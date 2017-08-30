DHA YURT BÜLTENİ-8 

1)SİİRT\'TE 11 İŞ MAKİNESİNİ ATEŞE VEREN PKK\'LILAR ARANIYOR

SİİRT merkeze bağlı Bağlıca Köyü yakınlarında yol çalışması yapan firmaya ait 11 iş makinesini dün ateşe veren PKK\'lı teröristlerin yakalanması amacıyla hava destekli operasyonlar sürürken, ateşe verilen iş makinelerine ulaşan itfaiye ekipleri, yanan araçlara müdahele ederek yangını kontrol altına aldı. Bağlıca Köyü, Demirkaya mevki arasında yol çalışması yapan bir firmaya ait 11 aracı dün akşam saatlerinde ateşe vererek kaçan teröristlerin yakalanması amacıyla başlatılan operasyon devam ediyor. Olaydan hemen sonra bölgeye sevkedilen 2 jandarma özel harekat timi, 2 Kobra ve insansız hava araçlarının havadan desteği ile başlattığı operasyon sürüyor.Öte yandan, İtfaiye ekipleri de, olay yerinde güvenliğin sağlanmasının ardından bölgeye giderek yanan araçlara müdahale etti. Yangın kısa sürede kontrol altına alınırken, ateşe verilen 11 iş makinesinin de kullanılamaz hale geldiği görüldü.

Görüntü Dökümü:

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-İtfaiye ekiplerinin yanan araçlara müdahalesi

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera:Turan KOYUNCU-Mehmet Yücel DURAK/SİİRT, (DHA)

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2)BOLU\'DA 25 YAYLA EVİ İÇİN YIKIM KARARINA TEPKİ

BOLU\'da yönergeye aykırı kaçak yapıldığı gerekçesiyle 25 yayla evi hakkında yıkım kararı verildi. Köylüler, yaylada eylem yaparak duruma tepki gösterdi.Bolu Valiliği İl Özel İdaresi, yaylaların işgal ve kaçak yapılaşmaya karşı korunması, aykırı kullanımın önlenmesi, mera ve yaylaların amacına uygun kullanılmasını düzenleyen \'Bolu İli Mera ve Yaylakları Koruma ve Kullanma Usul ve Esasları Yönergesi\'ne aykırı kaçak yapıldığı belirlenen 25 evin mühürlenerek yıkılmasına karar verdi. Evlerden bazıları yıkıldı.

4 EV VE 1 BARAKININ MÜHÜRLENDİĞİ YAYLADA EYLEM

25 yayla evi bulunan Yakuplar Köyü Yaylası\'nda da 4 ev için yıkım kararı verildi. Doğa harikası Yedigöller Milli Parkı yolu üzerinde olan yaylada köylülerin tatilcilere yöresel ürün satmak için yaptığı 4 tarafı bezle çevrili 1 baraka da mühürlendi. Evlerini boşaltmaları için 1 ay süre verilen köylüler eylem yaparak duruma tepki gösterdi.

KÖYLÜLER TEPKİLİ

Yaylada toplanan köylülerden 60 yaşındaki Kemal Bilcan, hayvancılıkla uğraştığını söyleyerek, \"Biz geçen yıl yaptık bu evleri. Yıkım kararı geldi, mühürlediler. 1 ay içinde evi boşaltmamızı isteyerek yıkacaklarını söylediler. Bu yayladakilerin hepsi hayvancılıkla uğraşan insanlar. Dedelerimiz bile bu yaylada kalmışlar. Yıllardan beri biz burada ev yapıyoruz. Bu yaylada 25 tane ev var. Neden 4 tanesi yıkılıyor. Suçsa hepsine suç. Bolu genelinde 10 bin tane yayla evi var. Neden 25 tanesi yıkılıyor. Biz mecburen yaylaya geliyoruz. Buraya çıkmazsak hayvancılık yapamayız. Bizim gelir kaynağımız burada yaptığımız hayvancılık. Yetkililerden yardım bekliyoruz\" dedi.

KÖROĞLU DERNEĞİ\'NDEN DESTEK

Köylülere, Köroğlu Gençlik Teşkilatı Derneği Başkanı Mahmut Alan da destek verdi. Köylülerin eylemine katılan Mahmut Alan, şöyle dedi:

\"Bu evler şato değil, villa değil. Bu yaylalardaki haklar bu vatandaşlarındır. 6 direk dikilmiş, güneşten korunmak için bez örtülmüş. Buraya bile mühür vurularak yıkım kararı çıkarılmış. Bu insanlar Uganda Cumhuriyeti vatandaşı değil. Bu vatandaşlar ülkenin öz çocukları. Buradaki uygulamada bir hata var. Devletimizin yetkilileri vatandaşın evini yıkmaz. Burada Köroğlu\'nun torunları var. Burada ev yıkılmaması lazım.\"

Görüntü Dökümü:

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-Yayladan görüntüler

-Yıkım kararı verilen evlerin görüntüsü

-Mühürlerin görüntüsü

-Köylüler ile röportaj

-Mahmut Alan\'ın atla gelmesi

-Mahmut Alan\'ın konuşması

-Detaylar

Süre: 05.15 Boyut: 176 MB

Haber-Kamera: Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA)

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3)ANTALYA\'DA 30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI KUTLANDI

ANTALYA\'da 30 Ağustos Zafer Bayramı, etkinliklerle kutlandı.Antalya\'da, 30 Ağustos Zafer Bayramı\'nın 95\'inci yıldönümü, yenilenen Cumhuriyet Meydanı\'nda bir dizi etkinlikle kutlandı. Meydandaki kutlamalara Antalya Valisi Münir Karaloğlu, Garnizon Komutanı Albay Tahir Savran, Büyükşehir Belediye Başkanı Ak Partili Menderes Türel, Antalya protokolü, siyasi partilerin temsilcileri, vatandaşlar ve bayraklarla öğrenciler katıldı. Törende bazı yabancı turistler de ellerinde Türk bayraklarıyla yer aldı. Atatürk Anıtı\'na Vali Karaloğlu, Garnizon Komutanı Savran ile Büyükşehir Belediye Başkanı Türel çelenk sundu. Çelenk töreninde vatandaşlar, garnizon komutanlığının çelengini taşıyan askerleri uzun süre alkışladı.

CHP\'LİLER ÇELENK SUNDU, AÇIKLAMA YAPTI

Saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı\'nın okunduğu törenler, daha sonra resmi kabul için Antalya Valiliği\'nde devam etti. Protokolün valiliğe geçişinin ardından alanda yer alan CHP İl Başkanlığı üyeleri ve bazı sivil toplum kuruluşları Atatürk Anıtı\'na çelenklerini bıraktı. \"Mustafa Kemal\'in askerleriyiz\" sloganıyla birlikte İzmir Marşı\'nı söyleyen grup adına CHP İl Başkanı Mustafa Erdem, basın açıklaması yaptı. Mustafa Erdem, milli birlik ve beraberliği yok eden, insanları ötekileştiren, ayrıştıran bir anlayışla karşı karşıya olduklarını kaydederek, çelenk sunmalarına bile izin verilmediğini söyledi. Erdem, \"Çelenk sunmamızı engelleyerek milletin milli bayramlara olan ilgisini azaltmak ve milli bayramlar unutturulmak isteniyor. Ne yaparlarsa yapsınlar, bizlere milli bayramlarımızı ve Atatürkümüzü unutturamayacaklar. Biz Atatürkçüler Cumhuriyete sahip çıkmaya devam edeceğiz. Bu ülkenin aydınlık geleceğini güneşe korkarak bakanlar değil, güneşe korkusuz bakanlar kurtaracaktır\" dedi.

CUMHURBAŞKANI\'NIN MESAJI OKUNDU

Antalya Valiliği\'ndeki resmi kabulün ardından Cumhuriyet Caddesi\'nde resmi geçit töreni düzenlendi. Üstü açık askeri araca binen Vali Karaloğlu, Türel ve Savran ile birlikte caddede bekleyenlerin bayramını kutladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'ın mesajının okunduğu alanda Üsteğmen Metin Kazancı, günün anlamına yönelik konuşma yaptı. Şiirlerin okunduğu ve halk oyunları gösterisinin ardından kutlamalar, törene katılanların Vali, Garnizon Komutanı ve Büyükşehir Belediye Başkanı\'nı selamlamasıyla sona erdi.

Görüntü Dökümü

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Protokolün Atatürk anıtına çelenk koyması

Garnizon çelengi konurken vatandaşların alkışlaması

CHP l ilerin slogan atması

Atatürk anıtına çelenk koymaları

CHP il başkanı Mustafa Erdem\'in basın açıklamasını okuması

Bayraklardan görüntü

Vatandaşlardan görüntü

Protokol üyelerinin halkın bayramını kutlaması

Halk oyunları gösterimi

Bayrakların geçişi

Askeri unsurların geçişi

Detaylar

763 MB ///06.49

Haber: Hasan DEMİRBAŞ-Kamera: Mehmet KILIÇASLAN/ANTALYA,(DHA)

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4)30 AĞUSTOS TÖRENİNDE ŞEHİT ANNESİNİ DUYGULANDIRAN AN

RİZE\'de, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla tören düzenlendi. Töreni protokolde izleyen şehit Uzman Çavuş Soner Fazlıoğlu\'nun annesi Fatma Fazlıoğlu resmi geçit töreni sırasında göz yaşlarını tutamadı.

Valilik önündeki alanda düzenlenen törene Vali Erdoğan Bektaş, Belediye Başkanı Reşat Kasap, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri ile askerler katıldı. 2.5 ay önce Batman\'ın Kozluk İlçesi\'nde düzenlenen bombalı saldırıda yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit düşen Jandarma Uzman çavuş Soner Fazlıoğlu\'nun annesi Fatma ve babası Kamil Fazlıoğlu \'da töreni protokolde izledi.Saygı duruşu ve İstiklal Marşı\'nın okunması ile başlayan tören günün anlam ve önemini belirten konuşmaların yapılması ve şiirlerin okunması ile devam etti. Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü ile Rize Belediyesi halk oyunları ekibinin gösterilerinin sunulduğu törende asker ve polislerin katıldığı resmi geçit yapıldı. Şehit annesi Fatma Fazlıoğlu, önünden askerlerin geçişi sırada gözyaşlarını tutamadı. Resmi geçidin ardından tören sona erdi.

Törenin sonunda şehidin yeğeni 5 yaşındaki Elif Su Fazlıoğlu\'da kadın askere sarılması dikkat çekti.

Görüntü Dökümü

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Tören detayları

Resmi geçit töreni

Şehit annesi detayları

Şehidin yeğeninin askere sarılması

Haber-Kamera: Muhammet KAÇAR RİZE-DHA

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5)30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI COŞKUYLA KUTLANDI

KONYA\'da 30 Ağustos Zafer Bayramı, düzenlenen törenle coşkuyla kutlandı.

Zafer Bayramı\'nın 95\'inci yıl dönümü nedeniyle düzenlenen kutlama töreni, Atatürk Anıtı\'na çelenklerin konulmasıyla başladı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı\'nın okunmasının ardından Ferit Paşa Bulvarı\'nda düzenlenen törene geçildi. Burada Konya Valisi Yakup Canbolat, 3\'üncü Ana Jet Üs ve Garnizon Komutanı Hava Pilot Tümgeneral Mehmet Özlü, Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek, askeri araç üzerinde halkın bayramını kutladı.

Törene, bir çok aile çocuklarıyla katılırken,geçiş yapan askerler alkışlandı. Halk oyunlarının ardından askeri araçların geçit töreniyle kutlamalar sona erdi.

Görüntü Dökümü

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- Protokolun halkın bayramını kutlaması

- Tören alanından detay

- Askeri gecit töreni

- Genel ve detay

(Haber- Kamera: Hasan DÖNMEZ KONYA DHA))

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6)VAN\'DA 30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI KUTLANDI

VAN\'da 30 Ağustos Zafer Bayramı törenlerle kutlandı.

Van Valiliği tarafından Cumhuriyet Caddesi üzerinde bulunan Valilik önünde düzenlenen törene, Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkanvekili Murat Zorluoğlu, Jandarma Asayiş Kolordu Komutanı Korgeneral Salih Karataş, Van Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yavuz Özfidan, İpekyolu Belediye Başkanvekili Cemil Öztürk, Tuşba Belediye Başkanı Fevzi Özgökçe, kamu kurum amirleri, siyasi parti başkanları, gaziler, şehit ve gazi yakınları ile sivil toplum örgütü temsilcileri katıldı.Törenin yapılacağı Valilik önünde geniş güvenlik önlemleri alındı. Valilik önündeki Atatürk Anıtı\'na çelenklerin bırakılması ardından saygı duruşu ve İstiklal Marşı okundu. Zafer Bayramı kapsamında Van Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı Gençlik Merkezi folklor ekibi Van yöresine ait oyunlar sergiledi. Folklor gösterisinin ardından Van Büyükşehir Belediyesi mehter takımı da kısa bir gösteri sundu. Daha sonra 30 Ağustos Zaferi kutlama töreni, Cumhuriyet Caddesi\'ndeki geçit töreni ile devam etti. Vali ve Büyükşehir Belediye Başkanvekili Murat Zorluoğlu ve Jandarma Asayiş Kolordu Komutanı Korgeneral Salih Karataş, gazileri, askerleri, sporcuları ve emniyet teşkilatını selamladı.

Görüntü Dökümü

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Kutlamaların yapıldığı alan

-Alınan güvenlik önlemleri

-Mehter takımının gösterisi

-Yapılan selamlama

-Çevreden detaylar

Arif KARAKAŞ/VAN, (DHA) -

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7)BODRUM\'DA ZAFER BAYRAMI İÇİN KULAÇ ATTILAR

MUĞLA\'nın Bodrum İlçesi\'nde yaşayan öğretmen Naz Peksen ve Atakan Atmaca öncülüğünde bir grup, 30 Ağustos Zafer Bayramı için Çelebi Adası\'na yüzerek burada bayrak açtı.

Bodrum\'da yaşayan ve yüzmeyi seven bir grup, öğretmen Naz Peksen ve Atakan Atmaca önderliğinde, 30 Ağustos Zafer Bayramı\'nı kutlamak için Çelebi Adası\'na yüzme etkinliği düzenledi. Ortakent Fink Beach\'de saat 08.40\'ta ısınmayla başlayan etkinlikte aralarında Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon\'un eşi Hülya Kocadon\'un da bulunduğu yaklaşık 50 yüzücü, saat 09.10\'da ilk kulaçlarını attı. 1200 metre yüzen grup, saat 09.55\'de ise adaya ayak bastı. Etkinlikte herhangi bir olumsuz duruma karşı 4 güvenlik botu ve 2 jet-ski yüzücülere eşlik etti. Yüzemeyecek duruma gelenler botlara alınarak adaya götürüldü. En son yüzücü de karaya çıkınca, adada dev Türk bayrağı açıldı. Naz Peksen\'in kızı 6 yaşındaki Zeynep Jan Pekşen, Türk bayrağı önünde kendi yazdığı şiiri okudu.

Yüzme etkinliğine katılanlar arasında yer alan ve konuşma yapan Toyga İçözü, \"Bu gördüğünüz tamamen amatörce, kişisel bir takım ilişkilerin bir araya geldiği, dostluğun kulaç attığı bir organizasyon. Etkinlik 6 yıldır yapılıyor ben üçüncü kez katılıyorum\" dedi.

30 Ağustos Zafer Bayramının Türkiye\'nin onuru olduğunu belirten Fatih Bozoğlu da, \"Bu bayramı yıllardır bu şekilde yüzerek kutluyoruz. Ben de iki oğlum ile 1200 metre yüzdüm\" dedi.

Yüzücüler, daha sonra botlar ile tekrar başlangıç noktasına götürüldü. Bazı yüzücüler başlangıç noktasına giderken, botta bayrağı tekrar açıp selfie çekti.

Görüntü Dökümü

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- Yüzücülerin yüzerken ve adada bayrak açtıkları görüntü var

- Toyga İçözü ile röp

- Fatih Bozoğlu ile pöp.

- Zeynep Jan Pekşen\'in görüntüsü

- Yüzücülerin başlangıç noktasına dönüşünden görüntü vardır

- Dron ile çekilmiş görüntüler vardır.

Haber- Kamera: Hülya ELTEŞ / BODRUM (Muğla), (DHA)

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8)POLİS, BESİCİLERİ SAHTE PARAYA KARŞI UYARDI

KARAMAN İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, hayvan pazarında kurbanlık satan besicilere sahte paraya karşı uyardı.

Urgan, Üniversite ve Çeltek Mahallelerinde kurulan küçük ve büyükbaş hayvan kurban pazarlarında yaşanabilecek olaylara karşı önlem alan polis, sahte paranın pazarda rahatlıkla piyasaya sürülebileceği ihtimali üzerine besicilere uyarıda bulundu.

Sahte para veya dolandırıcılık olaylarına karşı bilgilendirici broşür dağıtarak, uyarıda bulunan polis, şüpheli bir durumda hemen \'155\' polis ihbar hattının aranmasını söyledi. Satıcılarla tek tek konuşan polis, gerçek ve sahte paranın nasıl olacağını, birebir uygulamalı olarak anlattı.

Görüntü Dökümü:

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- Polislerin kurban pazarında gezmesi

-Besicilere sahte paranın nasıl anlaşılacağını anlatmaları

Haber- Kamera: Muammer ŞEN KARAMAN DHA)

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9)KUŞADASI\'NDA BAYRAM ÖNCESİ HUZUR OPERASYONU

AYDIN\'ın Kuşadası İlçesi\'nde, 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Kurban Bayramı öncesi 250 polisin katılımıyla, \'huzur operasyonu\' düzenlendi.

Kuşadası\'nda genelinde dün (salı) gece yapılan ve İlçe Emniyet Müdürü Özgür Batçıoğlu\'nun yönettiği huzur denetimine, 250 polis katıldı. İlçenin tüm giriş ve çıkışlarını tutan polis, işyerleri ve eğence mekanlarını denetledi. Şüpheli araçlar ile kişiler ise kontrol edildi. Narkotik köpeği Aşil ile bomba arama köpekleri de denetime katıldı.

Operasyonun 6\'sı sabit 16 noktada aynı anda başladığını söyleyen İlçe Emniyet Müdürü Batçıoğlu, \"250 personel ile şehrin tamamında uygulama yaptık. Bayram öncesi kötü niyetli olabilecek kişilere yönelik caydırıcı bir çalışma yapıldı. Vatandaşlarımızın ve misafirlerimizin huzur ve güven içerisinde bir bayram geçirmeleri için tüm ekibimizle bayram öncesi ve bayramda 24 saat görevinin başında olacak. Kuşadası bayram boyunca yoğun olacak, bunun sinyallerini almaya başladık. Bu nedenle şüpheli araç ve kişiler üzerinde bayram boyunca uygulamalarımız devam edecek. Halkın yoğun olduğu bölgelerde yaya devriyeleri, sahillerde bisikletli timlerimiz görev yapacak\" dedi.

Görüntü Dökümü

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- Polisin yaptığı uygulamalardan görüntü

- Genel ve Detay görüntü

Haber- Kamera: Latif SANSÜR / KUŞADASI (Aydın), (DHA)

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