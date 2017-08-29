DHA YURT BÜLTENİ-8

NURHAK\'TA ÇATIŞMADA 2\'Sİ ÖLÜ 5 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ (ek)

1)YARALI TERÖRİST, OVACIK BAŞSAVCISINI ŞEHİT ETMİŞ

Kahramanmaraş\'ın Nurhak İlçesi\'nde, 2 teröristin öldürüldüğü çatışmada yaralı olarak ele geçirilen \'Azad Cüngüş\' kod adlı Gürbüz Topçu\'nun, Tunceli\'nin Ovacık İlçe Cumhuriyet Başsavcısı Murat Uzun\'u şehit eden PKK\'lı olduğu belirlendi. Jandarmanın yaptığı ilk incelemede; 2\'si ölü, 1\'i yaralı ve 2\'si de sağ olarak ele geçirilen teröristlerden yaralı olarak yakalanan \'Azad Cüngüş\' kod adlı terörist Gürbüz Topçu\'nun, Tunceli\'nin Ovacık İlçesi’nde 19 Eylül 2012 tarihinde Cumhuriyet Başsavcısı Murat Uzun’a silahlı düzenleyip şehit ettiği saptandı. Hastanede tedavisi süren teröristin, taburcu olduktan sonra sorguya alınacağı belirtildi.

Görüntü Dökümü

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-Fotoğraf (ortadaki terörist )

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2)BOŞANMA DAVALARI SÜREN KOCASINI KOLUNDAN BIÇAKLADI

DENİZLİ\'de, boşanmak üzere olduğu kocası Ercan B.\'yi (Büber) (42), sevgilisi olduğu iddia edilen bir kadınla gören N.B. (41), çantasından çıkardığı bıçakla kolundan yaraladı. Yaralı Ercan B., karısıyla boğuşup elindeki bıçağı almayı başarırken, o anlar bir işyerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Ercan B. hastaneye kaldırıldı, N.B. ise gözaltına alındı.

Olay, bugün saat 09.15 sıralarında, 15 Mayıs Mahallesi\'nde meydana geldi. N.B., boşanma davası süren, iki çocuğunun babası kocası Ercan B.\'yi sokakta yürürken başka bir kadınla gördü. Dış cephe kaplama işi yapan kocasına tepki gösteren N.B., daha sonra çantasından çıkardığı bıçakla saldırdı. Kolundan yaralanan Ercan B., boşanma davaları süren eşinin elindeki bıçağı almayı başardı. Sokak ortasında yaşanan o anlar, bir işyerinin güvenlik kamerası tarafından görüntülendi. Çevredeki vatandaşlar, yaralanan Ercan B.\'ye yardım etmeye çalıştı. N.B. ise bir sandalyeye oturup, kocasına ve sevgilisi olduğu iddia edilen kadına tepki göstermeye devam etti. Ercan B., olay yerine gelen ambulansla Denizli Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı. Olay yerinden ayrılan N.B. ise polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Görüntü Dökümü

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- Güvenlik kamera görüntüleri

- Kadının kocasının beklemesi ve bıçakla saldırması

- Ercan B. eşiyle boğuşup, bıçağı elinden alması

- Kadının olayın ardından oturması

- Ercan B. ambulansla götürülmesi

- Olayın anlatan vatandaşlardan görüntü

Haber- Kamera: Ramazan ÇETİN / DENİZLİ, (DHA)

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3)RİZE’DE KAZADA KARI KOCA ÖLDÜ

RİZE\'nin Ardeşen İlçesi\'nde otomobille kamyonetin çarpışması sonucu 68 yaşındaki Resul ile eşi 64 yaşındaki Nafiye Dereci öldü, 2 kişide de yaralandı. Kaza dün akşam saatlerinde ilçenin Sıfat Köyü\'nde meydana geldi. Resul Dereci\'nin kullandığı 53 FL 103 plakalı otomobil karşı yönde seyreden Fatih D.nin kullandığı 53 FE 092 plakalı kamyonla çarpıştı. Kaza sonrası bölgeye sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada, otomobil sürücüsü Resul ve eşi Nafiye Dereci olay yerinde hayatını kaybetti, otomobilde bulunan Sena Dereci ve Hanife Dereci de yaralandı. Yaralılar ambulansla Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Soruşturma sürüyor.

Görüntü Dökümü

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Kaza yeri cep telefonu görüntüleri

HABER KAMERA: RİZE/DHA

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4)TIR ŞOFÖRÜ ÖLÜ BULUNDU

ADANA\'da TIR şoförü 49 yaşındaki Hüseyin Yıldırım, otoyol kenarında ölü olarak bulundu.

Olay, sabah Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) otoyolunda meydana geldi. Emniyet şeridinde duran 33 DGA 36 plakalı TIR\'a yardım etmek için gelen vatandaşlar yol kenarında hareketsiz yatan Hüseyin Yıldırım\'ı fark etti. Olay yerine gelen polis, TIR\'ın şoförü Yıldırım\'ın öldüğünü, başında da kan izi olduğunu görünce önlem aldı. Yapılan incelemede elinde fener olan şoförün başındaki kanın düşme sonucu mu yoksa herhangi bir darbe sonucu mu olduğu belirlenemedi. Gece çalıştığı firmayı arayıp, aracın arıza yaptığını söylediği de belirlenen Yıldırım\'ın cesedi otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu\'na gönderildi. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Görüntü Dökümü

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- Polis ekipleri cenezeyi incelerken

- Ölen şöförün elindeki el feneri

- Ölen şöförün kullandığı tırın görüntüleri

- Ölen tır şöförünün akrabasının olayı anlatması

- Olay yeri genel ve detay görüntüleri

SÜRE:02\'35\" BOYUT:158 MB

Haber-Kamera:Çağlar ÖZTÜRK ADANA,(DHA)

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5)OCAKTA UNUTULAN YEMEK EVİ YAKTI

ANTALYA\'da Bayram Çalışkan\'a ait tek katlı müstakil ev, açık unutulan ocaktan çıkan yangınla tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. Dumandan etkilenen Çalışkan, tedavi için hastaneye götürüldü.

Yangın, Kızıltoprak Mahallesi 917 Sokak üzerindeki tek katlı müstakil evde gece yarısı meydana geldi. Evde yalnız yaşayan Bayram Çalışkan, akşam saatlerinde yemek yaptı. Ocağı açık unutan Çalışkan, salonda uyuyakaldı. Yanan yemek yangına neden oldu. Önce mutfaktaki masa ardından da tüm evi alevler sardı. Yangını fark eden vatandaşlar durumu itfaiye ve polise bildirdikten sonra kapıyı kırıp içeri girerek Bayram Çalışkan\'ı kurtardı. Bu sırada olay yerine gelen itfaiye ekipleri alevlere müdahale ederek yangını söndürdü. Tamamen yanan ev kullanılamaz hale gelirken dumandan etkilenen Bayram Çalışkan ise hastaneye götürüldü.

Yangında alevler arasından çıkarılan büyük mutfak tüpünün patlamaması olası bir facianın önüne geçti. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Görüntü Dökümü:

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İtfaiyeden detay

Yangına müdahale edilmesi

Alevlerden detay

İzleyen vatandaşlardan detay

Mutfak tüpünden detay

139 MB///1.20DK

Haber-Kamera: Alparslan ÇINAR/ANTALYA, (DHA)

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6)HAYVAN PAZARINDAN ÇALINAN KURBANLIK İNEK BULUNDU

ZONGULDAK\'ta kurulan hayvan pazarından 4 gün önce çalınan 700 kilo ağırlığında 10 bin lira değerinde inek, polis tarafından bulunarak sahibine teslim edildi. Polis, hayvan pazarında çaycılık yapan hırsızlık zanlısı M.K.\'yı gözaltına aldı.Mithatpaşa Mahallesi Bülent Ecevit Caddesi 69 Ambarları Mevkii\'ndeki hayvan pazarında geçen Cuma günü meydana gelen olayda, Çankırı\'nın Kurşunlu İlçesi\'nden 31 büyükbaş hayvanla gelen 62 yaşındaki Metin Karakaya\'nın ineği çalındı. Polisin yaptığı araştırmada inek, hayvan pazarına yakın bir evin ahırında bulundu. Olayda, evin sahibi aynı zamanda hayvan pazarında çaycılık yaptığı belirlenen M.K., gözaltına alındı. 50 yıldır hayvancılıkla uğraşan Karakaya, ineğinin bulunmasına çok sevindiğini belirterek, şöyle dedi:

\"Cuma sabahı saat 03.30\'da hayvan duruyordu. Arabada bir süre uyuduktan sonra 06.00\'da kalktığımda ineğin yerinde olmadığını görünce durumu polise bildirdim. Polisin yaptığı araştırmada, kurban pazarına yakın bir evin ahırında bir inek olduğu belirlenmiş. Beni de teşhis amaçlı ahıra götürdüler. Hayvanın kulağındaki küpeyi kesmişle, tırnak izi ve ağırlığından hayvanımı tanıdım. Sonra hayvanı pazara getirdik. Kurban pazarında çay ocağı işleten kişiden şüphelenmişler. O kişi, polisi görünce kaçmış sonra az ileride bahçe içerisinde yakaladılar. Bu tür hırsızlığın yaşanmaması için hayvan satıcılarını mutlaka uyanık olmalarını, nöbet tutmalarını tavsiye ediyorum. Çünkü burası güvenlikli değil.\"

Görüntü Dökümü:

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-Polisin hayvan satıcılarına hırsızlığa karşı dağıttığı uyarı yazısı

-Çalınan hayvan

-Hayvan sahibi Metin Karakaya\'nın gelmesi

-Karakaya ile röp.

-Karakaya\'nın hayvanı çadırdan çıkarması ve tekrar sokması

Süre: (4.02) Boyut: (272 MB)

Haber-Kamera: Durmuş SEVİNDİK- Cüneyt ÖZFİDAN/ZONGULDAK, (DHA)

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7)KAYSERİ\'DE BESİCİLER SATIŞLARDAN MEMNUN DEĞİL

KAYSERİ\'de, Kurban Bayramı öncesi kurban pazarında hayvanlarını satışa çıkaran besiciler, satışların azlığından dert yandı.

Merkez Melikgazi İlçesi Serkent kurban pazarında müşterilerini bekleyen besiciler satışlardan memnun olmadıklarını söyledi. Besiciler, \"Satışlarımız hiç iyi değil. Çoğu hayvanımız elimizde duruyor. Böyle devam ederse hayvanlarımızı alıp gideceğiz. Daha önümüzde birkaç gün var inşallah satışlarımız düzelir. Şu anda büyükbaş hayvanın hissesi bin 500 liradan başlıyor. Hayvanın kilosuna göre değişiyor\" dedi.

Kurban Bayramı öncesi fırsatçıların da olduğunu belirten besiciler, \"14 gündür bu hayvan pazarında duruyoruz. Bazı fırsatçılar şimdi kurban almayarak bayram gününü bekliyor. Bizim hayvana verdiğimiz yemi ve emeği düşünmüyorlar. Yemin torbasına 55 lira veriyoruz. Kurban alacaklar bu açıdan bize anlayış göstersinler\" diye konuştu.

Görüntü Dökümü:

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-Kurban pazarı

-Besicilerle röportaj

-Kurbanlık hayvanlar

-Genel detay

Haber-Kamera: Olcay DÜZGÜN/KAYSERİ, DHA)

DV 1 DOSYA, 2 dakika 47 saniye/88 MB

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8)600 KUMBARAYLA 25 TON GİYİM EŞYASI TOPLANDI

ANTALYA\'da Muratpaşa Belediyesi, kullanılmayan giysilerin toplanıp ihtiyaç sahiplerine ulaştırılması, kullanılamayacak durumda olanların ise tekstil geri dönüşüm ağına katılmasını sağlamak için başlattığı \'giysi kumbaraları\' ile 3 ayda 25 ton giyim eşyası topladı.

Muratpaşa Belediyesi, ilçeyi 600 adet giysi kumbarasıyla donattı. Gardıropların bir köşesinde kalmış ve artık kullanılmayan giysi, ayakkabı gibi tekstil ürünleri Muratpaşa\'nın çeşitli noktalarına yerleştirilen kumbaralarda toplanıyor. Üç aydır devam eden proje kapsamında kişi başı en fazla 5 parça olmak üzere 1110 vatandaşa toplam 5 bin 550 parça giyim yardımı yapıldı. Sosyal Yardım Merkezi ile toplam 8 noktada giyim eşyaları dağıtımı yapılırken, 11 bin giyim eşyası da ihtiyaç sahibi vatandaşları bekliyor. Sosyal merkezlerde ayrıca kış ve okul sezonu için de giyim eşyası hazırlıkları tamamlandı.

KUMBARALARLA 25 TON GİYİM EŞYASI

Vatandaşlar arasında paylaşım ve dayanışmanın güçlenmesi, ayrıca tekstil malzemesi atıkların doğaya zarar vermesinin önüne geçilmesi için başlatılan uygulama kapsamında, 3 aylık süreçte yaklaşık 25 ton giyim eşyası toplandı. Giyim eşyaları, ilçe genelinde farklı noktalara yerleştirilen giyim- ayakkabı- tekstil kumbarası ile toplanıyor. 600 kumbara, haftada 1 kez açılıyor.

SİSTEM NASIL İŞLİYOR?

Sosyal Yardım Merkezi\'ne getirilen giyim eşyaları, Muratpaşa Belediyesi personeli gözetiminde ayrıştırılıp, kullanılabilir nitelikte olanlar; temizleme- ütüleme işleminden sonra askı ve raflarda ihtiyaç sahibi vatandaşları bekliyor. Daha önceleri imha edilen ya da atık depolama alanlarına atılarak doğaya zarar veren, kullanılamayacak oranda yıpranmış giyim eşyaları ise tekstil malzemesi olarak geri dönüşüme kazandırılıyor.

BEBEK VE ÇOCUKLARA ÖZEL ÖNEM

Toplanan giyim eşyaları arasında bulunan 0- 10 yaş grubu bebek- çocuk kıyafetleri, insan sağlığı açısından doğuracağı olumsuzluklar dikkate alınarak dağıtılmıyor. Toplanan çocuk kıyafatleri geri dönüşüme gönderiliyor ve buradan elde edilen gelirle çocuklar için yeni kıyafet alınıyor. Yazlık ve kışlık olarak toplam 6 bin takım yeni bebek- çocuk kıyafeti; Muratpaşa Belediyesi Sosyal Yardım Merkezleri\'nde ihtiyaç sahiplerine sunuluyor.

TÜRKİYE\'YE DAĞILACAK

Muratpaşa Belediyesi Sosyal Yardım Merkezi dışında, Soğuksu Yaşlı Evi, Meltem Halk Çamaşırhanesi, Çallı\'da bulunan Evde Bakım Merkezi, Cumhuriyet Mahallesi Kapalı Pazar içindeki Aşevi, Kızıltoprak Mahallesi 920 Sokak\'taki Yardım Merkezi ile Zeytinköy ve Ermenek Eğitim- Bilgi Merkezleri\'nden de kıyafetler dileyenlere veriliyor.

Muratpaşa Belediye Başkanı CHP\'li Ümit Uysal, kumbaralara vatandaşların yoğun ilgi göstermesinin kendisini mutlu ettiğini söyledi. Çok sayıda giyim ürünü topladıklarını belirten Uysal, toplananları bütün Türkiye\'ye dağıtmayı planladıklarını aktardı. Uysal, “O kadar fazla topladık ki kıyafet sayısı kadar henüz talep oluşmadı. Atıl bir kaynağı harekete geçirmiş görünüyoruz. Hızla gelişmeye devam edecektir. Nerede ihtiyaç varsa oraya göndereceğiz\" dedi.

Görüntü Dökümü:

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Sokaktaki giysi kumbarasından görüntü

Bir kızın giysi kumbarasına kıyafet koyması

Giysi kumbarasına kıyafet koyan bir kadınla röp

Görevlilerin minibüsle gelip giysi kumbarasından kıyafetleri alıp araca götürmesi

Minibüsün kıyafetleri Sosyal Yardım Merkezi’ne getirmesi ve görevlilerin giysilerle merkeze girmesi

Giysilerin depoya indirilmesi

Giysileri teslim alan kadınların kıyafetleri tasnif etmesi

Yardım Merkezi’ndeki kıyafetlerden detay görüntüler

Merkezdeki görevli ile röp

Dış ve iç plan detay görüntüler

661 MB – 5.54’

Haber: Hasan DEMİRBAŞ- Kamera: Süleyman EKİN/ANTALYA, (DHA)

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9)SAĞLIK MERKEZİNDE HEMŞİRE KIZ ARKADAŞINA \'ANONSLA\' EVLİLİK TEKLİF ETTİ

TOKAT\'ta 30 yaşındaki araştırma görevlisi Mustafa Güzel özel bir sağlık merkezinde hemşire olarak çalışan kız arkadaşı 22 yaşındaki Kübra Kaya\'ya hastaların yanında evlenme teklifinde bulundu. Gaziosmanpaşa Üniversitesi (GOÜ), Ziraat Fakültesi Biyomühendislik Bölümünde araştırma görevlisi olan Mustafa Güzel, 8 ay önce tanıştığı Kübra Kaya ile arkadaş oldu. Arkadaşlıklarının ilerlemesi üzerine Güzel, evlilik teklifi yapmaya karar verdi. Güzel, kent merkezinde, Organize Sanayi girişinde faaliyet gösteren özel bir sağlık merkezinde hemşire olarak çalışan Kübra Kaya\'ya sürpriz bir evlilik teklifi yapmak için hazırlıklara başladı. Kübra Kaya hastaları ile ilgilenirken, sağlık merkezine gelen Mustafa Güzel danışmadan \'Kübra Kaya benim evlenir misin?\' diye 2 kez anons yaptı. Güzel anonsun ardından gitarla \'Aşk sana benzer\' isimli şarkıyı söylemeye başladı. Hastalarının yanında koşarak danışmaya gelen Kübra Kaya kısa süre şaşkınlık yaşadı. Gördükleri karşısında çok şaşıran Kübra Kaya, salondakilerin alkışları arasında Mustafa Güzel\'in teklifine \'Evet\' cevabı verdi. Adından Mustafa Güzel, Kübra Kaya\'ya yüzük taktı. Farklı bir evlilik teklifi yapmak istediğini belirten Mustafa Güzel, \"Arkadaşları evlilik teklifi yapma hazırlıklarımda ban çok yardımcı oldu. Herkesin burada bir tuzu var. Böyle güzel bir şey ortaya çıktı. Çok mutluyum\" dedi. Kübra Kaya ise, \"Anonsu ilk duyduğumda çok şaşırdım. Bu kadar hazırlık yapacağını beklemiyordum. Onu seviyorum\" şeklinde konuştu.

Görüntü Dökümü:

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-Sağlık merkezinden görüntü

-Danımadan anonsla evlilik teklifi

-Gitarla şarkı söylemesi

-Danışmaya gelen kız arkadaşının şaşkınlığı

-Teklifi kabul etmesi ve yüzük takılması

-Konuşmaları

Haber-Kamera: Fatih YILMAZ-Halil İbrahim YEL/TOKAT, (DHA)

(198 mb)4

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