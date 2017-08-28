DHA YURT BÜLTENİ-8 

1)FİLİZ AKER\'İN ADI 1999\'DA ÖLDÜRÜLEN SENDİKACI ŞEMSİ DENİZER İLE AŞK DEDİKODULARINA KARIŞMIŞTI

İSTANBUL\'da oyuncu Vatan Şaşmaz\'ı öldürüp intihar eden eski manken Filiz Aker\'in adı. 6 Ağustos 1999\'da Zonguldak\'taki evinin önünde eski koruması tarafından silah saldırı sonucu öldürülen Türk-İş Genel Sekreteri ve Genel Maden İşçileri(GMİS) Sendikası Genel Başkanı Şemsi Denizer ile aşk dedikodularına karışmıştı. Eski manken Filiz Aker’in, Vatan Şaşmaz’ın Beşiktaş\'taki bir otelde 4 kurşunla vurarak öldürmesi ardından gündeme 1990’lı yılların popüler sendikacısı Şemsi Denizer ile arasındaki aşk geldi. ‘Yerli Walesa’ lakaplı Denizer ile Filiz Aker 1993 yılında Maksim Gazinosu’da birlikte gazetecilere yakalanmıştı. O dönem gündeme gelen aşk dedikoduları üzerine Filiz Aker, evinde yaptığı basın toplantısında \'Onu bir ağabey, bir dost olarak görürdüm. Aramızda duygusal bir yakınlık hiçbir zaman olmadı\" demişti.

ŞEMSİ DENİZER KİMDİR?

1950’de Zonguldak’ta doğan Şemsi Denizer, 1983’de Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Karadon Müessese Müdürlüğü`nde puantör olarak işe başladı. Ardından 1986’da Genel Maden İşçileri Sendikası’nda Genel Başkan Yardımcılığı görevine seçilen Denizer, 1989`da ise sendikanın genel başkanı oldu. 4 Ocak 1991 yılında Zonguldak’tan Ankara’ya yapılan büyük işçi yürüyüşü sırasında kamuoyu tarafından tanınmıştı. TTK’da çalışan maden işçilerinin hakları için GMİS’in başlattığı grev sonrası işçiler ve ailelerinin başlattığı yürüyüş büyük yankı uyandırmıştı. Yürüyüş, dönemin Başbakanı Yıldırım Akbulut ile yapılan görüşmelerin ardından 4 gün sonra Bolu yakılarında sona ermişti. Denizer, 1992\'de Türk-İş Genel Sekreteri seçildi.

ESKİ KORUMASI TARAFINDAN ÖLDÜRÜLDÜ

Denizer, 6 Ağustos 1999’da evinin önünde eski koruması Cengiz Balık tarafından yapılan silahlı saldırı sonucu öldü. Cengiz Balık\'ın, sendikacının Zonguldakspor Başkanı olduğu dönemde bir süre özel korumalığını yapmıştı. O dönemde kiralık katil olarak tutulduğu iddiaları ortaya atılan Balık\'ın sıktığı 13 kurşundan 6\'sı Denizer\'in başına, 2\'si de vücudunun çeşitli yerlerine isabet etmişti. Olay sırasında Denizer’in yakından tanıdığı katiline, ‘‘Kaç para aldın?’’ diye bağırdığı da ileri sürülmüştü. Balık\'ın yakalandıktan sonra ifadesinde, “Zonguldakspor Başkanlığı döneminden 40 milyon alacağımı vermediği için Denizer\'i öldürdüm.ö dediği öğrenildi. Cengiz Balık o dönem tutuklu yargılandığı davada, 27 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılmıştı.



Gürkay GÜNDOĞAN/ZONGULDAK, (DHA)

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2)AK PARTİLİ KAYA: ÇANAKKALE\'DEKİ CHP\'NİN GÖRÜNTÜSÜ ÜLKEYE YAKIŞMADI

AK Parti Genel Başkan Yardımıcısı Erol Kaya, \"Çanakkale\'de CHP\'nin gerçekleştiği yürüyüşteki o görüntü, bu ülkeye yakışmadı. Bunu asla kabul etmek mümkün değil\" dedi.

Erzurum\'a gelen Ak Parti Genel Başkan Yardımıcısı ve İstanbul Milletvekili Erol Kaya, Palandöken Kayak Merkezi\'ndeki bir otelde, Ak Parti milletvekilleri Mustafa Ilıcalı, İbrahim Aydemir, Zehra Taşkesenlioğlu, Orhan Deligöz, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Ak Parti İl Başkanı Mehmet Emin Öz, ilçe belediye başkanlarıyla biraraya geldi. Belediye çalışmalarının değerlendirileceği toplantı öncesi basın mensuplarına gündemle ilgili değerlendirmede bulunan Kaya, \"Hatırlarsanız 1-2 gün önce Sayın Cumhurbaşkanımızın katılımıyla Malazgirt\'te ilk defa 1071 yılında Sultan Alparsalan\'ın bu coğrafyaya girişi, İslam\'ın bu coğrafyaya adım atmasıyla ilgili bir tören gerçekleştirildi. Türkiye bugüne kadar Çanakkale, İstanbul\'un fethini, Kurtuluş Savaşı\'nı, 30 Ağustos\'u kutluyordu. 1071\'i ilk defa ülke gündeminde bu kadar geniş çaplı kutlamaya Sayın Cumhurbaşkanımız aldılar. Ben inanıyorum ki bundan sonra her yıl kutlama ile birlikte 1071\'in ruhu bu coğrafyaya açtığı kapının öneminin gerek gelecek nesillere aktarmak gerekse bugün yaşayan insanlarımıza bir kez daha hatırlatmak bizim için önemli\" dedi.

Kaya, CHP\'nin Çanakkale\'de düzenlediği Adalet Kurultayı\'nda ortaya çıkan bazı görüntüleri de eleştirdi. Kaya, şunları söyledi:

\"Biz Malazgirt\'i böyle önemserken bir talihsizlik, bir üzüntü verici hadiseyi bu ülkenin bir bireyi olarak, siyasetçisi olarak demiyorum, üzüntü verici bir hadiseyi maalesef yaşadık. Bizim ecdadımız, benim dedemin 2 kardeşi Çanakkale\'ye gitti ve bir daha geri dönmedi. Bu toprak için, bu vatan için, bu bayrak için, bu din için, bu devlet için Allah Allah nidaları ile şahadete yürüdüler. Biz bunu her yerde gördük. Ama Çanakkale\'de CHP\'nin gerçekleştiği yürüyüşteki o görüntü, bu ülkeye yakışmadı. Bunu asla kabul etmek mümkün değil. Ben, millete dönük, bu ülkenin değerlerine dönük bir özrü de beklediğimin altını çizmek istiyorum. Temenni ederim ki bu ülkenin hangi şartlarda bize emanet edildiğini anlamak, onlara saygıyı öncelikle getirir. Bu saygıyı beklemek de hepimizin görevidir.\"

Erzurum\'da belediye başkanlarının çalışmalarını değerlendireceklerini anlatan Erol Kaya, marka şehirler, insana ve şehre saygılı bir yönetim oluşturulmasının en büyük hedefleri olduğunu belirtti. Kaya, \"Bizim belediyelerimiz kendilerine verilen imkanları ve kaynakları nasıl kullanıyorlar? Eksiklerimiz nelerdir? Nasıl toparlayabiliriz? Halka ilişkileri nasıl? Vatandaş bizim belediyemize nasıl bakıyor? Bunu değerlendireceğiz. Yine siyaseten dikkat edilmesi gereken hususları birlik ve beraberlik noktasında yapılmalarını değerlendirceğiz. Bunu her yıl yapıyoruz. 13 Eylül\'de bütün belediye başkanlarımızla sayın Cumhurbaşkanımız bir toplantı yapacak\" diye konuştu.

Görüntü Dökümü

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-Toplanıya katılan protokol

-Genel Başkan Yardımıcısı Erol Kaya\'nın konuşması

Haber-Kamera: Zafer KUMRU / ERZURUM,(DHA)

(SÜRE: 06.13 BOYUT: 288 MB)

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3)TUTUKLU ATAYÜN\'ÜN, EŞİ VE OĞLU ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

MUĞLA\'nın Fethiye İlçesi\'nden botla Yunanistan\'a kaçmak isterken yakalanan FETÖ/PDY üyeliğinden tutuklu eski Emniyet Müdürü Anadolu Atayün\'ün eşi B.A. ve oğlu B.S.A.\'nın da aralarında bulunduğu 4 şüpheli, adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden birinin kucağında bebek olması dikkat çekti.

Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, aldıkları bir istihbaratı değerlendirerek takip başlattı. 34 saat süren takibin sonunda Fethiye\'den Yunanistan\'a hareket etmek üzere olan zodyak bot, geçen cumartesi günü durduruldu. Botla Yunanistan\'a kaçmak isteyen FETÖ/PDY üyeliğinden tutuklu eski Emniyet Müdürü Anadolu Atayün\'ün eşi B.A. ve oğlu B.S.A. ile örgüte üyelik suçundan meslekten ihraç edilen doktor H.A. ve eşi S.A. yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan bot kaptanı M.A.\'nın da daha önce göçmen kaçakçılığı suçundan kaydı bulunduğu, Atayün\'ün eşi B.A.\'nın ise örgütün gizli haberleşme ağı ByLock kullandığının tespit edildiği belirtildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından dört şüpheli bugün adliyeye sevk edildi. Doktor H.A., ise kucağındaki bebeğiyle adliyeye getirildi.



Görüntü Dökümü

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- Adliye binasından görüntü

- Şüphelilerin adliyeye çıkarılışı

Haber- Kamera Cavit AKGÜN / MUĞLA, (DHA)

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4)SEYFETTİN SUCU\'NUN EŞİ HAYATINI KAYBETTİ



ŞANLIURFALI ses sanatçısı merhum Seyfettin Sucu’nun eşi 74 yaşındaki Ayşe Sucu, hastanede hayatını kaybetti. Kamberiye Mahallesi\'nde oturan 3 çocuk annesi Ayşe Sucu, astım rahatsızlığından dolayı dün akşam yakınları tarafından Balıklıgöl Devlet Hastanesine götürüldü. Acil serviste tedaviye alınan Sucu, doktorların tüm çabasına rağmen yaşamını yitirdi. Hayatını kaybeden Sucu için bugün öğle vakti Yusuf Paşa Camisi’nde cenaze töreni düzenlendi. Haliliye Belediye Başkanı Fevzi Demirkol ile sanatçı eşinin dostları ve yakınlarının katıldığı törende Sucu\'nun cenazesi, öğle vakti kıldırılan cenaze namazının ardından Bediüzzaman Aile Mezarlığı’nda defnedildi.

Görüntü Dökümü

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- Camide toplanan cenaze yakınları

- Tabut önünde dua vatandaşlar

- Helallik alınması

- Cenaze namazının kılınması

- Genel ve detay görüntüler

( Haber: -Kamera: Uğur BUDAK-ŞANLIURFA-DHA)



GÖRÜNTÜ BOYUTU: 190 MB