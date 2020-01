DHA YURT BÜLTENİ -8

Cumhurbaşkanı Erdoğan Malazgirt Zaferi töreninde konuştu (1)

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Malazgirt Zaferi\'nin 946\'ncı yılı nedeniyle Muş\'ta düzenlenen törende konuştu.

15 Temmuz darbe girişimine değinen Erdoğan, \"Kimse bu vatanımızı bölmeyi, parçalamayı aklından geçirmesin. Terör bitene kadar mücadeleyi sürdüreceğiz. Milletimin huzurunu kaçırmaya kimsenin hakkı yok. Bunu başaracağız. Sultan Alparslan, Sultan Kılıçarslan kimlerle mücadele etmişse biz de 15 Temmuz\'da onlarla mücadele ettik. 15 Temmuz\'da, Osmangazi, Fatih Sultan Mehmet Han, Abdülhamid -i Sani Han kimlerle mücadele etmişse, Gazi Mustafa Kemal kimlerle mücadele etmişse biz de onlarla mücadele ettik. Oyun aynı, hedef aynı sadece senaryo, figüranlar farklı. Bu oyunda Feto bir piyondur. PKK, YPG, PYD, DEAŞ, diğer terör örgütleri bir piyondur. Hepsi de gözünü vatanımıza dikmiş olan güçlerin kullandıkları birer araçtır. Bizim mücadelemiz sadece araçlara değil asıl onları kullananlara karşıdır\" diye konuştu.

\"EKSİKLER YOK MU? ŞÜPHESİZ VAR. İNŞALLAH BUNLARI DA AŞACAĞIZ\"

Erdoğan, \"Ülkemizi adım adım nereden nereye getirdiğimizin şahidi milletimizin ta kendisidir. Eksikler yok mu? Şüphesiz var. İnşallah bunları da aşacağız\" dedi.



Eskihisar feribot iskelesinde güvenlik önlemleri arttırıldı

KOCAELİ\'nin Gebze İlçesi\'nde Eskihisar ile Yalova Topçular arasında sefer yapan feribotlarda bayram tatili nedeniyle güvenlik önlemleri arttırılırken, araç altı kameralarla araçlar kontrol ediliyor.

10 günlük Kurban Bayramı tatili nedeniyle Gebze Eskihisar ile Yalova Topçular arasında feribot seferleri 15\'den 18\'e yükselirken, önlemler arttırıldı. Eskihisar iskelesine gelen araçlar güvenlik görevlileri tarafından didik didik aranırken, ayrıca 24 saat boyunca araç altı kamera ile feribota giren tüm araçların altları kontrol ediliyor. İstanbul Deniz Otobüsleri ( İDO) Eskihisar Güvenlik Müdürü Necmi Ay, \"Vatandaşlarımızın güvenli bir şekilde seyahat etmeleri için güvenlik önlemleri en üst seviyede yapılmaktadır. 24 saat çalışan bir iskele olarak araçların tamamı araç altı kameramızla kontrol edilip, güvenlik elemanları tarafından da araç bagajları aranmaktadır. Güvenlik önlemleri en üst seviyede tutulmaktadır. Vatandaşlarımızın daha güvenilir, daha konforlu seyahat etmeleri için elimizden geldiğince güvenlik kontrollerini en üst seviyede tutmaktayız. Araç altı kameramızla yaklaşık 6-7 aydan bu yana gemiye binen tüm araçların altları tamamen taranmaktadır. 24 saat içerisinde 10 bin ile 15 bin araç, araç altı kamerası ile kontrol edilmektedir\" dedi.

Bayram tatiliyle esnafın yüzü gülecek

MUĞLA\'nın Bodrum İlçesi\'nde, akşam mesai bitimiyle bayrak hareketliliği başladı.

Kurban Bayramı tatilinin dün (cuma) akşam başlamasıyla Bodrum\'a gelen tatilciler, esnafın yüzünü güldürmeye başladı. Bazı tatilciler, Bodrum\'un dünyaca ünlü Barlar Sokağı olarak bilinen Cumhuriyet Caddesi\'nde gezerek, alışveriş yaptı. Günübirlik tekne turları içinse rezervasyonlar şimdiden dolduğu öğrenildi.

Hareketlik hakkında konuşan Bodrum Esnaf ve Sanayici İşadamları Derneği (BESİAD) Başkanı Emre Köroğlu, \"Türkiye 10 günlük bir tatile giriyor. Bodrum bilindiği üzere gerek Türkiye\'nin gerekse dünyanın Turizm destinasyonu anlamında en önemli merkezlerinden bir tanesi. Geçtiğimiz yıllarda ki daha derin ekonomik çalkantılar dış politikalardaki bazı durum belirsizlikleri bazı giderlerimizin inişli-çıkışlı hareketleri turizmi ciddi anlamda etkilediğini biliyoruz. Bu 10 gün içerisinde aşağı yukarı 250 300 bin civarında bir turistin geleceğini biliyoruz. Bu da ekonomik anlamda Bodrum ekonomisine 300-350 milyon TL gibi bir ek katkı sağlayacaktır. Türk Hava Yolları ve diğer şirketlerinde 150\'ye yakın yalnızca Bodrum destinasyonu için koymuş olduğu ek seferler var. Umarım bu bayram esnafımızın turist anlamındaki kayıplarının bir nebze kapatmış olacak. İyi bir dönem bekliyor bizi. Bu 10 günlük dönemde turist açığımızı aşağı yukarı yüzde onlarda kapatmış olacağız. Geçen seneye göre yüzde 60 kaybımız vardı. Şimdi yüzde 40\'larda. Bunu da yüzde on arttırdığımız zaman, yüzde 30-32\'lerde tamamlarız gibi geliyor\" dedi.

17 yıllık günlük tur teknesi kaptanı Enver Kantarmış (35), \"Bodrum bu günden hareketli. Bayramda daha da hareketli olacak. Çünkü Bodrum Türkiye\'nin kalbi, koyları ve güzel eğlencesi var. Bodrum deyince aklımıza eğlence geliyor, ama eşsiz cennet koyları da bir başka güzel. Tekne turları için rezervasyonlarımızın yüzde 99 doldu, yerimiz kalmadı. İyi bir bayram bekliyoruz. Çünkü 10 gün tatil var, herkesi Bodrum\'a bekliyoruz. Bodrum farklı bir yer güzel bir yer Bodrum\'a gelen bir daha gelir\" dedi.

BAYRAM SÜRESİNCE ÜNLÜ İSİMLER BODRUM\'DA

Bodrum\'da Kurban Bayramı tatili için birçok işletme özel program hazırladı. Tatilciler çeşitli etkinliklerle tatillerine renk katacak. Bodrum Antik Tiyatro\'da Bayramın birinci günü Türk pop müziğin güçlü sesi Sıla, tatilciler ile buluşacak. Bayramın ikinci gününde MFÖ grubu, üçüncü gününde ise Ferhat Göçer ve Enbe Orkestrası Bodrum Antik tiyatroda sahne alarak izleyicilere keyifli bir gece yaşatacak.

Bayram süresince her gün farklı programlarla tatilcileri ağırlayacak olan işletmelerden Pasha Clup\'ta birinci gün Serdar Ortaç, ikinci gün Gülşen, üçüncü gün ise Pascal Nouma ve dördüncü gün ise Fatih Ürek sevenleriyle buluşacak. Posh Club\'ta bayramın birinci günü DJ Halil Ergin, ikinci günü Ozan Doğulu ve üçüncü gününde de ünlü pop sanatçısı Demet Akalın sahne alacak.

Yüzer disko Club Catamaran\'da tatilciler ilk gün Ece Seçkin, ikinci gün Sinan Akçıl, üçüncü gün ise ünlü DJ Hakan Kakız ve dördüncü gün de yine DJ Şenol Uzman ile coşacak.

Bayram süresince her gün farklı programlarla tatilcileri ağırlayacak olan işletmelerden olan Marina Yacht Club Bodrum\'da Cuma akşamı The Shot Band, eskimeyen klasikleşmiş Türkçe ve yabancı parçalar ve son dönem hitlerinden oluşan repertuarlarıyla tatilcilere eğlenceli bir müzik ziyafeti sunacak. Cumartesi akşamı Amerikalı şarkıcı Maya Azucena, Pazar ve Pazartesi akşamı Aşkın Arsunan&Jazzino Feat Fatih Erkoç 70 ve 80\'li yılların klasikleriyle, yılların klasikleriyle, jazz ve nostaljik parçalarla dolu bir yolculuğa çıkaracak.

Bodrum\'un en güzel koylarından birisi olan Bardakçı Koyunda yer alan Azka Otel de, bayram için farklı konserler hazırladı. Tatilciler, bayramın birinci günü Aycan Adalı ile Fasıl Gecesi\'nde ikinci günü İstanbul Arabesoue Projekt ile Arabesk Rock ve üçüncü günü de Kubat eğlenecek.

BEACH CLUPLARDA EĞLENCE TAVAN

Ünlü Şarkıcı Hadise\'nin ablası Hülya Açıkgöz\'ün işletmeciliğini yaptığı La Plaj Beach Club da bayramın birinci günü Gülşen, ikinci günü ise Hadise tatilcileri coşturacak. Ayrıca La Plajın, 2 Eylül\'deki Hadise konseri ile sezonu kapatacağı öğrenildi.

BAYRAM, ÇOCUKLARA GELECEK

Bodrumluların ve tatilcilerin uğrak noktası Oasis Alışveriş Kültür ve Eğlence Merkezi, Kurban Bayramı için çocuklara birbirinden renkli aktiviteler sunacak. 2-3-4 Eylül tarihlerinde 14.00-18.00 saatlerinde; yüz boyama, masa aktiviteleri, dans ritim, zumba, şans çarkı gibi etkinliklerle ziyaretçiler hem eğlenip hem de sürpriz hediyeler kazanarak bayramda keyifli zaman geçirecekler. Saat 21.00-00.00 arasında ise bayrama özel canlı müzik programıyla farklı gruplar Oasis sahnesinde yer alacak.

Kılıçdaroğlu: Zulme, zalime teslim olmayacağız (2)

CENAZE TÖRENİNE KATILDI

Adalet Kurultayı\'ndaki açılış konuşmasının ardından Kocadere Kamp Alanı\'ndan beraberinde genel başkan yardımcıları ile ayrılan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Eceabat İlçesi\'ne geldi. Buradan yaya olarak partisince kiralanan Gestaş Deniz Ulaşım A.Ş.\'ye ait \'Erdoğan Yazıcı\' isimli gezi teknesine binip, Çanakkale merkezine geçti. Feribottan inerek yakındaki Yalı Camii\'ne kadar yürüyen Kılıçdaroğlu, esnaflarla tokalaşıp, hatrını sordu. Bediha Kıray isimli bir esnaf ise Kılıçdaroğlu\'nun ceketine çengelli iğne ile nazar boncuğu taktı. Bu anlar, ilginç görüntülere sahne oldu. Kılıçdaroğlu, ardından cenaze namazın kılınacağı Yalı Camii\'ne geçti. Kılıçdaroğlu, CHP Çanakkale Milletvekili Muharrem Erkek\'in annesi Mübeccel Erkek\'in cenaze törenine katıldı, Muharrem Erkek\'e sarılarak, başsağlığı diledi. Öğlende İl Müftüsü Arif Gökce\'nin kıldırdığı cenaze namazına katılan Çanakkale Valisi Orhan Tavlı, Kılıçdaroğlu ile yan yana saf tuttu. Namazın ardından Mübeccel Erkek\'in cenazesinin bulunduğu tabut, oğlu Muharrem Erkek, Kılıçdaroğlu ve diğer cemaat tarafından omuzlara alınarak cami avlusundan dışarıda bekleyen cenaze aracına taşındı. Erkek\'in cenazesi, şehir mezarlığında toprağa verilirken, Kılıçdaroğlu da beraberindeki partililerle birlikte tekrar aynı gezi feribotuyla Adalet Kurultayı\'nın yapıldığı Kocadere Kamp alanına gitmek üzere yola çıktı.

3 gündür savunma yapınca, Mahkeme Başkanı çıldırdı

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan\'ın Marmaris\'te kaldığı otele, 15 Temmuz darbe girişimi gecesi saldırı düzenleyen 1\'i firari 37 darbeci askerin aralarında bulunduğu 43\'ü tutuklu 47 sanığın Muğla 2\'nci Ağır Ceza Mahkemesi\'nde yargılanmasına hafta sonu da ara verilmedi. Duruşmaya dün (Cuma)savunması uzun sürdüğü için yarım kalan sanıklardan SAT timinde görevli Yüzbaşı Haldun Gülmez\'in ifadesiyle başlandı. Suikast timini taşıyan helikopterdeki makinalı tüfeği kullanıp polisleri tarayan, üzerinden Fethullah Gülen\'i simgeleyen \'HE\' duaları çıkan ve 3 gündür esasa ilişkin savunmanı yapan Yüzbaşı Haldun Gülmez\'in ifadesinde aynı sözleri tekrarlaması üzerine tepki gösteren Mahkeme Başkanı Emirşah Baştoğ \"Yeter artık, aynı şeyleri tekrar edip durma. Okuduğun kağıtları mı karıştırdın?\" dedi.

Geçen yıl 15 Temmuz\'da darbe girişimi sırasında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'ın Marmaris\'te kaldığı otele saldırı düzenleyen 43\'ü tutuklu 47 sanığın yargılanmasına Muğla 2\'nci Ağır Ceza Mahkemesi\'nde devam edildi. Yoklamayla başlayan duruşma, dün savunması uzun sürdüğü için yarım kalan darbeci sanık askerlerden Haldun Gülmez\'in ifadesini sürdürdü. Sanık Yüzbaşı Haldun Gülmez, helikopterdeki atışları sadece kendisinin yaptığını anlatıp, \"Sadece 7 saniyelik atış yaptım. Cumhurbaşkanı koruma polisleri ve sağlık görevlilerin üzerlerine atış açıldığı iddiası var. O iddialar doğru değil. Bunlarla ilgili abartılı ifadeler var. Verilen ifadeler bir biriyle çekişiyor. Saldırının 1 saat sürdüğü söyleniyor, insaf. Şehit polisler Mehmet Çetin ve Nedip Cengiz Eker\'in ölümlerinin mahkeme tarafından tekrar ele alınmasını talep ediyorum\" dedi.

Gülmez\'in ifadesi sırasında araya giren davanın savcısı Ali Cenk Düzgün, \"Duruşmayı uzatmak için bilinçli davranıyor. Örgütsel bir tavır sergiliyor\" dedi.

Mahkeme Başkanı Emirşah Baştoğ da, \"3 gündür hala aynı şeyleri konuşuyorsun. Bu kürsüyü ve mikrofonu kötüye kullanıyorsun. Esaslı savunmayı hala yapmadım. Ortada dolaşıyorsun. Sözünü kesip, yerine otur dememizi bekliyorsun? Yeter artık, aynı şeyleri tekrar edip durma. Okuduğun kağıtları mı karıştırdın? Bu şekilde devam edersen savunmana son vereceğim\" dedi.

Duruşmada, Yüzbaşı Gülmez\'in savunması sürüyor.

Akdeniz: Yeni bir köy ve mahalle kanununa ihtiyaç var

TÜRKİYE Muhtarlar Konfederasyonu Genel Başkanı Hüseyin Akdeniz, uzun yıllar önce çıkartılan köy ve mahalle kanununun günümüz şartlarına uygun olmadığına dikkat çekerek, \"Yeni bir köy kanununa yeni bir mahalle kanununa ihtiyacımız var\" dedi.

Türkiye Muhtarlar Konfederasyonu\'nun 34\'üncü İstişare Toplantısı Belediye Nikah Salonu\'nda yapıldı. Toplantıya, Karabük Valisi Kemal Çeber, Karabük Belediye Başkan Yardımcısı Fatma Danışman, Türkiye Muhtarlar Konfederasyonu Genel Başkanı Hüseyin Akdeniz

ve muhtarlar katıldı. Toplantıda muhtarlara seslenen Akdeniz, \"Bugün itibariyle devletin en üst makamlarında gerçekten itibar gören kurumumuz, muhtarlarımız devletin orta kademelerine indiği anda biraz itibardan yoksun bırakılıyor. Bu noktada sözlü olarak söylenen sözlerin mutlaka yasalara dökülmesi gerekiyor. 93 yıllık bir köy kanunumuz var. 1924\'te köy kanunu çıktığında Türkiye nüfusunun yüzde 85\'i köylerde yaşıyordu. Yine 1944\'te çıkan mahalle kanunumuz var. Dolayısıyla 73 yıllık tarih. Bu da o günkü şartlarda belki çok mükemmel çıkartılmış bir kanun. Ama o da 73 yaşında. Dolayısıyla bugün mahalle kanunu\'nda 26 maddemiz var. 26 maddeyi 5 maddeye düşürmüş durumdayız. Yani oradaki yetki, görevlerimiz ve sorumluluklarımız 5 maddeye düşmüş durumda. Köy kanunu içerisinde bir çok hadise de kalkmış durumda. Özellikle salma dediğimiz hadiseyi bugün köylerimizde uygulayamaz haldeyiz. Dolayısıyla yeni bir köy kanununa yeni bir mahalle kanununa ihtiyacımız var\" diye konuştu.

Akdeniz, seçim kanuna da ihtiyaç olduğunu belirterek şunları söyledi: \"Seçim kanununa ihtiyacımız var. Artık bu kaçınılmaz. Bu kadar özlük hakları dolu dolu olan bir kurumda önümüzdeki dönemde hakikaten 400-450 bin civarında aday bekliyoruz. Dolayısıyla bu adayların donanımlı olması, önceden eğitim alması bizi gayet sevindirecek ve memnun edecek bir yasal alt yapıya ihtiyacımız var. Türkiye Muhtarlar Konfederasyonu yapısının da mutlaka kendi içinde bir revizeye uğraması gerekiyor. Yani bu Türkiye Belediyeler Birliği gibi Ziraat Odaları Birliği gibi bir meslek odası kuruluşuna çevrilmeli ve Türkiye Muhtarlar Birliği mutlaka kurulmalı.\"

Bolu\'daki 2 kazada 8 kişi yaralandı

BOLU\'da TEM ve D-100 yolunda meydana gelen iki ayrı trafik kazasında 8 kişi yaralandı.

İlk kaza saat 12.00 sıralarında TEM yolunun Cankurtaran mevkiinde meydana geldi. Ankara yönüne giden Sercan Coşan\'ın kullandığı 34 FK 2999 plakalı otomobil, aynı yöne seyir halindeki Muhsin Birlik yönetimindeki 06 DC 2371 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada Coşan\'ın kullandığı otomobilde bulunan, Ece, Lale, Eda, Güllü ve Murat İşler yaralandı.

Diğer kaza ise saat 12.30 sıralarında D-100 Karayolu\'nun Yeniçağa kavşağı mevkiinde meydana geldi. İbrahim Aşık yönetimindeki 61 PC 771 plakalı otomobil ile Mehmet Yılmaz\'ın kullandığı 44 BZ 771 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada Aşık\'ın kullandığı otomobilde bulunan Nur Hilal, Ömer ve Serdar Aşık yaralandı. Her 2 kazada da yaralılar 112 sağlık ekipleri tarafından ambulanslarla Gerede Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı. Kazalarla ilgili soruşturma başlatıldı.

Her iki kazada da araçtakilerin bayram tatili için memleketlerine gittikleri öğrenilirken, kazaların olduğu yollarda trafik yoğunluğu meydana geldi.

Üniversite öğrencilerinin tasarladığı araçlar yarıştı

KOCAELİ\'nin Körfez İlçesi\'nde, TÜBİTAK\'ın organizasyonuyla düzenlenen \'Alternatif Enerjili Araç Yarışları\' nda üniversite öğrencilerince tasarlanan araçların yarışları ilgiyle izlenildi. Hidromobil kategorisi yarışlarında Yıldız Teknik Üniversitesi birinci oldu.

TÜBİTAK’ın 2005 yılından bu yana düzenlediği \'Alternatif Enerjili Araç Yarışları\' 26-27 Ağustos tarihlerinde Körfez Yarış Pisti\'nde düzenleniyor. Yarışlar, batarya elektrikli araç (elektromobil) ve hidrojen enerjili araç (hidromobil) kategorisinde yapılıyor. Elektromobil kategorisinde 31 takım, hidromobil kategorisinde ise 5 takım yarışa katılıyor. Yarışmaya katılan üniversite öğrencilerinin hedefi hazırlamış oldukları dört tekerlekli, iki koltuklu, şehir konseptindeki araçlarının en az enerji tüketimine sahip olduğunu göstermek. Yarışmaya katılan takımlar araçlarının motor, batarya yönetim sistemi, yerleşik şarj birimi, araç kontrol ünitesi gibi parçaları kendileri tasarlayıp üretiyor. Araçları yapan takımlar, araçlarının yerlilik oranına göre 15 bin liraya kadar yerli ürün teşvik ödülü alabiliyor. Ayrıca her kategorinin birincisi 25 bin lira, ikincisi 20 bin lira ve üçüncüsü 15 bin lira ile ödüllendiriliyor. Bugün yapılan hidromobil kategorisi yarışları ilgiyle izlenildi. Yarışlarda Yıldız Teknik Üniversitesi birinci, Anadolu Üniversitesi ikinci, Mersin Üniversitesi ise üçüncü oldu.

TÜBİTAK Bilim ve Toplum Daire Başkanı Prof. Dr. Şemsettin Türköz, \"Bu yarışlar öğrencilerimiz açısından büyük önem taşıyor. Üniversitelerde farklı branşlarda öğrendiklerini burada sentezliyorlar. Bütün okullarda ki öğrencilerimizin yarışlara katılmalarını önemsiyoruz. Biz öğrencilerimize kendi araçlarını yapmaları için 5 bin ile 20 bin arasında destekler veriyoruz. Ayrıca 250 öğrenciye de elektrikli ve hidromobil araçlarla ilgili teknik bilgiler de verdik. Bu yıl çok daha başarılı yarış geçeceğinden eminim. Bugün hidromobil adını verdiğimiz hidrojen yakıtlı araçlar, yarın da elektromobil olan elektrikli araçlar yarışacak\" dedi.

Yarışmaya katılan ODTÜ\'den Ozan Taş, \"Aracımızın ismi Azur ve hidromobil bir araç. 5 beygir gücünde hidrojen ve elektrik enerjisiyle çalışıyor. Bu aracı yaklaşık 1 yılda dizayn ettik. Tasarımı tamamen bize ait\" diye konuştu.

Araçlarının 100 kilometre hıza ulaşabildiğini söyleyen Doğu Akdeniz Üniversitesi öğrencisi Harun Tuna ise, \"Aracımızın tasarım ve üretimi hepsi bize ait. Tekerliklerin yanında özel körüklü bir yanmayan sistem dizayn ettik. İstenilen kuralların iki katı güvenlik var aracımızda ve 100 kilometre hızla yaklaşık 1,5 saat hiç durmadan gidebiliyor\" dedi.

Van\'da Su Sporları Festivali başladı



VAN Gölü\'nü tanıtmak ve turizme kazandırmak amacıyla bu yıl 8’incisi düzenlenen ‘Van Denizi Su Sporları Festivali’, Van Gölü sahilindeki Edremit-Gebze Su Sporları Merkezi\'nde başladı.

Van Valiliği ile Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü tarafından Van Gölü sahilinde düzenlenen etkinlikleri izlemek için sabah erken saatlerden itibaren festival alanına akın eden vatandaşlar, renkli görüntüler oluşturdu. Edremit İlçesindeki su sporları merkezinde 2 gün süresince gerçekleşecek etkinlikler için Trabzon, Artvin, Rize, Bolu, Kocaeli, Kahramanmaraş, Bursa, İzmir, Adıyaman ve Sinop’tan gelen 350 sporcu, kano, yelken ve kürek yarışmalarına katılacak. Bunun yanında plaj futbolu, plaj voleybolu ve dragon yarışmalarında ise 400 sporcu yarışacak. Van’dan toplam 450 sporcu, 7 dalda düzenlenen yarışmalara katılacak.

Edremit-Gebze Su Sporları Merkezi\'nde saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı\'nın okunmasının ardından yarışlara start verilirken, vatandaşlar renkli görüntüler oluşturdu. Gençlik Spor İl Müdürü Nevzat İnanç, su sporları festivalinin şenlik havasında geçtiğini belirterek, \"Bu faaliyetin burada yapılmasında emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Güzel bir organizasyon geçiyor. İnşallah bunu seneye daha yüksek katılımlı gerçekleştireceğiz\" dedi.

Edremit kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Atıf Çiçekli, bu tür etkinliklerin devam edeceğini, vatandaşları Van Gölü ile buluşturmaya devam edeceklerini anlattı. Festivalde Jetski Team sporcusu Ali Komşusu tarafından yapılan flyboard ve jetski gösterisi izleyicilerden büyük alkış aldı. Festival yarışmalarla devam ediyor.

Oğuzeli\'nde motosiklet sürücülerine kask

GAZİANTEP\'in Oğuzeli İlçesi\'nde Belediye Başkanı Mehmet Sait Kılıç tarafından 50 motosiklet sürücüsüne kask dağıtıldı.

Oğuzeli Belediye Başkanı Mehmet Sait Kılıç tarafından Oğuzeli Kaymakamı Yasin Yunak\'ın da katılımlarıyla ilçedeki 50 motosiklet sürücüsüne kask dağıtıldı. \'Bir kask, bir hayat\' sloganı ile yola çıktıklarını anlatan Mehmet Sait Kılıç, kask kullanımının önemli olduğunu belirterek, şunları dedi:

\"Bizim için insana yaşamına verilen değer en önemli unsurdur. İlçemiz ve değerli hemşerilerimiz her şeyin en iyisine layık. Tüm imkanlarımızı ve çalışmalarımızı ilçemizin daha yaşanabilir bir ilçe olması ve vatandaşlarımızın yaşamını en iyi şekilde idame ettirebilmesi yönünde sürdürmeye devam edeceğiz. Her yıl birçok vatandaşımızı kasksız motosiklet kullanımı sebebiyle kaybediyoruz. Hayati önem taşıyan kask kullanımı umarım diğer vatandaşlarımız tarafından da kullanılır ve bu üzücü durumlarla karşılaşmayız. Hemşerilerimizin yeni kaskları hayırlı olsun\"

Kasklarını alan motosiklet sürücüleri de Başkan Kılıç\'a duyarlılığı ve yeni kaskları için teşekkürlerini iletti.

Vali Yılmaz ve Vekil Petek attığını vurdu

BURDUR Valisi Şerif Yılmaz ve Ak Parti Burdur Milletvekili Reşat Petek atış poligonunda yaptıkları trap atışlarında tam isabet sağladı.

Burdur Valisi Şerif Yılmaz, Ak Parti Burdur milletvekilleri Bayram Özçelik ve Reşat Petek, Burdur-Fethiye karayolu yanında 20 dönüm arazide yapımı süren atış poligonunda inceleme yaptı. Yılmaz ve beraberindekiler Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Ömer Faruk Şiran\'dan yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı. Atış poligonuna 15 trap makinesi geldiğini belirten Vali Yılmaz, \"Bir takım eksikliklerimiz var. Ondan sonra burada uluslararası müsabakaların yapılabileceği standartta bir atış alanına kavuşmuş olacağız. Özellikle avcılarımızın av sezonu dışında atış yapabilecekleri, atış sporunu icra edebilecekleri bir alana kavuşmuş olacak\" dedi.

Vali Yılmaz ve Milletvekili Petek incelemelerin ardında atış yaptı. Yılmaz ve Petek, isabetli atışlarıyla dikkati çekti.

Katılım az olunca \'Halk Günü\' toplantısı iptal edildi

ŞANLIURFA Valiliği tarafından her ay farklı bir mahallede düzenlenmesi planlanan \'Halk Günü\' toplantısının ilki, katılımın az olması nedeniyle iptal edildi.

Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin\'in talimatıyla, vatandaşların sorunlarının görüşüleceği \'Halk Günü\' toplantısının ilki Şair Nabi Kültür Merkezi\'nde düzenledi. Kentte görev yapan daire amirleri ve birim müdürlerinin hazır bulunduğu toplantının yapıldığı salonun giriş ve çıkışlarında çok sayıda polis ve özel harekat ekipleri görev aldı. Sorunlarını anlatacak vatandaşların katılımının az olduğu bilgisi üzerine Vali Abdullah Erin, toplantıyı iptal etti. Toplantı için salonda hazır bulunan kurum amirleri ise valilik makamına çağrıldı.

AK Partili Karaaslan\'ın oğlu belediyenin toplu sünnet şöleniyle erkekliğe ilk adımı attı

SAMSUN milletvekili ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan\'ın 7 yaşındaki oğlu Yusuf Yiğit Karaaslan Atakum İlçe Belediyesi\'nin düzenlediği 4\'üncü Sünnet Şöleni\'nde 170 çocukla birlikte erkekliğe ilk adımını attı.

AK Parti Çevre, Şehir ve Kültürden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Genel Başkan Yardımcısı ve Samsun Milletvekili olan Çiğdem Karaaslan\'ın 15 gün önce sünnet olan oğlu Yusuf Yiğit Karaaslan bugün Atakum Belediyesi\'nin düzenlediği 4\'üncü Geleneksel Sünnet Şöleninde kendisi gibi 15 gün önce sünnet olan 170 çoçukla birlikte erkekliğe ilk adımını attı. Sünnet kıyafetlerini giyen Yusuf Yiğit Karaaslan anannesi Çiğdem ve babası Direnç Karaaslan\'la birlikte kendi otomobillerine binerek toplanma alanı olan Atakum Belediyesi hizmet binası önüne geldi. Yusuf Yiğit Karaaslan sünnet olan diğer çoçuklarla birlikte üstü açık otobüse binerek şehir turu attı. Konvoy halinde Atakum İlçesi\'ndeki Çakırlar Korusu\'na gelen çocuklar burada Çiğdem Karaaslan ile birlikte hatıra fotoğrafı çekindikten sonra gönüllerince eğlendi. Çiğdem Karaaslan sünnet şölenine katılan çocuklarla yakından ilgilendi.

Oğlunun sünnet kıyafetlerini kendi elleriyle giydiren Çiğdem Karaaslan, \"Hakikaten hiç böyle hissedeceğimi düşünmezdim. Bir anne olarak ilk kez böyle bir tecrübe yaşıyorum. Allah herkese nasip etsin inşallah, evlatlarının böyle güzel günlerini görmeyi. Bugün bizim için çok özel bir gün. Oğlumuz açısından da öyle. Dediğiniz gibi erkekliğe ilk adımını atıyor bugün. Sünnet törenini gerçekleştireceğiz ama Atakum Belediyemizin toplu sünnet mesarisimde Yiğit\'i de onlara entegre ettik. Orada arkadaşlarıyla birlikte özel gününü kutlayacak, paylaşacak. Biz de anneler olarak hepimiz o aynı sevinci heyecanı hisdeceğiz bir tarafta. Bizler çocuklarımıza paylaşmayı, özellikle mutluluğu paylaşmayı anlatmaya çalışıyoruz. Belki de bugün Yiğit\'in hayatında bunu öğreneceği en güzel gün olacak\" diye konuştu.

