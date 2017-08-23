DHA YURT BÜLTENİ-8

1)TAKSİCİNİN DÖVÜLEREK ÖLDÜRÜLMESİYLE İLGİLİ 5 ŞÜPHELİ ADLİYEDE

ANTALYA\'nın Serik İlçesi\'nde, yemek yediği restoranda hesaba itiraz ettiği için dövülen ve yaralı götürüldüğü hastanede yaşamını yitiren taksici Yahya Zağlı\'nın (28) ölümüyle ilgili gözaltına alınan 5 kişi adliyeye sevk edildi.

Serik\'te taksi şoförlüğü yapan Yahya Zağlı, 18 Ağustos\'ta eşi, eşinin patronu ve onun eşiyle Belek Beach Park tesislerindeki bir restoranda yemek yedikten sonra 700 liralık hesaba itiraz etti. Bunun üzerine çıkan tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Çeşitli yerlerine tekme, yumruk ve sopa darbeleri alan Zağlı\'nın boynu ve kaburgaları kırıldı. Birçok yerinden aldığı darbelerle yaralanan Yahya Zağlı, yere yığıldı. Zağlı, ambulansla kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Zağlı\'nın cenazesi otopsi işlemlerinin ardından Serik İlçesi Cumalı Mezarlığı\'nda toprağa verildi.

ŞÜPHELİLER ADLİYE SEVK EDİLDİ

Emniyet Müdürlüğü ekipleri, taksici Yahya Zağlı\'nın ölümünün ardından soruşturma başlattı. Alınan eşkal ve ifadeler doğrultusunda ekipler, dün sabah saatlerinde K.E. (31), S.G. (24), Ö.K. (32), M.A. (25) ve H.D\'yi (38) gözaltına aldı. Sağlık kontrolünün ardından İlçe Emniyet Müdürlüğü\'ne götürülen şüpheliler suçlamaları kabul etmedi. 5 şüpheli işlemlerinin ardından bugün sabah saatlerinde adliyeye sevk edildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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19 Ağustos\'ta olay yeri görüntüleri geçildi

- Sanıklar adliyeye getirilmesi

Haber- Kamera: Namık Kemal KILINÇ/ SERİK(Antalya), (DHA)

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2)İNGİLİZ TURİST, TARİHİ ESER KAÇAKÇILIĞINDAN TUTUKLANDI



MUĞLA\'nın Bodrum İlçesi\'nde tatil yaparken dalış yaptığı sırada bulduğu tarihi sikkelerle kentten ayrılmaya çalıştığı belirtilen İngiliz 52 yaşındaki T.R., havalimanında gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen zanlı T.R., tutuklandı.Turgutreis Mahallesi\'ndeki bir otele eşi ve üç çocuğu ile birlikte tatile gelen emekli ambulans şoförü T.R., 10 gün önce çıktığı günübirlik tekne turunda dalışa yasaklı bölge olan Yassıada yakınlarında dalış gerçekleştirdi. T.R., denizin dibinde bulduğu 13 adet bronz tarihi sikkeyi kendisine sakladı. Tatilini tamamlayan T.R. geçen cuma günü, Milas- Bodrum Havalimanı\'nda eşi ve üç çocuğuyla gitti. T.R., X-Ray cihazından geçerken, tarihi paralar belirlendij. T.R.\'nin çantasında yapılan aramada, bronz ve yaklaşık 800 yıllık olduğu belirtilen 13 tarihi sikke bulundu. Milas- Bodrum Havalimanı Emniyet Müdürlüğü tarafından gözaltına alınan T.R., sevk edildiği adliyede tutuklandı. T.R.\'nin ifadesinde, \"Günübirlik tura çıkmıştık. Tekne mola verince gözlük ve paletimi alarak dalış yaptım. Dalış yaptığım yerde, kırık seramik parçaları vardı. Kumlarla elimi temizlediğimde madeni paraları gördüm. Bunları taşımanın suç olabileceğini düşünmedim\" dediği öğrenildi. İngiltere\'nin Sussex bölgesinde yaşayan T.R.\'nin yakınlarının, İngiltere\'ye döndükleri, konuyu İngiliz basınıyla paylaştığı, bulunan paraların Bodrum Sualtı Arkeoloji Müzesi\'ne teslim edildiği belirtildi. T.R.\'nin tarihi eser kaçakçılığından 3-5 yıl arası hapis cezası alabileceği belirtildi.

FOTOĞRAF

Yaşar ANTER/BODRUM (Muğla), (DHA)

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3)EL YAZMASI TEVRAT CİNAYETİNDE 7 SANIĞA AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET İSTENDİ

ANTALYA\'nın Manavgat İlçesi\'nde, el yazması \'Tevrat\'ı satmaya çalışırken kolları kesilmiş, göğüs kafesi yarılmış durumda cesedi bulunan Murat Ünal\'ın öldürülmesiyle ilgili tutuklanan biri kadın avukat 7 sanığın ağırlaştırılmış ömür boyu; tutuksuz 4 sanık hakkında ise 5 yıla kadar hapis cezası istendi.Manavgat\'ta geçen yıl 28 Kasım\'da H.V. adlı arkadaşıyla evden çıkan Murat Ünal\'dan haber alınamaması üzerine, ailesi polise kayıp başvurusunda bulundu. Polis ve jandarma çalışmalarını sürdürürken geçen 14 Ocak\'ta Oymapınar Baraj Gölü Değirmenli Mahallesi yakınlarındaki İshak Seydi Tepesi mevkiinde çobanlar tarafından iki kolu kesik, göğüs kafesi yarılmış, üzerinde sadece şort olan erkek cesedi bulundu. Kimlik çıkmayan cesedin, DNA testinde Murat Ünal\'a ait olduğu belirlendi. Adli Tıp Kurumu\'nda yapılan incelemede, Ünal\'ın, tüfekle 3 el ateş edilerek öldürüldüğü, kollarının kesildiği, göğüs kafesinin yarıldığı tespit edildi.

Ailesi, polise, Murat Ünal\'ın arkadaşı H.V. ile 1400 yıllık elyazması Tevrat\'ı satmaya çalıştığını ve bu nedenle cinayete kurban gitmiş olabileceğini söyledi. Soruşturmayı bu yönde sürdüren ekipler, geçen şubat ayında cinayetle ilgili aralarında Antalya Barosu\'na kayıtlı kadın avukat H.C.\'nin de bulunduğu 11 kişiyi gözaltına aldı. Sorgularının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden H.C., H.V., D.V., B.A., E.A., S.C. ve T.Ç. cinayet suçundan tutuklanırken, diğer şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Murat Ünal\'ın öldürülmesiyle ilgili soruşturmayı tamamlayan Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı, sanıklar hakkında \'ağırlaştırılmış ömür boyu hapis\' cezası istemiyle iddianame hazırladı. Manavgat 1\'inci Ağır Ceza Mahkemesi\'nin kabul ettiği iddianamede, öldürülen Murat Ünal ve H.V.\'nin bir süredir arkadaş oldukları, H.V.\'de bulunan bir Tevrat\'ı satmak için girişimlerde bulundukları, bir defasında alıcılarla temasa geçildiği ancak geç kalınmasından dolayı satışın gerçekleşmediği kaydedildi.

TASARLAYARAK ÖLDÜRDÜLER İDDİASI

Tarafların bundan dolayı birbirini suçladığı, H.V.\'nin, diğer sanıklara Murat Ünal\'ın öldürüleceğini söylediğinin belirtildiği iddianamede, şu ifadelere yer verildi:

\"Olay günü sanıklar Murat Ünal\'ı öldürmeyi tasarladı. Cep telefonlarını, izleri belli olmasın diye başka yerde bıraktılar. Hep birlikte otomobille Şavlak mevkiine gittiler. Tevrat\'ın satışı konusunda yaşanan tartışmanın ardından Murat Ünal tüfekle vurularak öldürüldü. Kolları kesildikten sonra Oymapınar Baraj Gölü Değirmenli Mahallesi yakınlarındaki İshak Seydi Tepesi mevkiinde yoldan aşağı atıldı. Olayda kullanılan silah da Gündoğdu Mahallesi\'nde dereye atıldı. Maktulün üzerindeki elbiseler de yakıldı.\"

AVUKAT YÖNLENDİRDİ

İddianamede, hakkında ömürboyu hapis cezası istenen avukat H.C.\'nin en başından beri cinayet hakkında bilgi sahibi olduğu ve sanıkları yönlendirdiği iddia edildi. İddianamede, H.C.\'nin mesleki olarak kovuşturma ve soruşturma safhalarında hangi delillerin aranacağını bildiği, bu nedenle hem delillerin yok edilmesi, hem de sanıkların şüpheli sıfatıyla verdikleri ifadelerin aynı olmasını sağladığı iddia edildi.

SANIKLARA İSTENEN CEZALAR

İddianamede, Murat Ünal\'ı öldürenlerin E.A, B.A., H.V. ve T.Ç. olduğu, cinayet silahını temin edenin S.C. olduğu, D.V.\'nin de olaya dahil olarak \'tasarlayarak öldürme\' suçunu beraber işledikleri, bu nedenle ağırlaştırılmış ömür boyu hapisle cezalandırılması talep edildi. Ayrıca sanıklardan D.V.\'nin suçun işlenmesine yardımcı olduğu için 20 yıla kadar hapis cezasıyla; tutuksuz sanıklar C.C. ve H.A.\'nın \'suç delillerini yok etme\', C.K ile Ö.A.\'nın ise \'suçu ve suçluyu kayırma\' suçunu işledikleri için 5 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılması istendi.

S.C.\'NİN KIZ ARKADAŞININ İFADESİ

İddianamede, sanıklardan S.C.\'nin birlikte yaşadığı kız arkadaşı müşteki tanık Lobarkan Dosmamatova\'nın ifadesine de yer verildi. Dosmamatova\'nın jandarma ve polise ifade verdiğinin kaydedildiği iddianamede, S.C.\'nin cezaevine girmeden önce eve av tüfeği getirdiği, cezaevinden haber gönderilmesi üzerine tüfeği kardeşi O.A.C\'ye verdiği anlatıldı. Lobarkan Dosmamatova, iddianameye giren ifadesinde şunları kaydetti:

\"H.V. ve H.C. bize geldi. Servis yaptığım sırda H.V.\'nin, \'Ben Murat\'ı öldürmeseydim, o beni öldürecekti, cesedi attığımız yerden alıp yok edelim\' dediğini duydum. H.C. bana, \'Sen bizim buraya gelip gittiğimizi, konuştuklarımızı polise veya başkalarına anlatırsan bunu öğrenirim. Çünkü ben avukatım, her şeyden haberim olur. Seni adliyenin önünde öldürtürüm ve süründürürüm\' diye tehdit etti. S.C. ise başka bir gün kahveme kristal olarak bilinen uyuşturucuyu atarak beni test etti, diğer bir günde ise bana evde Tevrat\'tan bir sayfa arattırdı.\"

TEVRAT\'IN KAYIP SAYFASINI CİNLERE SORMUŞLAR

İddianamede, sanıkların satmaya çalıştığı Tevrat\'ın bir sayfasının kayıp olduğu, kayıp sayfayı bulmak için arayış içine girdikleri belirtildi. İddianamede ayrıca sanıklardan B.A., H.V. ve H.C.\'nin \'cinleri\' olduğu iddia edilen ve adını açıklamadıkları birini ziyaret ederek Tevrat\'ın kayıp sayfasını sordukları, bu kişinin kayıp sayfanın Murat Ünal\'da olduğunu söylediğine yer verildi.

EN AĞIR CEZA VERİLSİN

İddianamenin kabul edilerek dava açılmasının ardından öldürülen Murat Ünal\'ın annesi Hatice Yaka, adalete güvendiğini belirterek, “Ben devletin kanunlarına güveniyorum, inşallah çıkamasınlar. Yavrumu 5 dakikada aldılar. Yarım saatin içinde çocuğumu yok ettiler, bittiler\" dedi. Murat Ünal\'ın ablası Ümmü Ünal da suçluların en üst seviyeden cezalandıracağına inandığını belirterek, olayın vahşet olduğunu söyledi.

Davanın ilk duruşması kasım ayında görülecek.

Öldürülen Murat Ünal\'ın sosyal medyada fotoğrafını paylaştığı el yazması Tevrat\'ın bulunması için başlatılan soruşturma ise sürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Manavgat adliyesinden görüntü

Murat Ünal\'ın kaybolmasının ardından Hatice Yaka\'nın açıklaması (Arşiv)

Murat Ünal\'ın babasının polise ifade vermeye gitmesi (Arşiv)

Manavgat adliyesinin yan cepheden görünüşü

Şüphelilerin gizlilik içerisinde arka kapıdan adliyeye sokulması (Arşiv)

Tutukluların cezaevine götürülmesi (Arşiv)

RÖP: HATİCE YAKA

RÖP: ÜMMÜ ÜNAL

03:35 - 114 MB

Haber- Kamera: Mithat ABAKAN/MANAVGAT(Antalya), (DHA)

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4)TATİLDE OKULLARINI ONARIYORLAR

HAKKARİ\'nin Yüksekova ilçesi Anadolu İmam Hatip Lisesi okul yöneticileri ve öğretmenleri, yeni eğitim-öğretim dönemine okullarını hazırlamak için boya, badana ve tamirat yapıyor.

Kazılan hendeklerin kapatılması, barikatların kaldırılması için 13 Mart 2016\'da ilan edilen ve 78 gün boyunca sokağa çıkma yasağı uygulanan Yüksekova\'da zarar gören evlerin yerine yenileri yapılırken, tahrip olan okularda onarımdan geçirilip geçen yıl eğitim öğretime başladı. Bu yıl da eğitim-öğretimin sorunsuz başlamasını isteyen 4 katlı, 24 derslikli ve 850 öğrenci kapasiteli Yüksekova Anadolu İmam Hatip Lisesi öğretmenleri ve Müdür Yardımcısı Mustafa Eskici, tatillerinin son bölümünde okulu hazır hale getirmeye çalışıyor. Öğrencileri tarafından sıraların üzerine yazılan yazılar ve şekiller spiral ve komperesörlerle birer birer silinip, cilalanırken; kırık, dökük duvar, sınıf ve koridarlar ise tamir edilip boyanıyor.

Okulun Müdür Yardımcısı Mustafa Eskici, öğrenciye kaliteli bir eğitim vermek için üzerlerine düşen sorumluluğu yerine getirdiklerini söyledi. Eskici, \"Okulumuzun sıraların birkaç yıllık olması nedeniyle yıpranmıştı. İşe 450 takım sıramızı elden geçirmekle, temizleyip, düzetmekle başladık. İmkanlarımız ölçüsünde okulumuzun eksiklerini, sorunlarını gidermeyi düşünüyoruz. Amacımız 2017-2018 eğitim ve öğretim yılında öğrencilerimizin daha nezih bir ortamda güzel bir sınıfta ders yapmalarını sağlamak. Fedakarlık gösteren öğretmen arkadaşlarıma da teşekkür ediyorum\" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Okuldan ve tabellasından gör

-Sınıflardan gör

-Çalışan öğretmenlerden gör

-Makinalarla sıra ve masaları temizleyen öğretmenler

-Genel tedaylar

-Okul Müdür başyardımcısı Mustafa Eskici\'den röp

Haber-Kamera: Yaşar KAPLAN/YÜKSEKOVA-DHA