DHA YURT BÜLTENİ-8



Fikri Işık: Almanya ve batı devletlerinde Türkiye\'deki değişimi okuyamamak gibi bir problem var

BAŞBAKAN Yardımcısı Fikri Işık, \"Maalesef Almanya özellikle, genelde de batı devletlerinde Türkiye\'deki değişimi okuyamamak gibi bir problem var. Onlar, Türkiye\'yi hala eski Türkiye zannediyorlar\" dedi.

Bilecik\'e gelen Başbakan Yardımcısı Fikri Işık ilk olarak valiliği ziyaret etti. Bilecik Valisi Tahir Büyükakın, Belediye Başkan Vekili Nihat Can, Ak Parti Milletvekili Halil Eldemir, Fikri Işık\'ı Valilik binası önünde karşıladı. Fikri Işık Valilikte gazetecilerin yönelttiği soruları yanıtladı.

\'ALMANYA İLE İLİŞKİLERE ÖNEM VERİYORUZ\'

Işık, bir gazetecinin \"Almanya\'nın Türkiye\'ye karşı son dönemdeki tutumunu nasıl değerlendiriyorsunuz?\" şeklindeki soru üzerine şunları söyledi:

\"Maalesef Almanya özellikle genelde de batı devletlerinde Türkiye\'deki değişimi okuyamamak gibi bir problem var. Onlar, Türkiye\'yi hala eski Türkiye zannediyorlar. \'Bir ayar verdiğimizde hemen hizaya gelir\', \' aman efendim kusura bakmayın\' der \'biz hata ettik\' der, en haklı olduğu konuda bile \'aman ha Almanya\'yla takışmayalım, aman ha bir sıkıntı olmasın\' gibi bir anlayışın Türkiye\'de devam ettiğini zannediyorlar. Ama bunda yanıldıklarının farkındalar. Biz Türkiye olarak elbette Almanya ile ilişkilere önem veriyoruz. Ama bu ilişkilere önem verirken Türkiye\'nin egemenlik hakların da ve bir egemen ülkeye yapılması gereken muamelenin Türkiye\'ye yapılmasını da bekleme hakkımız var: Bu yapılmadığı zaman da verdiğimiz tepkiyi onların başka bir yere çekmesini kesinlikle kabul etmiyoruz. Bakınız Almanya Şansölyesi sayın Merkel, \'biz Türkiye\'de Erdoğan karşıtlarını cesaretlendirmeliyiz\' dediği zaman bu Türkiye\'nin iç siyasetine müdahale olmuyor, ama Sayın Cumhurbaşkanımız Almanya\'daki Türk düşmanı partilere oy vermeyin dediği zaman bu hemen siyasete müdahale oluyor. Bunu anlamak mümkün mü? Eğer karşılıklı saygı olacaksa önce siz Türkiye\'deki Erdoğan karşıtlarını biz desteklemeliyiz gibi bir ifadeyi Türkiye\'nin iç siyasetine saygısızlık olarak görmelisiniz ondan sonra karşıdan saygı beklemelisiniz. Bu tam bir çifte standarttır. \"

\'ALMANYA ÇİFTE STANDARTTAN VAZGEÇMEK ZORUNDA\'

Fikri Işık, Türkiye\'de darbeye teşebbüs etmiş, açıkça ihanet içerisinde bulunmuş, eski askerler ve bazı sivillerin Almanya\'dan siyasi sığınma talebinde bulunduklarını belirterek şöyle devam etti:

\"Türkiye bunları istediği zaman \'efendim bizde yargı bağımsızdır\' ama Türkiye\'de espiyonaj faaliyetinden dolayı tutuklanan bir gazeteci kılığındaki kişiyle ilgili talepte bulunulduğu zaman Türkiye\'de yargının bağımsızlığını hiç akıllarına getirmiyorlar ve Türkiye\'ye güya baskı uygulamaya çalışıyorlar. Bunların tamamı çifte standarttır. Almanya bu çifte standarttan vazgeçmek zorundadır. Türkiye ile Almanya\'nın köklü ilişkileri var. Tarihi yüzyıllara dayanan köklü ilişkileri var. Bu köklü ilişkilerin gelecekte de sağlıklı olarak devam etmesinin ön şartı karşılıklı saygı ve egemenlik haklarına gösterilecek titiz bir saygıdır. Dolayısıyla bu olursa Türkiye ve Almanya ilişkileri zedelenmeden yoluna devam eder, ama o eski müsteşlik yaklaşımıyla, buyurgan yaklaşımla Türkiye\'ye davranmalarını kesinlikle artık Türkiye\'nin kabul etme durumu yok. Sayın Cumhurbaşkanımızın bu konudaki tavrını da kararlılığını da hepiniz biliyorsunuz.\"

ELEKTRİKLİ YERLİ OTOMOBİL PROJESİ

Başbakan Yardımcısı Fikri Işık, elektrikli yerli otomobil projesi ile ilgili soruya da şu yanıtı verdi:

\"Bu konuyu Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanımız takip ediyor. Sadece şunu söyleyebilirim. Otomotiv endüstrisi büyük bir dönüşüm içerisinde. Dünyada içten yanmalı motorların yerini elektrikli araçların aldığı bir süreç yaşanıyor. 2025\'li yıllardan itibaren artık bazı ülkeler içten yanmalı ve dizel motorlu araçları yasaklamaya başlayacaklarını duyurdular. Hava kirliliği, endüstriyel değerlerin yüksekliği artık bu tür tedbirlerin daha da artarak hayata geçeceğini gösteriyor. Benim Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığım döneminde başlattığım elektrikli yerli otomobil projesi tüm bu sahiplerden ortaya çıkarak hazırlanmış bir projeydi. Bu projenin inşallah yatırım aşamasına gelmiş olması, özel sektör marifetiyle artık yatırıma dönüşmüş olması doğrusu büyük bir kazanım olacak. Detayları şuanda Bakanımız biliyor. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile birlikte bir çalışma yaptıklarını biliyorum. Bakanımıza sorarsanız size daha ayrıntılı bir açıklama yapar.\"

Fikri Işık valilikten sonra Ak Parti Bilecik İl Teşkilatını ziyaret etti. Işık, burada partililere hitaben konuşma yaptıktan sonra Şeyh Edebali Türbesi\'ni ziyaret ederek dua okudu.

Görüntü dökümü:

-Başbakan Yardımcısı Fikri Işık\'ın ziyaretinden ve soruları yanıtlamasından çekilen görüntüler bulunuyor.)

Haber-Kamera:Cafer ELMAS-BİLECİK,(DHA)

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3 kişinin öldüğü kazada, otomobillerin çarpışma anı görüntüleri ortaya çıktı

DİYARBAKIR-Mardin karayolunda, dün iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu, 3 kişinin öldüğü, 1 kişinin de yaralandığı trafik kazasına ait, görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde 2 otomobilin çarpışma anı saniye saniye görülüyor.

Diyarbakır-Mardin karayolu 17\'nci kilometrede seyir halindeki Bülent Ay yönetimindeki 21 TB 304 plakalı araçla, karşı yönden gelen Şehmuz Koşan yönetimindeki 21 TD 100 plakalı otomobil çarpışması sonucu meydana gelen kazada yaralanan, Şehmus Koşan, Mehmet Şerif Çiftçi ile Orhan Akgül, kaldırıldıkları hastanede hayatını kaybetmiş, Bülent Ay ise yaralanmıştı. Kazadan yaralı olarak kurtulan Bülent Ay\'ın tedavisi ise sürüyor.

Otomobillerin kafa kafaya çarpışması anı, yakınlarında bulunan bir akaryakıt istasyonuna ait güvenlik kemarasından, saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde otomobillerin çarpışması ve sonraki gelişmeler, detaylı olarak görülüyor.

Görüntü Dökümü

Otomobillerin kafa kafaya çarpışması

Olay yerine gelen vatandaşlar

Ekiplerin olay yerine gelmesi

Ambulansların olay yerine gelmesi

Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera:DİYARBAKIR, (DHA)-

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Yalova’da sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi

YALOVA’da öğle saatlerinde etkili olan sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi.

Yalova’da, özellikle araçların geçiş güzergâhındaki çukurlarda kalan yollar su ile dolunca sürücüler zor anlar yaşadı. Şehir merkezindeki Cumhuriyet Caddesi, Gazipaşa Caddesi, İstanbul Caddesi, Mimar Sinan Caddesi ve Fatih Caddesi’nde de biriken sular nedeniyle vatandaşlar yürümekte, araçlar ise seyir akışında güçlük çekti. Ana arterlerdeki trafik akışında bu nedenle sıkışıklık meydana geldi. Yalova Emniyet Müdürlüğü ve Yalova İtfaiyesi de yağışla ilgili çalışma yürüttü.

Yağışa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar ise sığınacak yer aradı. Bazı vatandaşlar kendilerini alışveriş mağazalarına atarken bazıları da bankaların ATM’leri saçaklarına sığındı.

Görüntü Dökümü

-Genel yağış görüntüsü

-Vatandaşlardan görüntü

-Araçlardan görüntü

Haber-Kamera: Süheyla GÖZDERELİLER/YALOVA, (DHA) -

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Şehit Uzman Çavuş Gökhan Peker\'e Şehitlikte doğum günü

HAKKARİ\'nin Çukurca İlçesi\'nde PKK\'lı teröristler tarafından tuzaklanan el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu 26 Mayıs 2017 tarihinde şehit düşen ve 27 Mayıs\'ta memleketinde Yozgat Şehitliği\'nde son yolculuğuna uğurlanan Uzman Çavuş 25 yaşındaki Gökhan Peker\'e mezarı başında Mevlid-i Şerif okutularak, doğum günü düzenlendi. Şehidin 3 yıllık eşi Sema cenazesinde, \"Ben seni hep bekledim Gökhan. Hep bekleyeceğim Gökhan. Beni cennetine çağırana kadar. Beni yanına alana kadar bekleyeceğim aşkım. Senden hiç vazgeçmeyeceğim aşkım. Ben sana hiç sarılamadım\" diye ağıtlar aykmıştı.

BUGÜN SENİN, BİZİM DÜĞÜNÜMÜZ GÖKHAN

Şehidin, Şehitlikteki doğum gününe Yozgat Valisi Kemal Yurtnaç\'ın eşi Dilek Yurtnaç, Jandarma Alay Komutanı\'nın eşi Ümit Yeşilyurt, şehidin yakınları, arkadaşları da katıldı. Cenazesine asker üniformasıyla katıp, \"Dimdik duruyorum kurban olduğum, kimseyi sevindirmiyorum. Kimseyi ağlatmıyorum arkandan. Biz seni onurunla şerefinle uğurluyoruz, bugün senin düğünün. Bugün bizim düğünümüz Gökhan. Ben senden razı oldum Allah\'ım senden razı olsun. Ben senin gamzelerine, zeytin gözlerine doyamadım Gökhan. Beni cennetinde bekle. Gururluyum. Bir eşe verebileceğin en büyük hediyeyi verdin bana şahadetle geldin. Sana söz; emanetine sahip çıkacağım. Her zaman güçlü duracağım. Sen benim doğmamış evlatlarımın babasıydın, babalığı tadamadın. Hep bu bayrak için savaştın, mücadele ettin. Al bayrağını almışta gelmişsin. Ben seni bu vatana kurban ettim. Seni hep bekledim hep bekleyeceğim. Beni cennetine çağırana kadar beni yanına alana kadar bekleyeceğim\" diye gözyaşı döken şehidin eşi Sema Peker, duanın okunmasının ardından, eşinin Türk Bayrağı örtülü mezarına gülsuyu döküp, dua etti.

DOĞUM GÜNÜ İÇİN TOPLANDIK

Şehit eşi Sema Peker, \"Doğum günü için toplandık. Yaşamış olsaydı 26 yaşına girecekti. Ömrü 25 yaşına kadar vefa etti. Onu hayat boyu yüreğimde taşımaya devam edeceğim. Onu her zaman çok sevdim, çok seveceğim. Rabbim ona mertebelerin en güzelini nasip eder. Doğum günün kutlu olsun bir tanem, seni çok seviyorum\" dedi.

BİRLİĞİNDEN İZİN ALDI, ARKADAŞINA MEZARI BAŞINA DUA ETTİ

Görev yaptığı Hakkari\'deki birliğinden izin alarak Yozgat\'a gelen Şehit Gökhan Peker\'in silah arkadaşı Bilal Gözüyaşlı da, arkadaşının mezarı başında dua etti. Gözüyaşlı, \"Gökhan, taburda sevilen bir arkadaşımızdı. Görevlerde birçok takdiri var. Hiçbir görevden kaçmazdı, son görevde de öyleydi. İki günlük bir görevdi, çıktık ama malum bu olay oldu. Maalesef bölücü terör örgütünün döşediği bombanın patlaması sonucunda şehit oldu. Aynı sitede oturuyorduk, mahalleden arkadaşımdı. Beraber okuduk, kaderimiz Askerde de bizi bir araya getirdi, silah arkadaşlığı yaptık. Şimdi de yanına geldik\" diye konuşurken, gözyaşlarını güçlükle tutabildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

- Şehidin fotoğrafı

- Mezarlıkta şehide dua

- Mezarlıkta mevlüt okunması

- Mezarlıkta şehidin yakanları ve arkadalarınan görüntü

- Şehidin eşi Sema Peker, mezara gül suyu dökmesi ve dua etmesi

- Şehidin eşi ile röportaj

- Mezarlıkta katılanlara gül suyu ve ikram

- Şehidin asker arkadaşı Bilal Gözüyaşlı dua ederken ve röportaj

Haber-Kamera: YOZGAT, (DHA)-

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Bilecik\'teki FETÖ şüphelileri adliyede

BİLECİK merkezli FETÖ/PDY operasyonunda gözaltına alınan 11 kişi, adliyeye sevk edildi.

Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri, terör örgütünün haberleşme programı ByLock kullandıkları öne sürülen kişilere yönelik operasyon düzenledi. Bilecik, İstanbul ve Bursa illerinde gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda, aralarında mühendis ve esnafın bulunduğu 11 kişi yakalandı.

Gözaltına alınan şüpheliler, sorgulamalarının ardından bugün adliyeye sevk edildi.

Görüntü dökümü:

-Şüphelilerin adliyeye getirilirken çekilen görüntüleri bulunuyor.)

Haber-Kamera:Cafer ELMAS-BİLECİK,(DHA)

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Kayseri’de kurban kesim kursu

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Meslek Edindirme Kursu (KAYMEK) tarafından yaklaşan bayramı öncesi kurban kesim kursu düzenlendi.

KAYMEK tarafından düzenlenen kurban kesim kursu, hastane caddesindeki sosyal tesislerde başladı. Kurbanlıkların bağlanış, kesim ve yüzüm işlemlerinin teorik ve uygulamaları anlatıldığı kursta, kasap adaylarına kurban kesiminin püf noktaları usta kasaplar tarafından anlatıldı ve uygulama yapıldı. 47 kasap adayına kursta doğru kurban seçimi, kurban kesimi öncesi alınacak araç gereçler ve hayvan kesim yerini hazırlayabilmek, kesim yapılacak yerin şartlarını iyileştirebilmek, dini usullere uygun hayvana zarar vermeden kesme, yüzme ve deriyi doğru muhafaza edebilme konuları hakkında bilgi ve becerileri gösterildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

- Kurban kesim kursundan görüntüler

- Diğer detaylar

Haber: Yasin DALKILIÇ-Kamera: KAYSERİ, (DHA)

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