DHA YURT BÜLTENİ-8 

Mısır tarlasına İHA düştü

ŞANLIURFA\'nın Viranşehir İlçesi\'nde, hangi ülkeye ait olduğu henüz bilinmeyen İnsansız Hava Aracı (İHA), mısır ekili tarlaya düşüp parçalandı.

Olay, öğleden sonra Yolbilen Mahallesi\'nde meydana geldi. Kime ve hangi ülkeye ait olduğu henüz tespit edilemeyen İHA, Karataş Mevkii\'ndeki mısır ekibi bir tarlaya düştü. Parçalanan İHA, incelenmek üzere jandarma tarafından el konuldu. Olayda tarlada kimsenin bulunmadığı tarlada şans eseri kimse yaralanmadı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Düşen İHA\'nın fotoğrafı

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: ŞANLIURFA-DHA)

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Çanakkale\'de jandarma eğitim alanında yangın (2) (Yeniden)

ÇANAKKALE\'de 116\'ncı Jandarma Eğitim Alay Komutanlığı\'nın eğitim alanında çıkan yangın kısa sürede ağaçları tutuştururken havadan ve karadan müdahale ile söndürüldü.

Çanakkale\'de bugün (pazartesi) saat 12.15 sıralarında 116\'ncı Jandarma Eğitim Alay Komutanlığı\'nın eğitim alanında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Otların tutuşmasıyla çıkan alevler kısa sürede büyüyüp eğitim alanındaki ağaçlara sıçradı. Yangına 1 helikopter, Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü\'ne bağlı arazözler ve Çanakkale Belediyesi\'ne ait itfaiye ekipleri müdahale etti. Söndürme çalışmalarına katılan bir itfaiye eri de dumandan etkilendiği için Çanakkale Devlet Hastanesi\'nde tedavi altına alındı.

YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI

Eğitim alanındaki çam ormanına sıçrayan yangında askeriyenin içindeki bir gazino ile bazı nöbet kulübelerinin zarar gördüğü öğrenildi. Yangını izleyen vatandaşlar, alevlere müdahale eden askerlerin yardımına, onlar için bakkallardan aldıkları suları vererek yetişti. Yangın kontrol altına alınırken ekiplerin soğutma çalışması sürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Askeriyedeki yangından genel detay görüntü,

-Yangını soğutma çalışması yapan askerlerden görüntü,

-Vatandaşların askerlere su vermesinden görüntü.

Haber - Kamera: Burak GEZEN / ÇANAKKALE, (DHA)

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Yol verme kavgasında linç girişimini polis havaya ateş açarak önledi



ŞANLIURFA\'da, sürücüsünün yol vermediği iddia edilen motosikletten yolcu midibüsüne kuru sıkıdan çevrilme tabancayla ateş açıldı. Midibüs sürücüsü Şükrü Doğan\'ın tabancayla yaralandığı, motosikletteki kişinin de çevredekiler tarafından linç edilmek istendiği kavgayı polis, havaya ateş açarak sonlandırdı.

Olay, öğle saatlerinde Bağlarbaşı Mahallesi’nde meydana geldi. Şükrü Doğan’ın kullandığı 63 H 0142 plakalı halk midibüsü ile plakası öğrenilemeyen motosikletin sürücüsü arasında yol verme nedeniyle tartışma çıktı. Üzerinde iki kişinin bulunduğu motosikletteki ismi öğrenilemeyen bir kişi, kuru sıkıdan bozma tabancayla midibüse ateş açtı. Tabancadan çıkan kurşunların başına ve bacağına isabet ettiği midibüs sürücüsü Şükrü Doğan yaralandı. Motosikletteki iki kişiden biri kaçarken, diğeri ise çevredekiler tarafından linç edilmek istendi. İhbarla olay yerine gelen çok sayıda polis, tarafları ayırmakta güçlük çekince havaya uyarı ateşi açtı. Dövülerek yaralanan ve gözaltına alınan gencin üzerinden bir miktar uyuşturucu çıktı. Sağlık görevlileri tarafından ambulansla Balıklıgöl Devlet Hastanesi’ne götürülen midibüs sürücüsü Şükrü Doğan ise, acil serviste tedaviye alındı. Doğan\'ın sağlık durumunun iyi olduğu belirtilirken, özel harekat polisleri olası bir gerginliğe karşı olay yerinde zırhlı araçlarla güvenlik önlemi aldı. Polis kavgaya karışıp kaçan diğer gencin yakalanması için çalışma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Polis ekiplerinin havaya ateş açması

- Şüpheliyi vuran vatandaşlar

- Şüpheliyi vatandaşların elinden kurtaran polis

- Şüphelinin gözaltına alınıp araca konulması

- Yerde bulunan boş kovanlar ve tabanca

- Çevrede önlem alan polis ekipleri

- Olay yerinde inceleme yapan polisler

- Polis ekiplerinin toplanan meraklı vatandaşları dağıtması

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Ömer ŞULUL- Uğur BUDAK/ŞANLIURFA, (DHA) -



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Heykele yapılan saldırı en çok onu üzdü

ZONGULDAK’ı 26 Ağustos 1931\'de ziyaret eden ulu önder Mustafa Kemal Atatürk’e ilk ayak bastığı yerde çiçek veren ve şu anda 92 yaşında olan Ayten Alper, heykeline yapılan saldırıya çok üzüldüğünü söyledi.

Zonguldak Belediyesi, 26 Ağustos 1931\'de Ertuğrul yatıyla kente ilk kez gelen ve limandaki iskeleden karaya çıkan Mustafa Kemal Atatürk\'ü, 5 yaşındayken çiçekle karşılayan Ayten Alper’in heykelini, Atatürk’ün ilk ayak bastığı Liman Caddesi’nde Maden Mühendisleri Odası’nın yanındaki alana yaptırdı. Heykelin açılışı, Ayten Alper\'in de katılımıyla geçen yıl 26 Ağustos’ta Atatürk\'ün kente gelişinin 85\'inci yıldönümü nedeniyle düzenlenen törenle gerçekleştirildi. Önceki gün, kimliği belirsiz kişi yada kişiler tarafından heykelin el ve çiçek bölümünü kırıldı. Heykele dekoratif olarak konulan kömür parçaları da etrafa saçıldı. Heykele verilen saldırının duyulmasının ardından kentte pek çok kesimden tepkiler geldi. Çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye alan polis, heykele zarar veren kişi yada kişileri bulmak için çalışmalarını sürdürüyor.

DUYUNCA BÜYÜK ÜZÜNTÜ YAŞADIM

Heykele yapılan saldırıya ise en çok Ayten Alper üzüldü. Bartın\'ın Amasra İlçesi\'nde kız kardeşiyle yaşayan Ayten Alper, oğlunun anlatmasıyla heykele zarar verildiğini öğrendiğini söyledi. Büyük üzüntü yaşadığını ifade eden Ayten Alper, şöyle dedi: \"O zaman Atatürk sevgisi vardı, bizde ona bir hayranlık vardı ve o şekilde büyüdük. Sonra bize dediler ki Atatürk Zonguldak’a gelecekmiş, \'sen çiçek ver\' dediler. Ben de çekingen bir çocuktum. Önce kabul etmedim, fakat ısrar edilince dayanamadım. En güzel elbisemi ve en yeni ayakkabımı giydirdiler. Sonra bana yaptırdıkları buketi verdiler. İskele yakınındaydık bizde. Eniştem daha çok meşgul oluyordu öyle işlerle. Bana, ‘Atatürk gelince hoş geldin gazi baba’ dersin dedi. Ben o zamanlarda 4-5 yaşındaydım. Gazi baba önümde duracak çiçeği alacak sanıyordum. O hızlı adımlarla yürüdü. Benden peşinden koştum. Çiçeği ona verdim. Ama hoş geldin gazi baba demeyi unuttum. O da yanağımı okşadı. Hatıram o kadar. Ben o heykelin açıldığı gün hislerimi söylemiştim. \'Ben kendim için istemiyorum ama bu küçük kızın burada ilelebet beklemesini istiyorum\' demiştim. Ama maalesef çiçek öyle oldu ama ben Atatürk’e çiçeği verdim. Önemli değil ama tabi üzüldüm bu duruma.\"

ZONGULDAK BELEDİYESİ: \'ÇİÇEĞİ YAPTIRIYORUZ\"

Zonguldak Belediye Başkan Vekili Cevat Bulut, emniyetten aldıkları bilgiye göre heykele çevrede oynayan çocuklar tarafından zarar verildiği bilgisine ulaştıklarını söyledi. Çok üzgün olduklarını dile getiren Bulut, \"Olayın herhangi bir siyasi veya başka bir şeyden meydana geldiğini düşünmüyoruz. Üzgünüz. İnşallah bir daha böyle bir şey olmaz. Çiçeği yaptırıyoruz. En kısa zamanda eski haline dönecek.\" dedi.

Görüntü Dökümü:

-Ayten Alper\'den detaylar

-Ayten Alper ile röp.

-Cevat Bulut ile röp.

Haber-Kamera: Durmuş SEVİNDİK-Ayhan ACAR/ZONGULDAK,(DHA)

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Erdoğan\'a suikast davasında reddi hakim talebine ret (2)



SUİKAST TİMİ ÜYESİNİN EŞİ DE KPSS\'DEN TUTUKLANMIŞ

Duruşmada tutuklu sanıklardan Özel Kuvvetler\'de görevli yüzbaşı Mustafa Serdar Özay savunma yaptı. Bu arada darbeci sanık Mustafa Serdar Özay\'ın eşinin de 2010 yılında soruları çalınan KPSS soruşturmasından tutuklu olduğu ortaya çıktı. Mustafa Serdar Özay\'ın eşinin 2010 yılındaki KPSS sınavından 93 net yaptığı, iptal edilen sınavda da bu kez 91 net yaptığı öğrenildi. Özay\'ın eşinin bu soruşturma kapsamında 7 aydır tutuklu bulunduğu ifade edildi. Buna tepki gösteren Mustafa Serdar Özay, eşinin kendisi yüzünden tutuklandığını öne sürdü.

\'EMRİ KANUNSUZ OLARAK DEĞERLENDİRMEDİM\'

Marmaris\'e gitmek üzere kendilerine gelen emri kanunsuz olarak değerlendirmediğini söyleyen Mustafa Serdar Özay, şunları söyledi: \"Bu emri kanunsuz emir olarak değerlendirmediğim için kabul ettim. 20 yıllık meslek hayatımda da kanunsuz emir almadım. Bu nedenle emri sorgulamadım. Benim pozisyonumdaki birisinin Şükrü Seymen\'in emrini sorgulaması mümkün değil. Olağan dışı bir gece ve görevdi. Marmaris\'te de polislere ateş etmedik. Aksi yönde bir hissiyatımız olsaydı ortalık kan gölüne dönerdi. İddia edildiği gibi bir örgütün grubun elemanı olsaydık görevimize engel olan herkesi öldürürdük. Suikast için orada olsak roket atarız diye blöf yapmaz, kelepçe takmakla vakit geçirmezdik. Ülke çapındaki gelişmelerden bir haberdik.\"

Mustafa Serdar Özay, iddianamede yer aldığı gibi Şürkü Seymen\'in helikoptere ateş etmediğini bu sırada yanında bulunduğunu da öne sürdü. Özay, İzmir Kriminal Laboratuvarı\'nın kendi silahlarına yönelik verdiği raporların da güvenilmez olduğunu, kendilerine suç isnat edilmek üzere düzenlendiğini iddia etti.

SİYASİ SAVUNMA YAPTI UYARISI

Kendisinden FETÖ\'cü çıkartılamayacağını ileri süren Mustafa Serdar Özay, \"Kalkışmanın üzerinden bir sene geçti ama hala 15 Temmuz gözüyle olaylara bakılmaktadır. Bizim tuzağa düşürülmüş olduğumuz gerçeğini göz ardı edilmemesini istiyorum\" dedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Teknik Direktör Ertuğrul Sağlam\'ın olaya dair medyaya yaptıkları açıklamalardan zaman zaman alıntı yapan Mustafa Serdar Özay\'a müdahale eden Mahkeme Başkanı Emirşah Baştoğ, \"Medya organlarına yapılan açıklamalar bizim için resmi değildir\" dedi. Bunun üzerine Sanık Özay, \"Kararınızı verdiğinizde samimiyetiniz ortaya çıkacak\" yanıtını verince Mahkeme Başkanı bu kez \"Biz daha kararımızı vermedik\" dedi. Mahkeme heyetine yönelik \'Hakkımda lehte karar vermediğinizi adım gibi biliyorum\" diye seslenen Mustafa Serdar Özay, savunmasını \"Korkma sönmez bu şafaklardan yüzen alsancak. Yeni devlet kurduk diyenlerin hevesi kursağında kalacacak\" sözleriyle tamamladı. Buna sert tepki gösteren Mahkeme Başkanı Emirşah Baştoğ da, \"Siyasi savunma yapma\" uyarısında bulundu. Duruşmayla öğle arası verdi.

Haber: MUĞLA (DHA)

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3 dakikada 2 kilo 250 gram bal yedi

ANTALYA\'nın Finike İlçesi\'nde düzenlenen 2. Bal Festivali kapsamında yapılan bal yeme yarışmasında 3 dakikada 2 kilo 250 gram bal yiyen 49 yaşındaki Ayhan Azak birinci oldu.

Finike Belediyesi, Ernez Mahalle Muhtarlığı, Ernez Bal Üreticileri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği işbirliğiyle \'Karadeniz\'in Anzeri varsa, Akdeniz\'in Ernezi var\' sloganıyla bal festivali düzenlendi. Mahalle meydanındaki festivale Finike Kaymakamı Bahattin Alp Arslanköylü, Belediye Başkanı Ak Partili Kaan Osman Sarıoğlu, Türkiye Arı Yetiştiricileri Merkez Birliği Başkanı Ziya Şahin, Ziraat Odası Başkanı Halil Sarıçobanoğlu, kamu kurumları ve sivil toplum kuruluşları temsilcileriyle bölge halkı katıldı.

Festivalin açılış töreninde konuşan Finike Kaymakamı Bahattin Alp Arslanköylü, festivallerin yöreye ait tarımsal ürünlerin tanıtımı noktasında önemli görev icra ettiğini belirterek, “Bu değerli ürünümüzün tanıtımı reklamı konusunda hep birlikte hareket eder el ele verirsek ülke, hatta dünya nezdinde ürünün değerini ve bilinirliğini artırma noktasında daha başarılı oluruz\" dedi.

Finike Belediye Başkanı Kaan Osman Sarıoğlu da Ernez\'in Finike\'nin en uzak mahallesi olduğunu anımsatarak, “Ernez\'de çok özel bir bal yetişiyor. 1200 rakımlarda üretilen özel bir çam balı. Uluslararası çam balı kongresinde birinci seçildi. En büyük özelliği şeker oranının düşük olması. Böylesine özel bir ürünü herkesin bilmesini ve tatmasını istiyoruz\" dedi.

3 DAKİKADA 2 KİLO 250 GRAM BAL

Konuşmaların ardından en iyi bal üreticisi ile bal yeme yarışması yapıldı. En iyi bal üreticisinde Tevfik Aslan birinci, Şengül Küçükada ikinci, Adem Karabaş üçüncü seçildi. Bal yeme yarışmasında ise bir önceki yıl 15 dakika olan bal yeme süresi bu yıl 3 dakikayla sınırlandırıldı. Yaklaşık 15 kişinin katıldığı yarışmaya Kumluca\'dan katılan Ayhan Azak, 3 dakikada 2 kilo 250 gram bal yiyerek bir önceki yılın rekorunu kırdı. Yarışmada geçen yılın birincisi Ali Atakan ikinci, Mehmet Uçtu üçüncü oldu.

Ayhan Azak, bal üreticisi olmadığını, ancak bal yemeyi çok sevdiğini, günlük hayatında da bal tükettiğini söyledi. Her iki yarışmada dereceye girenlere Belediye Başkanı Kaan Osman Sarıoğlu, 1 gram altın, Ziraat Odası Başkanı Halil Sarıçobanoğlu da çeyrek altın sözü verdi.

Festivalde ayrıca 15 bin TL bağış yapan Ömer Ulutaş ise \'Bal Ağası\' seçildi. Finike\'nin yanı sıra Antalya ve çevresinden katılan konuklara bal ikram edildi. Festivalde yaklaşık 500 kilonun üzerinde bal tanıtım amaçlı kullanıldı. Yarışmalar sonunda festivale katkı sağlayanlara plaket takdim edildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Festival alanından dua yapılırken

en iyi bal üreticisi seçimi

bal yeme yarışması

Finike Belediye Başkanı Kaan Osman Sarıoğlu röpörtaj

plaket töreni

Ernez Bal Üreticileri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Aliriza Başaran röpörtaj

Bal yeme yarışması birincisi Ayhan Azak röpörtaj

konserden.

Haber- Kamera: Suat SÖĞÜT/FİNİKE(Antalya), (DHA) -

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11 yaşındaki Cuma, Fırat Nehri\'nde boğuldu

GAZİANTEP\'in Nizip İlçesi\'nde serinlemek amacıyla Fırat Nehri\'ne giren 11 yaşındaki Cuma Ali Başıaçık boğularak can verdi.

Olay, dün gece Fırat Nehri\'nin geçtiği Belkıs Mahallesi\'nde meydana geldi. Gaziantep\'ten ailesiyle akraba ziyaretine gelen Cuma Ali Başıaçık, serinlemek amacıyla nehre girdi. Bir süre sonra gözden kaybolan Başıaçık için jandarmalar arama yaptı. Jandarma sualtı ekipleri, girdikleri suda yaptıkları aramada Başıaçık\'ın cansız bedenine ulaştı. Sudan çıkarılan çocuğun cesedi, otopsi için morga konuldu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Cuma Ali Başıaçık\'ın fotoğrafı

- Adli Tıp Kurumu

- Genel ve detay görüntüler

Haber- Kamera: Mustafa KANLI GAZİANTEP-DHA)

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Kayıp çocuğun cesedi denizde bulundu

TRABZON’da ailesinin kendisinden haber alamadığı 11 yaşındaki Emirhan Keskin’in cesedine ulaşıldı.

Beşirli Mahallesi’ndeki kayalık alanda yer alan yürüyüş yolunda gezinen bir vatandaş denizde ceset görmesi üzerine durumu polise bildirdi. İhbar sonrası sahile ambulans, polis ve dalgıçlar sevk edildi. Denizde fark edilen çıplak ceset daha sonra bölgeye gelen dalgıçlar tarafından kıyıya çıkarıldı. Yapılan incelemelerde cesedin Emirhan Keskin’e ait olduğu ve ailesin de dün çocukları için polis merkezine giderek kayıp müracaatında bulunduğu belirlendi. Serinlemek için girdiği denizde boğularak yaşamını yitirdiği sanılan gencin cesedi otopsisi için Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Cesetten görüntüler

Cesedin çıkarılışı

Detaylar

HABER KAMERA: FATİH TURAN / TRABZON (DHA)

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