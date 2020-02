DHA YURT BÜLTENİ-7

1)VAN, BİTLİS VE HAKKARİ\'DE 370 YERLEŞİM YERİNİN YOLU KARDAN KAPANDI

VAN, Bitlis ve Hakkari\'de etkili olan kar yağışı nedeniyle 370 yerleşim yerinin yolu kardan ulaşıma kapandı. Bitlis\'te kar kalınlığı bir metre 22 santimetreye ulaştı. Van, Bitlis ve Hakkari\'de etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz yönde etkiliyor. Van\'da dün gece etkisini artıran kar yağışı nedeniyle 61 mahalle ve 127 mezra olmak üzere toplam 188 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı. Van Büyükşehir Belediyesi ve Karayolları\'na bağlı karla mücadele ekipleri, kapanan mahalle ve mezra yollarını açmak için yoğun bir çalışma başlattı. Hakkari\'de ise 4 köy ve 6 mezra yolu ulaşıma kapandı. Bitlis\'te de günlerdir aralıklarla devam eden kar yağışı dün akşam saatlerinde etkisini artırdı. Kent merkezinde kar kalınlığı bir metre 22 santimetre olarak açıklanırken, 172 köy yolu ulaşıma kapandı. Bitlis Valiliği\'nce yapılan açıklamada, geçtiğimiz hafta kar yağışı nedeniyle kapanan köy yollarının ulaşıma açıldığını, ancak dünden itibaren devam eden kar yağışı ile birlikte 172 köy yolunun yeniden ulaşıma kapandığı bildirildi. İl Özel İdaresi 90 personel ve 60 iş makinesi ile karla mücadele çalışmalarına devam ediyor.

Meteoroloji yetkilileri kar yağışının Bitlis\'te perşembe gününe kadar aralıklarla devam edeceğini, özellikle Salı ve Çarşamba günü yoğun kar yağışı beklediklerini açıkladı.

2)MURADİYE\'DEKİ BENDİMAHİ ÇAYI KISMEN DONDU

VAN\'ın Muradiye ilçesinde bulunan Bendimahi Çayı ve üzerindeki balık bendi kısmen dondu. Göletin buz tutan yüzeyi üzerinde yürüyen vatandaşlar hatıra fotoğrafı çektirdi.

Mayıs ve Haziran aylarında İnci Kefal balıklarının tersine göçüne ev sahipliği yapan ve eşsiz görüntülere sahne olan Bendimahi Çayı ve üzerindeki balık bendi, havaların eksi 15 derecelere düşmesiyle kısmen dondu. Donan göletin buz tutan yüzeyi üzerinden vatandaşlar yürüyerek fotoğraf çekti. Van Gezi Platformu üyeleri de bu manzarayı görmek için yerli turistlerle birlikte Bendimahi çayına geldi. Gördükleri manzaraya hayran kaldıklarını söyleyen platform üyeleri, Van\'ın doğasıyla önemli bir kent olduğunu söyledi. İzmir\'den Van\'a geldiğini söyleyen Hakan Bakır, \"Van gerçekten doğası çok müthiş bir kent. İzmir\'den 1750 kilometreden buraya geldim. Herkese tavsiye ediyorum. Van gezilmesi görülmesi gereken bir yer. Güzel olan tarafı buranın yazı ayrı, kışı ayrı güzel. Yazın geldiğimizde Balık göçünü göreceğiz o da muhteşem. Hava çok temiz. İzmir\'den gelen arkadaşlar havanın onları çok etkilediğini söylüyorlar. Van Türkiye\'de en fazla güneş alan kentlerden bir tanesidir.\" dedi.

Tur sorumlusu Emin Server ise \"Çok güzel kartpostallık bir görünümle karşılaştık. Muradiye Şelalesi, Şeytan Köprüsü ve Balık Bendi gezilerimiz gerçekleştirdik. Van bence doğa güzellikleriyle bir turizm cennetidir. Balık Bendi kışın da yazın da gezilir\" dedi.

===================================================

3)ŞIRNAK’TA YABAN HAYVANLARI İÇİN DOĞAYA YEM BIRAKILDI

ŞIRNAK\'ta, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü tarafından yaban hayvanları için yaşam alanlarına yem bırakıldı. Şırnak- Hakkari karayolu üzerinde bulunan Balveren beldesinde etkili olan kar yağışı yaban hayvanları ve kuşların aç kalma tehlikesini de beraberinde getirdi. Bu durum karşısında hayvanlarının beslenmesi için geleneksel hale getirilen yemleme çalışması yapıldı. Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine Şırnak Doğa ve Yaban Hayatını Koruma Derneği ile Cizre Bisiklet ve Doğa Derneği üyeleri ile gönüllülerce kış ayları boyunca Şırnak ve ilçelerine doğaya 5 ton yem bırakılacak.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Şırnak Şube Müdürü Orhan Kalay, her yıl olduğu gibi bu yıl da yoğun kış şartları nedeniyle yemleme çalışmalarını başlattıklarını dile getirerek, \"Cizre Bisiklet ve Doğa Derneği, Şırnak Doğa ve Yaban Hayatını Koruma Derneği’nden arkadaşlardan oluşan bir toplulukla bugün yemleme çalışmamızı gerçekleştirdik. Onların topladıkları yemler ile bizim de yıl içerisinde topladığımız yemeleri Balveren beldesi ile Uludere ve Beytüşşebap ilçelerinde uygun alanlara yaban hayvanlarımız aç kalmasın diye zaman zaman bir program dahilinde bırakacağız. Yemleme çalışmamız yaklaşık 2 ay sürecek. Yaban hayvanlarımız ve kuşlarımız aç kalmasın diye yemleme çalışmalarımızı her sene yaptığımız gibi bu senede yapmaya devam edeceğiz. Bu sene kuşlarımız için 4-5 tona yakın buğday bırakacağız. Onun haricinde manav artıkları, kasap artıkları ve marketlerden temin ettiğimiz artıkları da yine yaban hayvanlarımız ve kuşlarımız için bırakacağız\" dedi.

4)AÇ KALAN TİLKİYİ ELLERİYLE BESLEDİLER

BAYBURT’ta, doğal yaşam alanları karla kaplanan ve yiyecek bulmakta zorlanan tilki, indiği köydeki vatandaş tarafından etle beslendi. Bölgede etkili olan kar yağışı ve soğukta, yiyecek bulmakta zorlanan yaban hayvanları, köylere inmeye başladı. Bayburt´un Karşıgeçit köyünde, evde et pişiren köylüler, tilkiyi kapılarının önünde görünce şaşkınlık yaşadı. Köylüler evlerinin içine kadar giren tilkiyi elleriyle et ikram ederek besledi. Köy sakinlerinden Emre Bayrakdar da, tilkinin karnını doyurduğu anları, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. İnsanlardan kaçmayan ve ilgi odağı olan tilki, karnını doyurduktan sonra evden uzaklaşarak gözden kayboldu.



5)AYNI ACIYI İKİ KEZ YAŞADI, İKİ KIZINI DA TRAFİK KAZASINDA KAYBETTİ

EVLİ ve 3 çocuk annesi olan Zeynep Topuz, arka arkaya yaşanan trafik kazaları sonucu önce büyük kızı İlay\'ı, daha sonra küçük kızı Ezgi\'yi kaybetti. Aradan yıllar geçmesine rağmen evlatlarının acısını unutamayan Topuz, \"İki çocuğum aynı şekilde okula giderken hayatını kaybediyorsa o zaman yüce yaradan artık akıllanmamızı istiyor\" dedi.

Saffet Topuz (56), Zeynep Topuz(51) çifti 1989 yılında dünya evine girdi. Çiftin bu mutlu beraberlikten 2 kızı dünyaya geldi. 1991 yılında ilk kızını kucağına alan çift, kızlarına İlay ismini verdi. İkinci kızları olan Ezgi Nil ise 1995 yılında dünyaya geldi. Mutlu beraberliklerini Denizli\'de sürdüren çiftlerden Saffet Topuz Bekirli ilçesinde müzik Öğretmenliği yaparken Zeynep Topuz\'da Resim Öğretmenliği yapıyordu. Okula gitmek için evden ayrılan çiftin büyük kızları İlay Topuz\'a motosiklet çarptı. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan 7 yaşındaki İlay, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Yaşanan olaylardan etkilenen çift Denizli\'den ayrılma kararı alarak Bursa\'ya yerleşti fakat aynı felaket ikinci kez Bursa\'da karşılarına çıktı. Bursa\'ya yerleştikten sonra yine aynı şekilde okula gitmek için Didem isimli arkadaşıyla evden çıkan Ezgi Nil Topuz, arkadaşıyla beraber İzmir Yolu üzerinde yaya geçidinden geçerken otomobil çarptı. 15 yaşındaki Didem ve Ezgi, hastaneye kaldırıldı fakat yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Yaşanan olayları anlatan acılı anne Zeynep Topuz, gözyaşlarına hâkim olamadı. İlk kızını trafiğin olmadığı, sessiz, sakin bir ilçede kaybettiğini belirten Topuz, \"Kızım kendisi arkadaşlarıyla okula gidip gelebiliyordu. Öğlen arası geldi yemeğini yedi ve gitti. Sonra ben kızımın hastanede olduğunu öğrendim. Koşarak hastaneye gittim ve kızıma motosiklet çarptığını öğrendim. Motosiklet kazasında onu kaybedebileceğim hiç aklıma gelmemişti. İlk kızımı bu şekilde kaybettimö dedi.

İlk kızını kaybettikten sonra Denizli\'den ayrılma kararı aldığını belirten Topuz, Bursa\'ya yerleşme kararı aldı. Ezgi Nil ve arkadaşı Didem Zeynep Çakar\'ın aynı trafşk kazasında hayatını kaybettiğini belirten Topuz, \"Orada daha fazla çalışamıyordum. Psikolojik dengem bozulmuştu. Sonra oğlum oldu. Bu sayede tekrar hayata bağlanabildim. O korkuyu ister istemez her zaman yaşıyorum. Küçük kızım büyüdü. Lise 2\'ye gidiyordu. Bi anda bir arkadaşıyla ok fazla samimi olmuştu. Onunla birlikte okula gitmek için evden çıktıklarında İzmir yolunda yaya geçidinden karşıya geçmeye çalışırken geçemediler. Hastaneden aradılar, Tıp Fakültesi\'ne gittiğimde aynı şeylerle bir kez daha karşılaştım. Büyük kızımı da kaybetmiştik, hastanede tekrar hayata dönmüştü. Küçük kızımı da aynı şekilde olay yerinde kaybetmişiz. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hayata döndürüldü fakat hastanede bu kez küçük kızımı kaybettim. Büyük kızımı kaybettiğim zaman yakın çevrem çok etkilenmişti. Ama küçük kızımı kaybettiğimizde beni ve eşimi tanıyan veya tanımayan herkes isyan etti. Aynı şey aynı insanların başına tekrar geldiği zaman bunu büyük bir haksızlık olarak algıladılarö ifadelerini kullandı.

Trafik kurallarının ihlal edilmesine isyan eden Topuz, \"Bu toplum sürekli trafik kurallarını ihlal eden, birbirine saygısızca hareket eden, araca bindiği zaman başka hiç kimseyi tanımayan, yol vermeyen, bütün o yolar kendileri için yapılmış gibi hisseden bir toplum. Bunun gerçeği aslında bu. Her gün onlarca çocuk hayatını kaybediyor. Yetişkinlerde hayatını kaybediyor ama çocuğun kendisini koruması çok zor. O yüzden trafiğe çıktığımız zaman bütün bunları dikkate almalıyız. Karşımıza çocuk çıkabilir. Trafik kuralları bunun için var. Yaya geçidinden geçerken 30 kilometre hıza inme kuralı varsa buna uymak zorundayız. Bütün bunları yerine getiren bir toplum olsak 2 kızımda yaşıyor olacaktı. Belki de ömürleri o kadardı ama bu ömürlerin gitmesinde, iki çocuğum aynı şekilde okula giderken hayatını kaybediyorsa o zaman yüce yaradan diyor ki lütfen akıllanın artıködiye konuştu.

6)ALKOLLÜ SÜRÜCÜ PARK HALİNDEKİ 4 ARACA ÇARPTI

KÜTAHYA\'da sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, park halindeki 4 araca çarptı. Kazada hafif yaralanan sürücünün, yapılan ölçümde 2,53 promil alkollü olduğu belirlendi.

Kaza, Adnan Menderes Caddesi\'nde meydana geldi. Daha önce alkollü araç kullanmaktan ehliyetine el konulan İ.B., 34 FU 7716 plakalı otomobilinin direksiyon kontrolünü yitirip, park halindeki 4 araca çarptı. Kazada hafif yaralanan İ.B., yaya olarak olay yerinden uzaklaştı. Bir süre sonra taksiyle dönen İ.B., ambulansla Dumlupınar Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne götürüldü. Burada yapılan ölçümde, İ.B.\'nin 2,53 promil alkollü olduğu belirlendi.

Polis, İ.B.\'nin otomobilinin bagajında pompalı av tüfeği buldu. Olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı incelemenin ardından İ.B.\'nin çarptığı araçlar çekicilerle kaldırıldı.

Mobese kayıtlarında yapılan incelemede ise İ.B.\'nin araçlara çarpmadan önce 140 km hızla gittiği tespit edildi.

