DHA YURT BÜLTENİ -7

Ukrayna\'da öldürülen Buket, gelinlikle son yolculuğuna uğurlandı

Ukrayna\'nın Harkov kentinde, Hüsnü Can Çökmez tarafından öldürülen üniversite öğrencisi Buket Yıldız\'ın cenazesi memleketi Hatay’ın Samandağ ilçesinde gelinlikle son yolculuğuna uğurlandı.

Ukrayna\'da tıp öğrencisi iki Türk kızı Buket Yıldız (20) ve Zeynep Hüsünbeyi (22), bir hafta önce yaşadıkları evde Hüsnü Can Çökmez tarafından öldürülmüştü. İki genç kızın katil zanlısı Hüsnü Can Çökmez, olayın ardından İstanbul\'da yakalanmış ve çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı. Babası tarafından teslim alınan Buket Yıldız\'ın cenazesi havayolu ile önce İstanbul\'a oradan da yine havayolu ile memleketi Hatay\'a getirildi. Cenaze daha sonra karayolu ile Samandağ ilçesine götürülerek Devlet Hastanesi\'nin morguna konuldu.

GELİNLİK ÖRTÜLDÜ

Sabah saatlerinde gözyaşları arasında morgdan alınan Buket Yıldız\'ın cenazesi, helallik alınması için dedesinin evine götürüldü. Burada ailesi ve yakınlarının güçlükle ayakta durduğu Yıldız\'ın tabutunun üzerine gelinlik örtüldü. Omuzlarda cenaze aracına konan Yıldız\'ın cenazesi kadınların omzunda defnedilmek üzere Samandağ Asri Mezarlığı\'na götürüldü. Yıldız, cenaze namazının ardından toprağa verildi.

=================

Sinop’ta batan teknede kaybolan balıkçı aranıyor

Karadeniz\'de, Sinop\'un 1.2 mil açığında batan ve 1 balıkçının hayatını kaybettiği teknede kaybolan Murat Yağcı\'yı arama çalışmaları sürüyor.

Olay, dün saat 11.30 sıralarında Sinop’un Gerze ilçesinin 1.2 mil açığında meydana geldi. Döngel Limanı’ndan açılan bir balıkçı teknesi fırtınanın etkisiyle dalgalı denizde alabora oldu. Batan teknedeki Nadir Özer hayatını kaybetti, Güray Yılmaz ve Gürkan Çetin kurtarıldı, Murat Yağcı kayboldu. Yağcı\'nın bulunması için arama kurtarma çalışması başlatıldı.

Murat Yağcı\'nın bulunması amacıyla dün akşam ara verilen çalışmalara, bu sabah saatlerinde yeniden başlandı. Sahil güvenlik ekipleri, kuvvetli rüzgara rağmen Gerze açıklarında kaybolan Murat Yağcı\'nın bulunması için çalışmalarına devam ederken, olayda hayatını kaybeden Nadir Özer, bugün Samsun\'un 19 Mayıs ilçesinde toprağa verilecek.

==================

Çarptığı otomobili hurdaya çeviren TIR kaçtı

Bursa\'nın İnegöl ilçesinde TIR\'ın çarptığı otomobil hurdaya döndü. Otomobilde bulunan Duygu Kendir (19) yaralandı. Aracıyla kaçan TIR sürücüsü İbrahim Karaalp, bir süre sonra dönerek kazayla ilgili işlem yaptırdı.

Kaza, Mahmudiye Mahallesi Zafer Caddesi\'nde meydana geldi. Kavşaktan Zafer Caddesi\'ne çıkan Salih Bayram (20) yönetiminde 16 KCA 72 plakalı otomobile, İbrahim Karaalp (35) yönetimindeki 16 KKH 74 çekici plakalı TIR çarptı. Şiddetli çarpışmanın etkisiyle otomobil savrulurken, TIR sürücüsü aracıyla kaçarak kayıplara karıştı. Kaza sonucunda otomobilde bulunan Duygu Kendir (19) yaralandı. Yaralı kaza yerine sevk edilen sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesine götürülerek tedavi altına alındı. Kaza yerinden korkarak kaçan TIR sürücüsü, bir süre sonra kaza yerine gelip işlem yaptırdı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

================

Kayalıklarda mahsur kalan gebe keçiyi AFAD kurtardı

Burdur Aşağı Müslümler köyünde kayalık alanda mahsur kalan gebe keçi, AFAD ekiplerince kurtardı.

Burdur merkeze bağlı Aşağı Mürseller köyünde bir keçinin kayalık alanda mahsur kaldığı ihbarı üzerine bölgeye AFAD ekipleri sevk edildi. Ekipler drone yardımıyla keçinin yerini belirledikten sonra ekipler istasyon kurarak geçinin bulunduğu alana ulaştı. AFAD gönüllüsü profesyonel dağcı Mehmet Sezgin, gebe olduğu anlaşılan keçiyi ip yardımıyla mahsur kaldığı yerden alarak sahibine teslim etti.

=================

Nihat Zeybekci gazetecilerle bir araya geldi

AK Parti\'nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Nihat Zeybekci, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolaysıyla, İzmir\'deki bazı mensupları ile il binasında bir araya geldi. Seçim çalışmaları hakkında da bilgi veren Zeybekci, İzmir\'in hikayesinin peşinde olduklarını belirtti. Tramvay konusunda da açıklama yapan Zeybekci, tramvayı kaldırmayacaklarını belirterek, \"Yapılmış yapılmıştır, eksikleri vardır\" diye konuştu. Cumhur İttifak\'ında yer alan MHP ile uyum içerisinde olduklarını söyleyen Zeybekci, \"1.5 ay önce MHP\'li kardeşlerimizin AK Parti\'li adaya oy verme oranı ile şimdi arasında yüzde 13-14\'lük fark var. Yüzde 70\'ler seviyesinde \'oy veririm\' demek, bizim için oldukça iyi bir noktaya geldiğimizin göstergesi\" diye konuştu.

AK Parti\'nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Nihat Zeybekci, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle, İzmir\'deki basın mensupları ile bir araya geldi. Basın mensuplarının gününü kutlayan Zeybekci, \"İnsanlar haber alma haklarıyla doğru haberleri aldığında sağlıklı fikir sahibi olurlar. Gerek aile, gerek şehir, ülke için en iyi kararları verirler. Haber almak kutsaldır. Sizler insanların vazgeçilmez kutsal haber alma hakkını yerine getiriyorsunuz. Kamu hizmeti veriyorsunuz. İnsanlığın bu ihtiyacını gideriyorsunuz. Dünya sürekli değişiyor. Bundan 2 sene önceki gazetecilikle bugünün gazetecilik çok farklı\" dedi.

15 yıla yakın bir süredir aktif siyaset yaptığını anlatan Nihat Zeybekci, \"Öncesinde de çalışmalarımız oldu. 20 yıl boyunca basın çalışanlarıyla yakın ilişkilerim oldu. Belediye başkanlığım döneminde basın mensuplarının çalışma ortamlarını gördüm. Gazeteciler Cemiyeti olarak geldiler, \'çalışma yerimiz yok\' dediler. Belediyemizin bir bölümünü, en güzel yerini onlara tahsis ettik. Konut derdi olduklarını gördüm. Bize ilettiklerinde ciddiye aldık. 200\'e yakın çalışanı zorlamadan ev sahibi yaptık. Çok güzel bir site yaptık. Yaklaşık 1.5 aydan beri de İzmir\'in çok daha yakından elini tuttuk. İzmir\'in nabzını tuttuk, gözlerinin içine baktık, İzmir\'i dinliyorum. İnşallah 1 Nisan\'dan sonra da bu konularla ilgili sizlerle bir araya gelmeyi mutlaka isterim\" diye konuştu.

\'İZMİR\'İN HİKAYESİNİN PEŞİNDEYİZ\'

İzmir\'de yürüteceği seçim kampanyasına dair de bilgi veren Nihat Zeybekci, yapacakları projelerle ilgili çalışmaların bittiğini, 13- 14 başlıkta toplandığını belirtti. Zeybekci, şunları söyledi:

\"İlçe belediye başkan adaylarımızla ayrıca çalışıyoruz. Büyükşehir sonrasında ilçelerimizin de projelerini paylaşacağız. Çevre duyarlılığı olan, her yerde bayrak, flama olmayan, gürültü kirliliği yapmayan bir seçim kampanyamız olmayacak. İzmir\'de vatandaşlarımıza dokunan, yürüyen, mahallelerde sokaklarda olduğumuz bir kampanya olacak. Şu anda İzmir\'i dinliyoruz. İzmir\'in kanaat önderleriyle bir araya geliyoruz. İzmir\'in bu konularda uzman kişileriyle konuşuyoruz. Onlardan yararlanıyoruz. Hayallerimizi, projelerimizi anlatmak istiyoruz. İzmir\'in hikayesi peşindeyiz. Dünya değişiyor. Yol haritamızın, hedeflerimizin olması lazım. İzmir\'i pazarlayacağız. Nereye? Dünyaya pazarlayacağız. Elinde bir ürün varsa bunu satamıyorsan, dünyada alıcın yoksa kime yarar ki? Dünyanın neleri aradığını, ne tür bir şehir istediğini gayet iyi biliyorum. İzmir\'in hikayesini böyle yazmak, hedeflerini koymak zorundayız.\"

\'TRAMVAYI KALDIRMAYIZ\'

Nihat Zeybekci, kampanya sürecinde rakip siyasi parti adaylarından hiçbirinin ismini zikretmeyeceğini, hiçbir isimle de işinin olmadığını, bilindik siyasi çekişmelerin olmadığı bir seçim kampanyası yürüteceğini ifade etti. Gazetecilerin, AK Parti İzmir İl Başkanı Aydın Şengül\'ün tramvayın güzergahı ile ilgili daha önce söylediği sözleri hatırlatıp, \"Seçilirseniz tramvayı kaldırmayı düşünüyor musunuz\" sorusuna, Zeybekci, \"Niye kaldıralım, yanlış anlaşılmıştır. Yapılmış yapılmıştır, eksikleri vardır. Aydın Bey\'in öyle bir şey dediğini tahmin etmiyorum. Kendisi mühendis. Bazı yerlerde arızalar var, onu biliyorum. Vatandaşlar bize ulaşıyor. Duraklarla ilgili, Alsancak\'la ilgili ilavelerimiz olacak\" yanıtını verdi.

\'İZMİR 1 NİSAN GÜNÜ ANADOLU\'YA GÜNEŞİN DOĞDUĞU YER OLACAKTIR\'

31 Mart akşamı en çok konuşulan kentin İzmir olacağını savunan Zeybekci, şöyle dedi:

\"İzmir 1 Nisan günü Anadolu\'ya güneşin doğduğu yer olacaktır. İzmir\'le ilgili ısrar ettiğim bir şey var; yaradılıştan dünyanın en güzel şehri. Ben İzmir\'i hiçbir zaman siyasi sınırlarıyla kısıtlamadım. İzmir\'in tabii sınırları var. O da batı Anadolu\'dur. Her anlamda dünyanın en zengin yeridir.\"

Nihat Zeybekci, ulaşım alanındaki projelere dair de şunları söyledi:

\"Çanakkale Köprüsü\'nü hayal ediyorum, Çandarlı\'ya geliyor. İstanbul- İzmir Otoyolunu hayal ediyorum. Bir kültür İzmir\'e bağlanıyor. Bakın İzmir-İstanbul\'a değil, İstanbul İzmir\'e bağlanıyor. Ankara- İzmir hızlı treni önümüzdeki yıl bitiyor. İzmir- Antalya otoyolu ve hızlı treni. Ulaşım hatlarına baktığınızda hepsinin ucunda İzmir var. Böyle bir İzmir hayal ediyorum. Gözlerimi kapayıp baktığımda, \'İzmir buna hazır mı\' diye soruyorum. Dünya değişiyor. Ferhat dağları dele dele geliyor da Şirin\'in bundan haberi var mı? Dünya gelişiyor. Biz? İzmir kanaatimce buna hazır değil! Bizim önceliğimiz ilk olarak farkındalığı belli etmek sonra hazır etmek.\"

\'BAZI DEGELERİ BOZDUĞUMUZDA TOPARLAMAK MÜMKÜN DEĞİL\'

İzmir Tüp Geçiş Projesi\'nin Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) olumlu kararının iptal edildiği hatırlatılarak, \"Siz seçilirseniz projeyi yeniden hayata geçirecek misiniz\" diye sorulan Zeybekci, \"Türkiye\'de ve dünyada uzmanları toplayarak çok kısa bir zaman içinde körfez koruma ve kullanma master planını yapacağız. Önce körfezi tanımamız lazım. Bunun üzerine de kesinlikle İzmir\'in körfezi kullanarak bir ulaşım çözümü geliştirmesi gerekiyor. Çevre hassasiyetlerinin tamamını da yerine getirerek yapmak lazım. Türkiye bunu yapabilecek kabiliyettedir. Bu şekilde mutlaka körfez geçişi tamamlayacağız. Önce bu hassasiyetlere dikkat ederek! Bazı dengeleri bozduğunuzda toparlamak pek mümkün olmuyor. İzmir\'de tüm ulaşım sisteminde daireyi tamamlamamız gerekiyor. Tramvay büyük boşluğun ortasında iki tane çizgi, gidip geliyor. Bu sistemin tamamlanması gerekiyor. Metro, İZBAN tamamlanmak üzeredir. İkinci değil üçüncü çevre yolları planlanmalıdır. Tüm ulaşım tünelleriyle ilgili çalışmalar bitti\" sözleri ile yanıt verdi.

\'ÇANDARLI\'DAN DÖNÜŞÜMÜZ YOK\'

Bir kısmı yapılan daha sonra duran Çandarlı Limanı\'na dair de konuşan Zeybekci, \"Çandarlı önümüzdeki süreçte Türkiye\'nin en büyük limanı olacak. Potansiyel anlamda Akdeniz\'e baktığımız zaman hayallerimiz Ege ve Akdeniz\'in en büyük limanı olmasıdır. Çandarlı\'dan dönüşümüz yok. Çandarlı en iyi, doğru yerdir\" dedi.

\'ŞİMDİ YÜZDE 13-14 FARK VAR\'

Cumhur İttifak\'ında yer alan MHP ile yapılacak olan çalışmalara dair de bilgi veren Nihat Zeybekci, şunları söyledi:

\"Yüzde yüz 100 uyum olsa aynı parti olurduk. MHP İzmir İl Başkanımız ve teşkilatta AK Partide gördüğümüz sıcaklığın aynısı var. Cumhur İttifakının adayıyız, il binası ve ilçe binasında posterlerimiz var. Onlar seçim büroları kuracaklar, biz de orada yer alacağız. 1.5 ay önce MHP\'li kardeşlerimizin AK Parti\'li adaya oy oranı ile şimdi arasında 13-14\'lük fark var. Yüzde 70\'ler seviyesinde \'oy veririm\' demek, bizim için oldukça iyi bir noktaya gelmişiz demektir.\"

Toplantının ardından Zeybekci, basın mensupları ile özçekim yaptı.

=============

Kitap okuyana çay, kahve bedava

Van\'ın Erciş ilçesi\'nde \'gençlere kitap okuma alışkanlığı\' kazandırmak amacıyla 2 yıl önce başlatılan proje kapsamında açılan \'kitap kafe\'den bir yıl içinde 30 bin kişi faydalandı. İçerisinde çok sayıda kitabın yanı sıra dinlenme alanları da bulunan kafede, kitap okuyanlara, bedava çay ve kahve ikram ediliyor.

Erciş Kaymakamlığı, Erciş Belediyesi ve Evrensel Hafızlar Derneği Erciş Şubesi tarafından 2 yıl önce açılan \'Gençlik Kitap Kafe\' büyük ilgi görüyor. Gençleri uygun olmayan ortamlardan uzak tutmak ve kitap okuma alışkanlığını kazandırmak amacıyla hayata geçirilen kafe, \'Kafede kitap okuyana çay bedava\' sloganıyla hizmet veriyor. Kitap kafede, ücretsiz çay ve kahvenin yanı sıra kurabiye ikramında da bulunuluyor.

Erciş Gençlik İlçe Müdürü Mehmet Arif Taşdemir, Evrensel Hafızlar Derneği\'nin başlattığı proje kapsamında kitap kafe açtıklarını belirterek, \"Gençlerimiz haftanın yedi günü bu kafemizde çay ve kahve içerek, kitaplarını okuyorlar. Projemiz tamamen ücretsiz, ikinci yılını geride bıraktı. 2018 yılında ortalama 30 bin gencimize burada kitap okuma ve çalışma ortamı sağladık. Bu süre içinde 45 gencimizi Karadeniz\'e götürüp, oranın eşsiz güzelliğini yaşattık. Erciş Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Nuri Mehmet Beyoğlu, projemizi bir yıl daha devam ettirdi. Gençlik Spor Bakanlığımız, kafemizi, Türkiye\'deki kitap kafeler içinde en başarılı kafe olarak belirleyerek destek verdi. Amacımız ilçe genelinde kitap okuma alışkanlığını yaygınlaştırmak\" dedi.

\'GENÇLER KAFEDEN ÜCRETSİZ YARARLANIYOR\'

Evrensel Hafızlar Derneği Şube Başkanı Cafer Şahan da amaçlarının insanlara faydalı olmak, gençleri iyiye, doğruya ve güzele yönlendirmek olduğunu söyledi. Projeyle oluşturulan kütüphanede 5 bin kitap bulunduğunu belirten Şahan, \"Bu kitaplar dini, sosyoloji, psikoloji, edebiyat, şiir, dünya klasikleri, Türk klasikleri gibi tüm türlerden oluşmaktadır. Biz, gençlerimizi, sokaktan, internet kafelerden, kıraathanelerden çekip, kitap kafemize getirip, kitaplardan yararlanmalarını istiyoruz\" diye konuştu.

Kafeye kitap okumak için gelen gençler de projeden oldukça memnun olduklarını belirterek, projede emeği geçenlere teşekkür etti.

==================

DHA muhabiri Erhan Göğem\'in 45 yıllık arşivi müzede sergilenecek

Kırıkkale\'de 70 yaşında yaşamını yiitren Demirören Haber Ajansı (DHA) Temsilcisi Erhan Göğem\'in meslek hayatı boyunca yaptığı haberlerden oluşan 45 yıllık arşivi, ailesi tarafından İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü\'ne bağışlandı. Göğem\'in arşivi açılacak şehir müzesinde sergilenecek.

Gazetecilik mesleğine 1973 yılında Hürriyet Haber Ajansı\'nda başlayan, ardından Milliyet Haber Ajansı ve DHA\'da çalışmaya devam eden Erhan Göğem, kanser tedavisi gördüğü Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesi\'nde geçen 24 Aralık\'ta yaşamını yitirdi. Hastalığına rağmen son ana kadar haber peşinde koşan ve çok önemli haberlere imza atan Erhan Göğem\'in, yaptığı haberler ve çektiği fotoğraflardan oluşan 45 yıllık arşivi ailesi tarafından İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü\'ne bağışlandı.

\'USTANIN ARŞİVİ ŞEHİR MÜZESİNDE YERİNİ ALACAK\'

İl Kültür ve Turizm Müdürü Halit Karakoç, Erhan Göğem\'in habere olan aşkının kendilerini çok etkilediğini söyledi. Kırıkkale\'nin Erhan Göğem\'i çok sevdiğini belirten Halit Karakoç, \"Kısacası usta, bu şehrin markasıydı. Ustanın vefatının ardından Medya ve Gazeteciler Cemiyeti ve Müdürlüğümüzün görüşmeleri sonrasında ustanın 45 yıl boyunca yapmış olduğu haberler, röportajlar, fotoğraflardan oluşan dev arşivi ailesi tarafından bağışlanmasına karar verildi. Kurumuza bağışlanan arşiv ilerleyen aylarda açılması planlanan Şehir Müzesinde yerini alacaktır\" dedi.

\'BİZ MUTLUYUZ, İNANIYORUM Kİ O DA MUTLU OLMUŞTUR\'

Erhan Göğem\'in kızı Ebru Göğem Özdemir ise babasının mesleğini çok sevdiğine dikkat çekerek, \"Biz bugün gördük ki onu sadece biz sevmiyormuşuz, bütün Kırıkkale seviyormuş. Babamın yaptığı haberlerin, röportajların, fotoğrafların gelecek nesillere örnek olarak gösterilmesi için ailesi olarak şehir müzesine bağışlamayı uygun gördük. Kendisi burada yok; ama inanıyorum ki o da bugün bu davranışımızdan dolayı mutlu olmuştur\" diye konuştu.

Müdür Halit Karakoç tarafından Ebru Göğem Özdemir\'e teşekkür belgesi verildi.

Kırıkkale Belediyesi kararı ile geçtiğimiz günlerde Yaylacık Mahallesi\'nde bulunan sokağa da \'Gazeteci Erhan Göğem Sokağı\' ismi verilmişti.

KIRIKKALE, (DHA)