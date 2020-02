DHA YURT BÜLTENİ -7

Rasulayn\'da teröristler 170 öğretmeni zorla silah altına aldı

Şanlıurfa\'nın Ceylanpınar ilçesi karşındaki Suriye\'nin Rasulayn ilçesinde PKK/PYD\'li teröristler bir caddenin üzerini demirlerle kapatmaya hazırlanıyor. Bölgede halka baskı uygulayan teröristler, 170 öğretmeni de işine son vererek silah altına aldı.

Türkiye\'nin Fırat\'ın doğusuna yapacağı operasyon öncesi panik içerisinde olan PKK/PYD\'li teröristler Rasulayn ilçe merkezinde bir caddeyi tamamen kapattı. Teröristlerin yoğun olarak kullandıkları caddeyi boydan boya demirlerle montajlayıp, İHA ve SİHA\'ların görüntü almaması için üzeri brandalarla kapatmaya yönelik çalışma yürütüyor.

Öte yandan PKK/PYD\'li teröristler bölgede sivil halka de baskı uygulamayı sürdürüyor. Sivillerin bölgeden ayrılmasına izin vermeyen teröristlerin son olarak Rasulayn\'daki 170 öğretmeni işine son vererek silah altına aldı ve okullarda askeri eğitime tabi tuttuğu belirtildi.

Haber: Şafak SAĞ / CEYLANPINAR (Şanlıurfa), (DHA)-

Bitlis ve Hakkari\'de 573 yerleşim birimi ulaşıma kapandı

Bitlis ve Hakkari\'de dün akşam saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışı nedeniyle, toplam 573 yerleşim biriminin yolu kardan kapandı.

Bitlis\'te dün akşam saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz yönde etkiliyor. 282 köy ve mezra yolunun ulaşıma kapandığı kentte kar kalınlığı 70 santimetreye ulaşırken, yüksek kesimlerde ise 1,5 metreyi aştı. İl Özel İdaresi\'ne bağlı karla mücadele ekipleri kapanan köy ve mezra yollarını açmak için çalışma başlattı.

HAKKARİ\'DE 94 KÖY VE 197 MEZRA YOLU ULAŞIMA KAPANDI

Kar yağışının etkili olduğu Hakkari\'de ise, 94 köy ve 197 mezra yolunda ulaşım sağlanamıyor. Kar kalınlığının kent merkezinde 30, yüksek kesimlerde ise 50 santimetreye ulaşırken, İl Özel İdaresi\'ne bağlı karla mücadele ekipleri kapanan köy ve mezra yollarını açmak için yoğun çalışma başlattı.

BİTLİS

-Kar altında kalan araçlardan detaylar

-Kar yağışından ve vatandaşlardan detaylar

-Kara gömülen araçlar

-Araçlarını temizlemeye çalışan vatandaşlardan detaylar

-Karla mücadele ekiplerinin çalışmasından detaylar

HAKKARİ VE ŞEMDİNLİ

-Kar yağışı

-Kara gömülen araçlar

-Kar temizleme çalışması

-Detaylar

Haber-Kamera: Özcan ÇİRİŞ- Azer DEMİR/BİTLİS, HAKKARI, (DHA) -

Sivas\'ta 406 köy yolu ulaşıma kapalı

Sivas\'ta 1 haftadır aralıklarla devam eden kar yağışı nedeniyle 406 köy yolunu araç ulaşımına kapandı.

Kentte kar yağışı 1 haftadır aralıklarla etkisini sürdürüyor. Günlük hayatı olumsuz etkileyen yağış, görsel anlamda ise güzellikler sunuyor. Kent yakınlarındaki Paşabahçe Mesire Alanı\'nda kar yağışının ardından güzel görüntüler ortaya çıktı.Yaz aylarında vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği mesire alanı kar yağışının ardından sessizliğe büründü. Mesire alanı içerisinde bulunan kümes hayvanları da süs havuzunda yüzdüğü görüldü. Paşabahçe\'deki şelale de soğuk havanın etkisiyle kısmen buz tuttu. Kent merkezinde bulunan Aksu Parkı\'nda ise kartpostallık görüntüler oluştu. Sıfırın altında 6 derece olan hava sıcaklığı nedeniyle parkın ortasında bulunan süs havuzu kısmen dondu.

TAŞIMALI EĞİTİME KAR ENGELİ

Soğuk hava ve kar yağışı nedeniyle bugün il merkezi ve köylerinde taşımalı eğitime ara verildi. Şarkışla ilçesindeki okullar da tatil edildi. Valilikten yapılan açıklamada ise meteoroloji verileri doğrultusunda, kar yağışının aralıklarla gün boyu devam edeceği, yüksek kesimlerde kuvvetli buzlanma, don olayı ve şiddetli rüzgar beklendiği belirtildi. Bu nedenle taşımalı eğitimde aksamalar olabileceğinden il merkezi ve merkez köylerinde Milli Eğitim Bakanlığına bağlı taşımalı eğitim yapılan her tür ve derecedeki resmi, özel, örgün ve yaygın eğitim kurumlarında bugün eğitime ara verildi.

406 KÖY YOLU KAPALI

Kar yağışı yerleşim yerlerine ulaşımda ise sıkıntıya neden oldu. Kent merkezinde 23, ilçelerden Akıncılar\'da 2, Altınyayla\'da 7, Doğanşar\'da 21, Gölova\'da 4, Gürün\'de 34, Hafik\'te 13, İmranlı\'da 69, Kangal\'da 32, Koyulhisar\'da 21, Suşehri\'nde 10, Şarkışla\'da 59, Ulaş\'ta 16, Yıldızeli\'nde 38 ve Zara\'da 57 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor. İl Özel İdare ekipleri merkez ve ilçelerde 32 greyder, 19 yükleyici, 10 dozer, 9 kar bıçaklı kamyon, 29 destek aracı ve 211 personelle karla mücadele çalışmasını sürdürüyor.

-Kent genelinden görüntüler

-Paşabahçe görüntüleri

-Mesire alanındaki hayvanların görüntüleri

-Aksu Park

-Detaylar

Haber-Kamera: Hüsnü Ümit AVCI-İrfan ÖZŞEKER/SİVAS, (DHA)

Bursa\'da gazdan zehirlenip ölen iki kardeş, Adana\'da toprağa verildi

Bursa\'da sondaj sırasında su tahliye motorundan çıkan gazdan zehirlenerek yaşamını yitiren 2 kardeş, Adana\'da toprağa verildi.

Nilüfer ilçesinde önceki gün meydana gelen olayda, su için açılan sondaj kuyusunda metan gazından zehirlenen 2 işçi hayatını kaybederken, 4 işçinin kaldırıldıkları hastanede tedavilerine devam ediliyor. Olayda hayatını kaybeden Yasin (18) ve ağabeyi Atilla Balandi (22), bugün Adana Buruk Mezarlığı\'nda toprağa verildi. Yakınları tarafından gözyaşları arasında omuzlarda taşınan kardeşler için ayrı ayrı cenaze namazı kılındı. CHP\'nin Adana Büyükşehir Belediye Başkan adayı ve Seyhan Belediye Başkanı Zeydan Karalar\'ın da katıldığı cenazede ölen işçilerin yakınları güçlükle ayakta durdu. Kılınan cenaze namazının ardından iki kardeş yan yana toprağa verildi.

Balandi kardeşlerin yaklaşık 5 ay önce anneleri Zehra Balandi\'nin kanser nedeniyle hayatını kaybettiği öğrenildi. Yasin Balandi\'nin de 20 gün önce doğan ve hiç görmediği kızına annesinin adını verdiği öğrenildi. Olayda gazdan etkilendikten sonra kurtarılan Musa Balandi ise kardeşlerinin cenazesinde gözyaşlarını tutamadı.

- Cenaze törenine katılan kalabalık

- Cenazenin getirilmesi

- Cenaze namazının kılınması

Haber:Akif ÖZDEMİR-Kamera:Can ÇELİK/ADANA,(DHA)

Otomobil, park halindeki otomobil ve minibüse çarptı

Kayseri\'nin Talas ilçesinde buzlanma nedeniyle kontrolden çıkan otomobil park halinde bulunan otomobil ve minibüse çarptı. Çarpmanın etkisiyle minibüsün ön kısmı kafenin içine girerken, kazadan saniyeler önce kafenin önünden geçen bir kişi aracın altında kalmaktan kurtuldu.

Kaza, 23.00 sıralarında ilçe merkezinde Halef Hoca Caddesi\'nde meydana geldi. Gazi Ö. yönetimindeki otomobil, buzlanma nedeniyle kontrolden çıktı. Otomobil, yol kenarında park halinde bulunan başka bir otomobil ile minibüse çarptı. Çarpmanın etkisiyle minibüsün ön kısmı kafenin içine girdi. Güvenlik kamerasına yansıyan kazadan saniyeler önce kafenin önünden geçen bir kişi aracın altında kalmaktan kurtuldu. Şans eseri ölen ve yaralananın olmadığı kazayla ilgili tutanak tutuldu.

- Yaşanan kazanın güvenlik kamera görüntüsü

- Diğer detaylar

Haber -Kamera: Yasin DALKILIÇ/KAYSERİ, DHA

Yaban hayvanlarına yem bırakmak için 2 bin 560 metreye çıktılar

VAN Vadi Doğa Sporları Kulübü üyeleri, \'Yaban hayvanlarına sahip çık\' sloganıyla Tuşba ilçesi sınırlarında bulunan 2 bin 560 rakımlı Çomaklı Baba Dağı\'na tırmandı. Kulüp üyeleri yanlarında götürdükleri ekmek ve yemleri yaban hayvanları için doğaya bıraktı.

Van\'da bir araya gelen sporcuların kurduğu Vadi Doğa Sporları Kulübü her hafta gerçekleştirdiği tırmanışlarda farkındalık yaratmaya çalışıyor. Kulüp üyeleri haftasonu bir araya gelerek Tuşba ilçesi sınırlarında bulunan 2 bin 560 rakımlı Çomaklı Baba Dağı\'na tırmanış gerçekleştirdi. Kulüp üyeleri \'Yaban hayvanlarına sahip çık\' sloganıyla gerçekleştirdikleri tırmanışta 3 saatlik zorlu bir tırmanışın ardından zirveye ulaşarak yaban hayvanları için doğaya ekmek ve yem bıraktı. Farkındalık yaratmak için bu tür etkinliklerin devam edeceğini söyleyen Kulüp Başkanı Ömer Demez, doğa ve yaban hayvanları konusunda herkesin aynı duyarlılığı göstermesi gerektiğini belirtti. Demez, \"Bugün Çomaklı Baba Dağı zirve tırmanışı gerçekleştirdik. \'Yaban hayvanlarına sahip çık\' sloganıyla kış şartlarının zor geçtiği bölgemizde yaban hayvanları için yem ve ekmek götürdük. Yem ve ekmekleri zirveye etkinliğe katılan arkadaşlarımız arasında bölüşerek taşıdık. Özveriyle çalışan ve bu etkinliğe katkı sunan bütün arkadaşlarımıza sonsuz teşekkür ediyorum. Belirli aralıklarla zirveye kadar birçok noktaya yem ve ekmek bıraktık. Aslında yabani hayvanlara yaşam alanlarını daraltan insanoğludur. Eğer bizler yaşam alanlarına müdahale etmemiş olsaydık onların bize ihtiyacı olmazdı. Her canlının yaşama hakkı vardır ve her insanın o canların yaşama haklarına saygı gösterme mecburiyeti vardır\" dedi. Yem ve ekmekleri doğaya bırakan üyeler 3 saatlik zorlu bir yürüyüşün ardından dağdan indi.

-Karla kaplı dağlara tırmanan Doğa Sporları Kulübü üyeleri

-Tek sıra halinde yürümeleri

-Karla dalaraı yaban hayvanlar için yem bırakmaları

-Detaylar

-Kulüp Başkanı Ömer Demez\'in açıklaması

Haber-Kamera: Orhan AŞAN/VAN, (DHA) -

Yazın biçiyorlar, kışın kazaklarla taşıyorlar

Hakkari\'nin Irak sınırındaki Derecik ilcesin’de hayvancılık yaparak geçimini sağlayan vatandaşların yaşadıkları zorluklar, kış aylarında ikiye katlanıyor. Hayvanlarının kışlık ot yiyeceğini dağlarda, tepelerde biriktiren vatandaşlar, kışın bunları kızaklara yükleyip, köye getiriyor.

Hakkari kent merkezine 190, Şemdinli\'ye 70 kilometre uzaklıkta bulunan Derecik ilcesi ile Irak sınırı arasında bulunan Balkaya Dağın\'da, kış aylarında köylünün ot çilesi başlıyor. Balkaya Dağlarının eteklerinde bulunan Umurlu Köyü\'nde yaşayan vatandaşlar, dağların eteklerinde ve çevresindeki tepelerde biçtikleri otları, kışın daha kolay şartlarda taşımak için belirli noktalarda topluyorlar. Kar yağdıktan sonra da biriktirdikleri bu otları kızaklara yükleyip köye indiriyorlar.

-Vatandaşların karla kaplı dağa çıkmaları

-Kızaklarıyla yürürlerken

-Vatandaşların gidişi (dron görnütüsü9

-Vatandaşlarla röportaj

-Otları kızaklara bırakmaları

-Kızakla ot indirirlerken (dron görnütüsü)

-Detaylar

Haber-Kamera: Abdullah KAYA/DERECİK(Hakkari),(DHA)-

78 model traktörü baştan yarattı

BURSA’nın Orhangazi ilçesinde bebe giyim mağazası işleten antika eşya meraklısı Umut Yavuz (38), yaşlı bir çiftçiden hurda halde bulduğu 1978 model ‘Başak 12’ traktörünü tepeden tırnağa yenileyerek yeniden çalıştırdı.

Türkiye\'de, 1978 yılında ilk kez tamamen yerli olarak üretilen ‘Başak 12’ marka traktörü yaşlı bir çiftçiden hurda halde satın alan Umut Yavuz, traktörü tepeden tırnağa tüm parçalarını orijinaline uygun bir şekilde tamamlayıp yeniden çalışır hale getirdi. Türkiye\'de ilk olarak 1914 yılında planlanan eski başbakanlardan Prof.Dr.Necmettin Erbakan tarafından 1960\'lı yıllarda yeniden planlaması yapılarak üretimine başlanan Başak 12 traktörü yaşadığı mahalledeki yaşlı bir çiftçiden hurda halde alan bebe giyim mağazası sahibi Umut Yavuz, traktörü tepeden tırnağa yenileyerek çalışır bir hale getirdi.

MİLLİ VE YERLİ

Ağustos ayında başladığı Başak 12 traktörünü yenileme sürecini anlatan Umut Yavuz, antikaya merakı olduğunu belirterek, “Başak 12\'yi yaşadığım mahallede yaşlı bir çiftçi amcadan hurda halde aldık. Ağustos ayından itibaren traktörü toplamak için uğraştık. Çocukluğumuzdan beri hayalini kurduğumuz bir traktördü. Son zamanlarda ilerleyen yerli akımı da beni biraz teşvik etti. Yüzde 100 yerli, yüzde 100 Türk olan bir motorun yeniden hayata geçirilmesi gerektiğini düşündük. O yüzden böyle bir çalışma yaptıkö dedi. Umut Yavuz, motoru eline aldıktan sonra ilk iş eksik parçalarını tespit etmek olduğunu belirterek, “Bir yandan eksik parçaları temin için uğraştık, diğer yandan eskiyen parçaların onarımını yaptık. Yerinden sökülüp temizlenmesi, orijinal renklerin belirlenmesi, montaj ve boya süreci, mekanik kısmının belirlenmesi sonrasında orijinaline sadık kalarak en iyi şekilde yapmaya çalıştıkö dedi. Boş zamanlarında traktör ile uğraştığını belirten Umut Yavuz, “Benim için keyifli de bir zaman oldu. İnsanların ilgisini çekti. Yerliye olan ilgi, motivasyon sağlamış oldu. 1978 model bir traktör ve üzerinde montaj yaparken farkettik ki üretilen 105’inci traktör. Bizim için çok güzel oldu. Gençlerimize sunmak adına da hoş bir şey olduğunu düşünüyorumö diye konuştu.

- Traktörden görüntüler

-Umut Yavuz röp.

-Detaylar

Haber/Kamera: Hasan BOZBEY/ORHANGAZİ (Bursa),(DHA)