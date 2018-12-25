DHA YURT BÜLTENİ-7

1)İZBAN\'DA UZLAŞMA YOK

İZMİR Büyükşehir Belediyesi ve Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) ortaklığı ile işletilen İZBAN\'da, işçilerin başlattığı grevin, 16\'ncı gününde trenler tamamen durdu. İşverenin yolcu yoğunluğunun yaşandığı saatlere koyduğu ek seferlerin mahkeme tarafından durdurulmasının ardından, İZBAN istasyonları yolculara kapılarını tamamen kapattı. Taraflar arasında uzlaşmanın ne zaman sağlanacağı ise henüz belirsiz.

İzmir\'de kent içi ulaşımda önemli bir yere sahip olan banliyö trenlerinde (İZBAN), çalışan personelin başlattığı grev 16\'ncı gününde. Grevin başlamasının ardından işveren tarafından yolcu yoğunluğunun yaşandığı 06.00-11.00 ile akşam saat 16.00-22.00 saatleri arasında yapılan ek seferlerin, Karşıyaka 1\'inci İş Mahkemesi tarafından durdurulmasının ardından, istasyonlar yolculara tamamen kapatıldı. Karardan haberi olmayan yolcular, istasyonlardan geri döndü. Halkapınar İstasyonu\'na, yolcuların giriş yapmaması için güvenlik şeridi çekilirken, Alsancak\'ta ise İZBAN\'ın güvenlik personeli, kapılarda bekleyerek istasyona gelenleri geri çevirdi. Tren seferlerinin tamamen durduğundan haberi olmayan yolculardan Meltem Taka, \"Hakkını alamayan herkes mi böyle grev yapacak. Grevin daha sağlıklı koşullarda yapılması gerekir. Mağduriyet yaratarak grev olmaz. Eğitim, sağlık gibi alanlarda da böyle hak arama olursa ne yapacağız? Başka yollar denenerek, insanlar mağdur edilmeden grev yapılmalı\" dedi.

YOLCULAR ŞİKAYETÇİ

Yolculardan Oğuzhan Oduncu da \"Grev bizi çok fazla etkiliyor. İşimize gelip gitme konusunda sorun yaşıyoruz. Çiğli\'den Alsancak\'a ulaşmak bizim için artık oldukça zor. Eşim yeni doğum yaptı, çocuğumuzu hastaneye getirmek istiyoruz ama çok zorlanıyoruz. 3- 4 araçla ancak hastaneye ulaşabiliyoruz, bu da sorun yaratıyor\" diye konuştu. İstasyonlardan geri dönen yolculardan Anıl Kozak da işe giderken sorun yaşadıklarını belirterek, \"Daha önce işe gitme sürem daha kısaydı. Şimdi zamanımın çoğu yollarda geçiyor\" dedi. Ömer Odabaşı isimli yolcu ise, \"Daha önce işe yarım saatte gidiyordum, şimdi saatlerdir yoldayım. Saat 08.00\'de otobüse bindim, saat 10.00 hala yoldayım. Araba yok, İZBAN çalışmıyor. Halk hangi ulaşım aracını kullanacak\" diye konuştu.

İZBAN İŞÇİLERİ DE MAĞDUR

Öte yandan 16 gündür grevde olan İZBAN personeli de para alamadığını ve evine ekmek götüremediğini ancak haklı oldukları mücadeleden geri adım atmayacaklarını açıkladı. İZBAN\'da makinist olarak görev yapan Demiryol-İş Sendikası Baştamesilcisi Ahmet Güler, \"16 gündür moralimiz çok yüksek. Çünkü inancımız var. Haklı olan bir mücadele içerisindeyiz. Haklarımızı alana kadar kesinlikle grev bitmeyecek. İsterse bir ay isterse iki ay sürsün. Çalışan tüm arkadaşlarımızın hiç birinde tereddüt yok. Hiç bir arkadaşımızda korku yok. Evet 16 gündür 343 arkadaşımız evine ekmek götüremiyor ama mücadele bunu gerektiriyor. Kaybımız var ama bu kaybı alacağımız haklarla biraz da olsun telafi edeceğimizi düşünüyorum. Haklı taleplerimiz yerine gelene kadar grev sürecek\" dedi. Hiçbir işçinin mücadeleden vazgeçeceğini düşünmediğini söyleyen Güler, \"Biz bu yola çıkarken, \'Bu ücretlere emeğimizi satmayacağız\' dedik. Ne zamanki emeğimizin karşılığını aldığımız ücretler olacak biz de o zaman çalışmaya başlayacağız\" dedi. Güler, burada elde edilecekleri kazanımların, tüm işçi sınıfı için emsal olacağını, bu nedenle de İzmir halkının da işçilerin yanında olduğunu savundu.

Sendika temsilcisi Mücahit Yavuz da, grev kararı alırken çok zorlandıklarını belirterek, \"Biz 16 gündür evimize ekmek götüremiyoruz ama bu mücadele bizim için olmazsa olmaz. Haklarımızı alana kadar sonuna kadar mücadele edeceğiz\" diye konuştu.

Görüntü Dökümü

-----------------------

-İZBAN istasyonlarından görüntü

-Vatandaşlar ile röp.

-İZBAN işçileri ile röp ve anons

-Genel ve detay görüntü

Haber: Umut KARAKOYUN-Kamera: Tekin GÜRBULAK/ İZMİR, (DHA)

=========================================================

2)EŞİNİ POMPALI TÜFEKLE VURDU, ADLİYEYE GÖTÜRÜLÜRKEN TEHDİT SAVURDU

İZMİT\'te kendisini ağabeyiyle aldattığını iddia ettiği eşini pompalı tüfekle vurarak yaralayan Sami K. adliyeye sevk edildi. Sami K., gazetecilere, \"Bu iş burada bitmedi, yazın bunu. Namus davası için yaptım bunu da yazın\" diye bağırarak tehditler savurdu.

Olay dün öğle saatlerinde İzmit Kozluk Mahallesi\'nde bulunan SEKA Sporcu Eğitim Merkezi\'nin bahçesinde meydana geldi. İzmit\'te 1 kişinin öldüğü, 19 kişinin de yaralandığı olaya karıştığı için yaklaşık 8 yıldır cezaevinde olan ve cezasının kalan bölümünü kamu kurumlarında ücretsiz çalışarak tamamlayan Sami K., sabah saatlerinde cezaevinden çalıştığı kamu kuruluşuna getirildi. Hizmetli olarak çalıştığı yerden çıkan Sami K. ile buluştuğu eşi G.K. bir süre sonra tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine yanında getirdiği pompalı tüfeği çıkaran Sami K., kaçan eşine doğru ateş etti. İlk ateşte saçmalar yol kenarındaki araca isabet ederken, G.K. kaçmaya devam etti. Sami K., sporcu eğitim merkezinin bahçesinde yakaladığı eşini bir el daha ateş ederek sol bacağından yaraladı. G.K. kanlar içerisinde yere yığılırken, Sami K. ise sporcu eğitim merkezi çalışanları tarafından etkisiz hale getirilerek polis ekiplerine teslim edildi. Olayın ardından İzmit Asayiş Şube Müdürlüğü\'ne getirilen Sami K. burada tamamlanan işlemlerinin ardından Kocaeli Adliyesi\'ne sevk edildi. Sami K. polis eşliğinde adliye merdivenlerinden içeriye götürüldüğü sırada kendisini görüntüleyen basın mensuplarına, \"Bu iş burada bitmedi, yazın bunu. Namus davası için yaptım bunu da yazın.\" diye tehditler savurdu.

Görüntü Dökümü

-----------------------

-Sami K.\'nin polis eşliğinde adliyeye götürülmesi

-Sami K.\'nin gazetecilere dönerek bağırması

-Detay görüntüler

Haber-Kamera: Alişan KOYUNCU/İZMİT(Kocaeli)(DHA)

======================================================

CİP, TERS YÖNDE 2 OTOMOBİL VE YOLCU OTOBÜSÜNE ÇARPTI: 1 ÖLÜ, 10 YARALI (2)

3)ŞEKER KOMASINA GİRMİŞ

Ordu\'da, Karadeniz Sahil Yolu Perşembe Bolaman Otoyolu Kırlı mevkiinde girdiği ters yönde 3 kilometre gidip, önce 2 otomobile ardından da yolcu otobüsüne çarparak hayatını kaybeden cip sürücüsü Yaşar Çakır\'ın (44), şeker komasına girdiği, bu nedenle bilincini kaybederek uzun süre ters şeritten giderek kazaya neden olduğu öne sürüldü. Otobüs sürücüsü ve 9 yolcunun da yaralandığı kazada, şeker hastalığı tedavisi gören cip sürücücü iş adamının, şeker koması geçirmesiyle girdiği ters yönde, seyreden diğer araç sürücülerine de korku dolu anlar yaşattığı öğrenildi.

Kazada, görgü tanıkları, ters yönde ilerleyen cip sürücünün kendinde olmadığını gördüklerini, önlerine aniden çıkıp ilerleyişini sürdüren cip sürücüsüne korna çalıp, selektör yaparak uyardıklarını ancak cipin durmayarak ilerlemeye devam etiğini anlattı.

Kazada, otobüste yaralanarak tedaviye alınan 10 kişinin sağlık durumlarının iyi olduğu, kazayla ilgili başlatılan soruşturmanın ise sürdüğü belirtildi.

ORDU/DHA

======================================================

4)MANAVDAKİ HIRSIZLIK KAMERALARA YANSIDI

Bursa\'nın İnegöl ilçesinde bir manav-markete giren hırsız, güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Manavı soyan hırsızın, kamera kayıtlarına göre aynı işyerini daha önce de 2 kez soyan hırsız olabileceği öne sürüldü.

Hamidiye Mahallesi Anafartalar Caddesi üzerinde faaliyet gösteren manav-markete hırsız girdi. İşyerini dağıtıp, sigara, para ve ceviz çalan hırsız kayıplara karıştı. Sabah işyerine gelen işyeri sahibi Sami Sevinç, dükkanın dağıtıldığını fark etti. İşyeri kameralarını inceleyen Sevinç, emniyete hırsızlık ihbarında bulundu. İşyerinin güvenlik kameralarına saniye saniye yansıyan hırsızın bulunması için emniyet ekiplerince çalışma başlatıldı. İşyerinin daha önce de iki kez soyulduğunu belirten Sevinç, iki olayda da şüphelilerin bulunamadığını belirterek, son hırsızlığı gerçekleştiren şüphelinin, kamera kayıtlarna göre aynı kişi olabileceğini öne sürdü.

Olayla alakalı soruşturma başlatıldı.

Görüntü Dökümü

-----------------------

-Güvenlilk kamerası görüntüleri

Süre: 4 dakika 12 saniye, Boyut: 28 MB

Haber-Kamera: Yavuz YILMAZ/İNEGÖL,(BURSA),(DHA)



======================================================

5)AKSEKİ\'DE BAHARIN MÜJDECİSİ KARDELENLER ERKEN ÇİÇEK AÇTI

ANTALYA\'nın Akseki ilçesinde baharın müjdecisi olarak bilinen kardelenler erken çiçek açtı.

Antalya\'nın tarihi ve turistik ilçesi Akseki\'de hava sıcaklığının artmasıyla baharın müjdecisi olarak tanımlanan kardelen çiçekleri yüzünü erken gösterdi. Özellikle serinliği ve manzarasıyla yaz aylarında birçok ziyaretçiyi çeken Çukurköy Mahallesi kardelen ve değişik çiçeklerle süslendi. Karı delerek çıkan kardelenler havanın sıcak gitmesi nedeniyle karı beklemeden açtı.

Emekli öğretmen Abdullah Kara, genelde mart ayının ortalarına doğru çiçek açan kardelenlerin bu yıl aralık ayında açtığını belirterek, \"Bu sene Akseki ve yaylalara çok kar yağmadı. Yüksek kesimler az da olsa karla kaplı ama yaylaların alt kesimlerinde bulunan kesimlerde hava sıcaklığının yükselmesiyle birlikte mahallemizde kayaların diplerinde rüzgarın etkilemediği kuytularda kardelenler çiçek açtı. Toroslarda baharın müjdecisi sayılan ve mart ayı ortalarında çiçek açan kardelenler, çok erken çiçek açtı. Rengi kar beyazına meydan okuyan, toprağın altındaki soğanından aldığı güçle sıfırın altında 15 derece soğukta bile ayakta kalmayı başaran kardelenler, bu yıl yüzlerini erken gösterdi\" dedi.

Geçmişte Akseki yaylalarından bilinçsizce sökülen ve kaçak yollarla yurt dışına gönderilen kardelenlerin yok olma tehlikesiyle karşı karşıya olduğu için koruma altına alındığını hatırlatan Abdullah Kara, kardelenin özellikle Avrupa ülkelerinde ilaç yapımında ve süs bitkisi olarak kullanıldığına işaret etti.

Görüntü Dökümü

-----------------------

- Abdullah Kara kardelenleri anlatırken

HABER- KAMERA: Adem ÇETİN/AKSEKİ (Antalya), (DHA)