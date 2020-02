DHA YURT BÜLTENİ-7

1)BAKAN PAKDEMİRLİ, SANATÇI HALUK LEVENT\'LE BİRLİKTE FİDAN DİKTİ

TARIM ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli, sanatçı Haluk Levent ile birlikte, Bursa\'nın Mudanya ilçesinde yangında zarar gören 36 hektarlık alana ilk fidanı dikti. Törene Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Bursa Valisi Yakup Canbolat, AK Parti Bursa Milletvekilleri Hakan Çavuşoğlu ve Efkan Ala, sosyal sorumluluk projelerinde yer alan ünlü sanatçı Haluk Levent ve çevre illerden de olmak üzere pek çok okuldan öğrenciler katıldı. Törende konuşan Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli, orman yangınlarına müdahale konusunda Türkiye\'nin, dünyanın en iyisi olduğunu söyledi. Pakdemirli, \"Bir çok ülkeye gidiyorum ve bu ülkelerde her zaman bana şunu söylüyorlar: \'Sizin orman yangınlarına müdahale konusunda dünya birincisi olduğunu biliyoruz. Bunu nasıl yapıyorsunuz, bu yöntemi bize nasıl transfer edersiniz.\' Ben de her zaman şunu söylüyorum bizim burada lider olmamızın hiçbir önemi yok. Dünyadaki orman varlığı dünyadaki her bir vatandaşındır. Bu alanda biz her türlü orman yangınlarıyla ilgili desteği veririz. Müdahale süremiz ben bakanlığa geldiğimde 15 dakika civarındaydı. Yaz boyunca bu görünmez kahramanlarımıza destek olmak amacıyla onlarla beraber çeşitli müdahalelere katıldım ve orman genel müdürlüğü personeli arkadaşlarımızın aldığı bu motivasyonla müdahale süresini 13 dakikaya indirdik. Bunu da inşallah dünyada daha önce kırılmamış olan 10 dakikaya indirmeyi hedefliyoruz\" dedi.

HEDEF 7 MİLYAR FİDAN

Dünyada yaşayan her bir insan için bir fidan dikmeyi hedeflediklerini söyleyen Pakdemirli, \"Orman varlığımızı artıran nadir ülkelerden birisiyiz. 2023’te yüzde 30 orman varlığımızın olmasını hedefliyoruz. AK Parti iktidara geldiği zaman bu yüzde 22’ydi. 2023 itibariyle 1 buçuk milyon hektar orman varlığımızı artırmış olacağız. \'Yaşayan dünyadaki her canlı için bir tane fidan\' hedefine hızlı bir şekilde koşuyoruz. Bugün 5 milyar fidan hedefine koştuk. Hedefimiz 7 milyar fidan\" dedi.

Yangın olayı yaşandığında çeşitli spekülasyonlarla karşı karşıya kaldıklarını söyleyen Pakdemirli, \"Özellikle yerleşim alanına yakın bir yerde yangın çıkmışsa \'villalara arazi açılıyor\' denildi. Orman alanları zaten kanunla korunan alanlardır. Bu alanların yansa dahi başka bir amaçla kullanılması söz konusu değildir. Yanan alanlara zaten personelimiz gerekli ağaçlandırma çalışmasını yapıyor. Bu konuda kimsenin şüphesi olmasın. Bugün yanan 8 bin 700 ağacımıza karşı 36 hektarda 47 bin 800 fidan dikeceğiz\" şeklinde konuştu.

\"BUGÜN EN MUTLU GÜNÜM\"

Bakan Pakdemirli ile beraber ilk fidanı diken sanatçı Haluk Levent ise yaptığı açıklamada, \"Bir yerde bir orman yangını olduğunda ben ve \'AHBAP Grubu\' olarak sosyal medyadan bakanlığımızı taciz ediyoruz, \'Haydi fidan dikelim\' diye. Fidan ve ağaç dikerek mutlu oluyorum. Bugün benim en mutlu günüm. Tarım ve Orman Bakanlığı zaten yanan yerlerin ya da bizim tabirimizle \'yakılan\' yerlerin yerine villaların inşa edilemeyeceğini, bunun kanuna aykırı olduğunu belirtmişti. Bizler de aynı şeyi düşünüyoruz ama yine de Türkiye’de bir çok örneğini gördük. Bu nedenle sosyal medyadan devamlı taciz ettik \'ne olur gidelim\' diye. Zaten onların da bir planı varmış bizleri de davet ettiler. Ben kendilerine huzurlarınızda çok teşekkür ediyorum. Ne zaman bir fidan dikimi varsa ülkenin her yerine gelmeye hazırım\" dedi.

2)TORUNLARINI YURDA VERMEK İSTEMİYORLAR

RİZE\'nin Güneysu ilçesinde, babaları cezaevine giren, anneleri tarafından terk edilen 4 kardeş, devlet korumasına alınacak. Yaşları 3 ile 7 arasında değişen kardeşleri, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü, \'bakım şartları uygun olmadığı\' gerekçesiyle koruma altına almak için girişim başlatırken, dede Salih Ayhan, \"Eşimle torunlarımıza en iyi şekilde bakıyoruz. Devletin yetkili kurumu, çocukları bizden almak istiyor. Biz vermek istemiyoruz. Bizim onları bakacak gücümüz var\" dedi.

Güneysu ilçesi Gürgen köyünde yaşayan Erdinç Ayhan, 2008 yılında 13 yaşında olan Büşra Alev ile kaçıp, dini nikahla evlendi. Büşra Alev\'in hamile kalıp düşük yapması üzerine gittiği hastanede çiftin resmi nikahları olmadığı ortya çıktı. Başlatılan soruşturma sonunda Erdinç Ayhan hakkında \'çocuğun cinsel istismarı\' suçlamasıyla dava açıldı. Dava sürerken çift, resmi nikah kıydı. Genç kadının dördüncü çocuğuna hamile olduğu 2014 yılında ise ceza davasında karar çıktı. Erdinç Ayhan 8,5 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Ayhan, tutuklanarak, cezaevine konuldu. Hamile eşi ise evi terk etti. Çift geçen yıl boşanırken, yaşları 3 ile 7 arasında değişen 4 çocuğu, babaanne Sulbiye Ayhan ve dede Salih Ayhan\'ın yanında yaşamaya başladı.

Ancak Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü, \'bakım şartları uygun olmadığı\' gerekçesiyle çocukların bakım altına alınması için girişim başlattı. Dede ve babaanne ise çocuklardan ayrılmak istemiyor.

\'ÇOCUKLARI VERMEK İSTEMİYORUZ\'

Salih Ayhan, torunlarına eşi ile birlikte en iyi şekilde bakmaya çalıştıklarını belirterek, “Devletin yetkili kurumu çocukları bizden almak istiyor. Ama biz torunlarımızı yurtlara vermek istemiyoruz. Bizim onları bakacak gücümüz var. Yurtta çocuklarımıza iyi bakmazlar. Onlara ben imkanlarım kadar, en iyi şekilde bakıyorum. Onları yurtlara vermek istemiyorumö dedi. Babaanne Sulbiye Ayhan da “Devlet çocukları bizden almak istiyor. Ama biz çocuklarımızı yurtlara vermek istemiyoruz. Bizim onları bakacak gücümüz var\" diye konuştu.

\'ÇOCUKLARIMA KAVUŞMAK İÇİN UĞRAŞIYORUM\'

Çocukların 25 yaşındaki annesi Büşra Alev, bir cahillik yapıp, küçük yaşta kaçarak evlendiğini anlatarak, \"Küçük yaşta hamile kaldım ve hastaneye gittim. Hastane polisinin rapor tutması sebebiyle eşim hakkında dava açıldı. Biz ailelerin onay vermesi ile 2010 yılında resmi nikahımızı kıydırdık. Açılan dava ise 2014’te sonuçlandı ve eşim hapse girdi. Dördüncü çocuğuma hamileydim. 2015 yılında eşimin hapse girmesi ve doğum sonrası depresyon sebebiyle kaçarak geldiğim evden kaçarak gittim. 2017 yılında resmi olarak boşandık. Bundan sonraki süreçte çocukları almak, onları görmek için mücadele verdim. Ancak bana göstermediler. Alzheimer hastası olan anneme bakıyorum, kiradayım, çalışıyorum\" dedi. Anne mali durumunu düzelttikten sonra çocuklarına kavuşmak istediğini söyledi.

3)40 YILDA 149 KEZ KAN BAĞIŞI YAPTI

GAZİANTEP\'in Nurdağı ilçesinde son 40 yılda 149 kez kan bağışında bulunan çiftçi Ejder Kaplan\'a (56), Kaymakam Lokman Düzgün tarafından plaket verildi.

Kızılay Kan Merkezi tarafından ayda iki kez Nurdağı\'nda kurulan kan toplama standına gelerek bağış yapan çiftçi Ejder Kaplan, 1978 yılından bugüne kadar 149 kez kan bağışında bulundu. Kaplan\'a Kaymakam Lokman Düzgün tarafından plaket verildi. Kaymakam Düzgün, duyarlılığından dolayı kutladığı Ejder Kaplan\'ı herkesin örnek almasını istedi.

Son 40 yıldır her fırsatta kan bağışında bulunduğunu belirten Kaplan ise \"Düzenli bağış yaparak hem insanlara yardımcı oluyorum hem de sağlıklı kalıyorum. 56 yaşındayım ve bugüne kadar 149 kez kan bağışladım. Bugüne kadar kan bağışı sayesinde hiç hasta olmadım ve ilaç bile kullanmadım. Herkesi sağlıklı bir yaşam sürebilme ve ihtiyaç sahibi insanlara yardımcı olma adına düzenli kan bağışına davet ediyorum\" dedi.

4)KİLİS’İN KURTULUŞ GÜNÜ KUTLANDI

KİLİS\'in düşman işgalinden kurtuluşunun 97\'nci yıl dönümü, sağanak altında düzenlenen törenle kutlandı.

Vali Recep Soytürk, Kilis Belediye Başkanı Hasan Kara, AK Parti Kilis milletvekilleri Reşit Polat ve Mustafa Hilmi Dülger ile protokol üyeleri törende İslahiye Caddesi\'nde Kilis\'e temsili giriş yapacak olan Kuvay-ı Milliye ve Mücahitleri ve Gaziler Derneği üyelerini çiçeklerle karşıladı. Daha sonra protokol üyeleri, Kuvay-ı Milliye ve Mücahitleri ve Gaziler Derneği üyeleriyle birlikte yağmur altında kent merkezine yürüdü.

Cumhuriyet Meydanı\'nda devam eden törende ıslanan öğrenciler Vali Soytürk\'ün talimatıyla evlerine gönderildi. Kilis Belediye Başkanı Hasan Kara, 7 Aralık tarihinin kendileri için çok önemli olduğuna işaret ederek, \"Dün istiklal günü için mücadele ettik. Bugün de istiklal için mücadele ediyoruz. Dün istikbal için mücadele ettik, bugün de istikbal için mücadele ediyoruz. Biz yağmurda bile rahatsız olurken, bu şartlar altında atalarımız, ayaklarında çarık yokken mücadele verip Fransızları süpürüp attılar. Daha sonra ne oldu, hepimizin yaşadığı Kilis\'teki olaylar yine cereyan etti. DEAŞ, PKK geldi. Cumhurbaşkanımızın direktifleriyle kahraman ordumuz terör örgütlerini buradan silip, süpürdü\" dedi.

Kutlamalar, halk oyunları ve mehter gösterileri ile sona erdi.

