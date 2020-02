DHA YURT BÜLTENİ 7

Eda öğretmen, Şemdinlili çocuklar ve sokak köpekleri için çabalıyor

Yaşar KAPLAN / ŞEMDİNLİ (Hakkari), (DHA)- HAKKARİ\'nin Şemdinli ilçesine bağlı Boğazköyü Ortaokulu\'nda İngilizce öğretmeni olarak görev yapan Eda Kırkıcı Yıldız, sevgisiyle sadece çocukları değil, sokaklarda başıboş dolaşan köpeklere de sahip çıkarak ilçe halkının gönlünü fethetti. Köpeklerin barınması için kulübeler yapan öğretmen Yıldız, aldığı mamalarla da köpekleri elleriyle besliyor.

Irak ve İran sınırında bulunan Şemdinli ilçesine 16 kilometre uzaklıkta bulunan Boğazköyü Ortaokulu\'na geçtiğimiz yıl İngilizce öğretmeni olarak atanan Eda Kırkıcı Yıldız, hem öğrencilerin hem de sokak köpeklerinin umudu oldu. Kışın okula gelip giderken yol kenarındaki çöplükte soğuktan ölen köpekleri gören Yıldız, kolları sıvadı. Köpekleri soğuktan korumak için kulübe yaptırılması gerektiğini düşünen Yıldız, bunun için kaymakamlığa başvurdu.

GÖNÜLLERİ FETHETTİ

Kaymakamlığın da desteğiyle köpekler için kulübeler yapıldı. Fakat kulübeler dayanıksız çıkınca köpeklerin bir kısmı hastalıktan öldü. Bunun üzerine kulübeleri yakmak zorunda kaldığını söyleyen Yıldız, vatandaşların desteğiyle 15 tane daha kulübe yaptı.

Şemdinli ilçesinin Boğaz Köyü Ortaokulu\'na geçen yıl atandığını belirten Yıldız, \"Okula geliş gidişlerde başıboş köpeklerin vaziyetini görünce içim acıdı. Onlar için birşeyler yapmak istedim. Köpekler soğuktan donarak ölüyorlardı. Kaymakamlığın desteğiyle kulübeler yaptırdık fakat onlar da dayanaksız çıkıp su geçirince hayvanlar hastalık geçirdi. Ben de kulübeleri yakmak zorunda kaldım. Vatandaşlar da \'Hocam biz ne yapabiliriz\' diye bana soruyorlardı. Sonra 15 tane kulübe yaptılar. Tabi farkındalık da arttı\" dedi.

DESTEĞE İHTİYACIM VAR

Mevcut kulübelerin de yeterli olmadığını belirten Yıldız, \"Ben tek başıma onlara bakmaya çalışıyorum. Kasaptan et alıyorum, siparişle mama alıyorum. Ama desteğe ihtiyacım var. Tek başıma bu yükün altından kalkamıyorum. Servisten inip onları beslemeye çalışırken soğuktan zatürre oldum. Bu köpekleri daha rahat beslemek onlara daha iyi bakmak için bu yıl arabamı getirdim. Ben şu anda bu köpeklerin kışın soğuğundan ve karından korumak için barınaklarının olmasını istiyorum. Bu konuda herkesten destek bekliyorum\" diye konuştu.

Dolmuşta \'kadına şiddete sıfır tolerans\'

SİNOP’ta dolmuş sürücüsü Yalçın Özgenç (26), Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü kapsamında, minibüsünün camına \'Kadına şiddete sıfır tolerans\' notu asarak, kadına yönelik şiddete tepki gösterdi.



Kentte, dolmuş esnafı Yılmaz Özgenç, yaklaşan 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü öncesinde, sürdüğü minibüsünde ilginç uygulama başlattı. Özgenç, sürdüğü minibüsünün ön camına, \'Kadına şiddete sıfır tolerans\' yazılı not asarak, kadına yönelik şiddete tepki gösterdi.

Özgenç, son dönemlerde artan kadına şiddet olaylarından dolayı dolmuşçular olarak rahatsız olduklarını ve böyle bir uygulama yaptıklarını söyledi. Özgenç, \"Kadına şiddet eylemlerinden dolmuşçular olarak bizlerde tüm toplum gibi rahatsızız. Biz de dolmuşçular olarak, bu şekilde bir tepki göstermeye çalıştık. Umarım yararlı olur. Sonuçta dolmuşa binenin de, inenin de, hattı hesabı yok. Bu notu, dolmuşa binen yolcular okuyor, görüyor. İnşallah yararlı olur ve bu şiddet olayları yaşanmaz\" dedi.



Robinho\'dan \'Öğretmenler günü\' mesajı

SİVAS\'ta 24 Kasım Öğretmenler Günü, düzenlenen programla kutlandı. Demir Grup Sivassporlu Robinho da çektiği video ile öğretmenler gününü kutladı.

Atatürk Kültür Merkezinde düzenlenen programa Vali Salih Ayhan, 5\'inci Piyade Eğitim Tugay Komutanı Tuğgeneral Ömer Ertuğrul Erbakan, Belediye Başkanı Sami Aydın, il protokolü ile okul müdürleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı. Fen Lisesi tarafından düzenlenen program saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı\'nın okunmasıyla başladı. İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından \'Öğretmen\' adlı kısa film gösteriminin ardından emekli öğretmenler adına Turan Görgülü, günün anlam ve önemini belirten konuşma yaptı.

Öğretmenler ve öğrencilerde oluşan koronun çeşitli türküler seslendirdiği programda öğrenciler tarafından da halk oyunları gösterileri sunuldu. Sivaslı aşıklar da öğretmenler günü ile ilgili yaptığı atışmalar büyük beğeni aldı.

ROBİNHO\'DAN ÖĞRETMENLER GÜNÜ MESAJI

Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor\'n Brezilyalı yıldızı Robinho da öğretmenler gününü kutladı. Robinho çektiği videoda \'Öğretmenler günü kutlu olsun Sivas\' sözleriyle öğretmenler gününü kutladı.

Irak sınırında \'iyilik melekleri\' oldular

Mehmet ÖZKAN/HAKKARİ, (DHA)- HAKKARİ\'nin Irak sınırındaki Çukurca ilçesinin Çığlı köyünde görev yapan 3 kadın öğretmen, bir yandan öğrencilerinin iyi bir eğitim alması için çaba gösterirken, diğer yandan da köydeki yaşlıları ziyaret edip, ev işlerinde onlara yardımcı oluyor.

Konyalı Enbiya Bozkurt, Muşlu Ayşe Silinsin ve Niğdeli Suzan Tümen, Irak sınırındaki Çığlı Köyü Şehit Binbaşı Erdoğan Özdemir İlkokulu ve Ortaokulu’nda görev yapıyor. Bir yandan öğrencilerini geleceğe hazırlarken, diğer yandan da köydeki yaşlı vatandaşları evlerinde ziyaret ederek hem sohbet ediyor, hem de onlara ev işlerinde yardım ediyor.

Köyde 1 yıldır görev yapan anasınıfı öğretmeni Suzan Tümen, sınırda görev yapmanın kendisine büyük mutluluk yaşattığını belirterek, \"Bizim de istediğimiz burada bir aile sıcaklığı, herkes burada ailesinden uzakta bir yerde yaşıyor. Onlar öyle sıcak geliyorlar ki; bizler kendi evimizdeymişiz gibi hissediyoruz. Bize verilebilecek en güzel mutluluk da bu. İlk görev yerim, çocuklar da ilk öğrencilerim. Onlarla çok mutluyum. Onlar için bir şeyler yapmak gerçekten çok güzel. Hiç kimsenin Hakkari ile ilgili önyargı içerisinde olmasını istemem. Burada aile gibiyiz. Her şeylerini bizlerle paylaşıyorlar. Buraya atanan öğretmenler koşa koşa gelsin diyorum\" dedi.

‘KÖYDEKİLER KENDİ AİLEMİZ GİBİ’

Okulda 2 yıldır görev yapan sınıf öğretmeni Enbiya Bozkurt ise sınırdaki bir okulda görev yapmaktan büyük keyif aldıklarını söyledi. 3 yıldır görev yapan özel eğitim öğretmeni Ayşe Silinsin de, \"Köydeki insanlar çok sıcakkanlı, misafirperver. Buralara da gelsinler. Hiç kaygılanmasınlar. Kesinlikle önyargı ile yaklaşmasınlar. Burada gördüğümüz ilgi ve alakayı hiçbir yerde göremedim\" diye konuştu.

Öğretmenlere olan sevgisini Kürtçe konuşarak anlatan köylülerden Esma Ediş (56), \"Öğretmenlerimizden çok memnunuz. Çocuklarımıza eğitim veriyorlar, bu arada bizleri de ihmal etmiyorlar. Özellikle yaşlılara her türlü yardımı sağlıyorlar. Sobamızı yakıyorlar, yemek yapıyorlar, bulaşık yıkıyorlar. Gördüğümüz ilgiden büyük mutluluk duyuyoruz\" dedi.

Binlerce öğrenci \'riskli\' binalarda eğitim görüyor

KAHRAMANMARAŞ Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) Karacasu Kampüsü\'ndeki yaklaşık 6 bin öğrenci, 2001 yılı deprem yönetmeliği öncesi yapılan ve \'riskli\' kabul edilen Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu ile Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu binalarında eğitim görüyor. BİMER aracılığıyla yetkililerden can kaybı yaşanmadan okulun sağlıklı bir binaya taşınmasını talep eden öğrenciye, \"2012 yılından itibaren her yıl Kalkınma Bakanlığı\'na üniversitemiz yatırım programına alınması için Sosyal ve Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu binası yapımı teklif edilmektedir\" cevabı verildi.

Sütçü İmam Üniversitesi\'nin Kahramanmaraş-Gaziantep Karayolu\'nda bulunan, şehir merkezine 12 kilometre uzaklıktaki Karacasu Kampüsü\'nde Sosyal Bilimler Meslek Yüksek Okulu, 2 bloktan oluşan Teknik Bilimler Meslek Yüksek Okulu ile 10 odalı Sosyal Bilimler Meslek Yüksek Okulu Uygulama Oteli bulunuyor. 1976 yılında da Milli Eğitim Bakanlığı Örgün Öğretim Daire Başkanlığı\'na bağlı olarak Kahramanmaraş Meslek Yüksekokulu olarak faaliyete başlayan binalar, bugün 2 ayrı yüksekokul olarak eğitim veriyor. Yaklaşık 6 bin öğrencinin eğitim gördüğü binalar, 2001 deprem yönetmeliği öncesinde yapıldığı için riskli bina kapsamına alındı, ancak aradan geçen zaman içerisinde okul boşaltılmadı ve öğrenciler bu binalarda eğitim görmeye devam etti.

\'CAN GÜVENLİĞİMİZ TEHLİKEDE\'

Öğrenciler ise \'riskli\' kabul edilen binalarda eğitim gördüklerinden dolayı tedirginlik yaşıyor. Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu\'nun bir öğrencisi, Nisan ayında BİMER\'e yaptığı başvuruda, Kahramanmaraş\'ın deprem bölgesinde olduğunu belirterek yetkililere sesini duyurmaya çalıştı. Başvurusunda okul binasının çürük raporu verilmiş depreme dayanıksız bir bina olduğunu ve yeni bir binada eğitim görmek istediğini belirten öğrenci şunları kaydetti:

\"Can güvenliğimizin tehlikede olduğunu tarafınıza bildirme ihtiyacı duydum. Gereken incelemelerin yapılmasını, can kaybı yaşanmadan bir an evvel sağlıklı bir binaya naklin gerçekleşmesini, tarafınızdan gereğinin yapılmasını arz ederim.\"

\'YENİ BİNA YAPIMI İÇİN HER YIL BAKANLIĞA TEKLİF EDİLİYOR\'

Öğrenciye cevap, bir ay sonra üniversiteden geldi. Sütçü İmam Üniversitesi Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı\'ndan gönderilen cevap yazısında sadece Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu\'nun değil kampüsteki diğer binaların da riskli olduğu belirtilerek şöyle denildi:

\"Karacasu Kampüsü\"ndeki binalarımız 2001 yılı deprem yönetmeliği öncesi yapılardan olup riskli bina olarak değerlendirilmiştir. 2012 yılından itibaren her yıl Kalkınma Bakanlığı\'na üniversitemiz yatırım programına alınması için Sosyal ve Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu binası yapımı teklif edilmektedir. Aynı zamanda il koordinasyon kurulu toplantılarında da yeni bir Sosyal ve Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu binası yapımı ihtiyacı gündeme getirilmektedir. Karacasu kampüsü çevre düzenlemesi ve onarımı için 2016/249331 ihale kayıt numaralı KSÜ Rektörlüğü Fakülte ve Yüksekokul Büyük Onarım İşi kapsamında öğrenci otoparkı, kamelya yapımı, gölet çevre düzenlemesi ve aydınlatması yapılmıştır. Geçmiş yıllarda da buna benzer onarım ve tadilat işleri Karacasu kampüsünde yapılmıştır.\"

Sinop\'ta oto lastikçilerde, kış lastiği mesaisi

SİNOP\'ta şehirler arası yük ve yolcu taşıyan ticari araçlar için 1 Aralık itibarıyla başlayacak kış lastiği takma zorunluluğu, oto lastikçilerinin mesaisini artırdı.

Nisan 2019\'a kadar geçerli olacak kış lastiği kullanımı zorunluluğu ve mevsim koşullarının ağırlaşması nedeniyle araçlarına kış lastiği taktırmak isteyen sürücüler, kentte sanayi sitelerinde yoğunluk oluşturdu. Oto lastik ustası Hasan Üçüncüoğlu, kış aylarında sürücülere, mutlaka araçlarına kış lastiği takmaları uyarısında bulundu. Üçüncüoğlu, \"1 Nisan itibari ile kış lastiklerinin çıkartılma süresi konulmuştur. Vatandaşlarımıza her zaman söylüyoruz, iki lastik olarak algılıyorlar aslında can güvenliği ve trafiğin seyrini aksatmamak adına 4 lastiği mutlaka kış lastiği olarak değiştirmesi gerektiğini söylüyorum. Yeni düzenlemeye göre 715 TL cezai müeyyidesi var. Hem ceza yememeleri, hem araç güvenliği trafiğin seyrini aksatmamaları adına kış lastiği takmalarını öneriyoruz\" dedi.

Aracına kış lastiklerini taktıran İsmail Kuruoğlu ise “Kış lastiklerimi değiştirdim. 1 Aralık itibari ilen kış lastikleri mecburi olduğu için, Sinop’ta çok kış mevsimi olmuyor ama yine de tedbir amaçlı değiştiriyoruz\" diye konuştu.

Öğretmenler Günü\'nde pedal çevirdiler

İZMİR\'de 24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle düzenlenen bisiklet turuna her yaştan öğretmen, öğrenci ve veli katıldı. Turu başlatan İzmir İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Yahşi, sağlıklı eğitimin sağlıklı bir yaşamla mümkün olduğuna dikket çekerek etkinliği yaygınlaştırmak istediklerini belirtti.

İzmir\'de 24 Kasım Öğretmenler Günü\'nde ilk kez bir bisiklet turu düzenlendi. Alsancak Vapur İskelesi önünde buluşan bisikletliler, Konak\'taki İzmir Saat Kulesi\'ne kadar pedal çevirdi. Etkinliğe AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı, İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Yahşi, öğretmenler, veliler ve öğrenciler katıldı. Ayrıca farklı bisiklet kulübü üyeleri de etkinlikte hazır bulundu. Turun başladığı Alsancak Vapur İskelesi önüne gelen öğrenciler Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk\'ün \'Öğretmenler yeni nesil sizin eseriniz olacaktır\' sözünün yazılı olduğu afişi taşıdı.

Bisiklet turunun başladığı noktada yaptığı konuşmada, 24 Kasım Öğretmenler Günü\'nü her yıl olduğu gibi bu yıl da okulların konferans salonlarında kutladıklarını söyleyen Müdür Yahşi, köy okullarında da günün anısına ağaç dikim etkinliği gerçekleştirildiğini ifade etti. Tüm veli ve öğretmenlerin katılımıyla farklı bir etkinlik de gerçekleştirmek istediklerini anlatan Yahşi, \"İstedik ki anaokulu öğrencilerimiz bile tahta bisikletlerini alarak bu etkinliğe katılsın. Sağlıklı bir neslin var olduğunu göstermek için İzmir\'de bunu hayata geçirmek istedik. Çok da güzel bir katılım oldu. Hem öğretmenlerimiz hem öğrencilerimiz bu etkinliğe destek verdi. Yine aynı şekilde İzmir\'den çok değerli vekilimiz de aramızda bulunuyor. Ben bu güzel günde özellikle hayatını kaybeden tüm öğretmenlerimizi de rahmetle anıyorum\" dedi. Bu bisiklet turunun 81 il içinde ilk kez İzmir\'den başladığına dikkat çeken Yahşi, \"Özellikle sağlıklı bir eğitimin sağlıklı yaşamla mümkün olduğuna inaniyoruz. Bunu yaygınlaştırarak bir mesaj vermeyi amaçlıyoruz\" diye konuştu.

Yahşi\'nin konuşmasının ardından bisikletlerine binen yüzlerce kişi pedal çevirdi. Bisiklet turu İzmir Saat Kulesi önünde son buldu.

Tura katılan 27 yıllık edebiyat öğretmeni İlknur Gökgöz de, bisiklet kullanmayı çok sevdiğini dile getirerek İzmir\'de böyle bir etkinliğin düzenlenmesinden duyduğu memnuniyeti ifade etti. Eşrefpaşa Anadolu Lisesi\'nde görev yaptığını belirten Gökgöz, sağlıklı nesillerin yetişmesinde hareketli yaşamın önemine dikkat çekerek turun geleneksel hale getirilebileceğini vurguladı.

