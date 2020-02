DHA YURT BÜLTENİ 7

25 saniyede 30 bin TL\'lik telefon çaldılar

Dinçer AKBİR-Alişan KOYUNCU/KARTEPE(Kocaeli),(DHA)-KOCAELİ\'nin Kartepe ilçesinde bir cep telefonu bayisine giren hırsızlar, 25 saniye içerisinde 30 bin TL değerinde cep telefonu çaldı. Soygun anı güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Olay Kartepe Köseköy Mahallesi Leyla Atakan Caddesi üzerinde bulunan bir cep telefonu bayisinde meydana geldi. Gece geç saatlerde bir otomobil ile gelen yüzlerinde 3\'ün maske olan 4 şüpheli, sürücü arabada beklerken kaldırım taşlarıyla dükkanın camını kırarak içeri girdi. Dükkandan 12 adet cep telefonu ile kasadaki 300 TL\'yi alan hırsızlar, 25 saniye içerisinde dükkandan çıkarak geldikleri otomobil ile kayıplara karıştı. Sabah saatlerinde dükkana gelerek soyulduğunu fark eden dükkan sahibi Deha Koygun polise haber verdi. Dükkanda inceleme yapan polis ekipleri hırsızları bulmak için çalışma başlattı.

Dükkanının hırsızların hedefi olduğnu söyleyen Deha Koygun, \"Gece saat 03.00 sıralarında gelmişler. Kaldırım taşlarıyla camı kırıp içerideki telefonları almışlar. Her şey 25-30 saniyede olmuş zaten. Kaybımız 30 bin TL civarında. Polise haber verdik. Polis gerekeni yapıyor\" dedi.

Öte yandan hırsızların soygun anı dükkanın güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde, sürücü beklerken 4 hırsızın araçtan inerek kaldırım taşıyla dükkanın camını kırmaları ve içerideki telefonları stantlarından söktükten sonra koşarak otomobile binmeleri gözüküyor. Güvenlik kamerası kayıtlarını da alan polis ekipleri hırsızların kimliklerini tespit etmeye çalışıyor.

Marmaris\'te, Rusya Ulusal Birlik Günü kutlandı

MUĞLA\'nın Marmaris ilçesinde yerleşik yaşayan Ruslar, Rusya Ulusal Birlik Günü\'nü bir dizi etkinlikle kutladı.

Marmaris Rusya Kültür ve İşbirliği Derneği (MARUS), 4 Kasım Rusya Ulusal Birlik Günü kapsamında bir dizi etkinlik düzenledi. İlçede yerleşik yaşayan Ruslar, aileleriyle birlikte, Armutalan Kültür Merkezi\'nde bir araya geldi. İlçede okuyan Rus çocukların yaptığı, ülkelerinin temalarını anlatan kuru ve yağlı boya resim sergisi de etkinlikte açıldı. Marmaris Belediye Başkan Yardımcısı Dursun Kaplan, MARUS Yöneticisi Olga Sezgin, sivil toplum ve dernek temsilcileri yanı sıra yaklaşık 150 Rus vatandaşı, çocuklarıyla programa katıldı.

Serginin ardından Uğur Mumcu Salonu\'na geçildi. Kutlama açılışı, çocukların Rusya ve Türkiye milli marşlarını okumasıyla başladı. MARUS yöneticisi Sezgin, iki ülkenin sosyal ve ekonomik bağlarının her geçen gün arttığını ve mutlu olduklarını söyleyerek, gelecek nesillerinin Rus kültürüne sahip çıkmak için gelenek ve görenekleri öğretmeye devam edeceklerini vurguladı. Söz alan Başkan Yardımcısı Kaplan, \"Özel ve güzel Marmaris\'in turizm elçilerisiniz. Her zaman her yerde destek vermeye hazırız. Memleketimizi ne kadar iyi tanıtırsak o kadar güzel olur. Rusya\'nın bizim için önemli ve özel yeri vardır. Ulusal Birlik Gününüz kutlu olsun\" dedi.

Konuşmalar ve destek verenlere plaket sunulmasının ardından çocuklar dans ve folklorik gösteriler sergiledi. etkinlikte bir sinevizyon gösterisi de yer aldı.

Genç Çiftçi Projesi ile kadınlara örnek olup ev ekonomisine katkı sağlıyor

MERSİN’in Silifke ilçesinde Tarım ve Orman Bakanlığı’nın Genç Çiftçi Projesi’nden yararlanan 4 çocuk annesi Mehtap Göküş (31), 120 metrekarelik alanda 10 ton kompostu kullanarak kurduğu serasında mantar hasadına başlayarak ev ekonomisine katkı sağlarken, bölgedeki kadınların da yeni projelerden pay almasına örnek oldu.

İlçeye bağlı Arkum Mahallesi\'nde yaşayan Mehtap Göküş, Genç Çiftçi Projesi’ne yaptığı başvurunun ardından projesi onay aldı. Ardından harekete geçen Göküş, 120 metrekarelik alanda bir sera kurdu. Burada 10 ton mantar kompostu kullanan Göküş, yetiştirmeye başladığı mantarlarını hasadına başladı.

27 bin TL’ye mal ettiği serasında 3 ay gibi kısa bir sürede 3,5 ton mantar elde etmeyi hedeflediğini belirten Mehtap Göküş, \"Allah devletimize zeval vermesin. Genç Çiftçi projesi sayesinde mantar seramızı oluşturduk. 1 ay gibi kısa sürede ürün elde etmeye başladık. Şu anda hasat ettiğimiz mantarlar kısa sürede tükeniyor. Kilosunu perakende 10 TL’den satıyoruz. Daha önce bana yapamazsın, edemezsin diye çevremdeki kadınlar da proje hazırlama telaşına düştü. Şimdi onlara tecrübelerimi anlatıyorum. Bütün kadınların iş güç sahibi olmasını istiyorum\" dedi.

Proje kapsamında kurulan mantar serasını ve Mehtap Göküş’ü ziyaret eden Silifke Ziraat Odası Başkanı Cafer Doygun ve Tarım Orman İlçe Müdürü Yusuf Gün Mantar serasında incelemelerde bulundu. Bütün kadınlara hibe desteklerinden yararlanmaya çağıran Oda Başkanı Doygun, \"Çiftçimiz Mehtap Göküş Ziraat Odamızın öncülüğünde Genç Çiftçi projesinde başvurdu. Projeyi onaylanan çiftçimiz şuanda ürününü hasat etmeye başladı. Ziraat Odamız ve Tarım Orman İlçe Müdürlüğünün de destekledikleri ile daha da kaliteli ürünler elde ederek ekonomiyi kazandıracağına inancımız tam. Üreticimize hayırlı ve bol kazançlar diliyorum\" diye konuştu.

Yunanistan\'a kaçmak isteyen 4 terör şüphelisi İzmit\'te yakalandı

Selda Hatun TAN-Alişan KOYUNCU/İZMİT(Kocaeli),(DHA)-TEM Otoyolu İzmit geçişinde Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda PKK/KCK Terör Örgütüne üye olmak suçundan aranan ve Yunanistan\'a kaçmaya çalışan 4 şüpheli yakalandı. Yakalanan şüphelilerden birinin bacağının mayına bastığı için koptuğu ve örgüt kampında protez takıldığı öğrenildi.

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü\'ne bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü Ekipleri yaptıkları istihbarat çalışmaları neticesinde PKK/KCK Terör Örgütü üyeliğinden aranan ve Yunanistan\'a kaçmak üzere Şırnak\'tan yola çıkan 4 kişinin Kocaeli güzergahını kullanacağı bilgisine ulaştı. Bunun üzerine harekete geçen ekipler, dün saat 15:00 sularında İzmit Gültepe Mevkii İstanbul istikametinde aracı durdurdu. Araç içerisinde bulunan İ.A., M.A. ve S.A. ile eşi P.A. gözaltına alındı.

Gözaltına alınan zanlılardan S.A\'nın 2005 yılında PKK/KCK terör örgütüne katılarak kırsalda eylem ve faaliyetlerde bulunduğu, bu silahlı faaliyetler sırasında mayına basması sonucu sol bacağının koptuğu ve Kuzey Irak\'ta bulunan \'Mahmur\' kampında örgüt tarafından tedavisinin yaptırılarak bacağına protez bacak takıldığı öğrenildi. Ayrıca S.A.\'nın Diyarbakır 6. Ağır Ceza Mahkemesi\'nce \"Terör Amaçlı Örgüte Üye Olmak\" suçundan arandığı belirlendi. Emniyette işlemleri tamamlanan S.A. ve kaçmasına yardım eden eşi P.A. ile İ.A, ve M.A. isimli şahıslar sabah saatlerinde Kocaeli Adliyesine sevk edildi.

Bu mahalle geçimini biberden sağlıyor



Oktay ENSARİ-Olcay DÜZGÜN/KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ\'nin Kocasinan ilçesine bağlı Cırgalan Mahallesi\'nin sakinleri geçimini yöresel ürün olarak ünlenen Cırgalan biberinden sağlıyor. 800 haneli mahallede 600 hane, gerek toz gerekse pul olmak üzere 2 çeşit biber üretiyor. Kilosu 40 liradan satılan Cırgalan biberinin sindirimi kolaylaştırdığı, kan dolaşımına olumlu etki yaptığı ve vücuda direnç kazandırdığı belirtildi.

Kayseri\'nin yöresel ürünleri arasında önemli bir yer tutan Cırgalan biberinin tanıtımı için 8 yıldır tanıtım etkinliği düzenlediklerini söyleyen Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, laboratuvar incelemelerine göre, biberin yapısında A, C, B1 ve B3 vitaminleri ile kalsiyum, potasyum, fosfor, magnezyum ve demir bileşenleri bulunduğunu söyledi. Çolakbayrakdar, \"Cırgalan biberini ne acı ne tatlı şekilde tarif edebiliriz. Yapılan tıbbı değerlendirmeler sonucu; sindirimi kolaylaştırması, kan dolaşımına olumlu etki yapması, mikrop kırıcı özelliği ve bulaşıcı hastalıklara karşı vücudu dirençli tutması gibi birçok özelliğiyle şifa deposudur. Yıllar yılıdır bilinen bu özellikleri nedeniyle Cırgalan biberini her yıl geleneksel olarak tanıtan etkinlik düzenliyoruz\" dedi.

MAHALLENİN GEÇİMİ BİBERDEN

Cırgalan Mahallesi Muhtarı İbrahim Kuvvet de, mahallelerinin eskiden köy olduğunu, yıllardır geçimlerini biberden sağladıklarını dile getirdi. Muhtar İbrahim Kuvvet, \"Mahallemizdeki 800 haneden 600\'ü biberle uğraşır. Tarla ve bahçelerimize, bostanlarımıza mart ayı sonunda, nisan ayı başında ekim yaparız. Toprak çeşidine göre verim değişir. Ancak, dekar başı ortalama 100-150 kilo arasında ürün alınır. İşçi ve sulama maliyetleri hesaplanarak satış fiyatlarını tespit ederiz. Biberimizin özelliklerine gelince; rengi bayrak kırmızısıdır, boyu 5-7 santim civarında olur, biberin dibi 4 burunludur\" diye konuştu.

YURT DIŞINA DA GİDİYOR

Muhtar Kuvvet, mahallede yılda ortalama 20 ton biber üretiminin gerçekleştirildiğini, kilosunun 40 liradan satıldığını söyledi. Kuvvet, \"Biberimizin ünü ülke sınırlarını aştı. Gurbetçilerimiz tarafından yurt dışına kilo kilo götürülüyor. Özellikle Avrupa ülkeleri ile Avustralya\'daki gurbetçilerimiz bunu evlerine ve oradaki komşularına hediye olarak alıyor\" dedi.

SANKO üniversitesi akademik yıl açılışı yapıldı

SANKO Üniversitesi 2018-2019 akademik yılı, düzenlenen törenle başladı.

Özel Sanko Okulları\'nda gerçekleştirilen törene; Gaziantep Valisi Yardımcısı Halil Uyumaz, , SANKO Holding Onursal Başkanı Abdülkadir Konukoğlu, SANKO Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Güner Dağlı, Gaziantep Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Gür, Hasan Kalyoncu Üniversitesi Rektör Vekili Prof. Dr. Edibe Sözen, Belediye Başkanları, milletvekilleri, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

Abdulkadir Konukoğlu, yaptığı açılış konuşmasında, akademik yıl açılış törenini hayırlı olmasını diledi. Geniş öğretmen ve öğrenci kadrosuyla eğitimde ve sağlıkta herkesin ihtiyaçlarını karşıladıklarını ifade eden Konukoğlu, şunları dedi:

\"Yeni alınacak olanlarla birlikte 110\'a yakın hocamız olacak. Bin 140\'a yakın talebemiz var. Ham üniversitemiz için hem de hastanemiz için biraz daha çoğalıyoruz. Her gelenin hastanemizde şifa bulması için çalışıyoruz. Hepinize başarılar ve iyi dersler diliyorum.\"

Eğitim yılının hayırlı olmasını dileyen Uyumaz ise, \" Konuk oğlu ailesinin gerek eğime gerekse de sağlıkta yaptıkları katkıları görüyoruz. Ayrıca marka şehir Gaziantep\'te birçok konunun Türkiye\'ye örnek olmasına katkıları büyük bu nedenle teşekkür ediyoruz. Yeni eğitim yılının herkese hayırlı olmasını diliyorum.\" dedi.

Törende, SANKO üniversitesine yeni katılan ve unvanları yükselen öğretim üyelerine cübbeleri giydirildi.

