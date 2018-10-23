DHA YURT BÜLTENİ 7

1)URLA\'DA, ARKEOLOJİK SİT ALANI ÜZERİNDEKİ KAÇAK BİNA YIKILDI

İZMİR\'in Urla ilçesinde bir kişi, Çeşmealtı\'nda 2\'inci derecede arkeolojik sit alanı üzerine kaçak olarak tek katlı prefabrik bir ev yaptı. Aynı zamanda hazine arazisi olan bölgede yapılan kaçak ev, ekipler tarafından yıkıldı. Evin sahibinin, imar barışı kapsamında başvuruda bulunarak, yapı kayıt belgesi aldığı da ortaya çıktı.

İzmir Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, imar barışı kapsamında 31 Ocak 2017 tarihinden önce yapılan binaları kayıt altına alma çalışmalarını sürdürüyor. Ancak yasayı fırsat bilen bazı kişilerin yaptığı kaçak yapılar da, mercek altına alındı. Yetililer, Urla\'nın Çeşmealtı bölgesinde, 2018 yılından sonra inşa edilen bir evin olduğunu tespit etti. Hem 2. derecede arkeolojik sit alanı hem de hazine arazi olan bölgede, tek katlı prefabrik bir ev yapan vatandaşın, kaçak olarak inşa ettiği ev için bir de yapı kayıt belgesi aldığı anlaşıldı. Müze Müdürlüğü yetkilileri, evin kurulduğu yerde, Milattan Önce 600 yılından kalma tarihi eserlerin olabileceğini belirtti.

KAPISI BALYOZLA KIRILDI

Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, Urla Kaymakamlığı ve Urla Belediyesi ekipleri, kaçak yapı için harekete geçti. Ekipler ilk önce yapının çevresindeki tel örgüleri kaldırdı. Toprak zemine dökülen betonun üstüne yapılan evin kapısı, balyozla kırıldı. Evin penceresinde Türk Bayrağı\'nın olması da dikkat çekti. Yine evin çevresinin suni çimlerle çevrildiği de görüldü. Yıkım esnasında evde kimsenin bulunmaması nedeniyle, içerideki eşyalar, belediye görevlilerince dışarı çıkarıldı. Tahliye işleminin ardından, kepçeler ile yıkım işlemine başlandı.

4 AY ÖNCE YAPILMIŞ

Urla Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü yetkilisi Cemal Çeşmeci, yıkım kararı alınan evin kaçak olduğunu, uydu kayıtlarından fark ettiklerini belirtti. Daha sonra Urla Kaymakamlığı, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ve Urla Belediyesi ekipleri ile birlikte evi yıktıklarını söyleyen Çeşmeci, \"Evin 4 ay önce yapıldığını tespit ettik. Bunu uydu görüntülerinden belirledik. Ev için imar barışı başvurusunda da bulunulmuş\" dedi. İzmir Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Selahattin Varan da, evi yapan kişi hakkında savcılığa yalan beyan vermesinden dolayı suç duyurusunda bulunacaklarını belirtti. Evrakta sahtecilik de yapıldığını söyleyen Varan, belediyelerin bu tür olaylara fırsat vermemesini istedi. Yerel yöneticilerin, kaçak yapılar karşısında hassas davranmasını isteyen Varan, bu tür kaçak yapıları yıkmayı sürdüreceklerini dile getirdi.

Görüntü Dökümü

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-Urla\'daki kaçak evden görüntü

-Kapının balyozla yıkılması

-Eşyaların tahliyesi ve yıkım yapılması

-Urla Belediyesi Fen İşleri yetkilisinin açıklaması

-Genel ve detay görüntü

Haber: Umut KARAKOYUN-Kamera: Tekin GÜRBULAK /İZMİR, (DHA)

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2)OKULDA LAVABOYA DÖKÜLEN KİMYASAL MADDELER PATLADI: 1 YARALI

KOCAELİ\'nin Karamürsel ilçesinde, laboratuvarda kullanılmayan kimyasal maddelerin lavaboya dökülmesi sonucu kimyasal etkileşimle yaşanan patlamada hizmetli dumandan etkilendi. Hastaneye kaldırılan görevli tedaviye alındı.

Olay sabah saatlerinde, Kayacık Mahallesi Amiral Caddesi üzerinde bulunan Karamürsel Anadolu İmam Hatip Lisesi\'nde meydana geldi. İddiaya göre, laboratuvarda bulunan kullanılmayan kimyasal maddeler lavaboya döküldü. Tuvaletten dumanların yükselmesi üzerine hizmetliye haber verildi. Okulda hizmetli olarak görev yapan İsmail Okur\'un tuvalete girmesi ile patlama meydana geldi. İsmail Okur tuvaleti saran dumandan etkilendi. Görevliler 112 Acile haber verirken, okul önlem amacıyla boşaltıldı. Okula gelen 112 Acil ekibi İsmail Okur\'u hastaneye kaldırdı. İtfaiye ekipleri ise önlem aldıktan sonra incelemelerde bulundu. Gaz maskesi takan itfaiyeciler tuvaleti havalandırdı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Görüntü Dökümü

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Tuvalette bulunan itfaiyecilerin görüntüsü

Duman içerisindeki tuvaletten görüntü

Okulun bahçesindeki öğrencilerden görüntü

Haber-Kamera Ercan BUBER/KARAMÜRSEL(Kocaeli), (DHA)

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3)SAMSUN’DA YÜRÜYEN MERDİVEN KAZASI, ÇOK SAYIDA ÖĞRENCİ YARALI

SAMSUN’da, bir alışveriş merkezinde yürüyen merdivende dengesini kaybederek düşen çok sayıda ilköğretim okulu öğrencisi yaralandı. Olay yerine sevk edilen ambulanslarla yaralı çocuklar hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olay, Canik ilçesindeki bir alışveriş merkezinde yaşandı. Fatih ilköğretim Okulu’nda bir grup öğrenci gezi için alışveriş merkezine götürüldü. Yürüyen merdivene binen öğrencilerden bazıları dengesini kaybederek düştü. Düşenlerin arkadaşlarına çarpması sonucu çok sayıda öğrenci hareket eden yürüyen merdivende üst üste yığıldı. Çevredekilerin müdahalesi ile öğrenciler ezilmekten kurtarıldı. Haber verilmesi üzerine olay yerine ambulanslar sevk edildi. Yaralı öğrenciler ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Olayı haber alan velilerde hastanelere koştu.

Görüntü Dökümü

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Olay yeri detayları

Haber-Kamera: Tayfur KARA SAMSUN-DHA

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4)ULUDAĞ\'A MEVSİMİN İLK KARI YAĞDI



TÜRKİYE\'nin önemli kış turizm merkezlerinden Uludağ\'a mevsimin ilk karı yağdı.

Bursa\'da, 2 bin 543 rakımlı Uludağ\'a gece saatlerinde kar yağdı. Yağışla birlikte kayak merkezinin zirvesi beyaza büründü. Kar yağışı, oteller bölgesinde ise etkili olmadı. Büyük Zirve\'de kamp yapan Dağcılar Topluluğu üyelerinin çadırları da karla kaplandı.

Dağcılar Topluluğu Başkanı Koray Sır, 1 günde 3 mevsimi yaşadıklarını belirterek, \"Büyük Zirve’de bembeyaz bir cennete uyanmak geçirdiğimiz zorlu gece sonrası oldukça keyifliydi. Dağ ve zirve koşullarının hiçbir zaman şakaya gelmeyeceğini, mutlaka tırmanış öncesi ekipman, hava durumu, ekip hazırlıklarının doğru yapılması gerektiğini görmüş olduk. Ne mutlu ki öngörülerimiz fazlası ile doğru çıktı ve kontrollü bir şekilde acil durum konaklamamızı gerçekleştirdik. Büyük Zirve\'den Küçük Zirve\'ye iniş yaptıktan sonra oteller bölgesinde faaliyetimizi sonlandırdık\" dedi.

Enver Fatih TIKIR/BURSA, (DHA)-

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