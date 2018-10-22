DHA YURT BÜLTENİ 7

Bodrum\'da kaçak göçmen teknesi battı: 2 kişi öldü (4)

YER OLMADIĞI İÇİN KURTULDULAR

Muğla\'nın Bodrum ilçesinde batan kaçak teknesiyle ilgili soruşturma başlatan Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, karada olay yerine yakın bir bölgede çoğunluğu Filistin ve Somali uyruklu 14 kaçak göçmeni yakaladı. Emniyete götürülen kaçak göçmenlerin sözlü ifadelerinde, \"Teknede yer olmadığı için bizi almadılar. Biz de kenarda bekliyorduk. Ancak kısa bir süre sonra teknenin battığını görünce büyük korku yaşadık. Sevinelim mi üzülelim mi bilemedik\" dediği öğrenildi.

Öte yandan batan \'Ela\' isimli tekne, Sahil Güvenlik Komutanlığı\'nda görevli dalış timinin yaptığı çalışmayla, hava balonlarıyla tekrar su yüzüne çıkartıldı. Teknenin karaya getirildiği öğrenildi.

Ölen iki kişinin 10 yaşlarında 2 kız çocuğu olduğunu öğrenildi.

Cavit AKGÜN / BODRUM (Muğla), (DHA)

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AĞZI VE BACAKLARI BAĞLANIP ÖLÜME TERKEDİLDİ

İZMİR\'in Aliağa ilçesinde ağzı ve bacakları bağlanarak ölüme terkedilmiş olarak bulunan bir sokak köpeği, köylüler tarafından bulunup kurtarıldı.

Dün öğle saatlerinde ailesiyle Aliağa\'nın kırsal Samurlu Mahallesi yakınlarındaki bahçesine zeytin toplamaya giden Talip Terim, ağaçlar arasında ağzı ve bacakları iple bağlanarak ölüme terkedilmiş bir sokak köpeği olduğunu fark etti. Terim, Aliağa Belediyesi\'ni arayıp, durumu bildirerek yardım istedi. Ancak bu arada zavallı hayvanın nefes almakta zorlandığını ve ağzından köpükler geldiğini fark eden Terim ve bareberindekiler bir bıçak yardımıyla ipleri keserek zavallı sokak köpeğini tekrar özgürlüğüne kavuşturdu. Bitkin haldeki köpek, ayağındaki ipler kesilmesine rağmen bir süre ayağa kalkmakta güçlük çekti. Tekrar özgürlüğüne kavuşan köpeğe su ve yiyecek verildi. Kendine gelen köpek, mutlu bir şekilde kuyruk sallayıp, kendisini kurtaran Terim ve beraberindekilerin etrafında bir süre dolandıktan sonra uzaklaşarak gözden kayboldu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Köpeğin kurtarılma anından görüntüler

Haber: Bülent PINARBAŞI / ALİAĞA (İzmir), (DHA)

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Köylü kadınlar, dualarla askere ve polise şapka dikiyor

TRABZON\'un Şalpazarı ilçesi Geyikli köyündeki atölyede çalışan kadınlar, jandarma ve emniyet görevlilerine şapka dikiyor. 150 kişilik istihdamın sağlandığı ve çoğunu köy sakini kadınların oluşturduğu atölyede günde 30 bine yakın şapka imal ediliyor. Kadınlar, işlerini severek yaptıklarını, güvenlik güçlerine hizmet ettikleri için de gururlu olduklarını söyledi. Atölye çalışanlarından Hava Dural, \"Çok güzel bir duygu. Kınalı ellerimiz ile kınalı kuzularımıza şapkalarını dikiyoruz. Bu şapkaları dikerken hepsine ayrı ayrı dua ediyoruz\" dedi.

Şalpazarı ilçesi Geyikli köyündeki eski belediye binası kiralanarak atölye haline getirildi. Çoğunu köy sakini kadınların oluşturduğu ve 150 kişilik istihdamın sağlandığı atölyede şapka üretimine başlandı. Günde 30 bine yakın şapka imal edilen atölyede çalışan kadınlar, kınalı elleri ile askerlere dualar eşliğinde şapka dikiyor.

‘DUALARLA ŞAPKA DİKİYORUZ’

Dikim atölyesi çalışanlarından köy sakini Havva Dural, dua ederek şapka dikimi yaptıklarını söyledi. Dural, \"Sis Dağı\'nın altında yapılan bu atölye bizler için çok iyi oldu. Çok güzel bir duygu. İşimizi çok seviyoruz. Kınalı ellerimiz ile kınalı kuzularımıza şapkalarını dikiyoruz. Bu şapkaları dikerken hepsine ayrı ayrı dua ediyoruz. Allah onları korusun\" dedi.

‘ŞAPKALARI YAPALIM ONLAR ÖLMESİN’

Atölyede çalışma sırasında zaman zaman duygusal anlar yaşadıklarını anlatan Zerrin Bayraktar, \"Bu bölgede hayvancılıkla uğraşıyorduk. İklim şartlarından dolayı hayvancılık zor yapılıyordu. Burası açıldıktan sonra burada işe başladık. Polisimize, askerimize burada şapka dikiyoruz. Bu bizler için her anlamda gurur verici. Şapkaları yaparken de çok duygusal anlar yaşıyoruz. Özellikle şehit haberleri aldığımızda çok daha duygusal oluyoruz. Bizler bu şapkaları yapalım onlar ölmesin\" diye konuştu.

\'HEDEFİMİZ YAKINDA YURT DIŞINA AÇILMAK\'

Atölye sahiplerinden Ömer Özdemir ise, Şalpazarı Belediye Başkanı Refik Kurukız\'ın da desteğiyle 3 ay önce şapka atölyesinde hizmete başladıklarını kaydederek şöyle dedi:

\"Köyde bulunan kadınları üretime kazandırdıklarını kaydeden Özdemir, \"Toplam çalışan sayımız 150 kişi. Çalışanlarımızın yüzde 80\'i civar köylerdeki kadınlardan oluşuyor. Yakın bir zamanda emniyetteki 500 bin polisimizin şapkalarını yaptık. Şimdi ise yaklaşık 130 bin adet şapkayı da jandarmaya yapıyoruz. Bu şapkaları buradaki analarımız, bacılarımız kendi elleriyle dikiyor. Biz burayı hizmete açtığımızda 20 kişiyle çalışıyorduk, şimdi ise sayımız 150 kişi. Önceden günde 2 bin şapka üretebilirken bu sayı şimdi ise 25 bini aştı. Hedefimiz yakında yurt dışına açılmak.\"

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Atölyeden görüntüler

Dikim aşaması

Röpler

Detaylar

Haber: Emre KOLTUK - Kamera: Aleyna KESKİN/ŞALPAZARI (Trabzon), (DHA)

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Toy kuşları için Yalova\'dan Muş\'a pedal çevirecek

YALOVA’da yaşayan aktivist Fuat Gülşen (62), Muş’ta nesli tükenme tehlikesi altındaki toy kuşlarının yeniden çoğaltılması ve korunması için yaklaşık 1500 kilometre yol katederek bu şehre gidecek.

Daha önce darbe ve terörü lanetlemek amacıyla İstanbul’dan Trakya’ya, İzmir deltada nesli tükenmekte olan flamingoların kurtarılması için de İzmir’den Mersin’e pedal çeviren aktivist Fuat Gülşen, şimdi de Türkiye’de nesli tükenme tehlikesi altında olan ve Muş’ta 295 tane gözlemlenen toy kuşu için yola çıktı.

Yalova’nın Çiftlikköy ilçesinde yaşayan Fuat Gülşen’i ailesi uğurladı. 30 yıla yakın profesyonel dağcılık ve bisiklet sporu yaptığını belirten Gülşen, burada gazetecilere açıklamada bulundu. Gülşen, “Yıllardır bisiklet kullanıyordum. Nasıl ilham aldım, hayvanları görünce. Onların ağzı var, dili yok. Koruma altında değiller. Kendilerini savunamıyorlar. Ben de kendimi onlara adadım. Destek amacıyla pedal çevirmeye devam ettim. Şimdi de Muş’taki toy kuşlarının çoğalması için, onları korumak için pedal çevireceğim, tekrar doğaya kazandırmak için pedal çevireceğim; çünkü bizler yokken onlar vardı. Biz geldik işgal ettik. Binalar diktik. Doğayı yok ettik. Ormanları yok ettik. Dikkat çekmek için elimden gelen her şeyi yapmaya çalışacağımö dedi.

Günde ortalama 70-75 kilometre yol katetmeyi planladığını söyleyen Gülşen, 20 gün içinde Muş’a varabiliceğini belirtti. Hiçbir sponsor desteği almadığını, sosyal medya üzerinden birçok kişinin kendisine manevi anlamda destek olduğunu söyleyen Gülşen, “Şimdiye kadar toplam pedal çevirdiğim mesafe 5 bin kilometreyi geçti. Kuşların kurtarılması için Muş Valiliği harekete geçti. Muş Alparslan Üniversitesi destek verecek. Muş Bisikletliler Derneği ve Yalova’daki Bisikletliler Derneği sosyal medyadan bana büyük destek verdilerö diye konuştu.

Nesli dünyada hızla tükenen bir kuş türü olan toy, özellikle yasa dışı avcılık nedeniyle nesli tehdit altında bulunuyor. Türkiye’de 500 adet gözlemlenen kuş türünün 295’inin ise yapılan gözlem sonucu Muş Ovası’nda bulunduğu tespit edildi.



Görüntü dökümü:

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-Bisikletçi ile röp

-Bisiklet sürüş

Boyut:216 mb - Süre:1.55 dk

Haber/Kamera: Süheyla GÖZDERELİLER/YALOVA, (DHA)



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Tavuklarını çalan tilkiyi elleriyle besleyerek evcilleştirdi

Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA)- DÜZCE\'nin Gölkaya ilçesinde Bülent Beşel, tavuklarını çaldığını iddia ettiği tilkiyi zaman içersinde evcilleştirip, elleriyle beslemeye başladı.

Düzce merkezinde büfe işleten ve hafta sonlarını Derdin köyündeki evinde geçiren Bülent Beşel, beslediği tavukların zamanla eksildiğini fark etti. Takibe başlayan Beşel, tavukların bir tilki tarafından götürüldüğünü gördü. Tavuklarını korumak isteyen Bülent Beşel, tilkinin kümese ulaşmak için geçtiği yola yiyecek koydu. Beşel, iddiaya göre, bu yöntemle tavukları yerine verdiği yiyeceğe alıştırdığı tilkiyi bir süre sonra elleriyle beslemeye başladı.

Tilkiyi besleyerek tavukları koruduğunu belirten Bülent Beşel, \"Köyümüzdeki evimizde tavukları alan tilkiyi buldum ve öldürmek yerine elimle beslemeyi alıştırdım. Bir süre sonra tavukları almamaya, sadece benim verdiğim yemeklerle beslenmeye başladı. Evde artık olan köfte, poğaça gibi yiyecekleri veriyorum ve gidiyor. Böylelikle tavukları korumuş oluyorum\" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Bülent Beşel’in tilkiyi beslerken görüntüsü

Bülent Beşel ile röp ve detaylar

HABER-KAMERA: Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA)

