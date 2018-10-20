DHA YURT BÜLTENİ 7

İznik\'te bulunan mozaikli lahit, \'Kraliçe Nikaia\' heyecanı yarattı

BURSA’nın İznik ilçesinde, daha önce bulunan 4 lahitin ardından \'1\'inci derece arkeolojik sit alanı\' ilan edilerek koruma altına alınan bölgede, M.Ö. 300\'lü yıllara ait bir lahite daha rastlandı. İznik Belediye Başkanı Osman Sargın, 10 kişilik ekibin açığa çıkarmak için kazı çalışması yaptığı lahit ile ilgili, \"Bu sefer bulunan çok farklı bir lahit. Belki de Kraliçe Nikaia’nın mezarını bulacağız\" dedi. Sargın İznik\'te kazılar için \'Asıl İznik Atatürk’ün deyimiyle 5 metre yerin altında\' dedi.

10 DÖNÜM ZEYTİNLİK ALAN KAMULAŞTIRILDI

İznik’te 3 yıl önce, ilçe merkezine 5 kilometre uzaklıkta kırsal Hisardere Mahallesi yolu üzerinde Kayaarkası mevkisindeki zeytinlikte, defineciler tarafından üst kapağı kırılmış lahit bulundu. İznik Müze Müdürlüğü uzmanlarınca yapılan kazıda, Geç Roma Dönemi olarak adlandırılan 3’üncü yüzyıldan kalma lahit ortaya çıkarıldı. Daha sonra sürdürülen kazılarda 3 lahit daha bulundu. Bunun üzerine yaklaşık 10 dönüm zeytinlik alan, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından 1 milyon 200 bin lira bedel ile kamulaştırıldı. Alan, \'1\'inci derece arkeolojik sit alanı\' ilan edilerek koruma altına alındı.

Geçen 15 Ekim pazartesi günü, Roma dönemine ait şehirlerde mezarlıkların ve toplu mezar yerlerinin bulunduğu bölge olan Nekropol olduğu düşünülen bölgede devam eden arkeolojik kazılarda 1 lahit daha bulundu. İznik Müze Müdürlüğü\'nden 10 kişilik ekip, lahitin gün yüzüne çıkarılması için çalışmalarını sürdürüyor.

BELEDİYE BAŞKANI: BELKİ DE KRALİÇE NİKAİA\'NIN MEZARINI BULACAĞIZ

İznik Belediye Başkanı Osman Sargın, yaklaşık 3 yıldır bölgede kazıların sürdüğünü söyledi. Pazartesi günü yapılan kazılarda son lahitin tavan mozaiğine rastlandığını söyleyen Sargın, \"Bu sefer bulunan çok farklı. Belki de Kraliçe Nikaia’nın mezarını bulacağız. Burada daha çok lahit çıkacak. Ben inanıyorum orada 40-50 adet lahite ulaşacağız. Ancak oradaki 40-50 lahitten ziyade bulduğumuz son lahitteki mozaik bize \'Acaba Nikaia\'nın mezarı orada mı?\' sorusunu sorduruyor. Çünkü uzmanlar mozaikten yola çıkarak böyle bir değerlendirme yapıyor. Eğer orada ise işte o zaman İznik şaha kalkmış olacak. İznik\'te tarihi çalışmaların sonu yok. Ancak bu sahadaki çalışma önümüzdeki yıl bitmiş olacak. 2019 veya 2020 yılında İznik’in bir Açık Hava Lahit Müzesi de olmuş olacak. Bu müzeyi dünya insanlarının hizmetine sunacağız\" dedi.

ASIL İZNİK YERİN 5 METRE ALTINDA

İznik\'in oldukça zengin tarihsel değerlere sahip olduğunu vurgulayan Sargın, \"Asıl İznik Atatürk’ün deyimiyle 5 metre yerin altında. Orada devasa bir İznik var. 5 metre yerin altında Roma var, Bitinya var, Selçuklu var, Osmanlı var. Bunların hepsini birden İznik\'te görme şansınız var. İznik’e gelen her turist bunları görecek\" dedi.

KRALİÇE NİKAİA KİMDİR?

İznik, Makedonya Kralı Büyük İskender’in kumandanlarından Antigonius Monophthalmos tarafından M.Ö. 316’da kuruldu. Bu çağın geleneklerine göre, kurucusu Antigonius nedeniyle de \'Antigonia\' adını almıştır. Makedonya imparatoru Büyük İskender’in mirasçıları, General Antigonius ve General Lysimakhos, imparatorluğu egemenlikleri altına almak için birbirleri ile savaştılar. Lysimakhos, M.Ö 301 yılında Antigonius’u mağlup etti ve kenti yönetimi altına aldı. Lysimakhos, o dönemin geleneklerine göre kente karısının adı olan Nikaia adını verdi. Kraliçe Nikaia\'nın ismi 2 bin 500 yıl varlığını sürdürerek İznik için bilinen bir tarihi isim olarak günümüze kadar ulaştı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Çalışma alanındaki kazılardan detaylar

-Koruma altına alınan bölgenin dışından görüntüler

-Araziden genel Drone görüntüleri

Haber-Kamera: Enver Fatih TIKIR - Mehmet BULDU/ BURSA, (DHA)

Süre: 3.38 Boyut: 387 MB

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Taksici, barınakta bulduğu 20 bin lirayı sahibine teslim etti

RİZE\'de, taksi şoförü Kemal Kurt, çöp bidonu yanında bir poşet içerisinde bulduğu 20 bin lirayı sahibi Refik Kumbasar\'a teslim etti.

Rize\'de, taksi şoförü Kemal Kurt, Çiftekavak Balıkçı Barınağı\'nda önceki gece çöp bidonu yanında bir poşet içerisinde 20 bin lira para buldu. Paranın sahibini arayan Kurt, balıkçı barınağı yetkililerine ulaştı. Parayı kaybeden Refik Kumbasar\'ın da barınak yetkililerine ulaşması ile kaybolan para sahibini buldu. Kemal Kurt, bir araya geldiği Refik Kumbasar\'a parayı teslim etti.

\'İNSANLIK GÖREVİMİZİ YAPTIK\'

Kemal Kurt, çöp atmaya gittiği sırada yerde bir poşet gördüğünü ve içerisinde para olduğunu fark ettiğini belirterek \"Parayı bulunca balıkçı barınağı yöneticilerine ulaşmaya çalıştım. Gece geç saat olduğu için kimseyi bulamadım. Sabah bir arkadaşımın vasıtasıyla ulaştık ve bir miktar para bulduğumuzu söyledik. Onlarda bazı kişileri arayıp paranın sahibine ulaştılar. Yine olsa yine aynısını yapar bulup geri veririm. Biz babamızdan, büyüklerimizden böyle gördük. İnsanlık adına bu görevimizi yaptık\" dedi.

\'İYİ Kİ BÖYLE İNSANLAR VAR\'

Bankadan çektiği bir miktar para ile balıkçı barınağına geldiğini anlatan Refik Kumbasar da \"Parayı ceketimin iç cebine koydum. Mesai saati bittiği için bankaya yetiştirip, yatıramadım. Gece saat 23.00 civarlarında kayıkhaneden çıktık. Dışarıda hava çok sıcak olduğu için ceketimi çıkardım. Epeyce bir miktar para olduğu için katlamadan öylece cebime koymuştum. Ceketimi elime alırken para düşmüş. Ben paramın düştüğünün farkında değildim. Akşam eve gidip yattım, sabah da ödemelerimi yapmak için bankaya gittim. O anda cebimde para olmadığını fark ettim. Ben bulan arkadaşıma çok teşekkür ediyorum. İyi ki böyle insanlar hala hayatımızda var. Böyle bir insanı tanıdığım için çok mutluyum\" diyerek Kemal Kurt\'a teşekkür etti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Taksi şoförü ve Refik Kumbasar detyları

Röportajlar

Detaylar

Haber-Kamera: Aytekin KALENDER RİZE-DHA



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Banka görevlisinin dikkati yaşlı kadının 210 bin lirasını kurtardı

ÇANAKKALE’de, kendilerini polis olarak tanıtıp yaşlı bir kadının 210 bin lirasını almaya kalkışan iki telefon dolandırıcısı, polis tarafından suçüstü yakalandı. Yaşlı kadının 210 bin TL\'si banka görevlisinin dikkati sayesinde kurtuldu.

Çanakkale Cevatpaşa Mahallesi Hasanpaşa Sokak’ta yaşayan Hafize P.\'yi (78) dün arayan telefon Ali T. (32) ile Hüseyin B. (32) kendilerini polis olarak tanıttı. Telefonda yaşlı kadına \"Polis bankadaki paranıza el koyacak. Ayrıca evinizde yapacakları aramada altın ya da para çıkarsa hakkınızda işlem yapılacak\" denildi. Hafize P., bunun üzerine paniğe kapıldı. Telefondaki dolandırıcılar kadına bankada tüm parasını çekip kendilerine vermelerini söyledi. Hemen bankaya giden Hafize P., 210 bin TL’sini çekti. Bu sırada durumdan şüphelenen banka görevlisi, Hafize P.’nin oğlunu arayıp, annesinin bankadan 210 bin TL’sini çektiğini söyledi. Annesinin dolandırılabileceği ihtimali üzerinde duran oğlu hemen polise haber verdi. Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri Hafize P.’yi takibe aldı. Bankadan çıkan yaşlı kadın, telefon dolandırıcılarının verdiği adres olan Kaya Sokak’taki boş bir inşaata geldi. Burada yaşlı kadından 210 bin TL’yi alan dolandırıcılar Ali T. ve Hüseyin B. polisler tarafından suçüstü yakalandı. Gözaltına alınan şüpheliler, bugün emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Ali T. ve Hüseyin B.\'nin hırsızlık ve nitelikli dolandırıcılıktan sabıka kayıtlarının bulunduğu öğrenilirken, Hüseyin B.\'nin ayrıca yakalandığı sırada başkasına ait kimlik vermesinden dolayı da hakkında işlem yapıldığı belirtildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğünden görüntü.

-Adliyeye sevk edilen telefon dolandırıcılarından görüntü.

Haber-Kamera: Mustafa SUİÇMEZ/ÇANAKKALE, (DHA)

1 dakika 4 saniye. 118 MB.

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Kadın kursiyerlere uygulamalı eğitim

ANTALYA\'nın Kumluca ilçesinde Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü ve İŞKUR iş birliğinde açılan pastacı yardımcısı kursiyerleri, 5 yıldızlı bir otelin mutfağında inceleme yaptı.

Genelde ev hanımlarından oluşan 25 kursiyer eğitmen hocalarıyla birlikte ilçe merkezinde ders gördükleri sınıflardan çıkarak, 15 kilometre uzaklıktaki Mavikent Mahallesi\'nde bulunan 5 yıldızlı otele gitti. Burada öğrendikleri bilgileri pratikte gören 25 kadın kursiyer, otelin mutfağına girdi. Kursiyerler burada özellikle tatlı çeşitlerinin nasıl yapıldığını, püf noktalarının neler olduğunu gördü.

Otelin Operasyon Müdürü Yasin Bebek, eğitim için otele gelen kadınlara oteli tanıtırken, çevre ve gıda mühendisleri tarafından da bilgiler verildi. Otelin çevreye duyarlı olduğunu vurgulayan çevre mühendisi Savaş Aşula, kağıt, plastik, tıbbi atık, metal, cam ve tehlikeli atıkları nasıl ayrıştırdıklarını, geri dönüşüme nasıl çevirdiklerini anlattı.

Kursiyerlerden Sümeyye Şen, \"Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğümüz ve İŞKUR tarafından açılan pasta yardımcılığı kursuna katıldım. Pasta yapmaya ve kurabiyelere karşı ilgim vardı. Bu ilgimden dolayı kursa yazıldım. Bu kapsamda şehrimizde bulunan otele geldik. Buradaki çalışmaları, mutfak ekipmanlarını ve ileride çalışacakları görmek için Halk Eğitim Merkezimiz gezi düzenledi. Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğümüze, otel yönetimine ve herkese teşekkür ediyorum\" dedi.

Cemile Çelik, \"Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğümüz ve İŞKUR tarafından düzenlenen kurs sayesinde oteldeki mutfak ekipmanlarını görme imkanı bulduk. Otelde ileride işletme açacağımızda mutfak ekipmanlarını nasıl kullanılacağını öğrendik\" diye konuştu.

Sultan Akkuzu, \"Hayallerimi gerçekleştirmek için buradayım. Buradan öğrendiklerim ve aldığım sertifikayla güzel bir iş yeri açmayı düşünüyorum. Çok güzel bir atmosferde ders alıyoruz. Birlikte güzel bir iş yeri kurup birlikte buradan devam edeceğiz. Bu film burada bitmeyecek\" dedi.

Kumluca Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Yusuf Tekdemir de şöyle dedi:

\"Bu dönem İŞKUR Müdürlüğü ile imzaladığımız protokol çerçevesinde pasta yardımcılığı kursunu düzenledik. Kumluca\'daki işletmelerden gelen talepler üzerine bu çalışmayı başlattık. Sahadaki ihtiyacı gördük. 25 kursiyerin katılımıyla başladı. Teorik eğitimin yanında pratik eğitimler de alıyorlar. Uygulama kapsamında bir otelin mutfağını gördüler. Kursiyerlerimizi aldık, otele götürdük. Otelimizdeki malzemeler, mutfakta bulunan özellikle işletmelerde kullanılacak ekipmanların neler olduğunu tanımaları için kursiyerlerin burayı görmelerini sağladık. Otel personeline kursun açılmasında emeği geçen İŞKUR İl Müdürlüğümüze de teşekkür ederiz. İlçemizde alandan gelen istihdamlar doğrultusunda, yetişkinlere yönelik kurslarımız devam edecek.\"

Kurs haftada 5 gün, 8\'er saat olarak düzenleniyor. Kursiyerler hem eğitim alıyor hem de kurs süresince İŞKUR tarafından günde 45 TL destek alıyor. 19 Eylül\'de başlayan kurs 8 Şubat 2019 tarihinde sona erecek.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Kursiyer kadınların otele gelişi

- Otel bahçesinde yürüyüş

- Kursiyerlerin otel mutfağına girmeden galoş, başlık ve yelek giymeleri

- Hijyen suyu ellerini yıkamaları

- Otel mutfağında usta aşçıların kursiyer kadınlara bilgi vermesi

- Otel bahçesi ve plajın tanıtımı

- Halk Eğitim Merkezi Müdürü Yusuf Tekdemir ve kursiyer kadınlarla röportaj

HABER- KAMERA: Ramazan SARIKAYALI/KUMLUCA(Antalya) (DHA)

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Ehliyetsiz ve kasksız sürücü kazada öldü

AYDIN\'ın Nazilli ilçesindeki bir aydınlatma direğine çarpan motosikletin ehliyetsiz ve kasksız sürücüsü 18 yaşındaki Emin Bilgin öldü, arkadaşı Emrah Kuzuoğlu ise yaralandı.

Kaza, dün (cuma) saat 23.30 sıralarında, İsabeyli Mahallesi\'nde meydana geldi. İsabeyli Mahallesi\'nden Nazilli ilçe merkezi yönüne giden ehliyetsiz Emin Bilgin, yönetimindeki 09 RM 346 plakalı motosikletin hakimiyetini kaybetti. Yol kenarındaki aydınlatma direğine çarparak devrilen motosikletten düşen Bilgin ve kendisi gibi kasksız olan arkadaşı Emrah Kuzuoğlu, kanlar içinde yerde kaldı. Kaza yerine gelen sağlık ekipleri, Bilgin\'in öldüğünü belirledi. Motosiklette yolcu olarak bulunan Emrah Kuzuoğlu ise ambulansla Nazilli Devlet Hastanesi\'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Kuzuoğlu\'nun hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi. Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Ölen Emin Bilgin\'in fotoğrafı

- Olay yerinden detay görüntüler

- Kaza bölgesinden görüntüler

- Ölen motosiklet sürücüsünün yakınlarının feryatları

Haber- Kamera: Bahattin ALBAYRAK / NAZİLLİ (Aydın), (DHA)

