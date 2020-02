DHA YURT BÜLTENİ-7

1)DİDİM\'DE, LASTİK BOTLARDAKİ 24 KAÇAK GÖÇMEN YAKALANDI

AYDIN\'ın Didim ilçesinden aynı gün, farklı zamanlarda ve yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 24 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik ekiplerince 2 lastik botta yakalandı.

Didim ilçesi Mavişehir önlerinde, dün devriye görevi yürüten Sahil Güvenlik ekipleri, saat 02.50\'de ve 07.10\'da, 2 operasyon düzenledi. Denizde tespit edilen ve içinde kaçak göçmenlerin bulunduğu lastik botlar, durduruldu. Botlarda 18\'i Afganistan, 4\'ü Irak ve 2\'si Suriye uyruklu toplam 24 kaçak göçmen yakalandı. 11\'i erkek, 7\'si kadın ve 6\'sı çocuk 24 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik botuna alınıp, kıyıya getirildi. Kaçak göçmenler, kimlik tespitlerinin ardından İl Göç İdaresi\'ne teslim edildi.

Kadir ÖZEN/AYDIN, (DHA)

2)İKİ OTOMOBİLİN ÇARPIŞTIĞI KAZA KAMERADA

MANİSA\'nın Turgutlu ilçesindeki bir kavşakta iki otomobilin çarpıştığı kaza, güvenlik kamerası tarafından görüntülendi. Kazada yaralanan olmazken, kavşakta sık sık kaza olduğunu belirten esnaf, yetkililerden önlem almasını istedi. Kaza, bugün saat 10.00 sıralarında, Altay Mahallesi Yedieylül Yolu ile Piyaleoğlu Caddesi\'nin kesiştiği kavşakta meydana geldi. Altay Meydanı\'ndan Atatürk Bulvarı yönüne ilerleyen 45 ZB 4916 plakalı otomobile, Piyaleoğlu Caddesi\'nden aşağıya doğru seyreden 45 ZB 3287 plakalı otomobil çarpıştı. Yaralananın olmadığı kaza, bir iş yerinin güvenlik kamerasınca an be an görüntülendi. Manisa Büyükşehir Belediyesi\'nin prestij caddeler kapsamında yenilediği bu noktada çok sayıda kaza meydana geldiğini söyleyen çevredeki esnaf, yolda bir an önce tedbir alınması gerektiğini yineledi.

- İki otomobil çarpıştığı kazanın güvenlik kamerası görüntüleri

Haber- Kamera: Doğan ÇİZMECİ / TURGUTLU (Manisa), (DHA)

3)KIRIKKALE’DE TRAFİK KAZASI: 1 ÖLÜ

KIRIKKALE Alpaslan Türkeş Bulvarında yolun karşısına geçmeye çalışan Ümmügülsüm Şahin (69) adındaki kadın, bir otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Kaza, sabah saatlerinde Alparslan Türkeş Bulvarı’nda meydana geldi. Erol Savaş idaresindeki 06 HVB plakalı otomobil yolun karşısına geçmeye çalışan Ümmügülsüm Şahin’e çarparak ağır yaralanmasına neden oldu. 112 Acil Servis ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Yüksek İhtisas Hastanesi’ne kaldırılan Şahin, buradaki tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Otomobil sürücüsü Erol Savaş gözaltına alındı.

Olay yerinden cep telefonu görüntüsü

Erhan GÖĞEM/KIRIKKALE, (DHA)

4)AMATÖR MAÇTA TARAFTAR SAHAYA İNDİ

SAKARYA 1. Amatör liginde Küçücekspor ile Çınarlıkspor maçında önce oyuncular sonrada sahaya giren taraftarlar tekme tokat kavga ettiler.Polis müdahale edip daha fazla büyümeden olayı yatıştırdı. Sakarya 1. Amatör liginde Sentetik sahada oynanan Küçücekspor ile Çınarlıkspor maçında maçının 75.dakikasında Çınarlıksporlu futbolcu Küçüceksporlu oyuncuya faul yaptı. Hakem avantaj kuralına uyarak maçı devam ettirdi. Top avuta çıktığı esnada iki futbolcu arasındaki tartışma kavgaya dönüştü. Çıkan kavgaya diğer sporcularda katılınca kavga büyüdü. Futbolcuların kavgası esnasında tribündeki taraftarlarda sahaya girerek kavgaya karıştılar. Seyircilerin sahaya girmesiyle büyüyen kavgaya Polis müdahale ederek olayların büyümesini engelledi. Maçın hakemi maçı tatil ederken her iki takımdan 11 futbolcuya kırmızı kart gösterdi.Olaylar sonunda sahada tekme tokat eden futbolcular el ele tutuşarak seyirciyi selamlayıp sahadan ayrıldılar.

-Seyircinin sahaya inmesi

-Kavga anları

-Polisin müdahalesi

-Kavga sonunda 2 takımın el ele sahadan ayrılışı

-Hakemlerin Polis tarafından korunması

Alattin ONUR/AKYAZI(Sakarya)(DHA)

5)EMEKLİ BAŞKONSOLOS, 4 KATLI APARTMANINI BİLİM, KÜLTÜR VE SANATEVİ İÇİN BAĞIŞLAYACAK

EMEKLİ Başkonsolos Ülkü Başsoy (84), memleketi İzmir\'in Ödemiş ilçesindeki 4 katlı apartmanını, bilim, kültür ve sanatevi olarak kullanılmak üzere bağışlamak için İzmir Büyükşehir Belediyesi\'ne başvurdu. Yılın 7 ayını Almanya\'nın Hamburg şehrindeki evinde, diğer bölümünü ise Bodrum Yalıkavak\'taki villası ve memleketi Ödemiş\'te geçiren evli, bir çocuk babası Emekli Başkonsolos Ülkü Başsoy\'un çağdaş yaşama ve özellikle gençlere yaptığı destekler sürüyor. 80 kadar gence burs vererek, eğitimlerine yardımcı olan Başsoy, Ödemiş\'teki dört katlı bir apartmanın 2\'inci kattaki dairesini de eşyaları ile birlikte 10 yıllığına kurucuları arasında yer aldığı Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği Ödemiş Temsilciği\'ne tahsis etti. Ödemiş Belediyesi ile 2010-2013 yılları arasında ilkbahar kültür ve sanat etkinliklerini düzenleyerek Sümerolog, bilim insanı, tarihçi Muazzez İlmiye Çığ, yazar Latife Tekin, şairler Haydar Ergülen ve Gonca Özmen, caz piyanisti Emin Fındıkoğlu gibi pek çok düşün insanı ve sanatçıyı Ödemişliler ile buluşturan Başsoy, şimdi de Cumhuriyet Mahallesi, Şehit Özpolat Caddesi\'ndeki dört katlı apartmanını Ödemişli gençlerin bilimsel ve kültürel yönden gelişmelerinin sağlanması, bilim adamlarının konferanslar verebilmeleri için bilim, kültür ve sanatevi olarak kullanılmak üzere bağışlamak için İzmir Büyükşehir Belediyesi\'ne başvurdu.

Memleketine vefa borcunu ödemek istediğini belirten Emekli Başkonsolos Ülkü Başsoy, \"Ödemiş\'te daha önce, Kurtuluş Savaşı\'nda düşmana karşı ilçede ilk kurşunla mukavemeti başlatan Ali Orhan anısına toplantılar yaptık. Köy enstitüleri ile ilgili etkinliklerimiz oldu. Cumhuriyetin ilk döneminde çıkan dergiler sergisini açtık. Ödemiş\'in yetiştirdiği Şükrü Saraçoğlu, dünyada sosyal psikoloji alanında çığır açmış Ödemişli Prof. Dr. Muzaffer Şerif Başoğlu, kardeşi hukukçu Mutahhar Şerif Başoğlu, şair ve yazar Fethi Savaşçı gibi Ödemişli bilim, sanat, siyaset adamlarını tanıtıp sergiler açılmasında önderlik ettim. 6 yıldır da Dil Derneği\'nin çatısı altında, gençlerimizin güzel Türkçemiz\'i düzgün kullanması için \'Recep Başsoy Türkçemize Özen Dil ve Yazın Ödülü\' etkinliklerini düzenledik ve ödüller dağıttık. Ödemiş\'te birçok kültürel faaliyetlerde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bunlar benim memleketime olan vefa borcumdur. 4 katlı apartmanımı, Büyükşehir Belediyesi\'ne bağışlamak için başvurdum. Burada çeşitli etkinlikler yapılacak, konferanslar verilecek, sanatçılar sanatlarını icra edecekler. Gönlümden geçen daha büyük bir alanda genlerimizi bilgisayarlarla buluşturmak, derslerini yapmalarını, birbirleriyle tanışmak ve bilgi alışverişinde bulunmalarını, konferanslara katılarak ufuklarını açmaların sağlamak. Ayrıca, burada bilimsel araştırmalara ışık tutacak belge, fotoğraf gibi arşiv birikimi sağlamak da hedefim\" dedi.

Ağaç kabukları ve ahşaptan eserler de yapıp, taş ve kütük manifestosu yazan Ülkü Başsoy, son olarak 1993- 1997 yılları arasında Türkiye\'nin Hamburg başkonsolosu olarak görev yapmıştı.

-Emekli Başkonsolos Ülkü Başsoy\'un bilim, kültür ve sanatevi olarak kullanılmak üzere bağışladığı apartmanından görüntü

-Bağışlanan binanın iç kısımdan görüntü

-Binadaki kitap ve tablolardan görüntü

-Emekli Başkonsolos Ülkü Başsoy ile röp.

-Başsoy\'un ağaç kabukları ve ahşaptan yaptığı eserlerden görüntü

-Genel ve detay görüntüler

Haber - Kamera: Yüksel BALCI / ÖDEMİŞ (İzmir), (DHA)

6)MOTORA SIKIŞAN YAVRU KEDİLER KURTARILDI

VAN\'ın Erciş ilçesi\'nde yaşayan Gürkan Karaman\'ın otomobilinin motor kısmına giren yavru kediler, uzun uğraşlar sonucu kurtarıldı. Erciş İlçesi\'nin Van Yolu Mahallesi Alkoçlar sokakta yaşayan Gürkan Karaman (48) sabah işe gitmek üzere arabasına bindi. Şehir merkezine gelen Karaman, aracının ön kısmından kedi sesi geldiğini fark edince hemen durup kontrol etti. Aracının motor kaputunu açan Karaman, aracın motorunun altındaki muhafazanın içine sıkışmış bir yavru kedinin olduğunu gördü.

YAVRU KEDİ İÇİN SEFERBER OLDULAR

Kediyi kurtarmak isteyen Karaman başarılı olamayınca çevredeki vatandaşlardan yardım istedi. Aracın etrafına toplanan vatandaşlar kediyi kurtarmak için seferber oldu. Uzun uğraşlar sonucu yavru kedi sıkıştığı yerden kurtarıldı. Karaman, aracından uzaklaştığı sırada araçtan bir kedi sesi daha duyuldu. Aracı tekrar açan Karaman ve vatandaşlar araca sıkışan diğer yavru kediyide sıkıştığı yerden kurtardı.

ANNELERİNİN YANINA BIRAKILACAK

Karaman, araca sıkışan kedilerin gece geç saatlerde üşüdükleri için araca girdiklerini tahmin ettiklerini belirterek, \"Bu yavru kedilerin bizim mahalleden olduğunu düşünüyorum. Bu kedileri alıp annelerinin yanına bırakacağım\" diye konuştu.

-Yavru kedileri kurtarma çalışmaları

-Vatandaşların çalışmalarından detaylar

-Kurtalıralan yavru kediler

-Araç sahibi ile röportaj

Barbaros KUL/ERCİŞ (Van), (DHA)

7)AMCA- YEĞENE ALMAN GELİNLER

KAHRAMANMARAŞ\'ın Andırın ilçesinde yaşayan barmen Yasin Gök (28) ve Alman anestezi uzmanı Yasemin Zipfel (25), köy düğünüyle dünyaevine girdi. Garsonluk yapan yeğen Emrullah Gök ise amcasının düğününde Alman hemşire Karina Görlitz ile kına töreni düzenleyerek, evliliğe adım attı.Antalya\'da çalışan Yasin Gök, 9 yıl önce tatil için Türkiye\'ye gelen Cindy Zipfel ile arkadaş oldu. Arkadaşlıkları kısa sürede aşka dönüşen Gök ile Zipfel, evlenmeye karar verdi. Cindy Zipfel, evlenmeden önce de Müslüman olup, \'Yasemin\' ismini aldı. Yasin ve Yasemin, Andırın\'ın Altınoluk Mahallesi\'nde yapılan köy düğünü ile dünyaevine girdi. Düğüne, Yasemin\'in anne ve babası Maren- Klemens Zipfel çifti de katıldı. Gelin ve damat, İngiltere\'den ödüllü 4 Minareli Asma Köprü\'den de geçti.

\'ALMANYA\'DA YAŞAYACAĞIZ\'

Yasin Gök, sevdiği kızla evlendiği için çok mutlu olduğunu dile getirerek, \"9 yıl önce Antalya\'da çalışırken, Yasemin ile tanıştım ve evlenmeye karar verdik. Çok mutluyum. Köyümüzde düğün yapıyoruz\" dedi.

Yasemin Gök ise Almanya\'da anestezi uzmanı olarak çalıştığını, Yasin\'le evlendiği için çok mutlu olduğunu belirterek, \"Uzun bir arkadaşlığımız oldu. Bu süre içinde Türkçe\'yi öğrendim ve Müslüman oldum. Evlendikten sonra Almanya\'da yaşayacağız\" diye konuştu.

AMCASININ DÜĞÜNÜNDE ALMAN SEVGİLİSİNE KINA YAKTI

Yasin Gök\'ün düğününe yeğeni Emrullah Gök de Alman sevgilisi Karina Görlitz ile katıldı. Daha önce evlilik kararı alan Emrullah Gök ile Karina Görlitz için kına töreni yapıldı. Genç çift, evlilik için ilk adımı attı.

Antalya\'da çalışırken, tanıştığı sevgilisi ile aldıkları evlilik kararını en kısa zamanda hayata geçireceklerini belirten Emrullah Gök, \"Bugün burada mutlu bir gündeyiz. Ben de Antalya’da çalışıyorum; tanıştığım Karina Görlitz ile evlenmeye karar verdim. Bu mutlu günümüzde biz de kına yaptık. En kısa sürede ben de burada düğünümü yapacağım\" diye konuştu.

Karina Görlitz ise Emrullah\'a aşık olduğunu ve arkadaşlıklarının evlilikle sonuçlanacağını dile getirerek, \"Kısa süre sonra biz de evleneceğiz. Çok mutluyum\" dedi.

- Kına merasimi yapılırken

- Gelin damat oyun oynarken

- Gelenekler gelin ve damada uygulanırken

- Gelin-damat ailesi ile oynarken

- Gelin ve damat ile röp.

- Damadın yeğeni ve sevgilisi ile röp.

- Gelin ve damadın asma köprüden geçmesi

Haber-Kamera: İskender ZENGİN-KAHRAMANMARAŞ-DHA)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 974 MB