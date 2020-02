DHA YURT BÜLTENİ 7

(GÖRÜNTÜ EKİYLE YENİDEN)

1)SUUDİ ARABİSTAN UÇAĞINDA 965 BİN UYUŞTURU HAP ELE GEÇİRİLDİ

ADANA Havalimanı\'nda Suudi Arabistan\'a ait kargo uçağında yapılan aramada, 965 bin adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Adana polisi, Suudi Arabistan\'a ait kargo uçağı ile uyuşturucu madde sevkiyatı yapılacağı yönünde alınan ihbarın değerlendirilmesi üzerine Cumhuriyet Başsavcılığı\'nın izni ile \'gecikmesinde sakınca bulunan hal\' kapsamında uçakta arama kararı aldı. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerine verilen talimat doğrultusunda, dün Adana Havalimanı kargo bölümünde dedektör köpeği de kullanılarak yapılan aramada, su arıtma aparatları arasına gizlenmiş, değerinin yaklaşık 14 milyon TL olduğu değerlendirilen 965 bin uyuşturucu hap ele geçirildi. Adana Cumhuriyet Başsavcısı Ömer Faruk Yurdagül, olayla ilgili başlatılan soruşturmanın geniş kapsamlı devam ettiğini açıkladı.

Görüntü Dökümü

-------------------------

- Emniyet Müdürü ile röp.

- Narkotik maddelerden genel ve detay

- Emniyet Müdürü Selami Yıldız\'ın açıklaması

- Narkotik köpeğinin görüntüsü

- Genel ve detay görüntüler

Haber:Çağlar ÖZTÜRK-Kamera: Eser PAZARBAŞI/ADANA,(DHA)

===============================================

2)YOLDA YÜRÜYEN KADININ GÖRÜNTÜSÜNÜ ÇEKEN KİŞİ VATANDAŞLARCA DÖVÜLDÜ

MANİSA\'nın Şehzadeler ilçesinde, caddede yol kenarından yürüyen kadını peşinden takip ederek cep telefonuyla arkasından görüntüsünü çeken 32 yaşındaki E.A., durumu fark eden vatandaşlarca dövüldü. Polisin linç girişiminden kurtardığı E.A., gözaltına alındı. Manisa Organize Sanayi Bölgesi\'nde lastik üretimi yapan fabrikada çalışan evli işçi E.A., bugün saat 11.00 sıralarında, Çarşı Mahallesi Murat Caddesi üzerinde yürüyen S.K. adlı bir kadını takip ederek arkasından cep teleonuyla görüntüsünü çekti. Çevredeki esnaf durumu fark edince E.A.\'yı durdurarak telefonunu elinden aldı. Telefonda S.K.\'nın yolda yürürken çekilmiş görüntülerini gören esnaf ve cevrede toplanan vatandaşlar, E.A.\'yı dövmeye başladı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, E.A.\'yı vatandaşların elinden güçlükle kurtararak karakola götürdü. Telefonunda başka kadınların videolarının da olduğu öğrenilen E.A., işlemleri tamamlanınca adliyeye sevk edildi.

Görüntü Dökümü

-----------------------

- Şüphelinin darp edilme anı

- Şüphelinin gözaltına alınma anı

- Şüphelinin, kadını videoya çektiği görüntü

Haber- Kamera: Cemil SEVAL / MANİSA, (DHA)

===============================================

3)ÇOCUĞA CİNSEL İSTİSMAR HÜKÜMLÜSÜ CEZAEVİNDE İNTİHAR ETTİ

ERZURUM\'un Tortum ilçesinde, akrabasının Y.A. (12) isimli erkek çocuğuna, cinsel istismarda bulunduğu gerekçesiyle 21 yıl hapis cezasına mahkum edilen İbrahim Yılmaz (77), tutuklu olduğu cezaevinde kendini asarak yaşamına son verdi.

Tortum ilçesinde yaşayan Z.A., okul müdürü O.G.\'den oğlu Y.A.\'nın, aynı mahallede oturan akrabaları 3 çocuk babası çiftçi İbrahim Yılmaz\'ın cinsel istismarına uğradığını öğrendi. Anne Z.A., 6 Kasım 2017 tarihinde, Derekapı Jandarma Komutanlığı\'na giderek İbrahim Yılmaz\'dan şikayetçi oldu. Gözaltına alınan İbrahim Yılmaz, savcılıktaki sorgusunda, Y.A.\'ya 2 kez cinsel istismarda bulunduğunu itiraf etti. Y.A.\'nın ise Çocuk İzleme Merkezi\'nde ifadesi alındı. Y.A., iki kez Yılmaz\'ın kendisine istismarda bulunup, para verdiğini anlattı.

Tutuklanan İbrahim Yılmaz hakkında Erzurum 1\'inci Ağır Ceza Mahkemesi\'nde dava açıldı. Mahkemedeki savunmasında İbrahim Yılmaz, bu kez suçlamaları kabul etmedi. Kendisine komplo kurulduğunu savunan İbrahim Yılmaz, istismarda bulunmadığını iddia etti.

Mahkeme heyeti, geçen Mayıs ayında görülen karar duruşmasında Yılmaz\'ı \'çocuğun nitelikli cinsel istismarı\' suçundan 15 yıl hapis cezasına mahkum etti. Heyet, İbrahim Yılmaz\'a \'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma\' suçundan önce 2 yıl hapis cezası verdi. Suçun çocuğa karşı işlendiğini dikkate alan heyet, cezayı 4 yıla çıkardı. Çocuğun cinsel amaçlı alıkonmasını göz önünde bulunduran heyet yarı oranda artırım yaparak İbrahim Yılmaz\'ı 6 yıl hapis cezasına çarptırdı. Toplam 21 yıl hapis cezasına mahkum edilen İbrahim Yılmaz\'ın tutukluluk halinin devamına karar verildi. Erzurum E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu\'nda tutuklu bulunan İbrahim Yılmaz, bugün saat 07.00\'de kaldığı koğuşun tuvaletinde asılı olarak bulundu. İp ve kemeri birbirine bağlayarak kendini asan İbrahim Yılmaz\'ın cesedi cezaevi savcısının incelemesi sonucu Erzurum Adli Tıp Kurumu\'na götürüldü. Bir mektup bırakan İbrahim Yılmaz\'ın, iftiraya uğradığını, bu suçu işlemediğini yazdığı öğrenildi. Yılmaz\'ın cenazesi yapılan otopsi sonrası toprağa verilmek üzere Tortum ilçesine götürülecek.

Görüntü Dökümü

------------------

-Erzurum E tipi kapalı cezaevi\'nin fotoğrafı

-Cezaevi içinden ve dışından fotoğraf

-Ambulansın adli tıp binası önüne gelmesi

-Cesedin Ambulanstan indirilerek morga göttürülmesi

Haber: Hümeyra PARDELİ - Kamera: Zafer KUMRU / ERZURUM,(DHA)

SÜRE: 01.20 BOYUT: 150 MB

=============================================================

4)PROF. DR. AYTUĞ ATICI\'DAN 50 KURUŞA EKMEK SÖZÜ

MERSİN\'de CHP\'den Büyükşehir Belediye Başkanlığı için aday adaylığını açıklayan geçmiş dönem milletvekili Prof. Dr. Aytuğ Atıcı, \"Ekmek fabrikamızda kapasiteyi artırarak her gün 100 bin ekmek üreteceğiz ve ekmeği 50 kuruşa vereceğiz\" dedi.

Seçim çalışmalarını sürdüren Atıcı, kent merkezindeki Güneykent Mahallesi\'nde bir kahvehaneyi ziyaret edip seçilmesi halinde hayata geçireceği projelerini anlattı. Yerel seçimlerin genel seçimlere benzemediğini belirten Atıcı, \'Genel seçimlerde herkesin bir partisi vardır, genellikle de partisinin peşinden gider. Yere seçimlerde parti önemli olduğu kadar, adayın profilinin de önemi vardır\' diyerek, vatandaşların geçmişi temiz, çalışkan, dürüst ve Mersin\'e hizmet edecek kişileri desteklemesini istedi.

\'SUYU UCUZA İÇECECEĞİZ\'

Partisince aday gösterilip sandıktan da birinci çıktığı takdirde 3 çeşit proje uygulayacağını dile getiren Atıcı, \"Birincisi acil projeler, yani \'can suyu\' projeleri. Bunlar doğrudan vatandaşın cebine dokunacak olan projeler. Bunlardan bir tanesi ucuz su projesidir. Mersin, en pahalı suyu içen kentlerden bir tanesidir. Bizim suyumuz boldur, elde etmemiz kolaydır, suyu ucuza içeceğiz. Eğer suyu pahalıya elde ederseniz, ucuza verme ihtimaliniz yoktur. Eğer kaçağı önlerseniz, kayıbı önlerseniz, eğer işçilerinizi etkili çalıştırırsanız, bir de kar etmezseniz, vatandaş temiz suyu ucuza içebilir. Bunun tartışması yoktur\" diye konuştu.

\'UCUZ EKMEK MÜJDESİ\'

Ekmeğin Mersin\'de 1 - 1.25 TL arasındaki fiyatlara satıldığını aktaran Atıcı, şunları söyledi:

\"Mersin\'deki ekmek fabrikamızda kapasiteyi artırarak her gün 100 bin ekmek üreteceğiz ve ekmeği 50 kuruşa vereceğiz. Nasıl vereceğiz? Çok basit. Eğer çiftçinin buğdayını ben alırsam, bun unumu elde edersem ucuza elde etmiş olurum. Çok sayıda ekmek üretirsem maliyeti azaltmış olurum. Böylece vatandaşa ucuz ekmek veririm.\"

Görüntü Dökümü

-------------------------

-Atıcı\'nın vatandaşlar ile tokalaşmasından görüntüler

-Vatandaşlarla sohbet etmesi

-Kağıt oynanan bir masada oyuna ilişkin bilgi alması

-Projelerini anlatmasından genel ve detay görüntü

(BOYUT: 341 MB) (SÜRE: 03.07 DK)

Haber-Kamera: Adnan AÇIKGÖZ/MERSİN, (DHA)

================================================

5)BİLGİSAYAR OYUNLARINDAN ETKİLENİP MARKET SOYMAYA KALKTI

KONYA\'da bilgisiyar oyunlarından etkilenip elinde bıçakla market soymaya kalkan, yüzünü atlıyla kapatan kapüşonlu M.G.E.(17), kasayı açamayınca kaçarken çevredekiler tarafından yakalandı. Hırsızlık anı ise iş yerinin güvenlik kamerasına kaydedildi.

Olay, dün akşam saatlerinde merkez Meram ilçesi Alavardı Mahallesi Hocafakıh Caddesi\'nde bir markette meydana geldi. Yüzünü atlı ile örten Elinde bıçakla markete giren kapüşonlu M.G.E., kasada görevlinin olmadığını fark edince, para ve sigara almak için kasaya yöneldi. Kasanın kilidini açamayan M.G.E., sigara dolabının kilidini de açamayınca marketten çıkıp kaçmaya başladı. Durumu fark eden ve peşinden koşan çevredekiler, kasa fırlatarak elindeki bıçağı düşürdü. Ardından yakalayıp, dövdü. Polise teslim edilen M.G.E., bilgisayar oyunlarından etkilenip market soymaya kalktığını ileri sürdüğü öğrenildi. Hırsızlık anları ise iş yerinin güvenlik kameralarına kaydedildi. Gözaltına alınan M.G.E., sağlık kontrolünün ardından polis merkezine götürüldü.

Görüntü Dökümü

--------------------

- Marketin dışından detay

- Polisin inceleme yapması

- Şüpheliyi yakalayanlar röp.

- Şüphelinin sağlık kontrolünden çıkartılması

- Hırsızlık anı güvenlik kamerası

(Haber- Kamera: Mehmet IŞIK KONYA DHA)

==================================================

6)NAR FİYATI, BU YIL ÜRETİCİNİN YÜZÜNÜ GÜLDÜRDÜ

ANTALYA\'da iki yıl önce bahçeden 30-60 kuruş, geçen yıl 80 kuruş- 1,2 TL arasında satılan narın kilo fiyatı, bu yıl 1,6 TL\'ye kadar yükseldi. Türkiye\'nin en kırmızı \'Hicaz narları\' yaklaşık 50 ülkeye ihraç ediliyor ve ihracat rakamı 15,8 milyon dolara yükseldi. İki yıldır ithalat yasağı uygulayan Rusya ise yasağın kalkmasıyla bu yıl 3,5 milyon dolarla ilk sıraya yükseldi.

Türkiye\'nin en büyük nar üretim merkezi Antalya\'da en güzel Hicaz narlarının yetiştiği Döşemealtı ilçesi başta olmak üzere Gazipaşa\'dan Finike- Demre bölgesine kadar bütün üretim merkezlerinde eylül ayının 20\'sinden itibaren hasat başladı. Ekim ayı sonuna kadar devam edecek hasat sürecinde toplanan narlar, hem iç piyasaya veriliyor, hem de birçok ülkeye ihraç ediliyor.

FİYAT ARTIŞI ÜRETİCİYİ SEVİNDİRDİ

Hem yerli hem de Suriyeli işçilerin topladığı narlar, bahçelerden tüccar ve ihracatçı tarafından alınıp hem Türkiye\'ye dağıtılıyor hem de birçok ülkeye ihraç ediliyor. Son iki yıldır Rusya\'nın birçok ürünle birlikte nara getirdiği ithalat yasağı ise kaldırıldı. Geçen yıllarda Rusya yasağı ve talebin de azlığından dolayı dibi gören ve ağaçta bırakılan narın fiyatı, bu yıl üreticinin yüzünü güldürecek düzeyde. Narın kilogram fiyatı 1,6 TL\'ye kadar yükseldi.

Antalya\'da hem üretim hem de ihracat yapan Kumluca Ticaret Borsası Meclis Başkanı Mehmet Özçetinkaya, Gazipaşa\'dan Finike\'ye kadar birçok üretim merkezinden satın aldığı ve kendilerine ait bahçelerde ürettikleri narı, Avrupa\'dan BDT\'ye birçok ülkeye ihraç ediyor. Narco firması genel müdürü Mehmet Özçetinkaya, Antalya\'nın en büyük üretim merkezlerinden Döşemealtı\'nda yaklaşık 20 bin ton nar üretimi gerçekleştiğini belirterek, yüzde 60\'ının ise ihraç edildiğini kaydetti.

Bu yılki üretimde kalite oranının yüksek olduğunu dile getiren Özçetinkaya, “Verim olarak da geçen yıla göre yüzde 30 daha yüksek. İhracatta ağırlıklı olarak Rusya, Almanya, Polonya, Ukrayna gibi ülkelere nar gönderiyoruz. Üretici fiyatları geçen yıl 80 kuruş- 1,2 TL arasındayken bu sene 1,4- 1,6 TL\'ye yükseldi. Fiyatlar arttı ama döviz kurlarına bağlı girdi maliyetleri de yükseldi. Önümüzdeki yıl için üreticinin bu fiyatın da üstünde olması gerekiyor\" dedi.

RUSLARA BÜYÜK, ALMANLARA KÜÇÜK NAR

Döşemealtı\'nın konumu ve bahçelerin küçük olması nedeniyle en kırmızı Hicaz narının üretildiğini anlatan Özçetinkaya, “Bahçeler küçük olduğu için çiftçimiz daha iyi bakım yapıyor ve daha çok ilgileniyor. Adeta çocukları gibi bakıyorlar. Bu yüzden bir nevi butik üretim de diyebiliriz. İhracata giden narlar üçe ayrılıyor. İhracat yapılan ülkelerin tüketim alışkanlıklarına göre bahçelerden toplanan narlar büyük boy, orta boy ve küçük boy olarak paketleniyor. Rusya ve diğer BDT ülkelerindeki tüketiciler büyük boy, Almanya ve Avrupa ülkeleri küçük boy, Macaristan, Polonya gibi Doğu Avrupa ülkeleri de orta boy nar tercih ediyor\" diye konuştu.

İHRACAT 15 MİLYON DOLARA YÜKSELDİ

Bu yılbaşından 8 Ekim tarihine kadarki süreçte Antalya\'dan toplam 15 milyon 836 bin dolarlık nar ihracatı yapıldı. Geçen yılın aynı döneminde 12,3 milyon dolar olan nar ihracatı, bu yıl yüzde 28,2 oranında arttı. Son bir aydaki ihracat ise 3 milyon doları aştı. Yaklaşık 50 ülkeye nar ihracatı yapılan Antalya\'dan, geçen yıl ithalat yasağı nedeniyle hiç ihracat yapılamayan Rusya, bu yıl yasağın kaldırılmasıyla birlikte yeniden nar ihraç edilen en önemli ülke oldu. 15,8 milyon dolarlık toplam ihracatın 3 milyon 553 bin dolarlık kısmı Rusya\'ya yapıldı. İkinci sırada 3 milyon 151 bin dolarla Almanya, üçüncü sırada 1 milyon 371 bin dolarla Fransa geliyor. Irak\'a 979 bin dolar, Hollanda\'ya 903 bin dolar, İngiltere\'ye 681 bin dolar, Ukrayna\'ya 552 bin dolar, Danimarka\'ya 528 bin dolarlık nar ihracatı yapıldı.

Görüntü Dökümü

-------------------

Paketlenen nar görüntüsü

Kasalarda nar görüntü

Kadınların narları paketlerden görüntüsü

RÖP: Mehmet Özçetinkaya

Nar bahçesinden görüntü

253 MB -- 02.17 /// HD

Haber: Mehmet ÇINAR-Kamera: Mehmet KILIÇASLAN/ANTALYA,(DHA)