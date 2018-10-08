DHA YURT BÜLTENİ 7

Servise alınmayan oğlu için suç duyurusunda bulundu, okuldan alacak

Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA,(DHA) - ANTALYA\'da, özel bir okula giden 2\'nci sınıf öğrencisi 8 yaşındaki Yiğit Murat Varlı, servis görevlileri tarafından alınmayınca okulda unutuldu. Ağlayarak sınıfta bekleyen Yiğit\'i gelip alan ailesi, ihmal nedeniyle savcılığa suç duyurusunda bulunurken, çocuklarını da okuldan almaya hazırlanıyor.

Antalya\'da iki çocuk babası Özcan Varlı, oğlu Yiğit Murat Varlı\'yı Konyaaltı ilçesi Liman Mahallesi\'ndeki özel bir koleje kaydettirdi. İkinci öğrencisi Yiğit, okulda yaşanan servis sorunu nedeniyle ailesi tarafından bir hafta okula getirilip götürülmeye başlandı. Bir hafta önce baba Varlı\'ya okulun taşeron servis firmasından bir görevli kadın aradı ve pazartesi sabah çocuğun okula bırakılmasını akşam ise kendileri tarafından alınacağını söyledi. Akşam saatlerinde eve gelen Özcan Varlı, oğlunun getirilmediğini öğrendi.

Bunun üzerine okul ve servis yetkililerini telefonla arayan Özcan Varlı, kayıt yaptırılmadığı gerekçesiyle oğlunun alınmadığı cevabını aldı. Panikle okula giden baba, oğlunu bir sınıfta gözyaşları içinde buldu. Bir saat okulda kalan Yiğit Murat Varlı ise büyük korku yaşadı.

Servis yetkilisi ve okul yönetiminin duyarsızlığından yakınan Varlı, oğlunun başına kötü bir şey gelmemesinin kendilerini teselli ettiğini söyledi. Savcılığa suç duyurusunda bulunduğunu belirten Özcarn Varlı, oğlunu başka bir okula göndereceğini kaydetti.

Oğlu Yiğit\'in iki yıldır aynı okula gittiğini belirten Özcan Varlı, \"Bize servis olmadığı söylendi ve bir hafta okula kendim çocuğumu getirip götürdüm. Bunun üzerine ilkokul müdiresi telefonla sorunun çözüleceği söylendi. Bir gün sonra ise taşeron firma görevlisi kadın, pazartesi oğlumu benim bırakmamı istedi, akşam ise kendilerinin alacağını söyledi. Yalnız bana kayıt yapılması gerektiği ve bir yıllık ücretin peşin yapılmasını gerektiğini belirtildi. Bende pazartesi işlerinin yoğun olduğunu ertesi gün söylediklerini halledeceğimi söyledim. Onlar da sorun olmadığımı çocuğumu alacaklarını söylediler\" dedi.

Pazartesi akşam eve geldiğinde çocuğunu göremediğini söyleyen Varlı, \"Oğlum Yiğit okulda bir saat ağlayarak bırakılmış. Başına bir şey gelebilirdi. Yetkililer özür dilemek yerine sorumsuz bir davranış sergilediler. Servis görevlisi kadın üstlerinden aldığı yetkiyle kaydı olmayan hiçbir çocuğun taşınmaması gerektiğinin kendisine söylendiğini söyledi. Ancak, Ama alamayacaklarsa, bana haber vermeleri gerekirdi. Benim çocuğumu bir saat boyunca okulda kaderine terk edemez. Minik Alperen konusu hala unutulmadı. Oğlumun başına da kötü bir şey gelebilirdi\" diye konuştu.

Yapılanları asla kabul etmediğini söyleyen Özcan Varlı, \"Görevli kadının işine son verilmedi. Oğlumun psikolojisi son bir haftada çok bozuldu. Okula oğlumu ben getirip götürüyorum. Oğlum, \' beni yine okulda unuturlar mı\' diyor. Oğlum üstün zekalı bir çocuk. Oğlumu o okuldan alıyorum, ayrıca suç duyurusunda bulunuyorum. Orada bir Alperen vakası yaşanabilirdi. Burada ciddi bir servis ihmali var. Olayın peşini de bırakmayacağız\" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

---------------------------

Baba Özcan Varlı DHA muhabirine bilgi verirken

RÖP: Özcan Varlı

Okul dış plan görüntü

528 MB -- 04.46 // HD

Bülent TATOĞULLARI-Kamera: Mehmet KILIÇASLAN/ANTALYA,(DHA)

==============

8 yaşındaki Arda, maganda kurşunuyla yaralandı

ŞANLIURFA\'da ailesiyle birlikte sosyal tesiste oturan Arda Şeyhanlıgil (8), kim tarafından ateşlendiği henüz belirlenemeyen tabancadan çıkan kurşunun göğsüne isabet etmesiyle yaralandı.

Olay, cumartesi günü Karşıyaka Mahallesi\'nde bulunan GAP Sukay Sosyal Tesislerinde meydana geldi. Ailesiyle birlikte sosyal tesiste oturan Arda Şeyhanlıgil, kim tarafından ateşlendiği bilinmeyen tabancadan çıkan kurşunun göğsüne isabet etmesiyle yaralandı. Kanlar içerisinde yere yığılan ve ilk müdahalesi doktor olan babası Hikmet Şeyhanlıgil tarafından yapılan Arda, Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi\'ne götürdü. Yoğun bakım ünitesinde tedavisi süren Arda\'nın gözü yaşlı yakınları, magandanın bir an önce bulunmasını istedi.

Polis ekipleri de Arda\'nın yaralanmasına neden olan tabancayı ateşleyen magandanın bulunmasına yönelik araştırmasını sürdürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

--------------------------------------

- Maganda kurşunuyla yaralanan Arda Şeyhanlıgil

- Hastanedeki odada yaşananları anlatan küçük çocuk

- Yaralı çocuğun annesi duruma tepki göstermesi

- Yaralının çocuğun gösgünde bulunan kurşunun röntgeni

- Genel ve detay görüntüler

Haber:Ali LEYLAK-Kamera:-ŞANLIURFA (DHA)

40 MB

===============

Avukat bıçaklandı, ateş ederek kurtuldu

İZMİT(Kocaeli), (DHA) - İZMİT\'te, avukat Hüseyin Fener ofisinde saldırıya uğrayarak bıçaklandı. Kaçmaya çalışan avukat kendisini takip eden kişiden tabancasıyla ateş ederek kurtuldu. Polis, kaçan kişiyi yakalamak için çalışma başlattı.

Olay saat 12.00 sıralarında, Kocaeli Barosu\'nun önünde meydana geldi. Baronun bulunduğu iş merkezinde bürosu bulunan avukat Hüseyin Fener, bürosuna gelen kişi ile bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı. Bıçağını çıkartan kişi avukat Hüseyin Fener\'i kolundan ve karın bölgesinden bıçakladı. Avukat Hüseyin Fener bürosundan çıkıp binanın dışına çıkarak kaçarken, saldırganın kendisini takip ettiğini gördü. Avukat Hüseyin Fener silahını çıkartarak ardı ardına ateş etti. Mermilerden bazıları park halindeki bir kamyonetin camına isabet etti. Panikleyen kişi olay yerinden kaçtı. Silah seslerini duyanların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi ve 112 Acil ekibi geldi. Yaralanan avukat 112 Acil ekibinin ilk müdahalesinin ardından Seka Devlet Hastanesi\'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis avukatı bıçaklayan S.A.\'yı yakalamak için çalışma başlattı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Olay yerinden görüntüler

Polis ekiplerinden görüntü

Silahtan görüntü

Yaralanan avukatın binadan çıkışı



HABER-KAMERA: Selda Hatun TAN-Alişan KOYUNCU/İZMİT(Kocaeli), (DHA)



======================================

İslahiye\'de binlerce balık kıyıya vurdu

GAZİANTEP\'in İslahiye ilçesinde, sulama amaçlı yapılan ve 22 türde 6 bin 447 kuşa ev sahipliğiyle bilinen Tahtaköprü Baraj\'ında, su seviyesinin düşmesi sonucu binlerce balık kıyıya vurdu.

İslahiye\'ye 25 kilometre uzaklıkta bulunan, Gaziantep Doğa Koruma ve Milli Parklar Şubesi\'nin çalışmasıyla 8 takım ile 13 familyaya ait 22 türde 6 bin 447 kuşa ev sahipliği yapan Tahtaköprü Barajı\'nda su seviyesi, Amik Ovası\'na su verilmesi nedeniyle düştü. Su seviyesinin düşmesinin ardından barajda bulunan binlerce balık, kıyıya vurdu. Baraj kıyısına gelenler, kıyıya vuran balıkları görünce şaşkınlık yaşadı. Balıkların telef olduğunun bildirilmesi üzerine İslahiye Belediyesi görevlileri, bölgeye gelip, inceleme yaptı. Yöre sakinlerine uyarılarda bulunulup, baraj kıyısından balıklar toplanmaya başlandı.

Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü yetkilileri, barajdaki balık ölümlerinin, su seviyesinin düşmesine bağlı olarak sudaki oksijenin azalmasından kaynaklandığının tahmin edildiğini söyledi. Yetkililer, balıklardan ve sudan numune alındığını, analiz sonuçlarının gelmesiyle balık ölümlerinin kesin nedeninin belirlenceğini kaydetti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-------------------------------

- Tahtaköprü barajı

- Kıyıya vuran ölü balıklar

- Belediye görevlisinin incelemesi ve röp

- Barajdaki kuşlar

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Kadir ÇELİK-GAZİANTEP (DHA)

178 MB

===================

Amatör Spor Haftası, Mersin\'de kutlandı

MERSİN\'de Amatör Spor Haftası, düzenlenen yürüyüş ve ardından yapılan törenle kutlandı.

Tevfik Sırrı Gür Stadyumu önünde toplanan farklı branşlardaki yaklaşık 500 sporcu, Cumhuriyet Alanı\'na kadar yürüdü. Atatürk Anıtı\'na çelenk sunulması ile başlayan törende konuşan Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürvekili Osman Yıldızbakan, \"Sporun bir ülkedeki birleştirici gücünü hepimiz görmekteyiz. İlimizde de sporla birçok zorluğun üstesinden gelebilir, geleceğimiz olan çocuklarımızın hayatlarını sağlıklı ve zararlı alışkanlıklardan arınmış olarak garanti altına alabiliriz\" dedi. Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (ASKF) Başkanı Mithat Ertaş ise Mersin\'de yaklaşık 400 yaklaşan spor kulubü, 80 bine yakın lisanslı sporcu bulunduğunu söyledi. Konuşmaların ardından minik cimnastikçiler tarafından gösteri yapıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

---------------------------

-Sporcuların pankart ile yürümesi

-Bando ekibinin görüntüsü

-Bayrak tutan sporcuların görüntüsü

-Yürüyen sporculardan genel ve detay görüntüler

-İstiklal Marşı\'nın okunması

-Osman Yıldızbakan\'ın konuşması

-Mithat Ertaş\'ın konuşması

-Cimnastik gösterisi

(BOYUT: 157 MB) (SÜRE: 01.27 DK)

Haber-Kamera: Adnan AÇIKGÖZ/MERSİN, (DHA)

GÖRÜNTÜ; \'0810mrs-amator spor haftasi-01\' kodu ile GEÇİLİYOR.

======================================

Maden işçilerinin kuledeki eylemi 4’üncü günde devam ediyor

AMASRA (Bartın), (DHA) - BARTIN\'ın Amasra ilçesinde, özel maden şirketinin işlerine son verdiği 2 işçi, asansör kulesindeki eylemlerini 4\'üncü gününde devam ettiriyor.

Amasra\'da faaliyet gösteren özel maden şirketinde çalışan 170\'i sendikalı 205 işçi, ekonomik kriz olduğu söylenerek, 22 Eylül\'de işten çıkarıldı. Aradan geçen zaman içinde işçiler, alacakları olan 51 günlük ücretlerini, bayram ikramiyelerini ve kıdem tazminatlarını alamadıkları iddiasıyla geçen Cuma günü sabah saatlerinde maden ocağında eyleme başladı. İşçilerden Serdar Aslan ve Bülent Çevik, şirkete ait 80 metre yükseklikteki asansör kulesine çıkarak, eylem başlattı. Asansörün 50 metre yüksekliğinde duran işçiler, aşağıdaki arkadaşlarının uzattıkları iple yiyecek ihtiyaçlarını karşılıyor. İşçiler sabah saatlerinde bulunduklara yere Türk Bayrağı astı. Kulede bekleyen işçiler, zaman zaman sosyal medyadan canlı yayın yaparak, durumları hakkında bilgiler verdi. İşçilerden biri, yapılan yayında, eylemin sonuna kadar devam edeceğini söyledi.

Kulenin dibinde 100 işçi, eylem yapan arkadaşlarına destek verirken, çevik kuvvet ekibi, 112 Acil ekipleri ile itfaiye ekibi de hazır bekletiliyor. Sabah saatlerinde maden işçilerinin aileleri destek vermeye gelirken, polis ekipleri özel şirkete ait alana aileleri sokmayarak, barikat kurdu. Çocuklarıyla birlikte gelen aileler gözyaşlarına hakim olamadı.

Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) Genel Başkanı Ahmet Demirci ve yönetim kurulu üyeleri sabah saatlerinde Amasra\'ya gelerek, gelinin son durumu aktardı. Sendika yöneticileri Enerji Bakanlığı\'nın şirketi arayarak, sorunu çözmesini istediğini, ancak şirketin işçilere borcu olan 1 milyon 500 bin TL\'lik rakamı 10\'ar günlük aralarla vermek istediklerini işçilere bildirdi. Ancak işçiler bunu kabul etmeyerek, eyleme devam edeceklerini ifade etti.

Ahmet Demirci yaptığı açıklamada, \"Madenci kardeşlerimiz 2 aydır elde avuçta ne varsa onunla idare etmeye çalışıyorlardı. Okullar açıldı, kış kapıya dayandı, üniversitede okuyan, askerde olan çocuklarımız var. Hastası olan var, ev sahibi, marketler, bankalar beklemekte, artık yeter diyoruz. Biz çalıştık, emek harcadık, alın teri döktük. Biz, anamızın ak sütü kadar helal olan alacaklarımızı istiyoruz. Sesimizi duyurmak için her yolu denedik. Sendika olarak işverene, ilgili bakanlıklarla görüştük, ama olmadı. Bıçak kemiğe dayandı ve kardeşlerimiz Bülent Çevik ve Serdar Aslan kuleye çakarak oradan seslenmek zorunda kaldılar. 4 gündür gece-gündüz, ayazda soğukta, yarı aç-yarı tok sesimizi duyurmaya çalışıyorlar. Biz, arkadaşlarımızın sağlığının bozulmasından endişe ediyoruz. Onlar da haklı olarak çocuklarının sağlığını korumak için mücadele ediyorlar. Biz, kardeşimizin haklı mücadelesine destek olmak için buradayız. İşverene ve tüm ilgililere buradan sesleniyoruz; biz hakkımızı istiyoruz.\" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Eylem yapan işçilerin açıklaması

-Ailelerin gelmesi ve ağlayanlar

-Ailelerle röp.

-Polisin barikat kurması

-112 Acil ekipleri

-İşçilerin slogan atması

-Ahmet Demirci basın açıklaması

Dosya adı: brt_eyleme_aıleler_geldı/Süre: 5.40 Boyut: 636 MB

Haber-Kamera: Ayhan ACAR/BARTIN, (DHA)

======================================

CHP\'li Tezcan: 12 Ekim\'de de talimat verip, rahibi serbest bıraktıracaklar

CUMHURİYET Halk Partisi (CHP) CHP Aydın Milletvekili ve Parti Meclisi Üyesi Bülent Tezcan, 12 Ekim\'de yapılacak duruşmada, İzmir\'de ev hapsinde bulunan ABD\'li Rahip Andrew Brunson\'un serbest bırakılacağını inandığını söyledi.

Yerel seçim startı veren CHP Aydın İl Başkanlığı toplantısına CHP Aydın milletvekilleri Bülent Tezcan, Süleyman Bülbül ve Hüseyin Yıldız, İl Başkanı Ali Çankır ile partililer katıldı. İlk konuşmayı yapan İl Başkanı Çankır, Aydın Büyükşehir Belediyesi ve 17 ilçenin tamamında seçimleri kazanmak için çalışacaklarını söyledi. CHP\'li Bülent Tezcan, şunları söyledi:

\"İktidar partisi 2 meselenin üstünü örtmek istiyor. Birincisi belli ki 12 Ekim\'de rahibi serbest bırakacaklar. Hukuku esir aldılar. Aslında hukuku ve adaleti serbest bıraksalar, bu yaşadıkları başlarına gelmeyecek. Bizi dinleseler, \'Demokrasiyi, hukuk devletini, hukukun üstünlüğünü sağlayın\' sözümüze uysalar, adaleti ülkede tahsis etseler, bu dertler başlarına gelmeyecek. Gerçekten bağımsız bir yargı olsa, Türkiye\'de hiç kimse çıkıp ta \'benim adamımı neden tutukladın, benim adamımı neden içeriye attın\' deme sebebi bulamaz. Ama sen talimatla birilerini tutuklatıp, talimatla birilerini serbest bırakmaya başlarsan, birileri de bunu senden isteme cesaretini bulur. Ülkeyi düşürdükleri tablo, şu anda budur. 12 Ekim\'de de talimat verip, rahibi serbest bıraktıracaklar. Bıraktırsınlar. Rahibin tutuklu kalmasından kimsenin memnun olduğu falan da yok. Adaletin, hukukun, hakimlerin iktidarın elinde oyuncak olup, yargının ayaklar altına alınmasından rahatsızız. Bırakacaksanız bırakın ama İsmet Paşa\'yla uğraşmayın. Rahibi serbest bırakacak talimatın üstünü örtmek için mili Kurtuluş Savaşı\'nın kahramanına iftira atmanız gerekmiyor. Bu yalanları bırakınız.\"

\'İFTİRA ATMAK ONLARIN İŞİ\'

Ulusal Kurtuluş Savaşı\'nın kahramanlarıyla milli değerlere hakaret etme geleneğinin sürdüğünü ileri süren Tezcan, \"Türkiye Cumhuriyeti\'nin Kuruluş Savaşı\'nın ikinci adamı İsmet İnönü\'ye yine dil uzatmıştır. Bu montaj fotoğraflarla, bunların iftira alışkanlığı var. Bu alışkanlık yeni değil, bizim için sürpriz de değil, FETÖ ile beraber iş tuttukları dönemden geliyor. Montaj kasetlerle montaj delillerle, sahte delillerle herkese kumpaslar kurdular. FETÖ\'yü kozmik odaya soktular. Bugün de İsmet İnönü\'nün Türk bayrağıyla beraber taşıdığı ABD bayrağını montajlayıp paylaşmışlar. Türk bayrağını silip sadece ABD bayrağı tutuyormuş gibi paylaşmışlar\" dedi.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Bülent Tezcan konuşması ve genel görüntü;

Haber- Kamera: Burhan CEYHAN / AYDIN, (DHA)