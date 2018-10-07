DHA YURT BÜLTENİ-7

1)SOKAKTA OYUN OYNARKEN YORULUP BİR BİNADA UYUYAKALAN FURKAN 15 SAAT SONRA BULUNDU

İZMİR\'in Torbalı ilçesinde, dün akşam saatlerinden itibaren kendisinden haber alınamayan 11 yaşındaki Furkan Kiraz, bu sabah AKUT ve AFAD destekli arama çalışmasıyla bulundu. Küçük çocuğun jandarmadaki ifadesinde oyun oynadıktan sonra yorulduğu için girdiği binada uyuyakaldığını söylediği öğrenildi. Ayracılar Mahallesi\'nde yaşayan Ekrem-Sema Kiraz çiftinin çocuğu Furkan Kiraz TOKİ konutlarında bulunan çocuk parkında arkadaşıyla birlikte dün (cumartesi) oynamaya başladı. Bir süre sonra saat 18.00 gibi ortalıktan kaybolan Furkan\'dan haber alamayan yakınları, durumu jandarmaya bildirdi. Bölgede jandarmanın yaptığı arama çalışması sonuçsuz kalınca AKUT ve AFAD ekiplerinden de yardım istedi. Özel eğitim köpekleriyle bölgede arama yapan ekiplerin gece boyunca çalışmaları sonuçsuz kaldı. Sabahın ilk ışıklarıyla birlikte karadan yürütülen arama çalışmaları havadan da drone ile desteklendi. Saat 09.00 gibi bölgede yaya olarak dolaşan Furkan\'a ekipler ulaştı. Herhangi bir sağlık sorunu bulunmayan Furkan, karakola götürüldü. Evlatlarına sağ olarak kavuşan anne ve baba büyük mutluluk yaşadı. Karakolda ifadesine başvurulan Furkan\'ın oyun oynarken yorulduğu için üç katlı bir binaya girdiğini ve burada uyuyakaldığını söylediği öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Görüntü Dökümü

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- Furkan\'ın bulunmasından görüntü

- Ekiplerden görüntü

(Haber: Mehmet CANDAN - Kamera: İZMİR, (DHA)

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2)MERKEZE 3 KİLOMETRE UZAKLIKTAKİ ÇEŞMEDEN EVLERİNE SU TAŞIYORLAR

MERSİN\'in Anamur ilçesinde şebeke suyunun tuzlu ve acı olduğunu iddia eden vatandaşlar, merkeze 3 kilometre uzaklıktaki çeşmeden aldıkları suyu evlerine taşıyor.

65 bin nüfuslu ilçede Dragon Köprüsü civarındaki bir çeşmeye gelenler, pet şişe ve damacanalara doldukdukları suları araçlarının bagajına yükleyip evlerine götürüyor. Zaman zaman uzun araç kuyruklarının oluştuğu noktada trafik durma noktasına geliyor. Çeşmeden evine su taşıyan Hüseyin Tez, acı ve klorlu olması nedeni ile şebeke suyunu içemediklerini ileri sürdü.

BAŞKANDAN AÇIKLAMA GELDİ

Konuya ilişkin açıklama yapan Belediye Başkanı Mehmet Türe, yağmur yağmaması nedeni ile kaynak sularının azaldığı, suda ki tat değişikliğinin de bu nedenle meydana geldiğini belirtti. Türe, şebeke suyuna yapılan analizlerde sağlığa zararlı hiçbir bulguya rastlanmadığını, şebeke suyunun gönül rahatlığı ile içilebileceğini söyledi.

Görüntü Dökümü

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- Vatandaşların su doldurmasından görüntüler

- Su doldurmaya gelenlerin görüntüleri

- Araçların yoğunluğu

- Röportajlar

- Genel görüntüler

- Köprüden genel görüntü

- Vatandaşların tepkileri

- Belediye Başkanı Mehmet Türe ile röportaj

SÜRE: 05\'25\" BOYUT: 240 MB

Haber-Kamera: Mithat ÜNAL/ANAMUR(Mersin), (DHA)

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3)PROF. DR. ERCAN: İZMİR\'DE DEPREMSELLİK AÇISINDAN YAPILAŞMANIN YÜZDE 45\'İ ÇOK KÖTÜ

AYDIN\'ın Kuşadası ilçesinde düzenlenen konferansta konuşan jeofizik yüksek mühendisi Prof. Dr. Ahmet Ercan, Ege Bölgesi\'nin deprem risklerini anlattı. İzmir\'de körfezin güneyinin güvenli olduğunu söyleyen Prof. Dr. Ercan, \"İzmir\'de depremsellik açısından yapılaşmanın yüzde 45\'i çok kötü, yüzde 20\'si ise kötü. İyi olan ise sadece yüzde 15. deprem açısından en güvenli bölge ise Çeşme\" dedi.Kuşadası Arama Kurtarma Ekibi ile Türk Kadınlar Birliği Kuşadası Şubesi\'nin, İbramaki Sanat Galerisi\'nde organize ettiği toplantıda konuşan Prof. Dr. Ahmet Ercan, Türkiye\'de en büyük deprem çekinceli bölgelerini, Batı Anadolu deprem odaklarını ve Ege Bölgesi için olası deprem risklerini anlattı. Kuşadası Kaymakamı Sadettin Yücel ve Kuşadası Belediye Başkan Yardımcıları Ayşe Şerifoğlu, Remzi Çengel ile kalabalık bir topluluğa konuşan deprem uzmanı Ercan, Marmara, Bingöl, Van, Girit ve Rodos bölgelerinin deprem açısından gergin olduğunu söyledi. Ercan, İzmir\'de Çeşme, Aydın\'da ise Dilek Yarımadası Kalamaki Milli Parkı\'nın depremsellik açısından güvenli olduğunu kaydetti.

Türkiye genelinde en büyük deprem çekinceli bölgeleri ve depremlerin tekrarlama yıllarını ise Ercan şöyle sıraladı;

\"Sakarya Çukuru (Adapazarı, İzmir, Düzce, Bolu) 7-30 yıl, Bingöl Kavşağı (Erzincan, Bingöl, Erzurum) 30-40 yıl, Güney Marmara (Gönen, Manyas, Ulubat) 25-30 yıl, Gediz Çöküntüsü (Gediz, Demirci, Denizli) 15-20 yıl, Menteşe (Fethiye, Marmaris,Finike) 20-30 yıl.\"

İZMİR\'DE YAPILARDAKİ DEPREM RİSKİ

Aydın\'da yıkım gücü yüksek olan depremlerin yinelemeleri hakkında da bilgi veren Prof. Dr. Ercan, \"Aydın şehir merkezi ile Nazilli\'de yıkıcı deprem yineleme süresi 250 yıl. Söke\'de 100, Kuşadası\'nda ise 50 yıl. Kuşadası\'nda en geç 50, en erken 30 yılda bir orta büyüklükte deprem meydana geliyor. Kuşadası\'nı etkileyecek olan 6 ile 7.2 büyükyüğündeki deprem Sisam Adası\'nın kuzeyinde olacak. Kuşadası şehir merkezinde Türkmen Mahallesi ile Karaova Mevkisi\'ndeki yapılar sarsıntıları 1.2 ile 4 kat büyüterek yapılara yansıtır. Özellikle Karaova bölgesindekiler bedelini ağır ödeyecekler. Sisam\'daki Kuşadası\'nı da etkileyecek bir depremin büyüklüğünün 6.5\'den fazla olması öngörülüyor\" diye konuştu.

İzmir\'de körfezin güneyinin güvenli olduğunu söyleyen Prof. Dr. Ercan, \"İzmir\'de depremsellik açısından yapılaşmanın yüzde 45\'i çok kötü, yüzde 20\'si ise kötü. İyi olan ise sadece yüzde 15. deprem açısından en güvenli bölge ise Çeşme\" dedi.

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4)KIZKALESİ\'NDE YAZDAN KALMA GÜNLER

MERSİN\'in Erdemli ilçesindeki Kızkalesi plajında, yazdan kalma günler yaşanıyor.

Sonbaharın gelişiyle birlikte yurt genelinde hava sıcaklıkları düşerken, Mersin\'de ise tamamen farklı bir tablo yaşanıyor. Kent merkezine 40 kilometre uzaklıktaki Erdemli ilçesine bağlı Kızkalesi\'nde yazdan kalma günler sürüyor. Sıcaklığın gündüz 33 dereceye kadar çıktığı Kızkalesi\'nde güneşlenen yerli ve yabancı turistler, kumun ve denizin tadını çıkarıyor. Tekne ve deniz bisikleti gibi farklı aktivitelere katılanlar, yoğun kent ve iş yaşamının stresini atıyor. Bölgeye gelen tatilciler, Mersin\'in simgesi haline gelen Kızkalesi önünde fotoğraf çektirmeyi de ihmal etmiyor.

Görüntü Dökümü

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- Kızkalesi\'nden genel görüntüler

- Bir çocuğun kumda oynamasından detay görüntü

- Kumsaldan genel görüntüler

- Denize giren tatilcilerin görüntüleri

SÜRE: 03\'28\" BOYUT: 376 MB

Haber-Kamera: Ali Rıza EREN/ERDEMLİ(Mersin), (DHA)

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