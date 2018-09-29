DHA YURT BÜLTENİ 7

Pistten çıkan uçağa yeni yerinde ziyaretçi akını

Trabzon Havalimanı\'na geçen 13 Ocak\'ta iniş yaparken kontrolden çıkıp, denize 25 metre kala yamaca saplanan ve bir daha uçamayacağına karar verilmesinin ardından \'Millet kıraathanesi\' yapılmak üzere Yomra ilçesine götürülen Boeing 737-800 tipi yolcu uçağı, geçici olarak konulduğu pazar yerindeki ilk gününde ziyaretçi akınına uğruyor.

Trabzon havalimanından dün gece yüklendiği TIR\'la alınan Boeing 737-800 tipi yolcu uçağı sabah karşı Yomra ilçesindeki pazar yerine getirilmişti. \'Millet kıraathanesi\' yapılacak uçak geçici olarak konulduğu pazar yerinde ilk günde ziyaretçi akınına uğruyor. 35 metre uzunluğunda, 18 ton ağırlığındaki uçağın içine giren vatandaşlar, fotoğraf çektiriyor, selfie yapıyor. Uçağı yakından inceleyen vatandaşlar, meraklarını gideriyor. Uçağın konulduğu pazar yerinde ise seyyar satıcılar tezgah kurdu, satışa başladı. Pazare yerine alış verişe gelenler uçağı ziyaret ediyor.

Uçağı inceleyen vatandaşlar, \"Uçak ilçemize yakıştı. Düzenlemesi yapıldığında çok daha iyi olacak. Yomra\'ya uçak indi. Burası \'Yomra air\' oldu\" değerlendirmelerinde bulundu.

NE OLMUŞTU?

Ankara-Trabzon seferini yapan Pegasus Havayolları\'na ait PC 8622 sefer sayılı \'Zeynep\' isimli Boeing 737-800 tipi yolcu uçağı, geçen 13 Ocak\'ta, Trabzon Havalimanı\'na iniş yaparken, pistin kuzey yönünde deniz tarafına yöneldi. İniş takımları balçığa saplanan uçak, denize 25 metre kala durabildi. Uçaktaki 162 yolcu ve 6 kişilik mürettebat, ekiplerin müdahalesi ile tahliye edildi. Uçuş trafiğine kapatılan Trabzon Havalimanı\'nda uçak için kurtarma çalışması yapıldı. 500 ve 350 tonluk 2 vinçle, 100 kişilik ekibin 20 saat süren çalışmasıyla bulunduğu yerden çıkarılan uçak, havalimanında güvenli bölgeye çekilerek, sigorta şirketi ile uzman ekipler tarafından teknik incelemeye alındı. Uçağın bir daha uçamayacağına karar verilmesi üzerine Yomra Belediyesi\'ne tahsis edilen uçağın \'Millet kıraathanesi\' dönüştürülmesi planlandı. Uçak dün gece yüklendiği TIR\'la Yomra ilçesine götürüldü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Uçak detayları

Ziyaretçi detayları

Pazarcılardan detay

Vatandaşlarla röp.

Uçak içi detayları

Detaylar

Haber: Selçuk BAŞAR - Kamera: Aleyna BAYRAM TRABZON-DHA

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Muğla\'da kapalı otoparklar doldu

Muğla\'daki kapalı otoparklar, yarın (pazar) beklenen tropik fırtına öncesi doldu.

Muğla Büyükşehir Belediyesi\'ne ait merkez ilçe Menteşe\'deki 4 katlı kapalı otopark tamamen doldu. Günlük ortalama yaklaşık 160 araç girişinin olduğu otoparka, tropik fırtına uyarısı sonrası 210 araç kapasitesinin tamamı doldu. İlçe merkezinde güneşli havaya rağmen, cadde ve sokakların boş kalması dikkat çekti. Ayrıca Muğla Valiliği, kriz merkezi oluşturdu. Vatandaşlar da boş durmadı. Fırtınanın yaratabileceği olumsuzluklara karşı kendi önlemlerini almaya başladı. Balkon ya da teraslarında bulunan masa ve sandalyeler, evlerin içine alındı. Rüzgarla uçup savrulabilecek ya da tehlike yaratabilecek her türlü eşya, rüzgardan korunaklı bir alana taşındı.

DALGA YÜKSEKLİĞİ 2.5 METREYE ULAŞACAK

Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü Antalya Bölgesel Tahmin ve Uyarı Merkezi, Muğla çevrelerinde gece yarısından sonra yağmurun etkili olacağını belirtti. Hava sıcaklığının 1 ila 3 derece azalacağı kaydedildi. Rüzgarın güney ve batı yönlerden orta, yağış anında kuvvetli, gece yarısından itibaren Muğla çevrelerinde ve Bodrum- Marmaris arasında fırtına şeklinde eseceği ifade edildi. Dalga yüksekliğinin 2.5 metreye ulaşacağı belirtilen açıklamada, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Cadde ve sokakların boş görüntüsü

- Balkondan sandalyelerin kaldırılması ve çamaşırların toplanması

- Otopark binasının görüntüsü

- Kapalı otoparktaki araçların görüntüsü

Haber- Kamera: Cavit AKGÜN / MUĞLA, (DHA)

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Kuşadası\'nda turistler plaja koştu

AYDIN merkez ve ilçelerinde, bölgeyi etkilemesi beklenen kasırgaya karşı en üst düzeyde alarma geçilirken Kuşadası\'nda tatil yapan yabancı turistler, plajlarda güneşlendi.

Aydın\'ın turizm ilçesi Kuşadası\'nda tropik fırtınaya karşı yetkililer en üst düzeyde önlem alırken ilçede kriz maması da kuruldu. Masada Kuşadası Belediyesi\'nin Arama Kurtarma Ekipleri de yer aldı. Belediye bünyesindeki Güvercin Masası telefonlarının hafta sonunda vatandaşlardan gelecek ihbar ve yardımlara 24 saat kesintisiz hizmet verecek şekilde planlandı. Günübirlik gezi tekneleri ve gemiler ise marinaya bağlandı. Öte yandan tatillerini geçirmek üzere ilçede bulunan bazı yabancı turistler, denize girdi, kumsala uzanarak güneşlendi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

- Kuşadası\'na gönderilen ve olası afete müdahale edecek olan iş makineleri

- Teknelerin Setur marinaya gitmesi

- Denizin keyfini çıkarmaya çalışan turistler

Haber- Kamera: Latif SANSÜR / KUŞADASI (Aydın), (DHA)

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Bin dönümlük arazide 3 ortaklı sebze ve meyve üretimi

Erzincan merkezine 110 kilometre uzaklıktaki Çayırlı ilçesi Çadırkaya beldesinde, 3 ortak tarafından bin dönümlük arazide yapılan sebze-meyve üretimi olumlu sonuç verdi.

Dursun Hira ve 2 ortağı tarafından Çadırkaya beldesinde üretilen tonlarca domates, kavun, karpuz ve fasulye, Doğu ve Karadeniz bölgelerinde pazar buluyor. 1,5 milyon TL harcanan yatırım kapsamında, tamamı damlama sulama sistemi ile sulanan arazide çevre köylerde yaşayanlar da çalıştırılarak istihdam sağlanıyor. Hasat zamanın gelmesi ile birlikte bin dönümlük arazide üretilen domatesler kadınlar tarafından toplanarak kasalara yerleştiriliyor. TIR\'lara yüklenen domatesler, Doğu ve Karadeniz illerine gönderiliyor.

Çevre köylerden gelerek tarlada çalışan kadınlar, ailelerine destek olduklarını söylerken, böyle bir yatırımın beldelerine yapılmasından dolayı memnuniyetlerini dile getirdi. İşletme ortaklarından Dursun Hira ise Doğu Anadolu Bölgesi\'nde sebze üretimi yapılan en büyük arazilerden birine sahip olduklarını belirterek şunları söyledi:

\"3 ortak olarak Erzincan\'da tarımın teknik olarak nasıl yapılabileceğini göstermek amacıyla böyle bir işe girdik. Fasulye, kavun, karpuz ve domates üretimi gerçekleştirdik. Tamamen modern tarım yöntemleri kullanarak ve bin dönümlük araziyi, kurduğumuz 5 adet sondaj yolu ile damla sulama sistemi ile suladık. Şimdi hasat zamanına geldik. Şükürler olsun, aldığımız ürünlerden memnunuz, pazarda da bir sıkıntımız olmadı. Ürünlerimiz kaliteli olmasından dolayı gönderdiğimiz her yerde büyük ilgi görüyor. Başta Karadeniz Bölgesi olmak üzere Doğu Anadolu Bölgesi\'ndeki birçok şehre gönderiyoruz.\"

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Tarlanın drone ile havadan genel detay görüntüsü

-Tarlada çalışan bayanlardan genel detay görüntü

-Bayan işçinin çalışırken türkü söylemesi

-Bayan işçilerin açıklamaları

-Tarla sahibi Dursun Hira\'nın açıklaması

Haber-Kamera: Coşkun MENEK / ERZİNCAN, (DHA)



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Nazilli\'de eroine 3 gözaltı

Aydın\'ın Nazilli ilçesinde, karayolunda durdurulan bir otomobilde 232.50 gram eroin ele geçirildi. Araçtaki 3 kişi, gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

Nazilli İlçe Emniyet Müdürlüğü\'ne bağlı Nazilli Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, kentte uyuşturucu getirileceğini öğrendi. Denizli- Nazilli Karayolu üzeri Nazilli girişinde önlem alan polis ekipleri, kente gelen bir otomobili durdurdu. Narkotik köpeğinin katılımıyla araçta yapılan aramada, 232.50 gram eroin ele geçirildi. Araçtaki E.D., D.T. ve S.Ç. gözaltına alındı. Ele geçirilen eroinin 100 bin TL değerinde olduğu ifade edildi. Gözaltına alınan 3 zanlının sorgusunun sürdüğü bildirildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Aramanın yapıldığı otomobilden görüntü

- Narkotik köpeğin uyuşturucu maddeyi bulma anından görüntü

- Genel ve Detay görüntü

Haber- Kamera: Bahattin ALBAYRAK / NAZİLLİ (Aydın), (DHA)



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Emeklinin düşürdüğü cüzdanı alan kişi kameraya yakalandı

TRABZON\'da emekli maaşını çeken Ahmet Koç (75) alış veriş yaptıktan sonra market çıkışında cüzdanını yere düşürdü. O anda karşıdan gelen kimliği belirsiz bir kişi cüzdanı alarak cebine koydu, kayıplara karıştı. O anlar marketin güvenlik kamerasına yansıdı. Geri dönen ve içerisinde 800 lira olan cüzdanını bulamayan yaşlı adam polise başvurarak şikayetçi oldu.

Olay, Boztepe mahallesinde yaşandı. Emekli maaşını çeken Ahmet Koç, markete alış verişe gitti. Market çıkışında cüzdanını yere düşüren Koç, durumu fark etmeden yoluna devam etti. O anda karşıdan gelen bir kişi yede fark ettiği cüzdanı alarak cebine koydu, kayıplara karıştı. O anlar marketin güvenlik kamerasına yansıdı. Kısa bir süre sonra geri dönen ve içerisinde 800 lira olan cüzdanını bulamayan yaşlı adam polise başvurarak şikayetçi oldu. Güvenlik kameralarını inceleme alan polis, emeklinin cüzdanını alarak kayıplara karışan kişiyi arıyor.

Emekli maaşını çektikten sonra alışverişe çıktığını anlatan Ahmet Koç, “Market çıkışı cüzdanımı düşürmüşüm. Ben fark etmedim, yoluma devam ettim. O esnada birisi gelip cüzdanı almış, gitmiş. Cüzdanımda 800 lira ve kimliklerim vardı. O para ile bir aylık geçimimi sağlayacaktım. İlaçlarımı alacaktım. Müslüman olan birisi bunu yapmaz. Ben şimdi ne yapacağımö diyerek cüzdanını alan kişiden geri getirmesini istedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Cüzdanın düştüğü olay anı (Güvenlik kamerası)

Cüzdanı bir kişinin alması (Güvenlik kamerası)

Emekli Ahmet Koç detayları

Ahmet Koç ile röp.

Haber: Aleyna BAYRAM - Kamera: Emre KOLTUK TRABZON-DHA

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5 bin 667 kuş, 168 dalda birinci olmak için yarıştı

Türkiye Kanarya ve Kafes Kuşları Federasyonu tarafından Konya\'da düzenlenen, Türkiye Kanarya ve Kafes Kuşları Yarışması Anadolu Kupası\'nda çeşitli türlerde 5 bin 667 kuş, 168 dalda birinci olmak için yarıştı.

Türkiye Kanarya ve Kafes Kuşları Federasyonu ile Konya Serinofil Kanaryacılar Derneği tarafından Konya Tüyap fuar alanında düzenlenen yarışmaya, çeşitli türlerde 5 bin 667 kuş, birinci olmak için yarıştı. 168 dalda yarışan birbirinden renkli kuşlar, katılımcıların yoğun ilgisiyle karşılaştı.

Yarışmayla ilgili açıklamalarda bulunan Türkiye Kanarya ve Kafes Kuşları Federasyonu Başkanı Yılmaz Çakmak, \"Bugün Konya’da 5 bin 667 adet kuşumuz var. Bu kuşlar 168 dalda yarışıyor. Yani 168 ayrı birincilik, ikincilik, üçüncülük var. Bizim esas amacımız Türkiye\'de Osmanlı\'dan beri süregelen kuş yetiştiriciliğini geliştirmek. Kuş yetiştiriciliği 1959 senesinde Türkiye\'deki derneklerin açılımıyla daha ciddi bir tavır aldı. Biz çok güçlü bir aileyiz. Türkiye genelinde 60-70 bin civarında üyemiz var. En güzel şey, bizim her meslek grubundan üyemizin olması\" dedi.

Kuş yetiştiricisi olan Fatih Beyhan ise, \"Bir yıldır besliyorum. Kuşlarımızı bu tür yarışmalara getirip jürinin huzuruna sunuyoruz. Tabii ki emek vererek yetiştirdiğiniz bir kuşun beğenilmesi çok güzel bir şey. Dereceye girdiği taktirde dünya şampiyonasına katılma hakkı elde edeceğiz\" diye konuştu.

Görüntü dökümü:

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- Yılmaz Çakmak röportaj

- Fatih Beyhan röportaj

- Kuşlardan genel ve detaylar

Haber-Kamera: Tolga YANIK KONYA DHA)

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Otomobilin devirdiği direğin altında kalmaktan son anda kurtuldu

Sivas\'ta Cumhuriyet Üniversitesi yerleşkesinde bir yaya, refüje çıkan otomobilin devirdiği aydınlatma direğinin altında kalmaktan son anda kurtuldu. O anlar halk otobüsü kamerasına yansıdı.

Kaza, dün sabah saatlerinde Cumhuriyet Üniversitesi yerleşkesi içerisinde yaşandı. Yerleşkede seyir halinde olan Feyzullah Ş. yönetimindeki 46 FB 057 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kavşak ortasındaki refüje çıkarak aydınlatma direğine çarptı. Çarpmanın etkisi ile beton aydınlatma direği devrildi. Tam o sırada karşıdan karşıya geçmekte olan bir yaya ise, direğin devrildiğini fark edince adımlarını hızlandırarak altında kalmaktan saniye farkı ile kurtuldu. Kaza anı, aracın peşinden gelen bir halk otobüsünün kamerasına saniye saniye yansıdı. Kazada Feyzullah Ş. ve yanındaki Suzan Ş., yaralanırken, durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Görüntü Dökümü:

-Kaza anı görüntüleri

-Otomobilin direği çarpması ve devrilmesi

-Devrilen direğin altında kalmaktan kurtulan yaya

Haber:Hakan KALELİ/SİVAS, (DHA)

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Salyazı Havalimanı, 200 futbol sahası büyüklüğünde olacak

Gümüşhane ile Bayburt illeri arasında temeli 13 Haziran\'da dönemin başbakanı Binali Yıldırım tarafından atılan Salyazı Havalimanı inşaatı sürüyor. İnşaatta incelemelerde bulunan Gümüşhane Valisi Okay Memiş, çalışmaların hızla devam ettiğini belirterek \"Yaklaşık 200 futbol sahası büyüklüğünde ki alan dolguyla havalimanı pistine hazır hale getiriliyor\" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'ın Bayburt ile Gümüşhane\'ye hizmet verecek Salyazı mevkisinde, yıllık 2 milyon yolcu kapasiteli havalimanına ilişkin geçen yılki bölge ziyaretinde verdiği müjdenin ardından harekete geçildi. Ulaştırma ve Alt Yapı Bakanlığı\'nca projesi hazırlanan Salyazı Havalimanı temeli 13 Haziran\'da dönemin başbakanı Binali Yıldırım tarafından atıldı. Gümüşhane\'ye 67, Bayburt\'a ise 47 kilometre mesafede yer alan havalimanı projesinin 1,5 yıl gibi kısa sürede bitirilmesi hedefleniyor.

VALİ: 200 FUTBOL SAHASI BÜYÜKLÜĞÜNDE OLACAK

Gümüşhane- Bayburt Havalimanı inşaatında incelemelerde bulunan ve yetkililerden çalışmalar hakkında bilgi alan Gümüşhane Valisi Okay Memiş, yapımı devam eden havalimanın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Gümüşhane ve Bayburt illerine kazandırdığı çok önemli bir proje olduğunu belirtti. Vali Memiş, \"Memnuniyetle görüyoruz ki ilgili firma çalışmalarına hızla devam ediyor. Yaklaşık 200 futbol sahası büyüklüğünde ki alanı dolguyla havalimanı pistine hazır hale getiriliyor. Çok önem bir çalışma. Pistin uzunluğu 3 kilometreyi geçecek. 45 metre genişliğinde, yan yollarıyla birlikte 60 metreyi bulacak bir genişliğe sahip olacak. Büyük uçakların dahi inebileceği, uluslararası bir havalimanı inşaatı ve bu bölgeye hitap eden stratejik bir havalimanı olacakö dedi.

\'KÖTÜ HAVA KOŞULLARINDA İLK TERCİH OLACAK\'

Vali Memiş, \"Bu alanda mania hattı ve coğrafi şartlar açısından Karadeniz sahilinde pus veya sis gibi olaylar olmayacak. Sahil şeridine yaşanabilecek olumsuz hava durumlarından dolayı oralara inemeyecek uçakların da ilk seçeneği Gümüşhane-Bayburt havalimanı olacak. Zigana tüneli yapıldığında Erzurum ve Erzincan gibi illere nazaran sahile en yakın havalimanı burası olacak\" diye konuştu.

Ülkede ekonomik kriz yaşanılıyor denilmesine rağmen Gümüşhane-Bayburt Havalimanı projesinin inşaatın devam etmesinin çok önemli olduğunu vurgulayan Vali Memiş, “Bu negatif algıyı toplumsal olarak bertaraf etmemiz gerekiyor. Şuan da insanlar bu havalimanı inşaatında çalışıyor. Bu ülkenin üretimine katkıda bulunacak, bu bölgede istihdam yaratacak çok önemli bir proje hayata geçiyorö ifadelerini kullandı.

Köse Belediye Başkanı Şerif Aygün de, Gümüşhane ve Bayburt illerinde üniversite ve askeri birliklerin olmasının havalimanına olan talebi artıracağını belirterek “Şehirlerimize insanlarımız gelip ve gitme sıklığı açısından önemli bir proje. Her iki ilin gurbette ciddi sayıda bir potansiyeli var. Havalimanın herhangi bir yolcu problemi yaşayacağını düşünmüyoruzö diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Havalimanı çalışmaları

Vali incelemesi

Vali Okay Memiş açıklaması

Detaylar

Haber-Kamera: Sinan UÇAR GÜMÜŞHANE -DHA

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Ardahan\'da tarihi köprü üzerinde kültür-sanat günleri

Deniz BAŞLI/ARDAHAN (DHA)- ARDAHAN\'da tarihi Kura Köprüsü üzerinde yazarlar \'Ardahan Kültür ve Sanat Günleri\' etkinliği kapsamında imza günü düzenlediler.

Ardahanlı edebiyat, sanat ve bilim insanları tarafından oluşturulan Ardahan Kültür ve Sanat Platformu, Ardahan edebiyatını ve sanatını doğduğu kente getirdiler. 27-30 Eylül tarihleri arasında gerçekleşecek \'Ardahan Kültür ve Sanat Günleri\'ne çok sayıda edebiyat, sanat ve bilim insanı katıldı. Tarihi Kura Köprüsü üzerinde yazarlar imza günü düzenledi. Ayrıca tarihi köprü üzerinde açılan resim ve heykel sergileri sevenleriyle buluştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Tarihi köprü üzerinde yapılan sanat günlerinden görüntü

-Yazar Sona Bilgin Polat ile röp

-Yazarların kitaplarını tanıtması ve imzalamış

-Stantları gezen vatandaşlardan görüntü

-Yazar Kenan Karabağ ile röp

-Detay görüntüler

Haber-Kamera :Deniz BAŞLI / ARDAHAN (DHA)



