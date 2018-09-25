DHA YURT BÜLTENİ-7

(ÖZEL)

1)AHLAT\'TA CUMHURBAŞKANLIĞI KÖŞKÜ İÇİN 10 BİN METREKARE YER TEKLİFİ

BİTLİS\'in Ahlat ilçesine yapılması planlanan Cumhurbaşkanlığı Köşkü için Ahlat Belediyesi tarafından Cumhurbaşkanlığı\'na 10 bin metrekare arazi teklif edildi. Belediye Başkanı Abdulalim Mümtaz Çoban, beğenilen yerin Van Gölü kıyısında olduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'ın 26 Ağustos\'ta katıldığı Malazgirt Zaferi\'nin 947\'nci yıl dönümü etkinlikleri sırasında yaptığı konuşmada, \"Sultan Alparslan\'ın otağını kurduğu Ahlat\'a biz de Cumhurbaşkanlığı Köşkü kuracağız\" demesi, ilçede büyük heyecana neden olurken, belediye ise vakit kaybetmeden uygun yer arayışına başladı. Belediye Başkanı AK Parti\'li Abdulalim Mümtaz Çoban, bu alanın belirlendiğini açıkladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan\'ın oturma alanı 1071 metrekare olacak olan köşk için en az 5 dönümlük bir arazinin gerekli olduğunu, kendilerinin de bunu 10 dönüme yükselttiklerini, bunun için de Van Gölü kıyısında uygun bir mekanı belirlediklerini ve çalışmayı tamamlayıp Cumhurbaşkanlığı\'na teklif ettiklerini söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Edoğan\'ın bu kararının \'şarkı kucaklama\' anlamı taşıdığını ve kendileri heyecanlandırdığını anlatan Belediye Başkanı Çoban, Van Gölü kıyısında belediyeye ait 32 dönümlük arazinin 10 bin metrekaresini bu çalışma için hazırlandığını böylelikle her dönem Cumhurbaşkanını ev sahibi olarak göreceklerini belirterek şöyle konuştu:

\"Sayın Cumhurbaşkanımızın 1071 çalışmaları kapsamında daha öncesinde Ahlat hak ettiği yeri tam bulmamıştı. Ancak tarih, kültür, miras burada olunca, Ahlat\'sız da 1071\'i ortaya koymak elbette ki imkansızdı. Cumhurbaşkanımızın emir ve talimatları doğrultusunda Ahlat buna dahil edildi. bizim bir isteğimiz de Sultan Alparslan\'ın otağını kurduğu Ahlat\'a Cumhurbaşkanlığı Köşkü\'nün yapılmasıydı. Bu gayretimize de birçok yerden destek geldi. Özellikle MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli\'nin de destek vermesiyle Cumhurbaşkanımız, Malazgirt kutlamaları sırasında bize bu müjdeyi verdi.\"

Belediye Başkanı Çoban, Ortadoğu, Türki Cumhuriyetler ve Orta Asya Devlet Başkanlarını Ahlat\'ta inşa edilecek Cumhurbaşkanlığı Köşkü\'nde ağırlamak istediklerini de belirterek, \"Ahlat bin yıl önceki başkentimiz. Böyle bir yere böyle bir ithafta bulunmak da ancak Cumhurbaşkanımızla gerçekleşebilirdi. Biz de bunu gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. İlk kazmayı da sayın Cumhurbaşkanımızın talimat verdiği gün vuracağız. Bizim zaman ile ilgili bir sıkıntımız yok. Onay verildiği gün hemen işe başlayıp, kısa sürede tamamlayacağız\" dedi.

Görüntü Dökümü

---------------------------

-Ahlat\'tan genel görüntü

-Ahlat Belediyesinden detay görüntüler

-Cumhurbaşkanlığı köşkü için teklif edilen yerden detaylar

-Bitlis Valisi İsmaiş Ustaoğlu, Ahlat Belediye Başkanı Mümtaz Çoban\'ın alandaki incelemeleri

-Ahlat Çarho etkinlik alanından detay görüntüler

-Belediye Başkanı A. Mümtaz Çoban ile röportaj

-Ahlat\'ın tarihi mekanlarından detay görüntüler

-Detay ve genel görüntüler

Görüntü Süresi:4:50 Dk.

Görüntü Boyutu:540,96 MB

======================================================

(YENİDEN)

2)KAÇAK OCAKLARDA EKMEK PARASI MÜCADELESİ

ZONGULDAK\'ta, maden ocaklarında son 5 yılda meydana gelen iş kazalarında can veren 80 maden işçisinden 26\'sı, kaçak işletilen ocaklarda yaşamını yitirdi. Tek geçim kaynakları kömür olan işsiz madenciler, iş kazalarına ve ölümlere rağmen iş güvenliği tedbirlerinin olmadığı yüzlerce kaçak ocakta, günlük 50- 80 lira yevmiye karşılığında üretim yapıyor.

Türkiye\'de \'kömür\' denilince akla gelen ilk kent olan Zonguldak\'ta, Türkiye Taşkömürü Kurumu\'nun (TTK) yanı sıra özel kömür işletmelerinde de üretim yapılıyor. Bunun yanında, işsiz madencilerin yasa dışı üretim yaptığı ruhsatsız kömür ocakları da bulunuyor. İş bulamayan madenciler, iş kazalarına ve ölümlere rağmen iş güvenliği tedbirlerinin olmadığı ocaklarda günlük 50- 80 lira yevmiye karşılığında üretim yapıyor. Ormanlık ve dağlık alanların yakınındaki mahallelerde oturanlar ile Kilimli ve Kozlu ilçelerinde çok sayıda kişi, geçimini bu ocaklardan sağlıyor. TTK ile özel ocaklarda üretilen ve tonu 700- 800 liradan satılan kömür, kaçak ocaklarda yarı fiyattan satılıyor.

TESPİT EDİLEN KAÇAK OCAKLAR İMHA EDİLİYOR

Jandarma, TTK, Orman Bölge Müdürlüğü, Çalışma ve İş Kurumu Müdürlüğü yetkilileri, düzenli olarak denetim yapsa da ruhsatsız kömür ocaklarının önüne geçilemiyor. Son 5 yılda tespit edilen 16 kömür sahasındaki bin 461 kaçak ocakla ilgili işlem yapıldı. Bunlardan 491\'i için TTK tarafından cumhuriyet savcılığına suç duyurusunda bulunuldu. Yapılan çalışmalara rağmen dinamitle patlatılarak, mühürlenen bu ocaklardan çoğu, daha sonra tekrar üretime açıldı. Jandarma, kaçak ocaklardan tespit ettiği 614 bin 590 kilo kaçak kömürü İl Özel İdaresi yetkililerine teslim etti. Son 5 yılda TTK\'da 14, özel kömür işletmelerinde 40, kaçak ocaklarda ise 26 maden işçisi yaşamını yitirdi. Kaçak ocaklarda 1992\'den bu yana ise göçük, patlama, gaz zehirlenmesi ve diğer iş kazaları sonucu toplam 139 kişi hayatını kaybetti. Temmuz ayında Erkan Conkur (46) ve Hasan Yıldız (30), geçen cuma günü de Erol Sabah, kaçak ocakta meydana gelen göçükte hayatını kaybetti.

\'OCAĞA GİRDİĞİNİZ AN SADECE ÇIKIŞI DÜŞÜNÜRSÜNÜZ\'

Kentteki kaçak kömür ocaklarından birinde yıllarca çalışan M.A., ölüm riskini bile bile ruhsatsız ocaklara neden girdiklerini DHA muhabirine anlattı. İş bulamayınca kaçak ocakta çalışmak zorunda kaldığını dile getiren M.A., şunları söyledi:

\"Kaçak ocakta risk çok ama para iyi geldiği için giriyorduk. Özel ocaktan biraz daha fazla kazanıyoruz, kaçak ocakta. Zonguldak\'ta çok kaçak ocak var. Çok ölen arkadaşımız var. Niye böyle oluyor, diye üzülüyoruz ama Zonguldak\'ın kaderi bu. Burada kömür yoksa ekmek de yok. Kömür yoksa işsizlik demek. Ocakta ölü de olsa, onu çıkardıktan sonra yine açıyorlar. Yüzde 70 ciğerlerinde toz olan, sağlam sağlık raporu alamayan, mecbur kaçak ocağa giriyor. Başka iş bulamıyor. Kaçak ocakların berbat iş güvenliği. Özel ocaklar daha güvenli. O an, ocağa girdiğiniz an sadece çıkışı düşünüyorsunuz. Çıktığınızda şükür ediyorsunuz. Bu insanların burada bir sebebi var; ekmek davası. Burada ne fabrika var ne iş alanları var. Özel şirketlere girmekte zor. Giremeyince ne yapıyor adam? Kaçak ocağa giriyor. Artık kazayı falan düşünmüyor.\"

\'KALICI VE GÜVENLİ İŞ YERLERİ İSTİYORUZ\'

Genel Maden İşçileri Sendikası Genel Başkanı Ahmet Demirci ise kaçak ocakların, Zonguldak\'ın acı gerçeği olduğunu söyledi. Ekonomik nedenler ve işsizlik yüzünden madencilerin kaçak ocakları tercih ettiğini kaydeden Demirci, \"TTK iş sağlığı ve güvenliği konusunda çok duyarlı. En ufak iş kazasında maddiyata hiçbir zaman önem vermez ve ne gerekiyorsa yapılıyor. Zonguldak\'ımız acı gerçeği ise kaçak ocaklar. Kaçak ocaklarda maalesef sigortasız yaşı tutmayan veya yaşı geçmiş insanlar çalışıyor. Neden çalışıyor? Tabi ki maddi sıkıntılardan, imkansızlıklardan, çocuklarını okutmak için. Buralarda iş güvenliği maalesef yok. Kalıcı özel sektörlerin sektörde olmasını istiyoruz. İşçinin rahat çalışabileceği, iş sağlığı ve güvenliği konusunda yeterli özel sektörlerin bölgede daha fazla olması lazım. Bunlar olursa iş sahaları da açılır ve kaçak ocaklarda azalma olur, diye düşünüyorum. Özel sektöre karşı değiliz. Sadece kalıcı ve güvenli iş yerleri istiyoruz\" diye konuştu.

Görüntü Dökümü

--------------------------

-Kaçak ocakta çalışan M.A. ile röp.

-Kaçak ocak dışından detay

-Anons

-Genel Maden İşçileri Sendikası Genel Başkanı Ahmet Demirci ile röp.

-Kaçak ocaktan ceset çıkarılması(arşiv)

-Kaçak ocaklardan detay(arşiv)

Süre: (8.29) Boyut: (949 MB)

Haber-Kamera: Gürkay GÜNDOĞAN-Aytaç ÖZTÜRK/ZONGULDAK,(DHA)

=======================================================

3)EGE DENİZİ KIYISINDAKİ BALIKÇILARA FIRTINA UYARISI

METEOROLOJİ Bölge Müdürlüğü, Çanakkale\'den Bodrum\'a kadar uzanan tüm Ege Denizi kıyılarında perşembe gününe kadar fırtına beklendiğini açıklayıp özellikle balıkçıların denize açılmamaları istendi. Denizlerde yaşanacak olan fırtınadan dolayı Çanakkale ve Balıkesir\'de sıcaklıklarda 7 derece, İzmir ve çevresinde ise 5 derecelik düşüşler beklendiği ifade edildi.

Marmara ve İstanbul için günler öncesinden yapılan meteorolojik uyarılardan sonra Ege Denizi içinde fırtına uyarısı geldi. İzmir\'deki Meteoroloji Bölge Müdürlüğü yetkilileri, fırtınanın Ege Denizi\'nde etkili olacağını açıkladı. Perşembe gününe kadar zaman zaman etkisini artırarak sürecek olan fırtınadan dolayı Çanakkale\'den Bodrum\'a kadar kıyılarda özellikle balıkçıların, denize açılmamaları istendi. Fırtınanın Ege Denizi\'nin tamamında etkili olacağı bildirildi. Fırtınadan dolayı bölgenin kuzey tarafındaki Çanakkale ve Balıkesir\'de sıcaklıklarda 7 derece, İzmir, Manisa ile çevresinde ise 5 derecelik sıcaklık düşüşlerine neden olacağı ifade edildi.

Taylan YILDIRIM-İZMİR/DHA

======================================================

4)ELEKTRONİK MARKETLERDEN 2 MİLYON TL\'LİK VURGUN YAPAN ÇETE YAKALANDI

KOCAELİ, İstanbul, Bolu ve Muğla illerinde teknoloji marketlerine girerek yaklaşık 2 milyon TL değerinde elektronik eşya çalan çete polisin yaptığı operasyonla yakalandı.

Kocaeli\'de Temmuz ve Eylül aylarında iki teknoloji marketinin aynı yöntemle soyulması üzerine harekete geçen Kocaeli polisi, yaptıkları araştırmalar neticesinde aynı kişilerin 8 Temmuz tarihinde Bolu\'da bir teknoloji mağazasından 50 bin TL değerinde, 15 Temmuz tarihinde Kocaeli\'deki bir teknoloji mağazasından 650 bin TL değerinde, 1 Eylül\'de Muğla Bodrum\'da teknoloji mağazasından 600 bin TL değerinde, 21 Eylül\'de Kocaeli\'de başka bir teknoloji mağazasından 550 bin TL değerinde cep telefonu ve elektronik eşya çaldıklarını belirledi. Çetenin ayrıca farklı tarihlerde İstanbul\'da bir eve girerek 170 bin TL değerinde bir otomobil ile 4 farklı otomobilden plaka çaldıkları tespit edildi. Şahısların toplamda yaklaşık 2 milyon TL değerinde cep telefonu, elektronik eşya ve lüks otomobil çaldıkları öğrenildi.

EŞ ZAMANLI OPERASYONLA YAKALANDILAR

Bunun üzerine araştırmalarını derinleştiren polis ekipleri İstanbul Okmeydanı, Esenyurt ve Bağcılar ilçelerinde bulunan ikametlerine ve TEM otoyolunda seyir halinde olduğu belirlenen bir araca eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda çete lideri olduğu belirlenen M.K. ile R.Y., E.Y., Ö.O, M.K., M.F.T., E.T., M.T. ve F.T. isimli şahısları gözaltına aldı. Ayrıca yapılan aramalarda 1 adet pompalı tüfek ile buna ait fişekler, 1 adet balyoz, 1 adet tornavida ve 2 adet levye ele geçirildi. Emniyete getirilen şüphelilerden M.F.T. ve F.T. ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakılırken, M.K. ile R.Y., E.Y., Ö.O, M.K., E.T. ve M.T. isimli şüpheliler işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerin yapılan sorgularında çaldıkları elektronik eşyaları sattıkları ve gelen parayla lüks otomobiller satın aldıklarını söyledikleri öğrenildi. Şahısların otomobillerine de polis tarafından el konuldu.

SOYGUN GÜVENLİK KAMERASINDA

Çetenin gerçekleştirdiği soygunlar teknoloji marketlerinin güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde şüphelilerin İstanbul\'dan çaldıkları lüks otomobil ile teknoloji marketlerine geldikleri, bir şahıs arabada beklerken bir şahsın ise elinde pompalı tüfek ile binanın kapısında beklediği görülüyor. Çetenin diğer üyeleri levye ve balyoz ile teknoloji marketlerinin kepenk ve kapılarını kırarak içeri girdikleri ve yanlarında getirdikleri çuvallara cep telefonu, fotoğraf makinesi gibi küçük boyutlu elektronik eşyaları doldurduktan sonra kaçtıkları görülüyor. Yaklaşık 5 dakika içerisinde girdikleri marketlerden çıkan zanlılar daha sonra kayıplara karışıyor.

Görüntü Dökümü

----------------------

- Şahısların teknoloji marketlerine girişleri(güvenlik kamerası)

- Şahısların yakalanma anları

- Şahısların asayişten çıkışı

- Detay

HABER: Dinçer AKBİR-KAMERA: Alişan KOYUNCU/İZMİT(Kocaeli)

======================================================

5)YEŞİLKÖY\'DE ELMA HASADI BAŞLADI

BURDUR\'da elma ihtiyacının üçte birinin karşılandığı Tefenni ilçesine bağlı Yeşilköy\'de elma hasadı başladı. Yeşilköy\'de elma hasadının başlaması dolayısıyla program düzenlendi. Programa Tefenni Kaymakamı İlker Eker, Tarım ve Orman İl Müdürü Oktay Darcan, Tefenni Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Veli Gökçen, İl Jandarma Alay Komutan vekili Albay Mehmet Çelik, Yeşilköy Muhtarı Abdurrahman Erkan ile köylüler katıldı.

Tarım ve Orman İl Müdürü Oktay Darcan, \"İlimizde 9- 10 bin dönüm alanda elmacılık yapılıyor. Bu köydeki üreticileri desteklememizin asıl sebebi bu köydeki insanlarımızın bakanlığımızın özellikle desteklediği kümelenmiş bir modeli burada uygulamaları. Köyün çoğunluğu meyvecilik üzerine çalışıyor. Elma üzerine yoğunlaştılar. Bunun da neticesinde kendilerinin bilgiyle, arazilerin suyla buluşmasıyla başarılı bir çalışmayla sonuç alıyorlar\" dedi.

Oktay Darcan, \"Üreticimiz bu yıl emeklerinin karşılığını alıyor. İyi fiyatlarla ürünlerini satıyorlar. Geçen yıl 1.2 liradan satılan ürün bu yıl 1.5 liradan satılıyor. Burdur genelinde şu anda 10 bin dönüm alandan yıllara göre değişebiliyor ama 20- 30 bin ton aralığında ürün alıyoruz. Bu sene rekoltemiz iyi. Rekolteyi yükselten Yeşilköy\" diye konuştu.

Kaymakam İlker Eker, Yeşilköy\'de nüfusun önemli bir bölümünün geçimini meyvecilikle sağladığını belirtti. Eker, şöyle dedi:

\"Burdur\'da üretilen elmanın üçte birlik kısmının Yeşilköy\'de üretildiğini gururla söylüyoruz. Şu anda Yeşilköy\'de 5 bin 850 dekarlık ekilebilecek arazinin 4 bin 520 dekarında meyvecilik yapılıyor. Meyveciliği profesyonel anlamda yapılıyor. Yeşilköy Çaylı Göleti sayesinde meyve alanlarının büyük bölümü damlama sulama tekniğiyle sulanıyor. Geçen yıl ilk defa Burdur\'da İyi Tarım Uygulamalarını Yeşilköy\'de hayata geçirdik, üreticiden tüketiciye kadar her aşama şeffaf bir şekilde herkes tarafından görülüyor. Bu yılki elma hasadımızın hayırlara vesile olmasını diliyorum. Bereketli olsun.\"

Kaymakam İlker Eker ve protokol üyeleri bir süre elma topladı.

Görüntü Dökümü

--------------

- Elma bahçesi

- İlker Eker ile röp.

- Elma seçenler

- Oktay Darcan ile röp.

- Detay

HABER- KAMERA: Mesut MADAN/BURDUR, (DHA)



