DHA YURT BÜLTENİ 7

AK Parti\'li Belediye Başkanı\'na silahlı saldırı (2) - EK GÖRÜNTÜ

ŞANLIURFA\'nın Akçakale Belediye Başkanı AK Parti\'li Abdülhakim Ayhan\'ın da içerisinde bulunduğu makam aracı olarak kullanılan zırhlı cipe, uzun namlulu silahlarla saldırı düzenlendi. Saldırıda şans eseri yaralanan olmadı.

Olay, saat 11.00 sıralarında Akçakale ilçe merkezinde meydana geldi. Akçakale Belediye Başkanı AK Parti\'li Abdülhakim Ayhan\'ın makam aracı olarak kullandığı 34 ECZ 27 plakalı zırhlı cipe, hareket halindeyken kimliği belirsiz kişiler tarafından uzun namlulu ve pompalı tüfeklerle ateş açıldı. Saldırıda şans eseri ölen ya da yaralanan olmazken, araçta hasar oluştu. Ayhan saldırı sonrası belediyeye geçerken, özel harekat polislerinin de sevk edildiği olay yerinde kaçan saldırganların yakalanması için çalışma başlatıldı.

Akçakale Belediye Başkanı AK Parti\'li Abdülhakim Ayhan\'ın makam aracına, 20 Ekim 2015 tarihinde, Şanlıurfa kent merkezinde taşlı saldırı düzenlenmiş, olayda yaralan olmamış, araçta hasar oluşmuştu.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

------------------------------------

- Silahlı saldırıya uğrayan başkanın aracı

- Araçta bulunan mermi izleri

- Olay yeri

- Çevredekiler

- Emniyet Müdürlüğü

- Genel ve detay görüntüler

(KJ: Haber-Kamera: Hadi KURT-ŞANLIURFA-DHA)



======================================

Dur ihtarına uymayan otomobilden 1 kilogram Bonzai çıktı

İsmail ÇETİNTAŞ/PAMUKOVA(Sakarya), (DHA) - SAKARYA\'nın Pamukova ilçesinde \'dur\' ihtarına uymayan sürücünün kullandığı otomobille jandarma ve polis ekipleriyle başlayan kovalamaca üzüm bağları arasında bitti. Şoför gözaltına alınırken, otomobilden araziye attığı poşette 1 kilo bonzai ele geçirildi.

Pamukova İlçe Jandarma Komutanlığı ile Pamukova İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Adapazarı-Pamukova D-650 Karayolu\'nda uygulama yaptığı sırada \'dur\' ihtarına uymayan sürücü otomobille kaçmaya başladı. Araç ile jandarma ve polis ekipleri arasında başlayan kovalamaca, Turgutlu Mahallesi ile Pamukova arasında bulunan üzüm bağları arasında son buldu. Ekipler, üzüm bağları arasına giren ve kaçacak yol bulamayan otomobilden araziye bir poşet atıldığını fark etti. Otomobili durduran ekipler, otomobil sürücüsü A. Y.\'yi gözaltına alırken, araçtan araziye atılan poşetin içinde 1 kilo uyuşturucu bonzai ele geçirildi.

Gözaltına alınan sürücünün evinde ve işyerinde jandarma narkotik köpeği \'Rüzgar\' eşliğinde arama yapıldı. Yapılan aramada her hangi bir suç unsuruna rastlanmadı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Otomobilden atılan uyuşturucu

Sürücünün iş yerinde yapılan arama



======================================



Temeldeki su kesilmeyince hükümet konağı inşaatında çalışma durdu

ÇANAKKALE\'nin Bayramiç ilçesinde, depreme dayanıksız olduğu için yıkılıp, yeniden inşasına başlanan hükümet konağının temel kazısında çıkan su yaklaşık 20 gündür kesilmedi. Bu nedenle çalışmalar durdu.

?Bayramiç\'te 25 yıldır hükümet konağı olarak hizmet veren Atatürk Caddesi’ndeki bina, depreme dayanıksız olduğu gerekçesiyle geçen aylarda yıkıldı. İnşaat çalışmaları sırasında 5 metreye ulaşıldığında temelden çıkan tatlı su çekilmeye başlandı ve kesilmesi beklendi. Ancak 20 gündür 3 dalgıç motorla 24 saat aralıksız çekilen su, bir türlü kesilmedi.

Temelin bazı bölümlerinde heyelan meydana gelince Bayramiç Belediyesi, garaj bölgesindeki araçları boşalttı. Koruma şeridi çekerek, oluşabilecek heyelan için önlem aldı. Temelden su çekimi devam ederken, inşaatı TOKİ’nin yaptığı, ancak temel kazma işinin ihaleyle bir şirkete verildiği belirtildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Temel çalışmalarından görüntü.

Biriken sudan görüntü.

Dalgıç pompalarla suyun çekilmesinden görüntü.

İşçilerle röportaj.

Haber-Kamera: Fatih DALDAL/BAYRAMİÇ (Çanakkale), (DHA)

======================================

Gaziantep\'te, Gaziler Günü kutlandı

GAZİANTEP\'te 19 Eylül Gaziler Günü düzenlenen törenle kutlandı.

15 Temmuz Demokrasi Meydanı\'nda düzenlenen törene; Gaziantep Valisi Ali Yerlikaya, 5\'inci Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Şefik Atak, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, protokol üyeleri ve öğrenciler katıldı. Tören Gaziantep Valisi Ali Yerlikaya, 5\'inci Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Şefik Atak ve Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin\'in Atatürk Anıtı\'na çelenk sunması ile başladı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı\'nın okunmasının ardından öğrenciler gazilik konulu şiirler okudu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

----------------------------------

- Törene katılanlar

- Çelenklerin bırakılması

- İstiklal Marşı\'nın okunması

- Şiir okunması

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Mustafa KANLI-GAZİANTEP (DHA)

186 MB



======================================



Adıyaman\'da Gaziler Günü kutlandı

ADIYAMAN’da 19 Eylül Gaziler Günü, düzenlenen törenle kutlandı.

19 Eylül Gaziler Günü programı kapsamında Adıyaman Valiliği önünde bulunan Atatürk anıtına Vali Nurullah Naci Kalkancı, Adıyaman Belediyesi ve Gaziler Derneği çelenk sunumu gerçekleştirdi. Çelenk sunumu ardından bir dakikalık saygı duruşunda bulunularak İstiklal Marşı okundu. Daha sonra şehitlik ziyaret edilerek karanfil bırakıldı. Ziyarette Adıyaman İl Müftülüğü görevlileri tarafından dua edildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

---------------------------------

- Valilik önü

- Programa katılanlar

- Çelenklerin bırakılması

- Saygı duruşu ve istiklal marşı okunması

- Şehitlik

- Karanfil bırakılması

- Dua edilmesi

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Mahir ALAN-ADIYAMAN (DHA)

50 MB

======================================

