DHA YURT BÜLTENİ 7

Suriye ve sınır hattına askeri sevkiyat sürüyor

SURİYE\'nin Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatları ile teröristlerden arındırılan bölgeleri ile İdlib\'e komşu Hatay sınır hattına askeri personel ve araç sevkiyatı sürüyor.

Çeşitli kentlerden Suriye sınır hattına askeri personel ve araç sevkiyatı sürüyor. Bugün öğle saatlerinde kente ulaşan konvoylardan biri, Öncüpınar Sınır Kapısı\'ndan Suriye\'ye geçip, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatları ile teröristlerden temizlenen bölgelerine yönlendirildi. Diğer konvoy ise İdlib kentine komşu Hatay sınırına konuşlandırılmak üzere yola devam etti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

----------------------------------

- Askeri konvoy

- Araçların geçişi

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Reşit ÇELEBİOĞLU-KİLİS (DHA)

128 MB, 114 MB

================

2 kişilik motosiklete 5 kişi bindiler

ANTALYA\'nın Akseki ilçesinde 2 kişilik motosiklete binen 5 kişi görenleri hayrete düşürdü. Kask takmadan 5 kişinin karayolunda hızla ilerleyişi cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Antalya- Akseki D400 karayolunun Akseki\'ye bağlı Murtiçi Mahallesi mevkisinde sabah saatlerinde plakası öğrenilemeyen bir motosikletteki 5 kişi görenleri şaşırttı. 2 kişilik motosiklete binen ve başlarında kaskları bulunmayan 5 kişi karayolunda hızla seyrederken, içlerinden birinin bir süre ayakta yolculuk etmeye çalışması dikkati çekti.

Motosikletteki 5 kişinin tehlikeli yolculuğu aynı yönde seyreden araçtaki bir kişi tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Kendilerini görüntüleyen kişiye Alanya\'dan Konya\'nın Seydişehir ilçesine gittiklerini belirten motosikletlilerin, \"Yok mu bir kişilik daha yer\" sorusuna ise \"Var\" dediği duyuluyor. \"Arka lastiğe biraz hava basın\" diyen araçtaki kişiye motosiklettekilerden biri \"Haberlere çıkacak mıyız\" diye sesleniyor. Motosiklet ve araç daha sonra yola devam ediyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

(Cep telefonu kamerası)

--------------

- Motosiklettekilerin ilerleyişi

GÖRÜNTÜ DURUMU: Link geçilecek.

HABER- KAMERA: ANTALYA, (DHA)

================

Vali Çiftçi\'den Meltem Ö. hakkında hakaret davası



Engin ÖZMEN/KIRKLARELİ, (DHA) - KIRKLARELİ Valisi olarak görev yaparken, merkeze alınan Orhan Çiftçi, 2014 yılında Mudanya Kaymakamı olduğu dönemde husumet yaşadığı Meltem Ö. hakkında, attığı mesajlarla kendisine hakaret ettiği gerekçesiyle dava açtı. Kırklareli 1\'inci Asliye Ceza Mahkemesi\'ndeki ilk duruşmaya Çiftçi, katılmadı. Duruşmada yer alıp, savunma yapan Meltem Ö. ise \"Kimse, kimseye durduk yerde hakaret etmez\" dedi.

Kırklareli Valisi olarak görev yaparken, merkeze alınan Orhan Çiftçi, 2014 yılında Mudanya Kaymakamı olduğu dönemde husumet yaşadığı Meltem Ö. hakkında, olayın ardından kendisine cep telefonundan gönderdiği mesajlarla hakaret ettiği iddiasıyla Bakırköy Cumhuriyet Savcılığı\'na şikayette bulundu. Savcılık tarafından \'yetkisizlik\' kararı verilerek dosya, Kırklareli Cumhuriyet Başsavcılığı\'na gönderildi. Tamamlanan soruşturma kapsamında Meltem Ö. hakkında, Kırklareli 1\'inci Asliye Ceza Mahkemesi\'ne \'Orhan Çiftçi\'ye yönelik hakaret\', \'kişilerin huzur ve sükununu bozmak\' iddiasıyla 6 aydan 3 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

MUDANYA\'DAN DURUŞMAYA GELDİ

Kırklareli 1\'inci Asliye Ceza Mahkemesi\'ndeki ilk duruşmaya, merkeze alınan Vali Orhan Çiftçi ve avukatı katılmazken, Bursa\'nın Mudanya ilçesinde oturan Meltem Ö. geldi. Talimatla ifade vermek yerine duruşmaya çıkmayı tercih ettiği için geldiğini dile getiren Meltem Ö., kendisini savundu. Orhan Çiftçi ile Mudanya\'da kaymakam olduğu 2014 yılında tanıştıklarını anlatan Meltem Ö., \"Kimse, kimseye durduk yerde hakaret etmez\" dedi.

ÇİFTÇİ\'NİN TELEFON KAYITLARINA BAKILACAK

Kırklareli 1\'inci Asliye Ceza Mahkemesi\'nin hakimi, Meltem Ö.\'nün ifadesinin ardından Orhan Çiftçi\'nin şikayete konu olan 1- 10 Mayıs 2017 tarihlerindeki telefon kayıtlarının incelemesine karar vererek, duruşmayı erteledi.

Mahkeme çıkışı konuşan Meltem Ö., kendisini koruduğunu belirterek, \"Hiç kimse, durup dururken kimseye hakaret etmez. Bugün davanın ilk duruşması vardı. Mudanya\'dan yola çıkıp, Kırklareli\'ndeki duruşmaya geldim. Avukatımı getirmedim, olayları kendim yaşadığım için kendim anlatmak istedim\" diye konuştu.

Görüntü Dökümü:

-Kırklareli adliyesi

-Meltem Ö.\'nün çıkışı

-Meltem Ö. detay ve röp.

-Genel görüntüler

Haber-Kamera: Engin ÖZMEN/KIRKLARELİ,(DHA)-

======================================

Trabzon\'da deniz dolgusu çöktü; 3 kamyon kıyıda asılı kaldı

TRABZON\'da, sosyal ve kültürel yaşam alanı için süren deniz dolgusuna toprak taşıyan 3 kamyon, çöken dolgu toprağına saplandı. Dolgu ile sürüklenen kamyonlar, kıyıda asılı kaldı. Tarım toprağı kullanılıyor iddiaları ile gündeme gelen dolgu için 2 gün önce uzmanlar \'dolgu kriterlerine uygun çalışma yapılmıyor, çökme olabilir\' uyarısında bulunmuştu.

Olay, saat 12.30 sıralarında Kemerkaya Mahallesi’nde sürdürülen sosyal ve kültürel yaşam alanı dolgu inşaatında meydana geldi. 800 bin metrekarelik alanda sürdürülen dolguya toprak taşıyan 3 kamyon, çöken dolgu toprağına saplandı. Dolgu ile sürüklenen kamyonlar, deniz kıyısında asılı kaldı. Sürücülerinin ter ettiği kamyonlar için olay yerine kurtarma ekipleri sevk edildi. Ekipler, dolguya gömülen kamyonları kurtarmak için çalışma başlattı. Deniz dolgu çalışmasına ise ara verildi.

\'ÇÖKME OLABİLİR\' UYARISI YAPILMIŞTI

Trabzon\'da süren sosyal ve kültürel yaşam alanı projesi, dolguda tarım toprağı kullanıldığı iddiaları ile tartışmalara neden olmuştu. Uzmanlar, dolguda tarım toprağı kullanılmasının zararlarına dikkat çekmiş, dolguda oluşturacağı risklere işaret etmişti. Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) Çevre Mühendisleri Odası Genel Merkez Yöneticisi Vildan Özmen de yapılan projede çökmelerin olacağını belirterek \"Trabzon’da yapılan bütün dolgularda aynı problemler yaşanıyor. Burada yapılan dolguda, dolgu kriterlerine uygun çalışma yapılmıyor. Önce kayaç toprağını sermeleri lazım. Sonra üzerine bitkisel toprak dediğimiz örtü toprağını kesinlikle koruma altına almaları gerekiyor. Peyzajda kullanılan toprakla maalesef dolgu yapılıyor. Zemin sağlamlaştırmaya gitmeleri gerekiyor. Eğer işlem yapılmazsa bu durum çökmeye neden olabilir\" ifadelerini kullanmıştı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Çöken kamyonların görüntüsü

Dolgu detayları

Detaylar

Haber: Tolga SAĞLAM Kamera: Uğur AYDIN TRABZON-DHA



======================================

Yalnız yaşadığı evde ölü bulundu

KONYA\'nın Ereğli ilçesinde Murat Ünal (46), yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu.

Cami Kebir Mahallesi Muhtarı Mustafa Erdoğan, Şehit Ömer Halisdemir Caddesi\'nde tek katlı müstakil bir evde yalnız yaşayan Murat Ünal\'ı ziyarete gitti. Kapıya çıkan olmayınca durumdan şüphelenip eve giren Erdoğan, Ünal\'ı yerde hareketsiz bulup, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Gelen sağlık ekibi Murat Ünal\'ın hayatını kaybettiğini tespit etti.

Ünal\'ın cenazesi olay yerindeki incelemenin ardından otopsi yapılma üzere Ereğli Devlet Hastanesi\'ne gönderildi.

(Görüntü dökümü:

--------------------------

- Evden detaylar

- Polisin incelemeleri

- Genel ve detaylar

(KJ:Haber-Kamera: Atilla ATMACA EREĞLİ DHA))



======================================

Polisin internet üzerinden irtibat kurarak yakaladığı 4 dolandırıcı tutuklandı

TEKİRDAĞ\'da polis, internetteki bazı sohbet programları aracılığıyla ilişki kurdukları vatandaşları, kredi kurumlarının adını kullanarak dolandırdıklarını belirleyerek yakaladığı 4 şüpheli tutuklandı.

Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kendilerine dolandırıldıkları yönünde gelen şikayetler üzerine harekete geçti. Polis, sanal ortamda kendi aralarında kod isimler kullanarak irtibat sağladıkları belirlenen isimleri takibe aldı. Yapılan incelemelerde söz konusu şüpheliler, sanal ortamda ikili ilişki kurdukları kişilere, \'pişhing\', \'ship geçme\', mail order\', \'fake post\' gibi yöntemlerle, kredi kurumlarının adını kullanmak sureti ile dolandırdıklarını tespit etti.

Polis, irtibat kurdukları kişileri \'size kredi çekeceğiz\' diyerek dolandırdığı belirlediği şüphelilerle sahte hesap ve rumuz kullanarak temasa geçti. İnternet üzerinden kurulan irtibatın ardından polis, şüpheliler E.K., K.S., D.B. ve A.S.\'yi yakalayarak gözaltına aldı. Şüpheliler, emniyetteki soruşturmalarının ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Emniyet tabela

-Şüphelilerin emniyette çıkarılmaları

-Şüphelilerin polis aracına bindirilmeleri

-Detaylar

Haber-Kamera: Ruhan YALÇIN/TEKİRDAĞ,(DHA)

======================================

Dereye düşen inek kepçeyle kurtarıldı

KAHRAMANMARAŞ’ın Andırın ilçesinde dereye düşen \'Huysuz\' isimli inek, itfaiyenin 2 saatlik çabası sonucu kepçeyle kurtarıldı.

Akgümüş Mahallesi\'nde dere kenarında otlayan Ahmet Ateş\'in ineği \'Huysuz\' dereye düşü. İneğinin düştüğünü gören Ateş, itfaiyeden yardım istedi. Olay yerine gelen ekipler kepçe yardımı ile yaklaşık 2 saatlik çalışmanın sonunda ineği dereden çıkardı. İneğine kavuşan Ahmet Ateş, itfaiye erlerine teşekkür etti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

------------------

- Kepçe

- Ekiplerin çalışması

- İneğin kepçe ile çekilmesi

- Kurtarılan ineğin ayağa kalkması

Haber: İskender ZENGİN Kamera: KAHRAMANMARAŞ-DHA)

86 MB



======================================

Çanakkale Boğazı\'ndan geçen Rus savaş gemisindeki malzemeler dikkat çekti

ÇANAKKALE Boğazı\'ndan geçen Rus Donanması\'na ait 148 borda numaralı \'Orsk\' adlı savaş gemisinin, güvertesindeki askeri malzemeler dikkat çekti. Türk Sahil Güvenlik botu, geçiş sırasında savaş gemisine eşlik etti.

Ege Denizi’nden Çanakkale Boğazı\'na saat 10.00’da giriş yapan Rus Donanması\'nın Karadeniz Filosu’na bağlı 148 borda numaralı savaş gemisi \'Orks\', saat 11.15’te Çanakkale önlerine ulaştı. Kilitbahir Kalesi ve köyünde dağda bulunan \'Dur Yolcu\' yazısının önünden geçişini tamamlayan savaş gemisinin güvertesinde üzeri örtülü çok sayıda askeri malzeme bulunması dikkat çekti. Can yelekli askerlerin güvertede nöbet tuttuğu görüldü.

Türk Sahil Güvenlik botu, boğaz geçişi sırasında savaş gemisine eşlik etti. Boğazda manevra yapması en güç nokta olan Nara Burnu\'nu döndükten sonra gözden kaybolan savaş gemisi Marmara Denizi\'ne doğru yol aldı. Rus savaş gemisinin bağlı bulunduğu Karadeniz’deki Rus askeri üssüne döndüğü belirtildi.

AKDENİZ\'E FİLO İNDİRMİŞTİ

Rusya, Suriye\'de muhaliflerin elinde bulunan son vilayet olan İdlib kentine düzenlediği hava saldırısı öncesinde, Akdeniz\'e, Karadeniz filosunun büyük bir bölümünü göndermişti. Çanakkale Boğazı\'ndan 9 günlük Kurban Bayramı tatili boyunca toplam 16 Rus askeri gemi geçerek, Rusya\'nın Suriye\'deki Lazkiye ve Tartus üslerine gitmişti. Rusya\'nın, savaş gemilerini 1-8 Eylül tarihlerinde Rusya Deniz Kuvvetleri Komutanı Amiral Vladimir Korolyev\'in yönetiminde gerçekleşen tatbikat için gönderdiği açıklanmıştı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Rus savaş gemisinin boğaz geçişinden genel ve detay görüntüler.

Rus savaş gemisinin güvertesindeki askeri malzemelerden görüntü.

Haber-Kamera: Burak GEZEN/ÇANAKKKALE, (DHA)



======================================

\'Rahmeh\' adlı gemi, bu kez Çeşme açıklarında (2)



Fulya OMAÇ - Güneş ATAGÖZ/ÇEŞME (İzmir), (DHA)- İSTANBUL açıklarında bir süre bekletilen, şarbon hastalığı taşıdığı iddia edilen büyükbaş hayvanların tutulduğu iddia edilen Panama bandıralı \'Rahmeh\' isimli gemi, bu sabah İzmir\'in Çeşme ilçesi Çiftlik Mahallesi açıklarına demirledi.

6 Eylül’de İstanbul’dan ayrılıp Akdeniz’e açılan 134 metre uzunluk, 11 bin 947 grostonluk olan, hayvan taşımacılığında kullanılan gemi \'Rahmeh\', Doğu Akdeniz’de dört gün boyunca hiçbir limana yanaşmadan hareket ettikten sonra tekrar Ege’ye dümen kırdı. Dün Güney Ege sularında bulunduğu tespit edilen ve varış limanı İspanya olduğu basında yer alan, içinde şarbon hastalığı taşıdığı iddia edilen büyükbaş hayvan bulunduğu iddia edilen geminin, tekrardan kuzeye yönelip bugün sabah saatlerinde Çeşme\'nin Çiftlik Mahallesi açıklarında demirlemesi dikkat çekti. Ancak, gerçek kısa bir süre sonra ortaya çıktı. Geminin personel ve yedek parça temini için Çeşme\'de demirlediği öğrenildi. Gemiye ilk olarak Sağlık Bakanlığı Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü\'nden bir doktorun çıkacağı ve vereceği rapora göre de Çeşme Liman Başkanlığı\'nın geminin personel ve yedek parça talebini değerlendireceği bildirildi.

Gemide \'şarbon hastalığı taşıyan büyükbaş hayvan bulunduğu\' iddiaları ile ilgili Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından daha önce yapılan açıklamada bunun asılsız olduğu belirtilip, \"Haberlere konu edinilen gemi, daha önce hayvan taşımacılığında kullanılmış olup, 20 Ağustos 2018 tarihinde boşaltılmıştır. Hayvan taşımacılığında kullanılan her araçta olduğu gibi, bahse konu olan gemide de koku vakası görülmüştür. Yayılan koku ve sineklenme gibi rahatsızlıklar için, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma Ekipleri tarafından ilaçlama ve temizlik gibi rutin işlemler gerçekleştirilmiştir. Söz konusu gemi sefer talimatının hazırlanmasının ardından Marmara Denizi\'ni terkederek İspanya’ya doğru hareket edecektir\" denilmişti.

CHP MİLLETVEKİLİ BAKAN\'DAN SORU ÖNERGESİ

CHP İzmir Milletvekili Murat Bakan, Çeşme açıklarında uluslararası sularda demirleyen \'Rahmeh\' isimli gemi ile ilgili olarak Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli\'nin yanıtlaması istemiyle TBMM\'ye soru önergesi verdi. Milletvekili Bakan, toplumda endişe ve paniğe neden olduğunu belirttiği gemiyle ilgili Bakan Pakdemirli\'den, \"Şarbon hastalığı olan hayvanları taşıdığı iddia edilen \'Rahmeh\' adlı geminin, İspanya\'ya gideceğini açıklamanıza rağmen, İstanbul\'dan ayrılarak Akdeniz\'de hiçbir limana yanaşmadan rotasını yeniden ülkemize çevirmesinin sebebi nedir? Şarbon hastalığı olan hayvanları taşıdığı iddia edilen geminin Ege\'de ve Çeşme\'de ne işi vardır? Gemi ne zaman ülkemizden ayrılacaktır\" sorularına yanıt istedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Çeşme açıklarında uluslarası sularda demirleyen Panama bandıralı \'Rahmeh\' isimli geminin görüntüsü

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamara: Güneş ATAGÖZ / ÇEŞME (İzmir), (DHA)



======================================



Doğu Karadeniz ‘Vargit’ çiçekleri ile rengarenk oldu

DOĞU Karadeniz Bölgesi yaylaları, sonbahar ile birlikte açan ve Latince adı ‘Colchicum Speciosum’ olan yörede ‘Vargit’ olarak adlandırılan çiçeklerle rengarenk oldu.

Doğu Karadeniz Bölgesi yaylalarına özgü Vargit çiçekleri sonbahar ayları ile birlikte yaylaları beyaza bürüdü. Beyaz renginin yanında mor renkte de yetişen ve yörede bin metre ve üzeri yaylalarda açan çiçekler yaylacılar için geriye göç zamanı geldiği anlamına geliyor. Trabzon’un Tonya ilçesinde görsel şölen sunan Vargit çiçekleri foto safari meraklılarının ilgisini çekiyor. Halk arasında, ‘Güz Çiğdemi’ , ‘Acı Çiğdem’ ve ‘Göçkovan’ adı da verilen çiçekli bitki zehirli olması ile biliniyor.

Fındıcak Yaylasında yaşayan Naciye Birinci, yaylalardan göç zamanının geldiğini belirterek “Yaylaya Haziran ayında çıkarız. İneklerimizi otlatırız, yaylamız olmazsa duramayız, alışmışız biz. Sonbaharda Vargit çiçekleri açar. Bize ‘yaylalardan varın gidin’ derler. Biz de hazırlanırız. Eylül, Ekim gibi köyümüze döneceğiz.ödedi.

Yayla sakinlerinden Muharrem Bıçak da “Vargit çiçekleri her güz mevsimi böyle açar. Göçlerin yaylalardan gitmesine, köylere inmesine vesile olur. Biz yaylacılar da bu çiçeklerin açmasını bekliyoruz. Bunlar açtığı zaman da göç edip köylerimize döneceğiz.ö diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Yayla detayları

Çiçeklerden detay

Yaylacılarla röp.

Detaylar

Haber-Kamera: İnan KALYONCU TRABZON-DHA

======================================



