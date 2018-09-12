DHA YURT BÜLTENİ 7

Türkiye\'nin köydeki ilk uzay gözlem evi, ilgisizlikten kapandı

ORDU\'da çocuk yaşta izlediği ay tutulması sonucu başlayan uzay merakı hobiye dönüşen Cumaittin Turap (72), 12 yıl önce köyünde, \'Astro Cumali\' adını verdiği 1 milyon liraya mal olan uzay gözlem evi kurdu. İsviçre’den getirdiği özel teleskoplarla donattığı uzay gözlem evi, açıldığı ilk yıllarda ilgi odağı oldu. Ancak son yıllarda kimsenin uğramadığı gözlem evi, unutuldu. Cumaittin Turap, ilgi görmeyen uzay gözlem evini kapattı ve yerleşmeyi düşündüğü Ege Bölgesi’ndeki bir ile taşımaya kara verdi.

6 yaşında izlediği bir ay tutulması sonucu uzaya merak salan Cumaittin Turap, 1970\'li yılların başında çalışmak için İsviçre\'ye gitti. Avrupa\'da teleskoplarla yakından ilgilenen ve uzay merakını gidermek için araştırmalar yapan Turap, Türkiye\'ye her gelişinde yanında çeşitli ebatlarda teleskopler getirdi. Sayacabaşı köyündeki evinin bir bölümünü küçük gözlem evine çevirerek hayalini kurduğu uzay gözlem istasyonu için ilk adımı atan Turap, 12 yıl önce köyün zirve noktasında ‘Astro Cumali’ adını verdiği 1 milyon liraya mal olan uzay gözlem evi kurdu. İsviçre’den getirdiği özel teleskoplarla donattığı uzay gözlem evi, açıldığı ilk yıllarda yerli-yabancı turistlerin ilgi odağı oldu. Kentte, bir dönem öğrencilerin de ziyaret ettiği ancak son yıllarda kimsenin uğramadığı gözlem evi, unutuldu. Cumaittin Turap da ilgi görmeyen uzay gözlem evini kapattı, yerleşmeyi düşündüğü Ege Bölgesi’ndeki bir ile taşıma kararı aldı.

\'DESTEK DE İLGİ DE YOK\'

Gözlem evini kurmak için maddi ve manevi emek harcadığını ancak destek göremediğini anlatan Cumaittin Turap, uzay gözlem evinin atıl kalmasından dolayı büyük üzüntü duyduğunu söyledi. Cumaittin Turap, \" Memleketimde güzel bir tesis kurdum. İsviçre’den 12 adet özel teleskop ile araç ve gereçler getirdim. Dünyanın her tarafından buraya büyük bir merak vardı. Burayı görebilmek için yurt dışından gelenler bile vardı. Artık gözlem evi ile ilgilenen yok. Maalesef destek de, ilgi de yok. Bu nedenle ben de gözlem evini Ege’ye taşıyacağım. Hiç değilse orada yerleşeceğim şehri incelerim. Burada büyük bir imkan var ama maalesef uzaya ilgi gösteren kimse yok\" dedi.

\'TELESKOPLARI İSTEYEN OLDU, SATMADIM\'

Teleskopların nemden uzak olması için gözlem evini bin rakımlı tepede kurduğunu, bölgenin ışıktan arındırılmış olmasının da büyük önem arz ettiğini ifade eden Cumaittin Turap, \"Gözlem evimizde bütün imkanlar var. NASA’ya da üyeyim. Dünyanın herhangi bir yerindeki güneş tutulmasını buradan rahatlıkla izleyebiliyoruz. İmkanlar çok ama destek yok. Gözlem evini şu anda kapalı tutuyorum. Gelmek isteyen olursa telefonla arıyorlar. Buraya kadar gelen kişileri de geri boş göndermek istemiyorum. O nedenle açıp gezdirdikten sonra tekrar kapatıyorum. Teleskopları satın almak isteyenler oldu, çok da iyi para teklif ettiler fakat satmadım. Satmayı da düşünmüyorum\" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Gözlem evi görüntüleri

Turap konuşma

Detaylar

Boyut: 167 MB

HABER KAMERA: Nedim KOVAN/ULUBEY (Ordu), (DHA) -



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Türkiye\'deki Suriyeliler, İdlib\'deki yakınlarının hayatından endişe ediyor

ÜLKELERİNDEKİ iç savaş nedeniyle İdlib\'den kaçıp, Türkiye\'ye sığınan Suriyeliler, rejim ile Rusya\'nın saldırılarına maruz kalan bölgedeki akrabalarının hayatından endişe ederken, çatışmaları Türk askerinin bitireceğine inanıyor.

İç savaş nedeniyle ülkelerinden kaçıp, Türkiye\'ye sığınan ve Gaziantep\'in İslahiye ilçesine yerleşen Suriyeliler, Rusya ile rejim güçlerinin hedef aldığı İdlib\'deki akrabalarına ulaşamadıklarını belirtti. İdlib\'den 7 kişilik ailesiyle 5 yıl önce Türkiye\'ye gelen Haşim Absi (42), ailesinin hayatından endişe ettiğini söyledi. İdlib\'e yönelik saldırıları Türk askerinin sonlandıracağına inandığını belirten Absi, \"Düzenli hayatımız, savaşın etkisinin artmasıyla bozuldu. Anne, baba, kardeş ve birçok yakınımı İdlib\'de bırakarak, eşim ve 5 çocuğumla 5 yıl önce sınırı geçerek, Türkiye ye sığındık. İslahiye\'de İdliblilerin olması nedeniyle buraya gelerek, kiraladığımız eve yerleştik. Ailemin geçimini sağlamak amacıyla açtığım bakkal dükkanını işletiyorum. Son günlerde Rusya ve rejim güçlerinin İdlib\'in etrafındaki yerleşim yerlerini bombardımana tutmasıyla İdlib merkezde yaşayan ve evlerini terk etmek istemeyen anne, baba, kardeş ve yakınlarımın hayatlarında endişe etmeye başladım\" dedi.

Haşim Absi, görüştüğü yakınlarının da İdlib\'deki saldırıları Türk askerinin sonlandıracağına inandığını söylediğini dile getirdi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Suriyeli ailenin evi

- İdlib\'teki Diya Absi ile telefon görüşmesi

- Haşim Absi ile röp.

- Suriyeli çocukların düşünceleri

- Genel ve detay görüntüler

(KJ: Haber-Kamera: Kadir ÇELİK-GAZİANTEP-DHA)

GÖRÜNTÜ DURUMU: GAZİANTEP’TEN 12 İSLAHİYE KORKULU BEKLEYIŞ KODUYLA GEÇİLDİ

GÖRÜNTÜ BİLGİSİ: TÜMKANALLAR

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 326 MB

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Motosiklet tutkunlarından Kazdağları\'nda temizlik

ÇANAKKALE\'nin Bayramiç ilçesinde \'İki Teker Motosiklet Grubu\', Kazdağları\'nda piknikçilerden geriye kalan çöpleri toplayarak temizlik yaptı.

Bayramiç ilçesinde amatör 20 motosikletlinin bir araya gelip oluşturduğu \'İki Teker Motosiklet Grubu\', Kazdağları\'nı gezerken piknikçilerden geriye kalan çöpleri görüp, rahatsız oldu. Grup üyeleri, ilçe sınırlarında kalan Kazdağları\'nın kuzey yamaçlarındaki çöpleri toplama kararı aldı. Motosiklet tutkunları, dağın yüksek kesimlerdeki Sazak, Ardıçbaşı, Dalaksuyu ve Üççat bölgelerindeki çöpleri topladı. Çöpler bir araca yüklenip, ilçe çöplüğüne götürüldü.

\'İki Teker Motosiklet Grubu\' üyesi Şenol Başaran (35), \"Bizler amatör olarak motosiklet kullanıyoruz. Motosikletlerimiz ile Kazdağları\'nı gezerken çok çöp olduğunu fark ettik. Günübirlik gelip piknik yapanların kirlettikleri Kazdağları\'nı motosiklet tutkunları olarak temizlemeye karar verdik. Sırt çantalarımızda bulunan çöp torbaları ve eldivenler ile çevredeki çöpleri topluyoruz. Sonra da bir araca yükleyip ilçe merkezinde çöplüğe bırakıyoruz\" dedi.

Motosiklet tutkunları, bölgede temizlik çalışmasını aralıklarla yapmaya devam edeceklerini belirtti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Motosikletlilerin Kazdağlarındaki görüntüsü

Çöp toplarken genel ve detay görüntüler

Motosiklet sürücüsü Şenol Başaran ile röportaj

Haber-Kamera: Fatih DALDAL/BAYRAMİÇ (Çanakkale), (DHA)

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Bucak\'ta kaza: 1 ölü

BURDUR\'un Bucak ilçesinde otomobilin takla atarak yaklaşık 100 metre sürüklendiği kazada Murat Simit (47) yaşamını yitirdi.

Bucak- Kocaaliler karayolu Örtmece mevkisinde saat 09.30 sıralarında meydana gelen kazada, Murat Simit\'in kullandığı 50 PU 192 plakalı otomobil kontrolden çıkarak önce yol kenarındaki kayalıklara çarptı, ardından da takla atarak yaklaşık 100 metre sürüklendi.

Kazayı görenler jandarma ve sağlık ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine jandarma, sağlık ve Bucak Belediyesi kurtarma ekipleri geldi. Kazada sadece Murat Simit\'in bulunduğu otomobil yoldan geçenlerin de yardımıyla düzeltildi. Sağlık ekipleri otomobilde sıkışan Murat Simit\'in yaşam belirtisi göstermesini tespit etti. Bucak Belediyesi ekiplerince araçtan çıkarılan Murat Simit\'in sağlık ekiplerinin çabaları sonucu hayata geri döndürüldü. Ambulansla ağır yaralı halde Bucak Devlet Hastanesi\'ne götürülen Murat Simit yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Olay yerinden kaza sonrası genel görüntüler

GÖRÜNTÜ DURUMU: Link geçiliyor.

HABER- KAMERA: Halim AKCA/BUCAK(Burdur), (DHA)

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Çöp depolama alanında silahla vurulan 8 köpek ölüsü buldular

ÇORUM’un İskilip ilçesine gelerek hayvan hakları ile ilgili inceleme yapan Hayvanların Yaşam Hakları Konfederasyonunu (HAYKONFED) heyeti, ilçedeki çöp depolama alanında silahla vurularak öldürülen 8 köpeği görünce büyük üzüntü yaşadı. HAYKONFED Başkan Yardımcısı Haydar Özkan, bu tür katliamlara artık son verilmesi belirterek, “Gerekenler bir an önce yapılsın. Belediyeler ceza kapsamına alınsın. Alınmadığı sürece hayvan ölümlerinin önüne asla geçilemezö dedi.

Hayvanların Yaşam Hakları Konfederasyonunu (HAYKONFED) Başkan Yardımcısı Haydar Özkan, Karadeniz Hayvan Hakları Federasyonu Kurucular Kurulu üyesi Nihal Erkoç, hayvan haklarıyla ilgili inceleme ve çalışma yapmak, daha sonra bunları bir rapor haline getirip sorunlara çözüm bulmak amacıyla ilgili kurumlara sunmak üzere Çorum’a geldi. Çorum Bilgi, Kültür ve Turizmi Geliştirme Destekleme Derneği Hayvan Hakları Komisyon Başkanı Şeyda Çimen’in de katıldığı programda heyet, Sungurlu, Alaca, Bayat ve Osmancık ilçelerine giderek, özellikle sokak hayvanlarıyla ilgili incelemelerde bulundu. Heyet, silahla vurularak öldürülen köpeklerin çöp depolama alanına bırakıldığı yönünde aldıkları duyum üzerine de İskilip ilçesine geçti. Heyet, ilçedeki incelemelerinde belediye çöp depolama alanında birçok farklı noktada silahla vurularak öldürülen 8 köpeği fark etti. Gördükleri manzara karşısında şoke olan heyet büyük bir üzüntü yaşadı.

‘KORKUNÇ MANZARA HAYAL KIRIKLIĞI YAŞATTI’

HAYKONFED Başkan Yardımcısı Haydar Özkan, gördükleri manzaranın kan dondurduğunu belirtti. Özkan, “Biz, hayvan hakları konusundaki sorunları tespit edip, çözümü için rapor hazırlamak ve bu raporu valilerimize, Tarım ve Orman Bakanlığımız ile Cumhurbaşkanımıza sunmak için çalışma başlattık. Ancak İskilip ilçesindeki korkunç manzara bizi büyük bir hayal kırıklığına uğrattı. Tel örgüyle çevrili, tek bir kapısı olan çöplükte, silahla vurularak öldürülmüş ayrı ayrı yerlerde 8 köpek ölüsüyle karşılaştık. Çöplerin altında daha çok öldürülmüş köpek olduğundan eminizö dedi.

‘BELEDİYELER CEZA KAPSAMINA ALINSIN’

Belediyelerin ceza kapsamına alınması gerektiğini kaydeden Özkan, “Bizim ‘Belediyeler ceza kapsamına alınmalıdır’ diye haykırmamız bu yüzdendir. Sayın Tarım ve Orman Bakanımız; özellikle hayvan hakları konusunda ‘Üniversite temsilcilerinden, sivil toplam kuruluşlarından oluşan bir toplantı yapalım’ dememizin tek nedeni budur. Yurdun her yerinde belediyeler yüz binlerce köpeği vurup, zehirleyip, dağa taşa atıyorlar. Daha ne kadar seyirci kalacaksınız? Lütfen bu katliamlara artık son verilsin, gerekenler bir an önce yapılsın. Belediyeler ceza kapsamına alınsın. Alınmadığı sürece hayvan ölümlerinin önüne asla geçilemezö diye konuştu.

‘BU CANİLER KANUN ÖNÜNDE HESAP VERMELİ’

Çorum Bilgi, Kültür ve Turizmi Geliştirme Destekleme Derneği Hayvan Hakları Komisyon Başkanı Şeyda Çimen ise yaşananların vahşet olduğuna dikkat çekerek, “Bu katliamı yapan, Allah’tan korkmayan, kuldan utanmayan canilerin bir an önce kanun önüne çıkartılarak hesap sorulmasını bekliyoruzö diyerek yaşananları kınadı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ



-Çöplükte silahla vurulmuş köpekler

- (HAYKONFED) heyetinin çöplükte yaşadıkları görüntüler

HAYKONFED Başkan Yardımcısı Haydar Özkan, açıklama

Detaylar

(SÜRE: 4. 30 SN ) ) (BOYUT255 MB)

Haber-Kamera:Yusuf ÇINAR/ÇORUM, (DHA)



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4 araçlı zincirleme kaza: 1 yaralı

KARABÜK,(DHA) - KARABÜK\'te, 4 aracın karıştığı zincirleme kazada 1 çocuk yaralandı. Otomobilin üzerine çıkan otomobil vatandaşların yardımıyla indirildi.

Kaza, dün gece saatlerinde Kurtuluş Mahallesi Şehit Ateşe Reşat Moralı Bulvarı\'nda meydana geldi. Safranbolu istikametine yol çizgi çalışması yapılan yolda 78 BF 430 plakalı otomobil yavaşlayınca arkadan gelen 3 otomobil ardı ardına çarpıştı. Hüseyin Kurt idaresindeki 34 BFZ 878 plakalı otomobil, Harun Orhan idaresindeki 78 BA 056 plakalı otomobile arkadan çarparak altına girince, çarptığı otomobil aracın üzerine çıktı. Otomobil, vatandaşların ve polisin yardımıyla indirildi. Zincirleme kazada süsücü Harun Orhan\'ın 6 yaşındaki oğlu Oğuzhan Orhan hafif yaralandı. Araçlar yine vatandaş ve polis yardımıyla yol kenarındaki akaryakıt istasyonuna itilerek götürüldü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Yaralı Oğuzhan Orhan\'ın ambulansa götürülmesi

-Kaza yapan araçlar

-Polisin incelemeleri

-Otomobilin vatandaşlar ve polisin yardımıyla indirilmesi

-vatandaşlar ve polisin araçları akaryakıt istasyonuna itmesi

-Harun Orhan röp

Süre:(02.21) Boyutu:(231 MB.)

Haber-Kamera:Bülent DİKTEPE/KARABÜK,(DHA)

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GÖRÜNTÜLÜ HABER

İdil Biret ile \'Her Nota Bir Umut\'

İZMİR\'de hayata geçirilen \'Her Nota Bir Umut\' projesi kapsamında, hasta çocuklarının tanı ve tedavisi için şehir dışından gelen yardıma muhtaç ailelere özel, dünyaca ünlü piyanist İdil Biret tarafından yardım konseri düzenlenecek.

Dünyaca ünlü piyanist İdil Biret 3 Kasım 2018\'de, İzmir\'deki Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi\'nde vereceği konserle, kanserle mücadele eden çocuklara destek olacak. İzmir Hasta Çocuk Evleri Derneği\'nin ev sahipliğinde İzmir\'de ikamet eden hasta çocuklar ve Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Onkolojisi Servisi ve Kemik İliği Nakli Merkezi yararına düzenlenecek konser, Karşıyaka Belediyesi, Tüm Yerel-Sen Sendikaları ve çok sayıda kurumun sponsorluğunda sanatseverleri buluşturacak. Konserden elde edilecek gelirle Tepecik Eğitim Araştırma Hastanesi Çocuk Onkoloji Servisi\'ne solunum cihazı alınacak.

DAR GELİRLİ AİLELER EV SIRASI BEKLİYOR

Bornova ilçesinde derneğe ait bir evde basın toplantısı düzenleyen İzmir Hasta Çocuk Evleri Derneği Başkanı Sevil Ozan, İzmirlilere hem güzel bir piyano konseri dinletmek hem de hasta çocuklara katkı sağlamak istediklerini belirterek tüm sanatseverleri konsere davet etti. Biletlerin 50 TL karşılığında temin edileceğini belirten Ozan, konsere gelenlerin getirecekleri kitaplar sayesinde de bir kütüphanenin kurulmasına öncülük edeceklerini ifade etti. Derneğe ait 7 evde, 14 ailenin konakladığını söyleyen Ozan, \"Hasta çocuk ve ailelerinin elektrik, su, ısınma giderlerinin dışında çocuk bezi gibi önemli ihtiyaçları var. Aileler tedavi sürelerine göre 6 ay ile 1 yıl arası bu evlerde konaklıyor ve onlardan hiçbir bedel istemiyoruz. Şuan evlerimizde kalmak için sırada bekleyen dar gelirli çok aile var. Hem bu konuda farkındalık yaratmak hem de bizi tanımaları için tüm duyarlı vatandaşları konserimize bekliyoruz\" dedi.

Her Nota Bir Umut Projesi\'nin sanat danışmanı Karşıyaka Belediyesi Konservatuvarı Piyano Eğitmeni Nilüfer Güzel ise hayalindeki bir projenin içinde bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, müziğin birleştirici gücünü kullanarak hasta çocuklara yardım eli uzatacaklarını vurguladı. Yakın bir zamanda annesinin de kanser hastalığı nedeniyle tedavi gördüğünü anlatan Güzel, projenin çocuklara umut olacağını belirtti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-İzmir Hasta Çocuk Evleri Derneği Başkanı Sevil Ozan ile röp,

-Piyano Eğitmeni Nilüfer Güzel ile röp,

-Hasta çocuk evinden detay görüntü.

KJ: Haber: Nevra UÇKAÇ - Kamera: Tekin GÜRBULAK / İZMİR, (DHA)



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