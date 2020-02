DHA YURT BÜLTENİ 7

İdlib havadan ve karadan ateş altında



Hasan KIRMIZITAŞ- Uğur CAN- Nuri PİR/İDLİB (Suriye), (DHA) - SURİYE\'nin İdlib kenti kırsalı bugün de Rus ve Suriye savaş uçakları tarafından havadan vuruldu. Rejim güçlerinin de karadan ateş altına aldığı İdlib kırsalındaki köylerde yaşayanlar ise kimyasal saldırısı olabileceği endişesiyle evlerini terk etti.

Esad rejiminin Dera’da kontrolü sağlamasının ardından yeni hedef olarak belirlediği Hatay ile sınır komşusu olan İdlib’e yönelik Rus savaş uçaklarının desteğiyle başlattığı saldırı devam ediyor. Son günlerde İdlib ile güneyindeki Hama kırsalında bulunan ilçe, belde, köy ve kasabalara yönelik Rus ve Suriye savaş uçaklarının bombardımanı bugün de devam etti. Bugün düzenlenen hava saldırılarında

Telaas, Abdin, Latamine, Habit ve Kefer Zite köyleri hedef alındı. Bölgelerde paniğe yol açan bombardımanlarda 2 kişinin öldüğü ve çok sayıda kişinin yaralandığı öğrenildi. Bombardımanlarda hedef alınan Latamine Köyünde bulunan bir sahra hastanesi de saldırının ardından ağır hasar alarak kullanılamaz hale geldi.

İDLİB KIRSALI KARADAN DA VURULUYOR

Havadan saldırıların yanı sıra Esad rejimi askerleri konuşlu bulundukları bölgelerden muhaliflerin kontrolündeki köyleri karadan da ateş altına alıyor. Uçak ve helikopterler ile kimi zaman varil bombalarıyla hedef alınan köyler, yakınındaki rejim birlikleri tarafından havan, roket ve tanklarla da vuruluyor. Karadan yapılan saldırılarda da bazı binaların yıkıldığı ve yaralananlar olduğu bildirildi.

MUHALİFLERİN KONTROL NOKTALARI VURULUYOR

Öte yandan İdlib ile Hama arasındaki Curin bölgesinde konuşlu rejim askerleri, birkaç kilometre uzaklıkta bulunan muhaliflerin kontrolündeki Sermaniye Köyünü hedef aldı. Rejim güçleri muhaliflerin kontrol noktalarını havan ve roketlerle peş peşe vurdu. Rejimin birbiri ardına yaptığı saldırıların ardından muhaliflerin kontrol noktalarından yükselen dumanlar birçok yerden de çıplak gözle izlendi.

REJİM ASKERLERİ ÇADIRLARDA KALIYOR

Suriye rejimine bağlı askerlerin birliklerin yanı sıra kontrolü sağladıkları bazı bölgelerdeki yüksek noktalara üslendikleri görüldü. Rejim askerleri bazı yerlerde birkaç yüz metre mesafede ele geçirdikleri yüksek noktalara kurdukları üslerde çadırlarda kalarak sık sık muhaliflerin bulundukları alanları ateş altına alıyor.

KÖYLERDE KİMYASAL KORKUSU

İdlib ve Hama kırsalındaki köylerde yaşayanların büyük bölümü ise evlerini son günlerde kimyasal saldırı yapılacağı endişesiyle terk etti. Kimyasal silah kullanılacağı yönündeki bilgilerin ortaya çıkmasının ardından İdlib ve Hama kırsalındaki köylerde yaşayan binlerce aile evlerini terk ederek Cisr Eş Şuğur ilçesi ve İdlib veya güvenli gördükleri iç kesime göç ettikleri görüldü. Sivillerin boşaltmasının ardından İdlib ve Hama kırsalının hayalet kente dönüştüğü görüldü.

Reyhanlı sınırına askeri sevkiyat sürüyor

TÜRKİYE\'nin çeşitli birliklerinden Suriye sınırındaki Hatay\'ın Reyhanlı ilçesine zırhlı araç sevkiyatı sürüyor.

Kırıkhan yönünden gelen askeri zırhlı araç konvoyu, öğleden sonra Reyhanlı ilçesine ulaştı. Güvenlik önlemi eşliğinde ilerleyen askeri kirpi, kurşun geçirmez konteyner ve çeşitli askeri araçların bulunduğu konvoy, sınır hattına ilerledi.

VAN / Akdamar Kilisesi\'nde 3 yıl aradan sonra ayin

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ, HABERİ GEÇİLECEK

======================================

Otobüs kazası kurbanı Osmaniyeli öğrencilere hüzünlü veda

ANKARA- Aksaray yolunun 20\'nci kilometresinde dün meydana gelen otobüs kazasında yaşamını yitiren 6 kişiden Şebnem Zehra Şen\'in (17) cenazesi, Osmaniye\'de gözyaşlarıyla toprağa verildi. Mustafa Okay Öksüz\'ün (19) cenazesi ise öğle namazının ardından aynı mezarlıkta defnedilecek.

Osmaniye Anadolu Lisesi\'nin son sınıf öğrencisi Şebnem Zehra Şen, ziyaret için gittiği Ankara\'daki ablasından dönmek üzere bindiği yolcu otobüsünün şarampole devrilmesi sonucu yaşamını yitirdi. Şebnem Zehra Şen\'in cenazesi, ilk olarak Yıldırım Beyazıt Mahallesi\'ndeki babaevine getirildi. Burada helallik alınmasının ardından genç kızın cenazesi, Asri Mezarlık Camii\'ne götürüldü. Burada kılınan cenaze namazının ardından Şebnem Zehra Şen\'in cenazesi, gözyaşlarıyla toprağa verildi.

ÜNİVERSİTE KAYDINDAN DÖNÜYORDU

80. Yıl Cumhuriyet Anadolu Lisesi\'nden mezun olan ve bu yıl kazandığı Bolu İzzet Baysal Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu\'na kaydını yaptırıp, Osmaniye\'ye dönmek üzere bindiği aynı otobüste yaşamını yitiren Mustafa Okay Öksüz\'ün cenazesi ise öğle vakti Cumhuriyet Mahallesi\'ndeki babaevinden alınıp, Fatih Camii\'nde kılınacak namazın ardından Asri Mezarlık\'ta toprağa verilecek.

MUSTAFA TOPRAĞA VERİLDİ

Osmaniyeli öğrencilerden Mustafa Okay Öksüz de, düzenlenen törenin ardından gözyaşları içinde toprağa verildi. Bolu İzzet Baysal Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu\'na kaydını yaptırıp, Osmaniye\'ye dönmek üzere bindiği otobüste yaşamını yitiren Mustafa Okay Öksüz\'ün cenazesi Cumhuriyet mahallesindeki evinden alınıp Mehmet Akif Camii\'ne götürüldü. Burada kılınan cenaze namazından sonra Öksüz\'ün tabutunun üzerine Galatasaray forması örtüldü. Kayıt yaptırmaya gitmeden çevresine en çok istediği bölümü kazandığını söyleyerek sevincini paylaşan Mustafa Okay Öksüz\'ün cenazesi gözyaşları arasında toprağa verildi.



Kilis\'te evdeki yangında Suriyeli Dayana öldü, 5 kardeşi dumandan etkilendi

KİLİS\'te, tek katlı evde elektrik kontağından çıktığı sanılan yangında Dayana Yusuf (12) isimli Suriyeli kız çocuğu yaşamını yitirdi, 5 kardeşi ise dumandan etkilendi.

Yangın, Polatpaşa Mahallesi\'ndeki Suriye uyruklu Ömer Yusuf\'a (36) ait tek katlı evde çıktı. Elektrik kontağından çıktığı sanılan yangını görenler, itfaiyeye haber verdi. Alevlerin sardığı evdeki Fatma- Ömer Yusuf çifti ile 5 kızı, ihbarla gelen itfaiye görevlilerince tahliye edildi. Ekipler, yangın sırasında evde uyuyan Dayana Yusuf\'un ise yaşamını yitirdiğini belirledi. Yangında dumandan etkilenen Yusuf ailesinin 5 kız çocuğu, sağlık görevlilerince ambulanslarla Kilis Devlet Hastanesi\'ne götürüldü. Çocuklara oksijen tedavisi uygulandı. Yangında yaşamını yitiren Dayana Yusuf\'un cansız bedeni ise otopsi için Gaziantep Adli Tıp Kurumu\'na gönderildi.

2 katlı ev ve kümes yandı

DÜZCE, (DHA) - DÜZCE\'de, 2 katlı ev ile hemen yanında bulunan boş kümes yandı.

Olay sabah saatlerinde, Hasanlar Köyü’nde meydana geldi. Recep Gökmen’e ait 2 katlı evde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın kısa sürede evi sardı ve rüzgarın etkisi ile evin yanında bulunan boş kümese sıçradı. Köylülerin haber vermesi ile olay yerine gelen Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, yangını kontrol altında alarak söndürdü. Yangında ev ve kümes tamamen yanarak kullanılmaz hale geldi. Ev sakinleri ise yanan evlerini gözyaşları içinde izledi. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

Tokat\'taki kazalar Mobese kameralarına yansıdı

Fatih YILMAZ/TOKAT,(DHA)- TOKAT\'ta genellikle sürücülerin dikkatsizliği sonucu meydana gelen trafik kazaları kentin farklı noktalarına yerleştirilen Mobese kameraları tarafından görüntülendi.

Kentte genellikle sürücü hatalarından kaynaklandığı görülen yaralamalı ve maddi hasarlı trafik kazaları mobese kameraları ile görüntülendi. Haziran, Temmuz ve Ağustos aylarında gerçekleşen kazaların bir çoğunun genellikle kavşak noktalarında yaşandığı görüldü. Cumhuriyet Meydanı\'nda, yaya geçidinden elinde cep telefonu ile geçen bayana otomobil çarptı. Bir diğer kaza da ise Eski Niksar Yolu kavşağında dönüş yapmak isteyen bir araca motosiklet çarptı. Yan yatarak araca çarpan motosiklet sürücüsü kazayı hafif yaralı olarak atlattı. Yonca Yaprağı Kavşağı\'nda ise, otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kaldırıma çıktı. Bu sırada kaldırımda sohbet eden vatandaşlar otomobilin kendilerine çarpmasından son anda kurtuldu.

Çorum\'da karayolu kenarına çıkan domuz sürüsü, korkuttu

ÇORUM’da, karayolu kenarına inen yaban domuzu sürüsü paniğe neden oldu. Sürü, çevredeki bir işyerinin güvenlik kameralarına yansıdı.

Çorum-Ankara Karayolu, 7\'inci kilometresinde sayıları 60\'ın üzerindeki yaban domuzu sürüsü, yol kenarına çıktı. Sürücülerin paniğe kapıldığı sürü, çevredeki bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Domuz sürüsü ekili arazilere girerek gözden kayboldu.

Yaşlı sürücü, kaza yaptığını ambulansta öğrendi

BURSA’nın İnegöl ilçesinde, sürücü Mensur Uğur’un (83) tansiyonunun düşerek baygınlık geçirmesi sonucu kontrolden çıkan otomobil, yeşil alana uçup duvara çarptı. Yaralanan yaşlı sürücü, kaza yaptığını ambulanta öğrendi.

Kaza, Sinanbey Mahallesi Yenişehir Caddesi\'nde bugün meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mensur Uğur, 16 KBD 48 plakalı otomobiliyle seyir halindeyken tansiyonunun düşmesi üzerine baygınlık geçirdi. Sürücünün kontrolünden çıkan otomobil ise yeşil alana uçup duvara çarparak durdu. Kazada sürücü Uğur yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekibi, yaralıya ilk müdahaleyi yaparak sedyeyle ambulansa taşıdı. Ambulansta kendine gelen yaralı sürücü, kaza geçirdiğini sağlık ekibinden öğrendi. Kazayı nerede geçirdiğini soran sürücü Uğur, sağlık ekibine iyi olduğunu belirterek hastaneye gitmek istemediğini söyledi. Yaşlı sürücü, ısrarlar üzerine sağlık ekiplerini dinleyerek, ambulansla Devlet Hastanesi\'ne götürülüp tedavi altına alındı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Boşnak böreği Küçükköy’ün gelir kapısı oldu

BALIKESİR’in Ayvalık ilçesi Küçükköy Mahallesi\'nde çoğunluğu Yugoslavya‘dan gelerek yerleşen Boşnakların aile büyüklerinden öğrenerek yaptıkları Boşnak böreği turistlerden ilgi görüyor. Birçok mahalle sakini açtıkları işyerinde yaptıkları börekleri satarak geçimini sağlıyor.

Ayvalık’ın Boşnak Mahallesi olarak da bilinen Küçükköy, hemen hemen her evde yapılan Boşnak böreği ile marka oldu. Mahallede açtıkları işyerlerinde yaptıkları börekleri satışa sunan mahalle sakinleri, turistlerin ilgisinden memnun. 20 yıldır börek açarak geçimini sağlayan Lale Kısmet, ailesinin 1912 yılında Yugoslavya‘dan Türkiye’ye göç ederek Küçükköy’e yerleştiğini söyledi. Kısmet, börek açmayı da halası ve anneannesinden öğrendiğini belirtti.

Yaz sezonunda günde 35 tepsi börek sattığını kaydeden Lale Kısmet, \"5 çeşitten oluşan peynirli, kıymalı, patatesli, sebzeli ve ıspanaklı börek açıyoruz. Kendi ürettiğimiz zeytinyağlarını kullanıyoruz böreklerimizde. Zaten böreğimizin özelliği, zeytinyağından yapılarak elde açılması. Oklava kullanmıyoruz. Böreklerimiz Ayvalık’a tatile gelen turistlerin ilgisini çekiyor. Son zamanlarda Küçükköy Boşnak böreğinin ünü Türkiye’ye yayıldı. Börek yiyenler, giderken yakınlarına da börek almadan gitmiyor\" dedi.

İşyerinde börek satan Emina Kısmet ise, Küçüköy’e gelen turistlerin ürünlerine yoğun ilgi gösterdiğini söyledi. Böreklerinin ev yapımı ve organik olduğunu belirten Kısmet, \"Böreklerimiz fabrikasyon değil. Evimizde nasıl yapıyorsak, burada da öyle yapıyoruz. Yaz aylarında mahallemize gelen turistler böreğimizi yemeden gitmiyor\" diye konuştu.

