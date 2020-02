DHA YURT BÜLTENİ 7

\'Antalyalı yabancılar\' mutlu

ANTALYA\'nın Kemer ve Alanya ilçelerindeki yerleşik yabancılar, Türkiye\'de yaşamaktan çok mutlu olduklarını ve Türkiye\'yi ikinci vatan olarak gördüklerini anlattı.

Her yıl milyonlarca yabancı turistin tatil için geldiği Antalya, çok sayıda yerleşik yabancının da ikinci vatanı oldu. Türklerle evlenenler başta olmak üzere, yaşamlarını Antalya\'da sürdürmek isteyenler ve mülk edinen yabancıların sayısı her geçen gün artıyor. Antalya merkezin yanı sıra, yabancıların en fazla yerleşik yaşadığı ilçelerin başında Alanya ve Kemer geliyor.

Ukrayna\'nın Odessa kentinden çalışmak için geldiği Türkiye\'de Özgür Urunca ile tanışan ve 2016 yılında evlendikten sonra Kemer\'e yerleşen 3 dil bilen tercüman ve İngilizce öğretmeni Daria Urunca (26), \"Özgür ile tanıştım ve evlendim. Çocuğumuz var. İlk geldiğimde Türkiye\'ye otelde çalışıyordum, halkla ilişkiler personeli olarak. İlk geldiğimde lojmanda yaşadım. Benim için çok zor zamandı. Bunu iyi hatırlıyorum. Ama şu an tabii ki daha iyi, Özgür var. Onunla beraber daha güvende hissediyorum kendimi. Türkiye benim ikinci vatanım oldu. Burada insanlar çok güler yüzlü. Daha çok canlı, herkes gülüyor, herkes soruyor \'nasılsın\' diye. Bizim insanlar öyle değil\" dedi.

\'BİZE HER YER TRABZON\'

Kemer\'de oturduklarını, ancak kışın eşinin ailesinin yanına gittiklerini kaydeden Daria Urunca, \"Orada kalıyorum 3 ay. İstanbul ya da büyükşehirler, Bursa\'yı da gördüm çok kalabalık. Sevmiyorum, çok trafik var. Kemer benim için aynı cennet. Kendimi çok iyi hissediyorum. Burası sanki benim evim gibi. Burada sanki tüm hayatımı yaşamış gibiyim. Ben Odessalıyım, eşimse Trabzon\'dan. Karadenizliyiz ikimiz de. Bu ne demek, nerede yaşarsak yaşayalım, bize her yer Trabzon\" diye konuştu.

\'BAŞKA BİR YERDE YAŞAMAYI HİÇ DÜŞÜNEMİYORUM\'

Ukrayna\'dan 12 yıl önce geldiği Kemer\'de aynı iş yerinde tanıştığı Alper Tekin ile evlenen Anna Tekin (34), ilçedeki bir otelin halkla ilişkiler departmanında çalışıyor. 2017 yılında Türk vatandaşlığını da hak eden Anna Tekin, şöyle konuştu:

\"2006\'dan beri Türkiye\'ye geliyordum. İlk önce çalışmak için geldim. Kemer\'i çok sevdiğim için burada yaşamaya karar verdim. Çalıştığım otelde Alper Tekin ile tanıştım ve evlendik. Şimdi 5 yaşında kızımız Lara Tekin var. Sürekli burada yaşıyoruz. Sadece kış aylarında Ukrayna\'ya gidiyorum. Çünkü orada da ailem var, onları da özlüyorum. Ama soğuk. Burada hava sıcak, güler yüzlü insanlar, açık kalpli, sıcakkanlı insanlar ve bu çok hoşuma gidiyor. Burası ikinci vatanım oldu. O yüzden başka bir yerde yaşamayı hiç düşünemiyorum bile. Kemer küçük ama çok güvenli bir yer. O yüzden çocuğumuzu burada büyütmek güzel bir karar.\"

\'TÜRK DİLİ ZOR\'

İranlı bestekar ve müzisyen Siavash Shahani (46), 12 yıl önce Türkiye\'de yaşamaya başladığını, 2010 yılında ise Alanya\'ya yerleştiğini anlattı. Beste ve aranje yapmak için Alanya\'nın daha uygun bir yer olmadığını ve burayı sevdiğini kaydeden Shahani, Türkiye\'de en fazla dil sorunu çektiğini aktardı. Shahani, \"Hala dil sorunu çekiyorum, çünkü şivem Türkler gibi değil. Olmayacak galiba, çünkü çok zor bir şive, Türk çok zor bir dil. Ben Alanya\'ya gelmeden önce İstanbul\'da yaşadığım için Türkçeyi biraz çözmüştüm. Çalışmak istiyorsunuz, yaşamak istiyorsunuz, insanlarla birlikte bir şeyler paylaşmak istiyorsunuz. Bu yüzden onların dilini öğrenmek zorundasınız\" dedi.

\'BEN TÜRKLEŞTİM\'

Türkiye\'ye gelmeden önce Türkiye\'de yaşayacağına dair hiçbir planı olmadığını anlatan Shahani, \"Türkiye hayalimde yoktu. Ben sadece Türkiye\'den geçip Avrupa\'ya gidecektim. Bunu da yaptım. Avrupa\'ya gittim, fakat tekrar Türkiye\'ye döndüm. Ya ben Türktüm, ya da benim ecdadımda Türk vardı. Çok yakın bulduğum için ben burada rahatım. Kimlik olarak yabancıyım ama bana sorarsanız artık ben Türkleştim. Kendimi Türk biliyorum. Sizin atasözlerinizin hepsini biliyorum, bestekarlarınızı, şairlerinizi biliyorum. Sizinle yaşıyorum, sizinle sabah kalkıyorum, akşam işimi kapatıyorum. Hatta benim son 11 yıldır tüm albümlerim Türkçe. Türkçe müzik yapıyorum artık\" diye konuştu.

\'TÜRKLER BURADA BİZİ ÇOK RAHATLATIYOR\'

Alanya\'da bir otelde genel müdür olan İngiliz asıllı Amanda Özsoy (48) da ilçede 30 yıldır yerleşik yaşadığını söyledi. Yaklaşık 30 yıl önce Bodrum\'a geldiğini belirten Amanda Özsoy, şunları söyledi:

\"Aynı yıl Alanya\'ya geldik. Alanya\'da 10 yıl esnaflık yaptım, ardından bu otelde devam ettim. Tabii yeni bir ülke; başlangıçta kültürel, dinsel farklılıklar vardı. Trafik bizi zorladı ve dil bizim en büyük zorlandığımız şey oldu. Türk misafirperverliği sayesinde zorlukları aştık. Beni cezbeden buradaki kültürlerin birlikte yaşaması. Türkler burada bizi çok rahatlatıyor. Alanya\'daki yabancılara inanılmaz imkanlar sağlıyorlar. Her aktivitelerine bizi de dahil ediyorlar. Vatandaşlar, müftü, belediye başkanı gerekse kültürel durumlarda bize yardımcı oluyorlar.\"



Bodrum\'da 37 kaçak göçmen yakalandı

MUĞLA\'nın Bodrum ilçesinden lastik botla ve yasa dışı yollardan Yunan adalarına geçmeye hazırlanan Suriye, Filistin ve Irak uyruklu 11\'i çocuk 37 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik ekiplerince yakalandı.

Sahil Güvenlik Güney Ege Grup Komutanlığı ekiplerinin yaptığı istihbarat çalışma sonucu, bir grup kaçağın tekneyle yurt dışına kaçma hazırlığında olduğu belirlendi. Harekete geçen ekipler, Bodrum\'un Köçek Adası açıklarındaki lastik bota, bugün saat 07.00 sıralarında operasyon düzenlendi. Suriye, Filistin ve Irak uyruklu 11\'i çocuk 37 kaçak göçmen yakalandı. Kaçaklar, Sahil Güvenlik tarafından yapılan işlemler sonrasında Muğla İl Göç İdaresi Müdürlüğü\'ne gönderildi.

Otomobil takla attı; sürücü, eşi ve bebekleri yaralandı

AKSARAY\'da kontrolden çıkıp takla atarak şarampole devrilen otomobildeki Ruhi (22) ve Adife Nur Kapucu (22) çifti ile 3 aylık bebekleri Yücehan Habip kapucu yaralandı.

Kaza, Aksaray-Konya karayolunun 40’ıncı kilometresinde meydana geldi. Aksaray’dan Konya yönüne giden Ruhi Kapucu yönetimindeki 68 BR 496 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkıp takla atarak şarampole devrildi. Kazada, Kapucu ile yanındaki eşi Adife Nur ve bebekleri Yücehan Habip yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen AFAD ekipleri tarafından sıkıştıkları araçtan çıkarılan yaralılar, ambulanslarla özel bir hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

İzmir\'de şehit pilotlar anısına yapılan park açıldı

İZMİR\'de, Çiğli 2\'inci Ana Jet Üs Komutanlığı\'ndan havalandıktan bir süre sonra düşen uçakta şehit olan Pilot Yüzbaşı Yunus Bal ile Hava Üsteğmen Resul Ekrem Gökdoğan\'ın anısını yaşatmak için Büyükşehir Belediyesi tarafından 7 bin metrekarelik alana yapılan Hava Şehitleri Parkı, törenle açıldı.

Geçen 16 Şubat\'ta, Çiğli 2\'nci Ana Jet Üs Komutanlığı\'ndan eğitim uçuşu için havalanıp yakınlardaki Tuzçullu Mahallesi\'nde düşen uçakta şehit olan pilotlar Yüzbaşı Yunus Bal ve Üsteğmen Resul Ekrem Gökdoğan\'ın isimleri, Çiğli\'de 7 bin metrekarelik alanda açılan \'Hava Şehitleri Parkı\'nda yaşayacak. Parkın açılış törenine İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı CHP\'li Aziz Kocaoğlu\'nun yanı sıra Çiğli Belediye Başkanı CHP\'li Hasan Arslan, Bornova Belediye Başkanı CHP\'li Olgun Atila, Hava Eğitim Komutanı Korgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu, şehit Pilot Yüzbaşı Yunus Bal\'ın babası İsa Bal, annesi Cevriye Bal, şehit pilot Üsteğmen Resul Ekrem Gökdoğan\'ın babası Ahmet Gökdoğan ve diğer yakınları katıldı.

\"TÜRK ORDUSU KIYMETLİDİR\"

Hava Şehitleri Parkı\'nın açılış töreninde konuşan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, \"Bizi var eden ve bugüne kadar binlerce yıldır ülkenin bağımsız yaşamasını sağlayan, ülkesi için gözünü kırpmadan şehit ve gazi olan bu milletin evlatlarına hepimiz millet ve şükran duygularımızı her alanda belirtmek zorundayız. Her ülkenin ordusu vardır. Her ülkenin ordusu kıymetlidir. Ama Türk ordusu hiçbir milletle kıyaslanmayacak kadar halkımızın gönlünde, beyninde farklı bir yer tutmakta. Bu tarihten beri böyledir ve tarih boyunca da böyle kalacaktır\" dedi.

\"GÜÇLÜ ORDUYA İHTİYACIMIZ VAR\"

Türkiye\'nin çok güzel bir ülke olduğunu belirten Başkan Kocaoğlu, \"Ama aynı zamanda dünyanın en problemli coğrafyasındayız. Kafkaslar tarih boyunca hep çıban başı olmuştur. Balkanlar da öyle… Kurtuluş Savaşı\'nda Orta Doğu\'da neler çekildiğini tarih yazıyor. Böyle bir coğrafyada bağımsız olarak kalabilmek, yaşamını sürdürmek, ekonomik kalkınmayı sürdürmek kolay değil ama başarmak zorundayız\" diye konuştu.

Kocaoğlu konuşmasını şöyle sürdürdü:

\"Ulu Önder\'imiz Atatürk bütün cephelerde savaşmış. İnsanları ve halkları tanımış, denemiş, sınamış ve Cumhuriyeti ilan ettikten sonra bir dış politika belirlemiştir. Sloganı, simgesi \'Yurtta barış, dünyada barıştır\'. Bunun bana göre açılımı şudur; Ben Kurtuluş Savaşı\'nı verdim. Ülkeyi kurdum ne bundan sonra kimsenin işinde, gücünde toprağında gözüm var. Ne de kimseyi ülkemin topraklarına işime gücüme karıştırırım. Böyle geldik böyle de devam edeceğiz. Bizim bu coğrafyada güçlü orduya ihtiyacımız var. Bunun altını önemle çizmek istiyorum. Şehitlerimize vefa borcumuzu şehit oldukları ilçede park ve anıtla bir nebze de olsa ödemek istedik. Biz her zaman Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları olarak minnet ve şükran duyuyoruz her zaman şehit ailelerimizin emrinizdeyiz.\"

VEFANIN GÖSTERGESİ

Resul Ekrem Gökdoğan\'ın kardeşi Cahit Gökdoğan ise \"Her metrekaresi şehit kanıyla ıslanmış olan bu topraklarda inşa edilen bir yapıya şehitlerimizin adının verilmesi şahsım ve ailem adına gurur verici olduğu gibi çok da manidar. Ateş düştüğü yeri yakar derler. Bugün burada bulunmamıza sebep olan bu vefalı ve ince düşünce, şehit ateşinin tüm vatana düştüğünün bir göstergesidir. İşte bu ateşin ve vefanın tablolaşmış düsturu bu parkta emeği geçen bahçıvana, mühendisine kadar herkese teşekkür ediyorum\" dedi.

Ağabeyi hayattayken onu ziyarete geldiğinde beraber geçtikleri bu yolda şimdi onun anısına yapılan bu parka gelmenin kendisinde burukluğun yanında guru da yaşattığını belirten Cahit Gökdoğan, \"Ağabeyim gönlündeki vatan sevgisiyle devleti ve milleti için hep çalıştı. Hiçbir zaman şehitlerimizi unutmayacağız\" diye konuştu ve sözlerine son olarak Mehmet Akif Ersoy\'un Mor Bulutlar şiirini okuyarak sonlandırdı.

Pilot Yüzbaşı Yunus Bal\'ın babası İsa Bal da, böylesine güzel bir yerin şehitlerin adıyla yaşatılacak olmasının gururunu yaşadığını belirterek, \"Çok güzel bir yer oldu. Bütün emeği geçen herkese teşekkür ediyorum, hakkınızı helal edin\" dedi.

Çiğli Belediye Başkanı Hasan Arslan da, hava şehitleri nezdinde tüm şehit ve gazileri minnetle andığını belirterek, \"Yaşanacak bir Çiğli yarattık ama şehitlerimizin de anılarının sürekli yaşaması için bir park yaptık. Tüm emeği geçenlere saygı ve sevgilerimi sunuyorum\" dedi.

Çiğli Kaymakamı Kaya Çıtak da \"Bu parkı böyle güzel düşünceyle ilçemize kazandıran Büyükşehir Belediye Başkanımız Aziz Kocaoğlu\'na teşekkür ediyorum. Malazgirt\'ten Mustafa Kemal Atatürk\'e kadar, Mustafa Kemal Atatürk\'ten bu güne kadar kahraman şehit ve gazilerimizi şükranla anıyorum\" diye konuştu.

Açılış konuşmalarının ardından İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, Şehit Anıtlığı\'nı şehit aileleri ve yakınlarıyla birlikte açtı. Şehit pilotlar Gökdoğan ve Bal\'ın adına yapılan anıtın açılışı da, üzerindeki Türk Bayrağı kaldırılarak yapıldı. Verilen kokteylin ardından, tören sona erdi.

7 DÖNÜMLÜK ANI PARKI

İzmir Büyükşehir Belediyesi\'nin şehit pilotlar anısına yaptığı 7 bin metre üzerinde yer alan parkta, 400 metrekare serinleme havuzu ve güneşlenme alanı, 120 metrekare kondisyon alanı, 240 metre koşu pisti, basketbol sahası 100 adet ağaç, 2 bin 302 adet çalı, bin 700 metrekare çim zemin yer alıyor.

Adana\'da \'yaşam tünelleri\' kuruldu

ADANA Emniyet Müdürlüğü, trafik kazalarında ölümlerin yüzde 50 azalması hedefiyle yapılan Karayolları Trafik Güvenliği Stratejisi ve Eylem Planı kapsamında kentin belirli noktalarına \'yaşam tünelleri\' kuruldu.

Adana İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şubesi ekiplerince yürütülen çalışmada, trafik kazalarını önlemek amacıyla İncirlik park alanı ve Mersin gişeleri yakınında bulunan uygulama noktasına kurulan yaşam tünelleri, \'Emniyet kemeri yolunuzu, şalgam gözünüzü açar ve yaşam için kısa bir mola\' sloganıyla açıldı.

ÖNCELİĞİMİZ; EMNİYET KEMERİ

Adana İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız, uygulamaya başlayan yaşam tünelinde durdurulan bir yolcu otobüsünde kontrollerde bulundu. Otobüs şöförü ve yolculara uygulama hakkında bilgi veren Yıldız, \"Emniyet kemeri bizim önceliğimiz, buradaki amacımız trafik kazalarında her yıl binlerce kişinin hayatını kaybettiği ülkemizde, sürücülerin emniyet kemerini takmalarını sağlamak. Emniyet kemeri takma oranını yükselterek trafik kazalarındaki kayıplara en aza indirmek başlıca hedefimizdir. \'Keşke\' dememek için emniyet kemerinin takılması hayati önem taşımaktadır. Sevdikleriniz için, aileleriniz için emniyet kemerinizi takın\" diye konuştu.

Rafet El Roman: Fakir bir aile çocuğuydum

ÜNLÜ sanatçı Rafet El Roman, memleketi Edirne\'nin Havsa ilçesinde verdiği konserle hemşehrilerini coşturup, çocukluk anılarını anlattı. Fakir bir ailenin çocuğu olduğunu söyleyen El Roman, \"Hayat bana beklediğimin biraz fazlasına verdi\" dedi.

Havsa Tarım Aletleri ve Hayvancılık Festivali etkinliklerinde sahne alan Rafet El Roman, yaklaşık 3 bin hamşehrisine konser verdi. Konsere Michael Jackson\'ın giydiği benzeri siyah takım elbise ve şapkayla çıkan Rafet El Roman, sahnede söylediği şarkılarla hemşerilerine unutamayacakları bir gece yaşattı. Sahnede 9-8 eşliğinde göbek atan El Roman, yaptığı Mıcheal Jackson dansı büyük beğeni topladı. Sahne öncesi memleketinde yediği köftenin kendisini rahatsız ettiğini bu nedenle nefes almakta zorlandığını esprili bir şekilde analatan El Roman, \"Belediye başkanı arkadaşım tabi. Eski günleri yad edelim. Hemen köfteciye gittik. Yedik sucukları şiştik. Zor nefes alıyorum\" demesi gülüşmelere neden oldu.

\'HAYAT BANA BEKLEDİĞİMİN BİRAZ DAHA FAZLASINI VERDİ\'

Konser sırasında hemşehrilerine samimi itiraflarda bulunan Rafet El Roman, fakir bir aile çocuğu olduğunu ve kendisi için şöhret olmanın güzel bir şey olduğunu söyledi. El Roman, \"Fakir bir ailenin çocuğuydum. O zamanlarda bizim için sahne bir hayaldi. Benim hayalim hep sahnede olmaktı. Çocukluk hayalim şansımın da gitmesiyle gerçek oldu. Hayat bana beklediğimin biraz daha fazlasını verdi. Allah herkese versin. Bunu tatmalısınız çok güzel bir şey. Burada mahalleden arkadaşlarım var. Mesela Mesut vardı, bakkalımızdı, gazozumuzu oradan içiyorduk. Mesut’un dedesi vardı. Mesut ile ikimizi canımızdan dar ediyordu\" dedi.

Yaklaşık 2 saat sahnede kalan El Roman\'ın dinlemeye çocukluk arkadaşları Edirne CHP Milletvekili Okan Gaytancıoğlu, Havsa Belediye Başkanı Oğuz Tekin ile Uzunköprü Belediye Başkanı Eniz İşbilen de izledi. Ünlü sanatçıya hemşerileri yoğun sevgi gösterisinde bulunup bol bol hatıra fotoğrafı çekildi.

Bakan Kurum: Yeni yönetmelikle, binalarda her daireye bir otopark yapılacak

ÇEVRE ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, otopark yönetmeliğinin 15 Eylül\'de yürürlüğe gireceğini hatırlatarak, \"Bundan sonra her daireye bir otopark yapacağız. Otoparkları sokak üzerinde değil, binaların altında her daireye bir otopark düşecek şekilde yapacağız. Bu yönetmelik park ve meydanların altına da otopark yapabilme imkanı getiriyor\" dedi.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Bursa Valiliği\'ni ziyaret etti. Bakan Kurum, ziyaret sırasında yaptığı açıklamada, Aksaray\'da meydana gelen trafik kazasında 6 kişinin hayatını kaybettiğini belirterek hayatını kaybedenlere Allah\'tan rahmet, yararlılara ise acil şifalar diledi. Kurum, konuşmasında otopark yönetmeliği ve deniz kirliliğine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Otopark yönetmeliği yayınladıklarını, bu yönetmeliğin 15 Eylül\'de yürürlüğe gireceğini hatırlatan Bakan Kurum, \"Artık bundan sonra yapacağımız tüm işlerde, her daireye bir otopark yapacağız. Dolayısıyla şehrin merkezinde sokakları biraz daha rahatlatacağız. Otoparkları, sokak üzerinde değil, binaların altında ve her daireye bir otopark düşecek şekilde yapacağız. Yine önemli bir karar; ticari aks olan yerlerde konut alanı dahi olsa bu alanlarda hiçbir plan değişikliği yapılmaksızın hak sahibi isterse katlı bir otopark yapabiliyor. Dolayısıyla bu alanlarda da yine otopark ihtiyacının çözümünü plan değişikliği yapılmaksızın çözebileceğiz\" dedi.

Tüm kamu alanlarında ilgili idarenin onayıyla otopark yapabileceklerini kaydeden Bakan Kurum, şöyle devam etti:

\"Tüm ülke için mekansal stratejik plan hazırlıyoruz. Şehirlerin imar planlarını yeniden gözden geçiriyoruz. Bu planlara ilişkin bundan sonra yapılacak düzenlemelerde ‘park et devam et’ sistemini getiriyoruz. İmar planlarında toplu ulaşım noktalarında büyük otopark alanları bırakılma zorunluluğu getiriyoruz. Bu sayede insanlar toplu ulaşıma arabalarıyla gelecekler, arabalarını park edecekler ve buradan toplu ulaşım ile şehir merkezine gidebilecekler. Şehir merkezine araba ile gelme ya da toplu ulaşıma gittiğinde arabayı nereye koyacağım kaygısını yaşamayacak. Yönetmelikle park ve meydanların altına da otopark yapabilme imkanı getiriliyor. Bu da çok önemli; Bursa gibi büyük şehirlerimizde şehir merkezlerindeki problemi tamamıyla aşabilecek bir düzenleme.\"

Otoparkların içeriğine ilişkin bilgiler de veren Bakan Kurum, \"Otoparkların yüzde 1’ini bisiklet alanı, yüzde 5’ini engelli park yeri, yüzde 2’sini de elektrikli araç için ayırmak zorunluluğu geliyor. Bu yönetmelik inşallah 15 Eylül’de yürürlüğe girecek. Yeni yönetmelik, bu tarihten önce ruhsat başvurusu yapmış, ruhsat işlemi devam eden, imar durum belgesi almış başvuru sahiplerini ilgilendirmiyor. Onlar isterlerse yine eski yönetmelikten faydalanabiliyor, ancak bu tarihten sonraki başvurular için bu yönetmelik geçerli\" ifadelerini kullandı.

FOÇA\'DAKİ DENİZ KİRLİLİĞİ

31 Ağustos\'ta İzmir\'in Foça ilçesinde yaşanan deniz kirliliğiyle ilgili açıklamalarda da bulunan Bakan Kurum, \"İzmir Foça’da bir deniz kirliliği gerçekleşti 31 Ağustos 2018 tarihinde. Bakanlığımız 100 kişilik bir ekip ile olaya müdahale etti ve 3 Eylül’de deniz kirliliği ile ilgili problem kontrol altına alındı. Kirlilik yüzde 80-90 seviyesinde temizlendi. Şu anda da ekiplerimiz sahada yoğun bir şekilde çalışıyor, bir hafta 10 gün içinde de ince temizlik bitirilip deniz kullanılabilir hale gelecek\" dedi. Kirliliğe yol açan geminin tespit edildiğini de belirten Bakan Kurum, şöyle konuştu:

\"Bu kirliliğe sebep olan gemi araştırılıyordu. 23 gemiden numune aldık. 23 gemi ile ilgili tespitleri TUBİTAK’a gönderdik ve laboratuarda gemiden alınan tespitlerle sahadaki tespitlerin bir gemide uyuşması söz konusu. Bu gemi 29 Ağustos tarihinde Türkiye’ karasularına giren Palau bayraklı \'Harier\' isimli bir gemi. 38 bin 282 grostonluk bu gemi, söküm işlemi için ülkemize gelmiş, ancak fuel oil yakıtını denize bırakmış. Buna ilişkin 2872 sayılı Çevre Kanunu ile söz konusu gemiye 1 milyon 650 bin lira, söz konusu yine sahada bu kirliliği temizlemek için harcadığımız yaklaşık 10-15 milyon lira tutarındaki bedel de gemi sahibinden tahsil ediliyor. Ayrıca ilgililer hakkında da savcılığımız gerekli soruşturmayı yürütüyor. Bu tabii yoğun bir çalışma sonunda tespit edildi. Bu çalışmada Ulaştırma Bakanlığımız Sahil Güvenlik Komutanlığımız, Bakanlık yetkililerimiz yoğun bir çalışma sergilediler. Tüm arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Denizlerimizi \'mavi bayraklı\' plajlarımızı artırma konusunda gayretimiz söz konusu. Seviye olarak dünyada 3\'üncüyüz. İnşallah seviyeyi daha da yukarı artıracağız, dolayısıyla kirliliğe sebep olacak hiçbir şeye müsaade etmeyeceğiz.\"

Bursa\'nın problemlerini yerinde tespit ederek, çözümü getirmeye çalışacaklarını kaydeden Bakan Kurum, \"Mevcutta kentsel dönüşüm ile ilgili problemlerimiz var. Bunlarla ilgili olarak, kentsel dönüşümün hızlandırılması noktasında kararlar alacağız. Büyükşehir Belediyemizin mevcutta yapmış olduğu işlerde, bu işlere hızlanma noktasında ilave millet parkı, millet kıraathanesi yapma noktasında yine tespit ve kararlarımız olacak. Mevcutta devam eden bir sanayi inşaatımız var, bu sanayi inşaatıyla ilgili yine toplantı yapacağız, kararlar alacağız. Kentsel dönüşümde sahada birkaç alanda problemimiz var, Nilüfer’de ve Yıldırım’da. Bunların da çözüm kararlarını yine burada belediye başkanlarımız ile birlikte alıp inşallah yolumuza hızlı bir şekilde yürüyor olacağız. Bursa ilimiz, baktığınızda Türkiye tekstilinin yüzde 22’sini, otomotiv üretiminin yüzde 34’ünü, gıda tarım hayvancılık işinin yüzde 8’ini, ihracatın da yaklaşık yüzde 7’sini, ki bu 10 milyar dolar seviyesinde, gerçekleştiriyor. Bu manada Bursa hem bulunduğu konum itibariyle, hem de sanayiye yaptığı katkıyla bizim için önem arz ediyor. O yüzden biz de ilk ziyaretlerimizden birini Bursa’ya gerçekleştirmiş olduk. İnşallah bugün kararlarımızı alıp hızlı bir şekilde sahada uygulamalarına geçeceğiz\" dedi.

