DHA YURT BÜLTENİ-7

HAVADAN VE KARADAN VURULAN İDLİB\'DE TEDİRGİN BEKLEYİŞ



HAVADAN ve karadan çevresi vurulan Suriye\'nin İdlib kent merkezinde milyonlarca insan tedirgin bekleyişini sürdürüyor. İdlib\'de yaşayan siviller, cuma günü Tahran\'da yapılacak olan Türkiye, Rusya, İran zirvesinden, katliama dönüşecek olası operasyonu engelleyecek sonuç çıkmasını bekliyor.

Hatay ile sınır komşusu olan ve son dönemde rejim kontrolüne giren bölgelerdeki muhaliflerin de yerleşmesiyle nüfusu 4 milyona ulaşan Suriye\'nin İdlib kenti, Esad rejiminin yeni hedefi oldu. Dera\'da kontrolü sağlamasının ardından Suriye yönetimi, rejim karşıtlarının son kalesi olarak değerlendirilen ve Heyeti Tahriri Şam (HTŞ) kontrolündeki İdlib\'i terörist olarak adlandırdığı silahlı gruplardan temizlemek için operasyon başlatacağını duyurdu. 4 milyon kişinin yaşadığı İdlib\'e yönelik askeri operasyonu katliama dönüşeceği için Astana süreci ile garantör ülke olan Türkiye, Rusya ve İran operasyon seçeneği dışındaki çözüm yolları için diplomasi trafiği yürütüyor.

RUSYA HAVADAN VURDU

Ancak, dün sabah saatlerinden itibaren Rusya savaş uçakları İdlib\'in HTŞ kontrolündeki Csir Eş-Şuğur ilçesi ile çevresindeki çok sayıda köye yönelik hava harekatı düzenledi. Rus savaş uçaklarının ardından rejime ait savaş uçaklarının da düzenlediği bombardımanda 17 kişi öldü, çok sayıda kişi de yaralandı. Akşam saatlerine kadar süren bombardımanın yanı sıra rejim güçleri karadan da HTŞ kontrolündeki bölgelere yönelik top atışı yaptı.

REJİM YENİDEN VURMAYA BAŞLADI

Bu sabah saatlerinde ise Csir Eş-Şuğur ilçesinin yanı sıra Hayş kasabası ve Hama kentinin kuzeyindeki bölgeler Esad rejimine ait güçler tarafından topçu ateşiyle vurulmaya başladı. Aralıklarla yapılan atışlarda yaralananlar olduğu bildirilirken, hedef alınan bölgelerde yaşayan sivillerin güvenli gördükleri iç kesimlere veya İdlib kent merkezine yöneldikleri öğrenildi.

İDLİB KENT MERKEZİNDE BÜYÜK TEDİRGİNLİK

İdlib merkezinde günlük yaşamın normal seyrinde devam etmesine karşın kentte yaşayan milyonlarca kişi büyük tedirginlik yaşıyor. Çevresi vurulan İdlib merkezinde hareketlilik dikkat çekerken, kent sakinleri milyonlarca insanın hedef olacağını belirterek tüm dünyayı Esad rejiminin saldırısını önlemeye davet ediyor. İdlib\'de yaşayanlar korku ve endişe içerisinde olduklarını ifade ederek, tüm umutlarını cuma günü Tahran\'da yapılacak olan Türkiye, Rusya ve İran zirvesine bağladıklarını dile getiriyor.

TÜRKİYE ÖNLEMLERİNİ ARTIRDI

Öte yandan yaşanan hareketliliğin ardından sınır hattında önlemlerini artıran TSK, Astana mutabakatı kapsamında garantör ülke olarak İdlib\'de kurduğu 12 gözlem noktasında da teyakkuz durumuna geçti. Araç ve personel takviyesi yapılan gözlem noktalarının çevresi de Türkiye\'den gönderilen beton bloklar ve oluşturulan barikatlar ile güçlendirilerek olası saldırılara karşı daha güvenli hale getirildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- İdlib kent merkezinden görüntüler

- Genel ve detay görüntüler

Haber: Hasan KIRMIZITAŞ - Kamera: GAZİANTEP-DHA)

230 MB

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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KAÇKARLARDA ÜZERİNE KAYA DÜŞEREK YARALANAN DAĞCI, HELİKOPTERLE KURTARILDI

RİZE\'nin Çamlıhemşin ilçesi Kaçkar Dağ\'ında \'İleri Kar Buz\' eğitimi sırasında üzerine kaya düşen dağcı, doktor Mücahit Avcıl (40), ağır yaralandı. Kamptaki dağcılar tarafından sedye ile Mezovit yaylasına indirilen yaralı dağcı, askeri helikopterle alınarak hastaneye ulaştırıldı.

Türkiye Dağcılık Federasyonu (TDF) tarafından 3 bin 937 metre yüksekteki Kaçkar Dağı kuzey yamacında \'İleri Kar Buz\' eğitimi düzenlendi. Eğitim için Türkiye\'nin değişik illerinden 80 dolayında dağcı cumartesi günü Rize\'nin Çamlıhemşin ilçesi Yukarı Kavron yaylasına çıktı. Pazar günü Kavron yaylasında teorik eğitim yapan dağcılar, dün sabah Mezovit yaylasına çıkarak kamp kurdu. Dağcılar, Kaçkar Dağı\'nın kuzey yamacında \'İleri Kar-Buz\' eğitimine başladı. Eğitim sırasında yamaçtan düşen kaya, dağcı doktor Mücahit Avcıl’a isabet etti. Ağır yaralanan dağcı için arkadaşları telsizle yardım çağrısında bulundu. Yaralı dağcı, arkadaşları tarafından alınarak Mezovit yaylasına indirildi.

HELİKOPTERLE ALINDI

Rize Afet ve Acil Durum (AFAD) İl Müdürlüğü, yaralı dağcı için Genelkurmay Başkanlığı\'ndan helikopter talep etti. Merzifon\'daki 5\'inci Ana Jet Üs Komutanlığı\'ndan kalkan askeri helikopterle yayladan alınan yaralı dağcı, Rize Liman’ına getirildi. Helikopterden alınan dağcı, ambulansla Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi (RTEÜ) Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

AFAD Rize İl Müdürü Şakir Kurk, sabah 8’de kendilerine ihbar geldiğini belirterek AFAD Başkanlığı aracılığı ile Genelkurmay’dan askeri helikopter talep ettiklerini söyledi. Kurk, “Askeri helikopter 2 saatte bölgeye geldi. Yaralı dağcıyı alarak hastaneye ulaştırdık. Ciddi kırkları var. Kendisi de hekim ve durumunu bize anlattı. Can kaybı olmaması sevindiriciö dedi.

Görüntü Dökümü

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Dağcının eski görüntüleri

Helikopterin gelişi

Yaralını alınması

AFAD Müdürü Şakir Kurk\'un açıklaması

Detaylar

Haber-Kamera: Aytekin KALENDER RİZE-DHA

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Oğlu cezaevinde olan baba, af için Ankara\'ya yürüyor



Ergün AYAZ- Dinçer AKBİR/İZMİT (Kocaeli), (DHA) - İSTANBUL\'da yaşayan Ümit Arpa, uyuşturucuyla yakalandıktan sonra tutuklanıp, 12 yıl 8 ay hapis cezası alan oğlu için af istediğini belirterek, Ankara\'ya yürüyüş başlattı. Arpa, bugün İzmit\'e ulaştı.

İstanbul\'da oturan Ümit Arpa, askere gitmesine 12 gün kala, üzerinde uyuşturucuyla yakalandıktan sonra tutuklanıp, 12 yıl 8 ay hapis cezası alan oğlu Murat Arpa serbest bırakılması için Ankara\'ya yürüyüş başlattı. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü\'nden önceki gün yürüyüşe başlayan Arpa, bugün İzmit\'e ulaştı. TBMM\'ye giderek, sıkıntılarını ve taleplerine dile getirmek istediğini belirten Arpa\'ya destek olmak için Gülten Karateke de İzmir\'den geldi. Karateke, 17,5 yıl hapis cezası alan oğlunun serbest bırakılmasını istediğini ve İzmit\'ten Ankara\'ya kadar Arpa ile birlikte yürüyeceğini söyledi.

Havanın sıcak olması nedeniyle ayaklarında da yaralar çıktığını belirten Ümit Arpa, \"Cezaevlerinde yatan kader mahkumları için yürüyüş başlattım. Benim oğlum, arkadaşlarının kurbanı oldu. Üzerinde 6 gram uyuşturucu çıktı. 12 yıl 8 ay ceza aldı. 3,5 yıldır cezaevinde. Askere gitmesine 12 gün vardı. Oğlum gibi kader kurbanları için Ankara\'ya yürüyüp derdimizi anlatacağım\" dedi.

Gülten Karateke ise \"Oğlum Mehmet Çetin dini nikahlı eşiyle tartıştı. Eşi de kendisine tecavüz ettiği gerekçesiyle şikayette bulundu. Şikayetten vazgeçmesine rağmen 17,5 sene ceza aldı. Oğlum haksız yere cezaevinde yatıyor. Kader kurbanları serbest kalmalı\" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Ümit Arpa\'nın yürürken görüntüsü

-Ümit Arpa ve destek vermek isteyen Gülten Karateke ile röp

HABER:Ergün AYAZ/KAMERA: Dinçer AKBİR/KOCAELİ (DHA)

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Sivas\'ta vali konutu yakınındaki şüpheli bavul fünye ile patlatıldı

Hüsnü Ümit AVCI/SİVAS, (DHA)- SİVAS\'ta vali konutu yanında bulunan kaldırıma bırakılan şüpheli bavul paniğe neden oldu. Bomba imha uzmanı tarafından fünye ile patlatılan bavul boş çıktı.

Olay, 12.00 sıralarında Akdeğirmen Mahallesi Mehmet Akif Ersoy Caddesi\'nde meydana geldi. Cadde üzerinde bulunan ve Sivas Valisi Davut Gül\'ün ikamet ettiği vali konutu yanındaki bavulu görenler, patlayıcı olabileceği şüphesiyle durumu polise bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri, caddenin iki tarafında da güvenlik önlemi aldı. Polis ekipleri olayı izleyen meraklıları da uzaklaşmaları konusunda uyardı. Olay yerine gelen özel kıyafetli bomba imha uzmanı, bavulu uzaktan kumandalı fünye ile kontrollü olarak patlattı. Parçalanan bavulun içi boş çıktı. Bavulu bırakanları belirlemek için polis ekipleri çalışma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Bavuldan görüntüler

-Bomba imha uzmanının çalışması

-Bavulun patlatılması

-Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışması

-Genel Detay

Haber-Kamera: Hüsnü Ümit AVCI/SİVAS, (DHA)

209 MB HD

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Üniversiteli Murat Can, 3 günlük yaşam savaşını kaybetti

ANTALYA\'da çorbacıda kavga ettiği kimliği belirsiz kişi tarafından alnından tabancayla vurulan üniversite öğrencisi Murat Can Öztürk (23), 3 gündür tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Olay, 2 Ağustos Pazar günü sabaha karşı Muratpaşa ilçesi Şarampol Caddesi\'nde meydana geldi. Çorbacıya giden Akdeniz Üniversitesi Maliye Bölümü son sınıf öğrencisi Murat Can Öztürk ile bir başka müşteri arasında bilinmeyen nedenle çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. İş yeri çalışanları ve diğer müşteriler araya girerek tarafları ayırdı. Çorbacıdan çıkan taraflar, dışarıda yeniden kavgaya tutuştu. Kavga sırasında Öztürk, alnından tabancayla vuruldu. Öztürk, çevre sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen ambulansla Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne kaldırıldı. Yoğun bakım ünitesinde tedavisi süren Öztürk, bu sabaha karşı yaşamını yitirdi.

Öztürk\'ün cenazesi Adli Tıp Kurumu\'nda yapılacak otopsinin ardından Kepez İlçesi Sütçüler Mezarlığı\'nda toprağa verilecek.

Polis ekipleri, olayın ardından kaçan şüphelinin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Olay anı güvenlik kamera görüntüleri

- Vatandaşların görüntüsü

- Polislerin görüntüsü

HABER- KAMERA: Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA, (DHA)

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Kamu müteahhitleri, inşaatlarda yüzde 100 yerli ürün kullanacak

ADANA Kamu Müteahhitleri Derneği Başkanı Mustafa Karslıoğlu, inşaatlarda yüzde 87 yerli malzeme kullandıklarını, gelecek senenin ortasına kadar da tüm ürünleri yüzde 100 oranında yerli kullanacaklarını söyledi.

Adana Kamu Müteahhitleri Derneği Başkanı Karslıoğlu, Türkiye\'de her sektöre yetecek kadar yerli malı bulunduğunu vurguladı. Karslıoğlu, kamu müteahhitliği yapan 141 şirketin, yüzde 80 oranında yerli malı kullanırken, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı\'nın yerli malı kullanımına ilişkin genelgesiyle bu oranın yüzde 87\'ye yükseldiğini söyledi. Geri kalan yüzde 13\'lük malzeme kalemlerinin ABD yerine Rusya ve Endonezya gibi ülkelerden ithal edildiğini kaydeden Karslıoğlu, gelecek yılın ortasında yerli malı ürün kullanımının yüzde 100\'e ulaşacağını dile getirdi. Kamu ihalelerinde yerli ürün kullanımına çok önem verdiklerini anlatan Başkan Karslıoğlu, \"ABD\'nin özellikle çelikte yaptığı yaptırımların Türkiye yerine kendilerine zarar vereceğini söyledi. Bildiğiniz üzere inşaat sektörü 237 sektörü arkasından getiriyor ve bu sektörlerin dağılımını da paylaştığınız zaman ekonomik savaşın ülkemiz açısından galibiyetle sonuçlanacağından eminiz. ABD zaten 3 yıl önce yaptırımlarını artırmıştı ancak söylenen rakamı araştırdığımızda, ABD’nin Türkiye’ye çelik ihracatı topu topu 3 milyon dolar. ABD Başkanı seçim atmosferinde olduğu için reklam yapıyor, gülüp geçtik\" diye konuştu.

Konut sektöründe bazı teknik personelin lüks argümanlar oluşturmaya çalışması nedeniyle bazı ürün kalemlerinin ithal edildiğini; ancak bu ürünlerin de yerli muadilleri olduğunu belirten Karslıoğlu, \"Örneğin; bizim 24 milyon ton demir üretimimiz var. Bunun 12 tonu iç piyasada, 12 milyon tonu ihraç ediyorduk yıllardır. Bu sektördeki bazı çelik üreticilerinin dışarıdan gelen fazla fiyat tekliflerini kendi şahsi çıkarlarını ön planda tutarak değerlendirip 17 milyon ton ihraç ettiler mesela. Demirimiz bile yeterken yetmez hale getirdiler. Ülkemizde her konuda A’dan Z’ye tüm sektörün sonuna yetecek kadar malzememiz var. Sadece yerli malı kullanılmasını istiyoruz, herkese bunu tavsiye ediyoruz\" dedi.

Görüntü Dökümü

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- İnşaatta çalışan işçiler

- Adana Kamu Müteahhitleri Derneği Başkanı Mustafa Karslıoğlu\'nun konuşması

- Yerli malı inşaat ürünlerinden detaylar

- Mustafa Karslıoğlu\'nun inşaat alanında konuşması

- İnşaattan genel görüntüler

- Karslıoğlu\'nun işçilerle birlikte \"Yerli malı yurdun malı herkes bunu kullanmalı\" diye bağırmaları

SÜRE: 04\'51\" BOYUT: 538 mb

Haber-Kamera: ADANA,(DHA)

