DHA YURT BÜLTENİ 7

İzmit\'te acemi kasaplar hastaneleri doldurdu

İZMİT(Kocaeli),(DHA) - İZMİT\'te kurban kesimi sırasında yaralanan acemi kasaplar, hastanelerde tedavi gördü.

Kurban Bayramı\'nın ilk günü kurbanlıkları kesmek isteyen vatandaşlar, kurbanın darbeleri veya bıçaklarla yaralandı. Bıçakla ellerini, kollarını ve bacaklarını kesenler kendi imkanlarıyla Kocaeli Devlet Hastanesi\'ne geldi. Yaralılarının büyük çoğunluğu yapılan müdahalelerin ardından taburcu edildi. Kurban kestiği sırada elindeki bıçağın kayması sonucu yaralanan Mehmet Arıkan, \"Elimde derin bir kesik var, dikiş attılar şu an iyiyim. Herkese kazasız belasız bir bayram diliyorum.\" dedi.

Kurbanlık hayvanı yatırmaya çalıştığı sırada elini kamyonet ve hayvan arasında sıkıştıran Vahdettin Berber, \"Hayvan aniden refleks gösterince elim sıkıştı. Hastanede müdahale ettiler. İki yerden kırık varmış şu an durumum iyi.\" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Yaralanan kasapların hastaneye gelmesi

-Acemi kasaplarla röportaj

-Hastane detayları

HABER: Alişan KOYUNCU/KAMERA: Dinçer AKBİR/İZMİT

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Elde bıçak kurbanlık oyunu

KURBAN Bayramı\'nda İzmir\'de kesim alanları yetersiz kalınca vatandaşlar boş buldukları arazilerde de kurban kesti. Uzmanların uyarılarına rağmen kesim yerlerinde çocukların da bulunması dikkat çekti. 7 yaşındaki bir çocuğun elinde tuttuğu bıçakla, babasının kestiği büyükbaş kurbanlığın başında ona yardım etmeye çalışması bayramın en dikkat çeken görüntüleri arasına girdi.

İzmir\'de Kurban Bayramı telaşı bayram namazının hemen ardından başladı. Kurbanlarını günler öncesinden alanlar kurban pazarlarına gitti. Kesim yerlerinin

yetersiz kalması üzerine vatandaşlar, boş buldukları arazilerde kurbanlarını kesti. Bu arazilerdeki kesimlerde hijen kurallarına uyulmadı. Geçen yıllardaki manzara bu yıl da değişmedi. Alanlar kan gölüne döndü. Kesilen kurbanlardan geriye kalan atıklar ortalığa gelişigüzel bırakıldı. Bir başka tarafta ise et parçalama işlemi yapıldı.

Uzmanlar, Kurban Bayramı’nda hayvan kesiminin çocukların gözleri önünde yapılmaması, kesime şahit olan çocukların, sevdiklerini kaybetme korkusuna kapılabilecekleri uyarısında bulunmasına rağmen Örnekköy Hayvan Pazarı ve kesim yerinde bir çocuğun elinde bıçakla büyükbaş kurbanlığın önünde babasıyla durması ve ona yardım etmesi dikkat çekti. Çocuklardan kimisi de kesilen kurbanın fotoğrafını cep telefonlarıyla çekti.

ALIŞVERİŞ SÜRÜYOR

Bayramda ilginç manzaralarda ortaya çıktı. Kurban pazarında bayram günü de alışveriş devam etti. Bazı vatandaşlar, fiyatların daha uygun olabileceğini düşünüp ilk gün gelip kurban almaya çalıştı. Pazarda ucuz kurbanlık almak isteyen vatandaşlar ile elinde kalan hayvanlarını satmak isteyen yetiştiricilerin pazarlıkları sürdü. Kurban satıcılarından Ekrem Durna, Balıkesir\'den 45 koyun getirdiğini bunlardan da 20\'sini sattığını belirterek \"Vatandaşlar almaya ucuza almaya çalıştı. Mallarımız elimizde kaldı şimdi sattık sattık satamazsak kasaplara ucuz fiyattan vermek zorunda kalacağız\" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Kurban pazarından görüntü.

- Kurban kesimlerinden görüntü.

Haber- Kamera: Taylan YILDIRIM - Mücahit BEKTAŞ / İZMİR, (DHA)

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Bayramlaşmaya giderken kazada öldü

DÜZCE, (DHA) - DÜZCE\'de, hafif ticari araçla çarpışan traktör devrilirken, bayramlaşmaya giden çift traktörün altında kaldı. Kadriye Metin yaralanırken, eşi Mehmet Metin ise yaşamını yitirdi.

Kaza sabah saatlerinde, D-100 Karayolu Elmacık Sapağı mevkiinde meydana geldi. İzmit\'ten kurban kesmek için Düzce\'ye giden Recep Kırbay idaresindeki 34 FL 8301 plakalı hafif ticari araç yola kontrolsüz çıkan Mehmet Metin (73) idaresindeki 81 AB 135 plakalı traktöre çarptı. Traktör devrilirken, Mehmet Metin ve eşi traktörün altında kaldı. Yakınlarına bayramlaşmaya Mehmet Metin ağır yaralanırken, Kadriye Metin ise hafif yaralandı. Atatürk Devlet Hastanesi\'ne kaldırılan Mehmet Metin yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Görüntüde yaralıların acil servise getirilirken görüntüsü

112 Acil ekibinin sürücüye kalp masajı yapması

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Rize\'de kaçan kurbanlık sahibini yaraladı, ortalığı birbirine kattı

RİZE\'de sahibini boynuz darbeleri ile yaraladıktan sonra kaçan kurbanlık boğa, ortalığı birbirine kattı. Uyuşturucu iğne atılan boğa, 2 saatte yakalandı.

Pehlivantaşı Mahallesi\'nde kesileceği sırada sahibi Eşref Büyük\'ü boynuz darbeleri ile yaralayan ve kaçan kurbanlık boğa, ortalığı birbirine kattı. Vatandaşların kovaladığı boğa yakalanamayınca, Rize Belediyesi Veteriner ekiplerine haber verildi. Ekipler ve vatandaşlar bir süre kaçan boğayı kovaladı. Çay tarlasına giren boğaya uyuşturucu iğne atıldı. Sakinleşen boğa, 2 saat sonra yakalanarak olduğu yerde kesildi.

Kesmeye çalıştığı kurbanın kendisini yaraladığını anlatan Eşref Büyük, \"Kurbanımız biraz yaramazlık yaptı. Hayvanın ayağı ipe takıldı. Kurtarayım derken boynuzu ile bana vurdu. Çeneme aldığım darbe ile yere düştüm. Kaçmasaydım üzerimden geçecekti. Sonunda yakaladık ve kurban ettik\" dedi.

Kentte, sahiplerinin elinden kaçan kurbanlıklar sahiplerine zor anlar yaşattı. Belediye ekipleri, 32 kaçan kurbanlığa müdahale etti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Boğanın kaçma anı

Vatandaşların kovalaması

Uyuşturucu iğne atılması

Detaylar

Sahibi ile röp.

Haber- Kamera: Aytekin KALENDER RİZE-DHA

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Acemi kasaplar acile koştu

BURSA\'da bayram namazının ardından kurbanlığını kesmek isteyen acemi kasaplar kendilerini yaraladı. Kendilerini yaralayan acemi kasaplar soluğu hastane ve polikinliklerde aldı.

Bursa\'da bayramın ilk gününde hastanelerin ve polikinliklerin acil servisleri, kurban kesmek isterken kendilerini yaralayan acemi kasaplarla doldu. Kendi kurbanını kendi kesmek isteyen vatandaşlar, hayvanın boynuz darbesiyle ya da elindeki kesici aletlerle kendini yaralayarak hastanelere koştu. Kol, parmak ve bacaklarından yaralanan acemi kasaplar yapılan ilk müdahalenin ardından taburcu oldu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Hastaneye gelen yaralılar

-Yaralılarla röportajlar

SÜRE: 1 dk 1 sn - BOYUT:116 MB

HABER/KAMERA: Berktuğ ÖNCÜ/Enver Fatih TIKIR, BURSA,(DHA)



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Düzce\'de hastaneler acemi kasaplarla doldu

DÜZCE, (DHA) - DÜZCE\'de, kurbanlıklarını kendileri kesmek isteyen vatandaşlar, vücutlarının değişik yerlerini kesince acil servise koştu.

Düzce\'de, kurbanlık hayvanları kendileri kesmek isteyen vatandaşlar bıçakla elleri, kolları ve bacaklarını kesince hastanelerin yolunu tuttu. Düzce Atatürk Devlet Hastanesi başta olmak üzere Düzce\'deki hastanelerin acil servislerine öğle saatlerine kadar 63 acemi kasap başvuru yaptı. Yaralı olarak gelenlerin yakınları ise kurban kesiminin işin uzmanları tarafından yapılması gerektiğini vurguladı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Acile gelen acemi kasaplar

Acemi kasaplar ile röp ve detaylar



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Çorlu\'da kurbanlık hayvanlar çocukların gözü önünde kesildi

TEKİRDAĞ\'ın Çorlu ilçesinde, kurbanlık hayvanlar çocukların gözleri önünde kesilirken, çocukları bu anları cep telefonlarına kaydetti. Kadınlar ise kesilen kurbanlık hayvanların parçalama işlemini yaptı.

Çorlu\'da kurban kesim işlemleri için Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi\'ne ait mezbahada yoğunluk yaşandı. Çorlu Belediyesi de yoğun kalabalık nedeniyle mezbahanın yanı sıra Halk pazar yerlerini kesim için açtı. Bayram namazının ardından gelenler pazar yerinde çocukların önünde kurban kesti. Bazı çocuklar bu anları cep telefonlarıyla kaydetti, bazıları ise kesilen hayvanların kelleleri ile oyun oynadı. Kadınlarda pazar yerinde kesilen hayvanları parçalama işlemini yaptı.

Görüntü Dökümü:

-Kurbanlıkların getirilişi

-Kesim yapılması

-Çocukların izlemesi

-Bazı çocukların cep telefonu ile görüntü çekmesi

-Çocukların kesilen hayvan başları ile oynamaları

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Mehmet YİRUN/ÇORLU(Tekirdağ), (DHA)



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