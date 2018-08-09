DHA YURT BÜLTENİ-7

GELİNİN KELİME OYUNU AZ DAHA NİKAHI İPTAL ETTİRECEKTİ

DENİZLİ\'nin Tavas ilçesindeki bir nikah töreninde gelin 21 yaşındaki Naciye Şeşen\'in nikah memurunun sorusuna kelime oyunuyla yanıt vermek istemesi, az kalsın nikahın iptal edilmesiyle sonuçlanıyordu. Gelin Şeşen, \"Hayırlısıyla evet\' diyecektim ama siz hemen mikrofonu çektiniz\" demesine rağmen ikna olmayıp, defteri alarak masadan kalkan nikah memuru, Tavas Belediye Başkanı Turhan Veli Akyol ve Tavas İlçe Nüfus Müdürlüğü ile görüşülmesinden sonra tekrar masaya gelip, çiftin nikahını kıydı.

Horasanlı Mahallesi\'nde, çalışmayan Naciye Şeşen ile 24 yaşındaki veteriner Adem Teberci\'nin geçen 4 Ağustos\'ta düğünü yapıldı. Düğün töreninde genç çift, nikah masasına oturdu. Tavas Belediyesi nikah memuru Mehmet Çinili, gelin Naciye Şeşen\'e, \"Kimsenin baskısı altında kalmadan özgür iradeniz ve arzunuzla Adem Teberci ile evlenmek istiyor musunuz\" sorusunu yöneltip, mikrofonu uzattı. Şeşen, damada bakıp, gülümseyerek \"Hayır..\" diye yanıt verdi. Nikah memuru Çinili\'nin, salondaki davetlilerin gülüşmeleri arasında mikrofonu çekmesi üzerine gelin Şeşen, \"Hayırlısıyla evet diyecektim ama siz hemen mikrofonu çektiniz\" dedi. Damat Adem Teberci de \"Sorun yok, \'Hayırlısıyla evet diyecekti\' diyerek araya girdi. Davetlilerden sessiz olmalarını isteyen nikah memuru Çinili, \"Beyan esas, \'Hayır\' kelimesi çıktığı için bu nikahı kıyamam. Yarın bir durum olduğu zaman biz sorumlu oluruz\" dedi.

NİKAH MEMURUNU ZOR İKNA ETTİLER

Gelin ve damat ile davetlilerin ikna etmeye çalıştığı Çinili, nikahı kıymaya ikna olmayınca defteri alıp nikah masasından ayrıldı. AK Partili Tavas Belediye Başkanı Turhan Veli Akyol ve Tavas İlçe Nüfus Müdürlüğü\'nden yetkililerle görüşüldükten sonra nikah memuru Çinili, yarım saat gecikmeli de olsa genç çiftin nikahını kıydı.

Görüntü Dökümü

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-Nikah masasında yaşayanlardan görüntü

-Çiftin nikahından görüntü

-Gelinin \'hayır\' demesindeng örüntü

-Nikah memurunun defteri alıp, masadan kalkmasından görüntü

-Düğünde yaşanan diyaloglardan görüntüler

(Cep telefonu ile çekilmiş görüntüler)

Haber: Ramazan ÇETİN / DENİZLİ, DHA)



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GASPTA KULLANILAN OTOMOBİL, GÜNEŞ YANIĞINDAN TESPİT EDİLDİ

ANTALYA\'nın Döşemealtı ilçesindeki akaryakıt istasyonundan 6 bin 500 lira gasbeden 3 kişi, tutuklandı. Şüphelileri yakalamak için 300\'e yakın aynı model aracı inceleyen jandarma ekipleri, gaspta kullanılan otomobili, üzerindeki güneş yanığından saptadı.

Olay, 22 Temmuz günü sabaha karşı, Döşemealtı D- 650 yolunda faaliyet gösteren akaryakıt istasyonunda meydana geldi. Kimliği belirsiz, yüzleri kapalı 3 kişi, çalışanları silahla tehdit edip, akaryakıt istasyonundan 6 bin 500 TL ile 35- 40 paket sigara çaldı. İş yerinin kamera kayıtları ile bölgedeki güvenlik kameralarının görüntülerini inceleyen jandarma ekipleri, olayda kullanılan plakası kapalı aracın modelini belirledi.

300 ARAÇ İNCELENDİ

Şüphelileri yakalamak için çalışma başlatan İl Jandarma ve Döşemealtı İlçe Jandarma Komutanlığı\'na bağlı ekipler, gaspta kullanılan aracı tespit etmek için aynı modeldeki yaklaşık 300 otomobili inceledi. Ekipler, üzerindeki güneş yanığından Y.Y.\'ye ait otomobilin gaspta kullanıldığını saptadı. Gaspçıların, araç sahibi Y.Y.\'nin kardeşi Y.Y., akrabası S.C.Y. ve arkadaşı G.U. olduğu belirlendi.

Jandarma ekipleri, dün 3 kişi ile araç sahibi Y.Y.\'yi Döşemealtı, Kepez ve Serik ilçelerinde düzenledikleri eş zamanlı operasyonlarla yakaladı. Aracın sahibi Y.Y., jandarma karakolundaki ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Suçlarını kabul eden diğer 3 kişi ise gasbettikleri parayı aralarında bölüşerek, harcadıklarını söyledi.

Y.Y., S.C.Y. ve G.U., ifadelerinin ardından bugün sabah saatlerinde adliyeye sevk edildi. 3 kişi, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Jandarma dış plan

- Zanlılar görüntü

- Güvenlik kamerası kaydı araçtan

- Güvenlik kameraı soygun anı

Kaset Durumu: Link geçildi

Haber: Süleyman EKİN- Kamera: Antalya-DHA)

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YILDIRIM DÜŞTÜ, KOYUNU İLE BİRLİKTE ÖLDÜ

ERZURUM\'un Palandöken ilçesinde koyunlarını otlatan 17 yaşındaki Emre Sucu, yıldırım düşmesi sonucu yaşamını yitirdi.

Olay bugün saat 08.00\'de Palandöken Dağı eteklerindeki Abdurrahman Gazi Cenk Küme Evleri mevkiinde meydana geldi. Dün öğlen saatlerinden itibaren etkili olan sağanak yağış bugün sabah saatlerinde de devam etti. Yağışlarla birlikte yaşanan yıldırım düşmesi ise bir can aldı. Her sabah olduğu gibi bugün de kendilerine ait olan koyunları dağa götüren Sucu, yıldırım düşmesi sonucu bir koyunu ile birilkte yaşamını yitirdi. Sucu, sabah saatlerinde yanına giden amcasının oğlu Adem Sucu tarafından bulundu.

Sucu\'nun bilgi vermesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri, polisler ve yakınları geldi. Polis olayla ilgili soruşturma başlatırken Sucu\'nun yakınları ağıtlar yaktı. Emre Sucu\'nun cenazesi otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu\'na gönderildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Yakınlarının ağlaması

-Polisin güvenlik şeridi ile olay yerini çevirmesi

-Emre sucu ve koyununun cenazesi

-Olay yerinde bulunan ambulans

-Olay yeri inceleme ekiplerinin inceleme yapması

-Ambulansın gidişi

-Olayın meydana geldiği dağın eteklerinden detay

Haber-Kamera: Zafer KUMRU / ERZURUM,(DHA)

SÜRE: 01.38 BOYUT: 315 MB

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ÇUKURCA\'DA 15 HEKTAR ORMANLIK ALAN YANDI

Serdar KARA/ÇUKURCA (Hakkari), (DHA)- HAKKARİ\'nin Kuzey Irak sınırındaki Çukurca ilçesi Üzümlü Köyü ormanlık alanında iki gün önce başlayan yangın, bu sabaha karşı kontol altına alınarak söndürüldü.

Üzümlü Köyü Karataş Jandarma Karakolu üst bölgesi yakınlarındaki ormanlık alanda, iki gün önce saat 21.00 sıralarında yangın çıktı. Çıkış nedeni henüz belirlenemeyen yangına, Çukurca Belediyesi İtfaiye ekipleri müdahalede bulundu. Arazinin engebelli olması nedeniyle yangına müdahalede zorlanan ekiplerin, yoğun çalışması sonucu yangın bu sabaha karşı tamamen kontrol altına alındı. Yangında 15 hektar ormanlık alan küle döndü. Çukurca Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Temel Ayca, ormanlık alanda bilinmeyen bir nedenle çıkan yangının itfaiye ekiplerinin yoğun müdahalesi sonucu kontrol altına alındığını söyledi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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CEP TELEFONU GÖRÜNTÜSÜ

-Yanan alandan genel görüntü

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İNŞAATIN 11\'NCİ KATINDAN DÜŞEN İŞÇİ AĞIR YARALANDI

TEKİRDAĞ’ın Çorlu ilçesinde çalıştığı inşaatın 11\'nci katından düşen kalıp ustası Hasan Korkmaz (30) ağır yaralandı.

Tekirdağ-Çorlu yolu üzeri Şeyhsinan Mahallesi\'ndeki bir apartman inşaatında kalıp ustası olarak çalışan Hasan Korkmaz, 11\'nci kattan dengesini kaybederek düştü. Diğer işçilerin ihbarı üzerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Korkmaz ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı. Ağır yaralanan Korkmaz\'ın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi. Olayla ilgili olarak başlatılan soruşturma sürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-İnşaattan görüntü

-Olay yeri polisinin çalışması

-Genel ve detaylar

Haber-Kamera: Mehmet YİRUN/ÇORLU(Tekirdağ),(DHA)

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ÇEŞME SAHİLLERİNE İLK KEZ BİR CARETTA CARETTA YUMURTA BIRAKTI

DÜNYADA nesli tehlike altındaki canlılardan olan caretta caretta türü bir deniz kaplumbağasının, İzmir\'in Çeşme ilçesindeki Alaçatı sahilinde ilk kez yuva yapması heyecan yarattı. Yuva koruma altına alınırken, hava sıcaklığına bağlı olarak 10-15 Eylül tarihlerinde yavru çıkışının beklendiği açıklandı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar İzmir Şube Müdürlüğü Seferihisar Şefliği\'ne, Çeşme\'nin Alaçatı sahilinde bulunan özel bir plajda caretta caretta türü deniz kaplumbağasının yuva yaptığı ihbarında bulunuldu. Bugüne kadar İzmir il sınırlarında deniz kaplumbağalarının yuva kaydının bulunmaması üzerine konu Doğa Koruma ve Milli Parklar 4\'üncü Bölge Müdürü Kerim Gençoğlu\'na iletildi. Gençoğlu\'nun talimatı ile alanda inceleme ve araştırma yapmak üzere Doğa Koruma ve Sulak Alanlar Şube Müdürü Mehmet Uzuner ve Seferihisar Şef Vekili Nilgün Dinçel alana gitti. Plaj işletmecisi ile birlikte yapılan çalışma sonucunda yuva merkezi ve yumurtlama tespit edilerek, konu Muğla\'nın Ortaca ilçesindeki Deniz Kaplumbağaları Araştırma Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi (DEKAMER) Müdürü Prof. Dr. Yakup Kaska\'ya aktırıldı. Kaska ile yapılan istişareler sonucu yuva koruma altına alındı.

Prof. Dr. Kaska, hava sıcaklığına bağlı olarak 10-15 Eylül 2018 tarihlerinde yavru çıkışı beklediğini ifade ederek, \"Yaklaşık 95 milyon yıldır yer küre üzerinde yaşadığı bilinen deniz kaplumbağaları, yakın akrabalarından birçok canlı türünün yok olmasına karşılık, uzun bir zaman periyodu boyunca neslinin devamını başarı ile sürdürebilen ender canlılardan biridir. Ülkemizde Samandağı (Hatay) kumsalından Ekincik (Muğla) kumsalına kadar belirlenmiş, izleme ve koruma çalışmaları yapılan 21 adet deniz kaplumbağaları yuvalama alanı bulunuyor\" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Yuvanın görüntüsü

-Caretta carettanın yumurtalarını bırakmasından görüntü

Haber: Cavit AKGÜN, İsa ATAGÖZ / ÇEŞME (İzmir), (DHA)

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YARALI KARTAL TEDAVİ ALTINA ALINDI

Bedir ALTUNOK/KARS, (DHA)- KARS\'ta, Okan Poliçe ve Tan İlingi, karayolunda kanadı kırık halde buldukları kartalı, tedavisi için Kafkas Üniversitesi Yaban Hayatı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi’ne götürdü.

Kars\'ta, Okan Poliçe ve Tan İlingi, araçlarıyla Kars Kalesi arkasındaki Dereiçi mevkiinde giderken yol ortasında kartal gördü. Otomobilden inen Poliçe ve İlingi, kartalın uçup, uçamadığını anlamak için yanına gitti. İki arkadaş, kanadı kırık, halsiz ve bitkin bir halde olan kartalı, kendilerine zarar vermemesi için battaniye atarak yakaladı, ardından da Kafkas Üniversitesi Yaban Hayatı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi’ne götürerek, yetkililere teslim etti.

Kartalın sağlığı durumu hakkında sürekli bilgi alacaklarını söyleyen Okan Poliçe, \"Doğanın bir parçası olan yaban hayata sahip çıkmalıyız. Yeri geldiğinde bunlara çocuklarımız gibi şefkat göstermeliyiz. Yolda bulduğumuz kartalı emin ellere teslim etmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Görevlilerin, \'Sağlığına kavuştuktan sonra da doğal hayatına bırakacağız\' demesi bizi çok sevindirdi. Belki kartalın doğaya bırakılışına biz de eşlik ederiz\" diye konuştu.

Rehabilitasyon Merkezi Müdürü Doç. Dr. Metin Öğün de duyarlı davranışlarından dolayı Okan Poliçe ve Tan İlingi\'ye teşekkür etti. Herkesten aynı duyarlılığı göstermesini isteyen Öğün, \"Yapılan tedavinin ardından kartalı Sarıkamış Ormanları\'nda doğal yaşamına bırakacağız\" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Kartalın bulunma ve yakalanması

-Araçla üniversiteye getirilmesi

-Üniversiteye teslim edilmesi

-Kartal’ın karnının doyurulması

-Okan Poliçe’nin konuşması

Haber-Kamera: Bedir ALTUNOK / KARS, (DHA)

542 MB – 5 DK 32 SN

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EŞOFMAN ASTARI VE AYAKKABI TABANINDAN UYUŞTURUCU ÇIKTI

Orhan AŞAN/VAN, (DHA)- Van Ferit Melen Havalimanı\'nda İranlı yolcu M.F\'nin eşofman astarı ve ayakkabı tabanında 413,86 gram metamfetamin ele geçirildi. M.F, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Van\'dan Ankara\'ya gitmek üzere Ferit Melen Havalimanı\'na gelen İran uyruklu M.F., kontrol noktasından geçerken, X-Ray cihazı alarm verdi. Bunun üzerine M.F.\'nin detaylı üst araması yapıldı. Aramada, M.F.\'nin

eşofman astarı ve ayakkabı tabanına zulalanmış 6 şeffaf poşet içerisinde toplam 413,86 gram metamfetamin ele geçirildi.

Gözaltına alınan M.F., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-İran uyruklu yolcunun havalimanına gelişi

--X-Ray cihazından geçişi

-Polis ekiplerinin şüphelenmesi

-Üst aramasının yapılması

-Metanfateminin bulunması

-Detaylar

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GÖKYÜZÜNÜ GÖRMEK İSTEDİ, AMBULANSLA MESİRE ALANINA GETİRİLDİ

DÜZCE\'nin Gölyaka ilçesinde, ALS hastalığı nedeniyle 5 yıldır evinden dışarı çıkamayan 35 yaşındaki Özlem Yarıcı Özalkan, ailesine gökyüzünü görmek istediğini söyledi. Ambulansla mesire alanına getirilen Özlem Yarıcı Özalkan bağlı olduğu solunum cihazları ile mesire alanının keyfini çıkarttı.

Gölyaka\'da ALS hastalığı nedeniyle 5 yıldır yatağa bağlı yaşayan Özlem Yarıcı Özalkan, ailesine gökyüzünü görmek istediğini söyledi. Ailesinin durumu bildirmesi üzerine Özlem Yarıcı Özalkan ambulansla evinden alınarak Güzeldere Şelalesindeki mesire alanına getirildi. Yatağıyla mesire alanının çimlerinde kurulan özel alana getirilen Özlem Yarıcı Özalkan, mutluluğunu annesi ile birlikte geliştirdikleri özel alfabe ile dile getirdi. 10 yıldır ALS otonöron hastalığı ile mücadele eden 5 yılını ise yatağında geçiren Özlem Yarıcı Özalkan, solunum cihazları ile mesire alanının keyfini çıkarttı. Düzce Valisi Zülkif Dağlı ve Belediye Başkanı Dursun Ay, Özlem yarıcı Özalkan\'ın yanında yer aldı.

Vali Zülkif Dağlı, Özlem Yarıcı Özalkan\'ın 5 yıldır yatağa bağlı olarak evde yaşamak zorunda kaldığını söyleyerek, \"İhtiyaç sahibi insanları düşünen bir kızımız. Bu manada Afrika\'da 5 tane su kuyusu açtırdığını öğrendik. Kızımızın sosyal medyayı çok güzel bir şekilde kullandığını, çocuk kitapları yazdığını öğrendik. Tabi bize düşen kızımızı bir nebze olsun rahatlatmak. Kırlarda, yağmurla, doğayla buluşturmak için böyle bir faaliyeti yaptık. En büyük talebi buydu bizden. Bu da bizim için çok küçük bir talep\" dedi.

Özlem Yarıcı Özalkan\'ı daha önce Gölyaka Kültür Parka götürdüklerini söyleyen Vali Dağlı, \"Bundan sonra nereye gitmek isterse emrine amadeyiz\" diye konuştu.

Özlem Yarıcı Özalkan, göz işaretiyle ve annesi ile geliştirdikleri özel alfabe vasıtasıyla bu geziden duyduğu mutluluğu, hasta olmadan önce en sevdiği yerlerden biri olan Güzeldere\'ye her hafta geldiğini belirtti.

Anne Perihan Özalkan ve baba Cihan Özalkan 12 yaşında bir kızı olan genç kadının 10 yıldır ağır bir hastalıkla mücadele ettiğini söylerken, 5 yılını yatakta geçirdiğini belirtti. Perihan Özalkan, \"Kızım 10 yıl önce rahat rahat işlerini yapabiliyordu. Tedavisi olmayan bu hastalığa yakalandıktan sonra ise hayatı ve hayatımız tamamen değişti. Zor bir hastalığı var. Bütün zamanımı kızımla geçiriyorum. Onunla gülüyor onunla ağlıyorum. Allah kimseyi evladı ile imtihan etmesin\" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Baba ile röp

Vali ve belediye başkanı ile röp

Ambulansla ile getirilmesi, ambulanstan inerken görüntüsü ve detaylar

Haber - Kamera: Tezcan SOLMAZ / DÜZCE (DHA)

