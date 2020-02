DHA YURT BÜLTENİ-7

1)PENTAGON: TSK İLE EŞGÜDÜMLÜ AMA BAĞIMSIZ DEVRİYE MİSYONU YÜRÜTÜYORUZ

ABD Savunma Bakanlığı, \'Yol Haritası ve Güvenlik Prensipleri\' doğrultusunda mutabık kalınan Suriye\'nin kuzeyindeki Menbiç ile ilgili açıklama yaptı. Açıklamada, \"Türkiye ile Menbiç yakınlarında eşgüdümlü, ancak bağımsız şekilde devriye misyonu yürütüyoruz\" denildi. Menbiç Askeri Meclisi ise dünkü açıklamasında, TSK\'nın Menbiç kent merkezine girmediğini, Fırat Kalkanı Harekatı ile kontrol altına alınan bölge tarafında devriye görevi yaptığını belirtti.

Türk Silahlı Kuvvetleri, (TSK) tarafından dün yapılan açıklamada, daha önce mutabık kalınan \'Menbiç Yol Haritası ve Güvenlik Prensipleri\' doğrultusunda, Fırat Kalkanı Harekât alanı ile Menbiç arasında kalan hatta Türk ve ABD askerlerinin 18 Haziran\'dan itibaren bağımsız devriye faaliyetlerine başlandığını açıkladı. Konuyla ilgili ABD Savunma Bakanlığı Pentagon\'dan da açıklama yapıldı. Amerika\'nın Sesi\'ne konuşan Pentagon Sözcüsü Eric Pahon, Türkiye ile Menbiç yakınlarında eşgüdümlü, ancak bağımsız şekilde devriye misyonu yürütüklerini söyledi. Pahon, \"Türkler bir yanda, biz diğer yanda devriye geziyoruz. Bu devriyeler ortak yürütülmüyor. Devriler kentin içinde değil. Devriyeler, Menbiç\'in batısında ileri birlik hattı yakınındalar. Menbiç\'in uzun vadede güvenliğine destek sağlıyorlar ve Amerika\'nın müttefiki Türkiye\'ye olan yükümlülüğümüzü yerine getiriyorlar\" diye konuştu.

Dün yaşanan gelişmeden sonra Menbiç\'teki Askeri Meclis tarafından da bir açıklama yapıldı. Askeri Meclis, TSK\'nın kent merkezine girmediğini, Fırat Kalmanı Harekatı alanında devriye gezdiğini, ABD askerlerinin ise Askeri Meclis\'in bulunduğu hatta devriye görevini yürüttüğünü bildirdi.

DİYARBAKIR, (DHA)-

==========================================================

2)KONYA\'DA KAZA: AYNI AİLEDEN 5\'İ ÇOCUK 8 YARALI

KONYA\'nın Seydişehir ilçesinde şarampole yuvarlanan otomobilin sürücüsü, eşi, 5 çocukları ve kız kardeşi yaralandı. Kaza, saat 09.00 sıralarında Seydişehir-Konya karayolunun 22\'nci kilometresinde meydana geldi. Mahmut Babür (40) yönetimindeki 06 FH 0378 plakalı otomobil, y oldan çıkarak 5 metrelik şarampole yuvarlandı. Kazada takla atan otomobilin sürücüsü Mahmut Babür ile eşi Bedriye (38), çocukları ikiz kardeşler Hasan (17) ve Abdülkadir, Evin Sara (6), Esma Sultan (4) ve Eslem Nur (3) ile kız kardeşi Emine Babür yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Seydişehir Devlet Hastanesi\'ne kaldırılarak tedaviye alınırken, durumu ağır olan Eslem Nur, Tol Mahallesi yoluna inen helikopter ambulans ile Konya’ya sevk edildi. Polis kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

Görüntü dökümü:

-------------------------------------

-Olay yerinden görüntüler

-Yaralıların hastaneye getirilişi

-Detaylar

(Haber-Kamera: Yaşar COŞKUN/SEYDİŞEHİR (Konya)(DHA)

===============================================

3)POLİSE SALDIRI SORUŞTURMASINDA 3 GÖZALTI

İZMİR\'in Buca ilçesinde bir işyerinin önünde polise saldırdıkları öne sürülen ve haklarında yakalama kararı çıkartılan, aralarında işyeri sahibinin de bulunduğu 3 şüpheli gözaltına alındı.Buca\'nın Menderes Caddesi üzerinde geçen 10 Haziran\'da, park yasağını ihlal eden araç sürücüleri önce uyarıldı, araçlarını çekmeyenlerin araçları ise çekicilerle çekilmeye başlandı. Bu sırada bir restoranın önünde iki polis memuruna saldırıda bulunuldu. Olaydan sonra yapılan araştırmada polise saldıranların işyeri sahibi ve çalışanları oldukları belirlendi. Asayiş Şube Müdürlüğü Huzur Tim\'leri ile ilçe ekiplerinin ortaklaşa düzenledikleri operasyonda, işyeri sahibi A.A. ve kardeşi M.A. ile işyeri çalışanı Ç.B. gözaltına alındı. İşyerinde yapılan aramada ise garson olarak çalışan G.S.\'nin üzerinde uyuşturucu madde ele geçirildiği öğrenildi. Olaya karıştığı tespit edilen işyeri çalışanı S.U.\'nun yakalanması için ise çalışmaların devam ettiği belirtildi.

Görüntü Dökümü:

-----------------------

- Olay anından görüntüler

(Haber: Mehmet CANDAN - Kamera: İZMİR, (DHA)

===============================================

4)AHLAT\'TA YABANCI UYRUKLU 81 KAÇAK YAKALANDI

BİTLİS\'in Ahlat ilçesinde, yurda kaçak yollarla giriş yaptıkları belirlenen Afganistan, Pakistan ve Bangladeş uyruklu 81 göçmen yakalandı.Ahlat ilçesinde, polis ekipleri yol kontrolleri yaparken şüphe üzerine art arda giden 2 minibüsü durdurdu. Polisin yaptığı kontrollerde, araçtakilerin, yurda yasa dışı yollardan giriş yaptıkları ve Ağrı\'dan İstanbul ve Ankara\'ya gidecekleri belirlendi. 49\'u Afganistan, 27\'si Pakistan ve 5\'i Bangladeş olmak üzere yabancı uyruklu 81 kaçak göçmen, minibüslerden indirilerek Ahlat Spor Salonu\'na götürüldü.Yabancı uyruklu göçmenler daha sonra Bitlis Göç İdaresi Müdürlüğü\'ne teslim edildi. Sağlık kontrollerinin ardından Bitlis Emniyet Müdürlüğü Yabancılar Şube Müdürlüğü\'ne sevk edilecek kaçak göçmenlerin sınır dışı edileceği belirtildi.

Görüntü Dökümü

--------------------

-Spor salonundaki göçmenler

-Salondaki göçmenlerden detaylar

Halil ÜLKER/AHLAT (Bitlis), (DHA)-

===============================================

5)KONYA\'DA UYUŞTURUCU SATICILARINA BASKIN: 3 GÖZALTI

KONYA\'da polisin düzenlediği operasyonda uyuşturucu satışı yaptıkları öne sürülen Suriye uyruklu 3 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin üstlerinde ve narkotik köpeği \'Oscar\' ile evlerinde yapılan aramalarda yaklaşık 1 kilo esrar ile 31 bin 145 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Konya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, dün merkez Selçuklu ilçesi Mehmet Akif Mahallesi Kaçkar Dağı Sokak\'ta bir kişinin uyuşturucu satışı yaptığı bilgisine ulaştı. Harekete geçen ekipler, sokakta durdurdukları Abdulkadir El-Ubeyd\'in üst aramasında 112 gram esrar buldu. Narkotik polisi, şüphelinin ağabeyi Abdulkerim El-Ubeyd ile Abdulvahap Razuk\'un birlikte kaldığı eve operasyon düzenledi. Baskında, polis köpeği \'Oscar\' evde dolaplara ve koltuklara gizlenmiş 31 bin 145 uyuşturucu hap ile 855 gram esrarı buldu. Aramalarda, uyuşturucu satışında kullanılan 1 de hassas terazi ele geçirildi.

Gözaltına alınan 3 şüphelinin emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği belirtildi.

Görüntü dökümü:

---------------------------------

-Polis kamerası görüntüleri

-Narkotik köpeği Oscar\'ın evde arama yapması

-Saklanan yerlerden uyuşturucuların bulunması

(Haber:Hasan DÖNMEZ-Kamera:KONYA,(DHA)

=================================================

6)TAVUKLARINA SALDIRAN KÖPEĞİ TÜFEKLE ATEŞ EDEREK ÖLDÜREN MÜEZZİN GÖZALTINDA

KOCAELİ\'nin Körfez ilçesinde, tavuklarına saldırdığı gerekçesiyle köpeği tüfekle ateş edip öldürdüğü iddia edilen müezzin F.D. gözaltına alındı.Dün öğleden sonra, Körfez Tütünçiftlik sahilinde boğazından vurulan köpeği kanlar içerisinde gören Öztekin Çelikhas, köpeği arıcana alarak bir veteriner kliniğine götürmek üzere yola çıktı. Köpek yolda ölürken, veteriner köpeğin tüfekle ateş edilerek vurulduğunu belirtti. Bir akaryakıt istasyonu yöneticisi Vehbi Kıranşal sosyal medya hesabından köpeğin fotoğraflarını paylaşarak, \"Kocaeli Körfez Çiftlik Sahili vapur iskelesi yakınlarında boğazından saçma ile vurulmuş bir köpek arkadaşlarımızın çabalarına rağmen kurtarılamadı. Emniyetimizden ve belediye ekiplerimizden bu canilerin bulunmasını ve toplum önünde ifşa edilmesini bekliyoruz\" diye tepki gösterdi. Yapılan şikayetler üzerine ilçede bir camide müezzinlik yapan F.D.\'nin evinin önünde bulunan kümesindeki tavuklara saldırdığı gerekçesiyle köpeği tüfekle ateş edip öldürdüğü belirlendi. F.D gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü. F.D.\'nin emniyetteki işlemleri devam ediyor. Köpeğe ateş eden kişinin gözaltına alındığını söyleyen Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran ,\"Zaman zaman toplumumuzda ölçüyü kaçıran, hayvanlara karşı gerekli sevgiyi beslemeyen insanlar türedi. Bizde böyle bir üzücü hadiseyi öğrendik. Hemen emniyetimizi aradık ve faili yakalandı. Şuanda gözaltında şahıs. Kendisine saygısı olmayan, hayvana saygısı olmayan, topluma saygısı olmayan insanlarla ilgili gerekli işlemlerin yapılmasını isterim. Biz ilçemizde hayvanlar için kedi, köpek, kuş yuvaları yapıyoruz. Halkımızı hayvanlara karşı duyarlı olmalarını istiyoruz.\" dedi.

SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞIM YAPTI

Sosyal medya üzerinden köpeğin vurulduğunu paylaşan bir akaryakıt istasyonu yöneticisi Vehbi Kıranşal, \"Arkadaşlarımız yaralı köpeği veterinere götürmüşler ve veteriner boğazından vurulduğunu söylemiş. Bende hem tepki gösterilmesi açısından ve bu tür insanların ceza alması gerektiğini düşünerek sosyal medya üzerinden paylaşımda bulundum. Duyarlı vatandaşlarımız da destek verdiler. Köpeği vuran şahsın karakolda gözaltında olduğunu öğrendik.\" diye konuştu.

KUCAĞIMDA CAN VERDİ

Yaralı köpeği veterinere götürürken kucağında can verdiğini belirten müteahhit Öztekin Çelikhas, \"Dün saat 17.00 civarlarında sahilde boğazından kan akan köpeği gördük. Köpek çok kan kaybetmişti. Zabıtaya durumu bildirdik. Zabıtanın geç gelebileceğini düşünerek hemen kucaklayıp kendi aracımızla veterinere götürürken yolda kucağımızda can verdi. Veteriner tüfekle vurulduğunu söyledi. Çok üzüldük bu duruma. Kimin ateş ettiğini görmedik.\"

Görüntü Dökümü

------------------

-Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran röp

-Vehbi Kıranşal röp

-Köpeği aracıyla veterinere götüren Öztekin Çelikhas röp

-Anons

-Olayın gerçekleştiği kümes ve tavukların görüntüleri

Haber: Ergün AYAZ-Nabi YAZICI-Kamera: Alişan KOYUNCU-KÖRFEZ-DHA