DHA YURT BÜLTENİ 7

1 - Bakan Albayrak: Tarihe gömdüğümüz gizli anlaşmalar bugün yeniden diriltilmeye çalışılıyor

Nezir GÜNEŞ/MARDİN,(DHA) - MARDİN\'de açıklamalarda bulunan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Ortadoğu coğrafyasında 15 yılda ölen milyonlarca insanın ortak paydasının sadece Müslüman olmak olduğunu belirterek, \"Tarihe gömdüğümüz gizli anlaşmalar, bugün yeniden diriltilmeye çalışılıyor\"dedi.

Mardin\'de bir dizi inceleme ve seçim çalışmalarında bulunan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, kentteki sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve iş adamlarıyla iftarda bir araya geldi. Mardin\'deki huzur ve hoşgörü ortamına dikkat çeken Bakan Albayrak, \"Aramıza nifak tohumları sokmaya çalışanlara izin vermedik. Birlikte mücadele ettik, birlikte kazandık. Aynı kaderi ve bu coğrafyadaki bu ülkeyi birlikte paylaştık. Farklılıkların her zaman zenginlik olduğunu bu coğrafyada Türkiye Cumhuriyeti devleti hep gösterdi. Bu ülke ve bu coğrafyadaki her bir kültür ve medeniyet et ve tırnak gibi. Bu coğrafyada birbirimizin yegane dostu ve kardeşiyiz. Hele de bugünlerde, bu yaşanan Ortadoğu\'daki zulüm resminde. Birilerinin hesabı Türkiye\'yi de Suriye\'ye, Irak\'a çevirmektir. Bu coğrafyaya operasyon yapmak isteyenler bugüne kadar böl-parçala-yönet tekniğini uyguladı. Uyguladığı ölçüde Suriye kaça bölünecek, Irak kaça ölünecek, Suudi Arabistan sırada mı, öbürü diğerinde mi? Bugün başka bir hesaplaşma dönemindeyiz. Amaçlar yine aynı, raftan çıkarıyorlar, senaryoyu sahaya koyup uyguluyorlar. Yüz yıllık planların, bin yıllık intikamların rövanşının alınmaya çalışıldığı günlerden geçiyoruz.\" dedi.

TARİHE GÖMDÜĞÜMÜZ GİZLİ ANLAŞMALAR BUGÜN YENİDEN DİRİLTİLMEYE ÇALIŞILIYOR.

Ortadoğu coğrafyasında, 15 senede ölen milyonlarca insanın ortak paydasının sadece müslüman olmak olduğunu belirten Albayrak, \"Türkiye ve bölgeyi istikrarsızlaştırmak ve çatışmaya mahkum etmek için, bu büyük çatışma için uğraşanların, Türkiye\'nin sınırına terör koridoru kurmak isteyenlerin, terör örgütlerine tır tır silah gönderilerin kim olduğuna bakmamız çok ama çok basit ve net bir şekilde resmi okumak için yeterlidir. Bir Kürt arkadaşım geçenlerde bana \'Yahu bunlar bizden Selahattin Eyyübi\'nin,Kudüs\'ün intikamını almak için bu operasyonu yapıyorlar\' dedikten sonra, artık olaylara bu açıdan baktığımda, 15 senedir Ortadoğu\'da oynanan bu operasyon başka bir boyut kazandı kafamda. Hele hele Selahattin Eyyübi\'nin intikamını başka isim üzerinden, aynı isim üzerinden Kürt bile olmayan, Müslüman bile olmayan, insanlar üzerinden böyle bir şekilde dallanıp budaklandırıp bu coğrafyaya rol model olmayacak, bu coğrafyadan olmayan, bu kültürden olmayan, bu tarihten olmayan, bu dinden, bu ahlaktan olmayan, bu medeniyetten olmayan insanlar üzerinden birileri operasyon yapıyorsa, dönüp bakmamız lazım. Tarihe gömdüğümüz gizli anlaşmalar bugün yeniden diriltilmeye çalışılıyor. Bölgenin geleceğine vurulmak istenen neşteri görmek zorundayız. Oyunu da oyuncuları da taşeronları da görmek zorundayız. Kimlerin bizi temsil ettiğini bilmek zorundayız. Birilerinin bu coğrafyadaki heveslerine gönüllü taşeronluk yapanlar bölge halkının da bu milletin de temsilcisi olamaz. Bu ülkenin kardeşliğine kastedenler, bizleri, bu muhabbet sofrasını ayırmaya çalışanlar bizim temsilcimiz olamazlar. Bölge insanının heyecanını, duygusunu paylaşmayanlar bu coğrafyanının insanına kör, sorunlarına sağır kalanlar, hele hele bölgede her geçen gün kan ve gözyaşıyla ağlayan kardeşlerini görmesine rağmen hiçbir reaksiyon vermeyenler Kürt ve Arap kardeşlerimin temsilcisi olamaz.\"dedi.

TAŞERON SÜRECİ BİTTİ, SİLAHI VERENLER, SİLAHI TUTTURANLARLA MÜCADELE BAŞLADI

Bölge üzerinden kimlik siyaseti yapanlara kesinlikle izin verilmemesi isteyen Albayrak, aralarına kaos, kin, nefret ve terör sokmak isteyenlere karşı dimdik durulması gerektiğini ifade ederek, \"Bölgedeki bu terör belasının kökü kazınacak. Bu süreçten zerre geri adım yoktur. Arkasındaki destekleyen ülkelerle süreç bile başka noktaya geldi, o iş bitti artık. Taşeron süreci bitti. Direkt silahı verenler, silahı tutturanlarla mücadele başladı. Ya bu taraftasın, ya karşı tarafta, bu süreç böyle. Bu sürecin geri dönüşü yok. Terörle mücadelede hiçbir şekilde geri dönüş olmayacak. Recep Tayyip Erdoğan olduğu sürece, bir daha o terörist zihniyetin sahada estirdiği istikrarsızlık, güvensizliğe geri dönüş yok. Birileri bunun hayalini rüyalarında belki görür, belki orada da göremez. Bu huzur ortamı sadece devlete değil sizlere, sizlerin duruşunuza, sizlerden sonra gelecek nesillere de emanet. Bu emanete ne kadar güçlü sahip çıkarsak bu coğrafyada oynanan operasyonun köküne kibrit suyu dökeceğiz.\"diye konuştu



2 - Bursa\'da 1 kişiyi öldüren zanlı: Borcumu 200\'den 500 bin liraya çıkardılar

Mehmet İNAN-Halil ÖZÇOBAN/BURSA,(DHA)- BURSA\'da, Kent Meydanı\'nda 1 kişinin öldüğü 2 kişinin de yaralandığı silahlı saldırıdan sonra polis tarafından yakalanarak gözaltına alınan şüpheli Nedim Vural B. emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından bugün adliyeye sevk edildi. Güvenlik gerekçesiyle çelik yelek giydirilip emniyet binasının arka kapısından çıkarılarak polis aracına bindirilen Nedim Vural B. ifadesinde, iş yerini yaklaşık 2 ay önce Murat Yenikapı\'dan devraldığını belirterek, \"200 bin liralık borcumu 500 bin liraya çıkarmak istediler\" dedi.

Olay dün öğle saaterinde merkez Osmangazi İlçesi Kent Meydanı\'nda meydana geldi. GSM bayiliği yaptığı iş yerini 2 ay önce Murat Yenikapı\'dan satın alan Nedim Vural B., alacak verecek meselesi yüzünden tartışma çıktı. Çıkan çıkan tartışmanın büyümesi üzerine Nedim Vural B. silahıyla Murat, kardeşi Abdullah ve yeğeni Abdurrahman Yenikapı\'ya ateş etti. Vücudunun bir çok yerine mermi isabet eden Murat Yenikapı olay yerinde hayatını kaybederken, Adbullah ve Abdurrahman Yenikapı ağır yaralandı. Olayın ardından Asayiş Şubesi Güven-Tim ekiplerince silahıyla yakalanan Nedim Vural B. gözaltına alındı.

Emniyete getirilen Nedim Vural B. burada alınan ifadesinde \"yaklaşık 2 ay önce dükkanı Murat Yenikapı\'dan satın aldığını, daha sonra aldığım bayiliğin dükkanın değerini arttırması üzerine borcumun 200 bin liradan 500 bin liraya çıkarmaya çalışıyorlardı. Olay günü Murat Yenikapı kardeşi ve yeğeni ile konuşmaya geldi. sonra tartışmaya başladık. Küfür edince kendimi kaybettim.\" dedi.

Emniyetteki Sorgulaması bitan Nedim Vural B. güvenlik gerekçesiyle emniyet binasının arka kapısından adliyeye sevk edildi. Çelik yelek giydirilen Nedim vural B. gazetecilerin éNeden yaptın?\" sorusuna cevap vermezken, polis ekipleri geniş güvenlik önlemleri aldı.

3 - Manavgat Irmağı\'nda bu kez 19 yaşındaki Ramazan aranıyor (2)

1,5 METRE DERİNLİKTE CANSIZ BEDENİ BULUNDU

Manavgat ilçesinde dün akşam saatlerinde ırmakta kaybolan Ramazan Çalı\'nın cansız bedeni, kaybolduğu yerden yaklaşık 600 metre aşağıda 1,5 metre derinlikte kolu bir dala takılı halde bulundu. Antalya Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanı Şube Müdürlüğü Sualtı Grup Amirliği ekibi tarafından bulunan Ramazan Çalı\'nın cenazesi diğer ekiplerin de yardımıyla kıyıya çıkarıldı. Arama çalışmalarını takip eden Ramazan Çalı\'nın yakınları, \"Ramazan ayında bunu da mı görecektik\" diye feryat etti.

4 - Burhaniye’de yaralı martı seferberliği

BALIKESİR’in Burhaniye ilçesinde itfaiye ekibi tarafından yaralı olarak bulunan martı, Burhaniye Doğa Koruma ve Milli Parklar Şefliğine teslim edildi. İlk kontrolleri yapılan martı tedavisi için 60 kilometre uzaklıktaki İvrindi ilçesine gönderildi.

Burhaniyede çıkan yangına müdahale eden Balıkesir Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekibi istasyona dönüşü sırasında Çanakkale-İzmir karayolunda üzerinde yaralı bir martı buldu. Martının karayolu üzerinde çırpındığını belirten İtfaiyeci Vural Varan, martıyı alarak Burhaniye Doğa Koruma ve Milli Parklar Şefliğine teslim ettiklerini söyledi.

Burhaniye Doğa Koruma ve Milli Parklar Şefliği Teknikeri Numan Ertürk tarafından ilk kontrolleri yapılan martının kanadının kırık olduğu tespit edildi. Yaralı martının İvrindi’de bulunan Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Hayvan Barınağına gönderilerek tedavisinin yapılacağını söyleyen Ertürk, “Yaralı martı tedavisinin ardından inşallah tekrar sağlığına kavuşacak. Ardından da doğal yaşam ortamına salınacakö dedi.

5 - İzmir\'de LGS heyecanı

İZMİR\'de 49 bin 272 ortaokul son sınıf öğrencisi, Liseye Geçiş Sınavı\'na (LGS) girdi. Öğrenciler aylardır hazırlandıkları sınavda soruları cevaplarken, aileleri de dışarı da onlar için dua etti.

Türkiye\'de, 8\'inci sınıfta okuyan yaklaşık 1 milyon öğrenci, TEOG\'un kaldırılmasının ardından bugün ilk defa yapılan, LGS\'ye girdi. Saatler 09.30\'u gösterdiğinde, öğrenciler aylardır hazırlandıkları sınavlarına girdi, aileleri de dışarıda onlar için dua etti. İzmir\'de de 49 bin 272 8\'inci sınıf öğrencisi sınavda ter döktü. İki oturumdan oluşan sınavın 50 soruluk sözel bölümü, saat 09.30\'da başlayıp 10.45\'te sona erdi. Verilen 45 dakikalık aranın ardından, saat 11.30\'da sınavın 40 sayısal soruyu kapsayan ikinci oturumu başladı. Öğrenciler ilk bölümde Türkçe, İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük, Yabancı Dil ve Din Kültürü Ahlak Bilgisi derslerinin sorularını çözerken, ikinci bölümde Matematik ve Fen Bilgisi sorularını çözmek için çaba gösterdi.

Bornova Suphi Koyuncuoğlu Ortaokulu\'nda sınava giren öğrenciler, genel olarak Türkçe sorularının diğer derslere oranla daha kolay olduğunu belirtirken, İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük sorularının daha zor olduğunu ifade etti. Sınava giren öğrencilerden Eren Boran, \"Sınav sözel olarak zor değildi. Çalıştığım yerden çıktı ve daha kolaydı. Aralıksız her gün çalıştım, denemeler, testler çözdüm ve çok çalıştım. Umarım karşılığımı alırım\" dedi.

Bir diğer öğrenci Efe Kahraman ise, sınav giriş belgesinde tüm bilgilerinin yazılı olduğunu ve bu yüzden yanına kimliğini almadığını belirterek, \"İlk oturuma bu yüzden giremedim ama ikinci oturuma gireceğim\" dedi.

Sınava yoğun tempoda hazırlanmadığını ifade eden öğrencilerden Hatice Geyik ise, \"Sorular çok kolaydı bence. Beş yanlış falan bekliyorum sözelden, ama sayısal zor. Çok fazla hazırlanmadım. Heyecan vardı ama sınava girince geçiyor\" dedi.

6 - Sağlık personelinden örnek davranış

Mehmet Selim YALÇIN/SİLOPİ(Şırnak),(DHA) - ŞIRNAK’ın Silopi ilçesi Devlet Hastanesinde çalışan sağlık personeli Metin Nas, sosyal medya üzerinde topladığı kitapları hastane servislerine yaptırdığı kitaplıklara yerleştirerek, örnek bir davranış sergiledi.

Silopi Devlet Hastanesinde sağlık personeli olarak görev yapan 22 yaşındaki Metin Nas, sosyal medya üzerinden kitap toplama kampanyası başlatırken, kampanyaya ülkenin bir çok farklı şehrinden yaklaşık 7 bin kitap gönderildi. Topladığı kitapları Devlet Hastanesine yerleştirmek için girişimlerde bulunan Nes, çocuk hastalıkları, dahiliye, radyoloji ve doğumhane servisleri önündeki hasta bekleme bölümlerine 4 adet kitap rafı yaptırdı. Topladığı kitaplardan bir kısmını buralara yerleştiren Nas, servislerde bekleyen hasta yakınlarının bekledikleri süre boyunca kitap okuyarak sıkılmadan vakit geçirmelerini sağladı. Kalan kitaplarla Şırnak ve diğer ilçelerindeki hastanelere de aynı şekilde kitap rafları yaptırmak isteyen Nas, gönüllü olarak bu işi yapmaya devam edeceğini söyledi.

Şırnak’ın Cizre ilçesinden gelerek doğumhane ünitesi önünde bekleyen hasta yakını Mahfuz Altun, beklerken kitap okuduğunu belirterek, \"Bu organizasyon çok güzel oldu. Gerçekten hastane gibi bir yerde böyle bir çalışmanın yapılması güzel olmuş. Bu şekilde hastamızı beklerken kitap okumuş oluyoruz. Okumak güzel çok güzel\"dedi.

Kampanyayı başlatan Metin Nas ise, \"Kitaplarımızı Silopi Devlet Hastanesi\'ndeki raflarımıza yerleştirdik. Kitaplar Türkiye’nin her bir yerinden geldi. Kitapları gönüllü bir şekilde topladık. Türkiye’nin dört bir yanından kitaplar geldi. Kitapların arasına küçük güzel notlar koymuşlardı, bize gönderen bağışçılar. Hastalar ve yakınlarının bekledikleri süre boyunca kitap okumaları için bir düşüncemiz vardı. Bu düşünceyi de gerçekleştirmek istedik ve hastane müdürümüz ile görüştük. Onlar da çok olumlu yaklaştılar\"dedi.



Haber-Kamera: Mehmet Selim YALÇIN, (SİLOPİ-DHA)