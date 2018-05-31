DHA YURT BÜLTENİ-7

1 - Vali Toprak,1565 rakımlı üs bölgesinde Mehmetçik ile iftar yaptı

Mehmet ÖZKAN / HAKKARİ, (DHA) - HAKKARİ Valisi Cüneyit Orhan Toprak, terörle mücadelede önemli operasyonların yürütüldüğü Kolbaşı köyü yakınlarındaki 1565 rakımlı üs bölgesinde askerlerle birlikte iftar yaptı.

Hakkari Valisi Toprak, Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ferdi Korkmaz ve Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu ile birlikte Zap Jandarma Karakol Komutanlığı\'na bağlı Kolbaşı köyü yakınlarında bulunan ve Hakkari- Van yolunun güvenliğinin sağlandığı 1565 rakımlı tepede görev yapan asker ve güvenlik korucularını ziyaret etti. Ziyarette, üs bölgesindede vatan savunması yapan bir askerin ezan okunmasının ardından Vali Toprak ve beraberindekiler, askerlerle birlikte iftar yaptı. Vali Toprak, iftarını beraber yatığı askerlerle bir süre sohbet ederken, vatani görevlerinde başarı ve kolaylık diledi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Üs bölgede görev yapan asker ve güvenlik korucularının Vali Toprak\'ı karşılaması

- Vali Toprak ve beraberindekilerin üs bölgede incelemelerde bulunması

- Bir askerin akşam ezanı okuması

-İftarını askerlerle açan Vali Toprak

- Genel ve dataylar

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2 - Uzaklaştırma cezası olan eve çatıdan girmek isterken düştü, yaşam savaşı veriyor

Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA) - BURSA’nın İnegöl ilçesinde mahkeme tarafından evden uzaklaştırma cezası verilmesine rağmen gittiği evde boşanma davası açan eşinin kapıyı açmaması nedeniyle çatıdan uzattığı iple içeri girmek isterken düşerek ağır aralanan Samet Ç.\'nin hastanedeki tedavisi sürüyor. Samet Ç.\'nin hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi.

Almanya\'da uzun yıllar kaldıktan sonra 5 yıl önce İnegöl\'e yerleşen Samet Ç., şiddetli geçimsizlik nedeniyle iki çocuğunun annesi olan Rus asıllı Tatyana Ç.\'ye şiddet uygulayıp ölümle tehdit ettiği iddiasıyla Aile Mahkemesi tarafından 30 gün süreyle evden uzaklaştırma cezasına çarptırıldı. Dün akşam, iddiaya göre çocuklarını görmek için Baykoca Mahallesi\'ndeki evine gelen Samet Ç., Tatyana Ç.\'nin kapıyı açmamasına sinirlenip, binanın 7\'nci katına çıkıp yanında bulunan halatın bir ucunu bacaya bağlayıp diğerini beline bağlayarak 5\'nci kattaki evine balkondan girmek istedi. Halatın kopması sonucu 15 metre yükseklikten bezon zemine düşen Samet Ç. ağır yaralandı. Ambulans ile ilk müdahaelsi olay yerinde yayıpalan Samet Ç.\'nin tedavisine kaldırıldığı İnegöl Devlet Hastanesi\'nin yoğun bakım ünitesinde devam ediliyor. Belinde ve iki bacağında kırık olan, iç kanama ve beyin kanaması geçirme tehlikesi bulunan Samet Ç.\'nin felç olma riski olduğu kaydedildi. Olay sonrası ilçe emniyet müdürlüğüne ifade verip, eşinin evden uzaklaştırılması için karar bulunduğunu söyleyen Tatyana Ç., serbest bırakıldı.

İnegöl Kaymakamı Ali Akça, Tatyana Ç.\'nin korunacağını ve kendisine sosyal destek sağlanacağını belirtirken, Baykoca Mahallesi Muhtarı Recep Kelebek, \"Mahallemizde meydana gelen hadiseden dolayı üzgünüz. Evden uzaklaştırması olan vatandaşımız, evine balkondan girmek isterken 5\'inci kattan düşerek ağır yaralanmış. Hastanede tedavi altında. Eşi Tatyana ile alakalı devletimiz gerekli çalışmayı yapıyor\" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Binanın görüntüsü

Muthar ile röp

Detaylar

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3 - Eşini vahşice katletmiş

Turgay İPEK-Hümeyra PARDELİ/ ERZURUM, (DHA)- KARS\'ın Sarıkamış ilçesinde Barış Alkan\'ın (30) 8 aylık hamile eşi Sezen Alkan\'ı (23) vahşice katlettiği ortaya çıktı. Yeğeninin burnunun, kulağının, dudağının ve boğazının kesildiğini söyleyen amca Selahattin Ateş, \"Hayvan bunu yapmaz\" dedi.

Olay, dün öğlen saatlerinde Sarıkamış Şehitler Mahallesi\'nde meydana geldi. Zaman zaman inşaatlarda çalıştığı belirtilen Barış Alkan, bir süredir aralarında geçimsizlik olduğu öne sürülen Sezen Alkan ile yeniden tartıştı. Barış Alkan, tartışmanın ardından 4 ve 2 yaşlarında iki çocuğunun yanında hamile eşini bıçakla yaralayarak evden kaçtı. Bağrışmalar ve feryatlar üzerine eve gelen komşular, genç kadını kanlar içerisinde buldu. İhbar üzerine polis ve sağlık ekipleri eve geldi. Olay yerinde hayatını kaybettiği belirlenen Sezen Alkan\'ın cansız bedeni ambulansla Sarıkamış Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı.

ANNE ÖLDÜ, BEBEK KURTARILDI

Talihsiz hamile kadının karnındaki bebeğini kurtarmark için doktorlar, yoğun çaba harcadı. 33 haftalık kız bebeği, Sarıkamış Devlet Hastanesinde sezeryanla alındı. Talihsiz bebek daha sonra Erzurum Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Yakutiye Araştırma Hastanesi\'nde sevk edildirken, annesinin cenazesi de otopsi için Erzurum\'daki Adli Tıp Kurumu\'na getirildi.

Güvenlik güçleri kaçan Barış Alkan\'ı şehrin dört bir yanında didik didik aradı. Ekipler, zanlı Barış Alkan\'ı bugün ilçeye 8 kilometre uzaklıktaki Kızılçubuk Mevkiindeki ormanlık alanda bir ağaç kovuğunda suç aleti bıçak ile birlikte yakalandı. Cani koca ifadesi alınmak üzere Sarıkamış İlçe Emniyet Müdürlüğü\'ne götürüldü.

Erzurum Adli Tıp Kurumu\'nda otopsisi yapılan talihsiz kadının cenazesi ise yakınlarına teslim edildi. Yeğeninin cenazesini alan acılı amca Selahattin Ateş, olayı şöyle anlattı:

\"Yeğenim sancılanmış ambulans istemişler. Ambulans biraz geç kalmış. Kocası da o sırada işten dönmüş. Bıçağı eline alıyor. Boğazını, burnunu, dudağını, kulağını kesmiş. Hayvan bunu yapmaz. Vahşet bu yaptığı. Geçimsizlik vardı ve aşırı kıskançtı. Adam, bir deli raporu almış, devlette bunu serbest bırakıyor. İçeriye almıyorlar. Uzaklaştırma veriyor, gönderiyor yine aynı. Yıllardır şiddet görüyor. En son yalvardılar, yine barıştılar.\"



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ (ÖZEL GÖRÜNTÜLER)

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-Sezen Alkan\'ın yakınlarının Adli Tıp önünde beklemesi

-Cenazenin çıkarılması

-Cenaze nakil aracına konması

-Amca Selahattin Ateş\'in olayı anlatması

-Cenaze nakil aracının gidişi

-Erzurum Adli Tıp Kurumu

-Muhabir Hümeyra Pardeli\'nin anonsu

-Sezen ve Barış Alkan\'ın vesikalık fotoğraflı

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4 - Artvin’de hasar tespit çalışması sürüyor

ARTVİN\'de, etkili olan şiddetli yağışlar nedeniyle meydana gelen sel ve heyelanlarla ilgili hasar tespit çalışması başlatıldı.

Merkeze bağlı Aşağı Maden köyünde önceki akşam etkili olan yağış, sel ve heyelana neden oldu. Usluca Mahallesi\'nde taşan dere nedeniyle bazı evlerin zemin ve bodrum katları su altında kalırken, evler hasar gördü, odunluklar yıkıldı. Bölgede AFAD ve Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ekiplerince hasar tespit çalışması başlatıldı. Sel ve heyelanda hasar gören ev, depo, araçlar ve tarım arazileri belirleniyor. Hasar tespit çalışmalarının ardından vatandaşlara yardım yapılacağı belirtildi.

TOPRAK ALTINDAKİ ARAÇLAR KURTARILIYOR

Aşağı Maden köyünde vatandaşlar, toprak altında kalan araçlarını kendi imkanları ile çıkarmak için çalışma başlattı. Toprağı gömülen araçların etrafını kazan vatandaşlar çekiciler yardımıyla araçları yola çıkarıyor. Köydeki sel ve heyelanda 6 araç toprak altında kalmıştı.

Aşağı Maden köyünde sel ve heyelanın yaşandığı alan Drone ile görüntülendi. Görüntülerde, sel ve heyelanın tarım arazilerine verdiği zarar görülüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

DRONE ile sel ve heyelan bölgesi detayları

Araçların kurtarılması

Haber-Kamera: Adem GÜNGÖR ARTVİN-DHA

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5 - Adıyaman\'da Cumhurbaşkanı Erdoğan\'a destek

ADIYAMAN’da AK Partililer, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın seçim kampanyasına destek amacıyal bağış yaptı.

AK Parti Adıyaman İl Başkanvekili Mehmet Dağtekin, beraberindeki partililerle birlikte banka şubesi önünde toplanıp, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın seçim kampanyasına para yatırarak destek oldu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan seçim kampanyasına destek amacıyla teşkilat olarak çalışma başlattıklarını ifade eden Dağtekin, \"Adıyaman halkı olarak cumhurbaşkanımızın seçilmesi ile ilgili yardım kampanyasına destek olduk. Kim ne kadar gücü yetiyorsa para yatıracak. Ben bu konu da para yatıracaklara teşekkür ederim\" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Partililerin banka önünde toplanması

- Mehmet Dağtekin konuşması

- Partililerin para yatırması

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Mahir ALAN-ADIYAMAN-DHA)

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6 - Sakarya\'da DEAŞ operasyonu: 20 gözaltı

Aziz GÜVENER/ADAPAZARI(Sakarya),(DHA) - SAKARYA\'da, terör örgütü DEAŞ\'a yönelik operasyonda aralarında örgüt yöneticilerinin de bulunduğu 14\'ü Türk vatandaşı 20 kişi yakalandı.

Sakarya Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve Özel Harekat Şube Müdürlüğü\'ne bağlı ekipler, terör örgütü DEAŞ\'a yönelik operasyon düzenledi. Polis, örgütle bağlantılı olduğu belirlenen aralarında yöneticilerin de bulunduğu kişileri yakalamak için sabah saatlerinde çok sayıda eve eş zamanlı baskın yaptı. Örgüte eleman temin eden ve farklı sorumluluklar üstlenen 14 Türk vatandaşı gözaltına alındı. Operasyon kapsamında ayrıca örgütün Suriye yapılanmasında \'sözde kadı\' olan ve \'şeriat mahkemesi başkanlığı\' yaptığı belirlenen Suriyeli örgüt üyesi, örgütte üst düzey komutan olduğu belirlenen bir Suriyeli ve DEAŞ\'a Türkiye\'den para temin ederek aktarmakla görevli olan 4 Suriye ve Irak vatandaşı yakalanarak gözaltına alındı.

Evlerde yapılan aramalarda örgütle ilişkili çok sayıda dijital materyal ve 1 ruhsatsız tabanca ele geçirildi. 14\'ü Türk ve 6\'sı yabancı uyruklu olan 20 kişi sorguya alınmak üzere emniyet müdürlüğüne götürüldü. Polisin sabaha karşı yaptığı operasyon saniye saniye görüntülendi. Görüntülerde, polisin evlere girmesi ve yapılan arama çalışmaları yer aldı.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Evlere giriş

Arama çalışmaları