DHA YURT BÜLTENİ-7

1)ŞAVŞAT\'TA AYILAR, 20 YAYLA EVİNE HASAR VERDİ

ARTVİN\'in Şavşat ilçesinde ayılar yiyecek bulmak için girdikleri 20 dolayında yayla evine pençe ve dişleri ile hasar verdi, dağıttıkları eşyaları parçaladı. Yaylaya çıkan vatandaşlar hasarlı evlerini görünce şaşkınlık yaşadı. İlçenin yüksek kesimlerinde ağır kış şartları sonrası kış uykusundan uyanarak yiyecek bulabilmek için arayışa giren ayılar bölgede vatandaşların korkulu rüyası haline geldi. İlçenin Eskikale köyü yaylasında 20 dolayında yayla evine giren ayılar, pençe ve dişleri ile kapıları, pencereleri, çatıları tahrip etti, içerideki eşyaları dağıtarak parçaladı. Yaylaya çıkan vatandaşlar evlerini tahrip edilmiş halde buldu, şaşkınlık yaşadı. Eskikale Köyü Muhtarı Şerafettin Durmuş, ayıların 20 yayla evine zarar verdiğini belirterek evlerin kullanılamaz hale geldiğini anlattı. Yetkililere seslenen ve ayı saldırılarına karşı önlem alınmasını isteyen Drumuş, \"Biz yaylalarda hayvancılık yapıyoruz. Bu hayvanlardan verim alabilmemiz için bizlerin bu yaylalara ihtiyacı var. Ama yayla evlerimiz ayılar tarafından tahrip edildi ve kullanılmaz hale geldi. Bölge halkının yaylalara özel sevdası var. Hatta gurbetçi vatandaşlarımız bile her yazın geldiğinde mutlaka bu yaylalara çıkarak evlerinde konaklar. Artık herkes ayılardan korkmaya başladıö dedi.

Evleri ayılar tarafından tahrip edilen vatandaşlar da her yıl aynı olayı yaşadıklarını belirterek önlem alınmasını ve zararlarının karşılanmasını istedi.

Görüntü Dökümü

----------------------

Evlerden detay

Köylülerden detay

Vatandaşlarla röp.

Detaylar

Haber-Kamera: Nurbay USTA ARTVİN-DHA

==============================================================

(YENİDEN)

2)TARLADAN DÜNYA ŞAMPİYONLUĞUNA



MİLLİ atlet Mehmet Çelik (17), çiftçilik yapan ailesine tarlada yardım ettikten sonra kalan zamanlarında antrenmanlarla hazırlandığı, Uluslararası Okul Sporları Federasyonu\'nca (ISF) Fas\'ta düzenlenen şampiyonada, 800 metrede altın madalya kazanıp, dünya şampiyonu oldu. Tarlada çapa yapan, traktör süren Çelik, ailesinin, öğretmenlerinin ve arkadaşlarının gurur kaynağı oldu. Uşak Atatürk Lisesi öğrencisi, milli atlet Mehmet Çelik, Uluslararası Okul Sporları Federasyonu\'nca (ISF) 2- 9 Mayıs günlerinde Fas\'ın Marakeş şehrinde düzenlenen \'Gymnasiade 2018\'de (Liselerarası Dünya Olimpiyatları) atletizmde 800 metreyi 1 dakika 50 saniye 63 saliselik derecesiyle koşarak, altın madalya kazandı. Geçen sene de Macaristan\'da düzenlenen 2017 Avrupa Olimpik Gençlik Yaz Festivali\'nde 1500 metrede altın madalya kazanan milli sporcu, uluslararası alanda elde ettiği başarılarına yenisini ekledi. Salihli\'nın kırsal Hacıbektaşlı Mahallesi\'nde yaşayan ve çiftçilikle uğraşan Çelik ailesinin 3 çocuğundan biri olan Mehmet, antrenmandan kalan zamanlarında tarlada çalışıyor. Mehmet Çelik, \"Fas\'ta düzenlenen Dünya Liseler Olimpiyatı\'na yüzme atletizm, boks, judo, karate, tekvando gibi 18 kategoride 64 ülke mücadele etti. Olimpiyatlara 3 binden fazla sporcu katıldı. Biz Türk Milli Takımı olarak bu olimpiyatlarda 4 kategoride yarıştık. Atletizm, yüzme, bocce, jimnastik kategorilerinde mücadele verdik. Bu kategorilerde toplamda 40 madalya elde ettik ve iyi bir sıralama da aldık. Ülkemiz adına elde ettiğim bu şampiyonluğu Afrin\'de terör örgütlerine yönelik yürütülen \'Zeytin Dalı Harekatı\'nda şehit olan Mehmetçiklerimize armağan ediyorum\" dedi.

Ana geçim kaynaklarının çiftçilik olduğunu belirten Çelik, bundan sonra da yarışlara hazırlanırken, antrenman aralarında tarlada çalışarak, ailesine yardım etmeyi sürdüreceğini söyledi.

\'GURUR DUYUYORUZ\'

Oğlunun küçük yaştan beri spora eğilimi olduğunu belirten baba Selahattin Çelik ise \"Mehmet, ilkokul döneminden beri koşu yarışlarında çok güzel sonuçlar elde ediyordu. Antrenmanlarına giderken bile her zaman bizlerin yanında oldu. Tarlamızda veya bahçemizde bir iş varsa önce onu hallediyor, daha sonra da antrenmanına gidiyordu. 3 çocuğumdan biri olan Mehmet, küçüklüğünden beri saygılı ve efendi kişiliği ile çevresinde de çok seviliyor. Türkiye genelinde katıldığı şampiyona veya turnuvalarda elde ettiği başarılarını önce Avrupa\'ya sonra da dünyaya taşıdı. Onunla gurur duyuyoruz\" diye konuştu.

\'OĞLUMLA MİLLETİN ÖVÜNMESİNİ İSTİYORUM\'

Anne Necla Çelik de oğlunun başarılı olması için elinden geleni yaptığını belirterek, \"Allah\'a şükür ki istediği başarıya ulaştı. Mahalleli, \'Hiç oğlunun başarısından söz etmiyorsun, konuşmuyorsun\' diyor. Ben, oğlumla milletin övünmesini ve gurur duymasını istiyorum. Çünkü ülkemizi en iyi şekilde temsil etmeye devam ediyor\" dedi.

Şampiyon atlet Mehmet Çelik\'in daha önce gittiği Salihli Endüstri Meslek Lisesi\'nden öğretmeni olan Tacettin Arslan ise \"Mehmet, 2015-2016 eğitim-öğretim yılında okulumuzda eğitime başladı. Atletizmle ilgili çalışmalarımız sırasında yeteneğini keşfettik. Oldukça güzel dereceler elde ediyordu. Bu yeteneğini daha ileriye götürmesini sağlamak için Uşak\'ta bulunan atletizm antrenörü arkadaşımız ile temasa geçtik. Elde ettiği dereceleri de bizi yanıltmadı. Çok iyi işlere imza atmaya devam ediyor. Türkiye birincilikleri, Avrupa birinciliği derken şimdi de dünya şampiyonluğuna kadar gitti. Bu başarıları bizi çok gururlandırdı\" diye konuştu.

Görüntü Dökümü

------------------------------

-Mehmet Çelik\'in Fas\'ın Marakeş şehrinde dünya şampiyonu olduğu anlardan görüntü

-Şampiyon atlet Çelik\'in traktör üzerinde ve tarlada çalışırken görüntüsü

-Şampiyon atlet Mehmet Çelik ile röp.

-Baba Selahattin Çelik ile röp.

-Anne Necla Çelik ile röp.

-Genel ve detay görüntüler

(412 MB görüntü HD görüntü-6 dakika 46 saniye)

Haber-Kamera Emre SAÇLI SALİHLİ,(DHA)

=======================================================

3)ORTOPEDİK ENGELLİ YAMAÇ PARAŞÜTÜYLE UÇTU

Hatay’ın İskenderun ilçesinde Engelliler Haftası etkinlikleri çerçevesinde yamaç paraşütü pilotu ve eğitimci Mehmet Karaömer, Devlet Hastanesi çalışanı ortopedik engelli Ali Çürük’e tandem atlayışı keyfi yaşattı. Doğu Akdeniz’in en güzel yamaç paraşütü pistine sahip İskenderun’da eğitimci yamaç paraşütçü Mehmet Karaömer, bin 600 rakımlı tepeden ortopedik engelli Ali Çürük’ü uçurdu. Engeliler Haftası\'nda, böyle bir aktiviteyi gerçekleştirmenin çok anlamlı olduğunu ifade eden Ali Çürük, “Çok mükemmel bir duygu, anlatılır gibi değil. Herkese tavsiye ediyorum\" dedi.

Görüntü Dökümü

------------------------

-Ortopedik engelli Ali Çürük\'ün görüntüsü

-Paraşütle gerçekleşen atlayış

-Ali Çürük\'ün kameraya el sallayarak mutluluğunu anlatması

-Uçuş görüntüsü ve inişleri

Süre:01\'40\" Boyut:75 MB

Haber-Kamera: Ufuk AKTUĞ/İSKENDERUN(Hatay),(DHA)

==================================================

4)YURT IŞIKLARI \'KUDÜS\' İÇİN YANDI

ERZURUM\'daki Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu\'na (KYK) bağlı yurtlarda kalan öğrenciler, İsrail\'e tepki için yurt binalarının ışıklarıyla \'Kudüs\' yazısı oluşturdu.

Erzurum Atatürk Üniversitesi yerleşkesinde ve Dadaşkent Semti\'ndeki KYK\'ye bağlı yurtlarda kalan öğrenciler, dün gece yarısı İsrail\'e tepki Filistin\'e destek için eylem yaptı. Yurtta kaldıkları odaların aydınlatmaları ile \'Kudüs\' yazısı oluşturan öğrenciler, yurt binası önünde de Türk bayrağı açıp, ellerinde fenerlerle bedenleri ile yine \'Kudüs\' yazısı oluşturdu. Öğrencilerin ışıklı eylemi çevreden de büyük ilgi gördü.Erzurum\'daki KYK öğrencilerinin Filistin için böyle bir etkinlik düzenlediğini vurgulayan öğrencilerden Sevgi Canpolat, \"Biz her zaman Filistinli kardeşlerimizin yanındayız. Filistin\'de şehit olanlara Allah\'tan rahmet diliyoruz. Onlar için de dua ediyoruz. Türk halkı her zamanlar onlarla birlikte olacaktır\" diye konuştu.

Görüntü Dökümü

-----------------------

-Yurt binasında odaların ışıkları ile KUDÜS yazılması

-Öğrencilerin bayrak açması

-Öğrenciler fener ve cep telefonları ışıkları ile kudüs yazması

-Öğrencilerle röp

Haber-Kamera: Turgay İPEK ERZURUM, (DHA)

Süre. 3.45 Dk / 305 MB)

==========================================================

5)KİLİSEDEN RAMAZAN KUTLAMASI PANKARTI

HATAY\'ın İskenderun ilçesinde yaşayan Hristiyan Ortodoks cemaati, kilise duvarına astıkları pankartla, Ramazan ayını kutladı.

İskenderun\'da yaşayan Hristiyan cemaati, Şehit Pamir Caddesi üzerinde bulunan Aziz Nikola Ortodoks Kilisesi duvarına asılan ve üzerinde, \"Tüm İslam âleminin mübarek Ramazan ayını kutlarız\" yazan pankartla Ramazan ayını kutladı. Pankartın her iki tarafına da Türk bayrağı asıldı. Kilise duvarına geçen yıl da kutlama pankartı asılmıştı.

Görüntü Dökümü

------------------------

-Kilise duvarına asılmış olan pankarttan ve kiliseden görüntü

Haber-Kamera: Ufuk AKTUĞ/İSKENDERUN(Hatay),(DHA)