DHA YURT BÜLTENİ- 7

Dinamit imhasında uzman çavuş şehit oldu, 1 asker yaralandı/EK

ŞEHİT UZMAN ÇAVUŞUN ACI HABERİ EŞİNE VERİLDİ

Erzincan’ın Kemaliye ilçesinde vatandaşlar tarafından bulunan dinamit ve patlayıcı maddelerin imhası sırasında meydana gelen patlama da şehit olan Uzman Çavuş Serdal Güneş’in(38) acı haberi eşi Sevilay Güneş’e verildi. Şehidin evinin bulunduğu sokağa dev Türk Bayrakları asıldı

Bu sabah saatlerinde Kemaliye ilçesi yakınlarındaki bir tünelde bulunan dinamit ve patlayıcı maddelerin imhası sırasında yaşanan patlama sonucu şehit olan Uzman Çavuş’un acı haberi Geçit Beldesi Munzur Mahallesi’ndeki ikametinde ev hanımı eşi Sevilay Serdal’a verildi. Vali Yardımcısı Musa Dede Baştürk beraberindeki askeri yetkililer tarafından verilen acı haber sırasında sağlık ekiplere de hazır bulundu.

PİKNİKTEYKEN GÖREVE ÇAĞIRILDI

Geçtiğimiz yıl Erzincan İl Jandarma Komutanlığı’nda bomba imha uzmanı olarak göreve başlayan Uzman Çavuş Serdar Güneş’in eşi Sevilay ve 9 yaşındaki kızları ile dün pikniğe gittikleri, gelen telefon üzerine göreve çağırıldığı öğrenildi. Eşi Sevilay Güneş ile en son dün akşam saatlerinde telefonla görüştüğü öğrenilen şehidin uzman çavuşun işinin uzun süreceğini, geç geleceğini ifade ettiği öğrenildi. Öte yandan meydana gelen acı olayın ardından bölgede inceleme sürerken, il emniyet müdürlüğü bomba imha uzmanı da patlamayan mühimmatların imhası için bölgeye çağırıldığı kaydedildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Şehit evinden genel detay görüntü

-Bayrak asılmasından görüntü

Haber-Kamera: Coşkun MENEK / ERZİNCAN, (DHA)

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Muş\'ta PKK\'ya ait silah ve mühimmat ele geçirildi



Muş\'ta polis ve jandarma tarafından terör örgütü PKK\'ya yönelik yapılan operasyonda, aralarında keskin nişancı tüfeği ve antitank roket başlıklarının da yer aldığı çok sayıda mühimmat ele geçirildi.

Muş\'un Varto ilçesine bağlı Yeşilpnar köyü Konak mezrasında, İl Emniyet Müdürlüğü\'ne bağlı Terörle Mücadele, İstihbarat ve Özel Harekât Şube Müdürlükleri ekipleri tarafından Jandarma Özel Harekât birliklerinin katılımıyla operasyon düzenlendi. Yeşilpınar köyü Konak mezrası kırsalında terör örgütü PKK\'nın kullandığı 1 sığınak ve 2 ayrı noktada yapılan aramada, 1 kanas marka keskin nişancı tüfeği ile bu silaha ait 5 şarjör, 65 kanas fişeği, 1 kanas dürbünü, 1 çubuk nişan alma dürbünü (Red-Dot), 3 antitank roket başlığı, 3 roket sevk fişeği, 2 uzaktan patlayıcı ateşleme sistemi, 5 patlayıcı düzeneğinde kullanılmak üzere hazırlanmış pil bloğu, 3 piknik tüpü, 1 akü, 1 sırt çantası ile çok sayıda örgütsel doküman ve yaşam malzemesi ele geçirildi. Patlayıcı maddeler uzman ekiplerce kontrollü imha edildi.

Haber:Nejdet ARMAĞAN/MUŞ, (DHA)

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3 askerin şehit olduğu uçağın enkazı kaldırıldı

Isparta\'nın Yalvaç ilçesinde geçen 17 Ocak\'ta düşen ve 3 askerin şehit olduğu askeri nakliye uçağının kalan enkazı kaldırıldı.

Eskişehir 1\'inci Ana Jet Üs Komutanlığı\'ndan 17 Ocak\'ta planlı uçuş eğitimi maksadıyla 2 pilot ve 1 teknisyenle kalkış yapan CN-235 CASA tipi askeri nakliye uçağı, Eğirdir Gölü\'nün kuzeyinde Yalvaç ilçesine bağlı Yukarıkaşıkara köyü Gölcük Boğazı mevkiindeki dağlık alanda düştü. Kazada Hava Pilot Binbaşı Ümit Karamustafa, Hava Pilot Yüzbaşı Ali Şahin Odabaşı ve Hava Uçak Bakım Astsubay Kıdemli Başçavuş Ömer Kadir Arlı şehit oldu. Kaza sonrası uçağın enkazının kaldırılması için çalışma başlatıldı. Eskişehir\'den gelen özel ekip, uçaktaki önemli parçaları sökerek olay yerinden götürdü. Bölgeye karadan ulaşımın güç olması, uçağın kalan enkazının kaldırılmasını zorlaştırdı. Isparta İl Özel İdaresi\'ne ait iş makineleriyle açılan yol sayesinde kaza yerine ulaşan nakliye aracına yüklenen uçağın kalan enkazı, geçen hafta perşembe ve cuma günü yapılan çalışma sonucu Kayseri\'deki Türk Hava Kuvvetleri\'ne ait hava üssüne götürüldü. İşe yaramaz diğer parçaların ise bölgede açılan bir çukura gömüldüğü belirtildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Enkazın kaldırılmasından (vatandaş cep telefonu)

135 MB /// 01.13\"

HABER: Nurettin ARKAN- KAMERA: ISPARTA, (DHA)



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TIR\'ın çarptığı pat pat sürücüsü öldü

Sakarya\'nın Akyazı ilçesinde, tarım aracı pat pata TIR çarptı. Yolun kenarına savrulan pat patı kullanan Muhammet Saka yaşamını yitirdi.

Kaza sabah saatlerinde, Akyazı Küçücek kavşağında meydana geldi. Sabri Karamahmut idaresindeki 54 LB 397 plakalı TIR, yolun karşısına geçmeye çalışan Muhammet Saka\'nın kullandığı pat pata çarptı. Pat pat çarpmanın etkisiyle yolun kenarına savruldu. Kazada ağır yaralanan Muhammet Saka 112 Acil ekibinin ilk müdahalesinin ardından Akyazı Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı. Muhammet Saka hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını kaybetti. Jandarma, TIR sürücüsünü ifadesini almak üzere karakola götürdü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Olay yerinden görüntü

-Pat pat ve TIR\'dan görüntüler

-Yaralının görüntüsü

Haber:Alaattin ONUR/AKYAZI(Sakarya), (DHA)

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Doğum günü kutlamasından dönen çift trafik kazasında öldü



Ankara’nın Kahramankazan ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkıp, karşı şeride geçen otomobil, kamyonla çarpıştı. Kazada, doğum günü kutlamasından dönen Güven (37) ve Aylin Kubat (26) çifti, yaşamını yitirdi.

Kaza, dün gece saatlerinde, ilçeye bağlı Aydın Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Güven Kubat, doğum günü olan eşi Aylin Kubat ile yemeğe çıktı. Çift, yemeğin ardından evlerine dönmek üzere yola çıktı. Güven Kubat’ın kullandığı 06 BH 9984 plakalı otomobil, kontrolden çıkıp, karşı şeride geçerek, Remzi İnce yönetimindeki 06 DSU 12 plakalı kamyonla çarpıştı. Kazada otomobil sürücüsü Güven Kubat, ağır yaralanırken, eşi Aylin Kubat olay yerinde yaşamını yitirdi. Yaralı sürücü, ihbarla olay yerine gelen sağlık görevlilerince ambulansla Atatürk Eğitim Araştırma Hastanesi\'ne götürüldü. Güven Kubat, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. İlçenin tanınmış ailelerinden Kubat çiftinin 6 yaşında çocukları olduğu öğrenildi. Güven ve Aylin Kubat\'ın cenazeleri, Çimşit Mahallesi\'nde toprağa verilecek.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Olay yerinden detay görüntüler

-Hastaneden detay görüntüler

Haber:Hasan POLAT/KAHRAMANKAZAN, (Ankara) (DHA)

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Tek inekleri olan sarı ineği sattı, solucan gübresi üretimine başladı

Tokat merkeze bağlı Dedeli köyünde yaşayan Münife Sarı (37), 4 çocuğunun eğitimi için ahırda bulunan tek inekleri olan sarı ineğini sattıktan sonra, paranın yarısıyla da solucan alıp, gübre üretmeye başladı. Sarı, solucan gübresi üretiminden aylık 4 bin lira kazandığını söyledi.

Dedeli köyünde yaşayan ve serbest çalışan Ahmet Sarı (41) 2 yıl önce ayaklarında ortaya çıkan rahatsızlık nedeniyle çalışamamaya başladı. Sarı Ailesi maddi sıkıntılar yaşarken, çocuklarının eğitimine ve ev ekonomisine destek olmak isteyen Ahmet Sarı\'nın eşi Münife Sarı, solucan gübresi üretip satmaya karar verdi. Münife Sarı, 1 yıl önce ahırda bulanan tek inekleri olan sarı ineğİ satarak 40 bin solucan aldı. Sarı daha sonra da evlerinin yanında bulunan ahırda solucan gübresi üretimine geçti. Münife Sarı, aracı firmalar ile solucan gübresini organik tarım işletmelerine satarken, solucanları ise Çin\'e ihraç etmeye başladı.

Eşinin rahatsızlığından dolayı ahırda son inekleri olan sarı ineğini satarak solucan gübresi üretimine başladığını söyleyen Münife Sarı, \"Son bir sarı ineğim vardı. Onu sattım. Elde ettiğim paranın yarısını çocuklarımın masraflarında kullandım. Geri kalan para ile ise bu işe girdim. Şu anda 600 bin solucanım var. Aylık 4 bin lira kazanıyorum. Allah devletimizden ve beni bu işe yönlendiren proje danışmanı Semih Efe Danışan\'dan razı olsun. 4 çocuğum da okuyor. En büyüğü üniversitede, biri üniversiteye hazırlanıyor, biri ortaokulda, diğeri ise anaokulda eğitim görüyor\" dedi.

Münife Sarı, köyünde yaşayan kadınların ilk önce girişimini sıcak karşılamadıklarını daha sonra ise kendisini desteklediklerini söyledi.

Görüntü Dökümü:

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-Ahırdan görüntüler

*Solucan gübresinden görüntüler

-Solucanlardan görüntüler

-Münife Teyzenin çalışması

-Röportaj

-Genel Detay

(135 MB)

Haber-Kamera:Fatih YILMAZ/TOKAT, (DHA)

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Dolandırıcı 3 sahte polis yakalandı

Kayseri\'de kendilerini polis olarak tanıtarak 2 kişiyi dolandıran 3 kişi gerçek polisler tarafından yakalandı.

5 Nisan\'da meydana gelen olayda telefonda konuştukları A.K \'ya kendisini polis olarak tanıtan A.P. (39) PKK ve FETÖ ile mücadele konusunda yardım gerektiğini belirtti. Bunun üzere A.P.\'nin verdiği adrese gelen A.K yanında getirdiği 8.000 TL\'yi kendisini bekleyen dolandırıcıya teslim etti. Aynı yöntemle N.G.\'yi de 4.500 TL nakit para ve 5.000 TL değerindeki altınları alarak dolandıran A.P (39) ve suç ortakları A.D(39) ve H.K (29), dolandırıcı mağdurlarının polise yaptığı şikayet sonucu yakalandı. Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliğine götürülen 3 sahte polis suçlarını itiraf etti. Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ndeki Adli Tabipliğe getirilen dolandırıcılar sağlık kontrollerinin ardından adliyeye gönderildi.

Görüntü Dökümü:

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- Gözaltına alınan dolandırıcıların sağlık kontrolü için hastaneye getirilmesi

- Sağlık kontrollerinin ardından polis otomobillerine bindirilmesi

- Diğer detaylar

1 dakika 50 saniye / 206 MB

Haber-Kamera: Yasin DALKILIÇ/KAYSERİ,(DHA)

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Edirne\'de fuhuş operasyonuna 9 gözaltı

Edirne\'de polis ekiplerince düzenlenen ve 5 şüphelinin tutukladığı fuhuş operasyonuna yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 9 kişi daha \'fuhuşa aracılık\' iddiasıyla gözaltına alındı.

Edirne Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince geçen hafta düzenlenen fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 22 şüpheliden biri kadın 5\'i tutuklanarak cezaevine konulmuştu. Soruşturma kapsamında fuhuş yapan kadınlara aracılık yaptığı öne sürülen 9 kişi daha gözaltına alındı. Edirne Emniyet Müdürlüğü\'nde ifadeleri alınan şüphelileri elleri önden kelepçeli olarak adliyeye sevk edildi. Şüphelilerin savcılıktaki soruşturmaları sürüyor.

Görüntü Dökümü:

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-Polis araçlarının getirilmesi

-Şüphelilerin indirilmesi

-Adliyeye girişleri

-Edirne adliyesi

Haber-Kamera: Engin ÖZMEN/EDİRNE,(DHA)

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3 kişinin saldırdığı polisin burnu kırıldı

Karaman\'da madde bağımlısı olduğu ileri sürülen kişilerin çevreyi rahatsız ettiği ihbarı üzerine olay yerine giden Narkotim\'de görevli polis memuru Özgür Çiftçi\'ye (27), 3 kişi saldırdı. Saldırıda polis memuru Çiftçi\'nin burnu kırılırken, 3 şüpheli gözaltına alındı.

Olay, dün saat 21.00 sıralarında Topucak Mahallesi Çeşmeli Kilise önünde meydana geldi. Polise, madde bağımlısı olduğunu ileri sürülen kişilerin, gürültü yaparak çevreyi rahatsız ettiği ihbarı geldi. Bunun üzerine olay yerine giden Narkotim ekibine, gürültü yaptığı ileri sürülen 3 kişi saldırdı. Ardından olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. 3 kişi, biber gazıyla müdahale edilerek etkisiz hale getirildi ve gözaltına alındı. Saldırı sırasında burnundan yaralanan polis memuru Özgür Çiftçi ile arbede sırasında hafif yaralanan ve biber gazından etkilenen şüpheli Osman T. (26), aynı ambulansla Karaman Devlet Hastanesi\'ne götürüldü. Tedaviye alınan polis memuru Özgür Çiftçi\'nin burnunda kırıklar oluştuğu saptandı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Görüntü Dökümü :

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- Şüpheli ve polis memurunun ambulanstan indirilmesi

- Acil servise alınması

Haber- Kamera: Muammer ŞEN KARAMAN,(DHA)

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Keneyi kavanozun içine koyarak hastaneye getirdi

Çorum’da Hüseyin Çeliker (52) evinde bulduğu keneyi, kavanoza koyup hastaneye götürdü.

Çorum’da yaşayan Hüseyin Çeliker, dün ailesiyle birlikte Çorum-Samsun karayolu üzerinde bulunan Sıklık Tabiat Parkına piknik yapmak için gitti. Piknik sonrası ailesiyle birlikte evine dönen Çeliker, pantolonunu çıkarırken, kene yere düştü. Yere düşen keneyi bir bezle yakalayıp kavanoza koydu. Bugünde kendisinin kene tarafından ısırılmış olabileceğini düşünerek, keneyi de kavanoza koyup Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine gitti. Doktorlar Hüseyin Çeliker’e kan tahlilini yaptı. Çeliker’i kenenin ısırıp ısırmadığı yapılacak tetkikler sonucunda belirleneceği belirtildi. Çeliker, \"Kenenin beni ısırıp ısırmadığını bilmiyorum. Tedbir amaçlı hastaneye geldim. Kene zehirli mi değil mi onu bilmiyorum. Ben de keneyi kavanoza koyup hastaneye getirdim. Kan tahlilimi verdim ve sonuçları bekliyorum. Umarım bir sorun çıkmaz. Ben vatandaşların kenelere karşı dikkatli olmalarını ve yetkililerinde kenelere karşı önlem almalarını istiyorumö dedi.

Görüntü Dökümü:

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-Hüseyin Çeliker’in Keneyi kavanozla hastaneye getirmesi

-Hüseyin Çelikker açıklama

-Detaylar

(SÜRE: 2 dk) - (BOYUT: 222 MB)

Haber-Kamera : Yusuf ÇINAR-ÇORUM,(DHA)

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Şanlıurfa\'da kurtuluş coşkusu

Şanlıurfa\'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 98\'nci yıldönümü etkinlikleri kapsamında mehteran eşliğinde kortej yürüyüşü düzenlendi. Ardından sıra gecesi ekipleri sahne alarak, Kurtuluş türkülerini okudu.

Kentin düşman işgalinden kurtuluşunun yıldönümü etkinlikleri kapsamında Ulu Cami önünde toplanan Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, 20\'inci Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral İsmail Hakkı Köseali, AK Parti Milletvekili Mehmet Ali Cevheri, Cumhuriyet Başsavcısı Sadi Doğan\'dan oluşan protokol üyeleri, halk oyunları ekipleri, vatandaşlarla birlikte dev Türk bayrağı eşliğinde sloganlar ve tekbirler getirip, mehteran takımıyla birlikte Şanlıurfa Müzesine yürüdü. Fransızlara karşı direnen halkın temsil ettiği atlı birliklerinin de yer aldığı kortej yürüyüşü oldukça renkli görüntülere sahne oldu.Kurtuluş günü olan 11 Nisan\'ın Şanlıurfa için zafer ve gurur günü olduğunu belirten Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, \"Şanlıurfa’nın düşman işgalinden kurtuluşunun 98\'nci yılını kutlamanın onur ve gurunu yaşıyoruz. Şanlıurfalılar vatan için canlarını feda etmişler. Burada canlı ve kanları pahasına mücadele veren tüm şehitlerimizi ve rahmetli olan tüm gazilerimizi yad ediyorum. Bugünde bu kutsal toprakları farklı bir noktaya taşımaya planlayanlara da Şanlıurfalılar yine aynı şekilde müsaade etmemiştir\" dedi. Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi ise, 11 Nisan\'ın Şanlıurfa\'da yaşayan Türk, Kürt ve Arap topluluklarının birlik içerisinde bu kutsal toprakları kanlarıyla elde ettiklerini ifade etti. Konuşmalarının ardından Urfa sıra gecesi ekipleri sahne alarak Kurtuluş türkülerini okuyarak vatandaşlara sazlı-sözlü bir coşku yaşattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- 11 Nisan Şanlıurfa\'nın kurtuluşu

- Kortej yürüyüşüne geçilmesi

- Protokol üyeleri

- Urfa sıra gecelerinin şarkı söylememesi

- Mehteran ve foklar ekibinin gösteri yapması

- Genel ve detay görüntüler

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 478 MB

Haber-Kamera: Ömer ŞULUL/ŞANLIURFA,(DHA)