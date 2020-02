DHA YURT BÜLTENİ-7

Yangında ev sahibi dumandan etkilendi

Malatya\'da tek katlı evde bilinmeyen nedenle çıkan yangın, itfaiye tarafından söndürüldü. Yangında dumandan etkilenen ev sahibi, hastanede tedaviye alındı.

Yangın, bu sabah Mollakasım Mahallesi Halime Sokak\'ta meydana geldi. Tek katlı müstakil evde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Alevlerin yükseldiğini gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangında evde yalnız yaşayan ismi öğrenilemeyen yaşlı kadın dumandan etkilendi. Ekipler tarafından tahliye edilen ev sahibi, ambulansla hastaneye götürülüp, tedaviye alındı. İtfaiyenin müdahalesinin ardından kontrol altına alınan ve hasara yol açan yangının nedeni araştırılıyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-------------------------------------

- Alevlerden görüntüler

- İtfaiyeden detay

- Tüplerden görüntü

- Ekiplerin çalışması

- Genel ve detay görüntüler



GÖRÜNTÜ BOYUTU: 201 MB

Haber: Taha AYHAN-Kamera: MALATYA,(DHA)

========================================

Tekirdağ\'da tarihi binada el bombaları ile mavzer fişekleri bulundu

Tekirdağ\'da restorasyonu yapılan tarihi binada üzerlerinde Osmanlıca yazılar bulunan 8 adet el bombası ile 150 adet mavzer fişeği bulundu.

Merkez Süleymanpaşa ilçesinin Yavuz Mahallesi Peştemalcı Caddesi üzerinde tescilli ikinci grup sivil mimarlık örneği olan bina Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi tarafından \'Miras Atölyesi\' projesi kapsamında bir süre önce restorasyona alındı. Bugün binada çalışanlar çatı katı arasında el bombaları olduğu görünce durumu polis ve belediye yetkililerine bildirdi. Gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alarak, uzman ekibe haber verdi. Uzman ekibin gelmesinin ardından Peştamalcı Caddesi çift yönlü trafiğe kapatıldı. Uzman ekipler binada yaptıkları çalışmada üzerinde Osmanlıca yazılar bulunan 8 el bombası ile 150 adet mavzer fişeği buldu. Bombalar, imha edilmek üzere emniyete götürülürken, mavzer fişeklerinin ise müzeye teslim edileceği belirtildi. Ekiplerin ayrılmasının ardından cadde yeniden açıldı. Tekirdağ Büyükşehir Belediye İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanı Dilşad Ergin, binanın onarımının yapıldığı sırada ekipler tarafından el bombası gördüklerini ve durumun polise bildirildiğini söyledi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-----------------------------

-Mühimmat bulunan tarihi bina

-Bina etrafında polisin aldığı önlemler

-İtfaiye ekiplerinin olay yerine gelmesi

-Mühimmatların fotoğrafları

-Detaylar

Haber-Kamera: Ruhan YALÇIN/TEKİRDAĞ,(DHA)

=======================================

FETÖ\'den tutuklu Garnizon Komutanı\'na müebbet hapis cezası

Samsun\'da, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında tutuklanan eski Garnizon Komutanı Tuğgeneral Mehmet Şükrü Eken\'in yargılanmasına 3\'üncü Ağır Ceza Mahkemesi\'nde devam edildi. Mahkeme heyeti Eken\'i \'cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti Anayasası\'nın öngördüğü düzeni ortadan kaldırmaya veya bu düzenin yerine başka bir düzen getirmeye veya bu düzenin fiilen uygulanmasını önleme\' suçundan müebbet hapis cezasına çarptırdı.

15 Temmuz darbe girişiminin ardından polisin başlattığı FETÖ/PDY soruşturması kapsamında gözaltına alınan eski Garnizon Komutanı Tuğgeneral Mehmet Şükrü Eken son kez hakim karşısına çıktı. Hakkında Samsun 3\'üncü Ağır Ceza Mahkemesi\'nde hakkında \'cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti Anayasası\'nın öngördüğü düzeni ortadan kaldırmaya veya bu düzenin yerine başka bir düzen getirmeye veya bu düzenin fiilen uygulanmasını önlemeye\', \'cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Büyük Millet Meclisini ortadan kaldırmaya veya Türkiye Büyük Millet Meclisi\'nin görevlerini kısmen veya tamamen yapmasını engellemeye teşebbüs etmek\' ve \'cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti Devleti\'ni ortadan kaldırmaya veya görevlerini yapmasını kısmen veya tamamen engellemeye teşebbüs etmek\' suçlarından 3 kez ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası ile \'terör örgütü üyesi olmak\' suçundan da 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılan Tuğgeneral Mehmet Şükrü Eken\'in basına kapalı olarak gerçekleşen duruşmasında karar çıktı. Mahkeme heyeti, tutuklu eski Garnizon Komutanı Tuğgeneral Mehmet Şükrü Eken\'i \'cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti Anayasası\'nın öngördüğü düzeni ortadan kaldırmaya veya bu düzenin yerine başka bir düzen getirmeye veya bu düzenin fiilen uygulanmasını önleme\' suçundan müebbet hapis cezasına çarptırdı.

Haber:Hakan AKGÜN/SAMSUN,(DHA)

========================================

Lastiği patlayan otomobil tarlaya devrildi: 5 yaralı

Adıyaman\'da lastiğinin patlaması sonucu kontrolden çıkıp buğday tarlasına devrilen otomobildeki 5 kişi yaralandı.

Kaza, bu sabah Adıyaman- Şanlıurfa karayolunun 35\'inci kilometresinde meydana geldi. Bozova yönüne ilerleyen Ziyaeddin Şeker (39) yönetimindeki 45 HC 0209 plakalı otomobil, sol arka lastiğinin patlaması sonucu kontrolden çıkıp, buğday tarlasına devrildi. Kazada sürücü Şeker ile otomobilde bulunan Mehmet Şükrü Şeker (15), Remziye Şeker (40), İbrahim Halil Şeker (9) ve Harun Şeker (3) yaralandı. Yaralılar, ihbarla olay yerine gelen sağlık görevlileri tarafından ambulanslarla Adıyaman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne götürüldü. Acil serviste tedaviye alınan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

------------------------------

- Adıyaman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi

- Ambulansların acil servise girişi

- Yaralıların ambulanslardan indirilmesi

- Yaralıların acil servise götürülmesi

- Genel ve detay görüntüler

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 200 MB

Haber-Kamera: Mahir ALAN-ADIYAMAN,(DHA)

========================================

ÖZEL-Balıklıgöl\'deki hissesini 9 milyon liraya satılığa çıkardı

Şanlıurfa\'nın simgesi olan ve dünyanın tek doğal akvaryumu olarak bilinen Balıklıgöl platosundaki 688,88 metrekarelik alanda inşa edilen Halil-ür Rahman Medresesi\'nin mirasçılarından Mustafa Nimetoğlu (35), sahip olduğu yüzde 9\'luk 62 metrekarelik hissesini, internet sitesinde ilanla \'arsa\' adı altında 9 milyon liraya satılığa çıkardı. İlanda \'Dünyevi değil, uhrevi değeri çok daha fazladır\' denilen satışı görenler şaşkınlığını gizleyemedi.

İstanbul\'da yaşayan Mustafa Nimetoğlu, mirasçısı olduğu Şanlıurfa\'nın tarihi mekanı olan Balıklıgöl platosundaki 688,88 metrekarelik alana kim tarafından ve ne zaman inşa edildiği bilinmeyen \'L\' şeklindeki Halil-ür Rahman Medresesi\'ndeki yüzde 9\'luk olan 62 metrekare olan hissesini, \'arsa\' adı altında satılığa çıkardı. Bir internet sitesine ilan veren Nimetoğlu, mirasçısı olduğu SİT alanı içerisinde yer alan hissesini, 9 milyon liraya satacağını duyurdu. İlanı görenlerin şaşkınlığını gizleyemediği ilandaki medresenin yüzde 9 hissesini elinde bulunduğunu belirten Nimetoğlu, fotoğraflarını ve tapusunu paylaştığı alan ile ilgili şunları yazdı:

\"İnşaat izni yoktur. Toplam Hisse; işaretli yapılar + suyun 4 metresini içermektedir. Dünyevi değil, uhrevi değeri çok daha fazladır.\" İstanbul\'da yaşayan Nimetoğlu, ilana yoğun ilgi gösterildiğini belirterek, ilan sonrası telefonlarının susmadığını ifade etti. Dolandırıcı olmadığını kaydeden Nimetoğlu, yapacakları satışta kesinlik manevi duyguları olan kişilere satış yapacaklarını söyledi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-----------------------------------

- Balıklıgöl\'den havadan çekim

- Balıklıgöl\'de satılığa çıkarılan medrese bölümü

- Balıklıgöl\'ü gezenler

- Satılık ilanıyla ilgili açıklamada bulunanlar

- Genel ve detay görüntüler



GÖRÜNTÜ BOYUTU: 300-194MB

Haber:Ali LEYLAK-Kamera: Ömer ŞULUL/ŞANLIURFA,(DHA)

=========================================

Polis, 50 bin liranın sahibini arıyor

Adana polisi, kendisini hakim, savcı veya polis olarak tanıtarak cep telefonundan ulaştıkları kişileri dolandıran bir şebekeyi teknik olarak takip ederken, Ağrı\'da dolandırılan bir kişinin ATM\'den 50 bin lira para yatırdığını belirledi. Parayı bloke eden polis, görüntüsüne ulaştığı mağdurun ismini belirlemek için çalışma başlattı.

Adana Emniyet Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, telefon dolandırıcılarına yönelik yaptığı teknik takip sırasında 1 Mart\'ta Ağrı\'da bir kişinin 50 bin lira para yatıracağını belirledi. Ancak mağdura ulaşamayan polis, dolandırıcıların verdiği hesap numarasına İbrahim Çeçen Üniversitesi yerleşkesi içinde bulunan ATM\'den yatırılan 50 bin liraya bloke koydu. Verilen hesaba yatırılan parayı kurtaran polis, dolandırılan 40 yaşlarındaki erkek mağdurun para yatırdığı ATM\'nin güvenlik kamera kayıtlarına ulaştı. Ancak mağdurun parayı ATM\'ye yatırırken, dolandırıcıların yönlendirmesiyle yanlış T.C. kimlik numarası girmesi nedeniyle ismini ve adresini belirleyemedi. Adana polisi, Ağrı\'da dolandırılan kişiye ulaşmak için çalışmasını sürdürüyor.

Görüntü Dökümü

------------------------

- Dolandırılan şahsın ATM\'de para yatırırken güvenlik kamera görüntüsü

Haber:Akif ÖZDEMİR-Kamera:ADANA,(DHA)

========================================

Portakal Çiceği Karnavalı heyecanı başladı

Portakal çiçeği kokusunun insanlara sunduğu mutluluk, heyecan, sevgi ve aşk duygusu temasıyla 2013 yılından bu yana düzenlenen “Nisan\'da Adana\'da- 6.Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı\" başladı. Tarihi günlerini yaşayan Adana, yerli ve yabancı misafirlerini ağırlarken, kentteki canlılık dikat çekici boyutlara ulaştı.Adana dışından 100 binden fazla kişinin katılımıyla gerçekleşenUluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı\'na gelenler Adana\'nın yanı sıra komşu kentlerdekiotelleri de doldurdu. Karnaval, ekonomik açıdan kente büyük ivme kazandırırken, sosyo-kültürel açıdan önemli bir boşluğu doldurmasıyla da dikkat çekiyor. Karnavalda bu yıl 120\'ye yakın etkinlik gerçekleştirilecek. \"Nisan\'da Adana\'da Portakal Çiçeği Karnavalı\'nın\" başlaması dolayısıyla Adana Valisi Mahmut Demirtaş, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü, Seyhan Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, karnaval fikrinin öncüsü Toyota Türkiye Pazarlama ve Satış A.Ş. CEO\'su Ali Haydar Bozkurt ve Karnaval Direktörü İlhami Günsel\'ın katıldığı bir basın toplantısı düzenlendi.

\"MARKALAŞMA YOLUNDA ÖNEMLİ BİR ADIM\"

Toplantıda konuşan Adana Valisi Mahmut Demirtaş, kentlerin ekonomik, sosyal ve kültürel alanda gelişip kalkınması için \"marka şehir\" sıfatının önemine dikkat çekerek \"Yerel, bölgesel, ulusal ve evrensel ölçekte tanınması yolunda gerçekleştirilen bu tip çeşitli aktiviteler, sahip oldukları zenginliklerle harmanlandığında, \'marka\' değerinin artmasına yol açıyor. Düzenlendiği ilk yıldan itibaren çok büyük ilgi çeken ve bu yıl altıncısı gerçekleştirilecek olan \"Nisan\'da Adana\'da-Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı\" Adana\'nın markalaşması yolunda atılan çok önemli adımlardan biridir\"dedi.

\"KARNAVAL BÜYÜK BİR EKONOMİ YARATTI\"

Nisan\'da Adana\'da Komitesi Başkanı Ali Haydar Bozkurt da, karnavalın ekonomik açıdan Adana\'ya büyük katkı yaptığının altını çizerek “Yola çıkarken herkesin nisan ayında Adana\'da olmasını hedefledik. Nisan\'da Adana\'da olmak ve bu güzelliği yaşatmak amacımızı asım adım hayata geçiriyoruz. Alıanacak yolumuz var. Bu yıl Adana\'da yaşayarak baharı karşılamak isteyen 100 bin kişinin Adana dışından gelmesini bekliyoruz. Bunun yanında Adana halkının katılımıyla kent sokaklarında yaklaşık yarım milyon kişi karnavalı yaşayacak\"diye konuştu. Bozkurt, 6 yıldır karnaval içinoluşturulan düzenleme komitesinin hiç bir karşılık beklemeden gönüllü olarak çalıştığını da beirterek \"Karnaval yalnızca Adana ekonomisine değil komşu kentlere de ekonomik fayda sağlamıştır. Hoşgörüyü elden bırakmadan gülen yüzlerle siyasetsiz bir hafta sonu geçirmek en büyük amackız \" dedi. Bozkurt şunları söyledi;\"Adana\'daki bakanlık ve belediye belgeli toplam 11 bin yatak kapasitesinin tamamı doldu. Keza komşu kentlerimizde de aynı durum söz konusu.Yani Adana\'da düzenlediğimiz karnavalımız Mersin, Tarsus ekonomisine de Osmaniye ekonomisine de hatta Hatay ekonomisine de katkı sağlıyor. Bu da ayrıca bizlere mutluluk veriyor.Her yıl Adana dışından gelecek konuklarımız ile birlikte karnavalın Adana\'da 80-85 milyon liralık Portakal Çiçeği Karnavalı ekonomisi yarattığı ortaya çıkıyor.Bu ekonomik canlanma küçük esnaftan başlıyor tüm Adana\'ya yayılıyor. El işleri satan kadınlarımız, yeme içme sektöründeki insanlarımız yani kısacası ekonomiyi oluşturan her unsurda bir canlanma yaşanıyor. Küçük esnafından oteline, taksicisinden sokakta lahmacun, su satana kadar herkese doğrudan dokunuyor karnavalımız.\"

\"ADANA TURİZM BÖLGESİ OLACAK\"

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü ise yaptığı konuşmada, karnavalın Büyükşehir Belediyesi için büyük anlamlar taşıdığını dile getirerek şunları söyledi;“Karnaval ateşi her yıl biraz daha büyüyor, çemberini genişletiyor. Adana\'nın adını Türkiye\'ye duyurmak, kentin pozitif tanıtımına katkı sunmak noktasında son derece önem arz eden Nisan\'da Adana\'da - Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı, kentin her açıdan vizyonunu değiştirmeye yönelik organizasyonlarının başında geliyor. Adana\'yı turizm bölgesine kazandırmak adına en önemli alternatiflerimizden bir tanesi Nisan\'da Adana\'da - Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı. Karnaval süresince Adana Büyükşehir Belediyesi olarak kentimize dışarıdan gelecek misafirlerin karnavalda mutlu ve huzurlu bir zaman dilimi geçirmeleri için tam kadro mesaide olacağız.\"

KORTEJ GEÇİŞİ, RESMİ AÇILIŞ VE KIRAÇ KONSERİ MERKEZ PARK\'TA

Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı\'nın “simgesiö durumundaki kortej geçişi bu yıl 7 Nisan Cumartesi günü saat 17:30\'da Merkez Park\'ta gerçekleştirilecek. Rekor sayıda katılımın beklendiği kortej geçişinde aylardır hazırladıkları kostümleri ile bireysel katılımcılarının yanında, gösteri grupları da kortejde olacaklar. Karnaval Kortejinde özel etkinlik grupları renkli gösterilerini yaparak yürürken, karnaval için Adana\'ya gelen çok sayıdaki ünlü sanatçı da kortej geçişini izleyenlerin arasında olacaklar. Merkez Park\'ta Saat 18:30\'da gerçekleştirilecek resmi açılışın ardından Türk Pop ve Rock müziğinin ünlü ismi Kıraç sahne alacak. Kıraç\'ın performanın ardından her yıl olduğu gibi dilek fenerleri sevgi ve dostluk için gökyüzüne salınacak.

KÜLTÜR SANAT ETKİNLİKLERİNİN SAYISI ARTTI

Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı\'nda eğlenceli etkinliklerin yanı sıra, çok sayıda kültürel ve sanatsal aktivite de düzenlenecek. Yurtiçinden ve yurtdışından gelecek onbinlerce kişi, Toros Caddesi, Atatürk Parkı, ZiyapaşaBulvarı, TepebağTurhanArınSokağı, Yaşar Kemal KültürMerkeziMeydanı, TurgutÖzalBulvarı, UğurMumcuBulvarıveMerkezpark\'ta düzenlenecek aktiviteleri yerinde izleyerek Adana\'da unutamayacakları bir hafta sonu geçirecekler. Bu aktivitelerde; dans gösterileri, üniversite müzik gruplarının konserleri, halk oyunları gösterileri, açık hava sergileri, imza günleri, açık oturumlar, söyleşiler, bando gösterileri ile birbirinden ilginç sokak şovları yer alacak. Karnavalda her yıl olduğu gibi herkesin katılımına açık; anne baba çocuk koşusu, Adana\'daki en iyi lezzetler, Arka Plandaki Adana fotoğrafları, moda tasarım, portakallı lezzetler ve kortej kostüm tasarımı gibi ödüllü yarışmalar da bulunacak.

KOSTÜM YARIŞMASI NEFES KESECEK

Karnavalın ödüllü yarışmalarından biri olan ve her yıl büyük ilgi toplayan Kostüm Yarışması\'nın finali ise 6 Nisan akşamı gerçekleştirilecek. Ümit Temurçin başkanlığındaki jüri, finale kalan 10 kostüm arasından ilk 3\'ü belirleyecek. İlk 3\'e girenler çeşitli para ödüllerinin yanı sıra, yurt dışı kariyer fırsatları da elde edecekler.

GUİNNESSREKOR DENEMESİ YAPILACAK

6\'ncı Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı etkinlikleri kapsamında 8 Nisan tarihinde Beyazevler Çamlık\'ta gitarıyla \"Akdeniz Akşamları\" şarkısını çalabilen 7 bin kişinin katılımının hedeflendiği Guinnessrekor denemesi de yapılacak. Portakal Çiçeği Karnavalı etkinlikleri kapsamında ayrıca 7-8 Nisan tarihlerinde Çukurova Belediye Binası\'nda Ulusal Satranç Turnuvası gerçekleştirilirken, 7 Nisa\'da saat 14:00\'da Merkez Park\'ta Porta-Car Tasarım Arabalar yarışı keyifle izlenebilecek.

TJK PORTAKAL ÇİÇEĞİ KOŞUSU

Karnavalda ayrıca Türkiye Jokey Kulubü\'nün Adana programında Portakal Çiçeği Koşusu da ikinci kez heyecana sahne olacak. Adana Hipodromunda yapılacak koşu 8 Nisan Pazar günü saat 20:00\'dan itibaren koşulacak yarışlar arasında yer alacak. Karnaval ile ilgili güncel duyurular ise www.nisandaadanada.com web-sitesinden, Facebook, Twitter ve Instagram\'daki \"Nisan\'da Adana\'da\" isimli hesaplardan takip edilebiliyor.

Görüntü Dökümü

-----------------------

- Toyota Türkiye Pazarlama ve Satış A.Ş. CEO\'su Ali Haydar Bozkurt\'un konuşması

- Adana valisi mahmut demirtaş\'ın konuşması

- Adana büyükşehir belediye başkanı hüseyin sözlü konuşması

- Adana çukurova belediye başkanı soner çetin konuşması

- Adana seyhan belediye başkanı zeydan karalar konuşması

- Genel ve detay görüntüler

SÜRE:04\'25\" BOYUT:269MB

Haber: Yusuf BAŞTUĞ-Kamera:Eser PAZARBAŞI/ADANA,(DHA)

=============================================

HasTavuk\'un 2018 hedefi 30 milyon dolarlık yatırım

Bk\'da ‘Gıda ve Sağlıklı Beslenme Fuarı’nda stant açan HasTavuk, 2018 yılında tüketici talep ve ihtiyaçlarını göz önüne alarak ürün portföyünü genişletirken, damızlık sektöründe de 30 milyon dolar üzerinde yatırım hedefliyor.

Network Fuarcılık ve Merinos AKKM iş birliği ve Bursa Kent Konseyi katkılarıyla hazırlanan ‘Gıda ve Sağlıklı Beslenme Fuarı’nda stant açarak halkı beyaz et konusunda bilinçlendiren HasTavuk, ziyarete gelen halka beslenmede tavuğun önemi anlatılıyor. Dünya ve Türkiye\'de sektördeki gelişmelerle ilgili bilgi veren HasTavuk A.Ş. Genel Müdürü Şahin Aydemir, \"Türkiye tavukçulukta dünyanın önünde. Dünyanın en gelişmiş teknolojilerine sahibiz. Türkiye hayvansal potansiyeli karşılamanın yanında, dünyada 58 ülkeye ihracat yapan bir yapıya sahip\" dedi. Firma hakkında da bilgiler veren Aydemir, şunları kaydetti:

\"Bu sektör içerisinde 1972 yılında başladığımız yolculuğumuza, her geçen gün yeni ivmeler ve ufuklar katarak devam etmekteyiz. Özellikle 2013 yılında yeni hizmete giren beyaz et üretim tesisimizle dünyanın en son teknolojisi ve kuru kesim tamamen elle kesim yapmaya başladık. Bu tesisimizde ürettiğimiz ürünlerimizi dünyanın 28 ülkesine ihracat etmekteyiz. En son da Japonya’ ya yaptığımız ihracatımızla bunu taçlandırmış durumdayız. Japonya dünyanın en kaliteli ve en seçici beyaz et tüketicilerinin bulunduğu ülkelerden bir tanesidir. Yaş ömrü olarak da en uzun yaşayan insanların olduğu bir ülkedir. Beslenmelerine baktığımızda dünyanın en fazla yumurtasını, balık ve tavuğunu tüketiyorlar. Biz de bu konuda Japonya halkından öğreneceklerimizin çok olduğunu düşünüyoruz.\"

\'MARKALI ÜRETİMİ TERCİH EDİN\'

Merdiven altı üretim konusunda da uyarılarda bulunan Aydemir, \"Gıda üretim mevzuatı ve özellikle tavukçuluk sektöründe mevzuat çok katı. Merdiven altı üretimlere halkımızın korunmasının en kolay yolu, markalı üretimi tercih etmeleri. Her markalı üretim, mutlaka devlet tarafından denetlenmektedir. Böylece son tüketiciye sağlıklı ürün sunulmaktadır. Bu yüzden halkımızı markalı ürünleri tercih etmeye davet ediyorum\" diye konuştu.

İHTİYAÇLARA UYGUN YENİ YATIRIMLAR

Şirketin 2018 yılı hedeflerini de anlatan Genel Müdürü Şahin Aydemir, \"İnsanların ihtiyaçları her geçen gün değişiyor, gelişiyor. Hizmet vereceğimiz sektör tavukçuluğun yapısında çok ciddi gelişmeler var. HasTavuk da tüketicinin ihtiyaç ve isteklerine paralel olarak halkımızın daha kolay tüketeceği ve kolay ulaşabileceği, halkımızın daha fazla yararlanabileceği işlenmiş ürünler, hazır gıdalar ve doğranmış tavuk ile 2018 yılında yeni hedefler belirlemişi durumda. Yine damızlık sektöründe bu yıl da 30 milyon dolar üzerinde yatırım ve istihdam hedefimiz bulunmakta\" ifadelerini kullandı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

------------------------------

-Açıklamalar

-Detaylar

3 dk 2 sn 229 mb

Haber:Halil ÖZÇOBAN/BURSA, (DHA)