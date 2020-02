DHA YURT BÜLTENİ-7

\'Biz burdayız\' diyen Anadolu Farm\'ın kurucusu, yurt dışına kaçmak isterken yakalandı (Görüntü Ekiyle Yeniden)

\'ÇİFTLİK BANK\'IN GÜNAH KEÇİSİ OLDUK\'

Anadolu Farm olarak bilinen Ekolium Bilişim, Yazılım, Tarım, Hayvancılık, Oto Turizm, Gıda, Lokanta Sanayi Ticaret A.Ş.\'ye yönelik operasyonda gözaltına alınan, kendisinin şirketin kurucusu olduğunu iddia eden İsa Karademir, Emniyet Müdürlüğü\'ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Eğitim ve Araştırma Hastanesi Adli Tabipliği\'nde sağlık kontrolünden geçirilen İsa Karademir gazetecilerin sorularına “Kaçarken yakalanmadım arkadaşlar. Ben kendim teslim oldum. Yalan haber yapmayın. Kısacası Çiftlik Bank\'ın günah keçisi oldukö diye konuştu.

6 KİŞİ TUTUKLANMIŞTI

Merkezi Kayseri’de bulunan, şirketin yönetim kurulu başkanı Fehmi Özakan (25), internet sitesi yöneticisi İbrahim K., programın yazılımcısı R.T., firma çalışanı E.K. ve 2 şube müdürü, soruşturma kapsamında daha önce tutuklanmıştı.

Edirne\'deki nehirlerde \'kırmızı alarm\' sürüyor

Edirne\'de aşırı yağışların ardından Tunca ve Meriç Nehri\'ndeki debilerde artış devam ediyor. Ayaklarına su dolan tarihi Tunca ve Meriç köprüsü trafiğe kapatılırken, DSİ 11\'nci Bölge Müdürü Nesip Özden, su seviyesinin yükseleceğini ancak tehlikeli bir durumun olmadığını söyledi.

Edirne\'de aralıklar süren sağanak yağmur ve Bulgaristan\'da karların erimesinin ardından başlayan Tunca ve Meriç nehirlerindeki artış devam ediyor. Özellikle Tunca nehrinde bir haftadır süren artış, son 24 saatte DSİ ölçümlerine göre 300 metreküp/saniyenin üzerine çıktı. Tunca\'nın yanı sıra kentte son yağışların arından Yunanistan ile sınırı oluşturan Meriç nehrinde de artış gözlendi. Tunca nehrinin Kırkpınar Güreşleri\'nin yapıldığı Sarayiçi mevkiinden geçen bölümlerinin taşması sonucu Er Meydanı günlerdir sular altında. Yaklaşık 10 bin kişinin yaşadığı Yıldırım ve Yeniimaret Mahalleri\'ne ulaşımı sağlayan, Kanuni, Fatih, Saraçhane ve Yanlızgöz Köprülerini trafiğe kapattı. Tarihi köprüler taşkın sularına gömülürken, Edirne Merkeze bağlı Değirmenyeni ve Avarız Köylerine giden yollarda suyun asfalt üzerinden akması nedeniyle trafik ekipleri tarafından trafiğe kapatıldı. Yerleşim yerlerine ulaşım alternatif yollardan sağlanıyor. Kent merkezini yaklaşık 5 bin kişinin yaşadığı ve kamu kurumlarının sosyal tesislerinin bulunduğu Karaağaç Mahallesi\'ne bağlayan tarihi Tunca ve Meriç Köprüleri de suların ayakları doldurmasıyla nedeniyle tedbir amaçlı trafiğe kapatıldı. Karaağaç Mahallesi\'ne ulaşım yeni yapılan köprü üzerinden sağlanıyor. DSİ Kirişhane istasyonu verilerine göre, Meriç Nehri\'ndeki debi 1353 metreküp/saniye, Tunca nehri ise 307 metreküp/saniye olarak ölçüldü. DSİ 11\'nci Edirne Bölge Müdürü Nesip Özden, nehirlerdeki artışın süreceğini ifade ederek, \"Edirne\'de Meriç Nehri saat on itibariyle 1342 metreküp/saniyeye debiye ulaşmıştır. Debideki artış olup olmayacağı konusunu, Arda Nehri\'ndeki barajlardan bırakılacak su miktarı belirleyecek olup şu an için kesin bir sonuca varmış değiliz. Önümüzdeki saatlerde arkadaşlarımız Bulgaristan\'daki Arda Nehri üzerindeki istasyonlarla irtibat kurup durumu izleyeceğiz. Şu an için sıkıntılı bir durum yok\" dedi.

\'SU SEVİYESİ DÜŞECEK\'

Su seviyesinin düşeceğini belirten Özden şunları söyledi:\"Dünkü almış olduğumuz yorumlara göre Meriç Nehri\'nde debi en fazla 1750 metre küpe ulaşacağı. Ancak ulaşmaya bilir bu seviyeye. Önümüzdeki 15 gün için yağış görünmüyor. Eğer Arda Nehri\'ndeki savaklanan suda düşme olursa Meriç Nehri\'nde su seviyesi düşecektir. Arda Nehri\'nde 270 metreküp/saniye su beklerken, oradaki karlardan yağışlardan gelen suyla 440 metreküp/saniyeye çıkmıştır. Biraz daha artarsa Edirne\'de su seviyesi yükselecek. Şu an için sıkıntılı bir durumumuz yok. Bütün ulaşımlar sağlanıyor. Biz tedbir amaçlı köprülerde ulaşımı engelledik. Tunca Nehri\'nde artış beklemiyoruz\"

\'BULGARİSTAN\'DA BARAJLAR DOLU\'

Bulgaristan\'daki barajların dolu olup, olmadığının sorulması üzerine koşan Özden, \"Şu anda Bulgaristan\'daki barajlar dolu ve enerji üretimi yapıyorlar. 270 metreküp/saniye enerjiden su geliyor. Şu an fazla gelen su eriyen karlardan, yağan yağmurdan, savaklanan sular. Kapaklar zaten açık. Eğer kar erimesi ve yağmur durursa bu seviye düşecektir. Şu an için duracak gözüküyor. Şu ana kadar gece ve gündüz ekiplerimiz sahada tedbirler alıyor. Bir sıkıntı gözükmüyor\" şeklinde konuştu. Kentte taşan nehirlerin kıyısına gelenler ise suyun yükselişini izleyip, hatıra fotoğrafı çekildi.

Düzce\'de hafif şiddette 3 deprem/EK

KAYMAKAM: ŞİDDETLİ HİSSEDİLDİ

Gölyaka Kaymakamı Adem Keleş ilçede meydana gelen depremlerde hasar oluşmadığını belirterek, \"Bugün sabah itibarı ile 08.05\'de başlayan bir dizi deprem oldu. Çok yüzeysel bir deprem olduğunu tahmin ediyoruz. Bu sebeple biraz şiddetli hissedildi. Okulların başlamasına ders saatine denk geldiği için öğrencilerimiz deprem tatbikatından öğrendikleri genel bir alışkanlık sebebiyle okullarını hemen tahliye etti. O sebeple öğrencilerimiz içerisinde bir korku ve panik oluştu. Bu sebeple okullara bir gün ara verdik. Herhangi bir hasarımız yok\" dedi. Okullarından evlerine dönen çocuklar ise, çok korktuklarını söyleyerek, \"Çok korktuk. Okul çok sallandı, daha sonra sıraların altına girdik. Öğretmenler \'okulu boşaltın\' dediler. Okulu boşalttık, daha sonra velilerimiz gelip bizi aldı\" dediler. Vatandaşlar ise 1999 yılında yaşanan deprem nedeniyle korku yaşadıklarını ifade ederek, bugün yaşanan deprem nedeniyle de korktuklarını belirtti. İlçeye gelen AFAD ekipleri ise bir süre ilçe merkezinde bekleyerek, özellikle okullardan evlerine giden çocuklara korkulacak bir durum olmadığı yönünde söylemlerde bulundu.

Kayseri\'de FETÖ şüphelisi 7 asker adliyede

Kayseri\'de askeri personele yönelik düzenlenen FETÖ/PDY operasyonunda gözaltına alınan 43 şüpheliden 7’si daha adliyeye gönderildi.

Cumhuriyet Başsavcılığı\'nın yürüttüğü FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, aralarında muvazzaf subay ve astsubayların da bulunduğu 85 askeri personel hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlar Müdürlüğü\'nce (KOM), 20 Mart\'ta Kayseri merkezli 18 ilde şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda 43 kişi yakalandı. Emniyette sorguları tamamlanan, askeri personeller adliyeye gruplar halinde sevk edilmeye devam ediliyor. Bugün, 7 şüpheli daha, Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi Adli Tabipliği\'nde sağlık kontrolünden geçirilerek, nöbetçi mahkemeye getirildi.

22 yıl önce şehit olan polisin adı Beytüşşebap\'ta Kütüphaneye verildi

Şırnak\'ın Büştüşşebap ilçesinde Emniyet Genel Müdürlüğü\'nün desteğiyle kurulan Kütüphaneye, 1996 yılında Şırnak merkezde şehit olan polis memuru Necmettin Evin\'in adı verildi.

Beytüşşebap ilçesinde, Emniyet Genel Müdürlüğünce yürütülen Çocuk ve Gençler Sosyal Koruma ve Destek Programı (ÇOGEP) kapsamında Çok Programlı Anadolu Lisesinde Z (Zenginleştirilmiş) Kütüphane kuruldu. Okulda bulunan 2 boş sınıfın restorasyonu yapılmasının ardından gönderilen binlerce kitapla kurulan kütüphane düzenlenen törenle açıldı. Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Murat Şener, İlçe Emiyet Müdürü Oğuz Olgun ile çok sayıda davetlinin katılımıyla açılan kütüphanede, öğrenciler okumaya dikkat çekmek amacıyla cadde üzerinde de kitap okudular. Kütüphaneye, 1996 yılında şehit olan polis memuru Necmettin Evin\'in adını yaşatmak için kütüphaneye verdiklerini anlatan Kaymakan Murat Şener, \"İlçemiz yıllardır terör olaylarıyla anılıyordu. Çocuklarımız çeşitli yönlendirmelerle, zorlamalarla, kandırmalarla insanları taşladıkları, polisi taşladıkları bir coğrafyada yaşadık. Çok şükür ki, bugün polislerimiz bu çocuklarımıza kütüphane hediye ettiler. Kütüphaneye de Şırnak\'ta operasyonlar sırasında şehit olan Necmettin Evin\'in ismin verdik. Hatırasını burada yaşatmış oluyoruz. Bu bakımdan güzel bir hizmet oldu. Emniyet Genel Müdürlüğüne teşekkür ediyorum\"dedi. Çok Programlı Anadolu Lisesi\'nde 2 yıldır görev yapan tarih öğretmeni İbrahim Doğru ise, Beyetüşebap\'ta kitap okuma alışkanlığını geliştireceklerini ifade ederek, \"Biz geldiğimizde, öğrencilerimizde kitap okuma alışkanlığı çok düşüktü. Kendi aramızda okul idaresiyle beraber bir karar aldık. Öğrencilerimize kitap okutmak amacıyla boş durduğumuz her saatte, her yerde kitap okumayı tavsiye ettik. İnşallah Beytüşşebap\'ın kitap okuma alışkanlığını arttıracağız. Bundan 3-5 yıl önce istemediğimiz olaylar bölgedeki gençler askere, polise taş atmakla gündeme gelmişlerdi. Bu taş atma olayı artık olmayacak. Çocuklar hem okuyup bilinçlenecek hem de polis ve askerle dost olacaklar. Şu anda da öyle zaten\" diye konuştu.

Silopi’de felçli hastaların fizik tedavisi, uzay kafes sistemiyle eğlenceye dönüştü

Şırnak’ın Silopi ilçesinde felçli hastaların fizik tedavilerine yardımcı olan uzay kafes sistemi sayesinde felçli hastaların tedavileri eğlenceye dönüştü.

Silopi’de özel bir rehabilitasyon merkezince kurulan kafes sistemiyle tedavi yöntemi, felçli hastalara büyük kolaylık sağlıyor. Uzay kafesi denilen sistem, ön ve alt cephesi açık, diğer kısımları kapalı olan ve demir ray ile halatlardan oluşan bir mekanizmadan oluşuyor. Beraberinde koşu bandı ve yükseklik torbası bulunan kafes sistemi, çocuk ve yaşlı nörolojik rahatsızlığı bulunan tüm hastaların tedavisinde kullanılıyor. Fizik tedavi süresini eğlenceli hale dönüştüren sistem sayesinde, yürüme engelli, felçli hastaların düşme korkusunun da önüne geçilerek, hastanın iyileşme sürecine katkı sağlıyor. Sistemin ilk kullanıcısı 8 yaşındaki Furkan Düzgün, daha önce yürüme konusunda yaşadığı korkuyu uzak kafesi sistemi sayesinde atlattı. Sistem sayesinde raylı sisteme halatlar ile bağlanan küçük Furkan, ayaklarını ileri doğru küçük adımlar şeklinde hareket ettirmeyi başardı. Önüne konulan futbol topuna ayağıyla dokunan ve durduğu yerde kendisini yukarı doğru çekerek zıplayan Furkan, artık kendi başına korkmadan bir çok hareketi cihaz sayesinde yapabiliyor. Uzak kafes sistemi hakkında bilgi veren Fizyoterapist Delil Kocakaplan, \"Kafes sistemini daha çok nörolojik problemi olan çocuklarda, destek eğitim olarak kullanıyoruz. Çocuklarımızın ayakta durma becerilerini geliştirmek, dengelerini geliştirmek, yürümelerine destek olmak düşme problemlerini engellemek, özgüven kazandırmak çok güzel yardımcı bir cihazdır. Tedavilerimiz daha çok oyun havasında geçtiği için çocukların tedaviye daha çok katılmasını sağlıyor\" dedi. Rehabilitasyon merkezinde Furkan’ın tedavisine yardımcı olan Fizyoterapist Derya Atar ise, \"Furkan ile daha önce tedaviye başladığımızda sıfır durumdaydı. Ayakta durma dengesi yoktu. Destekli bir şekilde ayakta duramıyordu. Oturma dengesi yoktu. Kafes sistemine başladığımızdan beri oturma dengesini sağladık. Ayakta durma korkularını yendik. Tedavimiz gayet iyi durumda ilerliyor. Ayrıca Furkan’ın buraya gelmesini daha istekli bir şekilde sağladık\" diye konuştu.

Mermere can verenler buluştu

İzmir\'de \"Doğal taşı kaynağında deneyimleyin\" sloganıyla 24’üncü açılan Uluslararası Doğaltaş ve Teknolojileri Fuarı (MARBLE), mermere şekil veren dünya devlerini buluşturdu. 13 ülkeden 60\'ın üzerinden yabancı alıcıyı ağırlayacak fuarda ağırlıkları 10 ile 30 ton arasında değişen bin 500 blok

sergilendi. Türkiye\'de tespit edilen 650 farklı renk ve dokudaki doğal taşlar, büyük ilgi gördü.

İzmir’le özdeşleşen ve bir dünya markası haline gelen MARBLE’ın açılışı, önemli isimleri de Gaziemir’deki Fuarizmir’de bir araya getirdi. Fuarın açılış saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Açılışa İzmir Vali Yardımcısı Uğur Kolsuz, Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdür Yardımcısı Hakan Kızartıcı, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Sabri Ünlütürk, Ege Maden İhracatçıları Birliği Başkanı Mevlüt Kaya, Türkiye Mermer Doğaltaş ve Makinaları Üreticileri Birliği (TÜMMER) Yönetim Kurulu Başkanı Raif Türk, İstanbul Maden İhracatçıları Birliği Başkanı Aydın Dinçer, İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Zekeriya Mutlu, MHP İzmir Milletvekili Oktay Vural ve çok sayıda davetli katıldı. Fuarizmir’de sergilenen blok mermer sayısı geçen yıla göre büyük bir artış gösterdi. Ağırlıkları 10 ile 30 ton arasında değişen bin 500 blok

sergilendi.

13 ÜLKEDEN 60 KATILIMCI

Yaklaşık 30 bin ton ağırlığında blok mermer ve stantların da yer aldığı fuarın açılışında konuşan Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdür Yardımcısı Hakan Kızartıcı, bakanlık tarafından MARBLE’a verilen desteği anlattı, fuarın bu noktalara gelmiş olmasından dolayı gurur duyduklarını söyledi. Kızartıcı, \"Tanrının bir lütfu olarak doğaltaş konusunda dünyada lideriz. Bu fuar dünyada artık türünün en iyilerinden oldu. Birçok sektörde ihracatçıyız ama mermer doğaltaş sektörümüzün kendisini ayrıştırarak geldiği noktadan ötürü sektörü tebrik ediyorum. Doğaltaş sektörümüz için daha yüksek katma değerli, daha yüksek fiyatla, birbirimizle değil de başka ülkelerle kuvvetli rekabet ederek, daha fazla ürün satma amacındayız. Bakanlık olarak bütün sektörlerde olduğu gibi mermer sektörünü de destekliyoruz. Bakanımızın talimatıyla seçilmiş yurt içi fuarlarımızı destekliyoruz. Ayrıca her sene yaptığımız gibi önemli fuarlara alım heyetlerimiz oluyor\" dedi. Hakan Kızartıcı, Ekonomik Bakanlığı olarak 13 ülkeden 60’ın üzerinden yabancı alıcıyı fuara getirdiklerini söyledi.

\"SÜREKLİ BÜYÜDÜK\"

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu da mermer fuarının ülke ekonomisine etkisine değinerek, şunları söyledi:\"Sektöründe ekonomik hesaplamalara göre birinci olduğu varsayılan ama nereden bakarsanız bakın dünyanın ikinci mermer fuarıdır. 24 yıl önce 47 mermerci ile başlayan İzmir Mermer Fuarı’nın ihracatı o yıl 40 milyon liradır. Geçen yıl ihracatımız 2 milyar 100 milyon lira civarındadır. Fuara katılanların sayısı ile ihracatımız 18 sene at başı gitmiştir. Dünya ülkelerinin kalkınmışlığında çevre bilinci, çevrenin korunması, o ülkelere en az kalkınma kadar nitelik katmaktadır. Üretimde, çevrenin mutlaka göz önünde tutulması, dünyanın geleceği için zorunludur. Bu fuar alanında dört yıldır fuarımızı sürekli büyüterek yolumuza devam ediyoruz. Fuarlarımızı belediye bütçesinden finanse ediyoruz. Hem ihracatı artırmak hem ülke sektörlerini dünyaya sunmak, alıcı, satıcı ve imalatçıları burada buluşturmak ve kentimizin kalkınmasına, ülkemizin kalkınmasına katkıda bulunmak üzere bu etkinlikleri yapıyoruz.\" İstanbul Maden İhracatçıları Birliği Başkanı Aydın Dinçel ise maden ihracatının yarısını oluşturan doğaltaşın özelinde çok kıymetli olduğunu söyledi. Dinçel, doğaltaşın 40 milyar dolara yakın Türk ekonomisine katkısının olduğunu belirtti. Konuşmaların ardından açılışa katılanlar, fuar alanını gezdi. Fuar, 10.00 ile 18.00 saatleri arasında ziyaretçilere açık olacak.

KUTU- 1

KATILIMCI SAYISI ARTTI

Yeni doğal taş örneklerinin tanıtımının yapılacağı, en son teknoloji iş ile mermer makineleri ve makine sarf malzemelerinin sektör temsilcileriyle buluşacağı MARBLE Fuarı, sadece profesyonel ziyaretçilere açık olacak. Her yıl büyüyen MARBLE, bu yıl da her alanda gelişme gösterdi. 2017 yılında 139 bin metrekarelik alanda düzenlenen fuar, bu yıl 150 bin metrekare alanda gerçekleşecek. Toplam stant alanı 54 bin metrekareden 57 bin 51 metrekareye yükseldi. Geçen yıla oranla katılımcı sayısı 213’den 220’ye yerli firma sayısı 896’dan 923’e çıktı. 23. MARBLE’da bin 109 olan katılımcı sayısı toplamda bin 143 oldu. A, B ve C Holü’nde firmalar doğal taş çeşitleri sergileyecek, yine C Holü’nün arka bölümü ise Uluslararası Katılım Alanı olacak. Afganistan, Çin, Hindistan, İran ve Brezilya, bu özel alanda milli katılımla yer alacak. D Holü’nde makine sarf malzemeleri, açık alanlarda ise makineler sergilenecek.

KUTU -2

FUARIN YABANCI KONUKLARI

Fuarda Afganistan, Arnavutluk, Almanya, Amerika Birleşik Devletleri, Azerbaycan, Belçika, Birleşik Arap Emirlikleri, Brezilya, Büyük Britanya, Çin, Danimarka, Fransa, Güney Kore, Gürcistan, Hindistan, Hong Kong, Irak, İngiltere, İran, İspanya, İsrail, İtalya, Japonya, Katar, Mısır, Moritus, Polonya, Rusya, San Marino, Suudi Arabistan, Ukrayna, Vietnam ile Yunanistan’la birlikte 33 ülkeden 220 yabancı katılımcı yer alacak. Geçtiğimiz yıl bu sayı 31’di. Ayrıca Aydın, Adana, Adıyaman, Afyonkarahisar, Amasya, Ankara, Antalya, Balıkesir, Bilecik, Burdur, Bursa, Çanakkale, Denizli, Diyarbakır, Elazığ, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, Isparta, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Karabük, Karaman, Kastamonu, Kayseri, Kırşehir, Kocaeli, Konya, Kütahya, Malatya, Manisa, Mersin, Muğla, Nevşehir, Osmaniye, Sakarya, Samsun, Sivas, Şırnak, Tekirdağ, Trabzon, Uşak ve Yalova’dan 923 katılımcı fuarda yerini alacak.

KUTU -3

RENK RENK DOĞAL TAŞLAR BU FUARDA

Türkiye’de tespit edilen 650 farklı renk ve dokudaki doğal taşların en güzel örnekleri MARBLE’da yer alacak. Uluslararası piyasada en tanınmış mermer çeşitlerinden olan Süpren, Elazığ Vişne, Akşehir Siyah, Manyas Beyaz, Bilecik Bej, Kaplan Postu, Denizli Traverten, Ege Bordo, Milas Leylak, Gemlik Diyabaz ve Afyon Şekeri gibi çeşitler MARBLE’da sergilenecek. Ayrıca yeşil, beyaz, turuncu başta olmak üzere pek çok değişik renk ve desende oniks tarzı mermer de fuarda yer alacak. Ekonomi Bakanlığı koordinatörlüğünde, Ege İhracatçı Birlikleri ve İZFAŞ işbirliği ile fuar süresince organize edilecek “Alım Heyetiö programına Çin, Hindistan, İngiltere, Almanya, Fransa, Suudi Arabistan ülkelerinden katılım olacak. Geçtiğimiz yıl iki gün içinde 9 bin 265 ticari görüşmenin kaydedildiği program kapsamında bir araya gelen satın almacılar, Türkiye doğal taş ihracatını doğrudan etkileyecek ticari anlaşmalara imza atacak.



