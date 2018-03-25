DHA YURT BÜLTENİ-7

1)CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: BU MİLLETE İHANET EDENLERİ AFFETMEYİZ

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, vatanı böldürtmeyeceklerini belirterek “Buna gayret edenler vardı görüyorsunuz. PKK\'sı MKK\'sı falan ne oldu? Gabar’da, Cudi\'de, Tendürek dağlarında inlerine gireceğiz dedik. Girdik mi? Gömdük mü onları? Açtıkları çukurlara gömdük mü? Nereye kaçtılar? Suriye\'ye, kovaladık mı? Onlar kaçıyor biz kovalıyoruz. Fırat Kalkanı\'nda kovaladık. Ondan sonra Afrin\'de kovaladık. Şimdi devam ediyoruz. Şu anda 3 bin 700\'ü aşkın terörist etkisiz hale getirildi. Bu millete ihanet edeni affetmeyiz\"dedi..Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin 6’ıncı İl Kongresi’ne katılmak üzere Giresun’a geldi. Ordu-Giresun havalimanında karşılanan Erdoğan’a, Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ, Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, AK Parti Genel Başkan Yardımcıları Hayati Yazıcı, Mustafa Ataş, Ravza Kavakçı Kan’da eşlik etti. Erdoğan buradaki karşılamanın ardından kongrenin yapılacağı 19 Eylül Kapalı Spor Salonu’na geçti. Salon önünde kendisini bekleyen vatandaşlara parti otobüsü üzerinden seslenen Erdoğan, yola çıkarken ‘Uzun ince bir yoldayız, gidiyoruz gündüz gece’ dediklerini hatırlatarak durmayacaklarını ve hak yolda son nefeslerine kadar yürüyeceklerini söyledi. Erdoğan, “Ne diyecekler, ‘Ak kadrolar dağ taş demediler, her tarafta ne yapılması gerekiyorsa yaptılar, yapmaya da devam ettiler.’ Çünkü biz bunun için varız. Göreve geldik Samsun-Sarp yolunun yüzde 36’sı yapılmıştı, bunu biz tamamladık. Bu dağları biz deldik. Hatırlarsınız o geçitleri. Benim yaşımda olanlar bilir. Oralardan geçmek nasıl zordu değil mi? Otobüsün bir tarafından aşağıya doğru bakamazsın. Biz tünelleri açtık hamdolsun. Şimdi bu sahil yolu Sarp\'a kadar bitti. Daha neler olacak neler. İnşallah şimdi buradan sahilden şehre doğru tünellerle gireceğiz, Anadolu\'yu Karadeniz\'e bağlayacağız. Allah\'ın izni ile bizde varız. İnanıyoruz. İnanç öyle bir şeydir ki tekeden bile süt çıkartır. Yeter ki inan, azmet çalış hepsi olur.ö dedi.

‘NURETTİN BEY FINDIKLARI ELİME TUTUŞTURDU’

Giresun’dan bir şey istemeye geldiğini ifade eden Erdoğan, “Gerçi Nurettin bey fındıkları elime tutuşturdu ama ben sizden daha başka bir şey istiyorum. Bu bizim Rabia\'mız. Bu Rabia\'da neler var. Tek Millet, Tek Bayrak, Tek Vatan, Tek Devlet. Tek Millette, Türk\'ü ile, Kürt\'ü ile, Arap\'ı ile Laz\'ı ile Çerkez\'i ile Gürcü\'sü ile Abaza\'sı ile Boşnak\'ı ile 81 milyon tek milletiz. Biz yaratılanı yaratandan ötürü seviyoruz. Parası pulu olduğu için değil, makamı mevkisi olduğu için değil sadece beni yaradan Allah onları da yarattığı için seviyoruz. İnsanlara böyle bakacağız. Ayırt etmeyeceğiz. İnsanlara hoşgörü ile yaklaşacağız bize bu yakışırö diye konuştu.

\'BU MİLLETE İHANET EDENİ AFFETMEYİZ\'

Vatanı bölme gayretinde olanlar olduğunu kaydeden Erdoğan, vatanı böldürtmeyeceklerini belirterek şöyle konuştu:

“Buna gayret edenler vardı görüyorsunuz. PKK\'sı MKK\'sı falan ne oldu? Gamarda, Cudi\'de, Tendürek dağların inlerine gireceğiz dedik. Girdik mi? Gömdük mü onları? Açtıkları çukurlara gömdük mü? Nereye kaçtılar? Suriye\'ye, kovaladık mı? Onlar kaçıyor biz kovalıyoruz. Fırat Kalkanı\'nda kovaladık. Ondan sonra Afrin\'de kovaladık. Şimdi devam ediyoruz. Şu anda 3 bin 700\'ü aşkın terörist etkisiz hale getirildi. Bu millete ihanet edeni affetmeyiz. Tek devlet. Türkiye Cumhuriyeti devletinden başka devlet tanımıyoruz. Yok paralel devletmiş, yok bilmem neymiş, şuymuş, buymuş. Paralel devlet nerede Pensilvanya\'da. Arkasında kimler var belli. Onun için onları da kovalayacağız. Amerika\'ya gitse de kovalayacağız, Avrupa\'nın diğer ülkelerine de gitse kovalayacağız. Niye bunlar milleti böldüler, bunlar ümmeti böldüler, bırakmayacağız\" Cumhurbaşkanı Erdoğan daha sonra salona girdi.

Görüntü Dökümü

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-Erdoğan\'ın salon önünde konuşması

-Detaylar

Haber: Osman ŞİŞKO- Kamera: Hakan KABAHASANOĞLU GİRESUN-DHA

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2)TERS RÜZGARA YAKALANAN YAMAÇ PARAŞÜTÇÜSÜ DÜŞÜP YARALANDI

ADIYAMAN\'da, yamaç paraşütüyle Mahmut Ensari Tepesi\'nden atlayış yaptıktan sonra ters rüzgara yakalanıp düşen Hüseyin Gazi Paksoy (38), yaralandı. Olay, öğle saatlerinde Adıyaman- Kahta karayolunun 5\'inci kilometresinde meydana geldi. Mahmut Ensari Tepesi\'nden yamaç paraşütüyle atlayış yapan Hüseyin Gazi Paksoy, iniş noktasına yaklaştığında ters rüzgara yakalandı. Paraşütü dolanan Paksoy, yere düştü. Toprak zemine düşen Paksoy yaralandı. Paksoy, çevredekilerin ihbarıyla gelen sağlık görevlileri tarafından ambulansla Adıyaman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne götürüldü. Acil serviste tedaviye alınan Paksoy\'un sağlık durumu iyi olduğu belirtildi.

Görüntü Dökümü

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- Adıyaman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi

- Ambulansın acil servise girişi

- Yaralı ambulanstan çıkartılması

- Yaralı sedye üzerinde acil servise götürülmesi

- Yaralının yakınları

- Genel ve detay görüntüler

(Haber-Kamera: Mahir ALAN-ADIYAMAN-DHA)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 80 MB

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3)FIRTINA İŞ YERİNİN ÇATISINI UÇURDU

Ağrı\'nın Eleşkirt ilçesinde dün fırtına bir iş yerinin çatısını uçurdu. O anlar cep telefonu ile saniye saniye kaydedildi. Ağrı\'da dün zaman zaman hızı saatte 100 kilometreye ulaşan fırtına nedeniyle maddi hasar meydana geldi. Fırtına nedeniyle Eleşkirt ilçesinde Cumhuriyet Caddesi Müftü Selim Mahallesi\'ndeki bir iş yerinin çatısı uçtu. Fetullah Yerlikaya\'ya ait iş yerinin saç tabakaları fırtına nedeniyle yol kenarına düştü. O anda harekat halindeki otomobilin üzerine gelmemesi felaketi son anda önledi. Bu anlar yoldan geçenler tarafından cep telefonu ile kaydedildi.

Görüntü Dökümü

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-Cep telefonuyla çekilen görüntüler

Haber: Ayhan İSEN/ELEŞKİRT, (DHA)

( 12 sn)

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4)RESTORANDA YANGIN ÇIKTI

AYDIN\'ın Kuşadası ilçesindeki bir restoranda, sabaha karşı henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangında maddi hasar oluştu.

Adalet Sarayı Sokağı\'nda Necati Köşebaş\'a ait restoranın giriş bölümünde, bugün saat 05.20 sıralarında, alevler yükseldi. 3 katlı bahçeli evin altındaki restoranın üst katında kalan işletme sahibi, panikle dışarı çıktı. Olay yerine gelen polis ekipleri, sokağı ulaşıma kapadı. İtfaiye ekipleri, yangına müdahale etti. Yaklaşık yarım saatlik çalışmanın sonunda yangın söndürüldü. Restoranda maddi zarar oluştu. Yangında, şans eseri ölen veya yaralanan olmadı. Yangının çıkış nedeninin araştırıldığı, soruşturma başlatıldığı belirtildi.

Görüntü Dökümü

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- Yangından görüntü

- Genel ve Detay görüntü

(Haber: Latif SANSÜR- Kamera: KUŞADASI (Aydın), (DHA)

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