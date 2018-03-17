DHA YURT BÜLTENİ-7

1)AFRİN\'İN 3 KÖYÜ KONTROL ALTINDA

TSK birlikleri ve ÖSO unsurları, \'Zeytin Dalı Harekatı\'nın 57\'nci gününde, Afrin\'in Hacı Kasımlı, Eşkanşarki ve Astaro köylerini teröristlerden temizledi.

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2)DİYARBAKIR, CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN\'I BEKLİYOR

AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'ın bugün gerçekleştireceği ziyaret öncesi Diyarbakır\'da yapılan hazırlıklar tamamlandı. Ak Parti Diyarbakır 6\'ncı Olağan Kongresi\'ne katılmak üzere kente gelecek olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'ın gelişi öncesi geçiş yapacağı güzergahlar pankart, afiş ve bayraklar ile süslendi. Ak Parti Diyarbakır il başkanlığının hazırladığı ve kentin birçok noktasına yerleştirilen \'Hoşgeldiniz\' pankartlarının yanı sıra, \'Diyarbakır\'dan Afrin\'deki yiğitlere binlerce selam\' ve \'Şer odaklarının korkulu rüyası R.T.E\' yazılı pankartların da asılması dikkat çekti.

Görüntü Dökümü:

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-Yoldaki pqankartlardan görnütüler

-Cadde ve sokaklardan detaylar

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Canan ALTINTAŞ-Burak EMEK/DİYARBAKIR,(DHA)

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3)MARDİN\'DE ERDOĞAN İÇİN 4 DİLDE \'SENİ BAŞKAN YAPTIRACAĞIZ\' PANKARTI



MARDİN\'de, bugün partisinin kongresine katılacak Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan için Türkçe, Kürtçe, Arapça ve Süryanice \'Seni Başkan Yaptıracağız\' yazılı pankart asıldı. Mardin\'e gelecek Cumhurbaşkanı Erdoğan için kongrenin yapılacağı salona ve geçiş güzergâhına çeşitli mesajlar yazılı pankartlar asıldı. Kongrenin yapılacağı spor salonunun dışına da üzerinde Türkçe, Kürtçe, Arapça ve Süryanice \'Seni Başkan Yaptıracağız\' yazılı pankartı asıldı. Kongre protokolünde şehit aileleri ve gaziler için özel yer ayrıldı. Salonun girişinde vatandaşlara zeytin dalı dağıtıldı. Kongreye, \'Dünyanın En Uzun Adamı\' olarak Guinness Rekorlar Kitabı\'na giren Sultan Kösen ve Süryani Metropolit Salibe Özmen de katılıyor.

Görüntü Dökümü:

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-Yol güzergahlarına asılan bayrak va afişler

-Kongre salonuna asılan pankartlar

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Nezir GÜNEŞ-Mehmet Ali DİNLER/MARDİN,(DHA)-

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4)KIZI İÇİN YAPTIĞI TİLDA BEZ BEBEĞİ, ŞİMDİ TÜM ANNELERE ÖĞRETMEK İSTİYOR

SAMSUNLU ev hanımı Esra Havuk, kızı için yaptığı tilda bez bebekleri arkadaşları tarafından büyük ilgi görmeye başladı. Şimdi usta öğretici belgesi alıp. ev hanımlarına bez bebek yapmayı öğretmek istiyor. Samsun Sema-Cengiz Büberci Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Grafik Bölümü mezunu evli ve 2 çocuk annesi 38 yaşındaki Esra Havuk, 10 yıl önce kızının oynaması için yapmaya başladığı tilda bez bebekler, yakınları tarafından ilgi görmeye başladı. Kızını yaptığı bu bebeklerle büyüttü. Evine ziyarete gelen arkadaşları ve yakın dostları tarafından da beğenilen bez bebekleri daha da çoğaltarak hediye etti. Annesinin yaptığı bebeklerle büyüdüğünü belirten Şehit Yüzbaşı Tunç Fidaner Ortaokulu öğrencisi 12 yaşındaki Bade Havuk, bebekleri arkadaşlarının da çok beğendiğini ifade etti.

Yaklaşık 10 yıldır tilda bez bebeklerle ilgilendiğini belirten Esra Havuk, “Tilda bez bebekleri önce kızıma yapmak için başladım. Daha sonra arkadaşlarımın talebi ile bunu geliştirerek yeni bebekler yapmaya başladım. Bunlar dünya çapında bilinen kendine ait karizması olan enteresan bebeklerö dedi.

BİR BEBEK 1 GÜNDE YAPILIYOR

Bir bez bebeğin ortalama 1 günde yapıldığını belirten genç kadın, “Benim için çok keyif aldığım bir uğraşım oldu. Aynı zamanda takı tasarımıyla da uğraşıyorum ama tilda bez bebek benim için hep ayrı bir yeri olmuştur. Bu zamana kadar 100’ü aşkın bebek yapmışımdır. Bunları da arkadaşlarıma hediye ettim. Tilda bebek aslında baktığınızda bir bez bebek gibi duruyor ama gerçekten çok zahmetli. Dikişi, elyaf doldurması, saçları en ince ayrıntısına kadar bir bebeği yaklaşık 1 gün içerisinde bitirebiliyorumö diye konuştu.

Amacının tilda bez bebeği Samsun’da tanıtmak olduğunu ifade eden Esra Havuk, “Bu birikimlerimi başka kadınlarla paylaşıp onlara da iş imkanları sağlamak istiyorum. Milli Eğitim Müdürlüğünün açtığı sınavlara katıldım ve kalfalık belgesi aldım. Usta ve usta öğreticilik belgesini de aldıktan sonra bu birikimlerimi Samsun’da bunu öğrenmek isteyen kadınlarla paylaşıp, onlara bir iş imkanı oluşturmayı istiyorum. Umarım başarılı olurumö şeklinde konuştu.

Görüntü Dökümü-HD

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-Esra Havuk’un bez bebek yapması

-Bebeklerin içini doldurması

-Bebekleri giydirmesi

-Bebeklerden görüntü

-Bade Havuk’un bebeklerle oynaması

-Anne Esra Havuk ile röportaj

-Kızı Bade Havuk ile röportaj

(SÜRE: 04.00 DK.)-(BOYUT: 450 MB)

Haber-Kamera: Gökhan İÇKİLLİ-SAMSUN-DHA

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5)ÇAKIR YENİDEN YÜRÜMEYE BAŞLADI

İZMİT\'te, arka ayaklarının kangren olması nedeniyle yürüyemeyen \'Çakır\' isimli sokak kedisinin arka bacakları kesilirken, sol bacak kemiğine ise protez yapılarak yeniden yürümesi sağlandı.

İzmit\'te arka bacakları ve kuyruğunun bir kısmı kangren olan \'Çakır\' isimli sokak kedisi Elif Kardeş tarafından bulunarak veterinere getirildi. Kediye teşhis konulmasının ardından ameliyata alan Veteriner Hekim Ejder Dalkıç, kedinin arka bacaklarını kurtaramayarak kesmek zorunda kaldı. Doku hasarının çok fazla olduğunu belirten Veteriner Hekim Dalkıç, kedi için protez bir bacak tasarladı. Ameliyat ile kedinin sol arka bacak kemiğine eklenen protez bacak ile Çakır yeniden yürümeye başladı.

Ejder Dalkıç, \"Kedimiz Çakır bulunduğunda yaklaşık 6 aylıktı. Kediyi bulan Elif hanım kliniğimize getirdiğinde arka ayakları ve kuyruk ucu nekroze haldeydi. Yaklaşık 10 gün süren tedavi ile ölü dokuları sınırlandırabildik ve hastalığın ilerleyişini engelleyebildik. Ama arka bacaklarında çok fazla doku ve his kaybolduğu için ampute etmek zorunda kaldık. O günden beridir bu kedimize nasıl yardımcı olabileceğimizi düşünüyoruz. Çünkü arka ayaklarının ikisi de yok. Biri kalça diğeri diz hizasından kesildi. Çeşitli araştırmalar yaptık. Önce tekerlekli araba yaptık, ancak onu kullanamadı. Yaptığımız literatür taraması sonrasında, \'Tibya\' dediğimiz diz altındaki kemiğe uygulanan implant protezden ilham aldık ve bir implant protez tasarladık. İmplant protezi taktıktan sonra kedimiz yürüyebildi. Protezin üzerine kaymasını ve kendisine zarar vermesini engellemek için de bir fiber tasarladık. Yaklaşık 3 gündür yeni fiberini kullanıyor. Dünyada muhtemelen ilk olan bir ameliyatı gerçekleştirdik. Tüm hayvanların yaralanması açısından patent veya telif hakkına başvurmadık. Umarım bütün hayvanlara faydalı olabiliriz\" dedi.

Çakır\'ı hasta halde bularak veterinere getiren, tedavisinin ardından sahiplenen Elif Kardeş ise, \"Çakır\'a daha önce mahallede bakıyordum. Bir gün ortalıktan kayboldu. Çocuklar kedinin bir kenarda yattığını söylediler. Baktığımda arka ayakları sürükleniyordu. Veterinere götürdüm ve arka ayaklarının kangren olduğu ortaya çıktı. Hayati tehlikesi olduğu için mecbur arka ayaklarının kesilmesi gerekiyordu. Şuan çok iyi durumda ayağını da gayet güzel kullanarak hayatını devam ettirmesini sağlayabildik\" şeklinde konuştu.

Görüntü Dökümü:

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-Kedinin evde çekilmiş ameliyat sonrası görüntüleri

-Veterinerin kediyi muayene etmesi

-Veteriner Ejder Dalkıç ile röp.

-Kediyi bulan Elif Kardeş ile röp.

-Detay

Haber: Uğur AYDIN-Kamera: Dinçer AKBİR/İZMİT(Kocaeli)



