DHA YURT BÜLTENİ-7

Çorum\' daki kazada ölü sayısı 13\'e çıktı-EK

Çorum\'un Osmancık ilçesinde yolcu otobüsünün park halindeki TIR\'a çarpması sonucu meydana gelen kazada, ölü sayısı 13\'e çıktı.

Osmancık Belediye Başkanı Hamza Karataş, kazada 13 kişinin öldüğünü, 21 kişinin de yaralandığını söyledi. Karataş, otobüsten yanan cesetlerin çıkarılmaya çalışıldığını ve çalışmanın devam ettiğini bildirdi. Ölenler arasında çocukların da olduğu ifade edildi. Yaralıların hastanede tedavileri sürerken, ölenlerin kimliklerinin tespiti için çalışmaların devam ettiği bildirildi.

Haber:ÇORUM,(DHA)

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Sürüklenen yattan yardım çağrısına helikopterli kurtarma operasyonu

İzmir\'in Çeşme ilçesi açıklarında motoryatıyla kayalıklara sürüklenen bir kişi, sahil güvenlik ekiplerince helikopterli operasyonla kurtarıldı. O anlar, sahil güvenlik kamerasınca anbean görüntülendi,.

Sahil güvenlik ekipleri, dün (pazartesi) saat 20.00\'de, Çeşme\'nin Alaçatı Zeytineli Mersin Koyu önlerinde içerisinde bir kişi bulunan motor yatın makine arızası nedeniyle kayalıklara sürüklendiği öğrendi. Yardım talebiyle harekete geçen sahil güvenlik botu ve helikopteri, yattaki kişiyi kurtardı. Sahil güvenlik helikopteri tarafından alınan bu kişi, İzmir Adnan Menderes Havalimanı\'nda bekleyen ambulansa teslim edildi, sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Ekiplerin helikopterli kurtarma çalışmaları

Haber: Kadir ÖZEN- Kamera:/ İZMİR, (DHA)

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Habur\'da 11 milyon liralık 55.5 kilo eroin ele geçirildi

Şırnak\'ın Silopi ilçesi yakınlarında Habur Gümrük Kapısında, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince durumundan şüphelendikleri bir kişinin valizinde yaptıkları arama ile başlayan çalışmada, piyasa değeri 11 milyon lira olan toplam 55.5 kilo eroin maddesi ele geçirildi.

Bu uyuşturucu ile ilgili olarak gözaltına alınan Irak uyruklu 3 kişi çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı.Silopi yakınlarındaki Habur Gümrük Kapısı\'nda piyasa değeri 11 milyon lira olan 55.5 kilo eroinin ele geçirilmesiyle ilgili olarak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı\'nca yapılan yazılı açıklamada, \"Habur Gümrük Kapısında muhafaza ekiplerince dedektör köpekler eşliğinde gerçekleştirilen gece devriyelerden biri esnasında Türkiye\'ye giriş tarafında valiziyle bekleyen bir şahsa kimlik kontrolü yapılırken narkotik dedektör köpek İda\'nın valize tepki verdiği görüldü. Valizde yapılan aramada, koli bandına sarılmış paketler bulunması üzerine şahısla yapılan ön görüşmede Irak\'tan beyaz bir otomobille 3 kişi olarak geldikleri ve diğeri iki kişinin sahada bulunduğu öğrenildi. Saha muhafaza ekiplerince trafiğe kapatıldıktan sonra eş zamanlı olarak saha ve çevresinde arama başlatıldı. Sahada bulunan kamera görüntüleri incelenerek şüpheli hareketlerde bulunan 2 kişinin içerisinde olduğu beyaz otomobil tespit edildi. Saha dışında yapılan aramada çimlik alana atılmış vaziyette siyah bir çanta içerisinde paketler bulundu. Ayrıca kamera görüntülerinden tespit edilen beyaz otomobilin, içindeki 2 şüpheli şahısla x-ray bekleme alanında olduğunun görülmesi üzerine, araç kontrollü olarak muhafaza personeli refakatinde x-ray taramasına alındı. Yapılan tarama sonucunda belirlenen şüpheli noktalardan aracın arka koltuğu ile bagaj kısmı arasında araca sonradan eklendiği tespit edilen zula olarak tabir edilen bölmede sarı renkli koli bandına sarılmış vaziyette bir paket daha ele geçirildi. Ele geçirilen paketlerden alınan numuneler uyuşturucu test cihazına yüklendiğinde cihaz eroin uyarısı verdi. Yapılan sayım ve tartım sonucunda çantalardan ve arabadan çıkan toplam 109 adet paket içerisinde piyasa değeri 11 milyon lira olan toplam 55.5 kilo eroine el konuldu. Uyuşturucu madde ile ilgili olarak Irak uyruklu H.S.B., A.S.S. ve S.M.A isimli 3 kişi gözaltına alınarak Silopi Cumhuriyet Savcılığı tarafından sevk edildikleri mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu\" denildi.

Görüntü Dökümü:

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-Araçlarda arama yapılması

-Polis köpeğinin valiz içerisinde eroini bulması

-Valizin içerisinde bulunan eroin maddesi

-Ele geçirilen eroinin teşhir edilmesi

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Mehmet Selim YALÇIN/SİLOPİ (Şırnak), (DHA)

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Çanakkale sebze ve meyve hali\'nde yangın (ek)

YANGINDA 10 İŞYERİ ZARAR GÖRDÜ

Çanakkale Belediyesi Sebze ve Meyve Toptancı Hali\'nde sabaha karşı çıkan, 20 itfaiye aracıyla yaklaşık 3 saatte kontrol altına alınabilen yangını soğutma çalışmaları devam ediyor.

Yangında ilk belirlemelere göre, iki bölümden ve 20 dükkandan oluşan hal binasının birinci bölümündeki 10 işyeri ve depoları zarar gördü. Hal esnafının büyük üzüntü yaşadığı yangında, depolardaki ürünlerin yandığı ve etrafa saçıldığı görüldü.Yangın, bitişikteki 2 bloktan oluşan BA-ROS Ambalaj Atık İşleme Tesisi\'nde de büyük zarara yol açtı. Tesisteki cihazların yangında kullanılmaz hale geldiği belirlendi.

Çanakkale Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, yangının çıkış nedenini belirlemek için incelemelerini sürdürüyor. Yetkililer, hal binası ile ambalaj atık işleme tesisi arasındaki boşlukta kalan kimliği belirsiz birkaç kişinin olduğu ve bu kişilerin yangına sebebiyet vermiş olabilecekleri ihtimali üzerinde duruyor.

Haber:ÇANAKKALE,(DHA)

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Üniversiteliler, elbise dolabını uyuşturucu imalathanesine çevirmiş

KONYA\'da narkotik ekipleri tarafından bir eve yapılan operasyonda, 3\'ü Türkmenistan, 1\'i Kazakistan uyruklu, üniversite öğrencisi 4 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin elbise dolabını içinde kenevir yetiştirip sattıkları öğrenildi.

Konya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, merkez Selçuklu ilçesinde üniversite öğrencilerinin yoğun olarak yaşadığı Bosna Hersek Mahalllesi\'nde bir evde uyuşturucu madde ticareti yapıldığı bilgisini aldı. Polis, yapılan fiziki takibin ardından operasyon için hareket geçti. Polis, dün akşam saatlerinde eve baskın düzenledi. Yapılan baskında aralarında uluslararası ilişkiler, kamu yönetimi gibi bölümlerde okuduğu belirtilen Türkmenistan uyruklu Toygeldi A. (24), Dovran M. (26), Arazgylych A. (26) ile Kazak Temirlan R. (34), gözaltına alındı. Polis, evde yaptığı aramada ise bir odada elbise dolabı içerisinde uyuşturucu yetiştirildiği gördü. Ayrıca yapılan aramalarda satışa hazır paketler halinde 50 gram esrar ele geçirildi. Şüphelilerin, elbise dolabı içerisine, pervane, ışık donanımı ve ısıtıcı koyarak kenevir yetiştirip sattıkları öğrenildi. Şüphelilerin polisteki ilk sorgusunda keneviri kendilerine yetiştirdikleri, esrarı da kendilerini içtiklerini söyledikleri öğrenildi. Şüphelilerin polisteki sorgusu sürüyor.

(Görüntü Dökümü:

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-Kenevir yetiştirilen elbise dolabının görüntüsü

-Elbise dolabı içerisine yerleştirilen düzeneklerin görüntüsü

-Polisin dolaptaki düzeneklerin ne işe yaradığını anlatması

-Şüphelilerin sağlık kontrolünden geçirilmesi

-Genel ve detaylar

Haber-Kamera:Tolga YANIK/KONYA,(DHA)

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ÖZEL-Kapadokya\'da yer altında Seramik Müzesi



NEVŞEHİR\'in Avanos ilçesinde, çömlek ustası Güray Tüysüz (52), dünyanın ilk ve tek Seramik Müzesi\'ni Kapadokya\'da oluşturdu. Çağdaş müzecilik anlayışıyla yerin 20 metre altında, 1600 metrekarelik alanda, kayalara oyularak, yapılan müzede, pişmiş topraktan eserlerin yanı sıra buluntular da yer aldı.

Kapadokya\'daki Seramik Müzesi\'nin birinci bölümünde; Tunç ve Demir çağları, Geç Kalkolitik ve Helenistik dönem ile Roma, Bizans, Selçuklu ve Osmanlı dönemlerine ait seramik eserler sergilendi. Müzenin ikinci bölümünde; Türkiye\'de yetişen, dünyaca ünlü çağdaş ve geleneksel seramik sanatçılarının modern eserleri yer aldı. Üçüncü bölümde ise resim, fotoğraf ve heykel gibi eserlerden sanat galerisi oluşturuldu. Müzede, ayrıca seramiklerin nasıl üretildiğine dair bilgi verilen bölüm yer aldı.

\'GELECEK NESİLLER İÇİN MÜZEYİ OLUŞTURDUM\'

Seramik Müzesi\'ni oluşturan Güray Tüysüz, bilinen 5 kuşaktan dedelerinin çömlek ustası olduğunu söyledi. Müzeyi 4 yıllık çalışmanın sonunda kurduğunu anlatan Tüysüz, \"Kapadokya bölgesindeki Avanos ilçesi, Hititler\'den günümüze uzanan çömlekçilik sanatına ev sahipliği yapıyor. Binlerce yıldır bu bölgede babadan oğula geçen, geleneksel el sanatının tarihsel süreçteki gelişimini sergileyecek müzenin eksikliğini görüp, gelecek nesillere güzel eser bırakmak için müzeyi oluşturdum. Müzemiz, aynı zamanda resim, heykel, seramik ve fotoğraf gibi güzel sanatların her alanında yerli- yabancı sanatçılarına eserlerini tanıtacağı, sergileyeceği sanat galerisi hizmeti de vermektedir. Müzeye gelen ziyaretçiler, daha sonra atölye bölümüne geçerek, burada seramiğin şekillendirme, fırınlama, boyama gibi tüm yapım aşamalarını görmekte, ustalar eşliğinde tezgaha oturup, çamura şekil vermeye çalışmaktadır\" diye konuştu.

10 BİNLİK YILLIK SERAMİKLER DE VAR

Yerli ve yabancı ziyaretçilerin 10 TL\'ye gezdiği Seramik Müzesi\'nde, kısa tur 1,5 saat, uzun tur ise 3 saat yapılıyor. Müzede, her biri Kültür ve Turizm Bakanlığı Müzeler Genel Müdürlüğü envanterinde olan, yurdun çeşitli yerlerinden çıkarılan ve tarihi 10 bin yıla kadar uzanan seramik eserler, ziyaretçiler için sergileniyor. Müzenin ortasındaki geniş alanda, galeri olarak kullanılan sahne ise yapılacak etkinliğe göre alçalıp, yükseltiliyor. Kayalara oyularak, yer altına yapılan müze, yazın serin, kışın ise doğal sıcaklığıyla ziyaretçilere rahat gezilecek ortam sunuyor.



Görüntü Dökümü:

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-Yeraltı şehrinden görüntü

-Tarihi eserlerden görüntü

-Satış mağazasından hediyelik eşya görüntüsü

-Müze sahibi Güray ile röportaj

-Genel detay

4 Dakika 54 Saniye / 299 MB

Haber: Oktay ENSARİ Kamera: Olcay DÜZGÜN/ KAYSERİ,(DHA)

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Avanos\'ta kadınlar el örgüleriyle ağaçları giydirdi



NEVŞEHİR\'in Avanos ilçesinde, belediyede çalışan kadınlar, mesai saatleri dışında ve öğle tatillerinde bağış orlon ve yün ipleri örerek, ağaçlara giydirdi. Avanos Belediye Başkanı İsmet İnce, \"Belediyemiz kadınlarının ördüğü motifler ile ilçedeki ağaçlar başka bir görüntüye büründü. Yerli ve yabancı turistler, ağaçlardaki el örgülerini hayranlıkla izliyor\" dedi.

Avanos Belediye Başkanı İsmet İnce, ilçe sakinlerinin ve bölgeye gelen yerli ve yabancı turistlerin şikayetlerini istek ve önerileri için Avanos\'ta önce dilek ağaçları oluşturduklarını, daha sonra bu cansız agaclar ile canlı ağaçlara belediye personeli kadınların ördügü motifleri giydirdiklerini söyledi. Belediyedeki kadınların ögle tatillerinde ve evlerinde bağış yün ve orlon iplerle yardıma muhtaç çocuk ve yaşlılara atkı, bere ve eldiven ördüklerini söyleyen başkan İnce, daha sonra,ilçedeki tüm ağaçları \'Örgü bombardımanı\' adı verilen el örgüsü birbirinden renkli ve otantik motiflerle giydirip, olumlu mesajlar aldıklarını söyledi.

AVANOS\'A KADIN ELİ DEĞDİ

\"Avanos\'taki tüm ağaçlar kadınlarımız sayesinde çicek açtı \" diyen Başkan İnce, yerli ve yabancı turistlerin dikkatini çeken uygulama konusunda şöyle konuştu:\"Bu örgüleri bizim belediyede çalışan kadın arkadaşlarımız ve dışarıda ev kadınlarından yapanlarımız var. Önemli bir katkı oluyor. Bu katkıyı giderek artırma gayreti içindeyiz. Avanos, dünyanın dört bir tarafından farklı renkte, farklı dil konuşan ve farklı kültürde insanları ağırlayan bir yer. Son derece ilgi çeken ve pozitif tepkiler alıyoruz. Alışılmışın dışında bir uygulama olması nedeniyle insanlar gelip detaylarına kadar bakıyorlar. Belediyedeki kadınlar ve halk eğitimdeki kursiyerler bu projeye destek sundular. Avanos\'a kadın eli değsin istiyoruz. Bu sebeple böyle bir projeye başladık. Çünkü kadın elinin değdiği her şey güzelleşir. \"

Görüntü Dökümü:

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-Avanos belediye başkanı ve belediye çalışanı ile röportaj

-Ağaçlara yapılan örgülerden görüntü

-Belediye çalışanları örgü yaparken görüntü

-Genel detay

5 Dakika 22 Saniye / 335 MB

Haber:Oktay ENSARİ- Olcay DÜZGÜN/NEVŞEHİR, (DHA)

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Van\'a İngiliz gelin

VANLI Samet Macit (26), Kuşadası’nda çalıştığı restoranda yemek yerken tanıştığı ve 1 yıldır arkadaşlık yaptığı eczacı İngiliz Rachel Doyle (24) ile memleketi Van\'da nişanlandı. Macit, Doyle ile yaz aylarında Van\'da kır düğünü yaparak evleneceklerini söyledi.

İngiltere\'nin Liverpool kentinde eczacılık yapan Rachel Doyle, yaklaşık 1 yıl önce tatil için geldiği Kuşadası\'nda yemek yemek için girdiği bi restoranda çalışan Vanlı Samet Macit ile tanıştı. Tatilin sona ermesine rağmen sık sık telefonla görüşerek bağlarını koparmayan gençler evlilik kararı aldı. Macit, yaklaşık 10 gün önce Doyle\'yi ailesiyle tanıştırmak için Van\'a getirdi. Ardından da bir düğün salonunda yapılan törenle çift nişanlandı. Samet Macit\'in ailesi ve akrabalarının katıldığı ve bölge geleneklerine göre yapılan törende Rachel Doyle\'ye nişan kıyafetleri giydirilip, çeşitli takılar takıldı.

VAN\'DA YAŞAMA KARARI ALDILAR

Çalınan müzikler eşliğinde yakınlarıyla eğlenen çift, evlendikten sonra Van\'da yaşamaya karar verdiklerini söyledi. Yaklaşık 10 yıldır Kuşadası\'nda yaşandığını anlatan Samet Macit, büyük bir mutluluk yaşadığını belirtti. Nişan için İngiltere’den gelen Rachel Doyle ise Türkiye’yi çok sevdiğini, Van\'ın ise Türkiye\'nin en güzel şehirlerinden biri olduğunu söyledi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-İngiliz Rachel Doyle ile Samet Macit\'ten görüntüler

-Samit Macit ile ropörtaj

-Rachel Doyle ile ropörtaj

-Düğünden görüntüler

-Çiftlerin dans etmesi

-Halay çekmesi ve takı töreni

Haber:Orhan AŞAN/VAN, (DHA)