DHA YURT BÜLTENİ-7

1)BEYPAZARI\'NDA TÜP DEPOLARINDA PATLAMA

Ankara\'nın Beypazarı ilçesinde özel tüp depolarının bulunduğu alanda bir biri ardına meydana gelen patlalar ilçede paniğe neden oldu. Olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine yakın bir yerde oyun oynayan bir çocuğun yaralandığı bildirildi.

GÖRÜNTÜLER DHA FEED TEN GEÇİLİYOR

BEYPAZARI(ANKARA)/DHA)

=====================================================

2)CİNDERES\'TE TERÖRİSTLERİN EVDE SAKLADIĞI MAYINLAR ELE GEÇİRİLDİ

TÜRK Silahlı Kuvvetleri\'nin (TSK) Afrin\'de sürdürdüğü Zeytin Dalı Harekâtı\'nda teröristlerden temizlenen Cinderes\'te bir evde, teröristler tarafından hazırlanan çok sayıda mayın ele geçirildi. TSK ile Özgür Suriye Ordusu\'nun (ÖSO) Afrin\'de terörist unsurlara yönelik sürdürdüğü Zeytin Dalı Harekâtı\'nda, kasaba ve köyler YPG/PKK\'lı teröristlerden tek tek temizleniyor. Kontrol altına alınan bölgelerde teröristler tarafından tazaklanan patlayıcı düzenekleri de bulunarak etkisiz hale getiriliyor. Teröristlerden temizlenen Cinderes\'te de bir eve giren Mehmetçikler ile ÖSO mensupları, çok sayıda mayın ele geçirdi. Teröristlerin mayınları araziye tuzaklamak için evde sakladıkları belirlendi. Mayınlar, askerler tarafından imha edildi.

Görüntü Dökümü

-----------------------------

Kapının açılması

Odada saklanan mayınlar

Mayınlardan detaylar

Haber: Mehmet YİRUN/CİNDERES (Suriye), (DHA)-

=================================================

3)İŞGALDEN KURTULUŞU ZİRVEDE KUTLADILAR

İSTANBUL\'daki Erzurumlular Vakfı üyeleri, kentin işgalden kurtuluşunun 100\'üncü yıl dönümünü Palandöken\'in zirvesinde kutladı. Erzurum Kadın ve Erkek Bar Ekibi\'nin kıyafetlerini giyen Erzurum Kayak Kulübü sporcuları, zirveden, ellerinde taşıdıkları Türk bayrakları ve meşalelerle indi. Deniz seviyesinden 3 bin 176 metre yükseklikte, Palandöken\'in 2400 rakımındaki bir otelin önünde düzenlenen etkinliğe katılanlar, Erzurum\'un işgalden kurtuluşunun 100\'üncü yıl dönümünü coşkuyla kutladı. Hava sıcaklığının sıfırın altında 7 dereceye kadar düştüğü gecede, Türk bayraklarıyla kayak pistine çıkan Erzurumluların, Kadın ve Erkek Bar Ekibi\'nin kıyafetlerini giydiği görüldü. Zirveden taşıdıkları Tük bayrakları ve meşalelerle inen Erzurum Kayak Kulübü sporcuları ise alkışlarla karşılandı. Türk Silahlı Kuvvetleri\'nce (TSK) Afrin\'deki terör örgütlerine yönelik sürdürülen \'Zeytin Dalı Harekatı\'nda şehit olan askerler anısına saygı duruşunda bulunan kalabalık, ardından İstiklal Marşı\'nı okudu. Şehitler nedeniyle işgalden kurtuluş gecesinde daha önce yapılması planlanan eğlence programları ise iptal edildi. Erzurum\'un yöresel türkülerinin okunduğu geceye yaklaşık 300 kişi katıldı. Davetlilere, zirvede kesilen et döner ile ayran ikram edildi.

Geceye katılanlardan Haluk Kırcı, uzun süredir gelmediği memleketi Erzurum\'u çok özlediğini belirterek, \"Derneğin misafiri olarak Erzurum\'un işgalden kurtuluşunun 100\'üncü yıl dönümü sebebiyle kutlamalara geldik. Afrin\'deki şehitlerimize Allah\'tan rahmet, gazilerimize acil şifalar, Afrin\'de savaşan yiğitlerimize de kuvvet temenni ediyoruz. Erzurum\'u çok özledim, her sokağında, her caddesinde hatıralarım var. Erzurum\'a şiirler yazmış bir adamım. Erzurum; evliyalar, yiğitler ve gerçek dadaşların diyarıdır. Erzurum\'a gelemesek de özlemlerimiz ve hasretlerimizde yaşatıyoruz\" diye konuştu.

İstanbul Erzurum Kültür ve Dayanışma Vakfı Yönetim Kurulu üyesi Birol Yerkaya ise geceyle ilgili şunları söyledi:

\"Erzurumlu ve Erzurum\'da olmak bir ayrıcalıktır. Gurbetteki Erzurumlular olarak böylesine güzel, anlamlı bir günde zirvede buluştuk. İşgalden kurtuluşumuzun 100\'üncü yılını çoşku ile kutladık. Böylesine anlamlı bir geceye katılmak için İstanbul\'dan 300 kişilik bir ekiple Erzurum\'a geldik. İnşallah, buraya daha sık geleceğiz. Bu etkinlikler ve sosyal projelerimizi her platform ve her yerde duyurmaya çalışacağız.\"

Görüntü Dökümü

---------------------

-Kadın ve erkek bar ekibi

-Yöresel kıyafet giyen sporcuların zirveye çıkması

-Söylenen türküler eşliğinde oynayanlar

-Meşaleli kayak gösterisi

-Kayakcıların alkışlarla karşılanması

-Havai fişek, saygı duruşu ve İstiklal Marşı

-Davetlilere döner ikramı

-Haluk Kırcı ile röp.

-Birol Yerkaya ile röp.

Haber-Kamera: Turgay İPEK / ERZURUM, (DHA)

(5.16 dk-576 mb)

===========================================================

4)ÇILDIR GÖLÜ\'NÜN BUZLU YÜZEYİNDE DOĞUM GÜNÜ KUTLAMASI

ARDAHAN’ın Çıldır ilçesinde bulunan, yüzeyi buzla kaplı Çıldır Gölü’nün üzerinde, gençlerin doğum günü kutlamasında renkli görüntüler ortaya çıktı.

Trabzon’da yaşayan üniversite öğrencisi Ayşegül Altaş için arkadaşları, 24’üncü yaş gününe özel doğum günü kutlaması organize etti. Arkadaşları, Altaş\'ın uzun zamandır gitmek istediği, 124 kilometrekarelik alana sahip, Ardahan’ın Çıldır Gölü’ne gezi düzenledi. \'Geziye çıkıyoruz\' diyerek, Altaş’ı önce Artvin’e götüren 3 arkadaşı, ardından Ardahan’a getirdi. Çıldır Gölü\'nün buz tutan yüzeyinde Altaş için sürpriz doğum günü kutlaması yapıldı. Portatif sandalye ve balonlarla göl yüzeyine çıkan 3 arkadaş, yanlarında getirdikleri pastayla Altaş’ın doğum gününü kutladı. Gençler, kutlamanın ardından Çıldır Gölü’nün yüzeyinde horon oynadı.

Kutlamanın kendisi için sürpriz olduğunu ve büyük şaşkınlık yaşadığını belirten üniversiteli Ayşegül Altaş, “Çok güzel bir duygu, çok sevinçliyim. Burayı çok merak ediyordum. Buraya geleceğimizden haberim yoktu. Arkadaşlarım, sürpriz yapmışlar. Artvin’den Ardahan’a gelirken, öğrendim. Çok güzel bir duygu; ama hava çok soğuk, üşüdük\" dedi.

Ayşegül Altaş’ın, Çıldır Gölü\'nü çok merak ettiğini ve hep gitmek istediğini dile getiren arkadaşları ise gölü çok beğendiklerini belirtti.

Görüntü Dökümü:

--------------------

-Gençlerin doğum günü kutlama hazırlıkları

-Pastadaki muma üflemeleri

-Gençlerin konuşmaları

-Çıldır gölünden genel, detay görüntüler

(Haber-Kamera: Deniz BAŞLI- Dinçer AKTEMUR /ARDAHAN, (DHA)

230 Mb. 03:46)

===========================================================

5)41 İLDEN 450 DOKTOR, İSTİKLAL MARŞI\'NI SESLENDİRDİ

İSTİKLAL Marşı\'nın kabulünün 97\'inci yıl dönümünde 41 ilden 450 doktor İstiklal Marşı\'nın her bir dizesini okudu. Klip haline getirilen çalışma sosyal medyada ilgi gördü. Tokat\'ın Zile ilçesinde aile hekimi olarak görev yapan ve Doktorlar Kulübü Başkanı Bilal Öztürk, yaklaşık bir ay önce sosyal medyadan Türkiye\'nin çeşitli illerinde görev yapan meslektaşlarına ulaştı. 41 ilden 450 doktora ulaşan Öztürk, İstiklal Marşı\'nın 10 kıtasının her bir dizesini doktor arkadaşlarına dağıtarak, okuyup video kaydetmelerini istedi. Doktorlar, bulundukları kentlerin önemli yerlerinde sağlık çalışanları ile birlikte dizeleri okudu. Anıtkabir, peri bacaları, Mevlana Müzesi gibi alanlarda çekilen görüntüler Öztürk\'e ulaştırıldı. Öztürk, 41 ildeki 450 doktordan gelen video kayıtlarını klip haline getirdikten sonra ise sosyal medyada yayınlanmaya başladı. Klip kısa sürede ilgi gördü. İstiklal Marşı\'nın kabulünün 97\'nci yıl dönümü dolaysıyla bu klibi hazırladıklarını belirten Bilal Öztürk \"450 doktorumuza, sağlık çalışanlarının desteğiyle İstiklal Marşı\'mızın birer dizesini okuttuk. Güzel bir çalışma oldu. Bizler doktorlar olarak her zaman devletimizin yanındayız\" dedi.

Görüntü Dökümü:

--------------------

-Klibin görüntüsü

-Bilal Öztürk\'ün açıklaması

Haber-Kamera: Fatih YILMAZ/TOKAT,(DHA)

(259 mb)

======================================================

6)OTOMOBİL VE BOT FUARI BİR ARADA

ANTALYA Otomobil, Ticari Araçlar, Motosiklet, Bisiklet ve Aksesuarları Fuarı ile Motorlu, Motorsuz ve Yelkenli Tekneler ve Su Sporları Fuarı, yarın eş zamanla kapılarını açacak.

TÜYAP Fuarcılık tarafından, farklı kurumların desteğiyle düzenlenen Otomobil, Ticari Araçlar, Motosiklet, Bisiklet ve Aksesuarları Fuarı ile Motorlu, Motorsuz ve Yelkenli Tekneler ve Su Sporları Fuarı, Antalya Fuar ve Kongre Merkezi\'nde aynı anda açılacak. Açılış öncesi TÜYAP Anadolu Fuarları Genel Müdürü Cihat Alagöz, Antalya Fuarcılık Genel Müdürü Ferhan Tinli ve Antalya Deniz Ticaret Odası Başkanı İnanç Kendiroğlu basın toplantısıyla gazetecilere bilgi verdi.

GENİŞ KİTLE HEDEFİ

TÜYAP Anadolu Fuarları Genel Müdürü Cihat Alagöz, Türkiye\'de ilk defa iki fuarın bir arada düzenlendiğini söyledi. Her iki fuarın VIP açılışını gerçekleştireceklerini belirten Alagöz, \"Otomobil ve tekne fuarını birleştirdik. Her iki fuarın kitlesi aynı zamanda birbirlerinin potansiyel alıcısı ve satıcısı durumunda. İki farklı kültürü bir araya getirerek geniş bir insan kitlesine ulaşmayı hedefliyoruz\" dedi.

FARKLI FUARLAR BİR ARADA

Antalya Fuarcılık Genel Müdürü Ferhan Tinli ise iki önemli organizasyona imza attıklarını söyledi. İki fuarın Antalya ve Türkiye için büyük önem arz ettiğini belirten Tinli, \"Antalya su sporlarını seven bir şehir ve Türkiye\'nin 4\'üncü büyük otomobil pazarı. Bu iki özelliği ile fuarın dolu dolu geçmesini bekliyoruz\" dedi.

\'BOT ŞOVA DÖNSÜN\'

İnanç Kendiroğlu ise Antalya\'nın deniz turizminin de başkenti sayıldığını söyledi. Yıllar önce benzer bir fuar düzenlendiğini belirten Kendiroğlu, \"O fuar yarıda kalmıştı. Bu fuarın da komple bot şova dönmesini istiyoruz. Fuarla, eksik olan bir parçamızı tamamlanıyoruz\" diye konuştu.

Yarın açılacak fuar, 18 Mart akşamına kadar devam edecek. Fuarı gezenler lüks otomobillerin yeni modellerinin yanı sıra, botların son çıkan ürünlerini görme imkanı yakalayacak.

Görüntü Dökümü

---------------------

Toplantıdan detay görüntüler

TÜYAP Fuar Müdürü Cihat ALAGÖZ\'ün konuşması

Anfaş Genel Müdürü Ferhan Tinli\'nin konuşması

DTO Antalya Şube Başkanı İnanç KENDİROĞLU nun konuşması

Fuardan detay görüntüler

201 MB ///3.16\"

Haber: Hasan DEMİRBAŞ- Kamera: Emrah GÜL/ANTALYA, (DHA)