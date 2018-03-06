DHA YURT BÜLTENİ-7

1)MİNİBÜSTE DÖVÜLEN İŞİTME ENGELLİ GENCİN 4 YIL HAPSİ İSTENDİ

ADANA\'da 4 üniversite öğrencisi tarafından minibüste dövülen işitme engelli Agit Acun\'a, \'yaralama\' ve \'hırsızlık\' suçlamasıyla 4 yıl hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianame mahkeme tarafından kabul edildi.Olay, geçen 11 Ocak\'ta, merkez Seyhan ilçesi Reşatbey Mahallesi Gazipaşa Bulvarı\'nda meydana geldi. Bir tekstil firmasında işçi olarak çalışan işitme engelli Agit Acun, izin alıp, hastaneye gitti. Hastane çıkışı evine gitmek için minibüse binen Acun, arka koltukta oturan 4 kişi tarafından dövüldü. Kısa sürede yakalanan şüpheli üniversite öğrencileri Ahmet Günsel, Çağrı Can Çay, İsmail Kaçmaz (21) ile Ahmet Bedir (20) tutuklandı. İlk duruşmada mahkeme, sanıklar Ahmet Günsel, Çağrı Can Çay ve Ahmet Bedir\'i 1 yıl 10 ay hapis cezasına çarptırdı. Hükmün açıklanmasını geri bırakan mahkeme, sanıkların tahliyesine, tutuksuz sanık İsmail Kaçmaz\'ın ise beraatına karar verdi.

KARAKOL BAHÇESİNDEKİ GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Olayla ilgili tutuklu Ahmet Günsel\'in annesi Kezban Günsel, Agit Acun\'un oğlunun cüzdanından 280 lirasını çaldığını iddia ederek şikayetçi oldu. Ahmet Günsel\'in ailesinin iddiası üzerine güvenlik kameraları tekrar incelemeye alındı. Minibüsteki güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, kavgadan sonra saldırganlar araçtan inince yolcular yere düşen bir cüzdanı Acun\'a veriyor, o da alıp, montunun cebine koyuyor.

Agit Acun\'un şikâyet için o gece geldiği merkez Seyhan ilçesindeki Yarbaşı Şehit Erdoğan Çıtak Polis Merkezi\'nin güvenlik kamerası da incelendi. Polis merkezinin girişindeki görüntülerde, Acun, arkasına dönüp, minibüste kendisine verilen cüzdanı açıp, kontrol ediyor ve içindeki parayı alıp, cebine koyuyor. Agit Acun, ardından polis merkezi kapısında bir kişi ile konuşup, içinden para aldığı cüzdanı polislere teslim ediyor. Agit Acun ise cüzdanın kendisine ait olduğunu, parayı da sigara almak üzere cüzdandan çıkardığını söyledi.

4 YIL HAPSİ İSTENDİ

Cumhuriyet savcısı, olay sırasında Acun\'un Günsel\'e vurduğu ve hırsızlık yaptığı iddiasıyla ilgili şikayetçi tarafın uzlaştırmayı kabul etmemesi üzerine hazırladığı iddianameyi tamamladı. Adana 9\'uncu Asliye Ceza Mahkemesi tarafındanda kabul edilen iddianamede, Acun\'a, basit yaralama suçundan 1 yıl, hırsızlıktan da 3 yıl olmak üzere toplam 4 yıla kadar hapis cezası istendi. İddanamade, \'Agit Acun\'un da Ahmet Günsel\'e vurarak basit tıbbi müdahaleyle giderilir şekilde yaraladığı, olay sonrası ise dolmuş sürücüsü, Günsel\'in düşürdüğü cüzdanı Agit\'in düşürdüğünü sanarak ona verdiği, Agit\'in dayak üzerine şikayet için gittiği polis merkezinin bahçesinde cüzdan içinden 280 lirayı alıp cebine koyduktan sonra cüzdanı polise teslim ettiği, böylece Agit Acun\'un haksız tahrik etkisiyle Günsel\'e karşı basit yaralama ve hırsızlık suçlarını işlediği anlaşılmıştır\' ifadelerine yer verildi.

Görüntü Dökümü

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*ARŞİV*

- Agit Acun yürürken görüntü

- Gözündeki morluklardan detaylar

- Agit Acun\'un karakolda diğer gençlerle görüntüsü

- Acun\'un köşeye geçip cüzdanı montunun iç cebinden çıkarması

- Cüzdanın içindeki parayı çıkarıp cebine koyması

- Diğer gençlere göstermesi

- Boş cüzdanı teslim etmek için karakola girmesi

- Karakoldan çıkması

- Polisle görüşmesi

- Agit Acun\'un işaret dile ile olayı anlatması

SÜRE:02\'41\" BOYUT:164 mb

Haber-Kamera: Çağlar ÖZTÜRK/ADANA, (DHA)

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Kayınpederi ve kayınbiraderini öldürüp, eşini yaraladı; intihar etti (ek)

2)MUĞLA\'YA SEVK EDİLDİ

Aydın Çine ilçesinde et lokantası işleten damat Aydın Bozkurt\'un (37), Muğla\'nın Köyceğiz ilçesinde çiftçi emeklisi kayınpederi Ahmet Sivrikaya (68) ve imam hatip lisesi öğrencisi kayınbiraderi Abdullah Sivrikaya\'yı (18) pompalı tüfekle öldürüp intihar ettiği olayda yaralanan, katil zanlısının boşanma davası süren pazar esnafı eşi Zeynep Bozkurt\'un (35) tedavisi sürüyor. Zeynep Bozkurt\'un, kaldırıldığı hastanede yapılan ilk müdahalesinin ardından, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Hastanesi\'ne sevk edildiği, hayati tehlikesinin sürdüğü bildirildi. Ayrıca çiftin bir oğullarının bulunduğu ifade edildi.

ADLİYEDEN DÖNÜYORLARMIŞ

Aydın Bozkurt ve Zeynep Bozkurt çiftinin boşanma davasının sürdüğü, ayrıca Zeynep Bozkurt\'un, eşinin malvarlığı ile ilgil tedbir davası da açtığı öğrenildi. Aydın Bozkurt ve Zeynep Bozkurt çiftinin, ayrı ayrı araçlarla, bugün Köyceğiz Adliyesi\'ndeki bu tedbir davasının duruşmasından döndükleri öğrenildi.

Olayda yaşamını yitirenlerin cesetleri ise savcılığın ve jandarmanın olay yerinde yaptığı inceleme sonrası Muğla Adli Tıp Kurumu\'na kaldırıldı.

Olay yerine gelerek çalışmaları yerinde takip eden Köyceğiz Belediye Başkanı AK Partili Kamil Ceylan, \"Her iki tarafı da yakından tanıyorum. Böyle bir şey yapacaklarını tahmin etmezdim. Çok üzüldük. Yakınlarına başsağlığı diliyorum. Yaralıya da acil şifalar diliyorum\" dedi.

Görüntü Dökümü

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- Olay yerinden görüntü

- İncelemeden görüntü

- Cesetlerin cenaze aracına alınmasından görüntü

- Köyceğiz Belediye Başkanı AK Partili Kamil Ceylan açıklama

Haber- Kamera: Cihan KAYA / KÖYCEĞİZ / (Muğla), (DHA)

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3)KKTC MECLİSİ BAŞKAN YARDIMCISI ZORLU TÖRE: TÜRKİYE İŞGALCİ DEĞİLDİR

KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC), Meclisi Başkan Yardımcısı Zorlu Töre, Zeytin Dalı Harekatı’na destek vermek için geldiği Hatay’ın Reyhanlı İlçesi Cilvegözü Gümrük Kapısı’nda yaptığı açıklamada, Türkiye\'nin işgalci olmadığını söyleyerek, “Türkiye huzurun, güvenin sağlayıcısı ve kurtarıcısıdırö dedi.

Beraberindeki milletvekillerinden oluşan heyetle Hatay’a gelen Töre, Zeytin Dalı Harekatı kapsamında bir dizi gezi ve inceleme yaptı. Reyhanlı’daki Cilvegözü Gümrük Kapısı’na da gelen Töre ve beraberindekiler, çıkışta açıklama yaptı. Terör örgütlerinin birçok vatandaşın canına kıydığını, terör saldırılarından hayatlarını kaybedenlerin olduğunu söyleyen Töre, “Dolayısıyla bu terör saldırılarından dolayı gerek sivil insanlarımız hayatlarını kaybettiler, gerekse Mehmetçiklerimiz şehit oldular. Hepsine Allahtan rahmet diliyorum. Şehitleri olmayan bir ülke bağımsız kalamaz. Elbette kanımızı canımızı bu topraklara vereceğiz. Ama terör saldırısı bir insanlık ayıbıdır. Dolayısıyla Türk silahlı kuvvetleri bu bölgede Zeytin Dalı Harekatı’nı yapıyorö dedi.

BÖLGEDE HUZUR OLUR

Türkiye\'nin güçlü olması durumunda bölgede huzur ve sükunetin sağlanacağını ifade eden Töre şunları söyledi:“Türkiyemiz ve Türk ordumuz güçlü olursa bölgede huzur ve sükunette sağlanır. Barışta sağlanır. Türk ordusu Kıbrıs’ta bizim bedenimizdeki bir candır, damarımızda dolaşan asil kandır. İnanıyorum ki bu bölgedeki insanlar içinde Türk ordusu aynı manayı ifade ediyor. Nasıl ki, bir insanın kalbi durduğu zaman bedeni yok oluyorsa Türk ordusu ve Türkiye bu bölgede olmazsa bu bölgedeki insanlarında kalbi durmuş olur. Kıbrıs’taki insanlarında kalbi durmuş olur. Türk insanın da kalbi durmuş olur. Yaşasın Türk ordusu yaşasın Kıbrıs’taki mücahitlerimiz, yaşasın KKTC yaşasın anavatanımız. Türkiye hiçbir yerde işgali değildir. Türkiye kurtarıcıdır, barışın huzurun güvenliğin sağlayıcısıdır. Bundan dolayı da anavatanımıza ve Türk ordumuza şükranlarımızı ve sevgilerimizi sunuyoruz.ö

BARIŞIN NE ANLAMA GELDİĞİNİ İYİ BİLİRİZ

20 Temmuz 1974’te Kıbrıs’taki Barış Harekatı’nı hatırlatan Töre, daha sonra, KKTC olarak barış harekatının ne anlama geldiğini çok iyi bildiklerini söyleyerek, “Zeytin Dalı Harekatı’nın ne anlama geldiğini en iyi bilen insanlarız. KKTC halkı olarak aziz şehitlerimize rahmet diliyorum, bu harekatın başarıya ulaşacağından yüzde yüz eminizö diye konuştu

Görüntü Dökümü:

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-Heyet Cilvegözü Gümrük Kapısı’na gelirken

-İncelemeden sonra Cilvegözü’nden ayrılırken

-Töre açıklama yaparken

(SÜRE:2’39’)(BOYUT: 84.8 MB)

Haber-Kamera: Ferhat DERVİŞOĞLU/REYHANLI(Hatay),(DHA)

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4)EVİNE YÜRÜRKEN TÜFEKLE VURULUP YARALANDI

ŞANLIURFA’da, Mehmet D. (39), evine yürürken, kim tarafından ateşlendiği bilinmeyen tüfekten çıkan saçmalarla ağır yaralandı.

Olay, öğle saatlerinde, Yenice Mahallesi\'nde meydana geldi. Evine yürüyen Mehmet D.\'ye, kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişilerin ateşlediği tüfekten çıkan saçmalar isabet etti. Mehmet D., vücudunun çeşitli yerlerine gelen saçmalarla ağır yaralandı. Silah sesini duyanların ihbarıyla olay yerine gelen sağlık ekipleri, Mehmet D.\'yi ambulansla Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürdü. Acil serviste ilk müdahalesi yapılan Mehmet D., hayati tehlikesi bulunduğu için yoğun bakım ünitesine alındı. Polis, Mehmet D.\'yi tüfekle yaralayıp, kaçan kişi ya da kişilerin kimliklerinin belirlenerek, yakalanması için çalışma başlattı.

Görüntü Dökümü

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- Olay yerinde inceleme yapan ekipler

- Boş fiyekleri toplayan ekipler

- Genel ve detay görüntüler

( Haber-Kamera: Ömer ŞULUL-ŞANLIURFA-DHA)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 159 MB

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5)SANSAR GÜNDÜZ ORTASINDA TUNCELİ ADLİYESİ BAHÇESİNDE GÖRÜNTÜLENDİ

TUNCELİ merkez Atatürk Mahallesinde bulunan Adliye Sarayının arka bahçesinde bugün sabah saatlerinde Türkiye\'de soyları hızla azalan ve çok az görüntülenen bir Sansar, adliye çalışanı tarafından tesadüfen görüntülendi.

Adliye bahçesine giren ve şaşkın gözlerle çevreyi izleyen sansar, bir adliye çalışanı tarafından görüntülendi. Bugün sabah saatlerinde adliye sarayının bahçesine giren bir sansar ilgi adliye personelinin odağı oldu. Adının açıklanmasını istemeyen adliye çalışanı, penceresinden dışarı baktığı sırada adliyenin arka bahçesinin duvarının dibinde gördüğü sansarı cep telefonu ile kameraya kaydetti. Adliye bahçesine nasıl girdiği bilinmeyen sansarın, buradaki bulunan ağaçların üzerine sürekli olarak konan kargaları avlamak için girdiği tahmin ediliyor.

Türkiye\'de kır yada ağaç sansarı türleri arasında yer alan ve soyu azalan hayvanlar kategorisinde yer alan sansarlar, daha çok kümes hayvanları, kuş türlerini avlayarak ve kuş yumurtaları ile meye türlerini yiyerek besleniyor. Sansarlar, daha çok gece ve ormanlık alanlarda avlandığı için pek görüntülenemiyordu.

Görüntü Dökümü

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Adliye çalışanı tarafından görüntülenen sansar

Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Ferit DEMİR/TUNCELİ, (DHA)

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6)EGE-KOOP GENEL BAŞKANI HÜSEYİN ASLAN\'DAN CHP\'YE ZİYARET

EGE-KOOP Genel Başkanı Hüseyin Aslan, geçen 7 Ocak\'ta yapılan il kongresinde seçilen CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel\'i ziyaret ederek hayırlı olması dileklerini iletti.

CHP İl Başkanlığı ziyaretinde Ege-Koop Genel Başkanı Hüseyin Aslan\'a yönetim kurulu üyeleri Zehra Ersaçan, Tayfun Saydere, Ege-Koop Danışma Kurulu Üyesi Sebahattin Kavak eşlik etti. CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel beraberinde il başkan yardımcıları Yaşar Ali Çalışkan, Azmi Kumova ile Ege-Koop Genel Başkanı Aslan ile yönetim kurulu üyelerini karşıladı. CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel toplantıda İzmir il örgütünün kendine önemli bir görev verdiğini belirterek CHP\'nin Türkiye\'nin emniyet sübabı olduğunu söyledi. Ege-Koop\'un Atatürkçü ve demokratik yaklaşımını takdirle karşıladıklarını belirten Yücel 2019\'da yapılacak yerel ve genel seçimlerin ülke geneli için büyük önem arz ettiğini İzmir\'in planlı gelişmesine projeleriyle katkı ve hizmetlerinin hiçbir zaman yok sayılamayacağını vurguladı.

Hüseyin Aslan da, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu\'nun İzmir için hayati önem taşıyan kentsel dönüşüm projelerindeki tam uzlaşmaya dayalı anlayışı nedeniyleTürkiye\'ye örnek bir tabloyu sergilediğini söyledi. Aslan, İzmirli inşaat şirketlerinin Kocaoğlu\'nun kentsel dönüşüm ile ilgili sunduğu imkandan faydalanmaları gerektiğinin çizdi.

Ege Koop Genel Başkanı Hüseyin Aslan \"Bünyesinde 200 ayrı meslek grubuna dahil kooperatifin yer aldığı Ege-Koop, Türkiye\'nin en kapsamlı ve yatırımcı sivil toplum kuruluşudur. 34 yıl önce İzmir\'de kurulmuş ve Türkiye\'ye mal olmuş konut markasıdır. Ege-Koop, İzmir\'in planlı gelişmesine sözde değil özde katkılarıyla, eylemli bir şekilde kendi yarattığı bütçe ile 5 milyon metrekarelik imarlı alanlarda 150 bin kişinin barındığı yeni kent parçalarını İzmir\'e kazandıran ve pek çok dar gelirliyi uygun koşullarda konut sahibi yapan, kar amacı olmayan bir örgütlenme modelidir\" dedi.

Ege-Koop\'un İzmir\'in 12 büyük ilçesinde tamamladığı projelere dikkat çeken Aslan, \"150 bin kişinin yaşadığı bu projeleri bir anlığına yok sayın. Düşünün ki bu projeler hiç hayata geçmeseydi İzmir\'in konut ve kentleşme sorunu bugün işin içinden çıkılmaz hale gelirdi\" diye konuştu.

Kentsel dönüşümün temsilcisi olduklarını ve İzmir\'de binlerce vatandaşı güvenli ve sağlıklı yapılarla ev sahibi yaptıklarını da ifade eden Aslan, \"Amacımız aynı. Türkiye\'nin içinde bulunduğu durumu seminerlerle vatandaşa anlattık ve bunları kitaplaştırdık. Halen bilgi kaynağı olarak yararlanıyorlar. Ege-Koop kurumsal yapısıyla sektörün hem amiral gemisi konumundadır hem de otorite haline gelmiştir. İzmir\'de doğmuş, İzmir\'de büyümüş ve Türkiye markası olmuş Ege-Koop\'un İzmir\'in planlı gelişmesi ve konut sektörüyle ilgili her zaman görüş bildirme hakkı vardır\" dedi. Planlı bir kentleşme için Ege-Koop\'un verilecek tüm görevlere hazır olduğunu söyleyen Aslan , İzmir\'in bugünden itibaren önümüzdeki 50 yılı kapsayan projelerle geleceği yakalayabileceğini belirtti.

\"CHP TÜRKİYE\'YE LAZIM\"

CHP\'nin Türk siyasi hayatına demokrasi, özgürlük ve bağımsızlık için verdiği mücadeleyle damga vurduğunu söyleyen Aslan, \"CHP bünyesinde Türkiye için en önemli öğeleri barındırıyor. Cumhuriyet ve halk, Türkiye\'yi en iyi anlatan iki kelimedir. CHP, yenilikçi bir anlayışla birlik ve beraberliğimizi ortaya koyabilecek güçte bir partidir. Şu kesin ve net, CHP, Türkiye\'ye lazım. Bu yüzden sizin nezdinizde CHP\'nin yeni yönetimine çalışmalarında başarılar diliyoruz\" diye konuştu.

FOTOĞRAFLI

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7)GERÇEK GİBİ TATBİKAT

MANİSA\'nın Yunusemre Belediyesi, hem belediyenin kendi bünyesinde, hem de şantiye alanında gerçeği aratmayan deprem tatbikatı yaptı. Tatbikatta sirenler eşliğinde belediye binası tahliye edildi, şantiye alanında enkaz altında kalan üç yaralı işçi UMKE, AKUT ve AFAD ekiplerinin koordineli çalışmasıyla kurtarıldı.

Manisa\'nın birinci derece deprem kuşağında olması sebebiyle Yunusemre Belediyesi, olası bir depreme hazırlıklı olmak ve belediyenin yeterliliğini ölçmek amacıyla kendi bünyesinde deprem tatbikatı yaptı. Belediye hizmet binası ve belediye ait şantiye alanında gerçekleştirilen tatbikatta AFAD, UMKE, AKUT, Acil 112, Manisa Amatör Telsizciler ve Arama Kurtarma Derneği (MAT) ekipleri görev aldı. Yunusemre Belediye Başkanı AK Partili Mehmet Çerçi ve belediye başkan yardımcıları ile ilgili birimlerin müdürleri belediye bünyesinde oluşturulan kriz merkezinde tatbikatı canlı bağlantıyla takip etti.

Tatbikatta senaryo gereği ilçenin Muradiye Mahallesi merkezli 6.5 büyüklüğündeki deprem sonrasında Yunusemre Belediyesi Hizmet binasındaki tüm birimlerinde çalışan personel ve işçiler dışarıdaki güvelik alanına kontrollü bir şekilde tahliyesi sağlandı. Belediye personelinin tahliyesinin sağlanmasını ardından şantiye binasında senaryo gereği yaşanan enkaz altında üç yaralı işçinin kurtarılması tatbikatı gerçekleştirildi. Şantiye alanındaki üç yaralı işçinin kurtarılmasını Belediye Başkanı Mehmet Çerçi, kriz masasında canlı bağlantıyla takip etti.

AKUT, UMKE ve AFAD\'dan oluşan arama-kurtarma ekipleri ilk olarak en kaz altında yaralı işçileri bulmak için çalışma yaptı. Enkaz altında tespit edilen 3 yaralı işçi, 15 dakikalık çalışma neticesinde kurtarıldı. Yararılar tatbikat alanında hazır bekletilen 112 Acil Servis ambulansları tarafından hastanelere taşındı. Gerçeği aratmayan sahnelerin yaşandığı tatbikattı belediye şantiye alanında çalışan işçiler bir taftan izlerken, bir taraftan ise cep telefonlarıyla görüntü çekti.

DEPREM ÜLKEMİZİN GERÇEĞİ

Yunusemre Belediye Başkanı Çerçi tatbikattan sonra yaptığı açıklamada, deprem gerçeğine dikkat çekerek, \"Deprem ülkemizin gerçeği. Tarihte ilimizde de yıkıcı depremlerin olduğunu unutmamak gerekiyor. İlgili birimimiz, tüm birimlerdeki personelimize bu konuda eğitim vermişti. Şimdi de tatbikatta bu bilgileri uyguladık. Organizasyonda katkıda bulunan bütün arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum\" diye konuştu.

Görüntü Dökümü

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- Tatbikatta belediye hizmet binasında çalışanların tahliyesi

- Enkaz altında kalan işçilerin kurtarılması ve ambulanslara taşınması

- Yunusemre Belediye Başkanı Mehmet Çerçi?nin açıklaması

Haber- Kamera: İlker KILIÇASLAN / MANİSA, (DHA)

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8)POLİSTEN BANDROLSÜZ ŞARAP OPERASYONU

DENİZLİ\'de polis tarafından yapılan operasyonda, kaçak üretilmiş 1800 şişe şarap ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.Denizli İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Pamukkale ilçesinde bandrolsüz kaçak içki satışı yapıldığını tespit etti. Dün (pazartesi) operasyon düzenleyen polis ekipleri, bir markete ve deposuna baskın yaptı. Kaçak olarak üretilmiş ve bandrolü bulunmayan şarapların markette kaçak olarak satıldığı ve depoda da gizlendiği belirlendi. Markette ve depoda arama yapan polisler, 1800 şişe bandrolsüz şarap ele geçirdi. Operasyonda gözaltına alınan 2 kişi, sevk edildiği adliyede tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.



Görüntü Dökümü

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- Polis kamerasında bandrolsüz şaraplardan görüntü

Haber: Ramazan ÇETİN- Kamera: DENİZLİ, (DHA)

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9)SURİYELİ YETİM VE ÖKSÜZLER, KIZILAY\'IN DESTEĞİYLE KURULAN YETİMHANEDE

SURİYE\'deki iç savaşta ailelerini kaybeden yetim ve öksüz çocuklar, Kızılay\'ın desteğiyle İdlib kırsalında kurulan yetimhanede hayata tutunuyor.Suriye’nin İdlib kenti kırsalında Türk Kızılayı desteğiyle kurulan Ömer el-Faruk Yetimhanesi\'nde, Suriye’de iç savaşta ailelerini kaybeden 585 çocuk, aile özlemiyle büyüyor. Her birinin ayrı ayrı meslek hayalleri olan çocuklar, yetimhanede yaşam mücadelesi veriyor. Türk Kızılayı\'nın yiyecek ve giyecek desteğinde bulunduğu yetimhaneyi ziyaret eden Türk Kızılayı Genel Başkanı Kerem Kınık, çocuklara çikolata dağıttı.

Babasını 4 yıl önce kaybettiğini ve yetimhanede 3 yıldır kaldığını belirten Rim Abdulkerim Osman (8), doktor olmak istediğini belirterek, \"Ben babamı 4 yıl önce kaybettim. Burada anneannem ve 5 kardeşim ile birlikte kalıyorum. Hatırlamadığım babamı çok özlüyorum. Ben okula gitmek istiyorum. Okuyarak, çok okuyarak doktor olmak istiyorum\" dedi.

Fusu Yahya Muhammed (6) ise öğretmen olmak istediğini ifade etti.

Görüntü Dökümü

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- Ömer el-Faruk Yetimhanesi

- Yetimhanedeki çocuklar

- Çocuklarla röportaj

- Genel ve detay görüntüler

(Haber-Kamera: Mehmet YİRUN, Yılmaz BEZGİN-SURİYE-DHA)

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10) FETÖ\'NÜN YENİ YAPILANMASINA 43 TUTUKLAMA

MERSİN\'de 15 Temmuz darbe girişimi sonrasında düzenlenen operasyonlara rağmen, FETÖ/PDY\'ye taraftar toplama ve para kazandırma yönünde yeniden yapılanan kişilere yönelik gerçekleştirilen operasyonda gözaltına alınan 97 kişiden 43\'ü tutuklandı.Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri, 3 aydır yürüttüğü soruşturmayı tamamladı. Yürütülen çalışma kapsamında Mersin ve çevresinde gaybubet evleri oluşturduğu ve bu evlerde firari şahısların bulunduğu yönünde bilgilere ulaşan polis, kent merkezi başta olmak üzere, Anamur, Bozyazı, Erdemli, Mut, Silifke ve Tarsus ilçelerinde eş zamanlı 111 ev ile 2 etüt merkezine operasyon yaptı. Yapılan baskınlarda aralarında büyük bölge abileri, büyük bölge mesulları, Emniyet, Deniz Kuvvetleri mahrem abileri, il ablaları, finans sorumluları ile örgütün gizli haberleşme programları olan ByLock ve Eagle kullanıcılarının da bulunduğu 97 kişiyi yakalanarak gözaltına altına aldı.

Şüpheliler yapılan sorgulamalarının ardından yoğun güvenlik önlemleri altında Mersin Adliyesi’ne çıkartıldı. Sanıklardan 52’si adli kontrol şartı ile serbest kalırken, 43 kişi tutuklandı. Şüphelilerden bir kişi savcılıktaki ifadesinin ardından serbest kalırken bir kişi de başka bir kentte sürdürülen soruşturma kapsamında Bartın Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından teslim alındı.

Bu arada Emniyet Müdürlüğü’nde yapılan soruşma kapsamında Nurev Şan kod adlı il ablası H.Y’nın kullandığı cep telefonuna yüklü Eagle programında Fethullah Gülen’in eylem ve suikast talimatı verdiği ortaya çıktı. Aramalar sırasında ele geçirilen döviz karşılığı 250 bin TL olan paranın da tutuklu FETÖ’cülerin ailelerine gönderilmek üzere toplandığı da belirlendi.

Görüntü Dökümü

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-Mersin Emniyet Müdürlüğü\'nün görüntüsü

-Evlerde yapılan aramalardan genel ve detay görüntü

-Sanıklar adliyeye çıkartılırken

-Genel ve detay

(BOYUT:100,44 MB) (SÜRE:3,8 DK)

Haber-Kamera: Mustafa ERCAN/MERSİN, (DHA)