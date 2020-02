DHA YURT BÜLTENİ-7 

Cemelli köyü ve Bafelyun Tepesi\'nin teröristlerden temizlenmesi sırasında çekilen görüntüler

Afrin\'in teröristlerden temizlenmesi için 20 Ocak tarihinde Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından başlatılan ve ÖSO birliklerinin de katıldığı Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Afrin\'e ilerleyiş devam ediyor. ÖSO güçleri sosyal medya hesaplarından Afrin\'de Cemelli köyünü ve Bafelyun Tepesi ve çevresinin teröristlerden temizlenmesi sırasında çıkan çatışmaların görüntülerini yayınladı.

Haber: HATAY (DHA)

Başbakan Yıldırım: Aslan Mehmetçik Raco\'yu ele geçirdi, Afrin\'e doğru hızla ilerliyor

BAŞBAKAN Binali Yıldırım, Ak Parti Muğla 5. Olağan İl Kadın Kolları Kongresi\'ne katıldı. Başbakan Yıldırım, \"Muğla\'nın insanları, Muğla\'nın güzelliklerinden daha güzel. Huylarıyla duruşlarıyla hele hele 15 Temmuz\'da milletin adamı Recep Tayyip Erdoğan\'ı alçaklara teslim etmeyen Muğlalı kardeşlerimizle, vatandaşlarımızla gurur duyuyoruz\" dedi.

Başbakan Binali Yıldırım, Muğla\'ya uçakla geldi. Dalaman Havalimanı\'na inen uçaktan helikoptere geçen Başbakan Yıldırım daha sonra, Menteşe ilçesindeki

Muğla Atatürk Stadyumu\'na indi ve helikopterden parti otobüsüne geçti. Başbakan Yıldırım, vatandaşların sevgi gösterileri arasında kongrenin yapılacağı salona ulaştı. Ak Parti Muğla 5. Olağan İl Kadın Kolları Kongresi\'nin yapıldığı Mentee Spor Salonu\'nda Türkiye Cumhuriyeti\'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım\'ın fotoğrafları asıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile 15 Temmuz darbe girişiminin seyrini değiştiren şehit Astsubay Ömer Halisdemir\'in fotoğrafının da yer aldığı; üstünde, \'15 Temmuz karanlık geceden aydınlık sabaha\' yazılı pankart dikkat çekti. \"Sizin sayenizde gururluyuz, sizin sayenizde kadroluyuz, hoş geldiniz Başbakanım\', \'Küçük şehrin büyük hikayesi\' ve \'Büyük dönüşüm\' yazılı pankartlar da yer aldı. Salonda \'Muğla\'nın AK kadınları sefere hazır\', \'Büyük dönüşüm kutlu gelecek\' pankartları açıldı. Partili gençlerin askeri tişört giyerek \"Ne mutlu Türküm diyene\" sloganı atması alkış aldı. Seçime AK Parti Muğla İl Kadın Kolları Başkanı Ümmühan Toksöz tek aday olarak girdi.

\"ASLAN MEHMETÇİK ORALARI YERLE BİR ETTİ. RACO\'YU DA ELE GEÇİRDİLER AFRİN\'E DOĞRU HIZLA İLERLİYORLAR\"

Başbakan Yıldırım, kongre salonuna girmeden önce salon önünde toplanan yüzlerce kişiye seslendi. Başbakan Yıldırım, cumhurbaşkanı Recep tayyip Erdoğan\'ın geçen hafta Afrika ziyaretinde bulunduğunu hatırlatarak, Muğla\'ya ve Manisa\'ya gitmeyi planladığını ancak yoğun programı nedeniyle bu görevi kendisine verdiğini anlattı. Başbakan, \"Eğer kabul ederlerle ben Cumhurbaşkanımızın namına buradayım\" dedi. Başbakan Binali Yıldırım, Muğla\'nın Türkiye\'nin mermer yataklarının merkezi olduğunu ormanlık alanları ilçenin yüzde 62\'sini oluşturduğunu, turizmin ve balıkçılığı merkezi konumundaki ilin Türkiye\'nin en uzun sahil şeridine sahip olduğunu vurgulayarak, \"Muğla\'nın insanları, Muğla\'nın güzelliklerinden daha güzel. Huylarıyla duruşlarıyla hele hele 15 Temmuz\'da milletin adamı Recep Tayyip Erdoğan\'ı alçaklara teslim etmeyen Muğlalı kardeşlerimizle, vatandaşlarımızla gurur duyuyoruz. Allah hepinizden razı olsun. İçerde buradan daha fazla arkadaşınız var. Maalesef en büyük kapalı salonu yaptık ama yine de yetmiyor. Artık sokaklara, meydanlara taştık. Şurada hemen stadyumdan buraya gelinceye kadar sokaklarda vatandaşlarımız sevgi gösterisinde bulunuyor. Bu bizim için en büyük armağandır. Milletin sevgisini, desteğini görmek bizim için şereflerin payelerin en güzelidir. Sağolun var olun, Allah\'a emanet olun. Buraya gelemeyen ve bahçenin öbür tarafında bulunanlara da selamlarımı gönderiyorum. Şimdi artık içeri geçelim. Sizi bu soğukta biraz daha tutacağız. Güzel müjdelerimizi vereceğiz. Heyecanınız o kadar yüksek ki soğuk da vız gelir yağmur da vız gelir. Beraber yürüdük biz bu yollarda, beraber ıslandık yağan yağmurda şimdi söylediğimiz tüm şarkılarda bana her şey sizi hatırlatıyor. Muğla\'dan yiğitler diyarından Afrin\'deki kahramanlarımıza bir selam gönderelim mi? Sekiz şehidimiz var ama aslan Mehmetçik oraları yerle bir etti. Raco\'yu da ele geçirdiler Afrin\'e doğru hızla ilerliyorlar. Cumhurbaşkanımızın size çok selamı var, kucak dolusu selamı var. Sizlerin de selamını \'başım gözüm üstüne\' diyerek Cumhurbaşkanımıza yarın ileteceğim.\"



\"KALLEŞÇE ŞEHİT ETTİKLERİ KARDEŞLERİMİZİN KANI YERDE KALMADI\"

Başbakan Binali Yıldırım, salonda yaptığı konuşmada Muğla\'nın her ilçesinin dünya çapında bir marka olduğunu belirterek, \"Bu güzelliklere sahip başka bir Muğla yok. Ege insanı gönül insanıdır, sevgi insanıdır. Turgut Reis\'i yetiştiren bu toprakların insanları da elbette böyle olacak. Büyük düşünecek büyük işler yapacak. Sizlere bugün burada olmayı planlayan milletin adamı, Cumhurbaşkanımız, liderimiz, adam gibi adam Recep Tayyip Erdoğan\'ın selamını getirdim. Sevgili Muğlalılar. Kongremizin hayırlara vesile olmasını Mevlamdan niyaz ediyorum. Ak gençlik, ak kadınlar ana kademe sizlerle gurur duyuyoruz Sağ olun var olun. AK Parti kongreleri bir başka görüyorsunuz. Biz her kongremizden güçlü çıkarız, gayretinizi, fedakarlığınızı tebrik ediyorum. Sizlerle bu salonda salonun dışında bu coşkuyu yaşamak bizlere güç veriyor. Heyecan veriyor, sağ olun var olun. Allah hepinizden razı olsun\" dedi.

\"Kardeşlerim Afrin analar ne aslanlar doğurmuş. Maşallah Afrin\'de kahraman Mehmetlerimiz destan yazıyor. Ayyılızdı bayrağı en yüksek tepelerde dalgalandırıyor. 2 gün önce kalleşçe şehit ettikleri kardeşlerimizin kanı yerde kalmadı. Raco\'yu ele geçirdiler emin adımlarla Afrin\'e doğru kahramanlarımız ilerliyor. Allah yar ve yardımcıları olsun. Nene Hatunlar, Kara Fatmalar kadın subaylarımız da görev alıyorlar. Raco\'da temizliği tamamladıktan sonra emin adımlarla ilerliyorlar. Şehitlerimiz bizim yüreğimizde. Onlar ölmedi. Onlar 81 milyonun gönlünde yaşıyor. Onlara Allah\'tan rahmet diliyorum, mekanları cennet olsun. Gazilerimize acil şifalar diliyorum. Bu vatan bize şehitlerimizden emanettir. Şehitlerimizin emanetine sahip çıkmaya hazır mısınız? Alçaklara hak ettikleri dersi vermeye var mıyız? O halde dirliğimize, birliğimize, kardeşliğimize sahip çıkacağız. 81 milyonu kardeş bileceğiz. Hiç kimseyi ötekileştirmeyeceğiz, dışlamayacağız. Her bir vatandaşımızın kardeşimizin hukukuna sahip çıkacağız, Ayyıldızlı bayrağımızı daha da yükseklere çıkaracağız. daha çok çalışacağız. Ülkemizi daha da büyüteceğiz. Şehitlere olan borcumuzu ancak böyle ödeyebiliriz. Terörle mücadelemiz kararlılıkla devam ediyor. Ülkemize yönelen tehdit nereden gelirse gelsin orası bizim için hedeftir. Bizim terörle mücadele en meşru hakkımızdır. Bölgede barış istiyoruz, kardeşlik istiyoruz, huzur istiyoruz. Güven ortamının tesisini istiyoruz. Bunun için mücadele veriyoruz. Suriyeli, Iraklı kardeşlerimizin acısını dindirmek için oradayız. Fırat Kalkanı\'nın harekatı ile oluşturduğumuz güvenli bölgeler gibi Afrin\'de de teröristleri temizleyip Afrin\'i asıl sahiplerine Araplara, Kürtlere, Türkmenlere zulüm gören kardeşlerimize teslim edeceğiz. Mazlumların yaralarını saracağız. Orada yaşayan kardeşlerimizi zulümden kurtarıyoruz. Kurtarılan köylerde o insanların sevincini duasını Mehmetçiğe teşekkürlerini hep beraber izliyoruz.\"



\"HALKA AYAR VERMEYE KALKANLAR BUGÜN YARGI ÖNÜNDE HESAP VERİYORLAR\"

Başbakan Yıldırım, 15 Temmuz darbe girişiminde kadınların da sokağa indiğini ve demokrasiye sahip çıktığını hatırlatarak, şöyle konuştu:

\"Muğla\'nın yiğit kadınları, 2002\'den beri bu yolda ak kadınlar olarak demokrasi mücadelesinde bizlerle berabersiniz. Hukuk devletini vesayetten kurtarmak için amansız mücadele veriyoruz. 28 Şubat\'ın üzerinden 21 yıl geçti. Yapılan zulümleri 30 yaş ve üzerinde olanlar çok iyi hatırlayacaklar. Halka ayar vermeye kalkanlar bugün yargı önünde hesap veriyorlar. Kim yanlış yaparsa millet üzerinde vesayet kurmaya çalışırsa, baskı kurmaya çalışırsa, gün gelir hesabını verir. FETÖcü hailer bugün hesap veriyor. Tankla, tüfekle silahla bu milleti teslim olacağını sandılar. Yanıldılar, miller 7\'den 70\'e sokacağı inerek demokrasiye sahip çıktı. Cumhurbaşkanı\'na sahip çıktı, Hükümetine sahip çıktı ve ülkesini canla başla savundu. 15 Temmuz gecesi meydanlara inen vatandaşlarımızın yarısı kadınlardan oluşuyordu. Ak kadınlar ön safta oldular. Darbeci hainlere irademizi çiğnetmediniz, ayyıldızlı bayrağımızı indirtmediniz, ezanlarımızı dindirtmediniz. Bu millete oyun sökmez. Bu millet diz çökmez. Bu millet esir alınamaz. Allah hainlere fırsat vermesin. Ülkemizi milletimizi her türkü benladan muhafaza eylesin.\"

\"KADINLARIN AKLI, VİCDANI, MERHAMETİ SAYESİNDE GELECEĞE EMİN ADIMLARLA YÜRÜYORUZ\"

Başbakan Binali Yıldırım, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü öncesinde kadının değerine vurgu yaparak, \"AK Parti her türlü ayrımcılığı redddeden partidir. Kadının emeğini, aklını, siyasete taşıyan partidir. Onun için AK Parti 15 yıldır zafer üstüne zafer kazanıyor. 8 Mart\'ta Dünya Kadınlar Günü\'nü kutlayacağız. Ben şimdiden Türkiye\'nin tüm kadınlarının gününü kutluyorum, kadınları tebrik ediyorum. İyiki varsınız. Allah hepinizden razı olsun. Sizlerin hak ve adalet duygusu sayesinde Türkiye çok şey kazandı. Kadınların aklı, vicdanı, merhameti sayesinde geleceğe emin adımlarla yürüyoruz. Hiçbir bölücü ayrıştırıcı hedef Türkiye\'nin birliğini bütünlüğünü bozamayacak. Her türlü adaletsizliğin karşısında kadın erkek genç ihtiyar birlikte duracağız. Tıpkı 15 Temmuz\'daki gibi 17- 25 Aralık\'taki gibi kapatma davasındaki gibi. Türkiye\'nin özgürlük yürüyüşü kadınlarımızla çok daha güzel şekilde gerçekleşiyor. Manevi değerlerimizi korumak ülkemizin gücüne güç katmak için çalışıyoruz. Çalışma hayatında kadın emeğini ucuz iş gücü olarak gören anlayışı kabul etmiyoruz\" dedi.

\"KADINA UZANAN ELLERİN KIRILMASINI İSTİYORUZ\"

Başbakan Yıldırım konuşmasının partililer tarafından atılan \"Kadına uzanan eller kırılsın\" sloganı ile kesilmesi üzerine sözlerini şöyle sürdürdü:

\"Kadına karşı ayrımcılığı kabul etmiyoruz. Kadına şiddeti lanetliyoruz. Kadına uzanan ellerin kırılmasını istiyoruz. Kadırlarımıza bunu yapan insan olamaz. Bizim anlayışımızda insan yaratılmışların en üstünüdür. Bütün siyasetimizin esası, insanın refahı huzuru ve mutluluğudur. Ecdadımızın dediği gibi; İnsanı yücelt ki devlet yücelsin, insanı yaşat ki devlet yaşasın. AK Parti\'nin en güçlü yanı, AK kadınlardır onların duruşudur. Bu büyük hareket başlarken kadınlarımız ön safta oldular. Partimizi hep sahiplendiniz bize güç verdiniz. Miletimizin karamsarlığına, ümitsizliğine siz son verdiniz. Üye sayısı 10 milyonu aşan AK Parti\'nin 4.5 milyon üyesi kadınlarımızdan oluşuyor. Bu bir gurur tablosudur. Kadın annedir, yol arkadaşıdır, yöneticidir, işverendir, çalışandır, belediye başkanıdır bakandır. Hayatın her yerinde vardır. Kadının elinin değdiği her yer daha da güzel oluyor. Tıpkı mecliste olduğu gibi. Tıpkı AK Parti teşkilatlarında olduğu gibi. Bugün türkiye genelinde 40 belediye başkanımız kadın. Devlet dairelerinde çalışanların yüzde 40\'ı kadın. Hakim ve savcıların üçte biri kadın. Araştırma görevlillerinin, üniversete hocalarının yarısı kadın. Öğretmenlerimizin yüzde 65\'i kadınlarımızdan oluşuyor. Gençlerimizi, kadınlarımız hayata hazırlıyor. Türkiye\'nin dev şirketlerinin çoğunu kadınlar yönetiyor. Türkiye\'de AK Parti iktidarında okullaşma oranı yüzde 42\'den yüzde 99\'a çıktı. İşte kadının eğitimdeki önemini bu gösteriyor. Üniversiteye giden kızlarımızın oranı yüzde 12\'den yüzde 44\'e çıktı. Size bir kopya vereyim mi? Üniversiteye giden kızlarımızın sayısı, erkek öğrencilerden daha fazla.\"

Başbakan Yıldırım, sözlerine şöyle devam etti:

\"İşte Türkiye\'nin geldiği nokta bu. Siyaset demek toplumsal meselelere sahip çıkmak yanlışa yanlış doğruya dosdoğru demek. AK Parti demek, hizmet demek proje demek, yol demek, okul demek, iş demek, aş demek. AK Parti demek kardeşlik demektir. AK Parti herkesin diline dinine mezhebine yaşam tarzına saygı demektir. Türkiye\'de 81 milyon vatandaşın özlemi tektir. Bu ülkenin şehirlerin, hasreti ayrılık siyaseti değil birlik siyasetidir. Nifak, hizip, zümre siyaseti kavim kabile siyaseti sınıf bölge siyaseti değildir. Mezhep, meşrep siyaseti değildir. Türkiye\'nin özlemi birliktir, bereberliktir, kardeşliktir. Biriz beraberiz kardeşiz birlikte Türkiyeyiz\" dedi.



\"SİYASETTE HİLEYİ HURDAYI HÜLLEYİ ORTADAN KALDIRACAĞIZ\"

Başbakan Yıldırım, yeni seçim sisteminde küçük partilerin baraj derdi ortadan kalkacak temsilde adalet tam anlamıyla gerçekleşeceğini öne sürerek,

\"2019 seçimleri geliyor. İki seçim var. 2019\'de yeni bir milat olacak. Mevzuattan kaynaklanan sistemin arızaları 2017 referandumu ile ortadan kalktı. Siyasi yönetimimiz yeni seçimlerden sonra Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile daha güçlü hale geliyor. Demokrasimiz hukuk devletimiz daha da güçlenecek. Seçmene MHP ile Cumhur İttifakı\'nı şimdiden ilan ettik. Ülkemiz için şimdiden hayırlı olsun. Mesele memleketse gerisi teferruattır. Biz, seçim sistemiyle ilgili düzenlemeleri meclise verdik seçim güvenliği daha da artacak. Küçük partilerin baraj derdi ortadan kalkacak temsilde adalet tam anlamıyla gerçekleşecek. Siyasette hileyi hurdayı hülleyi ortadan kaldıracağız. Seçim sonrasında yaşanan hükümet kurma krizlerini, vesayet heveslerini tarihe gömeceğiz. Açık şeffaf seçim gerçekletireceğiz. 2019\'a hazır mısınız? Destan yazmaya var mısınız?\" dedi.

16 yıl geçti. 16 yıl beraberiz. türkiye\'ye AK parti dalmgasını vurdu. bir türrkiye\'yi üçe katladık. dipten alıp zirveye çıkardık. İbstindam artıyor ekonomi büyüyor ve ihracatımız artıyor. Bunda da bazıları ranatsız oluyor. Varsın raatsız olsunlar. Allaha şükür turizmde rezervasyonlar yüzde 50\'yi aştı. parlak günlerimize dönüyoruz. türkiye 2011\'de yüzde 11 büyüdü 3. çeyrekte yıl itibareyile yüzde 7\'yi aştı. dünyada en hızlı büyüyen bir ülke var o da türiye\'dir. Türkiye\'ye yakışan da budur. 16 yılda türkiye büyürken muğla da büyüdü.

\"5 BİN 500 KİŞİLİK YENİ YURT YAPACAĞIZ\"

Başbakan Yıldırım, Muğla\'ya 5 bin 500 kişilik yeni yurt yapacaklarını belirterek, yatırımlarını şöyle anlattı:

16 yılda Muğla\'ya çok büyük hizmetler yaptık. AK Parti döneminde Muğla, hizmetlerle buluştu. 16 yıl içinde tarımdan turizme altyapıdan sağlığa birçok hizmetleri yapa yapa geliyoruz. 16 yılda Muğla\'ya cennet şehrimize 17 milyar lira yatırım yaptık. Yeni derslikler, okullar, yurtlar kazandırdık. Önümüzde 3 yıl kadar sürede 5 bin 500 kişilik yeni yurt yapacağız. Çünkü Muğla üniversiteninin öğrenci sayısı çok arttı. Yurda ihtiyaç var biliyoruz. 15 yılda 10 kat artırdık, daha da artıracağız. 17 spor tesisini Muğla\'da yapıp, hizmete aldık. 2 spor tesisi ve 5 spor tesisinin ihalesi de yapım çalışmaları da devam ediyor. 8 hastane 2 ağız ve diş sağlığı merkezi, 19 1. basamak sağık kuruluşundan oluşan 29 sağlık tesisi yaptık. Biri 500 yataklı Muğla Devlet Hastanesi olmak üzere Milas ve Bodrum hastaneleri ile 6 adet sağlık tesisinin inşaatı sürüyor. 9 adet sağlık projesine de yakında başlayacağız. TOKİ marifetiyle 3 bin 229 konutu yaptık, teslim ettik bu konutların yanı sıra yeni konutlar da yapıyoruz. 1030 kilometre sahil şeridi olan Muğla\'ya 2002 yılına kadar 80 yılda sadece 90 km bölünmüş yol yapıldı. AK Parti iktidarında 15 yılda bunun üzerine 356 km bölünmüş yol yaptık.\"

Haber- Kamera Cavit AKGÜN / MUĞLA, (DHA)

Bakan Yılmaz: Her işin başı eğitim

MİLLİ Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, \"Eğitim iyi olursa her alanda hizmet iyi olur. Eğer ki eğitim aksarsa her alanda verilen hizmet aksar. Dolayısıyla her işin başı eğitimdir\" dedi.

Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz çeşitli ziyaretler ve programlara katılmak üzere dün geldiği memleketi Sivas\'ta bugün AK Parti İl Gençlik Kolları 5\'inci Olağan Kongresi\'ne katıldı. Atatürk Kültür Merkezinde düzenlenen kongreye Bakan Yılmaz\'ın yanı sıra AK Parti Sivas Milletvekilleri Selim Dursun, Hilmi Bilgin, Sivas Belediye Başkanı Sami Aydın, AK Parti İl Başkanı Ziya Şahin, ve çok sayıda partili katıldı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı\'nın okunmasıyla başlayan kongrede konuşan Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, Türkiye\'nin umudunun gençlikte olduğunu belirterek, \"Gençler 21\'inci yüzyılın daha güçlü Türkiye\'sinin mimarlarıdır. Milletinin değerlerine sahip çıkan, vatanını seven, yılmadan yorulmadan çalışan gençler, ülkemizin mazisinden daha parlak günlere Türkiye\'yi ulaştıracaktır. Bu gençlik Asım\'ın neslidir. Dün olduğu gibi bugün de milletimizin geleceğinin teminatıdır. Bu teminatın yerli yerinde olduğu ve geçerli olduğu 15 Temmuz\'da açıkça gösterildi. Bu gençlik hayatının hiçbir döneminde ona sahip çıkanların başını öne eğdirmedi. Bundan sonra da eğdirmeyecektir. Bu gençliğin söz ve özü doğrudur. Ne büyük söyler, ne çok söyler. Bu gençlik gerçekçidir. Bu gençlik zifiri karanlıkta kara taşın üzerindeki kara karıncayı, ak sütün içindeki ak kılı fark edecek kadar gözü keskin bir gençliktir\" dedi.

\"HER İŞİN BAŞI EĞİTİM\"

Hangi alanda olursa olsun yapılan hizmetlerin amacının gelecek nesillere refah içinde güçlü bir Türkiye bırakmak olduğunu dile getiren Bakan Yılmaz şöyle dedi:

\"Bu amaçla her alanda çok büyük hizmetler gerçekleştirdik. Bu hizmetlerin en büyüğü muhakkak ki eğitimde verilen hizmetlerdir. Eğitim iyi olursa her alanda hizmet iyi olur. Eğer ki eğitim aksarsa her alanda verilen hizmet aksar. Dolayısıyla diyoruz ki her işin başı eğitimdir. Eğitimi iyi yaparsanız, diğer alanlarda da başarıyı yakalarsınız. Geçmiş dönemlerde verilmediği kadar eğitime önem verdik. Biz Türkiye Cumhuriyeti hükümetleri olarak AK Parti döneminde eğitime en fazla payı ayırdık. Eğitim yoksa nüfusunuz size yüktür. Eğer eğitimli nüfus varsa, nüfusunuz sizin için güçtür. Beşeri sermayeyi nitelikli yapan eğitimdir. Bu milletin her bir ferdine verilmiş olan hizmeti yeterli görmüyoruz. Yeniden büyük Türkiye\'yi kurmak istiyoruz. Mazisinden daha şanlı bir Türkiye\'yi evlatlarımıza, gelecek nesillere emanet etmek istiyoruz. Şu anda Zeytin Dalı Operasyonu\'nda bütün mühimmatların yüzde 99\'una yakınını Türkiye\'deki savunma sanayisinde, kendi bilgimizle, kendi teknolojimizle, kendi mühendisimizle, kendi işçimizle üretebileceğimizi gösterdik. Bundan dolayıda başımız dik, alnımız ak ve yarına da umutla bakıyoruz.\"

Konuşmanın ardından tek listeyle yapılan seçimde AK Parti Sivas Gençlik Kolları Başkanlığına Ahmet Duman seçildi.

SOLOTÜRK nefes kesti

TÜRK Hava Kuvvetleri\'nin gösteri ekibi SOLOTÜRK, Burdur Gölü üzerinde gösteri uçuşu yaptı. Yüzlerce kişinin izlediği gösteride Hava Pilot Yüzbaşı Serdar Doğan F-16 C Blok-40 tipi savaş uçağıyla yaklaşık 15 dakikalık gösteri sundu.

Mustafa Kemal Atatürk\'ün Burdur\'a gelişinin 89\'uncu yıldönümü dolayısıyla düzenlenen SOLOTÜRK gösterisini Burdur Valisi Şerif Yılmaz, Belediye Başkanı CHP\'li Ali Orkun Ercengiz, İl Jandarma Komutanı Albay Orhan Kılıç, İl Emniyet Müdürü Arif Çankal ile Burdur ve çevre illerden gelen vatandaş ilgiyle izledi.

SOLOTÜRK Basın ve Halkla İlişkiler Subayı Emrah Bayrı\'nın sunumunun ardından Hava Pilot Yüzbaşı Serdar Doğan, F-16 C Blok-40 tipi savaş uçağıyla gösterisini sundu. Tabanında altın renginde ay yıldız, kuyruk kısmında aynı renkte kartal, üst kısmında ise gümüş renkte yıldız simgesinin bulunduğu uçakla Burdur Gölü üzerinde çeşitli akrobasi hareketleri yapan Doğan, izleyicileri coşturdu. Yaklaşık 15 dakika süren gösterisinde yaptığı sortilerle izleyicilerin yaklaşık 50 metre üzerinden uçuşlar gerçekleştiren Doğan, gösterisinin bir bölümünde de Mehter Marşı eşliğinde geçiş yaptı. Kalabalık ise gösteri boyunca Türk bayrakları sallayarak eğlendi.

SOLOTÜRK gösterisinin ardından konuşan Vali Şerif Yılmaz, \"Gazi Mustafa Kemal Atatürk\'ün Burdur\'umuza teşrifleri münasebetiyle tertip ettiğimiz SOLOTÜRK gösterisini Türk Silahlı Kuvvetleri\'mizin başarılı operasyonlarına imza atan Türk Hava Kuvvetleri\'mizin gerçekten bizleri onurlandırılan, gururlandırılan aslında yaptıkları icraatlarına bir gösterisi olan operasyonlardaki başarıyı görmüş olduk. Bunu en son Afrin\'de görmüştük. Burada gösteriyi yapan arkadaşlarımız Afrin\'deki başarılı operasyona imza atan arkadaşlarımız. Hepsini canı gönülden tebrik ediyorum. Başarılarının devamını diliyorum. Allah ordumuza güç kuvvet versin. Terör belasıyla uğraşan gerek yurt içi, gerekse yurt dışı tüm güvenlik kuvvetlerimize başarılar diliyorum. Şehitlerimize Allah\'tan rahmet diliyorum. Gazilerimize acil şifa diliyorum\" dedi.

Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz de \"Türk Silahlı Kuvvetleri\'nin seçkin pilotlarının Gazi Mustafa Kemal Atatürk\'ün Burdur\'u şereflendirdiği gün anısına bizler için yaptığı çok özel hareketleri büyük bir coşkuyla izledik. Türkiye Cumhuriyeti\'nin ne kadar büyük bir devlet olduğunun, Türkiye Cumhuriyeti devletinin ne kadar güçlü bireylerden oluştuğunun havadaki göstergesi budur bizim için\" diye konuştu.

Ankara Oto Sanatkarları Esnaf Odası’ndan Reyhanlı’ya destek ziyareti

ZEYTİN Dalı Harekatı kapsamında, Ankara Oto Sanatkarları Esnaf Odası’ndan gelen yaklaşık 250 kişi, Hatay’ın Reyhanlı İlçesi’nde Jandarma Komutanlığı ve Emniyet Müdürlüğü’nü ziyaret etti.

‘Zeytin Dalı Harekatı’ kapsamında Reyhanlı’ya gelen Ankara Oto Sanatkarları Esnaf Odası Başkanı Mustafa Arslanoğlu ve üyelerinden oluşan 250 kişi, Reyhanlı Makinistler, Demirciler, Tornacılar Oda Başkanı Süleyman Sırrı Ataş ve yönetim kurulu üyeleri tarafından karşılandı. Ellerinde Türk Bayrakları heyet İlçe Jandarma Komutanlığı’nı, Emniyet Müdürlüğü’nü ziyaret etti. Kurbanların kesildiği, ziyaretlerde gelen heyet ‘şehitler ölmez vatan bölünmez, her Türk asker doğar, herşey vatan için, kahrolsun PKK’ sloganları attı.

Belediye Başkanı Hüseyin Şanverdi, Afrin operasyonun Reyhanlı’dan başladığını söyleyerek, “Askerimize Allah güç kuvvet versin. 81 milyonla askerlerimize dua ediyoruz.Orada şu anda PKK,PYD teröristlerin tamamı bertaraf edilecek. İnşallah kısa bir süre içerisinde bütün terör örgütleri bertaraf edilerek Afrin’e huzur, barış gelecek. Bu gün Raco yarın Afrin temizlenecekö dedi.

Reyhanlı Kaymakamı Fatih Çobanoğlu’nun Ankara heyetine teşekkür etmesinden sonra Ankara Oto Sanatkarları Esnaf Odası Başkanı Mustafa Arslanoğlu ise Zeytin Dalı Harekatı\'nın 44. günüe girildiğini belirtti. Arslanoğlu, \"Ülkemiz çok önemli bir süreçten geçiyor. Biz tüm Türkiye olarak 81 milyonla tek vücut birleştik. Özelikle Ankara’dan gelen esnaflar olarak sizlere desteğe geldik. Tüm Mehmetçiklerimize güvenlik güçlerimize Allah güç kuvvet versin. Şehitlerimize Allahtan rahmet, yaralılara acil şifa, gazilerimize hayırlı ömürler diliyoruz. Reyhanlı ve Ankara ile tüm Türkiye olarak biz bütünüz. Bu gün Türkiye’nin kalbi Reyhanlı, Hassa, Suriye ve Afrin\'de atıyor. Bizlerde tüm gücümüzle, Mehmetçiğimize, polislerimize halkımıza destek vermek için geldik. Allah gayretlerimizi boşa çıkarmasın, harekat bir an önce zaferle sonuçlansınö diye konuştu. Konuşmaların ardından İlçe Müftüsü Murat Akçay dua etti.

Kanuni Sultan Süleyman\'ın doğduğu Trabzon\'da Prof. Dr. Şengör’e tepki

İSTANBUL Teknik Üniversitesi\'nde görevli Prof. Dr. Celal Şengör’ün, Kanuni Sultan Süleyman\'a yönelik ‘Piri Reis’in hayatındaki en büyük talihsizliği, Kanuni Sultan Süleyman gibi bir salağın zamanında doğmuş olmasıdır’ sözleri, Trabzon’da tepkiye neden oldu. Muhteşem Kanuni Sultan Süleyman Vakfı Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Adnan Baki, Trabzon’da doğan Kanuni Sultan Süleyman hakkında sarf ettiği sözler nedeniyle Prof. Dr. Şengör’ü kınadıklarını söyledi.

İstanbul Teknik Üniversitesi Maden Fakültesi ve Avrasya Yerbilimleri Enstitüsü öğretim üyesi Prof. Dr. Celal Şengör, \'dünyanın ilk atlası\' olarak bilinen el yazması kitabın tanıtım toplantısında, Kanuni Sultan Süleyman hakkında tepki çeken açıklamalarda bulundu. Prof. Dr. Şengör, toplantıda basın mensuplarının sorularını cevaplarken, Fatih Sultan Mehmet ve Piri Reis’in kişiliklerinden bahsettiği sırada, “Piri Reis’in hayatındaki en büyük talihsizliği, Kanuni Sultan Süleyman gibi bir salağın zamanında doğmuş olmasıdır. Fatih zamanında Piri Reis olaydı, inanır mısınız, bugün bizim sömürge imparatorluğumuz vardıö dedi.

VAKIF ÜYLERİNDEN ŞENGÖR’E KINAMA

Muhteşem Kanuni Sultan Süleyman Vakfı üyeleri, Trabzon’daki Kanuni Evi’nde açıklama yaparak, Prof. Dr. Celal Şengör’e, Kanuni Sultan Süleyman\'a yönelik sözleri nedeniyle tepki gösterdi. Vakıf üyeleri adına açıklamalarda bulunan Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Baki, cihan padişahına ölçüsüz ifadelerin kullanılmasının kimsenin haddine olmadığını söyledi.

Baki, “Trabzon’da doğan, gençliğini Trabzon’da geçiren, Türk ve İslam tarihinde önemli bir yeri olan, dünyanın \'Magnificent Süleyman\'ı, bizim \'Muhteşem Süleyman\' olarak bildiğimiz, devlet idaresinde adaleti tesis etmek için yaptığı uygulamalarla Kanuni olmuş, yazdığı şiirler ve divanı ile Muhibbi olmuş, İslam’ın halifesi ve cihan padişahına ölçüsüz ifadeler kullanmak kimsenin haddine değildir. Kaldı ki Kanuni’nin bizim savunmamıza da ihtiyacı yoktur. Onu bilenler bilir, tanıyanlar tanırö diye konuştu.

‘BİLİM İNSANINA YAKIŞMIYOR’

Kanuni Sultan Süleyman hakkında kullanılan ‘salak’ ifadesinin bilim adamına yakışmadığını kaydeden Prof. Dr. Baki, “Sayın Prof. Dr. Celal Şengör, alanında dünya çapında bir bilim adamıdır. Kendisine uzmanlığının dışındaki alanlarda konuşmamasını tavsiye ediyoruz. Zira uzmanı olmadığı konularda konuştukça ölçüyü kaçırmakta ve zor durumda kalmaktadır. Muhteşem Kanuni Sultan Süleyman Vakfı olarak Sayın Şengör’e Kanuni ile ilgili sarf ettiği ifadelerin bir bilim insanına yakışmadığını hatırlatıyoruz ve ifadelerinden dolayı kendisini kınıyoruzö dedi.

Meclise çocuk istismarı ile ilgili kanun tasarısı önerisi

KOCAELİ Barosu ve Türkiye Çocuk ve Genç Psikiyatrisi Derneği tarafından ortaklaşa hazırlanan \'Çocuğun Cinsel İstismarı Suçu ve Bu Suçun Yargılanması ile Çocuk Koruma Sistemine İlişkin Değişiklik Önerileri\' başlıklı çalışma tanıtıldı.

Çalışmaları Kocaeli Barosu ve Türkiye Çocuk ve Genç Psikiyatrisi Derneği önderliğinde toplam 12 sivil toplum kuruluşu tarafından 2016 yılından bu yana devam eden \'Çocuğun Cinsel İstismarı Suçu ve Bu Suçun Yargılanması ile Çocuk Koruma Sistemine İlişkin Değişiklik Önerileri\' isimli çalışma sonuçlanarak kitapçık haline getirildi. Kamuoyuna tanıtılan ve meclise gönderilen kitapçık içerisinde çocuk istismarı ve çocuk koruma sistemi hakkındaki mevcut 4 kanun içerisinde bulunan 18 maddenin yeniden düzenlenmesi gerektiğine vurgu yapıldı.

Kitapçığın kamuoyuna tanıtılması amacıyla düzenlenen basın toplantısının açılış konuşmasını yapan Kocaeli Baro Başkanı Sertif Gökçe, \"Sizlerin de yakından bildiği üzere son günlerde gündemimizi yoğun olarak meşgul eden ve toplumun tamamını yakından ilgilendiren ve önümüzdeki günlerde de mecliste yasalaşması beklenen cinsel istismar konusunu paylaşmak istiyoruz. Kocaeli Barosu ve Türkiye Çocuk ve Genç Psikiyatrisi Derneği olarak 2016 yılında başlatmış olduğumuz, bu alanda çalışan dernek ve kuruluşlardan da alanında uzman kişilerin destek verdiği, katkı koyduğu ve olgunlaştırdığımız \'Çocuğun Cinsel İstismarı Suçu ve Bu Suçun Yargılanması ile Çocuk Koruma Sistemine İlişkin Değişiklik Önerileri\' başlıklı çalışmamızı kitapçık haline getirdik\" dedi.

Yapılan çalışmanın içeriğinden bahseden Türkiye Çocuk ve Genç Psikiyatrisi Derneği Başkanı Prof. Dr. Ayşen Coşkun ise, \"Çocukların cinsel istismarı sorununun çözüm yolu; cezaların arttırılması ya da ağırlaştırılmasına indirgenmemelidir. Konuyu bir bütün olarak değerlendirip, suçun önlenmesini hedef alan yasal düzenlemeler yapılmasına ve önleyici hizmet modellerinin geliştirilmesine yönelik çalışmalara ihtiyaç duyulmaktadır. Bunlardan biri de, çocuğa yönelik cinsel suçlara ilişkin Türk Ceza Kanunu\'nda yapılması gereken değişikliklerdir. Mevcut düzenleme, failin çocuk olduğu durumlarla yetişkin olduğu durumlar arasında bir fark gözetmemekte ve çocuğun cinsel istismarı suçunu, mağdurun yaşına bağlı olarak tanımlamaktadır. Bu durum, uygulamada çocuklar aleyhine ağır sonuçlar doğmasına ve bu sonuçlara çözüm aranırken de yetişkin suçluların lehine sonuç doğuracak önerilerin gündeme getirilmesine neden olmaktadır. Uygulamada ortaya çıkan hukuki sorunların çözümü için hızla yapılan yasal değişikliklerin daha önemli sorunların ortaya çıkmasına neden olduğu bilinmektedir\" diye konuştu.

Çocukların fail olduğu davalarda mağdur kadar fail çocuğun da korunması gerektiğine dikkat çeken Prof. Dr. Coşkun, \"Kamuoyunun bilgisine sunduğumuz çalışma; cinsel suçlarla ilgili tüm sorunlar için öneriler içermemektedir. Ancak cinsel suçların failinin de mağdurunun da çocuk olduğu durumlara ağırlık vermektedir. Hazırladığımız çalışmanın üç temel ayağı vardır. Bunlar; cinsel dokunulmazlığa karşı suçun failinin çocuk olmasına ilişkin düzenlemeler, cinsel suç mağduru olan çocukların yargılama sırasında ikinci kez mağdur olmasını önleyici tedbirler ve çocukların erken evlendirilmesine karşı düzenlemelerdir. Fail çocuğun cinsel dokunulmazlığa karşı fiili; cebir, tehdit, hile veya iradeyi etkileyen başka bir nedene dayalı değil ise eylemi nedeniyle cezalandırılması yerine bu suçlar için özel olarak öngörülmüş, yapılandırılmış ve düzenlenmiş güvenlik tedbiri yaptırımı uygulanması önerilmektedir. Böylece cinsel dokunulmazlığa karşı suçun hem failinin hem de mağdurunun çocuk olması ve fiilin zora dayalı olmaması haline özgü, onarıcı adalet ilkelerini öne çıkaran bir anlayış sergilenerek, mağdur ve fail çocuğun korunması amaçlanmıştır\" ifadelerini kullandı.

Çanakkale Gazisi Bigalı Mehmet Çavuş anıldı

ÇANAKKALE Savaşları’nın Güney Cephesindeki Seddülbahir bölgesinde karadan çıkarma yapan İngiliz kuvvetlerine geçit vermeyen Çanakkale Gazisi Bigalı Mehmet Çavuş anıldı.

Eceabat ilçesine bağlı Seddülbahir köy meydanında Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı tarafından düzenlenen anma programına, Çanakkale Vali Yardımcısı ve Eceabat Kaymakamı Turan Yılmaz, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, askeri erkan, daire müdürleri, Biga ve Eceabat ilçesi ile Seddülbahir köyünden vatandaşlar katıldı. Program Saygı Duruşunda bulunulması, İstiklal Marşı okunması ile başladı. Günün anlam ve önemini belirten konuşmanın yapılmasının ardından kürsüye gelen Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, Anadolu coğrafyasının her karışında ecdadın kefensiz yattığını söyledi.

Ve bu toprakları hak etmek için bugün Afrin’de Mehmetçiğin yine destan yazdığını belirten Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, şöyle konuştu:

“Şehitlerimiz, Gazilerimiz oluyor. Ama biz bu topraklarda ebeden, ilelebet var olacağımızı her daim söylüyoruz. Çünkü bu topraklar bizim. 103 yıl önce Çanakkale’de Bigalı Mehmet Çavuş üzerimize haksızca gelenlere karşı, vatanımıza, bayrağımız göz dikenlere karşı, bu topraklar bizim diye haykırarak önce silahlıyla, tüfeğiyle, o yetmeyince küreğiyle, oda elinde gidince taşla toprakla üzerine saldırmıştır. İşte bizim ecdadımız budur. Kahraman Mehmetçik budur. Çanakkale’de bu Mehmetçik, bu büyük insanlar bir oldu, beraber oldu, kardeş oldu. Siperde, cephede, omuz omuza, yan yana yedi düvele karşı durdu. Kimi Şehit, kimi Gazi oldu. Ama onların bir tek ortak amacı vardı. Vatan, bayrak, namus ve kutsal değerler. Gazi olanlar memleketine döndü, Bigalı Mehmet Çavuş gibi, ama onurla yaşadı. Gururla yaşadı. Onun onuru gururu bizim bile hala dillerimizde.Ve bu memlekette Bigalı Mehmet Çavuşların hatıraları bitmeyecek.ö

Alan Başkanı Kaşdemir’in konuşmasının ardından şiir dinletisi gerçekleştirildi. Kur-an’ı Kerim Tilaveti ve şehitler için dua edildi. Anma programı plaket takdimi ve ikramlar ile sona erdi.

BİGALI MEHMET ÇAVUŞ

Çanakkale Savaşı\'nın isimsiz kahramanlarından Bigalı Mehmet Çavuş 1878 yılında dünyaya gelmiştir. Balkan Savaşları ve 1’inci dünya savaşında orduda görev yapar ve 16 yıl boyunca savaşır. 4 Mart 1915 günü Seddülbahir çıkarması sırasında bir yandan gemilerin bombardıman ateşi diğer yandan makinali tüfek ve İngiliz askerlerinin saldırısına 15-20 kişilik askerleriyle Mehmet Çavuş karşı koyar. Karşısındaki düşmanın sayıca çokluğunu ve silah olarak üstünlüğünü önemsemeden askerleriyle birlikte yere yatarak düşmana ateş açar. Üç saat süren çatışma sonrasında Mehmet Çavuş’un tüfeğinin mekanizması artık işlevini yitirir. Tüfeğini yere atarak, istihkam küreğini eline alır. Yanındaki askerleri de süngü hücumuna kaldırır. İngilizler 23 ölü, 25 yaralı ve 4 kayıpla gemilerine geri dönerler. Bu çarpışmada Türk askerlerinden 6 şehit, 13 yaralı vardır. Mehmet Çavuş da başından ve göğsünden yaralanır. Avuçlarının içi de paramparçadır. Hastanede tedavi olur, hava değişimi için izin verilerek köyüne gönderilir. Fakat izin süresini tamamlamadan tekrar cepheye döner ve çarpışmaya devam eder. Mustafa Kemal, bu olaydan \"Arıburnu Muharebeleri Raporu\" adlı eserinde de bahsetmektedir. Çanakkale Savaşı bitince köyüne döner. Mütevazi bir hayat yaşar. Kendisine teklif edilen maddi yardımları da, ‘ben vatanım için savaştım, para için savaşmadım’ diyerek reddeder. 3 Şubat 1964 tarihinde, 86 yaşındayken vefat eder.

