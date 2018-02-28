DHA YURT BÜLTENİ-7

1)MERT\'İN KATİLİNİN CEZASI ONANDI

KARS\'ta 6 Nisan 2014\'de, Mert Aydın\'ı (9) kaçırdıktan sonra cinsel istismarda bulunup öldürmekle suçlanan Aykut Balk\'a (26) verilen ağırlaştırılmış müebbet ve 36 yıl hapis cezası, Yargıtay 1\'inci Ceza Dairesi tarafından onandı.

Kars\'ta 6 Nisan 2014\'te babasının iş yerine yemek götürdükten sonra kaybolan Ziya Gökalp İlkokulu 3\'üncü sınıf öğrencisi Mert Aydın\'ın cesedi bir gün sonra kent merkezine 5 kilometre uzaklıktaki Karadağ Çöplüğü\'nün yanındaki boş bir tabyada bulundu. Cinsel istismarda bulunulduktan sonra boğularak öldürüldüğü belirlenen Mert Aydın\'ın cinayet şüphelisi olarak Aykut Balk, mobese görüntülerinden yola çıkarak yakalandı ve 13 Nisan günü tutuklanarak, güvenlik nedeniyle Erzurum H Tipi Cezaevi\'ne konuldu.

Şüphelinin ailesi ve yakınları da yine güvenlik nedeniyle başka kentlere göç etti. Aykut Balk, hakkında savcının hazırladığı iddianame Kars Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. Sırt üstü yatar vaziyette bulunan Mert\'in bir kolunda 1 kiloluk, diğer kolunda 3 kiloluk taş bulunduğu, yüzünde de yara izleri olduğu, alınan raporlar sonucunda cinsel istismarda bulunulduğu belirlendi. Erzurum Adli Tıp Kurumu\'nda yapılan otopside Mert Aydın\'ın iple boğma sonucu öldüğü rapor edildi. Aykut Balk\'ın cep telefonunda çıkan fotoğraflarını cinayet öncesi olay yerinde Mert Aydın\'a çektirdiği tespit edildi.

ASKERDE CİNSEL SALDIRIYA UĞRAMIŞ

Mert Aydın\'ın katili Aykut Balk, 24 Aralık 2014\'te güvenlik nedeniyle Erzurum\'da 1\'inci Ağır Ceza Mahkemesi\'nde ilk kez hakim karşısına çıktı. Savunması alınan Aykut Balk, cinayeti işlediğini ancak istismarda bulunmadığını iddia etti. Ortaokul mezunu olduğunu söyleyen Aykut Balk, \"Bana gazeteciler iftira attı. Cinayeti işledim, öldürdüm ancak istismar olayı olmadı. Ailesinden özür diliyorum. İstismardan ceza verirseniz intihar ederim, cenazemi çıkarırsınız buraya. Ben uyuşturucu kullanıyordum. Olay günü de yine uyuşturucu almıştım. Cezaevinde uyku ilacı kullanıyorum. Diyarbakır\'ın Hani ilçesinde askerlik yaparken cinsel saldırıya uğradım. 2012 yılında terhis oldum\" dedi.

EN ÜST SINIRDAN CEZA VERİLDİ

Mahkeme heyeti, Aykut Balk\'ı ilk celsede \'bir suçu gizlemek ve delillerini ortadan kaldırmak için kasten adam öldürme\' suçundan ağırlaştırılmış müebbet, \'cebir ve tehdit kullanarak çocuğun cinsel istismarı\' suçundan 21 yıl, \'çocuğa karşı tehdit ve cebir kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun bırakmak\' suçundan da 15 yıl hapis cezasına mahkum etti.

Mahkeme heyeti, iyi hal indirimi uygulamadığı sanığın hükümle birlikte tutukluluk halinin devamına karar verdi.

DEDE, HEYETE TEŞEKKÜR ETMİŞTİ

Karar sonrası kısa bir açıklama yapan Mert Aydın\'ın dedesi Seyithan Yusufoğlu, \"Allah devletimize zeval vermesin. Anayasa, kanun neyse hak ettiği cezayı verdiler. Ağır Ceza Mahkemesi\'nin hakimlerine, savcısına teşekkürlerimi sunuyorum. Allah onlardan razı olsun\" diye konuşmuştu.

SANIĞIN SAVUNMASI İNANDIRICI BULUNMADI

Sanık ve Mert Aydın\'ın ailesinin avukatlarının kararı temyiz etmesi üzerine dosya Yargıtay 1\'inci Ceza Dairesi\'nde incelendi. 1\'nci Ceza Dairesi yerel mahkemenin verdiği kararı yerinde buldu. Yargıtay, Erzurum 1\'nci Ağır Ceza Mahkemesi\'nin verdiği ağırlaştırılmış ömür boyu ve 36 yıl hapis cezasını onadı.

Sanığın savunmasının inandırıcı olmadığından reddedildiğine vurgu yapılan Yargıtay kararında, \"Sanık müdafiinin, sanığın üzerine atılı cinsel istismar suçunun sübut bulmadığına, cezaların üst hadden verilmesinin hakkaniyete aykırı olduğuna, mahkumiyet hükümlerinin kanuna ve hukuka aykırı olduğuna, katılan vekilinin cezaların eksik verildiğine yönelen ve yerinde görülmeyen sair temyiz itirazlarının reddine\" denildi.

Görüntü Dökümü:

--------------------------ARŞİV(6 Nisan 2014)

-Olay yeri, mobese kayıtları, eylemler

-Baba Yolcu Aydın\'ın adliyeden çıkarak aracına binmesi

-Dedesi Seyithan Yusufoğlu ile röp.

-Erzurum adliye binası

-Adliye binası önünde bekleyen polsiler

Haber: Hümeyra PARDELİ/ ERZURUM,(DHA)

==================================================

2)KAR ÇİÇEKLERİ ERKEN AÇTI

İLKBAHARIN müjdecisi olarak bilenen kar çiçekleri Erzurum\'un Oltu ilçesinde bir ay erken açtı. Çiçekleri gören vatandaşlar şaşkınlıklarını gizleyemedi. Havaların sıcak gitmesi nedeniyle açan kar çiçekleri yöre halkını şaşırttı. Kar çiçeklerinin her yıl Mart ayının sonlarında açmaya başladığını belirten vatandaşlardan Sancak Bektaş, \"Oltu meralarını süsleyen kar çiçekleri bize baharı erken müjdeledi. Bugüne kadar hiç böyle bir şey görmemiştik. Bahar geldi diye sevinelim mi yoksa doğanın dengesi bozuldu diye üzülelim mi? Geçen yıllara nazaran bu yıl havalar çok sıcaktı\" diye konuştu. Erken açan kar çiçekleri Oltu meralarını süslemeye başladı.

Görüntü Dökümü:

-----------------------

-Karçiçeklerinden detay

-Karçiçeği ve Oltu ilçesi

-Vatandaşın kar çiçeklerini koklaması

-İki vatandaşla röp

(Murat AYDIN / OLTU (ERZURUM), (DHA)

(Süre: 2,16/ 449 MB)

====================================================

3)YIKIMI ENGELLEMEK İÇİN İŞ YERİNİ KURŞUNLADI

ADANA\'da yıkım için gelen zabıtayı gören kafetarya sahibi Veysel Bildik, iş yerini kurşunladı.

Olay, Çukurova ilçesi Toros Mahallesi\'nde bulunan Doğal Park içinde bulunan kafetaryada meydana geldi. Çukurova Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, park içindeki kafetaryanın bazı bölümlerinin kaçak olduğunu tespit etti. Yıkım işlemi başlatan ekipleri gören, işletme sahibi Veysel Bildik, ruhsatsız tabancasını çıkarıp işyerinin camlarına ateş etti. Bunun üzerine, ekipler geri çekilerek polisi aradı. Olay yerine gelen polis, Bildik\'i park içinde yakaladı. Polis merkezine götürülen şüpheli gözaltına alındı. Zabıta daha sonra tahliye işlemine başladı. Kafeteryanın ise kaçak olan bölümleri yıkıldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Görüntü Dökümü

------------------------

- Parkın içindeki kafeden görüntü

- Güvenlik şeridi

- Olay yerinde inceleme yapan polis ekibi

- Camdaki kurşun izlerinden görüntüler

- Yerdeki boş kovan

- Kafedeki masa ve sandalyelerin çıkarılması

- Kafedeki malzemelerin taşındığı kamyondan görüntü

- Genel görüntü

SÜRE:02\'14\" BOYUT:136 MB

Haber:Çağlar ÖZTÜRK-Kamera:ADANA,(DHA)

==================================================

4)YAKALANAN SOYGUNCU: BUGÜN YAKALANACAĞIM İÇİME DOĞMUŞTU

KONYA\'da yüzü kar maskeli, elinde tabancayla girdiği kuyumcuyu soyup kaçan Halil İbrahim Y. (28), polisin operasyonu sonucu yakalandı. Altınları 25 bin liraya Bursa\'daki kuyumculara sattığı belirlenen Halil İbrahim Y.\'nin, \"Bugün yakalanacağım içime doğmuştu\" dediği belirtildi.

Olay, 19 Şubat günü saat 14.30 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Nişantaşı Mahallesi Dr. Mehmet Hulusi Baybal Caddesi\'nde meydana geldi. Yüzü kar maskeli bir gaspçı, elinde tabancayla, Menderes Koçak\'a ait kuyumcuya girdi. Bu sırada iş yerinde bulunan Menderes Koçak\'ın eşi Fatma Koçak\'a silahını doğrultan gaspçı, çantasına 50\'ye yakın altın bilezik, kolye ve künye doldurtarak kaçtı. O anlar ise iş yerinin güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

POLİS, BÖLGENİN HARİTASINI ÇİZDİ

Olaydan sonra çalışma başlatan Asayiş Şubesi\'ne bağlı Gasp Büro Amirilği ekipleri, şüphelinin kaçış güzergahındaki yaklaşık 200 güvenlik kamerasının inceledi. Polis, şüphelinin geliş ve kaçış güzergahının haritasını çizerek bu yönde çalışmalarını yoğunlaştırdı. Polis, bölgedeki 260 evi kontrol ederken, 2 bin kişiye ise fotoğrafları göstererek şüpheliyi tespit etmeye çalıştı.

ABLASININ EVİNDE YAKALANDI

Polis, şüphelinin işyerine geliş güzergahındaki kameraları incelediğinde şüphelinin işyerine 500 metre mesafedeki bir sitede Suriyeliler\'le kaldığını tespit etti. O eve operasyon yapan polis, şüpheliyi evde bulamadı. Şüpheli daha sonra saklandığı ablasının evinde yakalanarak gözaltına alındı.

\'BUGÜN YAKAYANACAĞIM İÇİME DOĞMUŞTU\'

Aşçılık yaptığı ve son zamanlarda iş bulamadığı için işsiz olduğu öğrenilen Halil İbrahim Y.\'nin polisteki sorgusunda, \"Bankalara borcum vardı. Babam yok. Engelli kardeşim, ablam ve bir de annem var. Evimizi hergün avukatlar arıyordu. Çaresizdim. Daha önce o kuyumcunun arka taraflarında bulunan bir lokantada çalışıyordum. O kuyumcuyu oradan biliyorum. Borçlar nedeniyle artık bunalmıştım. Birden böyle birşey yapmak istedim. Babama ait tabancayla içeri girerek soygunu gerçekleştirdim. Altınların birkaçını Konya\'da, geri kalanını ise Bursa\'ya giderek oradaki kuyumculara bozdurdum. 25 bin lira para tuttu. Kendime bir saat ve cep telefonu aldım. Paranın büyük bir kısmıyla da banka borçlarımı ödedim\" dedi.

Halil İbrahim Y., ayrıca kendisini gözaltına almaya gelen polislere, \"Bugün beni yakalayacağınızı biliyordum. İçime doğmuştu\" dediği belirtildi. Suç kaydı bulunmadığı öğrenilen Halil İbrahim Y., işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

(Görüntü dökümü:

-------------------------------------------

-Şüphelinin adliyeye sevk edilmesi

-Güvenlik kamerası soygun anı

-Şüphelinin soygundan sonra kaçışı

-Genel ve detay

(Haber-Kamera: Tolga YANIK/KONYA,(DHA))

===========================================

5)AVRUPA\'NIN 3\'ÜNCÜ BÜYÜK BOWLİNG SALONUNA 4 AYDA YAKLAŞIK 100 BİN KİŞİ GELDİ

SAMSUN\'da İşitme Engelliler Olimpiyatları için yapılan, 38 hat ile Türkiye\'nin en büyük Avrupa\'nın ise 3\'üncü büyük bowling salonuna vatandaşlar büyük bir ilgi gösterdi. Son 4 ay içerisinde yaklaşık 100 bin kişi salona gelerek bowling oynadı. Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Ahmet Güral Karayılmaz, Samsun\'da bowlingin artık farklı bir boyut kazandığını belirterek zaman zaman çevre illerden vatandaşların da bowling oynamak için buraya geldiklerini söyledi.

Samsun\'da geçen yıl Temmuz ayında düzenlenen İşitme Engelliler Olimpiyatları için yapılan, 38 hat ile Türkiye\'nin en büyük Avrupa\'nın ise 3\'üncü büyük bowling salonu, geçen Kasım ayında halka açılmasının ardından vatandaşlar tarafından büyük ilgi gördü. Bowlinge olan talebin hızla arttığını belirten Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Ahmet Güral Karayılmaz, \"5 bin metrekare bir alan üzerine kurulmuş bir tesis burası. 38 tane ayrı hat olan aynı anda yüzlerce insanın bowling oynayabileceği bir salon. Burası 4 ay önce açılırken acaba işletilecek mi diye bir düşünce oldu. Ama gördük ki Samsun bowling sporuna inanılmaz bir önem verdi. Özellikle akşam saatlerinde burası inanılmaz kalabalık oluyor. Gerek üniversite öğrencilerimiz gerek, memurlarımız, gerek özel sektörde çalışanlar, vatandaşlar iş ve okul çıkışlarında buraya gelip bowling oynuyorlar. Yaklaşık 100 bin kişi son 4 aylık süre içerisinde burada misafirimiz olmuştur. Samsun\'un coğrafi olarak merkezi bir noktada olduğu için, Amasya\'dan, Çorum\'dan Sinop\'tan gelen vatandaşlarımız da zaman zaman buraya gelip bowling oynuyorlar. Bunun yanında turnuvalar da düzenliyoruz\" dedi.

Samsun\'da bowlingin artık farklı bir boyut kazandığını vurgulayan Karayılmaz şöyle devam etti:

\"Bowling sporu Türkiye\'de her gün biraz daha ivme kazanmakta. Burası da bowlingin merkezi haline geldi. Lig müsabakaları da şu an samsun\'da yapılıyor. Ben bütün vatandaşlarımıza bowling oynamaya buraya davet ediyorum.\"

Üniversite öğrencisi Sancar Kazak (20) bowling oynadığı ve bu salonu merak edip geldiğini belirterek, \"Çok büyük bir salon yapmışlar. Benim gördüğün en büyük bowling salonu. Hafta sonu gelen arkadaşlarım anlatıyorlar yer bulmak bile zormuş. Hem spor yapıyoruz hem eğleniyoruz\" dedi.

Üniversite öğrencisi Miraç Mert Üstündağ (20) bowlingin çok eğlenceli bir spor olduğunu söyleyerek, \"Buraya geldiğimizde çok eğleniyoruz. Samsun\'da bu salon sayesinde bowling çok yaygınlaştı. İnsanlar çok ilgi göstermeye başladı. Hafta sonu yer bulamıyoruz diyebilirim\" şeklinde konuştu.

Görüntü Dökümü:

----------------------

-Bowling salonu dışından ve içinden detaylar

-Bowling oynayanlar

-Detaylar

-Röportajlar

(SÜRE:3.54 Dk) (BOYUT:3.54 MB)

Haber-Kamera:Yaprak KOÇER/SAMSUN, (DHA)

====================================================

6)MAKÜ\'DE USTALARA SAYGI KONSERİ

MEHMET Akif Ersoy Üniversitesi\'nde (MAKÜ) \'Ustalara Saygı\' konseri düzenlendi.

MAKÜ konferans salonundaki konseri MAKÜ Rektörü Prof. Dr. Adem Korkmaz, İl Emniyet Müdürü Arif Çankal, Belediye Başkan Yardımcısı Ali Say ile çok sayıda Burdurlu ilgiyle izledi.

MAKÜ Türk Müziği Devlet Konservatuvarı Müdürü Prof. Dr. Zeki Nacakcı tarafından düzenlenen konserde Aşık Mahzuni Şerif, Aşık Veysel, Özay Gönlüm ve Neşet Ertaş\'ın eserleri Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Müzik Eğitimi Anasanat Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Alaattin Canbay ile Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Müzikoloji Anasanat Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Cengiz Şengül tarafından seslendirildi.

Programda MAKÜ Rektör Danışmanı Yrd. Doç. Dr. Mustafa Kılınç tarafından Aşık Veysel\'in \'Vatan\' şiiri okundu.

MAKÜ Türk Müziği Konservatuvarı Müdürü Prof. Dr. Zeki Nacakcı, bu tür konserleri her yıl geleneksel olarak düzenlemeyi düşündüklerini söyledi.

Konser sonunda MAKÜ Rektörü Prof. Dr. Adem Korkmaz, Zeki Nacakcı ve orkestra üyelerine çiçek takdim etti.

Görüntü Dökümü

-------------------------------

- Salondan detay

- Konserden detay

- Çiçek takdimi

HABER- KAMERA: Mesut MADAN/BURDUR, (DHA)