DHA YURT BÜLTENİ-7

1)CİNDERES\'TEKİ HEDEFLER BOMBALANDI

Suriye\'nin Afrin kentine bağlı, Hatay\'ın Reyhanlı ilçesinin karşısındaki Cinderes bölgesinde belirlenen terör örgütü hedefleri, sınırda konuşlu birlikler tarafından karadan hedef alındı. Topçu birlikleri, teröristlerin barınma, sığınma ve kontrol alanları ile mevzilerini fırtına obüsleri ve çok namlulu roketatarlarla ateş altına aldı. Bombalanarak, imha edilen hedeflerden yükselen dumanlar, Reyhanlı\'dan da görüldü.

TEMİZLENEN KÖYLER GÖRÜNTÜLENDİ

Öte yandan sabah saatlerinde, çatışmaların ardından ele geçirilen Afrin\'in Şerran beldesine bağlı İkidam, Mersav ve Şiltah köyleri görüntülendi. Teröristlerden arındırılan köylerde, patlayıcı arama ve imha çalışmaları sürdürülüyor.

Görüntü Dökümü

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-Reyhanlı sınırından çekilen görüntüler

Akın ÇELİKTAŞ-Emrah GÜL-İbrahim MAŞE-Mehmet YİRUN/KİLİS, HATAY, (DHA)

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2)ROKETLİ SALDIRIDA ÖLEN LİSELİ FATMA AVLAR’IN ADI PARKTA YAŞATILACAK

HATAY’ın Reyhanlı ilçesinde, Afrin’deki terör örgütü mevzilerinden yapılan roketli saldırıda yaşamını yitiren lise öğrencisi Fatma Avlar’ın (17) ismi, okulunun yanındaki belediyeye ait parka verildi. Liseli Fatma Avlar, 31 Ocak’ta, Afrin bölgesinden Reyhanlı’ya teröristlerce yapılan roketli saldırıda, evinde uyurken yaşamını yitirdi. Fatma Avlar\'ın ismi, öğrencisi olduğu Reyhanlı Tayfur Sökmen Anadolu Lisesi\'nin yanında bulunan, Reyhanlı Belediyesi\'ne ait parka verildi. Baba Ahmet Avlar, kızının adının yaşatılması için yapılan tüm çalışmalar ve verilen destek dolayısıyla teşekkür ederek, \"Aile olarak isteğimiz, şehidimiz Fatma’nın adı unutulmasın; hep yaşasın. Bu konuda destek olan tüm devlet büyüklerimize teşekkür ediyorum\" dedi. Reyhanlı Belediye Başkanı Hüseyin Şanverdi ise Fatma Avlar’ın adının kendi okulunun yanındaki parka verildiğini belirterek, \"Fatma kızımız, Reyhanlı Tayfur Sökmen Anadolu Lisesi öğrencisiydi. Okulunun yanında bulunan mülkiyeti belediyemize ait parka ismini verdik. Hatay Valiliği\'mizde şehidin ismini bir okula verecek\" diye konuştu.

Görüntü Dökümü

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- Parktan görüntü

- Fatma Avlar Parkı yazılı tabela

- Babası Ahmet Avlar\'ın konuşması

- Belediye Başkanı Hüseyin Şanverdi\'nin konuşması

(SÜRE: 1’43’)(BOYUT: 55MB)

Haber Kamera: Ferhat DERVİŞOĞLU/REYHANLI(Hatay),(DHA)

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3)ŞANLIURFA\'DA DÜĞÜNDE TAKI YARIŞI

ŞANLIURFA\'da İzol ve Gülel ailelerinin düğününde dolarlar havada uçuştu. Damat Hasan İzol ve gelin Handan Gülel\'in başına dolar yağdıran davetliler, düğün sonunda ise geline altın takmak için birbirleriyle yarıştı. Şanlıurfa’da, İzol aşiretinden iş adamı Mehmet İzol\'un eczacı oğlu Hasan İzol ile Enver Gülel\'in eczacı kızı Handan Gülel yapılan düğünle hayatlarını birleştirdi. Bir otelde düzenlenen, yaklaşık 1000 kişinin katıldığı düğünde, gelin ve damadın salona girip dans etmeye başlamasıyla birlikte davetliler dolar saçmaya başladı. Gece boyu genç çiftin ve halay çekenlerin başına atılan 1\'er dolarlık banknotlar, görevliler tarafından toplandı. Yöresel yemeklerin ikram edildiği düğünün sonunda geline takı takmak için davetliler sıraya girdi.

Görüntü Dökümü

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- Düğüne katılan davetliler

- Gelin ve damadın üzerine dolar atan davetliler

- Geline takı takmak için sıraya girenler

- Çiftin nikahları kıyılması

- Genel ve detay görüntüler

( Haber-Kamera: Ömer ŞULUL- ŞANLIURFA-DHA)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 244 MB

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4)BURSA\'DA ÖĞRETİM GÖREVLİLERİN ODALARINA GİREREK HIRSIZLIK YAPAN ŞÜPHELİ ADLİYEDE

ULUDAĞ Üniversitesi (UÜ) Mühendislik Fakültesi\'nde, 6 adet dizüstü bilgisayar ve tablet çalan35 yaşındaki Ali Osman G. polis tarafından yakalandı. Güvenlik kamerası tarafından görüntülenen hırsızlık sonrası A.O.G.\'nin çaldığı bilisayar ve tableti sattığı belirlendi.UÜ Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği bölümünde geçtiğimiz cumartesi günü öğretim görevlilerine ait 14 ofisin kapısı kırılarak buralarda bulunan 6 adet diz üstü bilgisayar, tablet, 5 harddisk çalındı. Ofislerinde hırsızlık yapıdığını fark eden öğretim görevlileri durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, üniversitenin güvenlik kameralarında yaptığı incelemede, şüphelinin daha önceden de hırsızlıktan kaydı bulunan Ali Osman G. olduğunu belirleyip evinde gözaltına aldı. Emniyete götürülen A.li Osman G. hırsızlık yaptığını kabul ederek, çaldığı malzemeleri merkez Osmangazi ilçesi Zekai Gümüşdiş Mahallesinde bilgisayar dükkanı olan G.Ö.\'ye sattığını belirtti.

Emniyetteki sorgulaması tamamlanan Ali Osman G. \"hırsızlık\" suçlarından adliyeye çıkartılırken \"Hırsızlık malı satın almak\" suçundan iadesi alınan G.Ö. ise serbest bırakıldı

Görüntü Dökümü

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-Şüpheli A.O.G. adliyeye sevk edilirken

-Güvenlik kamerası görüntüsü

Süre: 30 saniye Boyut: 59 MB

Mehmet İNAN/BURSA,(DHA)-

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5)ÖĞRENCİLERE ÖĞLEN ARASINDA ÇORBA İKRAMI

ÇORUM Valisi Necmeddin Kılıç\'ın talimatıyla pilot olarak belirlenen 4 okulda öğlen saatinde öğrencilere çorba ikramında bulunulmaya başlandı.Çorum Valisi Necmeddin Kılıç\'ın talimatıyla, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı işbirilğinde başlatılan çalışma kapsamında tekli eğitim yapılan 4 okulda öğrencilere öğlen yemeği arasında sıcak çorba ikramında bulunuluyor. Pilot olarak belirlenen 4 okulda çorba ikramına başlanması hem öğrencileri hem develilileri memnun etti. Bu gün başlanılan yeni uygulama nedeniyle Albayrak İlkokulu\'nda biir program gerçekleştirildi. Programa katılan Vali Yardımcısı Coşkun Doğan, \"Çorum’da daha önce benzeri olmayan bir uygulamayı Valimiz Necmeddin Kılıç’ın talimatları ile hayata geçirdik. İlimizde tekli eğitim yapıp imkanların yani yeterli yeri olan tüm okullarımızda, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı olarak öğlenleri çorba çıkaracağız. Çocuklarımız öğlen sıcak çorbalarını içecekler ve fakir zengin ayrımı yapmaksızın. Herkese bu imkanı sağlayacağız. Verimli ve önemli bir uygulama olduğunu Düşünüyoruz. Önümüzdeki günlerde yer anlamında sorunu çözen her okulumuzda bu uygulamayı hayata geçireceğiz. Bizimle beraber çalışan bu projede emeği geçenlere teşekkür ediyorum\" şeklinde konuştu.

Görüntü Dökümü:

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-Çorba dağıtımı

-Öğrencilerle röportaj

-Vali Yardımcısı Çoşkun Doğan açıklaması

-Okul dışı görüntü

-Detaylar

(SÜRE: 4.00 Dk) (BOYUT: 320 MB)

Haber-Kamera: Yusuf ÇINAR/ÇORUM, (DHA)

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6)YÜKSEKOVA\'YA ÇİNLİ GELİN

HAKKARİ\'nin Yüksekova ilçesinden Singapur\'a, oradan da Çin\'e yerleşerek burada lokanta işletmeciliği yapan Kurtuluş Çapraz (37), hayatını Çinli Shan Shan\'la (31) birleştirdi. Düğünleri Yüksekova\'da yapılan Çapraz ve Shan, yaşamlarını ise bundan sonra Çin\'de sürdürecek.Yüksekova\'da yaşayan Kurtuluş Çapraz, iş bulamayınca 8 yıl önce Singapur\'a gitti. Burada bir lokantada aşçı olarak çalışan Çapraz, gelen bir teklif üzerine Çin\'e gitmeye karar verdi. Çin\'de lokantada bir süre aşçı olarak çalışan Kurtuluş Çapraz, daha sonra kendi işletmesini açtı. Çapraz, iş çıkışı oturduğu bir kafede ise Çinli Shan Shan ile tanıştı. 7 yıl arkadaşlık yapan Çapraz ve Shan hayatlarını birleştirmeye ve düğünlerini Türkiye\'de yapmaya karar verdi. Gelin Shan Shan, düğün için annesi ile birlikte damat Kurtuluş Çapraz\'ın Hakkari\'nin Yüksekova ilçesine geldi. Çift, Yüksekova\'da yapılan düğünle dünyaevine girdi. Gelen ve damat ile davetliler, Türkçe ve Kürtçe okunan şarkılar eşliğinde eğlendi. Çift, düğünün ardından atlı kızağı binerek karların üzerinde gezinti yaptı.

Duygularını anlatan gelin Shan Shan, büyük mutluluk yaşadığını belirterek, geleneklerin farklı olduğunu, en çok da düğüne gelen kalabalığın kendisini şaşırttığını söyledi. Shan, \"Biz 7 yıldır birlikteyiz ve Kurtuluş ile evlenmek istedim çünkü bana çok iyi davranıyor, bana güzel yemekler yapıyor. Anneme ve babama ilk söylediğimde yabancı oldukları için önce tedirginlik yaşamışlardı. Ardından da ikimizin mutluluğu için kabul ettiler\" dedi.

Damat Kurtuluş Çapraz ise bundan sonraki yaşamlarını Çin\'de sürdüreceklerini söyledi. Çapraz, \"Daha önce Singapur\'da çalışıyordum, sonra Çin\'e geçtim. Orada çalışıyorum. Aşçı olarak gittim sonra kendi yerimi açtım. Shan Shan\'la bir kafede kahve içerken tanıştık. 7 yıl süren beraberliğimiz oldu. Ondan sonra evlenmeye karar verdik. Düğünümü de akrabalarımla birlikte yapmak istedim\" diye konuştu.

Kızıyla birlikte Yüksekova\'ya gelen Li Zhi Fen de Türkiye\'yi ve Hakkari\'yi çok sevdiğini, gösterilen misafirperverlikten de büyük mutluluk duyduklarını söyledi.

Görüntü Dökümü

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-Düğün salonunda toplanan düğün davetlileri

-Halay çelen Çinli gelin, annesi ve damat

-Düğünden detaylar

-Davetlilerin çinli geline takı takmaları

-Damat ile röp

-Gelin ile röo

-Gelinin annesi ile röp

-Dış çekimlerinde karlı ovada atlı kızakla yürümesi

-Genel detaylar

Haber-Kamera Yaşar KAPLAN/YÜKSEKOVA-DHA



