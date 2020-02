DHA YURT BÜLTENİ-7

Zırhlı araç sele kapıldı: 2 asker kayıp (2)

TSK: 2 PERSONELE HALEN ULAŞILAMAMIŞTIR

Genelkurmay Başkanlığı\'nca Şanlıurfa\'nın Akçakale ilçesinde, sele kapılıp, kaybolan 2 askere halen ulaşılamadığı açıklandı. Arama çalışmalarının devam ettiği belirtilen açıklamada, \"18 Şubat 2018 tarihinde, 3’ncü Hudut Alay Komutanlığına (Akçakale/Şanlıurfa) bağlı bir Hudut Karakolu bölgesindeki yoğun yağışın sele dönüşmesi nedeniyle, bölgede nöbet görevini sürdüren iki personele halen ulaşılamamıştır. Söz konusu iki personeli arama çalışmaları devam etmektedir\" denildi.

KAYIP ASKERLERİ ARAMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Şanlıurfa’nın Akçakale ilçesinde, sele kapılıp, devrilen araçta kaybolan 2 askerin bulunması için başlatılan çalışmalara devam ediliyor. Polis ekipleri, su altı arama timi ve bölge sakinlerinin de destek verdiği aramalarda, iş makineleri de kullanılıyor. Vali Abdullah Erin, 20\'nci Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral İsmail Hakkı Köseali ve İl Jandarma Komutanı Albay Nuri Öztürk\'ün de inceleme yaptığı bölgede, sağlık görevlileri de hazır bekletiliyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

------------------------------------

- Olay yerinde arama yapan ekipler

- Arama çalışmalarını takip eden Vali Abdullah Erin

- İş makineleri bölgede çalışma yapması

- Çevredeki vatandaşlar arama çalışmalarına katılması

- Genel ve detay görüntüler

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 341 MB

Haber: Ömer ŞULUL-Kamera: Hadi KURT -ŞANLIURFA,(DHA)

=========================================

AB Bakanı Çelik, taciz mağduru çocuğun ailesini ziyaret etti



Avrupa Birliği (AB) Bakanı Ömer Çelik, Adana\'da tacize uğrayan 4 yaşındaki kız çocuğunun Hatay\'ın İskenderun ilçesindeki ailesini ziyaret etikten sonra yaptığı açıklamada, \"Devlet olarak hükümet olarak üzerimize düşeni yapacağız\" dedi.

AB Bakanı Ömer Çelik, Hatay Valisi Erdal Ata, İskenderun Kaymakamı Recep Soytürk, AK Parti Milletvekili Orhan Karasayar ile geniş güvenlik önlemleri altında tacize uğrayan küçük kızın ailesini ziyaret etti. Bakan Çelik bir saati aşkın görüşmenin ardından çıkışta açıklama yaptı. Çelik şöyle konuştu: \"Çok büyük bir acı çekiyoruz, bu acıyı unutmak mümkün değil. Ama bundan sonrasında çocukların geleceği var. Çok da güzel bir çocuk, pırıl pırıl bir çocuk, çok zeki bir çocuk. Aile, hepimiz bütün milletimiz, büyük bir acı yaşıyoruz. Bu acıyı atlatmak hiç birimiz için kolay olmayacak. Tabi ki buna gereken ceza verilecektir. Devlet olarak, hükümet olarak üzerimize düşeni yapacağız. Toplum olarak da üzerimize düşenleri yapmamız lazım. Bu konulara daha fazla kafa yormamız, uzmanların görüşlerini daha çok dinlememiz, nasıl tedbirler alınacak bunlar konusunda daha fazla kafa yormamız lazım. Ailenin normal hayatına dönmesi için bu çocukların travmayı atlatabilmesi için hepimizin yardımcı olması gereken hususlar var. Çok güzel insanlar. Haklı olarak bir yandan bu acıyı çok çekiyorlar. Bir yandan da Afrin\'deki Mehmetçiğe dua ediyorlar. Böylesine güzel insanlar. Allah bir daha kimsenin başına böyle bir acı vermesin. Herkesin çocuğunu kendisine bağışlasın. Allah muhafaza etsin. Bundan sonra da bu yavrumuzun daha güzel bir geleceğe sahip olması bu günlerin geride kalması için elimizden gelen gayreti göstermemiz lazım.\" AB Bakanı Ömer Çelik, açıklaması sırasında çevresinde toplananlara da aileye destek olmalarını istedi.

Görüntü Dökümü

---------------------------

-Çevrede alınan güvenlik tedbirleri

-AB Bakanı Ömer Çelik\'in gelişi

-Evden çıkan Bakan Çelik\'in açıklaması

-Toplanan kalabalığı aileye destek olmaya davet etmesi

-Bakan Çelik\'in gidişi

-Kalabalığın ve aile yakınlarının \"idamını istiyoruz\" diyerek slogan atmaları

SÜRE:5\'57\" BOYUT:271 MB

Haber-Kamera: Ufuk AKTUĞ/İSKENDERUN,(Hatay),(DHA)

=========================================

Bakan Zeybekci büyüme tahmini açıkladı

EKONOMİ Bakanı Nihat Zeybekci, 2018 yılı büyüme tahminini açıkladı, \"İlk çeyrekte yüzde 7,4, üçünçü çeyrekte yüzde 11,1 ve en son çeyrekle ilgili en son tahminiz de şudur, yüzde 7,1 büyüyecek Türkiye toplamda\" dedi.

Çeşitli programlara katılıp ziyaretlerde bulunmak üzere Çorum\'a gelen Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Ak Parti Çorum 5\'inci İl Gençlik Kolları Olağan Kongresi’ne katıldı. Kentteki bir otelde gerçekleştirilen kongrede konuşan Bakan Zeybekci, Türk ekonomisinin büyüme tahminini açıkladı. Bakan Zeybekçi, \"Burada ilk defa açıklıyorum. İlk çeyrekte yüzde 7,4, üçünçü çeyrekte yüzde 11,1 ve en son çeyrekle ilgili en son tahminiz de şudur yüzde 7,1 büyüyecek Türkiye toplamda. Bütün Türkiye\'ye yakışan performans bu. Yıl sonu itibariyle OECD ülkeleri arasında gelişmiş 20 ülke arasında birinci olacak Türkiye. Onlara rağmen, onlara inat. İhracat seferberliği başlattık. Ne için? Daha çok zengin olalım diye mi? Bu millet daha çok zengin olsun ama, Türkiye\'nin başı dik dursun. Bırak namerde, merde bile muhtaç olmasın Türkiye. El açan değil, el açılan Türkiye olsun diye. 17-18 aydan beri üst üste ihracaatını artıran Türkiye. 2018’de her ay rekor kıracak\" dedi.

\'HEDEF TÜRKİYE\'

En önemli zenginliğin birlik ve beraberlik olduğunu ifade eden Bakan Zeybekci, sözlerini şöyle sürdürdü: \"Bugün hüzün günü değil. Bugün Şeb-i Arus günü, bugün düğün günü. Biz hainler gibi öldüğünde geberip gidenlerden değiliz. Biz bu dinin evlatları, şehadet şerbetini içen bir milletiz. 7 düvel bir araya geldi mi, geldi. İçimizdeki hainler onlarla beraber oldu mu, oldu. Etrafımızı çevirmeye çalışıyorlar mı, çalışıyorlar. 15 Temmuz ile beraber her an, her yerde soruyorum gençler size, hainlerin oklarının hedefinde hangi ülke var? Hainlerin oklarının hedefinde bu ülkenin lideri, milletin adamı kim var? Şunu asla unutmayacağız. Şunu asla bir kenara bırakmayacağız. En önemli zenginliğimiz birlik ve beraberliğimiz. En önemli zenginliğimiz gençlerimiz. En önemli zenginliğimiz kardeşliğimiz. Kardeşliğimizi asla bir kenara bırakmayacağız. Bakın Türkiye için hep beraber, hep birlikte oldular. DAEŞ’i onlar doğurdu, PKK’yı onlar doğurdu, ASALA’yı onlar doğurdu. Bütün darbelerin arkasında onlar vardı. Hedef, Türkiye idi. Hedef, el öpen Türkiye. Hedef, diz çöken Türkiye. Hedef, kuyruk alan Türkiye. Hedef, bir yerlere bağlı olan Türkiye. Hedef, aman dileyen Türkiye. Hedef, borç alan Türkiye. Hedef, ecdadın bize emanet ettiği bu kültür coğrafyasının yeniden çizilirken, onların çizdikleri haritaları kabul eden Türkiye. Asla kabul etmeyeceğiz. Asla sizin istediğiniz olmayacak.\" Bu kültür coğrafyasının çadır direğinin Türkiye olduğunu dile getiren Bakan Zeybekci, \"İmami Şafii’ye soruyorlar, \'Ya hazret, fitne zamanında, tozun dumana karıştığı, iyinin kötüye karıştığı, kahramanların karıştığı böyle bir ortamda haini nasıl ayırt edeceğiz.\' Hazret diyor ki, \'Kolay, böyle zamanlarda iyiyi kötüden ayırmak, haini kahramandan ayırmak kolay.\' \'Nasıl kolay\' diyorlar, Görmüyor musun ortalığı. Gözlerinizi hainlere çevirin. Hainlerin oklarına çevirin. Hainlerin oklarında kimler varsa, bilin ki o doğru, bilin ki o haklı\" diye konuştu.

Görüntü Dökümü:

------------------------

-Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci\'nin salona gelişi

-Konuşması

-Detaylar

Haber-Kamera:Yusuf ÇINAR/ÇORUM, (DHA)

=========================================

Adana\'da kız çocuğa cinsel istismar haberlerine yayın yasağı

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı\'nca, 4,5 yaşındaki kız çocuğunun cinsel istismara uğramasıyla ilgili haberlere yayın yasağı getirildiği açıklandı.

Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yayın yasağıyla ilgili yapılan yazılı açıklamada, şöyle denildi: \"Adana Cumhuriyet Başsavcılığımızca, 10 Şubat 2018’de bir düğünde 4,5 yaşındaki mağdura yönelik gerçekleşen olayla ilgili olarak başlatılan soruşturma ile ilgili kamuoyunu bilgilendirmek amacıyla bir açıklama yapılmasında yarar görülmüştür. Olayın ardından derhal harekete geçen Cumhuriyet Başsavcılığımızca adli soruşturma işlemlerine başlanmış, yakalanan fail, 11 Şubat 2018’de sevk edildiği Sulh Ceza Hakimliğince ‘çocuğun nitelikli cinsel istismarı’ ve ‘cebir kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma’ suçlarından tutuklanmıştır. Olayla ilgili suç delilleri önemli ölçüde toplanmış, soruşturmanın hızla tamamlanmasına çalışılmaktadır. Soruşturma devam ederken bazı basın ve yayın organları ile internet ortamında olaya ilişkin asılsız haber ve yorumlara yer verildiği, mağdur çocuğun isim ve fotoğrafının paylaşıldığı görülmüştür. Mağdur çocuk ve ailesi için ikincil bir mağduriyete yol açan bu yayınlar üzerine Cumhuriyet Başsavcılığımızca çocuğun yüksek yararı doğrultusunda 5187 Sayılı Basın Kanununun 3/2 maddesi uyarınca olayla ilgili yayın yasağı talep edilmiştir. Talebi değerlendiren Adana 1. Sulh Ceza Hâkimliği tarafından 17 Şubat 2018’de soruşturma tamamlanıncaya kadar soruşturma dosyası kapsamıyla ilgili yazılı, görsel ve internet medyasında her türlü haber, röportaj v.b. yayınların yapılmasının yasaklanmasına karar verilmiştir. Söz konusu tedbir, mağdur çocuğun korunması ve soruşturmanın sağlıklı biçimde ve süratle sonuçlandırılması amacıyla alınmıştır. Bu menfur olaya haklı olarak tepki gösteren herkesin, zaruri ve geçici nitelikteki yasaklama kararına en başta mağduru koruma hassasiyetiyle riayet etmesi beklenmektedir. Cumhuriyet Başsavcılığımızca olayla ilgili büyük bir titizlikle sürdürülen soruşturma, mümkün olan en kısa sürede tamamlanarak tutuklu şüphelinin adalet önüne çıkarılması sağlanacaktır.\"



Haber:ADANA, (DHA)

===============================================

Komandolara karanfil

Bolu\'da, Off Road Club Terios Türkiye Grubu üyeleri, 100 araçlık konvoyla gittikleri Bolu 2. Komando Tugay Komutanlığı\'ndaki askerlere Zeytin Dalı Harekatı\'na verdikleri desteği göstermek için karanfil verdi.

Çeşitli illerden gelen Off Road Club Terios üyesi yüzlerce kişi Bolu\'da bir araya geldi. Grup toplandıktan sonra 100 araçlık konvoyla Bolu 2. Komando Tugayı Komutanlığı\'na hareket etti. Arazi araçlarına Türk bayrakları asarak D-100 Karayolu üzerinde konvoy oluşturan grup, Bolu 2. Komando Tugay Komutanlığı önünde durup, \'Annelerimizden Sizlere\' yazılı pankart açtı. Grup, daha sonra askeriyenin nizamiyesinde nöbet tutan erlere karanfil ve evlerinde yaptıkları yiyeceklerden verdi. Kulüp üyeleri, askerlerle hatıra fotoğrafı çektirdikten sonra kornalar çalarak tugayın önünden ayrıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

------------------------------

-Konvoydan görüntüler

-Karanfil verilmesi

-Hatıra fotoğrafı çekilmesi

-Detaylar

Süre: 01:48 Boyut: 202.8 MB

Haber-Kamera: Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA)

==================================================

Mehmetçik\'e destek için sınırda kurban kestiler

Hatay\'ın Hassa ilçesinde Zeytin Dalı Harekatı\'na destek vermek için sınıra gelen vatandaşlar Mehmetçik için dua edip, kurban kesti.

Ceyhan Ziraat Odası Başkanı Muhammet Bulut ve yönetimi, Suriye sınırındaki Sugediği Mahallesi\'nde görevli Mehmetçikeleri ziyaret etti. Oda üyeleri yanlarında getirdikleri 21 koyunu kurban ederek devam eden harekatın başarısı için dua etti. Ceyhan Ziraat Odası Başkanı Muhammet Bulut, Zeytin Dalı Harekatı\'nın terör örgütünü ortadan kaldırmak için atılan önemli bir adım olduğunu söyledi. Bulut, \"Bölgeyi terör örgütlerinden temizleyerek huzur, güven ve barış ortamını yeniden tesis etmek amacıyla Afrin\'de operasyon sürdüren askerimizi ziyaret ettik. Onlar için kurban kestik, dua okuduk. İnşallah Afrin\'den zaferle ayrılacağız, kimsenin bundan şüphesi olmasın. Rabbim ordumuzu ve güvenlik güçlerimizi korusun onlarla gurur duyuyoruz\" dedi.

Görüntü Dökümü

-----------------------

- Hatay Hassa Sugediği Sınırı Güvenlik Noktası detay

- Ceyhan Ziraat Odası heyeti ve koyunlardan detay

- Ziraat Odası Başkanı Muhammet Bulut röportaj

- Ziraat Odası Yönetim Kurulu üyesi Kenan Balkı röportaj

- Ziraat Odası 2.ci Başkanı Savaş Öztürk röportaj

- Sınırda Kurban kesimi ve dua

- Obüs füzelerinin bulunduğu yer tepedendetay

SÜRE : 02\'03\" BOYUT :107 MB

Haber-Kamera:Ceyhun ÖZER / HATAY,(DHA)

===================================================

Kayalıklarda sıkışan güvercin kurtarıldı

Şanlıurfa’da ayağı kayalıklara sıkışan güvercin, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Tarihi Urfa Kalesi civarında bulunan kayalıklarda bir güvercinin ayağının sıkışması sonucu çırpındığını gören vatandaşlar, durumu itfaiye ekiplerini bildirdi. İhbarla olay yerine sevk edilen itfaiye ekibi yangın merdiveniyle sıkışan güvercini bulunduğu yerden kurtardı. İtfaiye eri güvercini alarak aşağıya indirdi. Çevrede toplanan vatandaşlar itfaiye ekibine teşekkür etti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

------------------------------------

- Merdivenle kayalıklara çıkan itfaiye eri

- Sıkışan güvercini bulunduğu yerden kurtarıp indiren itfaiye eri

- Genel ve detay görüntüler

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 84 MB

Haber: Ali LEYLAK-Kamera:ŞANLIURFA,(DHA)