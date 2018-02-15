DHA YURT BÜLTENİ-7

(ÖZEL HABER)

1)DOĞU KARADENİZ’İ ESİR ALAN BÖCEK İÇİN EYLEM PLANI HAZIRLANDI

DOĞU Karadeniz\'de 2007 yılında görülmeye başlanan, son birkaç yıldır çoğalan, \'Ricania simulans\' adlı kelebek türü böcek, tarım ürünlerini tehdit etmeye başladı. Böcek, tarım alanları başta olmak üzere suyunu emdiği diğer bitkiler ve yeşil örtünün kurumasına neden oluyor. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’nın kitlesel eylem planı hazırladığı tür için araştırma başlatan Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi (RTEÜ) Fen Edebiyat Fakültesi Zooloji Ana Bilim Dalı öğretim üyeleri, toprağa ekilecek böcek öldürücü bitki yoluyla zararlı kelebek türünü yok etmeyi planlıyor.

Bölgede 2007 yılından sonra görülmeye başlanan ve birkaç yıldır çoğalan, \'Ricania simulans\' adlı kelebek türü böcek bölgedeki tarım ürünlerini tehdit etmeye başladı. Vücutları genellikle açık gri renkte olan ve rahatsız edildiklerinde hızla zıplayabilen kelebeklerin özellikle suyunu emdikleri sebze ve yabancı otlardan beslenerek kurumalarına neden olduğu belirlendi. Çay ve fındık bitkisindeki suyun emilip kurumasına da yol açmasından endişe edilen zararlı kelebeklerle ilgili mücadele eylem planı hazırlandı. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü Koordinasyonunda Rize Tarım İl Müdürlüğü, Atatürk Çay ve Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü ve Bornova Zirai Mücadele Araştırma Enstitüsü uzmanlarıyla yürütülen çalışmada, \'Ricania simulans\' adlı kelebek türü böceğe karşı biyoteknik mücadele kapsamında sarı renkli yapışkan tuzaklar hazırlandı. Sahada uygulamalarına başlanan yöntemle kelebekler kitle halinde tuzakla yakalanması öngörülüyor.

BÖCEK ÖLDÜRÜCÜ BİTKİ DENENECEK

Rize Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi (RTEÜ) Fen Edebiyat Fakültesi Zooloji Ana Bilim Dalı öğretim üyeleri, zararlı böcek türü ile ilgili araştırma çalışması başlattı. Çalışma ile toprağa ekilecek böcek öldürücü bitki yoluyla zararlı kelebek türünün yok edilmesi planlanıyor. Doğu Karadeniz\'de yetişen \'insektisit\' adı verilen böcek öldürücü özellikleri bulunan bitkilerden eksrat elde edilerek canlı türü üzerinde deneme yapılacak. Bu yöntemle zararlı türün yok edilmesi denemelerinde başarı sağlanması halinde bitki türü bölgede ekilecek.

DOÇENT DOKTOR AKINER: TÜR TARIM ALANLARINDA ÇOĞALIYOR

RTEÜ Fen Edebiyat Fakültesi Zooloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doçent Doktor Mustafa Akıner, Ricania Similans türünün 2009 yılından itibaren tarım alanında çoğaldığını belirterek vatandaşlardan yoğun şikayetler aldıklarını söyledi. Bölgede çay tarımından dolayı kimyasal böcek öldürücü kullanılamadığını ifade eden Akıner, “Bu türün hangi alanlara yayıldığı ve zarar eşiğinin hangi boyutta olduğu ile ilgili araştırmalar yaptık. Hali hazırda piyasada bulunan böcek öldürücüler ile denemeler gerçekleştirdik. Bu denemelerde kullanılan organik böcek öldürücülerin efektif olmadığını gördük. Kimyasal böcek öldürücüleri de alanımızda kullanılmasının çok tasvip edilmediği için farklı arayışlara başvurduk. Bitkilerden ekstrat elde etme fikride ortaya çıktıö dedi.

‘BİTKİ EKSTRATI KULLANILACAK’

Bölgede var olan ve özellikle böcek öldürücü olarak kullanılabilecek bitkileri araştırdıklarını ifade eden Doçent Doktor Akıner, şöyle dedi:

“Bu bitkilerden özüt elde ederek bu canlı ile mücadele etmek ve bitkilerden uzak tutabilmek adına çalışmalar yaptık. Bu bağlamda Doğu Karadeniz\'de yetişen \'insektisit\' yani böcek öldürücü özellikleri bulunan bitkilerden ekstrat elde edip bu canlı türü üzerinde denemeye çalışıyoruz. Bu tür ile mücadele konusunda 4 bilimsel araştırma projesi var. Üniversitemize, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı\'na ve TÜBİTAK gibi kuruluşlara desteklenmek amacıyla projelerimizi sunuyoruz. Buralardan gelen destekle bu canlı ile özellikle organik anlamda nasıl mücadele edilebilir diye araştırmalarımız sürüyor.ö

RİZE ZİRAAT ODASI BAŞKANI: BÖCEK TÜM YEŞİLE ZARAR VERİYOR

Rize Ziraat Odası Başkanı Nevzat Paliç de, Ricania simulans adlı böcek türünün sahil bölgelerinde görülmeye başlandığını belirterek “Bu böcekten kurtulmak istiyoruz. Çünkü bu böcek sadece çaya değil bütün yeşil dokuya zarar veriyor. Suyunu emdiği tüm yeşili kurutuyor. Bu kelebek türü sonbaharda yok oluyor ama yok olmadan önce larvalarını bırakıyor. Böylece bir sonraki yıl yeniden türüyor. Bakanlığın bu konuda bize kitlesel mücadele için bir yöntem önermesini bekliyoruz. Bu yöntem ortaya konursa bizde bunu vatandaşımıza duyururuz. Bu böcek ortaya çıktığı günden itibaren konuyu yakından takip ediyoruz\" dedi.

RİCANİA SİMULANS

Kafkaslarda yer alan Gürcistan üzerinden 2007 yılında Doğu Karadeniz\'e gelen Ricania Simulans adlı canlı türü, Artvin, Rize, Trabzon ve Giresun’da yayılma sağladı. Bölgedeson birkaç yıldır çoğalan, \'Ricania simulans\' adlı kelebek türü böcek suyunu emdiği sebze ve yabancı otlardan beslenerek kurumalarına neden oluyor. Son yıllarda yayılma alanın daha da geliştiren tür Karadeniz sahili boyunca Samsun\'a kadar ulaştı. Ayrıca Trakya bölgesinde Bulgaristan üzerinden İstanbul ve Sakarya\'ya kadar yayılarak Marmara Bölgesi’nde de görülmeye başlandı. Mayıs ayında ergin öncesi dönemde tüylü bir yapıda olan bireyler, Temmuz ayının başından itibaren ergin dönemine ulaşıyor. Bu dönemde beslenme aktivitelerini azaltıp, yumurtlama aktivitelerini arttırıyor.

Görüntü Dökümü

--------------------

-Böcek ile ilgili detaylar

Doç. Dr. Mustafa Akıner açıklamaları

Haber-Kamera: Aytekin KALENDER RİZE-DHA

=====================================================

2)HAVRANDA’Kİ YARASALAR SUNİ MAĞARAYI KULLANIYOR

ORMAN ve Su İşleri Bakanlığı Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü tarafından, Balıkesir’de inşa edilen Havran Barajı ile birlikte tesis edilen suni mağara, bölgedeki yarasalara ev sahipliği ediyor. Havran Barajı’nın yapımı esnasında baraj gölalanı içerisinde kalacak olan İnboğazı Mağarası’nın, Batı Anadolu’daki yarasa toplulukları için büyük önem arz ettiği tespit edilmişti. Bu tespit üzerine 2006 yılında bölgede yaşayan yarasaların zarar görmesini engellemek maksadıyla üniversiteler, kamu kurum ve kuruluşları ile gönüllü kuruluşlarında yer aldığı bir komite kuruldu. Kurulan komitenin önderliğinde ‘Yarasalar İçin Suni Mağara’ projesi adı altında bir çalışma başlatıldı. Bu proje kapsamında, aynı konumda hemen eski mağaranın (İnboğazı Mağarası) devamında ve su seviyesinin üzerinde kalacak şekilde benzer bir mağara yapılmasına karar verildi.

Bilimsel veriler ışığında yapımına karar verilen mağara 16 aylık bir zaman diliminde tamamlanarak 2008 yılında bitirildi. Eski mağaranın tabanındaki flora ve fauna yeni mağaraya taşınarak sıcaklık ve nem ayarlayıcı düzenekler mağaraya yerleştirildi. Mağara içerisinde özel bölümler tesis edilerek ve gerekli alt yapı hazırlanarak yarasaların eski mağaradan yeni mağaraya geçişleri sağlandı. Proje sayesinde, binlerce yarasanın barınma ve üreme alanı olan suni mağara için günümüz fiyatlarıyla 4 milyon TL harcama yapıldı.

Tabiat-insan-ekonomi dengesi gözetilerek inşa edilen Havran Barajı’nda, yarasalar zarar görmeden su tutuldu. Böylelikle hem yarasalar için yeni bir habitat oluşturuldu hem de yöre çiftçisi baraj sayesinde taşkın zararlarından korunarak sulama suyuna kavuştu.

Orman ve Su İşleri Bakanı Prof. Dr. Veysel Eroğlu vatandaşların faydası için yeni tesisler inşa ettiklerini ve bu esnada tabiatı da düşündüklerini vurgulayarak; şunları söyledi:

“Bakanlık olarak vatandaşların istifade etmesi için tesisi inşa ederken, tabiattaki canlıları da düşünerek hareket ediyoruz. Tıpkı Havran Barajı’nı inşa ederken oradaki yarasalar için suni mağara yaptığımız gibi İstanbul’da 3. Köprü inşaatına da oradaki lagünler zarar görmesin diye bir kavis verilmesini sağladık. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da yatırım yaparken, tabiattaki değerlerimizin zarar görmemesi gayesiyle hareket etmeye devam edeceğiz.ö

Görüntü Dökümü

--------------------------

Havran Barajı\'ndan görüntü.

Barajdaki suni mağaralardan görüntü.

Mağaralardaki yarasalardan görüntü.

Haber-Kamera: BALIKESİR, (DHA)

========================================================

3KAHRAMANMARAŞ\'TA UYUŞTURUCU OPERASYONU: 5 GÖZALTI

KAHRAMANMARAŞ\'ta polis tarafından uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 5 kişi gözaltına alındı. Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamında 5 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda şüphelilerden Alper N.\'nin evinde ve otomobilinde narkotik köpeği \'Alfi\' arama yaptı. Operasyonda Alper N., Murat Y., Turgay E., Tahsin M. ve Muhammed Ö. gözaltına alındı. Hastanede sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

Görüntü Dökümü

---------------------

- Polisin evde arama yapması

- Köpek Alfi\'nin evde arama yapması

- Alper N.\'ye kelepçe takılması

- Alper N.\'nin merdivenlerden indirilmesi

- Otomobilde arama yapılması

- Alper N.\'nin polis otosuna bindirilmesi

Haber-Kamera: Ömer KOÇ-KAHRAMANMARAŞ-DHA)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 155 MB

=================================================

4)BURSA\'DA UYUŞTURUCU OPERASYONU; 12 KİŞİ GÖZALTINDA

BURSA\'da, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 13 ayrı adrese düzenlenen operasyonda 2 kilo 100 gram bonzai, 155 gram metamfetamin ve bir miktar esrar maddesi ele geçirildi, 12 şüpheli gözaltına alındı.

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapan şahısların suç unsurları ile birlikte yakalanmasına yönelik yaptığı çalışmalar kapsamında 13 farklı adrese operasyon düzenledi. \'Alfa\' isimli köpeğin de kullanıldığı operasyonda uyuşturucu madde ticareti yaptığı ve bulundurdurduğu belirtilen S.Ç., M.Ş., Ö.Y., E.T. V.Y., U.K., A.Ç., Y.A., S.A., Ö.T. ve B.D. ile çeşitli suçlardan arama kaydı olan i.Y. yakalandı. Şüphelilerin üstlerinde, ikametlerinde ve araçlarında arama yapan ekipler, 2 kilo 100 gram bonzai, 155 gram metamfetamin, çeşitli miktarda esrar maddesi, 2 adet ruhsatsiz av tüfeği ile 1 adet çalıntı motoriklet ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerden 5\'i hakkında uyuşturucu madde kullanmak için uyuşturucu madde bulundurmak suçundan, 1\'i hakkında ise arama kaydı olduğundan adli işlem yapılırken, U.K., S.Ç., M.Ş., O.Y., E.T. ve V.Y. emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Görüntü Dökümü:

-------------------------

-Ekiplerin emniyetten çıkışı

-Evlere baskın

-Kapıların kırılarak girilmesi

-Narkotik köpeği araması

-Bulunan silahlar

-Detaylar

Mehmet İNAN/BURSA,(DHA)-

Süre: 4 dakika 38 saniye Boyut: 519 MB



