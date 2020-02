DHA YURT BÜLTENİ-7 

1)TERÖR ÖRGÜTÜ MEVZİLERİ BOMBALANDI

\'Zeytin Dalı Harekatı\'nın 25\'inci gününde Kilis\'te konuşlu topçu birlikleri, insansız hava araçları (İHA) tarafından belirlenen terör örgütü mevzilerini hedef aldı. Topçu birlikleri, fırtına obüsleri ve çok namlulu roketatarlarla Suriye\'nin Şeyh Horoz Dağı eteklerindeki terör örgütünün belirlenen hedeflerini ateş altına aldı. Bombalanan bölgedeki hedefler imha edilirken, bölgeden yükselen duman Kilis\'ten de görüldü.

2)İDLİB KELBİT KÖYÜNE 190 ÇADIRLIK YENİ KAMP KURULDU



İHH İnsani Yardım Vakfınca, Suriye\'nin İdlib kenti kırsalında yer alan Kelbit köyüne 190 çadırlık yeni bir kamp kuruldu. Kurulan yeni kampa Güney İdlib\'teki saldırılar ve çatışmalardan kaçarak Türkiye sınırına yakın noktalara göç eden aileler yerleştirilecek.

İHH Suriye Çalışmaları Koordinatörü Erhan Yemelek, \"Güney İdlib\'te sivil yerleşim yerlerine düzenlenen hava saldırıları ve devam eden çatışmalar nedeniyle 150 bini aşkın sivil Türkiye sınırına yakın noktalara göç etti. İHH İnsani Yardım Vakfı olarak İdlib kırsalındaki Kefer Lusin ve Babuska köylerine kurmuş olduğumuz kamplara göç eden aileleri yerleştirdik. İhtiyacın artması üzerine Kelbit köyüne de 190 çadırlık bir kamp kurduk. Bu kampımıza da en kısa süre içerisinde aileleri yerleştirmeyi planlıyoruz.\" dedi.

Yemelek, İdlib kırsalında sivil yerleşim yerlerine düzenlenen hava saldırılarının giderek arttığını belirterek, \"İdlib\'in güney ve doğu kesiminde sivil yerleşim yerlerine yönelik Suriye rejimi tarafından ciddi hava saldırıları gerçekleştiriliyor. Büyük sivil kayıpları yaşandı ve yaşanmaya devam ediyor. Saldırıya uğrayan ilçe ve köylerin tamamı geçtiğimiz yıl tarafların ortak kararıyla belirlenen \"çatışmasızlık bölgesi\" içerisinde yer alıyor. Buna rağmen saldırıların devam etmesi büyük göç dalgalarının oluşmasına neden oluyor. Temennimiz saldırıların biran evvel durması için uluslararası çağrıların yapılması ve sivillerin güven içerisinde evlerine dönebilmesidir.\" diye konuştu.

OTOBÜS ŞOFÖRÜNDEN ŞEHİT ANNESİNE KÜSTAH YAKLAŞIM(EK)

3)BİNGÖL ŞEHİDİNİN ANNESİ ÇIKTI

ADANA\'da ücretsiz ulaşım kartı olmasına rağmen otobüs şoförü tarafından para istenip, tepki gösterilen şehit annesi, Bingöl- Elazığ Karayolu\'nda 24 Mayıs 1993 tarihinde PKK\'lı teröristler tarafından şehit edilen silahsız 33 askerden biri olan Mehmet Turan\'ın annesi Zübeyde Tura olduğu belirlendi. 60 yaşında Zübeyde Tura, \"2.5 lira için beni azarladılar, bana sahip çıkan herkese teşekkür ediyorum\" dedi.Olay, 4 Şubat günü şehir içi ulaşıma hizmet veren özel halk otobüsünde yaşandı. Torunuyla birlikte Yüreğir ilçesi Kozan Bulvarı üzerinde otobüse binen şehit annesi, devletin kendine verdiği ücretsiz ulaşım kartından faydalanmak istedi. Ancak otobüs şoförü Eren G., yaşlı kadından yolcu ücreti olan 2,5 lirayı istedi. Şehit annesi ve otobüs şoförünün konuşma anları, aracın güvenlik kamerası tarafından da kaydedildi. Otobüsün güvenlik kamerasına yansıyan görüntüde, şehit annesi yaşlı kadının, \"O zaman devlet niye verdi bu kartı bize\" dediği, otobüs şoförünün ise \"Allah belasını versin bu devletin\" diyerek cevap verdiği görüldü. Devletin kendilerine para vermediğini iddia eden otobüs şoförünün şehit annesine sarf ettiği sözler, yolcuların da tepkisini çekti.

Bunun üzerine Adana Valiliği harekete geçti. Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, görüntüyü inceleyip, otobüs şoförünü tespit etti. Otobüs şoförü Eren G., hakkında adli işlem yapılmak üzere gözaltına alınarak Emniyet Müdürlüğü\'ne getirildi. Ayrıca, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Eren G.\'nin kullanmış olduğu halk otobüsünde yaptığı incelemede eksikler tespit ettiği ve buna istinaden idari para cezası uyguladığı, Adana Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı tarafından da kılık kıyafet eksikliği ve yolcuya kötü davranmaktan idari işlem yapıldığı bildirildi.

ŞEHİT ANNESİ BULUNDU

Olayın ardından yetkililer, şehit annesinin kim olduğunu belirlemek için çalışma yaptı. Şehit Aileleri Derneklerinin de katkısıyla kısa sürede o şehit annesinin Bingöl- Elazığ Karayolu\'nda 24 Mayıs 1993 tarihinde PKK\'lı teröristler tarafından şehit edilen silahsız 33 askerden biri olan Mehmet Turan\'ın annesi Zübeyde Tura olduğu belirlendi. Emniyet Müdürlüğü\'ne getirilen Tura, başından geçen olayı tekrar anlatarak, \"Şehit annesine 2,5 lira için bunu yaptılar. Sürekli bu olayla karşılıyorum, hep azarlanıyoruz. Olaydan sonra tansiyonum çıktı, fenalaştım. Bana sahip çıkan tüm herkese teşekkür ediyorum\" dedi.

Adana İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız ise, şehit annesinin elini öptü. Yıldız, \"Şehit ailelerimizi bize emanet, onlar başımızın tacı otobüs şoförü gözaltında gereken yasal işlemler uygulanacak\" dedi.

VALİLİK: PARASI ÖDENİYOR

Öte yandan Adana Valisi Mahmut Demirtaş ise daha önce bir toplantıda halk otobüs hakkında benzer şekilde gelen şikayetlerle ilgili yaptığı açıklamada, şehit ve gazi yakınları için çıkartılan ücretsiz kartlar için Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü\'nün Adana Büyükşehir Belediyesi üzerinden otobüsçülere her ay düzenli olarak ödeme yapıldığını bildirip, \"Aslında ücretsiz olarak bilenin bu kartların kullanımı karşılığında ödeme yapılıyor. Para istenmesini ve saygısızlık kabul edilemez\" demişti.

4)ADANA\'DA SEVGİLİLER GÜNÜ HEYECANI

ADANA\'da 14 Şubat Sevgililer Günü\'nün yaklaşmasıyla çiçekçiler, haırlıklarını tamamladı. Adana\'da gül tanesi 7.5 liradan tezgaha çıktı.

Kentte 40 yıldır çiçekçilik yapan Batuhan Çiçekçilik sahibi 60 yaşındaki Sedat Gezer, Sevgililer Günü ile satışlarda büyük beklentiye girdiklerini söyledi. Satışlar için belirsizlik yaşadıklarını anlatan Gezer, \"Bu yılki satışta bir çok şey bekliyoruz ama ne olacağını bilmiyoruz. Yarının ne getireceğini bilmiyoruz. Ekonominin kötü olmasından ötürü insanlarımız çiçek almaya dahi korkuyor. Bu yıl 1000 gül siparişi verdim. Şuan tanesi 7.5 liradan satmaya başlayacağız. İstanbul\'da Ankara\'da 20 liraya satılırken, Adana\'da 5 liraya kadar satılıyordu\" diye konuştu.

5)FARKLI ÇİÇEK ARANJMANLARI REVAÇTA

BU yıl 14 Şubat Sevgililer Günü nedeniyle en çok tercih edilen çiçeğin her zamanki gibi kırmızı gül olduğunu söyleyen İzmir Çiçekçiler Odası Başkanı Kazım Kış, alternatif arayanların ise orkide ve teraryum satın aldığını belirtti. Başkan Kış, en sıra dışı siparişlerin ise at çiftliği şeklindeki aranjmanlar olduğunu dile getirdi.

14 Şubat Sevgililer Günü’nde sevdiğini göstermek isteyenler, her yıl olduğu gibi bu yıl da çiçekçilerin kapısını çaldı. Sevgiliye alınabilecek çiçeklerden ilk akla gelen kırmızı gül, yok sattı. İzmir’de 3 milyon dal gül satışı ile hedeflerin tuttuğunu ifade eden İzmir Çiçekçiler Odası Başkanı Kazım Kış, günlerdir yoğun bir ilgiyle karşı karşıya olduklarını ve stoklu ürünlerle taleplere yanıt verdiklerini anlattı. Kırmızı gülün yine revaçta olduğunu dile getiren Kış, \"Yarın ile birlikte 3 milyon dal gül satışını yaptık. Güle alternatif orkide ve teraryumlar var. Önceden verilen siparişleri sabaha kadar çalışıp tamamlayacağız. Yarın sabah erkenden teslim edeceğiz\" dedi. Daha kalıcı bir hediye vermek isteyenlerin gül dışında alternatifler aradığını anlatan Kazım Kış, \"Güllerin vazo ömürleri 1 haftaya kadar çıktı. Kasablancalar ve lilyumların vazodaki dayanma süreleri ise 15 gün. Üretimler kaliteli olduğu için vazo ömürleri de uzun oluyor. Ama yine de kalıcı hediye isteyenler saksı çiçekleri tercih ediyor. Antonyumlar, orkideler teraryumlar revaçta. Canlı çiçeğe sulayıp iyi baktığınız sürece kalıcı bir hediye oluyor\" diye konuştu.

CAM VAZOLAR İÇİNE ARANJMAN

Sevgililer Günü’ne siparişleri yetiştirmek için yoğun çaba sarf ettiklerini dile getiren Çiçekçiler Odası Başkanı Kazım Kış, farklı aranjmanların ilgi çektiğini vurguladı. Kış şöyle konuştu:

\"Farklılık arayanlar bazen değişik taleplerde bulunuyor. Bu yıl birkaç tane at çiftliği aranjmanı hazırladık. Bunun yanında dere ve kayıklarla dolu süslemelerle birlikte cam vazolar içine domuz çiftliği isteyen bile oldu.\"

Başkan Kış, aranjman fiyatlarının 100 lira ile 250 lira arasında değiştiğini söyledi.

