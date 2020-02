DHA YURT BÜLTENİ-7

1)BAŞBAKAN YILDIRIM, ŞEHİDİ SON YOLCULUĞUNA UĞURLADI

BAŞBAKAN Binali Yıldırım, Kilis\'in Süngütepe Köyü hudut karakolunun nöbet kulesine dün atılan roketin patlaması sonucu şehit olan Uzman Çavuş Ahmet Bayram\'ın (27), Hatay\'ın Kırıkhan ilçesindeki cenaze törenine katıldı.

Başbakan Yıldırım, bekar olan şehidin annesi Zeycan ile babası Mustafa Bayram\'a başsağlığı diledi. 4 kardeşi olan şehidin erkek kardeşi parkasını, bir kız kardeşi de askeri tören üniformasını giyerek törene katıldı. Kırıkhan Mezarlık Kompleksi\'nde kılınan cenaze namazı sonrasında omuzlarda taşınan şehidin cenazesi Kırıkhan Şehitliği\'nde toprağa verildi. Törene İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, ile Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan da katıldı

2)ŞEHİT BABASI: OĞLUM ASKER OLMAYI, ŞEHİT OLMAYI ÇOK İSTEDİ

TÜRK Silahlı Kuvvetleri\'nin \'Zeytin Dalı Harekatı\' kapsamından Afrin\'in kuzeydoğusundaki Şeyh Horoz bölgesinde gerçekleşen saldırı neticesinde isabet alan tankta bulunan ve şehit olan 5 askerden Tankçı Sözleşmeli Er Nurullah Seçen, babası Sedat Seçen, oğlunu hamallık yapıp, inşaatlarda taş kırarak zor şartlar altında büyüttüğünü söyledi. Oğlunun asker olmayı çok istediğini belirten Seçen, \"Akrabalarımız \'Sözleşmeli er olma, her an canından olma riskin var, burada babanla birlikte çalış\' demelerine rağmen asker olmayı ve şehit olmayı çok istiyordu. Severek, sözleşmeli er oldu. Vatan sağ olsun. “dedi.

Dün akşam oğlunun şehit haberine aldıktan sonra fenalaşan ve yapılan tedavisinin ardından taburcu olan nakliyecilik yapan baba Sedat Seçen, bugün evinde taziyeleri kabul etti. Oğlunu çok zor şartlar altında büyüttüğünü belirten açılı baba Seçen, \"Oğlumu hamallık yaparak, inşaatlarda taş kırarak çok zor şartlar altında büyütüp bugünlere getirdim. Evini, arabasını çok şükür, asker olduktan sonra birlikte almıştık. Askere gitmeden benim yanımda çalışıyordu ve bana yardımcı oluyordu. Her zaman asker olmayı çok istiyordu. Vatani görevini yaptıktan sonra sözleşmeli er olmak istedi. Akrabalarımız \'Sözleşmeli er olma, her an canından olma riskin var, burada babanla birlikte çalış\' demelerine rağmen asker olmayı ve şehit olmayı çok istiyordu. Severek, sözleşmeli er oldu. Vatan sağ olsun.\" dedi.

EVE MİSAFİRLER GELİNCE OĞLUMUN ŞEHİT DÜŞTÜĞÜNÜ ANLADIM

En son şehit olmadan bir gün önce telefonla görüştüğünü belirten Seçen, \"Her gün yaklaşık 1 saat telefonla görüştük. Orada yaptıklarını anlatırdı. İşini çok seviyordu. Operasyona gideceğiz diye mutlu olurdu. Canım vatanıma feda olsun derdi. Şehit düşmeden bir gün öncede yine telefonla görüşmüştük. \'Baba biz rahatız. Devletimiz bize iyi bakıyor. Hiç bir sıkıntımız yok beni merak etmeyin\' demişti. Dün de telefonla çok aradım ama ulaşamadım. Akşam evde otururken, misafirler gelmeye başladı. Anladım ki oğlum şehit düştü. Çünkü sosyal medyadan falan oğlumun şehit düştüğünü duymuşlar. Hatta oğlumun şehit düştüğü tankın görüntüleri sosyal medyada yayınlanmış. Bu beni çok üzdü.\" diye konuştu.

EL-BAB OPERASYONUNDA DA GÖREV YAPMIŞ

Oğlunun El-Bab\'a yönelik düzenlenen operasyonda da görev yaptığını hatırlatan Seçen, \"Oğlumla biz, baba-oğul gibi değil, bir arkadaş gibiydik. Oğlum sülalemizde de en çok sevilenlerdi. Bir karıncayı bile incitmezdi.\" dedi.

Sedat Seçen\'in, dün oğlunun şehit haberini almadan saatler öncede bir galericiye gidip, oğlunun çok istediği bir hafif ticari aracı satın almak için anlaştığını ve hafta sonu tatili nedeniyle aracın satışını pazartesi günü devril almak için galeriden ayrıldığı ortaya çıktı.

Şehit Seçen\'den geriye, sosyal paylaşım sitesinde bir mühimmatın üzerine \'Seçen ailesine selamlar\' yazılı fotoğrafı ile kardeşi Meryem\'in, \'Canımızın parçası, dağların şahini canım askerim\' yazılı fotoğraflar kaldı.

Yaklaşık 1.5 yıllık sözleşmeli er ve nişanlı olan şehit Seçen\'in, cenazesinin yarın Ereğli\'de defnedilmesi bekleniyor.

Dün akşam şehit haberinin ardından Ereğli kent merkezindeki bir grup genç terör örgütü YPG/PYD/PKK\'yı simgeleyen bez parçaları ile HDP\'nin bayrağını yaktı.

HAKKARİ ŞEHİDİ, MEMLEKETİ NİĞDE\'YE UĞURLANDI (EK)

3)TOPRAĞA VERİLDİ

Şehit Piyade Sözleşmeli Er Muhammed Osman Akagündüz, memleketi Niğde\'nin Çamardı ilçesine bağlı Beyaz Kışlakçı Mahallesi\'nde toprağa verildi. Mahalle mezarlığı yakınında düzenlenen cenaze törenine, Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, Kırıkkale Muhimmat Komutanı Tuğgeneral Selami Arslan ve Niğde Valisi Yılmaz Şimşek ile kent milletvekilleri ve binlerce vatandaş katıldı. Törene katılanlar, şehidin annesi Muteber ve babası Aziz Akagündüz ile 4 kardeşini teselli etmeye çalıştı. Acılı baba Aziz Akagündüz, tabut başında gözyaşı dökenlerin yanına giderek ağlamamalarını istedi. Kılınan cenaze namazının ardından şehidin cenazesi mezarlıkta defnedildi .

4)BAŞBAKAN YARDIMCISI ÇAVUŞOĞLU: MİLLETİMİZ YÜRÜ DİYOR, MEHMETÇİĞİMİZ GÜRÜL GÜRÜL GİDİYOR

BURSA Zonguldaklılar Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği\'nin düzenlediği \'Birlik ve beraberlik kahvaltısı\'na katılan Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, \'Zeytin Dalı Harekatı\'yla ilgili konuşarak, “Milletimizin iradesini de yere düşürmeyiz. Millet bize \'Yürü kardeşim arkanızda biz varız\' diyor. Mehmetçiğimiz de yürüyor, gürül gürül gidiyor. Orayı kısa sürede inşallah planlandığı gibi temizleyecek ve Suriyeli 3.5 milyon kardeşimizin yeniden evlerine dönmesine imkan sağlayacak dedi. Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, Bursa Zonguldaklılar Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği’nin düzenlediği \'Birlik ve beraberlik kahvaltısı\'na katıldı. Burada Türk Silahlı Kuvvetleri\'nin Afrin\'de gerçekleştirdiği \'Zeytin Dalı Harekatı\'yla ilgili açıklamalarda bulunan Çavuşoğlu, \"5 bin TIR silah göndermek suretiyle PKK’nın bir kolu olduğunu bugün bütün dünyanın reddedemediği PYD, YPG’yi güneyimizden bir terör kuşağı oluşturmak suretiyle Ortadoğu ve Hicaz ile bizim bağımızı koparmak, daha sonrasında Türkiye’den parça koparmak ve daha sonrasında da ülkemizin güvenliğini esaret altına almak için besledikleri terör örgütünün yaptıkları ortaya çıktı. Şimdi biz Allah’ın izniyle, milletimizin büyük desteğiyle, ordumuzun gücüyle onların tepesine biniyoruz. Allah’ın izniyle onları oradan temizleyeceğiz. Zeytin Dalı Harekatı\'nın amacı güney sınırımızda terör kuşağı oluşturulmasına engel olmaktır. Zeytin dalı harekatının amacı bu bölgeden Türkiye’ye sızan PKK’lı, PYD’li, YPG’li, DAEŞ’li teröristlerin eylem potansiyelini ortadan kaldırmaktırö dedi.

\"KABUL ETSENİZ DE ETMESENİZ DE PYD TERÖR ÖRGÜTÜDÜR\"

Zeytin Dalı Harekatı\'nın amacının Türkiye\'de yaşayan 3.5 milyon Suriyelinin yeniden kendi vatanlarına dönerek, kendi hayatlarına kaldıkları yerlerden devam etmelerini sağlamak olduğunu da ifade eden Başbakan Yardımcısı Çavuşoğlu, \"Zeytin Dalı Harekatı\'nın nedeni o bölgeden yaklaşık 800 civarında roketin atıldığı Hatay, Kilis gibi illerimizin güvenliğini tesis altına almak içindir. Bugün karşımızda bulunan unsurlar çok net şekilde teröristtir, terör örgütleridir. Birileri televizyon ekranlarından ‘Elimizde istihbari kayıtlar yok, biz bunlara terörist diyemiyoruz’ dese de PYD terör örgütüdür. PKK’dır, YPG’dir bunlar. Siz kabul etseniz de böyledir, etmeseniz de böyledir. Hatay’da bir roketle uyurken uykusunda şehadet şerbetini içen 16 yaşındaki Fatma kardeşimizi katledenler terörist değil de nedir Allah aşkına. Ülke için siyaset yapmak üzere yola çıkanların televizyon ekranlarına çıkarak kendilerine \'PYD bir terör örgütü diyor musunuz?\' diye sorulduğunda, ‘Elimizde bir veri yok. İstihbarat kaydı yok. Bir şey diyemiyoruz’ diyenlere \'Yuh\' olsun. Mehmetçiğimiz bayrak için, vatan için, bizim çocuklarımızın emniyeti için, vatanın emniyeti için orada göğüs göğüse çarpışırken, bunu içeriden siyasetçilerin bu şekilde söylemesi ihanettirö şeklinde konuştu.

\"BİZ GİTTİĞİMİZ YERİ İHYA EDERİZ, İMHA ETMEYİZ\"

“Biz teröristleri vurmaya başlayınca ses başka yerden geliyorö diye Çavuşoğlu, şöyle devam etti:“PYD terör örgütü değildir diyen siyasetçiye soruyorum; bu operasyon başladığından itibaren bu operasyona karşı ses veren kim. Kandil, Bayın, Kalkan… Nasıl oluyor da PYD terörist olmuyor, terör örgütü olmuyor. Siz bu milletin aklıyla alay mı ediyorsunuz? Yoksa AK Parti düşmanlığı bu ülkeye düşman yapacak kadar sizin gözünüzü kör mü etti? Yazıklar olsun. Millet her şeyi görüyor. Son günlerde askerimiz vurdukça kara propagandayı savunanlar oluyor. Özellikle PKK, PYD, YPG kaynaklı kara propaganda faaliyetleri yıllar öncesinin fotoğraflarını sosyal medyadan yaymak suretiyle güya bizim askerlerimiz sivilleri vuruyormuş. Bu yalan. Bizim tarihimizde böyle bir şey yok. Biz sivilleri mağdur ve mazlum olanının yanına gider, yetimlerin başını okşar, diğerlerinin sırtını pek eder onlara yardım ederiz. Biz gittiğimiz yere hayat götürürüz, ihya götürürüz. Gittiğimiz yeri imha etmeyiz. Bizim tarihimizde böyle bir şey yok. Bu milletin ecdadı hayvanlar için vakıf kurmuştur. Sivilleri nasıl katleder. Ama birileri bunun üzerinden Türkiye’nin haklı mücadelesini, haklı operasyonunu gölgelemeye çalışıyor. Biz bunlara fırsat vermeyiz. Orada sivillere olan hassasiyetimiz tamdır. Bir tek sivilin kılına zarar gelmemesi için her şeyi yaparız.ö

\"MİLLETİMİZ YÜRÜ DİYOR, MEHMETÇİĞİMİZ GÜRÜL GÜRÜL GİDİYOR\"

Mehmetçiğin orada büyük bir kahramanlık mücadelesi verdiğini ifade eden Hakan Çavuşoğlu, birilerinin bunun arkasından teşkilat yapması Türk askerlerinin sadece moral ve motivasyonunu bozacağını, ama gücünden bir şey kaybettirmeyeceğini söyledi. Askerlerin gereğini yapacağını ifade eden Çavuşoğlu, \"Türkiye’nin istiklalini ve istikbalini muhafaza etmektir amacımız. 5 bin TIR silah o bölgeye neden getirilir. Bunun bir izahı var mı? Bunların birbirinden farkı yok, PYD’si, PKK’sı, DAEŞ’i… Rakka’da birileri kortej eşliğinde DAEŞ’i kurtarmadı mı? Silahlarıyla onların oradan geçiş töreni yapmasına göz yummadı mı? Milletimiz gerçekten neyin ne olduğunu gayet iyi biliyor. Biz milletimize güveniyoruz. Milletimiz bize istikamet belirler, milletimizin çizdiği istikametten biz asla ayrılmayız. Milletimizin iradesini de yere düşürmeyiz. Millet bize \'Yürü kardeşim arkanızda biz varız7 diyor. Mehmetçiğimiz de yürüyor, gürül gürül gidiyor. Orayı kısa süre içerisinde inşallah planlandığı gibi temizleyecek ve Suriyeli 3.5 milyon kardeşimizin yeniden evine dönmesinin imkanını sağlayacakö diye konuştu.

5)FARUK ÇELİK: KILIÇDAROĞLU, BİR KENDİ SEÇİMİNİ KAYBETMİYOR

AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Faruk Çelik, CHP\'de Genel Başkanlığına yeniden seçilen Kemal Kılıçdaroğlu\'nu eliştirirken, \"Bütün seçimleri kaybediyor ama bir kendi seçimini kaybetmiyor\" dedi. Şanlıurfa\'da temaslarını sürdüren AK Parti Milletvekili Faruk Çelik, beraberinde Vali Abdullah Erin, Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, AK Parti milletvekilleri Mehmet Ali Cevheri, Mehmet Akyürek ve Kemalettin Yılmaztekin, Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Ekinci, ve Haliliye Belediye Başkanı Fevzi Yücetepe ile birlikte Haliliye Belediyesi Meclis Üyesi olan Ahmet İnan\'ın oğlu Müslüm Enes İnan ile Zeynep Karlıtekin\'in düğünü katıldı. Burada genç çiftlerin nikah şahidi olan protokol, İnan ve Karlıtekin ailesini tebrik etti. Programı kapsamında AK Parti Bozova ilçe teşkilatını ziyaret eden Faruk Çelik ve beraberindeki milletvekilleri, partililer tarafından coşkuyla karşılandı. İlçe binasında partililere seslenen Faruk Çelik, Avrupa destekli dış güçlerin bu toprakları Türkiye\'ye çok gördüklerini belirterek, \"Kula kulluk bu millette Şanlıurfalılara yakışmaz. Tarihe san veren bu millete yakışmaz. Onun için dimdik bir şekilde haksızlıkların karşısında duracağız. Onların derdi petrol, onların derdi buralarda devletçikler, kurup büyük İsrail\'i oluşturmaktır. Buna fırsat vermemenin adresi bugün artık kaderi 80 milyon milletimizle değil İslam alemiyle bütünleşen AK Parti\'nin sesinin daha gür çıkması gerekiyor\" dedi.

Kılıçdaroğlu\'nun yeniden CHP Genel Başkanlığı\'na seçilmesini de değerlendiren Faruk Çelik, \"Bütün seçimlerden yenilen ama bir tek seçimde kazanan bir genel başkan yeniden seçildi. Bütün seçimleri kaybediyor ama bir kendi seçimini kaybetmiyor. AK Parti ve Türkiye için hayırlı olmasını diliyoruz.\"

Bozova ilçe teşkilatından ayrılan Faruk Çelik, daha sonra Birecik ilçe teşkilatını ziyaret edecek.

6)LUNAPARK BEKÇİSİ YANARAK HAYATINI KAYBETTİ

BURSA’nın İnegöl ilçesinde Hikmet Şahin Kültürparkı\'ndaki lunaparkın ardiye olarak kullanılan bölümünde elektrikli sobadan çıktığı iddia edilen yangında 88 yaşındaki bekçi İsmail Şevik yaşamını yitirdi. İnegöl Hikmet Şahin Kültürparkındaki lunaparkta bekçi odasının da bulunduğu ardiye bölümündeyangın çıktı. Alevler kısa süreye çevreye yayıldı. Lunaparkta bekçi olarak görev yapan İsmail Şevik’in ısınmak için yaktığı elektrikli sobadan çıktığı iddia edilen yangını farkeden lunapark güvenlik görevlileri Bursa Büyükşehir İtfaiyesi İnegöl Grup Amirliği ekiplerine haber verdi. Kısa sürede büyüyen alevler binayı sararken, yangın yerine ulaşan itfaiye ekipleri alevlere müdahale etmeye başladı. Bu sırada, lunapark bekçisi İsmail Şevik’in içeride olduğunun belirtildi. İtfaiye ekipleri bekçi odasının bulunduğu bölüme yöneldi. Müdahale sonucu yangın kontrol altına alınırken yaşlı bekçinin yangın sırasında çöken odada yaşamını yitirdiği belirlendi.

Yangını söndürme çalışmalarının ardından ekipler tarafından yaşlı adamın cansız bedenine ulaşıldı. İşyerinde bekçi olarak görev yapan yaşlı adamının alevler arasında kalarak hayatını kaybettiğini öğrenen işletme sahipleri gözyaşlarına hakim olamadı. Hayatını kaybeden İsmail Şevik’in cenazesi yapılan incelemenin ardından İnegöl Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Yangının kesin çıkış nedeni araştırılıyor.

7)KAYA TIRMANIŞI YAPAN LİSELİ DAĞCILAR, 100 METRELİK ZİRVEYE ÇIKTI

HAKKARİ\'nin Yüksekova ilçesinde, 3 lise öğrencisi, yarıyıl tatilinde aldıkları dağcılık eğitiminin ardından, ilk kaya tırmanışını 100 metrelik zirveye çıkarak gerçekleştirdi.

Yüksekova ilçesine 30 kilometre uzaklıktaki Esendere beldesinde bulunan Çok Programlı Anadolu Lisesi\'nde öğrenim gören Sedat Işık, Muhammet Ali Kaya ve Zerdeş Fırtına, yarıyıl tatilinde okullarının önünde kamp kurup, Dağcılık Eğitmeni Kahraman Ayten\'den 12 gün boyunca eğitim aldı. Eğitimlerini tamamlayan liseli amatör dağcılar, beldeye bağlı Akpınar Köyü\'ne giderek burada ilk kaya tırmanışını gerçekleştirdi. Liseli 3 dağcı, 2 saat süren zorlu tırmanışın ardından, yaklaşık 100 metrelik zirveye ulaştı.

Öğrencilerden Sedat Işık, yarıyıl tatilinde, dağcılık eğitimi almanın mutluluğunu yaşadığını belirterek, \"Biz, bu dağcılık kampında küçük dağcılar olarak, hocamızdan çok şey öğrendik. Öncelikle ahlak dersi verdi. Çevremize nasıl duyarlı olacağımızı, arkadaş çevremizde nasıl davranmamız gerektiğini öğretti bize. Sonra dağcılık eğitimine başladık. Bu kampta zorlu doğa şartlarında tek başımıza nasıl ayakta kalabileceğimiz öğrendik. Aç kalmayı, yemek yapmayı öğrendik\" dedi.

Öğrencilere eğitim veren Kahraman Ayten ise, dağcılık faaliyetlerine meraklı 3 öğrenciyi eğitip, kaya tırmanışı ile buluşturdukları için çok mutlu olduğunu söyledi.

